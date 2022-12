അനാമിക 💞: ഭാഗം 11

രചന: അനാർക്കലി

"അടങ്ങി നിൽക്കടി *മോളെ... നിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാനല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്....അത്കൊണ്ട് പൊന്നുമോൾ അടങ്ങി നിൽക്ക്... നിന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടതിനല്ലടി ആഹ് പന്ന *മോൻ എന്നെ അവിടെ നിന്നും പട്ടി തല്ലുന്ന പോലെ തല്ലി പുറത്താക്കിയത്... അന്നേ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതാ അവൻ മുന്നിലിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു പെരുമാറുമെന്ന്.... ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവനില്ലല്ലോ അവൻ കൂടെ വരട്ടെ... mr രാഹുൽ ജനാർദ്ദനൻ... എന്നാലേ എന്റെ പ്രതികാരം പൂർത്തിയാകൂ... " അവൻ അത്രയും പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആരോ അവനെ പിറകിൽ നിന്നും ചവിട്ടിയിരുന്നു... ലച്ചു ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയതും അവൾക്ക് മുന്നിൽ കത്തുന്ന കണ്ണുകളാൽ ഗോകുലിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന റാമിനെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി... എന്നാൽ റാം അവൾ അവിടെയുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.. അവന്റെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ഗോകുലിൽ തന്നെയായിരുന്നു...

തന്നെ പകയോടെ നോക്കുന്ന റാമിനെ കണ്ടതും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞിരുന്നു...അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ നാമം മൊഴിഞ്ഞു... "റാം...." റാം അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു തല ചെരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു തനിക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ലച്ചുവിനെ കണ്ടത്...അവളെ അവിടെ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനൊന്നു ഞെട്ടിയിരുന്നു... "ദേവാ നീ..." ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഗോകുൽ എണീറ്റ് റാമിനെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു... അവൻ കലിയോടെ ഗോകുലിനെ നോക്കിയതും അവൻ ലച്ചുവിനെ പിടിച്ചുക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടതും റാം എണീറ്റ് അവൻ പിറകെ പോയി... "എന്നെ വിടാടാ...." ലച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അതൊന്നും കേഴുക്കാതെ അവളെ ഒരു റൂമിൽ ഇട്ടുപ്പൂട്ടി... എന്നിട്ട് അവൻ തിരഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റാം അവനെ തല്ലിയിരുന്നു... തിരിച്ചടിക്കാൻ നിന്ന ഗോകുലിനെ അവൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചടിച്ചു...

ഒരു അടിപൊലും റാമിന് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല... വായിൽ നിന്നും മുഖത്തു നിന്നും ചോരയൊലിച്ചു അവശനിലയിൽ കിടക്കുന്ന അവൻ മുന്നിൽ പോയി നിന്നു റാം.. "നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് അവൻ വേണ്ടിയാണ്.. എന്റെ വരുണിന് വേണ്ടി... പക്ഷെ നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും എനിക്ക് കേഴുക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നീ അവളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിയത്... അവളിപ്പോ എവിടെയാണ്... പറയടാ ***.. " "എനി.. ക്ക്... അറി...യില്ല... റാം... " "നിനക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഗോകുൽ... മര്യാദക്ക് പറയുന്നതാകും നിനക്ക് നല്ലത്... അല്ലെങ്കിൽ വരുൺ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും... " "സത്യം.... അവൾ... എവി... ടെ... ആണെ...ന്ന് എനിക്ക്... അറിയില്ല... അവർ... എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.... " "നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറ..." റാം അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു... ______________ ഗോകുൽ തന്നെ ആ മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടു കുറെ നേരമായിരുന്നു... പുറത്തു നിന്ന് അവന്റെ നിലവിളി ശബ്ദം കേഴുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു..

തനിക്ക് വേണ്ടി അവനെ തല്ലുന്ന റാമിനെ ഓർത്തു അവൾക്ക് സന്തോഷമായി.. അവനോടുള്ള തന്റെ ഇഷ്ടം കൂടി.. പെട്ടെന്നു വാതിൽ തുറന്നു റാം അകത്തേക്ക് വന്നതും അവൾ ഓടി പോയി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു... പക്ഷെ അത് അവനിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു... അവൻ അവളെ പതിയെ അവനിൽ നിന്നും അടർത്തിമാറ്റി.. " നീ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ എത്തിയത്.. " "അവൻ.. അവനെന്നെ.... " അവൾക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല... അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവളോട് പറയേണ്ടന്ന് പറഞ്ഞു അവളെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്നും പോയി.. അവന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവശനായി കിടക്കുന്ന ഗോകുലിനെ കണ്ടതും അവൾ റാമിനെ നോക്കി... അവളുടെ ഉള്ളം എന്തിനോ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു...അവൻ അവളെ കാറിൽ കയറ്റി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി... "പോയി പാക്ക് ചെയ്തോ... നമ്മൾ നൈറ്റ്‌ ഫ്ലൈറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്... " "അപ്പൊ sir ന്... " പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനു മുന്പേ അവൻ ഒരു കാൾ വന്നതും അവന് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു... വരുണായിരുന്നു വിളിച്ചത് "ഇല്ലടാ... നീ പേടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല... "

"ഹാ ഞാൻ രാത്രി എത്തും... വന്നിട്ട് എല്ലാം പറയാം... " അവൻ ഫോൺ വെച്ച് അവളെ നോക്കി.. "എന്തോ പറയാൻ വന്നില്ലേ... " "അത് പിന്നെ... sir ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ. " "ആഹ്... എനിക്ക് ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു... അത് കഴിഞ്ഞു.. " അവൻ അവളോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു... "ഹലോ.... എന്നെ നോക്കി നിൽക്കാതെ പോയി പാക്ക് ചെയ്യ് ടൈം ഇല്ല... " അവൻ അവളുടെ കണ്ണിന് മുകളിലൂടെ വിരൽ ഞൊടിച്ചു പറഞ്ഞതും അവൾ ഞെട്ടി അവനെ നോക്കി തലയാട്ടി പോയി.. _____________ ഗോകുൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച് അങ്ങോട്ട് വന്ന രാഹുൽ കാണുന്നത് അവശനായി കിടക്കുന്ന ഗോകുലിനെയാണ്.. രാഹുൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നതും അവൻ പതിയെ എണീക്കാൻ നോക്കി... "രാഹുൽ പ്ലീസ് എന്നെ... ഒന്ന്... ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോ... " "അവളെവിടെടാ... " "ഞാ.. ൻ.. പറയാം... ഇപ്പൊ... നീ എന്നെ ഒന്ന്... രക്ഷിക്ക്... "

അവൻ രാഹുലിന്റെ മുന്നിൽ കെഞ്ചിയതും അവൻ ഗോകുലിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി.. അവിടെ എത്തി മുറിവല്ലാം ഡ്രസ്സ്‌ ചെയ്ത് അവൻ ഡ്രിപ് ഇട്ടു കൊടുത്തു... ലച്ചു എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രാഹുൽ അവൻ അവിടെ തുണയായി ഇരുന്നു... ഒന്ന് മയങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണർന്ന ഗോകുൽ രാഹുലിനെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും രാഹുൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നു... "ഇനി പറ... എവിടെ ദേവു... " "പോയി... " അത് കേട്ടതും രാഹുലിന്റെ മുഖത്തു കോപം നിറഞ്ഞു അവൻ ഗോകുലിനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയതും അവൻ സംഭവിച്ചതെല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു... എല്ലാം കേട്ടതും രാഹുലിന്റെ ചിന്ത അവൻ ആരാണെന്നായിരുന്നു... അന്നും അവളെ അവനിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് അവനാണോ എന്ന് അവനു തോന്നി... അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു രാഹുൽ ഗോകുലിൻ ആവശ്യമായ പണവും നൽകി അവിടെ നിന്നും പോയി... _____________

നാട്ടിലെത്തി റാം ആദ്യം പോയത് വരുണിനെ കാണാനായിരുന്നു... ഗോകുൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ വരുണിനോട് പറഞ്ഞു... അതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും വരുണിന്റെ ഉള്ളിൽ അവളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വന്നു... "റാം അവളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം... ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആമിക്കരികിലേക്ക് എത്തും... " "എങ്ങനെ... അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ.... " "അറിയാം... നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ... ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അവളെ... " റാം പറയാൻ വന്നതിനെ തടഞ്ഞുക്കൊണ്ട് വരുൺ പറഞ്ഞു.. റാം അവനെ വിശ്വസിച്ചു... ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി അവർ മാറ്റി വെച്ചു... പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരുണും റാംമും അവളിലേക്കെത്താനുള്ള വഴികൾ നോക്കുകയായിരുന്നു... വരുണിന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ആമിയെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അതിന് വേണ്ടി അവൻ ലച്ചുവിനെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി... അവൾ പോകുന്ന സ്ഥലവും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയും എല്ലാം അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു....

എന്നാൽ സംശയത്തക്ക വിധം ഒന്നും അവളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല.... ലച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റാമിന് പിറകെ ആയിരുന്നു...അവന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ പോലും അവൾ ആസ്വാദിക്കുകയായിരുന്നു... ലച്ചുവിന്റെ മാറ്റം കണ്ട് മീര അവളോട് കാര്യം തിരക്കി... ലച്ചു ഞാൻ സീരിയസ് ആയി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ... "എന്താ മീരു.... " "നിനക്ക് റാം sir നെ ഇഷ്ടമാണോ... i mean love.... " അതിന് അവളൊന്നും ചിരിച്ചു മീരയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു... "Yes am deeply nd madly love with him...... 💓💓" "ലച്ചു നീ കാര്യായിട്ട് തന്നെയാണോ... " "അതെ മീരു....എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് sir നോട്‌ പ്രണയം തോന്നിയത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല... പക്ഷെ sir ന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ സേഫ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്....

ആരെടുത്തു നിന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് sir ന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാർ... കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ കാണാനും... മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാനും... എനിക്കറിയില്ല മീരു sir നോടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എങ്ങനെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്... പക്ഷെ ഒന്നറിയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ പ്രണയിച്ചത് ശ്രീറാം മഹാദേവനെ മാത്രമാണ്... ഈ ദേവലക്ഷ്മി ഒരാൾക്ക് മുന്നിൽ കഴുത്തു നീട്ടുന്നുണ്ടെകിൽ അത് അവനു മുന്നിൽ മാത്രമായിരിക്കും.... " ലച്ചു പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു...മീരയെയും കൂട്ടി അവൾ തിരഞ്ഞു നടന്നതും തനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് ലച്ചു ഞെട്ടിതരിച്ചു നിന്നു പോയി...........തുടരും......

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...