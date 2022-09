അറിയാതെ: ഭാഗം 47

രചന: SHA (പെങ്ങളുട്ടി)

'നീ ഇത് വരെ റെഡി ആയില്ലേ പൂജ ' 'ദാ കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചായ 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൾ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ അവൾ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി ഒരു blue കളർ ജീനും അതിന് mathch ആയ ഒരു വൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ആണ് അവളിടെ വേഷം 'എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാവോ 'അവന്റെ നോട്ടം കണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു 'നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ പോലെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ്‌ ഇടരുത് എന്ന് ' 'നമ്മൾ ഒരു ദൂര യാത്ര പോവല്ലേ അപ്പൊ സാരി ഉടുത്ത പോകുന്നത് റിസ്ക് അല്ലേ ഇച്ചായ അത് കൊണ്ട pls ഈ ഒരു തവണ മാത്രം ' 'ഹ്മ്മ് ശെരി വാ ഇറങ്ങാം 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൻ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയി കൂടെ അവളും ഹാളിൽ അവരെ കാത്തു എല്ലവരും ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ വരുന്ന കണ്ടതും എല്ലാവരുടെയും മുഖം പ്രസന്നമായി എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ അവർ പോകാനിറങ്ങി 'സൂക്ഷിച് പോയി വരണേ മക്കളെ ' 'എന്റെ അമ്മാമ്മേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പെട്ടന്ന് വരില്ലേ പിന്നെ എന്നതിന വിഷമിക്കുന്നെ ' 'എനിക്ക് വിഷമൊന്നുല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വന്ന മതി ' 'അമ്മാമ്മ ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഇച്ചായനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൾ അമ്മമ്മയുടെ കവിളിൽ ഉമ്മ വെച്ചു 'ശെരി പോയിട്ട് വാ 'ഒരു ചിരിയാലേ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര പറഞ്ഞ അവർ കാറിൽ കയറി എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീയും കഴിഞ്ഞ് അവർ ലണ്ടനിലേക്ക് പറന്നു ~~~~~~~~~~~~

'Welcome sir Mr Ebi and Mrs Ebi അല്ലേ ' 'Ya ' 'ഞാൻ വിവേക് നിങ്ങടെ ട്രാവലിങ് ഗൈഡ് ആണ് ' 'ആഹ് സിദ്ധു പറഞ്ഞിരുന്നു ' 'എന്നാ പിന്നെ പോയല്ലോ സർ ' 'Ok പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ' 'എന്താ സർ പറ ' 'ഈ സർ വിളി വേണ്ട എബി എന്ന് വിളിച്ചാമതി ' 'Ok ' അവർ അവന്റെ കൂടെ കാറിൽ കയറി ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു 'Congratss എബി ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ബിസ്സിനെസ്സ്മാൻ award കിട്ടിയല്ലേ സിദ്ധു പറഞ്ഞു ' 'Thanks ' 'സിദ്ധുനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം ' 'ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കോളേജിൽ ' 'ഓഹ് ഇയാൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അധികം സംസാരിക്കില്ലേ 'അവൻ ചിരിയാലേ പൂജയോട് ചോദിച്ചു 'എന്റെ പൊന്ന് വിവേകേ അവൾ മിണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്തില്ല തല്ക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ 'എബി ഒരു ചിരിയാലേ പറഞ്ഞു 'ദേ ഇച്ചായ വെറുതെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട ' 'ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിണ്ടിയ ഇതാ പ്രശ്നം ' 'ഇച്ചായ 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൾ ദേഷ്യത്തിൽ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചു 'ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അടികൂടണ്ട നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം കാണും ഇവിടെ ' 'ഒരു two weeks ചിലപ്പോ അതിന് മുന്നേ പോകേണ്ടി വരും ' 'നിങ്ങൾ വന്ന സമയം നല്ലതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം തണുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ' 'വിവേകിന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ' 'അങ്ങനെ ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് നാട്ടിൽ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ' 'അപ്പൊ കല്യാണം ' 'കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞില്ല '

'Why ഇത്രേം age ആയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ കഴിക്കാതെ ' 'എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടുക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല so അത്കൊണ്ട് single ആയി നടക്കുന്നു ' 'ഓഹ് sorry ' 'Its ok അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടപെടുന്നില്ല ' എബി പിന്നെ കൂടുതൽ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല ഒരുപാട് നേരത്തെ യാത്രക്കൊടുവിൽ അവർ ഹോട്ടലിൽ എത്തി ~~~~~~~~~~~ 'ദേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയ മുറി എന്നാ ഞാനിറങ്ങട്ടെ ' 'Ok thanks for everything 'എബി അവനെ കെട്ടിപിടിച് പറഞ്ഞു 'എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കി വിളിച്ചാൽ മതി 'അവന്റെ കാർഡ് എബിക്ക് നേരെ നീട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു എബി അത് മേടിച് വെച്ചു അവൻ അവരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി 'ഇച്ചായ ആ ഏട്ടൻ വിഷമായി തോന്നുന്നു ' 'മ്മ് എനിക്കും തോന്നി ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു ' 'ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല അത് പോട്ടെ ഇച്ചായനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ' 'എന്നാ ചോദിക്ക് വല്ല കൊനിഷ്ട്ടും ആണോ ' 'ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇച്ചായനെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചായൻ വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടുവോ ' 'അങ്ങനെ ചോദിച്ച....' 'പറ ഇച്ചായ വേറെ കെട്ടുവോ ' 'അത് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ നിന്നെ കെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ നല്ല പെണ്ണിനെ കെട്ടുമായിരുന്നു '

'ഓഹോ അപ്പൊ അതായിരുന്നല്ലേ മനസിലിരുപ്പ് നിങ്ങളെ കാത്തിരുന്ന ഞാൻ വെറും മണ്ടി 'അവൾ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു അവളുടെ മുഖം കണ്ട് അവൻ ചിരിയാണ് വന്നത് അവൻ അവളെ തന്നോട് ചേർത്തി നിർത്തി 'വിടെന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവുമില്ല ' 'എന്റെ പെണ്ണെ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടി ആയിപോയല്ലോ ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ അല്ലാതെ മാറ്റാരെയെങ്കിലും കെട്ടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരുന്നേൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും നിന്നെ തന്നെയേ ഞാൻ കെട്ടു കാരണം ഈ എബി ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളു അത് നിന്നെ മാത്ര ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും എന്റെ പാതിയായി നീ തന്നെ മതി ' 'സത്യാണോ ഇച്ചായൻ പറഞ്ഞെ ' 'അതെടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച് തലപ്പുണ്ണക്കണ്ട കേട്ടോ ചെല്ല് ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആവ് 'അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ച അവൻ പറഞ്ഞു 'ഫ്രഷ് ആവാനോ അതും ഈ തണുപ്പത്തു എനിക്ക് വയ്യ ആദ്യം ഇച്ചായൻ ഫ്രഷ് ആയി വാ ' 'ഹ്മ്മ് 'അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി ടവലും എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആവാൻ കേറി അവൾ ഫോൺ എടുത്ത് മമ്മിടെ നമ്പറിലേക്ക് call ചെയ്ത് അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവൻ ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അവൾ ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാന് ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അവനെ കണ്ടതും അവൾ അവരോട് പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ call കട്ട്‌ ചെയ്ത് 'ആരായിരുന്നു ഫോണിൽ ' 'മമ്മിയായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഒരുപാട് miss ചെയ്യുന്നു എന്ന് '

'ആണോ അത് സാരല്ല ഇപ്പോ എന്റെ കൊച്ചു പോയി കുളിക്ക് ' 'ഇച്ചായ ഇപ്പൊ കുളിക്കണോ പിന്നെ കുളിച്ച പോരെ ' 'പോരാ എണീറ്റെ എന്നിട്ട് കുളിക്ക് ' 'ഇച്ചായ 'അവൾ ചിണുങ്ങി 'ദേ പെണ്ണെ കളിക്കാൻ നിക്കല്ലേ ചെല്ല് 'അവൻ അവളെ പിടിച്ചെണീപ്പിച്ചു 'നാളെ കുളിക്കാം നല്ല തണുപ്പ് അല്ലേ ' 'അവളുടെ അമ്മൂമ്മേടെ ഒരു തണുപ്പ് 'എന്ന് പിറുപിറുത് അവൻ അവളെ പൊക്കി ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്നു 'ഇച്ചായ pls 'അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ കിടന്നു പിടഞ്ഞു അവൻ അവളെ ഒന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി പിന്നെ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നല്ല കുട്ടിയായി അവന്റെ കയ്കളിൽ കിടന്നു അവൻ നേരെ ചെന്ന് അവളെ ബാത്ഡബ്ബിൽ ഇട്ടു 'മര്യാദക്ക് കുളിച്ചു വന്നോ ഇല്ലേൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും 'എന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ബാത്‌റൂമിന്റെ വതി അടച്ച അവൻ ഇറങ്ങിപോയി അവനോടുള്ള പേടി കാരണം അവൾ പെട്ടന്ന് കുളിച്ചു റെഡിയായി വന്നു 'ഇങ്ങേർ എവിടെ പോയി തണുത്തിട്ട് വയ്യല്ലോ ഈശ്വര 'അവൾ കയ്യ് രണ്ടും കൂട്ടിപിടിച്ചു അവനെ അന്വേഷിച്ചു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കയാണ് അവൻ avale കണ്ടതും ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്ത് അവളുടെ അടുത്തേക് വന്നു 'എന്ത് പറ്റി നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ ആയല്ലോ 'അവൻ കളിയാലേ ചോദിച്ചു 'ദേ ഇച്ചായ കളിയാക്കല്ലേ ' 'കളിയാക്കിയതല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ തണുപ്പ് മാറാൻ എൻറെ കയ്യിൽ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ട് വേണോ 'കള്ളച്ചിരിയാലേ അവൻ ചോദിച്ചു 'എന്ത് മരുന്ന് ഇച്ചായൻ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെ '

'അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല വേണേൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൻ അവളെ ഇടുപ്പിലൂടെ കയ്യ്ചുറ്റി തന്നോട് ചേർത്ത നിർത്തി 'ദേ ഇച്ചായ വേണ്ടാട്ടോ വിട്ടേ ' 'മിണ്ടാതിരി പെണ്ണെ നിന്റെ തണുപ്പ് മാറണ്ടേ ' അവൻ അവളുടെ കണ്ണിലേക്കു തന്നെ നോക്കി ഒരുനിമിഷം കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ കൊരുത്തു അവൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ലയിച്ചു നിന്നുപോയി ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വന്നു അവൾ കൂടുതൽ എന്തേലും ചിന്തിക്കുന്ന മുന്നേ അവൻ അവളുടെ അധരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി ഒരുനിമിഷം അവൾ പകച്ചുപോയെങ്കിലും അവളും ആ ചുംബനത്തിൽ ലയിച്ചു അവൻ അവളുടെ ചൊടികളിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി തേൻ നുകർന്നു രണ്ടുപേരും വികാരങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി നിന്നു പെട്ടന്നാണ് കാളിങ് ബെൽ അടിഞ്ഞത് സ്ഥലകാല ബോധം വന്നതും അവൾ അവനെ തള്ളിമാറ്റി നെഞ്ചിൽ കയ്യ് വേച് ശ്വാസം ആഞ്ഞു വലിച്ചു അവൻ അവളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച വാതിൽ തുറക്കാൻ പോയി വെയ്റ്റെർ ഫുഡ് കൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു അവൻ അത് വാങ്ങി വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് ടേബിളിൽ വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും അവളും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു 'ആരാ ഇച്ചായ വന്നേ ' 'അത് ഫുഡ് കൊണ്ട് വന്നതായിരുന്നു ' 'ഓഹ് ' 'അയാൾ എങ്ങാനും വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ പലതും നടക്കുമായിരുന്നു ' 'ഒന്ന് പോ ഇച്ചായ ' 'വാ കഴിക്കാം ' അവൻ അവൾക്കു ഫുഡ് എടുത്ത് കൊടുത്തു അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കഴിച്ചു ~~~~~~~~~~~

ലണ്ടനിലെ ആ വലിയ സ്റ്റേജിന് മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് അഭിമാനം കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും തനിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന്‌ വിചാരിച്ച എന്നാൽ താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച അവാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്തോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിർ അനുഭവപ്പെട്ടു അവന്റെ കണ്ണുകൾ തന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവളിൽ ചെന്ന് നിന്നു അവളുടെ മുഖത്തും തന്നെ പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി അവളുടെ കയ്കൾ ഒന്നകൂടെ മുറുകെ പിടിച്ച അവൻ ഇരുന്നു 'എബിൻ മാത്യു 'എന്ന് പേര് അവിടെ എല്ലാം മുഴങ്ങിയപ്പോൾ തെല്ലൊരു അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അവൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം തന്റെ ഫോണിലെ ക്യാമറ കണ്ണുകളാൽ ഒപ്പിയെടുത്ത അവളും ഇരുന്നു അവാർഡ് വാങ്ങുമ്പോഴും അവന്റെ കണ്ണുകൾ പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന അവളിൽ ആയിരുന്നു Function കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം ഒരുപാടായിരുന്നു തന്നോട് ചേർന്നിരുന്നു മയങ്ങുന്ന അവളെ കണ്ട് അവൻ അവളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത വാത്സല്യം തോന്നി അവൻ അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ച അവളെ ഉണർത്താതെ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി അവളെ എടുത്ത് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു ഉറക്കം പാതിവഴിയിൽ നഷ്ട്ടപെട്ടു ഒരു ഞരക്കത്തോടെ അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തന്നെ ചേർത്ത പിടിച്ച നടക്കുന്ന അവനെ നോക്കി അവൾ അവന്റെ കയ്കളിൽ കിടന്നു

റൂമിന് മുന്നിൽ എത്തിയതും അവളെ നേരെ നിർത്തി അവൻ മുറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത അകത്തു കയറി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തതും അവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി മുറി ആകെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അതും അവന്റെ ഇഷ്ട്ടപെട്ട കളർ ആയ purple heart shape ബലൂൺ കൊണ്ട് അവൻ സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി അന്നേരം അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി വിരിഞ്ഞു അവൻ അവളോട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഫ്രഷ് ആവാൻ കയറി 'ഇങ്ങേർക്ക് എന്നാ പറ്റി ഇനി ഇത് ഇഷ്ട്ടപെട്ടില്ലേ ഇത്രേം കഷ്ടപ്പെട്ട് വിവേകേട്ടനെ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ ഫ്രഷ് ആവാൻ കേറിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ പൂജ എന്നും വിളിച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ 'ചുണ്ടുകൊട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ പിറുപിറുത്തു അവൻ ഫ്രഷ് ആയി വന്നതും അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ലാപ് എടുത്ത് work ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവൾ അവനെ നോക്കി ഒന്ന് പല്ലിറുമ്പി ഫ്രഷ് ആവാൻ കേറി അവളുടെ കാട്ടികൂട്ടൽ എല്ലാം ഇടം കണ്ണിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ work ചെയ്തു അവൾ ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് അവനെ നോക്കാതെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തലത്തുവർത്താൻ തുടങ്ങി ഇടക്ക് ഒന്ന് അവനെ നോക്കും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കും 'ഇത്രേം നല്ല റൊമാന്റിക് atmosphere വരുത്തിയിട്ടും ഇങ്ങേർക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഇനി ഇങ്ങേരെ കണ്ണെങ്ങാന് അടിച്ചു പോയെ ഈശ്വര 'അവൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി പിറുപിറുത്തു

'എന്തോന്നാടി കൊറേ നേരായല്ലോ തുടങ്ങീട്ട് 'എന്നും ചോദിച്ച ലാപ് മടക്കി ടേബിളിൽ വേച് അവൻ അവളിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു 'ഓഹ് ഒന്നൂല്ല 'അവൾ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു 'പറയാൻ എന്നേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം കേട്ടോ കുരുട്ടെ 'ഇടുപ്പിലൂടെ പിടിച്ച അവളെ തന്നോട് ചേർത്ത നിർത്തികൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്കൾ ബനിയനുള്ളിലൂടെ അവളുടെ നഗ്നമായ വയറിനെ സപർശിച്ചു അവൾ പൊള്ളിപിടഞ്ഞ നിലത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു 'എന്നാ എന്റെ കൊച്ചിൻ പറയാനുള്ളത് 'അവളുടെ തോളിൽ തലവെച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു 'ഒന്നുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 'അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു 'Ok ഒന്നുല്ലെങ്കി വേണ്ട എന്റെ കൊച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയത് അതിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട ഞാൻ നിര്ബന്ധിക്കില്ല 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൻ അവളിലെ പിടിവിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നിന്നു പക്ഷെ അവൾ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കയ്യിട്ട് ലോക്ക് ആക്കി അവന്റെ ചുണ്ടുകളെ സ്വന്തമാക്കി അവൻ ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്നെങ്കിലും പിന്നെ ആവേശത്തോടെ അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ നുണഞ്ഞു

അവന്റെ കയ്യ്കൾ അവളുടെ നഗ്നമായ വയറിൽ കുസൃതികാണിച്ചു ചുണ്ടുകളെ മോചിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവൻ അവളെ എടുത്ത് ബെഡിൽ കിടത്തി അവളുടെ അധരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നുണഞ്ഞു അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ഒന്ന് കടിച്ചു വിട്ട് അവൻ അവളിടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി ബനിയൻ താഴ്ത്തി അവിടെ ഉള്ള മറുകിൽ കടിച്ചു അവൾ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവടെ സ്പർശിച്ചിരുന്നു ചുണ്ടുകളുടെ സഞ്ചാര ദിശമാറുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലും അവനെ തടയാൻ അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല അവളും ഒരുനിമിഷം അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പെട്ടന്നാണ് അവന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത് അവൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്നു എണീറ്റ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന phon3 എടുത്തു ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞ പേര് കണ്ട് അവന്റെ മുഖം പരിഭ്രാമത്തൽ മൂടി 'ആരാ ഇച്ചായ 'ബെഡിൽ എണീറ്റിരുന്ന അവൾ ചോദിച്ചു 'പപ്പയാണ് 'എന്നും പറഞ്ഞ അവൻ call അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ മറുഭാഗത് നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ താഴേക്ക് വീണു... (തുടരും )

