അറിയാതെ: ഭാഗം 67

രചന: SHA (പെങ്ങളുട്ടി)

'നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് പൂജയല്ല ഞാനാ..' 'നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല മഹി ' 'ഹരി നിന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം കളവാണ് സത്യം അത് എനിക്കും ഇവൾക്കും മാത്രേ അറിയൂ 'പൂജയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ച മഹി പറഞ്ഞു എബി പൂജയെയും മഹിയെയും മാറി മാറി നോക്കി മഹിയുടെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർത്തു 'നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വിഷ്ണുന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവൾ തനിയെ രക്ഷപെട്ടതല്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാ പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവളുടെ വയറ്റിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞു വളരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ആ കുഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം നീയും ഇവളും ഒന്നിച്ചാൽ മാത്രമേ വിഷ്ണുനെ പിടിക്കാൻ കഴിയു കാരണം എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും അവൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നടത്തിയ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ആ accident ഹരീടെ കാർ ഇവളെ ഇടിക്കുന്നു അവൻ ഇവളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്നു നിന്നെ വിവരം അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നികുന്നു ഇതായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇവൾ തകർത്തു ഹരീടെ കൂടെ പോകുന്ന വരെ എല്ലാം correct ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവൾ ഹരിയോട് കള്ളം പറഞ്ഞ നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നു

അവസാനം ഇവൾക്ക് US ൽ job കിട്ടി അങ്ങോട്ടേജ്ജ് പോകാണ് എന്ന് ഹരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട അവൾ നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങളും നീ പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞു അന്ന് അവളുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് ഇന്ന ഇവൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാ പറഞ്ഞെ Sorry ഡാ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞു മരിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ആണ് really sorry ' മഹി പറഞ്ഞു തീർന്നതും എബി അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു 'Its ok നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലായിരുന്നു thanks ഡാ 😁 പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ അതില്ലാതിരുന്നത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അച്ഛനാവേണ്ടി വന്നേനെ എനിക്ക് ' 'എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് നിങ്ങടെ personal മാറ്റർ അതിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ശെരിയല്ല ' അവരോട് രണ്ടുപേരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ മഹി പോയി ~~~~~~~~~ മഹി പോയതും എബി പൂജയെ രൂക്ഷമായി നോക്കി 'ഇച്ചായ sorry ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ its an accident എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് 'അവന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസിലായ പോലെ അവൾ പറഞ്ഞു

'നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ok ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ 🤔' 'ദേ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറയിക്കരുത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരിക്കെ പപ്പയും മമ്മിയും റോസമ്മയും കൂടെ തറവാട്ടിൽ പോയ ദിവസം നിങ്ങൾ കുടിച്ചു വന്ന് ആകെ അലമ്പാക്കിയത് അന്ന് സംഭവിച്ചതാ അത് ' 'എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ ഇല്ലല്ലോ 😉' 'ആണോ എന്നാ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓർമ പെടുത്തി തരണോ ' 'വേണ്ടായേ എന്തായാലും ഒന്നിനും പകരം കർത്താവ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ തന്നില്ലേ അത് മതി എനിക്ക് 😘'അവളുടെ കവിളിൽ ചുംബിച്ച അവൻ പറഞ്ഞു 'അയ്യേ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലേ 'എന്നും പറഞ്ഞ റോസമ്മയും മിയയും അകത്തേക്ക് വന്നു അവരുടെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു 'നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ 'അവരെ എല്ലാം കണ്ട് എബി ചോദിച്ചു 'അതെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ ' 'എന്റെ എബിച്ചായാ പൂജചേച്ചി pregnant ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ ആർക്കും avde ഇരിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല അതോണ്ടാ ഇങ് വന്നേ ' 'ഞങ്ങൾ വന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ടില്ലേൽ പോയേക്കാം ' 'അതെല്ല പപ്പ നാളെ കല്യാണം അല്ലേ so വീട്ടിൽ ഇന്ന് function ഉള്ളതല്ലേ അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ പിന്നെ നാളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരുമല്ലോ ' 'നീ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവളുടെ കൂടെ കുറച്ചു സമയം നിൽക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരും പോകില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി function എല്ലാം '

അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞതിനോട് എല്ലാവരും യോജിച്ചു പൂജയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിച്ച മധുരം വെപ്പ് function തുടങ്ങാൻ സമയമായപ്പോ എബി തന്നെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു അമ്മാമ്മ ഒരുപാട് തവണ പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എബി നിർബന്ധിച്ച അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ~~~~~~~~~ 'ഇച്ചായ.... 😘' 'എന്നാടി 😍' 'ഞാൻ കാരണം ഇച്ചായൻ ഇന്നത്തെ function മിസ്സായില്ലേ ' 'നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ വല്യേ സന്തോഷമല്ലേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ' 'ഇച്ചായ എന്നാലും ' 'ഒരു എന്നാലും ഇല്ല എനിക്ക് ഈ ലോകത്തു മറ്റെന്തിനെക്കാളും വലുത് നീയാ നീ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് വേറെ എന്തും ഉള്ളു ' 'എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ miss ചെയ്യാ ' 'ഇപ്പോഴല്ലേ അവരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയെ ' 'അതൊക്കെ ശെരിയാ എന്നാലും അവരെ കാണാൻ തോന്നുവാ ഇപ്പൊ ' 'ആണോ എന്നാ നമുക്ക് അവർക്ക് vedio call ചെയ്യാം ' അവൻ ഫോൺ എടുത്ത് റോസമ്മക്ക് call ചെയ്തു ഒരുപാട് റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൾ call എടുത്തു പൂജ എല്ലാവരെയും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കാണിച്ച അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ച last മധുരം വെപ്പ് function കൂടി ലൈവ് ആയി കണ്ടിട്ടാണ് ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തത് 'ഇച്ചായ... 😍' 'ഇനി എന്നാടി ' 'ഒരുപാട് നാളായില്ലേ ഇച്ചായൻ പടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നൊരു പാട്ട് പാടാമോ '

'അതൊന്നും ശെരിയാവില്ല ' 'എന്താ ശെരിയവായി ഇച്ചായൻ പാട് ' 'ശെരി നിനക്ക് ഏത് പാട്ട് വേണം ' 'ഇച്ചായൻ ഇഷ്ട്ടമുള്ള പാട്ട് പാട് ' 🎶Poomuthole Neeyerinja Vazhiyil Njaan Mazhayaayi Peythedi... Aariraram Idaralle Manimuthe Kanmanee... Maruthurakkaninnolam Thanalellam Vayilaayikondede... Maanatholam Mazhavilaay Valarenam En Mani... Aazhithiramaala Pole Kaatthu Ninneyelkkam Peelicheruthooval Veeshi Kaaadi Neengam Kaniye Iniyen Kanavithalaay Nee Vaa... Nidhiye Madiyil Puthumalaraay Vaa...Vaa...🎶 അവൻ പാടി നിർത്തികൊണ്ട് അവളെ നോക്കി 'എന്താ നിർത്തിയെ ബാക്കി കൂടെ പാട് ' 'എന്നെ നോക്കി കിടക്കാതെ ഉറങ്ങ് പെണ്ണെ ' 'ഇച്ചായൻ പാട് ഇച്ചായന്റെ പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോളാം 😍' 🎶Poomuthole Neeyerinja Vazhiyil Njaan Mazhayaayi Peythedi... Aariraram Idaralle Manimuthe Kanmanee... Aarum Kaana Mettile Thinkal Neyyum Koottile Eenakkuyil Paadum Paattin Thaalam Pakaram... Permanipoovile Thenozhukum Novine Omalchiri Noorum Neerthi Maarathothukkam... Snehakaliyodameri Nin Theerathennum Kaavalaay Mohakothivaakku Thooki Nin Charathennum Omalaay Ennenum Kanne Nin Koottaay Nenjil Punjirithookunna Ponnomal Poovurang🎶 അവൻ അവളെ നോക്കി പാടി നിർത്തി അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരുന്നു ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി അവനായി അവൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അവളുടെ നെറ്റിയിൽ നനുത്ത ചുംബനം നൽകി അവളെ ചേർത്ത പിടിച്ച അവനും നിദ്രയെ പുൽകി...(തുടരും )

