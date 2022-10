❤️അസുരപ്രണയം❤️: ഭാഗം 12

രചന: ആര്യ പൊന്നൂസ്‌

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി തനിക്കൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവില്ല, ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, താൻ എന്നെയും ഡേവിച്ചനെയും കൂട്ടിപ്പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാക്കി നടത്തികാണിച്ചുതരാം ഞാൻ....... I ഹേറ്റ് യു...... ശ്രീയുടെ കണ്ണ് കലങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവനത് അവളിൽനിന്നും ഒളിച്ചുവച്ചു. അച്ചൂ..... വിളിക്കരുത് എന്നെ അങ്ങനെ, താൻ ആരുടെ കൂടെവേണേലും പൊക്കോ എനിക്കൊന്നുല്ല. ഇനി മേലാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ താൻ വിവരറിയും......ഇത്രയും ഞാൻ തമാശയായിമാത്ര എടുത്തേ..... താനിന്ന് അവിടുന്ന് ആ പെണ്ണിനോട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു താൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്.... എന്നാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തു ഉള്ളപ്പോൾ താനിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കൂടെയില്ലാത്തപ്പോൾ താനിതിനപ്പുറം ചെയ്യുമെന്ന്, ആരെ വേണമെങ്കിലും കൂടെവിളിച്ചുപൊറുപ്പിക്കുമെന്ന്...... പെട്ടന്നാണവന്റെ കൈ ഉയർന്നു താഴ്ന്നത്.... അതവളുടെ കവിളിൽ അവന്റെ വിരലുകളുടെ പാടുകൾ പതിപ്പിച്....... സ്റ്റോപ്പ്‌ it..... ഇനി നീയെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ..... പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും..... മാക്സിമം പോയാൽ ഡിവോഴ്സ് അതല്ലേ.... അതുതന്നെയാണ് എനിക്കും ഇപ്പോൾവേണ്ടത്......

വീറോടെ അവള് പറഞ്ഞതും അവൻ കണ്ണുകളടച്ചു........വാതിലടയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് അവൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നത്, അവള് മുൻപിൽനിന്ന് പോയെന്ന് മനസിലായതും അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി...... ഏയ്‌..അവളെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്..... എന്നെവിട്ടുപോകുമെന്നോ..... ഇത്രയുംകാലമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല.... പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോവോ... ആ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാകും... അല്ലാതെതരമില്ല...... വാഷ് റൂമിൽ കയറി അവൻ മുഖം നന്നായി കഴുകി. അച്ചു ഗാർഡനിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡേവിഡ് അടുത്തേക്ക് വന്നത്.... അച്ചൂ.... എന്താടാ... അവൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും. മറുപടിയുണ്ടായില്ല.... അവനവളുടെ അടുത്തായിരുന്നു.... അച്ചു.... എന്താ മിണ്ടാത്തെ... എന്നോടും പിണങ്ങിയോ... അവനവളുടെ മുഖമുയർത്തിയപ്പോഴാണ് കവിളിലേ വിരൽപാട് കാണുന്നത്.... എന്താ ഉണ്ടായത് ഇത് ഹരി ചെയതതാണോ..... അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതും അവനവളുടെ തോളിലൂടെ കയ്യിട്ടു.... അച്ചു.... നീ ചെന്ന് മുഖം കഴുകിവാ... നമുക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാം..... ഡേവിച്ച, ഈ കല്യാണം നടക്കാൻപാടില്ലായിരുന്നു..... എനിക്കിനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു റിലേഷൻ..... അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ടൈം ഉണ്ടല്ലോ.... നീ ഇപ്പോൾ വാ..... ടൈം ഇല്ല....

ഞാൻ എന്തായാലും അങ്കിളിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാ, എനിക്ക് ഇത് തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന്.... എന്താ... അങ്കിൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ, ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയാൻ, അങ്ങനെ ആണേൽ നല്ലൊരു വക്കീലിനെക്കണ്ടു സംസാരിക്കാന്ന്, എന്റെ അച്ചൂ അതിനുമാത്രം ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്..... ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവാനുള്ളത്..... അയാൾക്കെന്നോട് വെറുപ്പ് മാത്രാ ഉള്ളത്, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാനൊരാളു, ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല....ഡേവിച്ച.... ഇനിയൊന്നും പറയണ്ടാ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം മനസിലായി ശ്രീഹരി എന്നോ ഒഴിവാക്കിയതാ എന്നെ, ഞാനാ പണ്ടത്തെ ബന്ധവും പറഞ്ഞു പിന്നാലെ കൂടിയത്, ഏതൊരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ മ്യുച്ചാൽ ഇന്ട്രെസ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറും പ്രഹസനം ആവും..... അച്ചു ഒരുപക്ഷെ അവൻ നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ.... ഡേവിച്ച അത് തെറ്റുധാരണയാ, എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ഇല്ലെന്ന്..... പ്ലീസ് ഡേവിച്ച.... നീയിവിടെയിരിക്ക് ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വരാം.... അവള് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ മുന്നോട്ട് നോട്ടംനീട്ടിയതും ഡേവിഡ് എണീറ്റ് ശ്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... ഡാ ഹരി....എന്താ ഉണ്ടായത്.... അച്ചു ഫുൾ കലിപ്പിലാണ്, അവള് അങ്കിളിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു...

എന്ത് സംസാരിക്കാൻ.... നീയുമായുള്ള ഡിവോഴ്സ്, അവൾക്കിത് തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന്.... ഡേവിഡ് പറഞ്ഞതും ശ്രീഅക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി..... അവള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ.... ഉം..അതിനുമാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത്... അത്.... അതുപിന്നെ ഞാനവളെ ദേഷ്യമ്പിടിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ.... അവൾക്കെന്തായാലും നന്നായി ദേഷ്യമ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.... എടാ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ, അച്ഛനാറിഞ്ഞാൽ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും..... നീ തന്നെ സംസാരിച്ചു റെഡിയാക്കാൻ നോക്ക്..... ഡേവിഡ് പറഞ്ഞതും ശ്രീ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... അച്ചൂ...... നീയിവിടെ വന്നിരിക്കാണോ..വാ നമുക്ക് കറങ്ങാൻ പോവാം..... തന്റെ മാറ്റവളെയുംകൂട്ടി പൊക്കോ .. എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഇനി മാറ്റമില്ല..... എനിക്കറിയാം തന്റെ ഉദ്ദേശം.... ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ തന്നെ ചീത്തപറയും അതല്ലേ..... അച്ചു..... എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്... താൻ പറയണ്ട, എനിക്കൊട്ട് അറിയേം വേണ്ട.... എങ്കിൽ പിന്നെ നീയെന്ത് കോപ്പാ എന്നുവച്ചാൽ കാണിക്ക്..... പിന്നെ നിന്റെ കാലുപിടിക്കാൻ എന്നെകിട്ടില്ല വേറെ വല്ലവരെയും നോക്ക്..... ദേഷ്യത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളവനെ പുച്ഛിച്ചു അവിടുന്ന് എണീറ്റ്..... ഡാ ഹരീ.... നീ പിന്നെയും വഴക്കിടാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്.. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനല്ലേ.... ആയിരുന്നു, ബട്ട്‌ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ഒടുക്കത്തെ ജാഡ....ഡേവിഡേ നിനക്ക് അവളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു ആകാഷിനെ അറിയോ.... അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നവൻ ആണോ....

അതുതന്നെ.... അവൻ ആളെങ്ങനെ..... അത്ര വെടിപ്പല്ല....എന്തേ ഏയ്‌.... ചോദിച്ചതാ..... ഞങ്ങള് നാളെത്തന്നെ തിരിക്കും.... ഇതൊക്കെയൊന്ന് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചിട്ട് വരാം..... ഡേവിഡ് പതിയെ അവന്റെ ചുമലിൽ തട്ടി..... രാത്രി അച്ചു ഹരി റൂമിലേക്ക് വരുന്നതിനുമുന്പേ ബെഡിൽ കയറികിടന്നിരുന്നു..... അവൻ വാതിലടച്ചു അവളുടെ അടുത്തയിവന്നിരുന്നു..... അച്ചൂ.... നീ ഉറങ്ങിയോ..... ഡീ.... പതിയെ അവളുടെ ഉള്ളംകാലിൽ അവൻ ഇക്കിളിയിട്ടതും അവളവനെ ആഞ്ഞുചവിട്ടി.... മാറെടോ അങ്ങോട്ട്‌ എനിക്കുറങ്ങണം...... ഓക്കേ.... നീ സീരിയസ് ആണോ.... I മീൻ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്...... പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു കൊതിപ്പിക്കരുത്, നീയൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആർമാധിക്കാൻ, അതുമാത്രമല്ല നീയായിട്ട് അച്ഛനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ എനിക്ക് അധികം പണിയുണ്ടാവില്ല, കാരണം നിനക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അത് എന്റെ കുഴപ്പം അല്ലല്ലോ..... പിന്നെ നമുക്കിടയിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതൊന്നും എന്റായോ നിന്റയോ കുടുംബത്തു അറിയുകയുമില്ല സൊ അവര് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പറ്റില്ലെന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുകയും നിന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെ കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും...

ഇതിനുമുൻപ് അച്ഛൻ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ നല്ലൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു നിന്റെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന്..... ആഹ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ആവട്ടെ.... വീട്ടിൽ പോയാലുടൻ പറയണം.... കേട്ടല്ലോ...... പറയുന്നിതിനിടയ്ക്ക് അവനവളെ ഇടങ്കണ്ണിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്..... എടോ.... താൻ അങ്ങനെ സുഖിക്കണ്ട... ഞാൻ തന്നെ സുഖിക്കാൻ വിടില്ല നീ ആർമാധിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നു കാണണം..... മുഖത്തു നിന്നും പുതപ്പ് മാറ്റി ദേഷ്യത്തിൽ അവള് പറഞ്ഞതും അവൻ ചിരികടിച്ചുപിടിച്ചു..... ബട്ട്‌ തന്റെ പുറകെ ഞാൻ വരില്ല, i ജസ്റ്റ്‌ ഹേറ്റ് യു, ബ്ലഡി..... എന്താണ് അച്ചു.... പ്ലീസ് എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം.... ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു..... ഉള്ളിലെ സന്തോഷം മറച്ചുപിടിച്ചു അവൻ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞതും അവള് പിന്നെയും തല ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു.... ശ്രീ അവളുടെ അടുത്തായി അവളെയും നോക്കി കിടന്നു ഇടയ്ക്കതു കണ്ടതും അവള് അവർക്കു നടുവിലായി ഒരു തലയിണ വച്ചു...... പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവള് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവന്റെ നെഞ്ചിലാണ്, അവനവളെ തന്നോട് ചേർത്തുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതും അവൾക്ക് അമർഷം വന്നു....

എന്നെ വിടെടോ.... ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ അവനവളെയുമായി മറഞ്ഞു അവളുടെ മാറിലേക്ക് മുഖംപൂഴ്ത്തിവച്ചതും അവള് വല്ലാതായി.... അവനെ തട്ടിമാറ്റാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്കവനെ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല...... ശ്രീഹരി..... എണീക്കെടാ പൊട്ടാ.... അവന്റെ മുടിപിടിച്ചുവലിച് അവളലറിയതും അവനെണീറ്റുമാറി ... എന്താടി പിശാചെ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ..... പോടാ..... താൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ എന്നെ കെട്ടിപിടിചതു പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയൊരാളും.... കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ റെഡിയാവൻ നോക്ക്, നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ..... അവളവനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നടന്നു..... അവള് കുളിച്ചിറങ്ങി അവനും കയറി അപ്പോഴാണ്. അവന്റെ ഫോൺ അടിഞ്ഞത്..... പ്രിയ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞതും അവള് കോള് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു......

ഹലോ.... ശ്രീഹരി... ഇന്നലെ എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ.... ഇന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താലോ..... അവൻ കുളിക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാം.... One മിനിറ്റ്.... അവള് ഫോണുമായി അങ്ങോട്ട് നടന്നു.... ശ്രീഹരി.... ദാ ഫോൺ.... ആരാ.... നിങ്ങടെ ന്യൂ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്... പ്രിയാ.... അവളുടെ ആ പ്രയോഗം അവനു തീർത്തും ഷോക്കായിരുന്നു.... ഫോൺ അവളുടെ കയ്യിൽനിന്നും വാങ്ങി അവനത് കട്ട്‌ ചെയ്തു, എന്താ ഞാൻ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണോ, പറഞ്ഞാൽ മാറുമായിരുന്നല്ലോ..... അച്ചൂ enough..... മതി..... Its ഓവർ... ഓക്കേ... Its മീൻസ്..... Nothing..... അച്ചു ഞാൻ അവനെന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ഫോൺ പിന്നെയും അടിഞ്ഞത്, ശ്രീ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രിയയാണ്, അച്ചു ഒരു പുച്ഛത്തോടെ അവനെ നോക്കി അവിടുന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവനവളുടെ കൈപിടിച്ച് ചുമരിനോട് ചേർത്തു ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്...................തുടരും………..........

