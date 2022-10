❤️അസുരപ്രണയം❤️: ഭാഗം 23

രചന: ആര്യ പൊന്നൂസ്‌

I പ്രോമിസ് ഇനി എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാകില്ല..... ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് നീയെനിക്ക് തരണം.... എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായിൽപോലും നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം...... ബട്ട്‌ ഈയൊരു തവണ.... പ്ലീസ് ..... അവളുടെ കണ്ണില്നോക്കി പറഞ്ഞു അവനവളുടെ ഉത്തരത്തിനായി കാതോർത്തു..... പ്രസാദ് ഗോപുവിനെയൊന്ന് നോക്കി കതക് തുറക്കാൻ നോക്കിയതും അവള് അത് തട്ടിമാറ്റി... എന്താ മാമാ ഇത്.... ഒരാളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ knock ചെയ്യണ്ടേ... ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ മോശം.... പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു അവളവിടുന്ന് പോന്നു.... മാമന് സംഭവം മനസിലായിക്കാണുമോ.... ഉണ്ടാവണേ.... ബട്ട്‌ ചാൻസ് കുറവാ.... രണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ തല്ലുകൂട്ടവും അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുമാണല്ലോ..... ആ മാമന്റെ വിധിപോലെ വരട്ടെ.... അവള് വേഗം അവിടുന്ന് ഓടി..... പ്രസാദ് നെറ്റിച്ചുളിച്ചെശേഷം എന്തോ ഓർത്തെന്നപോലെ കതകിൽ തട്ടി..... ഹരീ..... I want to ടോക്ക് to യു.... പെട്ടന്ന് വന്നേ.... അയാളുറക്കെ പറഞ്ഞതും ശ്രീ അച്ചുവിനെ നോക്കി..... ദച്ചൂ ..... എടീ മോളെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു. ഒന്ന് പെട്ടന്ന് പറാ.... എനിക്കറിയില്ല.... സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ..... അവനൊന്നു ശ്വാസം ആഞ്ഞുവിട്ടു.... നീ ഡ്രെസ് നേരെയിട്ടേ ഞാൻ കതക് തുറക്കട്ടെ.... ആ ഷാൾ ഒന്നെടുത്തുതന്നെ...... വേണേൽ വന്നെടുക്കെടി.... അഴിക്കാൻ നല്ല ഇന്ട്രെസ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഇനിയിങ് വാ....

കാണിച്ചുതരാം ഞാൻ.... ഈർഷ്യയോടെ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊന്നു അവളെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കികൊണ്ട് അവളുടെ ഷാൾ അവൾക്കുനീട്ടി..... ഡാ ചക്കരെ ഏട്ടൻ ഷാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാൻ മറക്കരുതേ..... കണ്ണിറുക്കി അവൻ പറഞ്ഞതും അവളവിടുന്ന് ചാടി എണീറ്റ് അവനൊരു അടിയും കൊടുത്തു ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നടന്നു...അവൻ പതിയെ കഴുത്തിളക്കി വാതിലു തുറക്കാനായി നടന്നു..... പ്രസാദ് വളരെ സീരിയസ് ഭാവത്തിലാണ് ... ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ഛാ.... മോർണിംഗ്.....ഹരീ.... ഇവിടെ അച്ചൂന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്, അറിയാലോ നിനക്ക്.... ഇതൊക്കെ തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായതിനാൽ അവൻ വാ പൊളിച്ചു.... അവരുടെ മോളെക്കുറിച്ചു അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്..... അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ..... എനിക്ക് മനസിലായില്ല.... ഇന്നലെ ഞങ്ങള് നല്ലരീതിയിലാണല്ലോ പെരുമാറിയത്, പിന്നെ എന്താ..... ഹരീ....ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്..... നീ ശരിക്കും എല്ലാവരെയും ഫൂൾ ആക്കുകയാണ്.... എങ്ങനെ കഴിയുന്നു നിനക്ക്... നിന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തൻ എന്റെ മോനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നാണക്കേടാ.... ഞാൻ എന്തായാലും ഡിവോഴ്‌സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.... വിൽ യു പ്ലീസ് ഷട്ടപ്.... അവന്റെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ ചുവന്നു വലിഞ്ഞുമുറുകിയിട്ടുണ്ട്.... ഡാ.... എന്നോട് കയർക്കാൻ വളർന്നോ നീ..... വേണ്ടിവന്നാൽ എതിർക്കും..... ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റേം അച്ചൂന്റേം കാര്യത്തിൽ മറ്റാരും ഇടപെടേണ്ട....

എനിക്കറിയാം എന്തുവേണമെന്നത്..... She ഈസ്‌ മൈ വൈഫ്‌... ഡൂ യു got it..... ഹരീ..... എടാ..... ശ്രീ ദേഷ്യത്തിൽ റൂമികയറി കതക് വലിച്ചടച്ചു..... അച്ചു ബാത്‌റൂമിലാണ് പുറത്തു നടന്നതൊന്നും അവളറിഞ്ഞിട്ടില്ല..... ഹരി ദേഷ്യത്തിൽ ഫ്ലവർ വേസ് എടുത്തെറിഞ്ഞു..... ആ ശബ്ദം കേട്ടതും അച്ചു ഞെട്ടിവിറച്ചു എളുപ്പം ഫ്രഷായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി...... ശ്രീ.... എന്താ.... എന്താ സൗണ്ട് കേട്ടത്.... മറുപടി പറയാതെ അവനവളെ തറപ്പിച്ചുനോക്കി...... ശ്രീ എന്താ.... കാര്യം പറാ.... എന്താ ഉണ്ടായേ..... അത് അന്വേഷിക്കാൻ നീയാരാടി.... എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നീ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട.... കേട്ടോ.... ഇതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അടുക്കാൻ പേടി..... ഓന്തിനെപോലെയാ താൻ.... മിനിറ്റിനു സ്വഭാവം മാറും.... ആന്നെടി ഞാൻ അങ്ങനെയാ..... പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടു പൊക്കോ..... ഛെ .... താൻ നന്നാവില്ല..... അവളുംകൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ശ്രീയ്ക്ക് ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല....അവനവളെപിടിച്ചു തള്ളി..... വേച്ചു വേച്ചു അവളുപോയിനിന്നത് ഫ്ലവർ വേസിന്റെ ചില്ലുകളിലാണ്..... അത് കാലിനു കുത്തികയറി കാലുമുറിഞ്ഞതും അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു......ശ്രീ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ബാത്‌റൂമിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു....

കണ്ണുതുടച്ചു അവള് റൂമിൽനിന്നിറങ്ങി നേരെവന്നത് പ്രസാദിന്റെ മുൻപിലേക്കാണ്...... അവളുടെ കോലം കണ്ടപ്പോൾ അയാളൊന്ന് ഞെട്ടി..... മോളേ അച്ചൂ.... എന്തുപറ്റി.... ഒന്നുല്ല അങ്കിൾ അവള് അതും പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോഴാണ് അവളുപ്പോയ വഴിയേ ചോരക്കറ കാണുന്നത്...... അച്ചൂ..... അവിടെ നിന്നേ..... അവള് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അയാളെ നോക്കി.... മോളെവിടുന്നാ വരുന്നേ..... റൂമിന്ന്.... ഹരിയുടെ അടുത്തുനിന്നും ആണോ.... അല്ലെന്നവൾ തലയാട്ടി.... നിന്റെ കാൽ എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു... അത്... അതുപിന്നെ.... അങ്കിൾ അത്.... മോളൊന്നും പറയണ്ട... എനിക്കറിയാം ഇതവൻ ചെയ്തതാണെന്ന്..... അവനെവിടെ അഹങ്കാരി...... അയാള് ശ്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവള് കയ്യിൽപിടിച്ചു... അങ്കിൾ.... ശ്രീയെ ഒന്നും പറയണ്ട... തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു..... നീയെന്തിനാ അവന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്... അവൻ അഹങ്കാരത്തിനു കയ്യുംകാലും വച്ചതാ..... തന്തയെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായവൻ.... അതേ.... ഞാൻ അതുതന്നെയാണ്.... നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ..... അവിടേക്കുവന്നുകൊണ്ട് അവനലറിയപ്പോൾ അവള് ഞെട്ടികൊണ്ട് തലയ്ക്കു കൈവച്ചു....... കണ്ടോ ഇവന്റെ അഹങ്കാരം..... എന്നെ കുറ്റംപറയാൻ നിങ്ങൾക്കെന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട്...... കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുത്.... ശ്രീ ഒന്നടങ്ങ്..... ഇത് ശ്രീയുടെ അച്ഛനാ..... ഇങ്ങനെ ആണോ സംസാരിക്കുന്നെ..... അങ്കിൾ പ്ലീസ് അങ്കിൾ..... ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കു....

അങ്കിളിപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് ചെല്ല് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം...... ഇപ്പോൾ ഈ ബഹളം കേട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നാൽ.... പ്ലീസ്...... അവളുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ പ്രസാദ് അവിടുന്ന് മാറി..... ശ്രീ അപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലാണ്..... അച്ചു അവന്റെ കൈപിടിച്ച് റൂമിലേക്ക് വലിച്ചതും അവനൊപ്പം പോയി......അവിടുന്ന് അവനവളെ തുറിച്ചു നോക്കുകയാണ്.... അവള് കതകടച്ചു വന്നു അവന്റെ മുഖമടക്കം ഒന്ന് കൊടുത്തു...... ഡീ..... എന്തിനാടി ഇത്..... ... ഞാൻ എന്താടി നിന്റെ അടിമയോ..കുറെ ആയി നീയെന്നെ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.... തിരിച്ചു തല്ലില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് ഇതെങ്കിൽ വേണ്ട മോളെ കിട്ടും നിനക്ക് ..... മിണ്ടരുത്..... നിങ്ങളാരാ..... ഒന്ന് അടങ്..... ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനു മാന്യമായി ഉത്തരം താ... ബാക്കി പിന്നെ... എന്താ.... ചോദിച്ചു തുലയ്ക്ക്...... എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്.... കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ..... അവൻ മുഖം വെട്ടിച്ചതും അവള് ദേഷ്യത്തിൽ അവന്റെമുഖം അവൾക്കുനേരെപിടിച്ചു.... പറാ.... ഇല്ല പറ്റില്ല.... ഇനിയെന്താ.... ട്രൈ ചെയ്യോ... കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ..... ബുദ്ധിമുട്ടാണ്...... നിനക്കെന്താടി വേണ്ടത്........ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും നിനക്കെന്താ.... ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..... അതുകേട്ടതും അവൻ നെറ്റിച്ചുളിച് അവളെ നോക്കി... പിന്നെ..... നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടാണോ..... ദച്ചു.... എടീ നീ കൂടെയുണ്ടേൽ ഞാൻ എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം.... ഉറപ്പായും..... നീ പറയുന്നപോലെ നിന്നെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കാം....

സത്യം.... പറാ..... വിശ്വസിക്കാവോ...... ഉം... മൂളിക്കൊണ്ടവൻ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു..... അവളും അവനെ കെട്ടിപിടിച്ചു.... ശ്രീയേട്ടാ.... വാക്കുതാ..... ഇനി ഇങ്ങനെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന്..... വാക്ക്.... ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല..... എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നീയെന്നെ തല്ലിക്കോ നോ പ്രോബ്ലം... ഞാൻ കൊള്ളാം.... മറുത്തൊന്നും പറയാതെ.....ബട്ട്‌ ബി വിത്ത്‌ മി..... ഹ്മ്മ്...... പക്ഷെ.... അങ്കിൾ.... അങ്കിളിനെ എങ്ങനെയാ...... അതൊക്കെ സെറ്റാക്കാം..... അവനൊന്നു ശ്വാസമെടുത്തു അവളുടെ നെറുകിൽ ഉമ്മവച്ചു........ ദച്ചൂ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേലും പോവാം..... പോവാം, വേറെങ്ങോട്ടുമല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്..... എടീ.... ആകാഷിനെ പിന്നെ കാണാം.... അതിനല്ല മോനേ..... മോന്റെ ദേഷ്യം കാരണം എന്റെ കാലുപോയി.... കണ്ടോ ഇത്..... അവള് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനവളുടെ കാലു ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.... രക്തം ഒലിക്കുന്നത്കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണുനിറഞ്ഞു..... ദച്ചൂ....... മോളേ.... എടീ ഞാൻ..... കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട..... പോവാം.... ആരോടും പറയാതെ പോവാം ഓക്കേ..... ഉം..... ശ്രീ അവളെയുമെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടു....... ഗോപു ഹരിയുടെ റൂമിൽനിന്നും ഓടിവന്നത് നേരെ രാഹുലിന്റെ മുൻപിലേക്കാണ്..... എന്താ മോളേ... എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത്... ഏയ്‌ ഞാൻ ചുമ്മാ.... ആതി എണീറ്റോ ഏട്ടാ..... ഉം.... ഗോപൂ.... എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്..... അല്ല കാണിക്കാനാ.... നീയിതൊന്ന് കണ്ടേ...... തന്റെ ഫോൺ അവൾക്കുനേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ അവളൊരു വിറയലോടെ അതിലേക്ക് നോക്കി.....

. അതിലെ ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവള് ഭയത്തോടെ അവനെ നോക്കി...... മോളേ ഗോപൂ.... നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ.... ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നീ വന്നാൽ മതി.... ഓക്കേ..... വഷളൻ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞവൻ നടന്നകന്നതും അവളവിടെ തറഞ്ഞുനിന്ന്....... രജനി പതിവുപോലെ പ്രസാധിനുള്ള ചായയുമായി റൂമിലേക്ക് പോയതാണ്.... പതിവില്ലാത്ത ഗൗരവം മുഖത്തുകണ്ടതും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പന്തിയല്ലെന്നുതോന്നി.... ഏട്ടാ.... എന്തുപറ്റി.... എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത്..... രജനി.... ഹരി.... അവനെ നീ വളർത്തി വഷളാക്കി...... ഞാൻ മാറിനിന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കള് രണ്ടുപേരെയും നീ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന്.... എന്നാൽ എനിക്കിന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു...... നിങ്ങളെന്താ ഈ പറയുന്നേ.... ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്..... ഇനിയെന്താ ചെയ്യാനുള്ളേ.... എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ.... അച്ചു അവൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവരുത്, ഞാൻ വക്കീലിനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്..... മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു...... അവൾക്ക് നല്ലൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം, എങ്കിലേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂ....... രജനി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.............തുടരും………..........

