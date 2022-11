❤️അസുരപ്രണയം❤️: ഭാഗം 44

രചന: ആര്യ പൊന്നൂസ്‌

ഇത് നമ്മള് തമ്മിലുള്ള ഡീൽ ആണ്.... മൂന്നാമതൊരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇവളെ തീർക്കാൻ എനിക്കത്ര സമയം വേണ്ടെന്ന് അറിയാലോ..... എവിടെ വരണം. അപ്പോൾ വെളിവ് വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ...... ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം....... അയാള് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനുമുന്പേ ആ കോൾ ഡിസ്‌ക്കണക്ട് ആയി....... പ്രസാദ് ഒന്നു ചുറ്റും നോക്കി..... ശ്രീ റോഡിലിരുന്ന് പരിസരം മറന്നു പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്..... അവനെ കണ്ടതും അയാളുടെ ചങ്ക് പിടഞ്ഞു...... എനിക്കറിയാം ഹരീ അച്ചു നിനക്ക് ആരാണെന്ന്, അവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പകരം നിനക്ക് എന്ത് തന്നാലും മതിയാകില്ല, നീ പേടിക്കണ്ട... നിന്റെ അച്ചുവിന് ഒരുപോറലും ഏൽക്കാതെ നിനക്ക്. തിരിച്ചു തരും.... അയാള് തന്റെ കാറിന്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു..... ഡേവിഡിന്റെ തോളിലേക്ക് തലചായ്ച്ചാണ് ശ്രീ കിടക്കുന്നത്...... ഡേവിഡ്.... അയശു വിളിച്ചതും അവൻ തലച്ചരിച്ചു അവളെ നോക്കി..... ഒന്ന് വരോ..... അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും അവൻ പല്ലുകടിച്ചു... പ്ലീസ് ഡേവി.... എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട ഒന്ന് വന്നേ... അതുകേട്ടതും ശ്രീ നെറ്റിച്ചുളിച് അവളെനോക്കി.... ഡേവി... എനിക്ക്... എനിക്ക്... യൂറിനെറ്റ്... അതുകേട്ടതും ശ്രീ മുഖം തിരിച്ചു, ഡേവിഡ് പല്ലുകടിച്ചു അവിടുന്ന് എണീറ്റു അവളുടെ ഒപ്പം നടന്നു...

ഡീ നിനക്കെന്താ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ... നീ ആരുടെ അമ്മയ്ക്ക് പിണ്ണം വെക്കാന... ഡേവി പ്ലീസ്.... ഹരി അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടാ.... അച്ചു ജീവനോടെയുണ്ട്... ബട്ട്‌ ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെ ഇനി ആരൊക്കെ തിരഞ്ഞാലും അവളെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല... നീ... നീയെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അവള് പിന്നെ എവിടാ... നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ, അവരുടെ ആളുകൾ അച്ചുവിനെ കൊണ്ടുപോയത്... അയാള് പറഞ്ഞത് വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ എത്രയും പെട്ടന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വേർസ് ആകും....എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ്..... ഓക്കേ... നീ. വാ.... എങ്ങോട്ട് ഹരിയോട് പറയണ്ടേ നിനക്കെന്താ ഡേവീ വട്ടുണ്ടോ... അവൻ അല്ലെങ്കിലേ ഭ്രാന്തെടുത്ത് നിൽക്കാണ്... അപ്പോഴാണോ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്..... പിന്നെ പറയാതെ എങ്ങനെയാ.... അവനറിയണം, അവനൊരാൾക്കേ എന്തേലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്.... അവളെന്റെ ഫ്രണ്ടാ, അവനവള് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിനക്കറിയാലോ.... നീ വാ സമയം കളയാതെ..... ഡേവി പറഞ്ഞതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസിലായതും അയ്ശു അവന്റൊപ്പം ഹരിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.... ഹരീ..... ഒന്ന് വന്നേ.... ഒരു കാര്യമുണ്ട്.....

ശ്രീ വേഗം അവിടുന്നെണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന്.... എന്താടാ... അച്ചൂന്റെ വിവരം അവളെ കിട്ടിയോ.... കിട്ടിയില്ല... ബട്ട്‌ നീ വിചാരിക്കുന്നപോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ.... ഇന്ന് നൈറ്റ്‌ മറ്റൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു..നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ഒരാള് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു... നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തരകൻസ് ഗ്രൂപ്സ്.... ശ്രീ കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ നിൽക്കുകയാണ്...... എടാ... എന്നിട്ട് എന്താ പറയാതിരുന്നത്.... അല്ല അതും അച്ചുവും... അവരാണോ അവളെ..... അതേ അവരാണ്.... അവരെവിടെയാ എന്താ ഒന്നും അറിയില്ല ബട്ട്‌ ഒന്നറിയാം അവളെ സേവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ.... നീ പറാ എന്താ വേണ്ടത്.... എന്റെ അച്ഛനെയും അച്ചുനെയും.... നീ വാ പറയാം.....അയ്ശു വാ.... അവരവിടുന്ന് പോവുന്നത് കണ്ടതും ദേവന് ദേഷ്യം വന്നു.... പോലീസുകാരും അത് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു..... **** ടോമി തരകൻ അച്ചുവിനെ നോക്കി വഷളമായിച്ചിരിച്ചു...... അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത്.... അയാളുടെ കൈകൾ അവളുടെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിലാണ്, തന്റെ വിരലാൽ അവ നേരിച്ചുടച്ചു അയാൾഅവളുടെ കവിൾതടത്തിലൂടെ വിരലോടിച്ചു.....പതിയെ വിരലുകൾ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ ഇഴയുമ്പോഴാണ് ഫോൺ ബെല്ലടിഞ്ഞത്....

ഈർഷ്യയോടെ അയാള് കൈപിൻവലിച്ചു ഫോൺ എടുത്തു, ഡിസ്പ്ലേയിൽ തെളിഞ്ഞ പരിചിതമല്ലാത്ത നമ്പർ കണ്ടതും അയാളുടെ നെറ്റിച്ചുളിഞ്ഞു... ഇതാരാ ഈസമയം.... മനസിലോർത്ത് അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ അവനാ കോൾ എടുത്തു..... മറുപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം ഒന്നും വരാതിരുന്നകാരണം അയാള് തന്നെ ആദ്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി..... ഹലോ.... ഹലോ.... ഇതാരാ.... നിന്റെ കാലൻ.... ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതും അവൻ പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു.... ഓഹ്... കാലൻ എവിടുന്നാ..... നീ പേടിക്കണ്ട ഇത്രയും നേരം നിന്റെ പുരയ്‌ക്കകത്ത് ആയിരുന്നു..... ഇപ്പോൾ അവിടുന്നിറങ്ങി.... ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്..... എന്താ.... നീയെന്താടാ നട്ടപാതിരയ്ക്ക് ആളെവിളിച്ചു കളിയാക്കുന്നോ... പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതിനുമുൻപ് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് മോൻ ആയാലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല....... എന്റെ ജീവൻ നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അവൾക്കൊരു ചെറിയപൊറലെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഒന്നും നോക്കില്ല തീർത്തുകളയും നിന്റെ പെണ്ണിനേയും മോനെയും...... ഓഹ് നീയായിരുന്നോ.... എടാ നിന്റെ തന്തയെ പേടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ ഒന്നിനും പോരാത്താ നിന്നെ...

അതിന് ഈ ടോമി ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം.... നിന്നെ ഒന്നൂടെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ആവത് പോയിട്ട് ഒന്നെണീറ്റ് നിൽക്കാൻ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ...... സംസാരം നിർതിയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയെടാ പുന്നാര മോനെ....... ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഉലത്തോ..... ഉലത്തി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതരാം...... പിന്നെ ടോമിയുടെ കാതുകളിൽ വന്നു പതിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ്...... ആ ശബ്ദം കേട്ടയുടൻ തന്നെ അതിന്റെ ഉടമയെ മനസിലാക്കാൻ അവനധികം സമയം വേണ്ടിവന്നില്ല ...... എന്താടാ ഇതുമതിയോ..... ഏയ്.... ഡെയ്‌സിയ്ക്ക് എന്തേലും പറ്റിയാൽ തീർത്തുകളയും നിന്റെ.... ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്.... എനിക്ക് എൻറെ പെണ്ണിനെവേണം... അവൾക്കെന്തേലും പറ്റിയാൽ..... സ്ഥലം പറയെടാ..... ടോമി പെട്ടന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞുകൊടുത്തതും ആ കോൾ ഡിസ്‌ക്കണക്ട് ആയി...... അയാള് പരവേശത്തോടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ്...... അവിടുന്ന് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കാണും ഒരു വാഹനം സഡൻ ബ്രേക്ക്‌ ഇട്ടതിന്റെ ശബ്ദം അയാളുടെ കാതിൽവന്നു പതിച്ചു.... അയാളുടൻ തന്നെ ആ റൂമിന്റെ വിൻഡോയ്ക്ക് അരികിലേക്ക് നീങ്ങി....... വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആളെകണ്ടതും അയാൾക്ക് സമാധാനമായി, എന്നാൽ തൊട്ടുപുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർ അവർക്ക് നേരെ കത്തിപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ അയാളുടെ അടിവയറ്റിൽനിന്നും ഉരുണ്ടുകയറി......

അവിടുന്ന് അയാള് കണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നതും ഡയൽ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ടോമിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഫോൺ എടുത്തു ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അയാള് റെഡിയായിരുന്നു........ ഞങ്ങള് താഴെയുണ്ട്.... എവിടെയാ.... ഞാൻ കണ്ടു.... തേർഡ് ഫ്ലോർ... ഓക്കേ...... അവര് അങ്ങോട്ട്‌ വരുന്നത് കണ്ടതും ടോമി കണ്ണുകൾ അടച്ചു..... അവര് അവിടെയെത്തിയതും ടോമി ശ്രീയെ തുറിച്ചുനോക്കി....... എന്താടാ നീയിങ്ങനെ നോക്കുന്നത്........ എവിടെ അവള്..... അയാള് കൈചൂണ്ടിയതും ശ്രീ അങ്ങോട്ട്‌ നോക്കി..... കണ്ണുകളടച്ചു കിടക്കുന്ന തന്റെ പതിയെ കണ്ടതും അവന്റെ ചങ്ക് പിടഞ്ഞു....... എടാ.... ആണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഡയറക്റ്റ് തീർക്കണം അല്ലാതെ ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ ഈ പാവം അച്ചൂനെ എന്തിനാ നീയിതിൽ വലിച്ചിട്ടത്.... ഇപ്പോൾ നീ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റാ അതിന്... നീ പശ്ചാത്തപിക്കും.... ഈദിവസം നീയൊരിക്കലും മറക്കില്ല.... നിന്റെയൊക്കെ കുഴി സ്വയം കുഴിച്ചാ ദിവസമാ ഇത്..... അയാള് പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതും ശ്രീ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അച്ചുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി..... ദച്ചൂ.... മോളേ.... ദച്ചൂട്ടി.... എടാ കണ്ണ് തുറക്ക്..... ദച്ചു...... കണ്ണ് തുറക്ക് ഞാൻ വന്നു.... നിനക്കൊന്നും വരില്ല.....

അവനവളെയുമെടുത്ത് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുറകിൽ അവർക്കുനേരെ ഗൺ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ടോമിയെ കണ്ടത്...... എടാ ശ്രീഹരി..... നിന്നെപ്പോലെ ഒരു വിഡ്ഢി വേറെയുണ്ടാകില്ല... ഇവിടുന്ന് നീയൊക്കെ ജീവനോടെ പോവുന്നത് എനിക്കൊന്നു കാണണം.... എന്റെ മടയിൽവന്നുകയറിയിട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയോ.... ടോമി... എനിക്ക് സമയമില്ല ഇവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം.... മാറ് അതാ നിനക്ക് നല്ലത്..... നല്ല സൗകര്യക്കുറവുണ്ട്..... നീയൊന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണണം..... ഡെയ്‌സി.... ഇവിടുന്ന് പോ... അയാള് ആഞാപിച്ചതും അവര് വേഗം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി..... ഇനി നീയെന്തോ കാണിക്കും...... എടാ ശ്രീഹരി... നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റ തന്ത വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു..... ഇവളെന്തായാലും നല്ല അസ്സല് ചരക്കാ.... ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നീ കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെയാ...... ശ്രീ അവളെയുമെടുത്ത് തന്നെ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞുചവിട്ടി, അവൻ തെറിച്ചുവീനത്തും അച്ചുവിനെ അവിടെ കിടത്തി ശ്രീ അങ്ങോട്ട്‌ നടന്നു.... അവനവിടുന്ന് ചാടി എണീറ്റ് ശ്രീയുടെ വയറിൽ കുത്താൻ ഒരുങ്ങിയതും വിദഗ്ദ്ധമായി തെന്നിമാരികൊണ്ട് അവന്റെ പുറത്ത് കുത്തി......

ശ്രീയുടെ ഓരോ പ്രഹരത്തിലും ടോമിയ്ക്ക് അടിപതറി........ ഒടുക്കം അവന്റെ വായിൽനിന്ന് ചോരവാർന്നു..... എടാ.... പറയാം... തരക്കാരോട്..... നീ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തുല്ലെന്ന്.... നീ പേടിക്കണ്ട അതിനുള്ള പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ചേർന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് തന്നേക്കാം.... നിന്നോട് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.... നിന്റെ മോന്റെ കാര്യം... ഇപ്പോഴും എന്റടുത്താ..... അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അടുത്ത്..... എന്റെ അച്ചൂന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് മോനില്ല.......അപ്പോൾ നീയിവിടെയിരുന്നു എന്റെ അച്ചൂന് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്ക്..... അവനെ അവിടെയിട്ട് നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ഒരു ചവിട്ടുകൂടെ കൊടുത്തു ശ്രീ അവിടുന്നു അച്ചുവുമായി ഇറങ്ങി...... ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോലെ അവൻ അവളെ തട്ടിവിളിക്കുന്നുണ്ട്.... എന്നാൽ അവളിൽ നിന്ന് ഒരനക്കവും ഉണ്ടായില്ല.......ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അവളെയുമെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ അവൻ പാതിച്ചത്തിരുന്നു....... അയ്ശൂ...എനിക്ക് അച്ചൂനെ വേണം ജീവനോടെ..... പ്ലീസ്..... ഐബിലീവ് യു.... നീ പേടിക്കണ്ട.... അച്ചൂന് ഒന്നും വരില്ല....

അവന്റെ കൈപിടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ icu നടന്നതും ശ്രീ അതിനുമുന്പ്പിലായി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു....... ഇതിനിടയിൽ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞതനുസരിച് ദേവനും പ്രസാധും അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു...... ശ്രീ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതും ദേവൻ വന്നു അവന്റെ കുത്തിനുപിടിച്ചു..... എവിടെടാ നായെ എന്റെ മോള്..... നീ അവളെ എന്താ ചെയ്തത്...... അവന കൈപിടിച്ച് മാറ്റി..... ഞാൻ നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറാത്തത് നിങ്ങള് അച്ചുവിന്റെ അച്ഛൻ ആണല്ലോ എന്നോർത്താ.... അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ......ഇനി..... ഇനിയിങ്ങനെ ബീഹെവ് ചെയ്‌താൽ അത് ഞാൻ മറക്കും.... കേട്ടല്ലോ...... ഞാൻ പലതവണ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവളെന്റെ ജീവനാണെന്ന്..... ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞവൻ അയാളെപിടിച്ചുമാറ്റിയത്തും ഡേവിസ് അവന്റ തോളിൽ കൈവച്ചു... ഹരീ.... നീയെന്താ കാണിക്കുന്നത്... ഇതെങ്ങാനും അച്ചു അറിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്നത്.... സൊ കീപ് യുവർ ബിഹാവിയർ... എടാ നീയും കേട്ടില്ലേ ഇയാള്.... ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാള് അച്ചുവിന്റെ ഫാദർ ആണെന്ന്... മനസിലായോ.... ഉം..... അവനവിടെ അടങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര നേരം ആ നിൽപ്പ് തുടർന്നെന്ന് അറിയില്ല, അവിടുന്ന് മാറുന്നത് അയ്ശു അങ്ങോട്ട്‌ വന്നപ്പോഴാണ്....

അയ്ശു... അച്ചു.... അവള്..... ഓക്കേ ആണ്.. കണ്ണ് തുറന്നു..... അതുകേട്ടതും അവനു സന്തോഷമായി..... അവൻ ധൃതിയിൽ അങ്ങോട്ട്‌ നടക്കാം തുടങ്ങിയതും അവളവന്റെ കൈപിടിച്ചുവച്ചു.... നീ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട്‌ പോവണ്ട... അതെന്താ... അതിന്റ ആവശ്യമില്ല.... അത് നീയല്ല അയ്ശു ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്... She ഈസ്‌ മൈ വൈഫ്.. എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ... അത് തടയാൻ നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും കഴിയില്ല.... കഴിയും എനിക്ക്.... ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ഹരി... Patient ആണ് എനിക്ക് ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്‌..മനസിലായോ.... അവൾക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട.... അവള്.... അവളെങ്ങനെ പറഞ്ഞോ .. വിങ്ങളോടെ അവൻ ചോദിച്ചതും അവള് അതേയെന്ന് തലയാട്ടി.... ഹരീ. .അവൾക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു.... അവളുടെ കണ്ടിഷൻ ബെറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തറപ്പിച്ചുപറയാൻ പറ്റില്ല അവള് കണ്ണ് തുറന്നു thats it.... സൊ പ്ലീസ്..... നീ പോവരുത് അവളെ കാണരുത്..... അവളുടെ നല്ലതിനാ ഞാൻ പറയുന്നത്..... ശരി.... ഞാൻ കാണുന്നില്ല... നീ ഒരു കാര്യം അവളോട് ചോദിക്കുമോ... എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വെറുത്തോ എന്ന്..... ഹരി എന്തായിത്... അവൾക്ക് ടൈം വേണം നീയത് കൊടുക്കണം...... അവൻ പതിയെ കഴുത്തിളക്കി...... എത്ര ടൈം.... അതും പറാ. ... ആയിശു പ്ലീസ്..... I

ബെഗ് യു.... ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയെനിക്ക്... മോനേ ഹരി.... അച്ഛൻ പോയി സംസാരിക്കാം. അച്ചുവിനോട്.... ഓക്കേ...... അച്ഛാ അവളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കണം, ഞാൻ ഇനി പഴയപോലെ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് പറയണം.... പ്ലീസ്. നീ ഇവിടെയിരി... ഞാൻ പറയാം.... അയാള് അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടു അവശയായി കിടക്കുന്നവളെ, അയാളെ കണ്ടതും അവള് പുഞ്ചിരിച്ചു..... മോളേ.... അച്ചൂ.... അങ്കിളിനോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ കാരണമാ മോളിപ്പോൾ..... അവള് പതിയെ അയാളുടെ കയ്യിൽപിടിച്ചു.... ഞാൻ ഓക്കേ ആണ് അങ്കിൾ..... ഡോണ്ട് വറി..... ഹമ്.... മോൾക്ക് പെട്ടന്ന് ഭേദമാവട്ടെ..... മോളേ..... അച്ചൂ... ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം..... ഹരി.... അവനെ കാണേണ്ടെന്ന് മോള് പറഞ്ഞോ..... ഞാൻ അവനെവിളിക്കട്ടെ അവൻ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്.... നിന്നെയൊന്നു കണ്ടാൽ മതിയവന്..... വേണ്ട അങ്കിൾ.... മുൻപ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എനിക്ക് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന്.... മോളേ അച്ചു.... നീയെന്തൊക്കെയാ.... ഞാൻ അപ്പോഴത്ത് ദേഷ്യത്തിൽ അല്ലാതെ..... എന്താ മോളേയിത്, നിനക്കറിയില്ലേവനെ....... എന്തിനാ... അങ്കിൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ.... ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേണം ശ്രീയേട്ടനോട് പറയാൻ....

ശ്രീയേട്ടൻ മാത്രമല്ല വേറാരും.... എന്താ.... മോളെ നീ.... ശ്രീയേട്ടനെ നന്നാക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അങ്കിൾ... അതുകൊണ്ടാ.... ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.. ശ്രീയേട്ടൻ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി.... ശരി മോളെ... ഇതിന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്... അവനെന്നാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും. ഞാൻ പോകും... അതേ... അതാണ്.... അപ്പോൾ.... ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം... പിന്നെ ഇത് വേറാരും അറിയരുത്.. ഏയ്‌... മോള് പേടിക്കണ്ട.... വേണ്ടത് അങ്കിൾ ചെയ്യാം...... മോള് റസ്റ്റ്‌ എടുത്തോ.... അവളുടെ കവിളിൽ പതിയെ തട്ടി അയാള് പുറത്തിറങ്ങി ശ്രീ പ്രതീക്ഷയോടെ അകത്തേക്ക് നോക്കിനിൽക്കുകയാണ്.. പ്രസാധിനെ കണ്ടതും അവൻ അയാളെ നോക്കി.... അച്ഛാ.... അച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു.. .. നിന്നെ കാണണ്ട എന്ന്.... അതുമാത്രം അല്ല... ഡിവോഴ്സ്.... ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു..... അച്ഛാ... അവള്... അവളെങ്ങനെ പറഞ്ഞു... പറഞ്ഞു.... നിന്റ ഈ സ്വഭാവം അല്ലെ... പിന്നെ പറയാതിരിക്കോ..... ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് അച്ഛൻ പറാ.... അവളെകിട്ടാൻ ഞാൻ എന്തുചെയ്യും എന്തും.................തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...