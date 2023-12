അതിലോലം: ഭാഗം 33

രചന: രഞ്ജു ഉല്ലാസ്

.. മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ പെണ്ണിനെ ഉടനെ കെട്ടേണ്ടി വരും... ഗൗരി റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹരി പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടു.. താൻ വേഗം അന്വേഷണം നടത്തു... വെറുതെ ആ പാവത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട... അവൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ടി.. വെറുതെ വാശി പിടിപ്പിക്കണ്ട... കേറി കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്.. എന്നിട്ട് നിന്നെ തൊട്ടേന്നും പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നേരെ കലി കയറി വന്നേക്കരുത്.. നിങ്ങൾ നിങ്ങടെ കാര്യം നോക്കി നിന്നാൽ മതി... ഞാൻ ഒരു പ്രശനവും ഉണ്ടാക്കില്ല.. എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലത്.. അവൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു... രണ്ടാളും ആ വലിയ കട്ടിലിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും ആയി കിടന്നു.. ഒരിക്കലും അടുക്കുകേല എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ.. അടുത്ത ദിവസം കാലത്തെ തന്നെ ഗൗരി ഉണർന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആകെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി.. കുളികഴിഞ്ഞു പതിവ് പോലെ പൂജമുറിയിലേക്ക് ആണ് അവൾ ആദ്യം ചെന്നത്.. അന്ന് പക്ഷെ അമ്മ ഉണർന്നിരുന്നില്ല.. കാരണം വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടില്ല..

അമ്മ അങ്ങനെ വൈകുന്നത് അല്ലാലോ എന്ന് ഓർത്തു അവൾ.. ദേവിയുടെ റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു ഗൗരി.. അമ്മേ... അമ്മേ. അവൾ വിളിച്ചു.. ആഹ് മോളെ... ദേവി വിളി കേട്ടു. അവർ വന്നു വാതിൽ തുറന്നു. ഇന്നലെ ഉറക്കം വന്നില്ല മോളെ... ഒരുപാട് താമസിച്ചു ഉറങ്ങിയപ്പോൾ.. അഴിഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വെച്ച് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു. അമ്മയെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം ആണോ എന്ന്... ഹേയ് ഇല്ല മോളെ... ഒരു കാര്യം ചെയ്യു.. മോള് പോയി വിളക്ക് കൊളുത്തു... അമ്മ അപ്പോളേക്കും കുളിച്ചു വരാം അതു വേണോ അമ്മേ... അമ്മ കത്തിച്ചാൽ പോരെ.. അതിനെന്താ കുട്ടി.... എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒക്കെ ചെയേണ്ടത് എന്റെ മോൾ അല്ലെ.... നീ ആണ് ഇവിടുത്തെ മഹാലക്ഷ്മി... അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർ അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി.. . ഗൗരി പൂജ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു. വിളക്ക് കൊളുത്തി.. ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ പ്രേണേതാരം പ്രണദോസ്മി സദാ ശിവം.. അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു..

നെറുകയിൽ ഒരു തണുപ്പ് പടർന്നതും അവൾ കണ്ണു തുറന്നു.. ഹരി ആയിരുന്നു അത്. സിന്ദൂരം തൊടാതെ ഇറങ്ങി വരരുത്.. മുത്തശ്ശിക്ക് അതു ഇഷ്ടം ആകില്ല.. അവൻ പതിയെ പറഞ്ഞു.. അവൾ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. ഇന്ന് വേഗത്തിൽ കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോന്നിരുന്നു.. അതുകൊണ്ട് ആണ് വിട്ട് പോയത്. ആഹ്.. മോനും ഉണർന്നോ.. ദേവി അപ്പോളേക്കും കുളി കഴിഞ്ഞു വേഗം വന്നിരുന്നു. ഹരി പത്രം എടുക്കുവാനായി സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് പോയി. ഗൗരി അടുക്കളയിൽ പോയി ചായ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഹരിക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ അവനു കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്തു. ഗൗരി... എനിക്ക് ഒന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണം... ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോളേക്കും താൻ റെഡി ആയി നില്ക്കു കെട്ടോ.. മ്മ്... അവൾ ഒന്ന് മൂളി.. അവൻ ചായ ചുണ്ടോട് ചേർത്തു കൊണ്ട് പേപ്പർ വായന തുടർന്ന്.. *** അമ്മാളു ആണെങ്കിൽ ഉണർന്ന് കിടക്കുക ആണ്.. ഇന്ന് ഡോൺ തന്നെ കാണണം എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എല്ലാം പറഞ്ഞു റെഡി ആക്ക്ണം എന്ന്... ഹോ.. എന്തൊരു കഷ്ടം ആണ്...

മര്യാദക്ക് നടന്ന എനിക്ക് വന്ന ഓരോരോ കഷ്ടകാലം.. കോളേജിൽ വന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ആണ് ഡോൺ തന്നെ ഇഷ്ടം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത്.. അവന്റ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ആയിരുന്നു അവൻ തന്നോട് അത് പറഞ്ഞത്. തനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് നൂറു തവണ അവനോട് പറഞ്ഞു.. എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞു ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും.. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു ആയിട്ട് അവന്റെ ശല്യം കൂടി കൂടി വരുക ആണ്..പറഞ്ഞു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ശരി ആവില്ല... നിഹ പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം കൂടെ അല്ലെ ഒള്ളൂ.. അതുകൊണ്ട് വിട്ട് കള എന്ന് ആണ്.... പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ കാണണം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർപ്പാക്കാം എന്ന് താനും തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് എങ്ങാനും ഏട്ടന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ അവനെ വെച്ചേക്കില്ല.... ഒരു തവണ ഹരിയേട്ടൻ തന്നെ കോളേജിൽ നിന്നു കൂട്ടി കൊണ്ട് പോകാനായി വന്നത് ആയിരുന്നു. ഡോൺ ആണെങ്കിൽ തന്നോട് വെറുതെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പിറകെ വരിക ആയിരുന്നു. താൻ ആണെങ്കിൽ അവനെ മൈൻഡ് ചെയുന്നു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു.

എന്നിട്ടും വണ്ടിയിൽ കയറിയത് മുതൽ ഉള്ള ഹരിയേട്ടന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ... ഹോ... പേടിച്ചു പോയി... അത് കഴിഞ്ഞു നീണ്ട ഉപദേശം... പല വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോയി.... ടി മാളു... എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലേ. . ഹ്മ്മ്.. നീ എന്ത് ആണ് ഇത്ര ഓർത്തു കിടക്കുന്നത്.. ഹേയ്.. ഒന്നുല്ലാടി... വെറുതെ.. മ്മ്...എനിക്ക് അറിയാം എന്താണ് മനസ്സിൽ എന്ന് കെട്ടോ. ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ.... പോടീ പെണ്ണേ... നിഹയുടെ കവിളിൽ തട്ടി കൊണ്ട് അമ്മാളു റൂമിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി പോയി. ഒരു പിങ്ക് നിറം ഉള്ള ടോപ്പും ലോങ്ങ്‌ സ്‌കർട്ടും ആയിരുന്നു അമ്മാളുവിന്റെ വേഷം.... അതിൽ അവൾ അതിമനോഹരി ആയിരുന്നു... ചെറിയ രണ്ടു ഡയമണ്ട് സ്റ്റഡ് കാതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് മാച്ച് ചെയുന്ന വള യും റിങ്ങും...ഇടം കൈയിൽ ഒരു റോസ് ഗോൾഡ് ന്റെ വാച്ച്... ലിപ്സ്റ്റിക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്... ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോൺ പൊട്ടും,.. പിന്നെ അവളുടെ ഫേവറേറ്റ് gucci bloom ന്റെ പെർഫ്യൂം.... ക്യാമ്പസ്സിൽ കൂടെ നിഹയോട് ഒപ്പം പോകുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പരവേശം...

ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ വലത് കണ്ണു തുടിക്കുന്നു.. സ്ത്രീകൾക്ക് വലത് കണ്ണ് തുടിച്ചാൽ അശുഭം ആണ് എന്ന് മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് അവൾ ഓർത്തു.. ടി.... ദേ നിന്റെ ഡോൺ അച്ചായൻ നിന്നു വായി നോക്കുന്നു നിന്നെ... നിഹ മെല്ലെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അത് ഒന്നും നോക്കാൻ സമയം ഇല്ല... നി വാ പെണ്ണേ... അവൾ നിഹയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ക്ലാസിലേക്ക് കയറി... ദേവ് ന്റെ അടുത്തേക്ക് ആണ് അമ്മാളു ആദ്യം പോയത്.. ടാ... നി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവനു എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തത്.. പറയെടാ... അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അവനോട്‌ ചോദിച്ചു. എടി.. പ്ലീസ്... ഒച്ച വെയ്ക്കരുത്.. നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ സെയിം ഹോസ്റ്റലിൽ ആണ് എന്ന്. ഇന്നലെ അവൻ എന്നോട് നിന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.. ഓഹോ അപ്പോളേക്കും നി അങ്ങ് കൊടുത്തു അല്ലെ... എടി അത് പിന്നെ... എനിക്ക് പേടിയാടി അവനെ.. എനിക്ക് എന്നല്ല.... എല്ലാവർക്കും അവനെ പേടി ആണ്.. പിന്നെ പിന്നെ... അവൻ എന്ന നിന്നെ മൂക്കിൽ കേറ്റുമോ.. അത് അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറവും ചെയ്യും അവൻ.... നിനക്ക് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ...

പൂത്ത കാശ് അല്ലേടി...നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാം കാര്യമാ...ആരെ പേടിക്കാൻ ആണ് അവനു.. മതി നിന്റെ വേദാന്തം... അവൾ പിന്നീടു എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും ബെൽ മുഴങ്ങി.. അതോടെ അമ്മാളു സീറ്റിലേക്ക് പോയി. ഓരോ അവറും കഴിയുമ്പോൾ അമ്മാളുവിനു പേടി തോന്നിയിരുന്നു. എങ്കിലും സമചിത്തതയോടെ അവളിരുന്നു.. അങ്ങനെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്‌ നു ഉള്ള time ആയി.. ഡോൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു.. മാളവിക.... ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു കാണും കെട്ടോ.. അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടന്ന് ഇറങ്ങി പോയി. എന്തൊരു ഒടുക്കാത്തെ ഗ്ലാമർ ആണ് അവൻ... നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം... റോസ് മാത്യു ന്റെ കമന്റ്‌.. നി എടുത്തോ പെണ്ണേ... എനിക്ക് വേണ്ട... എനിക്ക് ഉള്ളത് എന്റെ അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരും കണ്ടു പിടിച്ചു തന്നോളും... അമ്മാളു അവളുടെ കവിളിൽ പിടിച്ചു ഉലച്ചു.... നിഹ അവളുടെ ഒപ്പം ചർച്ചിലേക്ക് പോരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മാളുവിന് കുറച്ചു ധൈര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്.. കോളേജിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് ആണ് ചർച്ച്....

വാർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന സിമെന്റ് ബെഞ്ചിൽ നില ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ഡോണിനെ അമ്മാളു അകലെ നിന്നും കണ്ടു. നിഹ... ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ... താൻ ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ചെയ്യു കെട്ടോ... ഡോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിഹ മാറി പോകാൻ തുടങ്ങി.. പെട്ടന്ന് അമ്മാളു അവളുടെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു. മാളു താൻ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ... ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയ്കോളാം.. നിഹയും കൂടെ നിന്നോട്ടെ... അവൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ഒന്നും എന്നോട് പറയണ്ട... പറയണം..എനിക്ക് പറയാൻ ഉണ്ട്..... അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ നിഹയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞത്... മാളു... ഞാൻ പള്ളിയിൽ കേറി ഇരുന്നോളാം... നി വിളിച്ചാൽ മതി.. അമ്മാളുവിന്റെ കൈ വിടുവിച്ചു കൊണ്ട് നിഹ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോയി. ഡോൺ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മാളു പേടിച്ചു വിറച്ചു നിൽക്കുക ആണ്.. മാളവിക..... അവൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ മെല്ലെ മിഴികൾ ഉയർത്തി. ടോ... താൻ പേടിക്കണ്ട... ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചു തിന്നാൻ ഒന്നും വന്നത് അല്ല... വാ nammalkk ഇവിടെ ഇരിക്കാം...

അവൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി.. വേണ്ട ... ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളം... എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടന്ന് പറയു... അവൾ ചുറ്റിലും നോക്കി.. എന്റെ പേര് ഡോൺ അലൻ കുരിശുങ്കൽ... അപ്പൻ അലൻ മാത്യു . ഡോക്ടർ ആണ്.. അമ്മ ആനി അലൻ... വീട്ടമ്മ... ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട്...കെട്ട് കഴിഞ്ഞു ചേടത്തിയും ചേട്ടനും കാനഡ യിൽ ആണ്.. ഇതാണ് ഞങ്ങളുട കുടുംബം... എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം ആണ്.... ഞാൻ ഈ കാര്യം എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു.. അമ്മ ആദ്യം എതിർത്തു എങ്കിലും ഇപ്പോ എന്റെ ഭാഗത്തു ആണ്... അപ്പനോട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയണം... അതൊക്ക ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു ഒള്ളൂ... ഞാൻ ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നു ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോകാൻ ആണ്.. അവിടെ അമ്മേടെ ബ്രദർ ഉണ്ട്.. എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും.. അതിന് മുൻപു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ട്.. സീരിയസ് ആയിട്ട് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചുമ്മാ പൈങ്കിളി പ്രണയം ഒന്നും അല്ല.. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം ആണ്.. ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നത് vare തനിക്ക് ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയുവാൻ പറ്റുമോ.... അവൻ പറയുന്നത് കെട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്കുക ആണ് അമ്മാളു. അവൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആണ് വന്നത് എന്ന് അവൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല..

ടോ.. താൻ എന്താണ് ഒന്നും പറയാത്തത്, തന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്. . അവന്റെ ശബ്ദം വീണ്ടും.. അത് പിന്നെ.... എനിക്ക്... എന്റെ അച്ഛനും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ കണ്ടു പിടിച്ചു തരുന്ന ആളെ മതി... അവരെ ഒക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു life എനിക്ക് വേണ്ടാ.... അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ്.. എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം... പ്ലീസ് മാളു.. അത് മാത്ര പറയരുത്... എനിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല.. നിന്നെ കണ്ട നാൾ മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടു കൂട്ടിയത് ആണ് നീയ്... എനിക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ പറ്റില്ല.. ഡോൺ... എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്... ഒരു ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാര്യേജ് നു എന്റെ വിട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ്.. അതുകൊണ്ട് ആണോ... ഉറപ്പ് ആണോ. മ്മ്... അതെ.. ഒക്കെ.. അപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചല്ലോ.. അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. ഇല്ല ഡോൺ.. ആരും ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല.. സമ്മതിച്ചാലോ... എങ്ങനെ... സമ്മതിച്ചാൽ തനിക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ.. അത് ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഡോൺ... അതെന്താ... തനിക് ഇഷ്ടം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുക ഒള്ളൂ... ഡോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ... എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.. അതിന് കാരണം തന്റെ വിട്ടുകാരെ പേടിച്ചു അല്ലെ..

മ്മ്.. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ വിട്ടുകാർക്ക് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടം ആയെങ്കിൽ തനിക്ക് ഞാൻ കെട്ടി തരുന്ന എന്റെ മിന്നു കഴുത്തിൽ അണിയൻ സമ്മതക്കുറവ് ഉണ്ടോ... ഡോൺ... എടൊ.. Say yes or no... ടെൽ മി പ്ലീസ്.. അത് പിന്നെ... ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ.. ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞു.. ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് മാളു വിന്റെ മറുപടി ആണ്.. എന്റെ അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരും സമ്മതിച്ചാൽ എനിക്ക്...... എനിക്ക്... ഡോൺ... അവർ സമ്മതിക്കില്ല.. സമ്മതിച്ചാൽ.... സമ്മതിപ്പിച്ചാൽ... അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക്.. മ്മ്... ബാക്കി പറയു കൊച്ചേ... ഡോൺ സത്യം ആയിട്ടും എനിക്ക് പേടി ആണ്.. ഓഹ്.. നശിപ്പിച്ചു... അവസാനം കൊണ്ട് പോയി കലം ഉടച്ചു.. അവൻ കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടി ഇടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അമ്മാളു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക ആണ്.. മാളു .. ഈ മൗനം സമ്മതം ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ...

അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.. ഒന്ന് പറയു എന്റെ മാളു... എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന്... എങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ... താൻ ഈ ഡോണിന്റെ ആണ് എന്ന്....... ചെന്നു ചോദിച്ചോളാം ഞാൻ താന്റെ വിട്ടുകാരോട് .. ഈ ഡോൺ പൊന്നുപോലെ നോക്കി കൊള്ളാം അവരുടെ ഈ അമ്മാളുവിനെ എന്ന്.. തന്നേക്കമോ ഈ ജന്മം എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണായി എന്ന്... അമ്മാളു വിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.. എന്റെ മാതാവേ . ഈ കൊച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത്... കണ്ണു തുടയ്ക്ക് മാളു.. അവൾ പെട്ടന്ന് മിഴികൾ തുടച്ചു.. എന്നിട്ട് അവനോട് ഒന്നും പറയാതെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോയി.. മാളു... എടൊ.... അവന്റെ വിളിയൊച്ച അവൾ കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ വേഗം ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടു ഡോൺ നോക്കി നിന്നു.. മാളു... നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും.. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പോകില്ല... അവന്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു..........കാത്തിരിക്കൂ.........

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...