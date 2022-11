🔥 ചെകുത്താൻ 🔥 : ഭാഗം 21

രചന: ആമി

ഇക്കാന്റെ കെെകൾ ടീഷർട്ടിനകത്തൂടെ എന്റെ പുറത്ത് ഇഴഞ്ഞ് നടന്നു .... ചുംബനത്തിന്റെ കാഠിന്യമേറി ,,,,,, ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു .... ഇക്ക എന്റെ ടീഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് അത് മുകളിലേക്കുയർത്തി .... . . . . . . . . . . പെട്ടെന്ന് എന്തോ ബോധം വന്നതു പോലെ ഞാൻ ചാടിപ്പിടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ടീഷർട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോയ മുടി കെട്ടിവച്ച് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോയി ... ഇക്ക വരുന്നതൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പതിയെ തല ചെരിച്ച് റൂമിലേക്ക് നോക്കി ,,,, ഇക്ക കിടന്നിടത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് മുട്ടുകാൽ കുത്തിനിർത്തി കെെ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് പിടിച്ചിരിക്കാണ് ... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു നേരമായി . അഹാന കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു . വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും അവളെഴുന്നേറ്റില്ല . പിന്നെ ഞാനവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അവളെ എടുത്ത് അവളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി . പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരുമ്മയും കൊടുത്ത് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി .. എന്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് ഫ്രഷായി വന്ന് കിടന്നു ...

പക്ഷേ എത്ര തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല ... ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നെറ്റ് ഓണാക്കി നോക്കി ,,,, തുരുതുരെ മെസേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ,,,, വളരെ ഇംപോർട്ടന്റ് എന്ന് തോന്നിയ മെസേജുകൾക്ക് മാത്രം റിപ്ലേ കൊടുത്ത് നെറ്റ് ഓഫാക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നത് ,,,, ഇൻസ്റ്റ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് .... ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ ഓപ്പണാക്കി നോക്കി ,,,,, _na_n_du_ tagged you in a post ( ആരും പോയി ഇൻസ്റ്റയില് സെർച്ച് ചെയ്യണ്ട 😎😂😂 ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പേര് എഴുതിയതാണ് 😝😝 ) ( പിന്നേ ,,,, ഈ നന്ദൂനെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വച്ചോട്ടാ .... 😇 പിന്നീട് ആവശ്യം വരും 😉😛 ) ഇതേതാ ഈ നന്ദു എന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ,,,, ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാന്റീനിൽ വച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി പരിചയപ്പെടാൻ വന്നപ്പോ സെൽഫി എടുത്തില്ലേ ,, ആ സെൽഫി ആണ് .... ഞാനതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കി ,,,, No Words to Say ✨ Its Really .... bla bla bla when I met the Great Mister Aadhav Krishna 🔴 സത്യം പറഞ്ഞാ ആ ക്യാപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു ,,,, ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിന് ലെെക്ക് കൊടുത്ത് നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നു ....

എന്നിട്ടും ഉറക്കം എന്റെ അടുത്തൂടെ പോലും വരുന്നില്ല 😬 ഞാൻ വേഗം ബെഡിൽ നിന്നിറങ്ങി ഊരി മാറ്റിയ ഷർട്ടിൽ നിന്ന് ദേവൂട്ടിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് തിരികെ ബെഡിൽ കയറി ഇരുന്നു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ട ശേഷം ഞാൻ ആ പേപ്പർ തുറന്നു .... ദേവൂട്ടിയും ആ നീർക്കോലിയും ഒരുപോലെ എന്റെ കൺമുന്നിൽ തെളിഞ്ഞുനിന്നു .... 😍 ആ പേപ്പർ ഞാനെന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വച്ചു .... എപ്പഴോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ റിനു ] ഓഹ് അല്ലാഹ് ,,,,!!! എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ ഇപ്പോ സംഭവിച്ചെ .... 🤦‍♂🤦‍♂🙆‍♂🙇 ഒരു കിസ്സ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ,,,,, എന്നാലും ഇത് ... പടച്ചോനേ ,,,,, എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയീന്തോ .... എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇഷൂന്റെ മെെന്റില് ,,, ഇന്നത്തോടെ അതിന്റെ കാര്യത്തില് ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി 🙇 ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതായിരുന്നു ഇതൊന്നും .... 😶 അവള് എഴുന്നേറ്റ് മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കി ഇപ്പോ ഇവിടെ പലതും നടന്നേനേ .... റബ്ബേ !!! 😇😇😵 ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കെെ കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ചു ,,,,, അവള് മാത്രമാണ് കൺമുന്നില് ....

ചിന്തകളിലുടനീളം ഇപ്പോ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം .... പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കെെ എന്റെ ഷോൾഡറിൽ പതിഞ്ഞത് ,,,, ഞാൻ പതിയെ തലയുയർത്തി നോക്കി ,,,, ഇഷുവാണ് ,,, അവള് എനിക്കഭിമുഖമായി വന്നിരുന്നു “ ഇഷൂ ,,,, ഞാൻ ... അയാം സോറീടാ ” ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പാടുപെട്ടു കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു “ ഇറ്റ്സ് ഓ.കെ ഇക്കാ ” അവള് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് പോലെ കൂളായിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ,,, ഞാൻ തല പൊന്തിച്ച് അവളെ നോക്കി .... അവള് എന്നെത്തന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാണ് . ഞാനും അവൾക്ക് നേരെ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു ... അവള് എന്നിലേക്ക് ചാഞ്ഞുവന്ന് എന്നെ ഇറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു .... ഞാൻ ഒരു കെെ കൊണ്ട് അവളെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് മറു കെെ കൊണ്ട് അവളുടെ മുടിയിഴകളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു “ ഇക്കോയ് .. ” അവള് വിളിച്ചു “ എന്താടീ ” “ സമയം എത്രയായീന്നറിയോ ” “ ഇല്ല ,,, എത്രയായി ” “ അഞ്ച് മണി ” “ 😱😱 അല്ലാഹ് !! അഞ്ച് മണിയോ ,,,, എന്നാ ഞാൻ പോകട്ടേ ” ഞാനവളെ എന്നിൽ നിന്നടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവള് ഒരു നിർവികാരതയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ....

ഞാൻ അവളുടെ കബോഡ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടവ്വൽ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി ... ഷവറിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് പതിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിനും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി .... കുളി കഴിഞ്ഞ് തല തുവർത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അവളവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു “ എന്താ പറ്റിയെ ” ഞാനവളുടെ ബാക്കിലൂടെ ചെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ ഒന്നൂല്ല ” അവള് ഒരു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ മറുപടി നൽകി “ എന്നാ ഇക്ക പോട്ടേ ” “ മ്മ് ” ഞാൻ ടവ്വൽ ബെഡിലേക്കിട്ട് മിററില് നോക്കി മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ബാൽക്കണിയിലേക്കിറങ്ങി ,,, പുറകെത്തന്നെ അവളും വന്നു ... സ്റ്റെയറിന്റെ അടുത്തെത്തി ഞാനവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ,,,, അവള് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിക്കാണ് ... ഞാൻ കണ്ണ് കൊണ്ട് പോകുവാ എന്ന് പറഞ്ഞതും അവള് ഓടിവന്ന് എന്നെ ഇറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ,,,, ഉടുമ്പ് പോലും ഇങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിക്കൂല “ എന്താ ഇഷൂ ” ഞാനവളെ തിരികെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ ഇക്ക പോകണ്ട ” അവളുടെ ശബ്ദം വല്ലാതെ ഇടറിയിരുന്നു “ പിന്നെ പോകാതെ ” ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ പ്ലീസ് ഇക്കാ ,,, നാളെ കാലത്ത് പോകാ ” അവള് നിന്ന് വിതുമ്പുവാണ്

“ ഇഷൂ ,,, നാളെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകാനുള്ളതാ ” ഞാനവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു . പക്ഷേ അവളുടെ കരച്ചില് കൂടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല “ ഇഷൂ ,,, ദേ നോക്കിയേ ... കരയല്ലേ ” ഞാനവളെ എന്നിൽ നിന്നടർത്തി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു . പക്ഷേ അവള് എന്നെ കൂടുതൽ അള്ളിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ,,, അതിനൊപ്പം അവളുടെ കരച്ചിലിന്റെ ശക്തിയും കൂടി .... അവള് ഏങ്ങലടിച്ച് നിന്ന് കരയാണ് ... അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ വല്ലാതായി ... ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ മുടിയിൽ തലോടി ഒരുമ്മ കൊടുത്തു ... അവള് എന്നിലേക്ക് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നു “ ഇഷൂ ,,, നോക്ക് ... ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാ ആരെങ്കിലും കാണും ,,, അകത്തേക്ക് വാ ” “ മോൻ പോവണ്ട ” അവള ഏങ്ങലടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “ ഇല്ല പോണില്ല ,,, നീ കരയാതിരിക്ക് ” “ ഉറപ്പാണോ ” അവള് തലയുയർത്തി കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ചോദിച്ചു “ ഉറപ്പ് ,,,, ഇക്ക പോണില്ല ... നീ അകത്തേക്ക് വാ ” ഞാൻ അവളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവള് എന്നിലുള്ള പിടുത്തം വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവളുടെ മുടിയിഴകളിലൂടെ വിരലോടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ... അതിനനുസരിച്ച് അവളുടെ കരച്ചില് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ]

ഇക്കാന്റെ സാമീപ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് .. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാനോട് ഇന്ന് പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് .. ഇക്ക എന്റെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ,,,, പതിയെ എന്റെ കരച്ചിൽ കുറഞ്ഞു ... പതിയെപ്പതിയെ എന്റെ സങ്കടം മുഴുവനായി മാറി ,,,, ഞാൻ ഇക്കാനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് തന്നെ നിന്നു .. “ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ” ഇക്ക സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു “ പോകണം ” “ ആഹാ ,,, കൊള്ളാലോ ... എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നീ ഓഫീസിൽ പോകാലേ ” ഇക്ക ഒരു ചെറുകുറുമ്പോടെ പറഞ്ഞു “ ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ,,,, പോയില്ലെങ്കി ആ കടുവ വച്ചേക്കില്ല ” ഞാൻ ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “ മ്മ് ,,, ഓ.കെ ,,,, നേരത്തെ വരണം ” “ ആഹ് ,, വരാം ” ഞാനത് പറഞ്ഞതും ഇക്ക എന്റെ മുടിയിൽ ഒരുമ്മ തന്നു “ എന്നാ പോയി ഫ്രഷായിട്ട് വാ ” ഇക്ക എന്നെ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇക്കാന്റെ നേരെ നിറഞ്ഞ ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി ... ബാത്റൂമിൽ കയറി ഷവർ ഓണാക്കി തണുത്ത വെള്ളം തലവഴി ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങി ... ഫ്രഷായി ഡ്രസ്സും മാറി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇക്ക ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു .

എന്നെ കണ്ടതും എഴുന്നേറ്റ് എന്റടുത്തേക്ക് വന്നു . എന്നിട്ട് എന്നെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി ,,, “ മ്മ് കൊള്ളാം 😍😍 ” ഇക്ക ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാണം കൊണ്ട് തല താഴ്ത്തി ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച ആ ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇക്ക എന്റെ കെെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി . ഞാൻ മുഖം ചുളിച്ച് ഇക്കാനെ നോക്കി . ഇക്ക കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തോ കാണിച്ചതും ഞാൻ ആ ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇക്ക ഫോൺ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിക്കാണ് . ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇക്കയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്തു .... ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇക്ക എന്നെ വിടും എന്ന് വിചാരിച്ച എനിക്ക് തെറ്റി ,,, ആള് എന്റെ മേലുള്ള പിടുത്തം ഒന്നുകൂടി മുറുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് . ഞാൻ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ച് ഇക്കാനെ നോക്കി . ഇക്ക ഒന്ന് സെെറ്റടിച്ച് കാണിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ വട്ടം പൊക്കിയെടുത്ത് ബെഡിൽ കിടത്തി ,,,, മേലെയായി രണ്ട് സെെഡിലും കെെ കുത്തി ഇക്കായും കിടന്നു .... ഞാൻ പുരികം പൊന്തിച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതും ഇക്ക എന്റെ മേലേക്ക് കിടന്നു .... അല്ലോഹ് !!!! പാണ്ടിലോറിക്കടിയിൽ പെട്ട തവളയുടെ അവസ്ഥയായി 😇

എന്റെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇക്കാന്റെ കെെകൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് കുറെ നേരം അങ്ങനെ കിടന്നു .... 💓 “ ഇഷൂൂ ,,,, നീ ഓഫീസിൽ പോകണില്ലേ ,,, ഇതുവരെ ആയിട്ടും നീയെന്താ താഴേക്ക് വരാത്തെ ” പുറത്ത് നിന്ന് കേട്ട ഉമ്മിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങളെ വേർപിരിച്ചത് . ഇക്ക വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ബെഡിലിരുന്നു . ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഡ്രസ്സ് നേരെയാക്കി ഇക്കാനോട് ഡോറിന്റെ ബാക്കില് നിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഡോർ തുറന്നു ഡോർ തുറന്ന എന്നെ കണ്ടതും ഉമ്മി അന്തം വിട്ട് നോക്കിനിക്കാണ് . ഞാൻ റൂമിന്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഉമ്മിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു “ എന്താ ഇഷൂ ഇത് ... ഇതെന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ തോന്നിയെ ” ഉമ്മി എന്നെ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മീടെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു 😉 എന്നിട്ട് ഉമ്മിയുടെ കൂടെ താഴേക്ക് പോയി ,,,, “ അബ്ബി എവിടെ ഉമ്മീ ” താഴെ എങ്ങും അബ്ബിയുടെ അനക്കമൊന്നും കാണാത്തതു കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു “ അബ്ബി ഇന്ന് നേരത്തെ പോയി ... എന്തോ ഇംപോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടത്രെ ,,, നീ കഴിക്ക് ” എന്നും പറഞ്ഞ് ഉമ്മി കിച്ചണിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ് പൊന്തിച്ചു നോക്കി ,,,

അപ്പം ആൻഡ് ബീഫ് കറി 😋 ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നാല് അപ്പവും കുറച്ച് കറിയും എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് നടന്നു .... “ ഉമ്മീ ,,, ഞാൻ റൂമിലിരുന്നാട്ടോ കഴിക്കണെ ” സ്റ്റെയർ കയറുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു “ ഇതെന്താ ഇഷൂ പതിവില്ലാത്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ ” ഉമ്മി താഴെ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ,, ഞാനതൊന്നും മെെന്റ് ചെയ്യാൻ നിക്കാതെ മുകളിലെത്തി റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ... ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയതും ഇക്ക ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ബെഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചു “ എന്താ സ്പെഷ്യല് ” ഇക്ക പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ അപ്പം ആൻഡ് ബീഫ് ... കെെ കഴുകിയിട്ട് വാ ” “ നീ കഴുകുന്നില്ലേ ” “ ഇല്ല ” ഇക്ക ഒന്ന് അമർത്തി മൂളിയിട്ട് കെെ കഴുകാൻ പോയി ... പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെെ കഴുകി വന്നു ... ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ഇക്കാന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീക്കിവച്ചു കൊടുത്തു ഇക്ക എത്ര അപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കി ,,, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ നോക്കി . ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു “ നാലപ്പോ ,,,, എനിക്കിത്രയും വേണ്ട ” “ എനിക്കും കൂടിയാ അത് ” “ എന്നാ കെെ കഴുകി വാ ,,,, ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം ” “ ഞാൻ കെെ കഴുകാതെയും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാലോ 😉

” ഞാൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന പോലെ ഇക്ക ഒന്ന് തലയാട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പം ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തു . എന്നിട്ട് അതെന്റെ നേരെ നീട്ടി ... ഞാനത് കടിച്ചെടുത്തു ,,, കൂടെ ഇക്കാന്റെ കയ്യും 🙊🙈 “ ടീ കെെ വേദനിക്കണ് ട്ടാ ” ഇക്ക പതിയെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പല്ല് എടുത്ത് മാറ്റി ഇക്കാന്റെ കെെ ചപ്പിവലിച്ചു ... ഇക്ക എന്നെത്തന്നെ നോക്കിയിരിക്കാണ് .. ഞാൻ ഇക്കാന്റെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചു ,,, ഇക്ക ചുണ്ട് കൊണ്ട് കിസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചു ... ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കെെ വായിൽ നിന്നെടുത്തു അങ്ങനെ എനിക്കും വാരിത്തന്ന് ഇക്കായും കഴിച്ച് കെെ കഴുകി പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നിന്നതും ഇക്ക എന്റെ വലതു കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇക്കാന്റെ അടുത്തേക്ക് നിർത്തി . എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ച് സെെഡിലായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടേബിളിലേക്ക് വച്ചു ... ഞാൻ ഇക്കാനെ തന്നെ നോക്കിനിന്നു . ഇക്ക എന്റെ ഇടതു കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇക്കയിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി ഞാൻ ഇക്കാന്റെ നെഞ്ചിനും വയറിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് മുഖം പൂഴ്ത്തി .... “ ഇഷൂ ”

ഇക്ക പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു “ മ്മ് ” ഞാനൊന്ന് മൂളി ഇക്ക ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ,,,,, പകരം എന്റെ മുഖം ഇക്കാന്റെ കെെക്കുമ്പിളിൽ കോരിയെടുത്ത് ഇക്കാന്റെ മുഖം എന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്നു .... നിമിഷനേരം കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ ഇക്ക അമർത്തി ചുംബിച്ചു ,,,, ഞാനൊന്ന് പുളഞ്ഞു പോയി ആ നിൽപ്പ് കുറേ നേരം തുടർന്നു .... അമിയുടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ വേർപെടുത്തിയത് ... ഞാൻ വേഗം മിററില് നോക്കി ഷോൾ മര്യാദക്കിട്ട് ഹാന്റ് ബാഗും എടുത്ത് പ്ലേറ്റും കയ്യിലെടുത്ത് ഇക്കാന്റെ നേരെ നോക്കി “ വേഗം വരണം ” ഇക്ക ശബ്ദമില്ലാതെ ചുണ്ടനക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി ചുണ്ട് കൊണ്ട് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഡോർ പുറത്ത്ന്ന് പൂട്ടി താഴേക്കിറങ്ങി ... എന്നെ കണ്ടതും അമി എന്തോ അത്ഭുതജീവിയെ കണ്ടതു പോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് . ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ കണ്ണിനു മുന്നിലൂടെ എന്റെ കെെ വീശിക്കാണിച്ചു ... അവനെന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് തൊട്ടുനോക്കി “ എന്താടാ ” ഞാനവനോട് ചോദിച്ചു “ നീ ... നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ” അവനെനിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു . ഞാനവന് നേരെ ഒന്നിളിച്ച് കാണിച്ച് പ്ലേറ്റ് ടേബിളിൽ വച്ച് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ... കുറച്ചെത്തി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും ആ മണ്ടൻ അവിടെത്തന്നെ നിക്കാണ് “ ഡാ ,,,, എസ്.പി സാറേ ,,, വരുന്നുണ്ടേ വാ ”

പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതും അവൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ,,, പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ... ഞാൻ കയറിയിരുന്നു . എന്തോ അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ,,, ഞാനവന്റെ ഷോൾഡറിൽ കെെ വച്ചിരുന്നു .. ഓഫീസിലെത്തി അവനൊരുമ്മയും കൊടുത്ത് തുള്ളിച്ചാടി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി . എന്നെ കണ്ടതും എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ,,,, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചു ഞാൻ നേരെ ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നു ..... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നത് തന്നെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് 😍 പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പോയി ഫ്രഷായി നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കില് താഴേക്കിറങ്ങി .... അഹാന നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവളിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഇന്ന് മാരേജ് അവളുടെ ആണെന്ന് തോന്നും ,, അമ്മാതിരി ഒരുങ്ങിക്കെട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് 😂 “ ഇന്നെന്താടീ നിന്റെയാണാ മാരേജ് ” ഞാൻ അവളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ ദേ ,,,, ഏട്ടനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂലാട്ടാ 😬 പറഞ്ഞേക്കാ ” ആള് കലിപ്പിലാണ് .... പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ,,,, എന്റെയല്ലേ പെങ്ങള് 😇😇 ഹാ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ 😂

ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞാനും അവളും കൂടി കാറിൽ കയറി ..... കൂടെ അമ്മയും വന്നു ,,, അമ്മ കുട്ടന്റെ അടുത്തേക്കാണ് . ഇന്ന് നിത്യയുടെ മാരേജ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കില് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകില്ലായിരുന്നു 😊 ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഡ്രെെവ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിനു ഫ്രണ്ടിൽ അമ്മയെ ഇറക്കിവിട്ടു ... ഞങ്ങള് കയറിയില്ല ,,, ഓഫീസിൽ എത്താൻ ടെെം ആയിരുന്നു ഓഫീസിലെത്തി നേരെ മാരേജ് ഫങ്ഷൻ കൺഡക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോളിലേക്ക് പോയി .... ഓഫീസ് നാലു ഭാഗത്തും കെട്ടിടങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് . അതിന്റെ ഒത്തനടുക്കായിട്ടാണ് ഈ ഹോള് ,,,, YUNEIK CONVENTION CENTER . ഓഫീസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ഏരിയ ,,,, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി നടക്കുന്നതോ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നതോ അതിനകത്തുള്ളവരൊഴിച്ച് വേറെ ആരും കാണില്ല .... കാറ്ററിംങ് വർക്ക് വരെ ഞങ്ങളുടെതാണ് ,,,, YUNEIK CATERING WORKS . പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ,,, ഇവിടെ വച്ച് ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്നവരുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് തന്നെയാണ് ,,,, YUNEIK PRINTING WORLD ല് ,,,,

അതും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആഡ് വച്ചിട്ട് ,, ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരെ ഹോളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓഫീസിന്റെ യാഡിലേക്ക് പോലും കയറ്റില്ല 😇 അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി എല്ലാം സെറ്റാണെന്ന് വരുത്തിയ ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നു ... ക്യാബിനിലെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ആ നീർക്കോലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ,,, അവള് അവളുടെ ക്യാബിനിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുക്കിപ്പെറുക്കി വക്കാണ് ... അവളെ കണ്ടതും എനിക്ക് ഇന്നലെ കണ്ട സി.സി.ടി.വി ഫൂട്ടേജാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ നേരെ എന്റെ ടേബിളിനടുത്ത് ചെന്ന് ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ്സ് ചെയ്തു . അതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടതും വിതിൻ സെക്കന്റ്സ് അവള് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രസന്റായി ഞാൻ ഒരു വശ്യമായ ചിരി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ... അവളെന്നെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് നടന്ന് അവളുടെ ബാക്കിലായി ചെന്ന് നിന്നു ... ഞാൻ നിന്നു എന്നറിഞ്ഞതും അവള് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി .. ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ...............തുടരും.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...