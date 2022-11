🔥 ചെകുത്താൻ 🔥 : ഭാഗം 22

രചന: ആമി

[ ഇഷു ] എന്റെ പടച്ചോനേ ,,,, ഈ കടുവ ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ 😱😵 കടുവ അടുത്തേക്ക് വരുന്തോറും ഞാൻ പുറകോട്ട് നടന്നു ... അവസാനം എവിടെയോ തട്ടിനിന്നു ... ഞാൻ പതിയെ തല ചെരിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കടുവയുടെ ചെയറിലാണ് . ഞാൻ ഉമിനീരിറക്കിക്കൊണ്ട് കടുവയെ ദയനീയമായി നോക്കി ... ആള് എന്റെ നോട്ടമൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ പിന്നെയും എന്റടുത്തേക്ക് നടക്കാണ് .... ഇനി പുറകോട്ട് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ,,, എന്നാലും ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് വേച്ച് പോയി .... നേരെ കടുവയുടെ ചെയറില് 😇 ഞാൻ കടുവയെ ഒന്ന് നോക്കി ,,,, ആള് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് കോട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെയുൾപ്പെടെ ആ ചെയർ കറക്കിവിട്ടു ... യാ റബ്ബേ !!! എന്നെ കാത്തോളണേ .... ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ചെയറിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയർ കറങ്ങല് നിന്നു ... അപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി ,,, കടുവ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് നിക്കാണ് . ഞാൻ ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് വലിച്ചു വിട്ടു കടുവ ചെയറിന്റെ രണ്ട് സെെഡിലും കെെ കുത്തി എന്റടുത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിന്നു ... ഇങ്ങേരിതെന്തോന്നാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നെ എന്ന ഇതില് ഞാൻ കടുവയെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു കടുവ ആൾടെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചു . ഞാൻ തല ചെരിച്ച് പിടിച്ചിരുന്നു ,,, കസേരയിലുള്ള എന്റെ പിടുത്തം മുറുകി ....

കടുവ മുഖം എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ... ഞാൻ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു .... “ എന്റെ ചെയറിൽ ഇരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാറിയാ ” എന്റെ കാതോരം വന്ന് കടുവ അത് ചോദിച്ചതും ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് കടുവയെ നോക്കി ,,, അപ്പോ ആള് ഒന്ന് സെെറ്റടിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ട് ചെയറിൽ നിന്ന് കയ്യെടുത്ത് മാറി നിന്നു ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കെെ വച്ച് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് ആ ചെയറിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയി .... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരുപാടൊന്നും ആലോചിച്ച് ബി.പി കൂട്ടാൻ നിക്കണ്ട ,,, ഞാൻ അവൾടെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് നടത്തിക്കൊടുത്തതല്ലേ 😉 അവള് തിരിച്ച് അവളുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നപ്പോഴാണ് ഞാനവളുടെ ഡ്രസ്സിംങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ,,, എന്നും ഇടുംപോലെ ജീനും ഷർട്ടും അല്ല ,,, വേറെ എന്തോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് ... എന്തായാലും അവൾക്കിത് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നുണ്ട് 😉 ജീനും കുട്ടി ടോപ്പും ഇടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങളാണ് 😇😉 ഞാൻ അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു .... ക്യാബിനിൽ കയറി ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ട് ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നു ,,,,

അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ... അത് കണ്ട് എന്റെ ചുണ്ടിലും ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു ... 😊 ഞാൻ അവളെത്തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ ഡോർ തുറക്കകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടത് ,,, നോക്കിയപ്പോ അഞ്ജു “ സാർ ,, ഫങ്ഷൻ തുടങ്ങാറായി ... എല്ലാവരും വന്നുതുടങ്ങി ” അവള് ഹാഫ് ഡോർ തുറന്ന് പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “ ഓ.കെ ... ആം കമിംഗ് ” അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോട്ട് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയറിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു ... അഞ്ജു പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ ചെന്ന് അവളുടെ ക്യാബിന്റെ ഡോർ തുറന്നു ... അവള് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു “ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറായി ... കം ” ഞാനത് പറഞ്ഞതും അവള് വേഗം തന്നെ എന്റെ പുറകെ നടന്നു വന്നു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാനറിഞ്ഞത് .. പക്ഷേ അത് എവിടെയാ നടക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല . കടുവ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ കടുവയുടെ പുറകെ പോയി ... നേരെ ചെന്ന് നിന്നത് മനോഹരമായ ഒരു പാർട്ടി ഹോളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് .... YUNEIK CONVENTION CENTER എന്ന് വലിയ ബോർഡ് കണ്ടതും ഇത് ഇവരുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ...

സാധാരണ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായതാണ് ഇവിടം ,,,, അതായത് ,,,, ഈ ഹോള് ഫുൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് 😍😍 സ്റ്റേജ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ,,,, പിന്നെ ചെയറുകളെല്ലാം ടേബിളുകൾക്ക് ചുറ്റിനുമായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ,,,, ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്പേസ് ഉണ്ട് ,, എന്താ പറയാ ,,,, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം 👌👌 ഊഞ്ഞാലും അതിനടുത്തായി പൂളും ഒക്കെ ഉണ്ട് . എനിക്കാണെങ്കി ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ,,, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹോള് കാണുന്നത് ... അതിന്റേതായ ഒരു എക്സെെറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു . ഞാൻ എല്ലായിടവും ചുറ്റിക്കാണാൻ പോയി .... കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ... അന്ന് ഇന്റർവ്യൂന് വന്നപ്പോ ഓരോരുത്തരെ പേര് വിളിച്ച് വിട്ടിരുന്ന ആ പെണ്ണിന്റയാണ് മാരേജ് ... അവള് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ,, ഓറഞ്ചും റെഡും ചേർന്ന ഒരു സാരിയായിരുന്നു വേഷം ,,,, അതിൽ അവളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ... വരനെ കണ്ടു ,,, എന്തു കൊണ്ടും അവൾക്ക് യോജിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ,,,, ശരിക്കും മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അദർ 😍 പിന്നെ താലി കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി ,,,,

ഞാനങ്ങോട്ട് പോയില്ല ,,, ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ നിന്ന് കണ്ടതേയുള്ളൂ ... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] ഈ ഹോളില് കയറിയത് മുതല് ആ നീർക്കോലി ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട് ... അവളുടെ മുഖത്ത് ഭയങ്കര എക്സെെറ്റ്മെന്റാണ് ... ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പ് അവള് കാണുന്നത് ഞാനവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ,,,,, ചെറിയ കുട്ടികള് എല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നതു പോലെ ഈ ഹോളിലുള്ള എല്ലാം നടന്ന് നോക്കിക്കാണാണവള് 😍 അപ്പോഴേക്കും താലി കെട്ടാൻ ടെെം ആയി .... വരനും വധുവും സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു .. പിന്നെ ആകെ ബഹളം ... അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ..... ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് കണ്ണ് പായിച്ചു ... പക്ഷേ എന്റെ നോട്ടം ചെന്നെത്തിയത് കുറച്ചപ്പുറെ മാറിനിൽക്കുന്ന ആ നീർക്കോലിയിലാണ് 🙊😉 ഞാനവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു .... അവളാണെങ്കി ഞാൻ നോക്കുന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ,,, വേറെ എങ്ങോട്ടോ നോക്കി നിക്കാണ് .. കുറെ നേരം അവളെത്തന്നെ നോക്കി നിന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവള് അവിടുന്ന് ഓടുന്നത് കണ്ടത് ....

ഇവളിതെങ്ങോട്ടാ ഈ ഓടുന്നെ എന്ന് കരുതി ഞാനവളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിന്നു .. അവള് ഓടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു ,,,, അവിടെ ഊഞ്ഞാലിലിരുന്ന് നിത്യ ആടുന്നുണ്ട് ,, അതെല്ലാം അർജുൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നുമുണ്ട് ,, അവിടം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് അവളോടുന്നത് ... ഈ പെണ്ണിനിതെന്താ പ്രാന്തായാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനവളെയും ആ ഊഞ്ഞാലിനേയും മാറി മാറി നോക്കി .... പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കാല് ഒരു കല്ലിൽ തട്ടി അവള് വീഴാൻ പോയി ,,, ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി . എന്റെ കണ്ണുകൾ അവളിൽ തന്നെ ഉടക്കി ......... ദേ കിടക്കണു അവള് പൂളില് 😱😂😂 ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ,,,, പിന്നെ സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്ത് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി 😂😂😂😂 എന്റെ ചിരിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ,,,, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ... ഞാൻ ഒരു കെെ മുട്ടുകാലിൽ കുത്തി മറ്റേ കെെ വയറിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചിരിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ആ നീർക്കോലി അതാ പൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ,,, ആകെ മൊത്തം നനഞ്ഞ് ...... അത് കണ്ടതും എനിക്ക് പിന്നെയും ചിരി പൊട്ടി ,,,, ഞാൻ പിന്നെയും ചിരിച്ചു .. അത് കണ്ടപ്പോ നീർക്കോലിക്ക് ദേഷ്യം വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ,,,, ചവിട്ടിത്തുള്ളി അകത്തേക്ക് പോയി ,,

പുറകെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഡീനയും എന്നാലും ഇവളിപ്പോ എന്തിനാ അങ്ങോട്ടോടിയത് എന്ന് മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയറിൽ ഇരുന്നു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] എന്റെ പൊന്ന് മക്കളേ ,,,, ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണത് .... 😇😵 എന്താ സംഭവമെന്നല്ലേ ,,,, ഞാൻ പറയാ ,,,, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ... നമ്മുടെ ബ്രെെഡ് ഇല്ലേ ,, ദാറ്റ് നിത്യ ,, അവള് ഊഞ്ഞാലിൽ ഇരുന്ന് ആടുകയാണ് .... ഇവിടുത്തെ നീലക്കണ്ണൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ,,,,, അപ്പോഴാണ് എന്റെ നോട്ടം ആ ഊഞ്ഞാലിന്റെ കയറിൽ പതിഞ്ഞത് .... ആ കയർ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് വച്ച് ചുറ്റിയിരിക്കാണ് . അതിലൊരു സെെഡിലുള്ള കയർ പൊട്ടാറായി വരുന്നു ..... ഊഞ്ഞാല് പൊട്ടിയാ നിത്യ താഴെ വീഴുമല്ലോ ,, അപ്പോ ആ നിത്യയെ അവിടുന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനോടിയത് .... പക്ഷേ ,,,,, സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നായിപ്പോയി ........ കാല് കല്ലിൽ തട്ടി സ്ലിപ്പായി ദേ പോണു ,,,,, പൂളിലേക്ക് 😬 പൂളിൽ വീണ് ആകെ നനഞ്ഞ് കെെ കൊണ്ട് മുടി ബാക്കിലേക്ക് വകഞ്ഞ് വച്ച് മുഖത്തെ വെള്ളം തുടച്ച് പൊങ്ങി നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും എന്നെത്തന്നെ നോക്കി നിക്കാണ് .... ഞാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി ഒരു അവിഞ്ഞ ചിരി പാസാക്കി ...

അപ്പോഴാണ് ആരോ ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ... നോക്കിയപ്പോ ആരാ ,,,, വേറാരുമല്ല ,,, ആ കോട്ടിട്ട കടുവ തന്നെ 😬😬😬 എനിക്കാകെ ദേഷ്യം വന്നു ... ആ ദേഷ്യം അണപ്പല്ലിൽ കടിച്ചമർത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ പൂളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി .... ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കെെ പിടിച്ച് സഹായിച്ചു ,,,, കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ,, പക്ഷേ ഞാനിതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ... ഞാനവളുടെ കെെ പിടിച്ച് മുകളിലെത്തി ആ കടുവയെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി തറയിൽ ആഞ്ഞുചവിട്ടി അവിടുന്ന് പോയി ... പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഊഞ്ഞാലിലേക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല ,,,, അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് ,,,, ആ പൊട്ടാറായി വന്നത് കയറായിരുന്നില്ല ,, ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ചുറ്റിയിരുന്നില്ലേ ,, ആ ഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള വള്ളിയാണ് പൊട്ടാറായത് 😬😬 ഞാൻ പിന്നെ ആരെയും മെെന്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ..... ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എന്റെ പുറകെ തന്നെ എന്നെ പൂളിൽ നിന്ന് കയറാൻ സഹായിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാനറിഞ്ഞത് . ഞാനവളുടെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് ഇളിച്ച് കാണിച്ചു “ തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാം ” അവള് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് അവളുടെ കൂടെ പോയി ... ലിഫ്റ്റില് വച്ച് അവളെ പരിചയപ്പെട്ടു ,,,,

പേര് ഡീന ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ചിംഗ് ആൻഡ് ഡിസെെനിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് അവള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് . തേർഡ് ഫ്ലോർ ആ സെക്ഷനാണ് ,,,, അവിടേക്ക് മെൻസിന് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റ്ഡ് ആണ് . ആകെ ആ കടുവക്കും ശ്രീജിത് സാറിനും മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ .... തേർഡ് ഫ്ലോറിലെത്തി ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പണായി അവള് മുന്നിൽ നടന്നു ,,,, ഞാനവളുടെ പുറകെയും .... അവിടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഡിസെെൻ ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം കാണാം ... അവള് എന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് വാഷ്റൂമിലേക്കാണ് ... “ താനീ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യ് ,,,, ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരാം ” അതും പറഞ്ഞ് അവള് പോയി ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഊരിമാറ്റി . അപ്പോഴേക്കും അവള് വന്ന് ഡോറിൽ നോക്ക് ചെയ്തു ... ഞാൻ ഡോർ ചെറുതായി തുറന്ന് അവള് തന്ന ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു ..... അതിടാൻ നോക്കിയപ്പോ 😱😱 സാരി 😬😇 “ എനിക്ക് സാരി ഉടുക്കാൻ അറിയില്ല ,,, വേറെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ ” ഞാൻ അകത്ത്ന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു “ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ,,,, അതാ ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നേ .... നീയാ ബ്ലൗസും പാവാടയും ഇട്ട് വാ ,,, സാരി നമക്കുടുക്കാം ” അവള് പറയുന്നത് കേട്ട് അവളെ കുറെ തെറി വിളിച്ച് ഞാൻ ബ്ലൗസും പാവാടയും ഇട്ടു ....

ബ്ലൗസ് കറക്ട് ഫിറ്റാണ് ,, എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്ച്ചത് പോലെയുണ്ട് 😉 സാരി മടക്കിക്കൂട്ടി ദേഹത്തൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ... അവിടെ അവളുടെ കൂടെ ഒരു ചേച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ... ഞാൻ നെറ്റി ചുളിച്ച് അവളെ നോക്കി “ ഈ ചേച്ചി നിനക്ക് സാരി ഉടുപ്പിച്ച് തരും ” അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ ആ ചേച്ചിയെ ഒന്ന് നോക്കി ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സാരി ഉടുപ്പിച്ച് തന്നു ,,,,, സഫയർ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒഴുകിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാരിയായിരുന്നു . മുന്താണി പ്ലീറ്റെടുക്കാതെ വെറുതെ ഇട്ട് പിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സാരി ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഡീനയെ ഒന്ന് നോക്കി . അവള് സൂപ്പർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ... ഞാൻ നടന്ന് മിററിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കി ,,, ആഹ് കുഴപ്പമില്ല 😇 പക്ഷേ നടക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ,,, സാരില്ല ,, പൊക്കിപ്പിടിക്കാം 😉 എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും അവളും കൂടി ഹോളിലേക്ക് തന്നെ പോയി ..... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] ആ നീർക്കോലി പോയിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വെറുതെ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടൻ വിളിച്ചത് . കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു ... അതിനിടയിലാണ് ആ നീർക്കോലി സാരിയൊക്കെ ചുറ്റി വരുന്നത് കണ്ടത് . കുട്ടനോട് പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ... ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള തുണി കൊണ്ടുള്ള സാരിയാണ് ,,,,

അതും സഫയർ ബ്ലൂ 💙💜 ഓഹ് ,,,,!!! അവൾക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ആ കളറും സാരിയും 😍😉😘 സാരി ചെറുതായി പൊക്കിപ്പിടിച്ച് മുഖത്തേക്ക് ഊർന്ന് വരുന്ന മുടികൾ പിന്നിലേക്ക് മാടിവച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന അവളെ കണ്ടതും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എന്റെ കണ്ട്രോള് പോയി 😶🙊😉 ഞാനവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ..... അവളെ കണ്ടതും ഓഫീസിലെ സകല പെൺപടകളും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവളെ പൊതിഞ്ഞ് നിക്കാണ് “ സൂപ്പർബ് ” “ സാരി ചേരുന്നുണ്ട്ട്ടാ ” “ അടിപൊളിയായീണ്ട്ട്ടാ ” “ കളർ മാച്ചാണ് ” .... അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു ലോഡ് കമന്റ്സ് ......... 😍 സാധാരണ ഈ ഗേൾസ് ഡ്രസ്സിന് കമന്റ് പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ... പക്ഷേ ഇത് എന്തോ ,,, എനിക്കിഷ്ടായി 😉 അവള് പോയി ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു .... ഞാൻ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവളെത്തന്നെ നോക്കി ..... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] ഓഹ് !!! എന്തൊരു പാടാണ് ഈ സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് നടക്കാൻ ... എന്നും സാരി ഉടുക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം .. ഞാൻ താഴെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും വന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ,,,, അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ സാരി എനിക്ക് ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി .... പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് റിനീഷിക്കാനെ ഓർമ്മ വന്നത് . ഞാൻ വേഗം എന്റെ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അത് കൊണ്ടുവരാതെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത് .... 😬

ഡീനയുടെ ഫോണിൽ ടെെം നോക്കി ,,,, ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ... ഞാൻ ആ ഹോളിന് ചുറ്റും നോക്കി ,,,, ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന കടുവയെ കണ്ടതും ഞാൻ ചെയറിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റു “ നീ എങ്ങോട്ടാ ” ഡീന ചോദിച്ചു “ ആദവ് സാറിന്റെടുത്ത് ” ഇല്ലാത്ത വിനയം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആ കടുവയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് നടന്നു .... ആള് ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങേര് ഇരിക്കുന്ന ചെയറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നു ... എവിടുന്ന് ,,, എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുന്നു പോലുമില്ല 😬 “ സാർ ” ഞാൻ വളരെ മയത്തില് വിളിച്ചു പുള്ളി തല പൊന്തിച്ച് എന്താ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ നോക്കി “ സാർ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ” ഞാൻ വിരൽ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു “ ഫോർ വാട് ” കടുവ നെറ്റി ചുളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു “ ഉമ്മിക്ക് സുഖമില്ല ,,, അപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ... ” അല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങേര് വിടില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊരു കള്ളം പറഞ്ഞത് “ മ്മ് ഓ.കെ ” പുള്ളി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ക്യാബിനിൽ വന്ന് ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോന്നു .... അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി .

ഉമ്മി എന്നെ കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിക്കാണ് . ഇന്ന് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉമ്മിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി വേഗം ചെന്ന് ബാഗിൽ നിന്ന് റൂമിന്റെ കീ എടുത്ത് ഡോർ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇക്ക കിടന്നുറങ്ങാണ് ..... ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല ,,,, ഒരു കെെ കണ്ണിന് മുകളിലും മറ്റേ കെെ നെഞ്ചിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിലും വച്ചാണ് കിടക്കണത് ഞാൻ പതിയെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ബാഗ് ടേബിളിൽ വച്ച് ഇക്കാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കെെ എടുത്ത് മാറ്റി ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ടേബിളിൽ വച്ച് ഇക്കാന്റെ നെഞ്ചിൽ തല വച്ച് ഇക്കാനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടന്നു .... എത്ര നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണെന്നറിയോ ഇത് ,, ഇക്കാന്റെ നഗ്നമായ നെഞ്ചിൽ തല വച്ച് കിടക്കണമെന്നത് 😌😍😘 ഇക്കാന്റെ കെെകൾ എന്നെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞു . ഞാൻ പതിയെ തല പൊന്തിച്ച് നോക്കി ,,, ആളിപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ഇക്കയിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടന്നു ..... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] അവളെന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ടം ഫോണിലേക്ക് തെറ്റിച്ചത് അവളടുത്ത് വന്ന് നിന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു ഫീല് ...... ഓഹ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അത് 😉

പക്ഷേ അവള് വന്നത് പോകാൻ അനുവാദം ചോദിക്കാനായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല . ഞാൻ മനസ്സില്ലാമനസോടെ ആണ് അവളോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് . അതെന്തു കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല 😇 . ഞാൻ അവള് പോകുന്നത് നോക്കിയിരുന്നു .... ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ റിനു ] അവള് പോയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആകെ ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാന്റിൽ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ... അതിൽ നിന്ന് ചേതൻ ഭഗത്ന്റെ THREE MISTAKES OF MY LIFE എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ... അവളുടെ ബെഡിൽ കിടന്നാണ് വായിച്ചത് . കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ഉറക്കം വന്നു . അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് നെഞ്ചിൽ വച്ച് കണ്ണടച്ച് കിടന്നു .... പിന്നെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോ നെഞ്ചിലൊരു ഭാരം പോലെ തോന്നി നോക്കിയപ്പോ അവളെന്റെ നെഞ്ചിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കാണ് ,,,, ഞാനെന്റെ രണ്ട് കെെകൾ കൊണ്ടും അവളെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ... ഇതൊക്കെ എപ്പോ നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനവളെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു .. “ ഇഷൂ ” ഞാൻ പതിയെ അവളെ തട്ടിവിളിച്ചു “ മ്മ് ” അവളൊന്ന് മൂളിക്കൊണ്ട് തല തിരിച്ച് വച്ചു “ ഇഷൂ എഴുന്നേറ്റേ ” “ കുറച്ചൂടെ ഇക്കാ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇറുകെ പിടിച്ചു ഇക്കണക്കിന് പോയാ കുറച്ചൂടെയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല 😉😌 “ ഇഷൂ എഴുന്നേക്ക് പെണ്ണേ ” ഞാനവളെ കുലുക്കിവിളിച്ചു “ ഈ ഇക്ക 😬 ”

എന്നും പറഞ്ഞ് കലിപ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു . അത് കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു അവളെന്റെ നെഞ്ചിന് നോക്കി ഒരു കുത്ത് തന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി മിററിനു മുന്നിൽ നിന്നു .... അപ്പോഴാണ് ഞാനവളുടെ ഡ്രസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ,,,, സാരി 😱😇 ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നിറങ്ങി അവളുടെ ബാക്കിലായി ചെന്ന് അവളോട് ചേർന്ന് നിന്നു അവള് കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ച് കണ്ണാടിയിലൂടെ തന്നെ എന്നെ നോക്കി ഞാനെന്റെ രണ്ട് കെെ കൊണ്ടും അവളുടെ വയറിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു ,,,, അവളൊന്ന് പൊങ്ങി നിവർന്നു “ പോയപ്പോ ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ കോലം ” ഞാനെന്റെ മുഖം അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ വച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] ഇക്ക ചോദിച്ചതും ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ... അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇക്ക മിററിലൂടെ എന്നെ നോക്കി ഒരു കള്ളച്ചിരി പാസാക്കി ഞാൻ പുരികം പൊന്തിച്ച് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചു “ ഈ സാരി ഞാൻ അഴിപ്പിക്കട്ടെ ” കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ച് ഇക്ക ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ കടന്നു പോയി ....

ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല “ നീയെന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ ” ഇക്ക എന്റെ വയറിലെ പിടുത്തം മുറുക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് പുളഞ്ഞുകൊണ്ട് മിററിലൂടെ ഇക്കാനെ നോക്കി .... “ അപ്പോ മൗനം സമ്മതമല്ലേ 😉 ” ഇക്ക കണ്ണിറുക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്നാണ് ഇക്ക എന്റെ ഷോൾഡറിൽ കുത്തിയിരുന്ന പിന്ന് പല്ല് വച്ച് കടിച്ച് തുറന്നത് .... ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സാരിത്തലപ്പ് താഴേക്കൂർന്നു വീണിരുന്നു ഞാനെന്റെ രണ്ട് കെെകളും മാറിനു മുകളിൽ കുറുകെ വച്ചു ഇക്ക ആ രണ്ട് കെെകളും എടുത്ത് മാറ്റി ... ഞാൻ മിററിലൂടെ ഇക്കാനെ നോക്കി ,,,, ഇക്കാന്റെ നോട്ടം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ കെെ വീണ്ടും ഉയർത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇക്ക തടഞ്ഞു വച്ചു ഇക്ക എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ... ആ നോട്ടം താങ്ങാനാകാതെ ഞാൻ തല വെട്ടിച്ചു ഇക്കാന്റെ കെെകൾ എന്റെ വയറിലൂടെ ഓടിനടന്നു എന്റെ അടിവയറിലൂടെ എന്തോ ഒന്ന് മിന്നിമറയുന്നത് പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ...

ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലുമാകാതെ ഞാൻ നിന്നുകൊടുത്തു .... ഇക്കാന്റെ കെെകൾ പതിയെ എന്റെ ബ്ലൗസിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ കൊളുത്തിൽ തൊട്ടു .... ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ ഇറുകെയടച്ചു ആ കൊളുത്ത് വിട്ടത് ഞാനറിഞ്ഞു .... ഇക്കാന്റെ കെെകൾ കുറച്ചൂടെ മേലേക്കുയർന്നു ,,,, സെക്കന്റ് ലാസ്റ്റ് കൊളുത്തും അഴിഞ്ഞു ..... പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് ,,,,,, അടുത്തതും അഴിഞ്ഞു ..... പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് ,,,,, എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി ,, തൊണ്ട വറ്റിവരണ്ടു ,, ഉമിനീരിറക്കാൻ പോലും പാടുപെട്ടു ,, ഇക്കാന്റെ കെെകൾ എന്റെ ബ്ലൗസിലെ അവസാനത്തേതും ഏറ്റവും മുകളിലത്തേതുമായ കൊളുത്തിൽ പിടിച്ചു ...... ഞാൻ കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ ഇറുക്കിയടച്ചു ,,,,,,,, ആ കൊളുത്തും അഴിഞ്ഞു ......................തുടരും.........

