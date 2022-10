🔥 ചെകുത്താൻ 🔥 : ഭാഗം 7

രചന: ആമി

“ ഹൗ ഡെയർ യു ടു എന്റർ ഇൻ ടു മെെ ക്യാബിൻ 😡 ” ആ കടുവ കലിപ്പിൽ അത് ചോദിച്ചതും സത്യം ആയിട്ടും ഞാൻ പേടിച്ച് ഒരു പരുവം ആയി “ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ” കടുവ വല്യ വായില് അലറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ക്യാബിനു പുറത്തെത്തിയിരുന്നു ക്യാബിന് പുറത്തെത്തി ഞാൻ ചുറ്റും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു ,,, ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല 😇 പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴാണ് ആ കടുവയുടെ മുഖം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവന്നത് . അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാതെ അവിടെത്തന്നെ നിന്നു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ശ്രീ ] അവള് പോയിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ആദിയുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നു .അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനക്കേട് 😂😉 നടന്ന് നടന്ന് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവളുണ്ട് പുറത്ത് നിക്കുന്നു ‘ ഇവളിതു വരെ അകത്ത് കയറിയില്ലേ ’ എന്ന് കരുതി ഞാനവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു “ എന്താടോ ഇവിടെ നിക്കുന്നെ ” അവളുടെ അടുത്തെത്തിയതും ഞാൻ ചോദിച്ചു . അവള് എന്നെ നോക്കി അവിഞ്ഞ ഒരു ചിരി പാസാക്കി “ എന്താടോ ,, എന്തു പറ്റി ” ഞാൻ പിന്നെയും അവളോട് ചോദിച്ചു

“ സാർ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു ” അവള് ഒരു ചമ്മിയ ചിരിയോട് കൂടി പറഞ്ഞു “ ആഹ് ,, താൻ വാ ” അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപിൽ കയറി നിന്ന് ഡോർ തള്ളിത്തുറന്നു ‘ എന്റെ കൃഷ്ണാ ,,, എന്നെ മാത്രം കാത്തോളണേ ’ മനസ്സിൽ നന്നായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത് 😁 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] ‘ ശ്ശെ !! 🙇 അവളെന്തിനാ വന്നതെന്നെങ്കിലും ചോദിക്കായിരുന്നു ’ ‘ എന്തിനാ ആദീ ,, അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല .. ’ ‘ അല്ല ,, എന്നാലും .. ’ ‘ ഒരെന്നാലും ഇല്ല ,, എത്ര ധെെര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ അവള് ഇന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ’ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കണ്ട ,,, ഞാനും എന്റെ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് ആ കേട്ടത് . എന്നാലും ആ നീർക്കോലി എന്തിനായിരിക്കോ വന്നത് അങ്ങനെ അതും ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആരോ ഡോർ തുറന്നത് ,, നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടൻ ... പുറകെ ആ നീർക്കോലിയും ഉണ്ടല്ലോ ,, ഇതെന്താപ്പോ സംഭവം എന്ന് കരുതി ആകെ കിളി പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് . അത് കേട്ടതും എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല “ ആദീ ... ദിസ് ഈസ് ഇഷാന .. ഫ്രം നൗ ,, യുവർ പി.എ ” കുട്ടൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ഞാൻ ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റു “ വാട് ദ ... ”

“ ആദീ ,, നോ പ്ലീസ് .. ” കുട്ടൻ അത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ടേബിളിൽ ശക്തിയായി ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി നേരെ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് . അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ സിഗരറ്റിനോട് തീർത്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആരുടെയോ കെെ എന്റെ ഷോൾഡറിൽ പതിഞ്ഞത് . അതാരാണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ,, കുട്ടൻ ആണ് “ ആദീ ,,, പ്ലീസ് .. ” അവൻ യാചനയുടെ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു “ ഹൗ ഡയർ യു ” എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാനവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു “ ആദീ ,, റിലാക്സ് ” അവൻ എന്റെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും ഇറുകിയടച്ച് ശ്വാസം എടുത്ത് വലിച്ച് വിട്ടു . എന്നിട്ട് പതിയെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ,, വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സിഗരറ്റ് വേസ്റ്റ് ബിനിൽ ഇട്ടു . നേരെ വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് തലയുയർത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിററിൽ നോക്കി മുടി നേരെയാക്കി ,, പെെപ്പ് തുറന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു “ കം ,, ലെറ്റ്സ് ഗോ ” കുട്ടനോട് അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ,, അവനും പുറകെ വന്നു ക്യാബിനു മുൻപിലെത്തിയതും ഞാനൊന്ന് നിന്നു . പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി .

ആ നീർക്കോലി ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു . എന്നെ കണ്ടതും ചാടിയെഴുന്നേറ്റു 😂 “ യു മേ ഗോ ” ഞാൻ കുട്ടനോടായി പറഞ്ഞു ,, അവൻ അപ്പോ തന്നെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് എന്റെ ചെയറിൽ കയറിയിരുന്നു “ സിറ്റ് ” അവളുടെ നേരെ നോക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] ഞാനാണ് പി.എ എന്ന് ശ്രീജിത് സാർ പറഞ്ഞതും ആ കടുവ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ചവിട്ടിത്തുള്ളി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി . ആള് പോയ പുറകെ തന്നെ “ ഇപ്പോ വരാം ” എന്നും പറഞ്ഞ് ശ്രീജിത് സാറും പോയി . ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഡോർ തുറക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു .. തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കടുവ 😇 അപ്പോൾ തന്നെ ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റു . ഇനി അങ്ങേര് പറയാതെ ഇരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ചീത്തവിളി കേൾക്കണ്ടല്ലോ 😇 കടുവ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നതും ശ്രീജിത് സാറിനോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേരുടെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു . എന്നിട്ട് എന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു . അത് കേട്ട് ഞാൻ വിശ്വാസം വരാത്ത രീതിയിൽ ആളെ ഒന്ന് നോക്കി . പക്ഷേ ആള് എന്നെ നോക്കുന്നേയില്ല . ഇനിയും നോക്കി നിന്ന് അങ്ങേരുടെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും കേൾക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു “ ഗിവ് മീ ” കടുവ ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ നേരെ കെെ നീട്ടി

“ എന്ത് ” ഞാൻ സംശയഭാവത്തിൽ ആളെ നോക്കി ചോദിച്ചു “ നീ ഇവിടെ കഥകളി കാണാൻ വന്നതാണല്ലോ ,,, അപ്പോ അത് കാണാൻ പാസ് എടുക്കമെങ്കില് കാശ് വേണോലോ ,,, അതിനുള്ള പെെസ തരാൻ ... ഹല്ല പിന്നെ !! 😬 ” അതും പറഞ്ഞ് കലിപ്പായി അങ്ങേര് ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ആ കടുവയുടെ നോട്ടം കണ്ടതും ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഉരുകിത്തീരും എന്ന് തോന്നി . ഞാൻ പതിയെ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു “ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ താടീ കോപ്പേ ” കടുവ കലിതുള്ളി അത് പറഞ്ഞതും ഞാനെന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഓർഡർ കടുവക്ക് നേരെ നീട്ടി . അത് വാങ്ങിയതും അവൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു . എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും താഴെയായി അവൻ സെെൻ ചെയ്തു “ സിറ്റ് ” സെെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ആ കടുവ ഒരു ചെയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയായി ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കടുവ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നുണ്ട് . എന്ത് പണ്ടാറമാണോന്തോ 😶 ഞാൻ ഏന്തിവലിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ,, പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റിയില്ല 😁 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കടുവ എഴുത്തൊക്കെ നിർത്തി എന്റെ നേരെ നോക്കി . ഞാൻ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചിരിയങ്ങ് പാസാക്കി “ നീ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഈ എഗ്രിമെന്റിൽ സെെൻ ചെയ്യണം ”

കടുവ നല്ല ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങേര് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പേപ്പർ എന്റെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങേര് ഇതെന്തോന്നൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നെ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആളെ ഒന്ന് നോക്കി . അപ്പോ ആള് കണ്ണ് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു . ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു “ നേരാംവണ്ണം വായിച്ചിട്ട് വേണം സെെൻ ചെയ്യാൻ . എന്നിട്ട് അവസാനം ഞഞ്ഞാപിഞ്ഞാ പറഞ്ഞാല് ,, അറിയാലോ എന്നെ ” കടുവ പറഞ്ഞത് കേട്ട് എന്റെ ഉള്ളീന്ന് ഒരു തീ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നി . “ വായിച്ച് നോക്കെടീ 😬 ” കടുവയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നതും ഞാൻ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി .... അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതും എന്റെ കണ്ണ് രണ്ടും ഇപ്പോ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരും എന്ന രീതിയിലായി . ഞാൻ ആ കടുവയെ ഒന്ന് നോക്കി ,, അപ്പോ അവൻ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ച് ചിരിക്കാണ് ,, കള്ളദജ്ജാല് 😡😡 എന്താ അതില് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ,,,, “ I'm Ishaana Ali Faizal . I want to join in the company named YUNEIK as the P.A of this company's boss Mr. Aadhav Krishna . And I'm ready to obey any of the orders from my boss . If there is a situation like misbehaving or disobeying my boss , I'll give compensation for that . The compensation can be decided by my boss ” കടുവ മനപ്പൂർവ്വം എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ തന്നെയാണ് ഈ പണി തന്നത് . ഈ ഓലപ്പടക്കം ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കാൻ കണ്ണിൽ കണ്ട ആപ്പ ഊപ്പ പെൺകുട്ടികളൊന്നുമല്ല ഈ ഞാൻ ,, ഇഷാന അലി ഫെെസൽ ആണ് 😎

ഞാനാരാണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാടാ കടുവേ “ അപ്പോ എങ്ങനെയാ ,,, ഒപ്പിടുവാണോ അതോ ... ” ആ കടുവ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ച് ചിരിച്ച് താടി തടവിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്റെ പെരുവിരല് മുതലങ്ങ് എരിഞ്ഞ് കയറി വന്നതാണ് ,, പക്ഷേ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കടുവക്കുള്ള മറുപടിയായി ഞാനാ പേപ്പറിൽ സെെൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അവന്റെ നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു . അപ്പോൾ തന്നെ കടുവയുടെ മുഖത്തെ ചിരി മാറി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു ഭാവമായി “ എനിവേ ,, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ,,, ഓഹ് സോറി ,, ബാഡ് ലക്ക് ” കടുവ അത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ നേരെ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു “ ദാറ്റ്സ് യുവർ ക്യാബിൻ ” അതും പറഞ്ഞ് കടുവ കെെചൂണ്ടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി ആഹ് ,,,പഷ്ട് !! ഈ കടുവയുടെ ക്യാബിനിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാബിൻ ഉണ്ട് ,, അതും ഫുൾ ഓഫ് ചില്ല് ,,, മനസ്സിലായില്ലേ ,,,, മുഴുവൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ ആണതെന്ന് 😇 ഞാൻ അതിനകത്തിരുന്ന് എന്ത് കോപ്രായം കാണിച്ചാലും ആ കടുവക്ക് അത് നല്ല പോലെ കാണാൻ പറ്റും ,, ഇതിലും ഭേദം ചാവലായിരുന്നു .... ആഹ് !! ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ,, വന്ന് തല വച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ,, അനുഭവിച്ചോ ഇഷൂ ....

ഞാൻ പിന്നെ കടുവയെ അധികം മെെന്റ് ചെയ്യാൻ നിക്കാതെ ആ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] അവളെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് കയറി വരാണ് . അവള് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യരുത് എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം വച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ എഗ്രിമെന്റ് അവളെക്കൊണ്ട് സെെൻ ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് . ആ നീർക്കോലി അത് കാണുമ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് പോകും എന്ന് കരുതിയ എനിക്ക് തെറ്റി ,, അവള് അതിൽ സെെൻ ചെയ്തു 🙇 ആഹ് ,,, വരട്ടെ ,, അവള് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് ഒന്ന് കാണണമല്ലോ 😎 അവളുടെ ക്യാബിൻ എന്റെ ക്യാബിനകത്ത് തന്നെയാണ് . ആ ക്യാബിൻ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് . അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പി.എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെന്ന് ഞാനും അറിയണമല്ലോ ,, അതിനാണ് ഈ സെറ്റപ്പ് 😉 നീർക്കോലിക്ക് ആ ക്യാബിൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അവള് കുറച്ച് നേരം അത് നോക്കി അവിടെത്തന്നെ നിന്നു . പിന്നെ ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി ‘ നീ കളിച്ച് കളിച്ച് എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മോളേ ’ ഞാൻ കാലിനു മേലെ കാല് കയറ്റി വച്ച് അവളെ നോക്കി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ക്യാബിനിന്റെ അകത്ത് കയറിയതും നീർക്കോലി ആ ക്യാബിൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി ,,

എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നു . കറങ്ങുന്ന ചെയറാണ് . പെണ്ണ് അതിലിരുന്ന് കറങ്ങിക്കളിക്കാണ് . അത് കണ്ടതും എന്റെ ദേഷ്യം മാറി ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു 😊😉 പെട്ടെന്നാണ് അവള് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടത് . അപ്പോ തന്നെ അവള് കറക്കമൊക്കെ നിർത്തി ഡീസന്റായി ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കുത്തിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി 😂 ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ്സ് ചെയ്തു ,,, അത് പി.എ യുടെ ക്യാബിനിലേക്കുള്ള ഒരു സെെറണാണ് . അത് കേട്ടതും നീർക്കോലി ഞെട്ടിപ്പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് എന്നെ നോക്കി . ഞാൻ അപ്പോ തന്നെ അവളെ കെെ കൊണ്ട് മാടിവിളിച്ചു . അത് കണ്ടതും അവള് വേഗം തന്നെ അവിടുന്നിറങ്ങി എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വന്നു അവള് എന്റെ ടേബിളിനടുത്തെത്തിയതും ഞാൻ എന്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി .... അത് കണ്ട് നീർക്കോലിയുടെ മുഖം ഒക്കെ ചുവന്ന് വരുന്നുണ്ട് . അവളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ വിളിച്ച് നിർത്തിയതാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് 😂 ഞാൻ പിന്നെ അവളെ മെെന്റ് ചെയ്യാനേ പോയില്ല ,,, ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു “ ഡോ ,,,, താനെന്താടോ ആളെ കളിയാക്കുവാണോ 😬

” ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചു കൊണ്ടാണ് നീർക്കോലിയുടെ ചോദ്യം . അത് കേട്ടതും എന്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞ് പകരം ദേഷ്യമായി “ ഡീ കോപ്പേ ,,,, എടോ പോടോ എന്നൊക്കെ വീട്ടില് പോയി നിന്റെ തന്തയെ വിളിച്ചാ മതി കെട്ടോടീ 😡 ” ഞാനും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ... അല്ല പിന്നെ !! അവൾടെ കോപ്പിലെ ഒരു ടോ വിളി 😬😬 “ ദേ ,, എന്റെ ഉപ്പാനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ 😡 ” അവള് കലിപ്പിൽ അതും ചോദിച്ച് എന്റെ നേരെ വിരല് ചൂണ്ടി . അത് കണ്ടതും ഞാനവളുടെ വിരലിലേക്ക് എന്റെ നോട്ടം പായിച്ചു . അപ്പോ തന്നെ അവള് കെെ താഴ്ത്തി . ഇന്നലെ ഞാൻ പിടിച്ച് തിരിച്ചത് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാകും 😂 “ പറഞ്ഞാ നീയെന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെടീ ” എന്നും ചോദിച്ച് ഞാനവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ഇഷു ] ആ ക്യാബിനിൽ കയറി ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ .... അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങിക്കളിച്ചു . അങ്ങനെ കറങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ കടുവ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെത്തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടത് . അപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കറങ്ങല് നിർത്തി ഫോണില് നോക്കിയിരുന്നു . പെട്ടെന്നാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ സെെറൺ കേട്ടത് . ഞാൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയതും കടുവ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കെെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു . കൂടുതലൊന്നും ആലോചിച്ച് നിൽക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അപ്പോ ഉണ്ട് ,, ആ കടുവ അവന്റെ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നു ....

തെണ്ടി ,,, മനപ്പൂർവ്വം എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ... എനിക്കാണെങ്കി പെരുവിരല് മുതല് അരിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് . കുറച്ച് നേരം ക്ഷമിച്ച് നിന്നു . പക്ഷേ കൂടുതൽ നേരം അങ്ങനെ നിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു . അപ്പോ ആ കടുവ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വിളിച്ചു ,,, കോട്ടിട്ട കടുവ 😡😡 അതിന് മറുപടിയായി ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കടുവയുടെ നേരെ വിരല് ചൂണ്ടിയാണെന്ന നഗ്നമായ സത്യം ഞാനറിഞ്ഞത് കടുവ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് . അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നത് . പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കെെ താഴ്ത്തി . അല്ലെങ്കി ആ കടുവ എന്റെ കെെ ഒടിക്കും . അപ്പോ തന്നെ കടുവ എന്റടുത്തേക്ക് നടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി .. എന്റെ കയ്യും കാലും വിറക്കാണ് ... ഈ കടുവ ഇതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണോന്തോ ... എന്നെ മിക്കവാറും ഇവനിന്ന് പീസ്പീസാക്കും 😇😇 കടുവ എന്റടുത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ,, അതിനനുസരിച്ച് കടുവ എന്റടുത്തേക്കും ... എന്റെ റബ്ബേ ,,,!! ഒരാവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി ചൊറിഞ്ഞതാണ് ആ കടുവയെ ,, മിക്കവാറും അവനിന്നെന്നെ കയറി മാന്തും 😭😭 ഈ വിശാലമായ ക്യാബിനകത്ത് എങ്ങോട്ടെന്ന് കരുതി നടക്കാനാ ...!! 😇 ബാക്കില് കണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റണില്ല . ന്റെ റബ്ബേ ...!! ഈ കടുവ ന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലും 😭 നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായി . ഇനി പുറകോട്ട് നടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്ന സത്യം ഞാൻ വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കി 😱

. ഞാൻ പതിയെ പുറകിലെ ചുമരിലേക്കും കടുവയുടെ മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കി കടുവയാണെങ്കില് എന്നെത്തന്നെ നോക്കി നിക്കാണ് . ഞാൻ സെെഡിലൂടെ പതിയെ സ്കൂട്ടാകാമെന്ന് കരുതിയതും ആ കടുവ അവന്റെ ഒരു കെെ എന്റെ സെെഡിൽ കുത്തി എനിക്ക് തടസം സൃഷ്ടിച്ചു . അപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മറുവശത്തു കൂടി വലിയാമെന്ന് കരുതി തല തിരിച്ചപ്പോൾ അത് മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടെന്നപോലെ കടുവ അവന്റെ മറ്റേ കെെയ്യും ചുമരിൽ കുത്തിനിന്നു . ‘ ജാങ്കോ ,, നീയറിഞ്ഞാ ,,, ഞാൻ പെട്ട് 😕😭 ’ ഞാൻ ദയനീയമായി ഉമിനീരിറക്കിക്കൊണ്ട് കടുവയെ നോക്കി . അവനാണെങ്കി അവന്റെ ഇരയെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില് നിക്കാണ് 😰 ഞാനവനെ തന്നെ നോക്കിനിന്നതും ആ കടുവ അവന്റെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു . ഞാൻ വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കടുവയെ നോക്കി തലയാട്ടി . ആ തെണ്ടിയാണെങ്കില് ചുണ്ട് കോട്ടി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി അവന്റെ മുഖം എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കണ്ണടച്ച് മുഖം ഒരു സെെഡിലേക്ക് തിരിച്ച് നിന്നു . കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും കടുവയുടെ അനക്കമൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പതിയെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഇടങ്കണ്ണിട്ട് കടുവയെ ഒന്ന് നോക്കി . അപ്പോ അവൻ ചുണ്ട് കോട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ വലതു കെെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി . ഞാൻ വേഗം തന്നെ അവന്റെ കെെ പൂർണ്ണമായും എടുത്ത് മാറ്റി അവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നു .

എന്നിട്ട് നെഞ്ചിൽ കെെ വച്ച് നീട്ടിയൊരു ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ടു .... വേഗം തന്നെ ആ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡോർ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നതും ആ കടുവ പുറകിൽ നിന്ന് വിരൽ ഞൊടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു . ഞാൻ പതിയെ തല ചെരിച്ച് അവനെ നോക്കി “ ഇത്രയൊള്ളൂ നീയൊക്കെ ,,, എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു ,, അവൾടെ .... 😁 ” ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കടുവ അത് പറഞ്ഞതും എനിക്കാകെ ദേഷ്യം വന്നു . തറയിൽ ആഞ്ഞുചവിട്ടി ഞാനാ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോയി ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ [ ആദി ] അവൾടെ കോപ്പിലെ ഒരു ദേഷ്യം .... അതും അതിനപ്പുറവും കണ്ടതാണീ ആദവ് എന്ന കാര്യം അവൾക്കറിയില്ല ,, നീർക്കോലി 😬 അവള് ചവിട്ടിത്തുള്ളി ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെയറിൽ ആഞ്ഞുചവിട്ടി . ആ ചെയർ തെറിച്ച് അവളുടെ ക്യാബിന്റെ ഡോറിനടുത്ത് പോയിക്കിടന്നു ഞാൻ നേരെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോയി റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് . അവിടെച്ചെന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് പുക ഊതിവിട്ടു അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നതും ,, അവളിലേക്ക് എന്റെ മുഖം അടുപ്പിച്ചതും ,,

അവള് പേടിച്ച് കണ്ണടച്ച് നിന്നതും എല്ലാം എന്റെ കൺമുന്നിൽ മിന്നിമറഞ്ഞു . അവളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നിലേക്കെത്തുന്നതോടൊപ്പം എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേഗത കൂടുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു . ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി . ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ ഇറുകിയടച്ചു .... എന്തൊക്കെയോ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു “ നോോാാ ... ” ഞാൻ അലറിക്കൊണ്ട് കെെയെത്തിച്ച് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തട്ടി . ആഷ്ട്രേയടക്കം സിഗരറ്റ്സ് മുഴുവനും റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിരന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ബോധം വന്ന പോലെ ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ,,, വേഗം തന്നെ മുഖം കഴുകി അവിടുന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പുറത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നടന്നു വരുന്ന ശോഭയെ കണ്ടത് ,, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണ് “ ശോഭ ,, ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് ഏരിയ ” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മറുപടി കേൾക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോയി ക്യാബിനിലെത്തി കമ്പനിയുടെ പുതിയ ആഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചത് .......തുടരും.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...