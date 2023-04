CRAZY LOVE: ഭാഗം 40 || അവസാനിച്ചു

രചന: AGNA

ഡാ..!!" എല്ലാവരെയും തള്ളി മാറ്റി സഞ്ജു അലറിക്കൊണ്ട് രാഹുലിന്റെ അടുത്തേക് ചേനത്തതും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് രാഹുലിന്റെ കൈയിലെ കത്തി സഞ്ജുന്റ് കഴുത്തിൽ വരഞ്ഞിരുന്നു.... ജീവന് വേണ്ടി പിടയുന്നവരെ നോക്കി രാഹുൽ അർത്തു ചിരിച്ചു... കാശിന്റെ പിൻ ബലത്തിൽ ജയിലിൽ ശിക്ഷ കുറച്ചു..2വർഷം ജയിലിനുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ.... മനസ് മുഴുവൻ പക ആയിരുന്നു പ്രതികാരം ആയിരുന്നു ആ പേരോട്...സഞ്ജയ്‌ ദക്ഷ... അവരുടെ പ്രണയം തുടങ്ങിയാ സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ ഒള്ള ഓരോ സഞ്ജയ്‌ മാരെയും ദക്ഷയെയും കണ്ടുപിടിച്ചു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.... അതിന്റ ഇടക്ക് ആണ്... അവന്റ ആ സഞ്ജയ്‌യുടെ അതെ മുഖം ഒള്ള നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത്... ഒരുനിമിഷം അവൻ മരിച്ചില്ലെന്നു വരെ ചിന്തിച്ചു... അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുട്ട് കൂടി... പക്ഷെ നിന്നെ മനസ്സിൽ ആക്കിയപ്പോൾ നിന്റെ സൗഹൃദം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയോ ഒരു വിങ്ങൽ... പക്ഷെ നിന്റെ മുഖം അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു... എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പകയെ അളികത്തിക്കാൻ...

ഞാൻ ചെയുന്ന കൊലപാതകം എല്ലാം നിനക്ക് എതിർ ആകുകയായിരുന്നു ഞാൻ... ദക്ഷ അല്ല അമ്മുന് വിളിക്കാന ഇഷ്ടം.. അമ്മുനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായിരുന്നു... എന്റെ ഋതുനെ പോലെയാ അവളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്... പക്ഷെ അവളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് ദക്ഷന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം തൊട്ട്... അവള് എന്റെ ശത്രുവാ എന്റെ ടാർഗറ്റ്... " ഒന്ന് ഊറി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞു...എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് സങ്കടവും ദേഷ്യവും സഹതാപവും വെറുപ്പും മാറിമാറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു... ട്ടെ 💥 നിമിഷനേരങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അവര് മുഖതെ ഭാവം ഒരുതരം ഞെട്ടാൽ ആയിരുന്നു... മാഡി യുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി വന്നു... അല്ലു രണ്ടടി പിന്നോട്ട് വച്ചു പോയി... മഹിയുടെ കാലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എന്റെ ശിവനെ.. " അതും പറഞ്ഞു ഒരു ഒറ്റ വീഴ്ച്ച ആയിരുന്നു മഹി... ബോധം കേട്ട് കിടക്കുന്ന മഹിയെ നോക്കി തലക് കൈ വച്ചു... പെട്ടന്ന് തന്നെ മഹിയിൽ നിന്നു നോട്ടം മാറ്റി മെറിയെ ഒരു പകപോടെ നോക്കി ക്രൂരമായ ഭാവത്തോടെ രാഹുലിന് നേരെ ഗൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മെറി കണ്ട്...

എബി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവേഴ്‌സ് ചെയ്തു... രാഹുൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഊറി ചിരിച്ചതും... മെറി ജീൻസിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നു ഗൺ എടുത്ത് രാഹുലിന് നേരെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് tragger ൽ പിടിച്ച് വലിച്ചതും ബുള്ളറ്റ് നേരെ രാഹുലിന്റെ നെറ്റിയിൽ വന്നു പതിച്ചു... എബി തലക്കുടഞ്ഞു മെറിയെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി... ഇനി അവൻ വേണ്ടാ... ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പിടിച്ച് നിന്നത്... എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ മാത്രം ആയിരുന്നു... ഇപ്പോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു... ഇനിയും അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇനിയും ഒന്നുമറിയാത്ത കൊറേ പാവങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കും..Thus ends the chapter on Rahul.. അപ്പോളേക്കും കുറച്ചു പോലീസ് കാരും കൂടെ ഫിലിപ്പും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്നു... പപ്പാ... " ഫിലിപ്പിനെ കണ്ടതും മാഡി പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അരികിലേക്ക് ഓടി... വെടികൊണ്ട് കിടക്കുന്ന രാഹുലിനെ കണ്ട് ഫിലിപ്പ് മെറിയെ നോക്കിയതും അവള് തലയാട്ടി... ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ അനേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന ഋധിക അത് ഇവൻ ആണ് രാഹുൽ..."

മെറി പറഞ്ഞു പപ്പാ ബാക്കി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോളണം...ഞാൻ ഇവരുടെ ഒപ്പം ദക്ഷയെ കാണാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോവായ.... ആഹ്ഹ്.. അല്ല ഇവനെയും നീ തട്ടിയോ..." നിലത്ത് ബോധം കേട്ട് കിടക്കുന്ന മഹിയെ ചുണ്ടി ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞതും മെറി തലക്ക് കൈ വച്ചു പോയി... മാഡി വേഗം മഹിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവനെ കുലുക്കി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. പക്ഷെ മഹി എഴുനേൽക്കുന്നില്ല... അവസാനം അല്ലു അവനെ പൊക്കികൊണ്ട് കാറിൽ കേറ്റി പുറകെ എബിയും മെറിയും മാഡിയും ഉണ്ട്... അവരുടെ കാർ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പാഞ്ഞു... -------------------------------------------------- പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഒരു 6 മണി ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ദക്ഷ കണ്ണുകൾ പതിയെ ചിമ്മി തുറന്നു... അടിവയറ്റിൽ വല്ലാത്ത വേദന അനുഭവപെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അവള് ഒന്ന് എരുവാലിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞതും അടുത്ത കസേരയിൽ ഇരുന്നു തന്നെ തന്നെ നോക്കുന്ന മിലനെ കണ്ട് അവള് പുഞ്ചിരിച്ചു... വാതിലിന്റെ അടുത്തായി എബി നിൽക്കുണ്ടായിരുന്നു...ജാൻവിയും അല്ലും മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ പോയേക്കേയിരുന്നു...

അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരു റൂമിൽ മഹി ട്രിപ്പ്‌ തീർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായി മാഡിയും മെറിയും ഉണ്ട്... ദക്ഷ... " മിലന്റെ പതിഞ്ഞ ശബ്‌ദം കേട്ട് എബി ബെഡിലേക്ക് നോക്കിയതും ദക്ഷ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു..... മിലന്റെ വിളികേട്ട് ദക്ഷ അവനെ നോക്കി I love u.. " മിലൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞതും ദക്ഷ അത് വിശ്വാസം വരാതെ മിലനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്... അവളുടെ കണ്ണുകൾ എന്തിനോവേണ്ടി നിറഞ്ഞിരുന്നു.... ഇനി നിന്റെ പ്രേമവും മണ്ണാങ്കട്ടയും ഒന്നും ഇവൾക് ആവശ്യമില്ല... അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മിലാൻ എന്നൊരുൾ ഇല്ല..." പെട്ടന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ജാൻവി പറഞ്ഞതും ദക്ഷയും മിലനും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി... ദക്ഷയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുടി വന്നു... കൊറേ പ്രാവശ്യം നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ തന്നത് ആണ്... ദെ ഇവള് നിന്റെ പുറകെ പട്ടിയെ പോലെ വന്നതല്ലേ.. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമാണന് പറയാത്തവൻ ഇപ്പോ പറയണം എന്നില്ല... ഇപ്പോ നീ പറയുന്ന ഇഷ്ടം വരെ സഹതാപത്തിന്റെ പുറത്തായിരുക്കൊള്ളൂ... നിന്റെ സഹതാപം എന്റെ അനിയത്തിക്ക്‌ ആവശ്യം ഇല്ല... "

ജാൻവി സഹതാപം തോന്നാൻ ഇവള് ആരാ... ഏഹ്.. എനിക്ക് ആരോടും സഹതാപം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല...എനിക്ക് ഇഷ്ടാ ഇവളേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ.... എപ്പോളോ എന്റെ മനസ്സിൽ കേറി കുടിയതാ ഇവള്... ഇവളോടുള്ള എന്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു...ഒരു പ്രാവശ്യവും ഇവള് എന്നോട് ഇഷ്ടം പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവളെ വരി പുണരണം എന്ന്... പക്ഷെ പേടി ആയിരുന്നു...10 വർഷം പ്രണയിച്ചവൾ എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് പോയപോലെ ഇവളും പോകുമോ എന്നൊരു പേടി അത്കൊണ്ട് മാത്രമാ.. " മിലാൻ നിന്റെ മറ്റവളെ പോലെ ഇവളേ കാണരുത്...There is only one chance for love...നിനക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് തന്നതാ മിലാ... ഇനി വേണ്ടാ..ഇവള് ആരെ വിവാഹം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അത് ഒരിക്കിലും നീ ആയിരിക്കില്ല... -------------------------------------------------- അലക്സ്‌ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജാൻവിയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വികരികുന്നുവോ... "

ഫാദറിന്റെ ചോത്യം കേട്ട് അല്ലു ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ജാൻവിയെ നോക്കി....അവന്റ മനസ്സ് 6 മാസം പിന്നിലേക്ക് പോയി... ദക്ഷയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ജാൻവി നേരെ കൊണ്ടുപോയത് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നു.... ഞനും എബിയും കൊറേ എതിർത്തങ്കിലും ജാൻവി സമ്മതിച്ചില്ല... സത്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രഭാകറെ അറിയിച്ചു... പ്രഭാകർ അവളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടി... നിതക്ക് ദക്ഷയെ അത്ര പിടിച്ചിരുന്നില്ല... ഓരോ കുത്ത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിത വരുമെങ്കിലും ജാൻവിയെ പേടിച്ച് നിത അതികം ശല്യതിനു പോയില്ല.... ഇതിന്റ ഇടക്ക് മിലാൻ കൊറേ തവണ ദക്ഷയെ കാണാൻ ശ്രേമിച്ചെങ്കിലും ജാൻവി അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല... അവസാനം ജാൻവിയുടെ കാല് പിടിച്ചു... ദക്ഷയെ പൊന്ന് പോലെ നോക്കിക്കോളാം... അവളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ എന്ന് 100 പ്രാവിശ്യം എങ്കിലും പറഞ്ഞു പുറകെ നടന്നതിനു ശേഷം ആണ് ജാൻവി സമ്മതിച്ചത്.... മെറിക്ക്‌ എബിയോടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് love ആണന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അവള് തന്നെ പോയി എബിയെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രഞ്ചും കൊടുത്തു...

പക്ഷെ അവരുടെ തല്ല് കൂടലിനു ഒരു കുറവും ഇല്ല... വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മെറിയെ കേറി എബി ചൊറിയും അവള് തിരിഞ്ഞു നല്ല മാന്തും കൊടുക്കും.. അവസാനം രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫ്രച് കൊടുത്ത് പ്രശ്നം സോൾവ് ആകും.. മഹിയും മാഡിയും അവരുടെ ഇടയിലെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർത്ത്... വീണ്ടും പണ്ടത്തെ പോലെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങി... ഇപ്പോ ചക്കരയും പിരെയും പോലെയാ നടുപ്പ് പക്ഷെ ഇടക്ക് കിരിയും പാമ്പും ആണ്... അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു...സാറമക്ക് ( മെറി mom) മാഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുനെങ്കിലും മിലാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു സാറയെ സെറ്റ് ആക്കി... അങ്ങനെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചു... കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു...4 ജോടികളുടെയും കല്യാണം ഒരുദിവസം തന്നെ നടത്തം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു... കല്യാണം നാട്ടിൽ വച്ചാണ് നടുത്തുന്നത് കുരിശിങ്കൽ വിട്ടുകാരും വർമ കുടുംബവും ഒന്നിച്ചു നിന്നാണ് ദക്ഷയുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത്... തലേന് അല്ലുന്റേം ജാൻവിയുടെയും, മിലന്റേം ദക്ഷയുടെയും,

മഹിയുടെയും മാഡിയുടെയും താലി കേട്ട് അടുത്തുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ വച്ച് നടത്തി... ഇന്ന് പള്ളിൽ വച്ചു നാല് ജോടികളുടെയും മിന്നുകേട്ട് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു... അലക്സ്‌... ജാൻവിയെ ഭാര്യയായി സ്വികരിക്കുന്നുവോ... " ഫാദർ കുറച്ചു കടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചതും അല്ലു ചിന്തകളിൽ നിന്നു മുക്തൻ ആയികൊണ്ട് പറഞ്ഞു " സ്വികരിക്കുന്നു " ജാൻവി മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി അലക്സിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി നീ സ്വികരിക്കുന്നുവോ... സ്വികരിക്കുന്നു... " ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ജാൻവി പറഞ്ഞു... നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികൾ ആണലോ" ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവരോടെ ഫാദർ ചോദിച്ചതും അതെ.. " എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പാടിയുടെ അടയാളം ആയി പരസ്പരം വലതു കരം ചേർത്തു പിടിക്കുവിൻ..." ഫാദർ പറഞ്ഞതും അല്ലു തന്റെ വലതു കൈ ജാൻവിക്ക് നീട്ടി അവള് അവളുടെ വലതു കൈ അവന്റെതായി ചേർത്തു പിടിച്ചു...

ഫാദർ കൈ കൊണ്ട് വായുവിൽ കുരിശടയാളം വരച്ചു കൊണ്ട് ആനം വെള്ളം അവര്ക്ക് മെത്തേക്ക് തളിച്ചു... അബ്രഹാത്തിന്റെയും ഇസഹാഖിന്റെയും യാക്കോബ്ന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യതോടും കൂടി കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഇശോമിശിഹാ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തോട് കൂടി ബന്ധിപികുമാറാകട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധൻമാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ... ശേഷം ഫാദർ മിന്നും വിവാഹമോതിരവും മന്ത്രക്കോടി ആവശിർവതിച്ചു... ശേഷം മിന്ന് എടുത്തു അല്ലുന് കൊടുത്തു...അല്ലു മിന്ന് ജാൻവിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നീട്ടിയതും ആനി ( എബി mom) ജാൻവിയുടെ വെയിൻ പൊക്കി കൊടുത്തു... മിന്ന് കേട്ടി കഴിഞ്ഞ് ശേഷം അല്ലു ജാൻവിയുടെ കൈയിൽ വിവാഹമോതിരം അണിഞ്ഞു... തിരിച്ച് ജാൻവിയും അല്ലുന് ഇട്ട് കൊടുത്തു... ശേഷം ആശിർവാദിച്ചാ മന്ത്രക്കോടി അല്ലു ജാൻവിയുടെ തലയിൽ അണിയിച്ചു കൊടുത്തു....

ശേഷം ഫാദർ രണ്ടുപേരുടെയും നെറ്റിയിൽ കൊന്തകൊണ്ട് കുരിശടയാളം വരച്ചു അല്ലുന്റേം ജാൻവിയുടെയും കഴിഞ്ഞതും അത് പോലെ തന്നെ എബിയോടും മെറിയോടും സമ്മതം ചോദിച്ചു... ശേഷം ആശിർവാദിച്ചു മിന്ന് എബി മെറിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നീട്ടിയതും എൽസി ( അല്ലു mom) മെറിന്റെ വെയിൻ പൊക്കിക്കൊടുത്തു.... അത് പോലെ തന്നെ മിലന്റേം ദക്ഷയുടെയും മഹിയുടെയും മാഡിയുടെയും മിന്ന് കേട്ട് മംഗളകാരമായി കഴിഞ്ഞു... ശേഷം കുർബാന ബാക്കി ചൊല്ലി... അവിടെ ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതും അല്ലു ജാൻവിയുടെ കൈ പിടിച്ച് എൻട്രൻസ് വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... പിന്നല്ലേ എബിയും മെറിയും... ശേഷം മിലനും ദക്ഷയും... അവസാനം മഹിയും മാഡിയും നാല് ജോടികളും വരിവരിയായി ഇറങ്ങിയതും എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒക്കെ അവരുടെ മേലേക്ക് റോസാ പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു... ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം.... ഇനി എന്തൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.. ഇതിനൊരു അവസാനമില്ല ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആണ്... ശുഭം💞 അപ്പൊ സ്റ്റോറി അവസാനിച്ചുട്ടോ😌...സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും നന്ദി... Last part അല്ലെ ലൈകും കമന്റും തരാതവർക്ക് ഒന്ന് തന്നുടെ പ്ലീസ് 😔 അപ്പൊ new സ്റ്റോറി ആയി വരാട്ടോ😌

