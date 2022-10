CRAZY PARTNERS😎💞: ഭാഗം 42

രചന: ദേവാഗ്നി

"അല്ല ആദി നീ ഇനി എന്നാണ് കോളജിലേക്ക് പോവുന്നത്"ഹാളിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആണ് വാമി ആദിയോട് ഇത് ചോദിച്ചത് "അത് ശെരിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും നീ കോളജിലേക്ക് പോവുന്നത് കണ്ടില്ലല്ലോ"വിച്ചു "അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പ് നിർത്തി😌"ആദി "എന്തിന്🙄"വിച്ചു "അത് പിന്നെ ഇനിയുള്ള കാലം ശിവേട്ടന്റെ ഉത്തമഭാര്യ ആയി കഴിയാൻ ആണ് എന്റെ ആഗ്രഹം🙈"ആദി പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ശിവ ഹാളിലേക്ക് വന്നത് "എന്തോ എങ്ങനെ🤨"ശിവ "ഈൗ അതുപിന്നെ ഞാൻ😁😁"ആദി "മ്മ്മ് മ്മ്മ് ഉരുളണ്ടാ നാളെ മര്യാദക്കി കോളജിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട"ശിവ "ഹോ ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും🤧"ആദി "ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇനി എന്റെ കുഞ്ഞിമോള് പോയിരുന്ന് ബുക്ക്‌ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ"ശിവ അതും പറഞ്ഞു സ്റ്റെയർ കയറാൻ ഒരുങ്ങിയതും ആദി പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു "അങ്ങനെ അങ് പോവല്ലേ mr.ശിവ പ്രസാദ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കോളേജിൽ പോവൂ"ആദി

"മ്മ്മ് പറയ് എന്താ നിന്റെ ഡിമാൻഡ്"ശിവ മാറിൽ കൈകൾ പിണച്ചുകെട്ടികൊണ്ട് ചോദിച്ചു "1.എന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കാനും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും ശിവേട്ടൻ തന്നെ വരണം അതും ബുള്ളെറ്റിൽ"ആദി "മ്മ്മ് ok അടുത്തത് പറയ്"ശിവ "ok ഇനി 2.ഞാൻ കോളേജിൽ പോയെന്ന് കരുതി എന്നോട് പഠിക്കാൻ പറയരുത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കും"ആദി "ok"ശിവ "3.അവിടെ ചെന്നാൽ അല്ലറ ചില്ലറ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നു വരും അതിന്റ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത്"ആദി "കഴിഞ്ഞോ"ശിവ "ഇല്ല നാളെ കോളേജിൽ പോവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് എന്റെ കൂടെ വരണം"ആദി "ഇത്രയല്ലെ ഉള്ളു ok ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതും പറഞ്ഞു മുങ്ങാം എന്ന് കരുതണ്ട"ശിവ "അതെ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഒന്നൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് കൂട്ടത്തിൽ മെയിൻ കാര്യം"ആദി "മ്മ്മ് പറ"ശിവ "അതങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ചെവി ഇങ് തന്നാൽ പറഞ്ഞു തരാം"ആദി പറഞ്ഞതും ശിവ ഒരു സംശയത്തോടെ മുഖം അവൾക്കടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ചെവി കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചു "ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് കരുതി ആ ആരാധ്യയുമായി സൊള്ളാൻ അങ്ങാൻ നിന്നാൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം"ആദി അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി പറഞ്ഞതും ശിവ അവളെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി "മ്മ്മ് ശെരി എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി പോവാലോ"ശിവ "മ്മ്മ് പോവാം😌

"ആദി "എങ്കിൽ പോയി ഒരുങ്ങിക്കോ ഇപ്പൊ തന്നെ എവിടെയാന്ന് പോയേക്കാം"ശിവ "ആണോ എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാർക്കും കൂടെ പോയാലോ"ആദി "ഹാ എല്ലാരും പോയി ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാൻ അജുവിനെയും കൂടെ വിളിക്കട്ടെ"അതും പറഞ്ഞു ശിവ ഫോണും കൊണ്ട് പോയതും പിള്ളേർ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങാൻ ആയി പോയി 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 "ഹോ നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലേ ശിവേട്ടാ"ആരാധ്യ ചോദിച്ചതും ആദി പല്ല് കടിച്ചു അവളെ നോക്കി എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങാൻ നേരം ആണ് എവിടുന്നോ പൊട്ടി മുളച്ചത് പോലെ ആരാധ്യ വന്നത്. അന്ന് വിച്ചു ചായ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് അതികം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാലോ ശിവ അവളെ മൈൻഡും ചെയ്യില്ല എങ്കിലും ആദിയും വിച്ചുവും നല്ല പണി കൊടുത്ത് അവളെ ഓടിക്കാറുണ്ട്‌. അവസാനം അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ആണോ അതോ പണി കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ആരാധ്യ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവ് തല്ക്കാലികമായി നിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവൾ വന്നതും അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയിട്ടും വിച്ചുവിനും ആദിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ദേവി കൂടെ ആരാധ്യയെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞതും പിള്ളേർ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അതിന് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ അത് പാരയായി എന്ന് മനസ്സിലായത് അവൾ ശിവന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ്.

"എടി ശെരിക്കും നീയാണോ അതോ അവളാണോ ശിവേട്ടന്റെ വൈഫ്‌🙄"നന്ദു ഐസ് ക്രീം നക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചതും ആദി അവളെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി "നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ടാ ഞാൻ കാര്യവാ പറഞ്ഞത് അവളുടെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടാൽ അങ്ങനെയെ തോന്നു"നന്ദു "ആ പിശാശിനെ ഈ കടലിൽ മുക്കി കൊന്നാലോ "ആദി "മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും"നന്ദു "അല്ല മിഥ എന്താ വരാതിരുന്നത് സാധാരണ പുറത്ത് പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ആദ്യം തുള്ളികൊണ്ട് വരുന്നത് അവളാണല്ലോ പിന്നെ ശ്യാമിനെയും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി രണ്ടിനും"ആദി "അവരെ കഥ പറയാത്തത് ആണ് നല്ലത് ഫുൾ ടൈം അടി ആണ് എന്നാലും എനിക്ക് രണ്ടിനെയും അത്ര വിശ്വാസം പോരാ"നന്ദു "മ്മ്മ് എന്താ"ആദി "രണ്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതിനിടയിലൂടെ ലൈൻ വലിക്കുന്നുണ്ടൊ എന്നൊരു ഡൌട്ട്"നന്ദു "ഏഹ് എനിക്കും ഈ ഡൌട്ട് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ സംഭവം ശരി ആണല്ലേ"ആദി "ഏറെകുറേ"നന്ദു കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു "നന്ദു, ആദി ഇങ് വാ പോവാം ലേറ്റ് ആയി"അജു വിളിച്ചതും രണ്ടും ആദ്യം മടിപിടിച്ചു ഇരുന്നു എങ്കിലും ചെക്കന്മാരുടെ ഭാവം മാറുന്നത് കണ്ടതും വേഗം അവർക്കടുത്തേക്ക് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയതും നന്ദു നേരെ അജുവിന്റെ കൂടെ പോയി. ആദി നേരെ ശിവയുടെയും ആരാധ്യയുടെ നടുവിൽ കയറി ശിവയുടെ കൈ പിടിച്ചു നടന്നു എന്നാൽ അത് കണ്ടതും ആരാധ്യയുടെ കണ്ണിൽ പകയെരിഞ്ഞു.

അതിനിടയിൽ അവളുടെ ഫോൺ അടിഞ്ഞതും ആരാധ്യയുടെ കണ്ണുകൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നീണ്ടു. സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞുകാണുന്ന നമ്പർ കാൺകെ അവളിൽ ഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.അവൾ ആ call അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പതിയെ അവർക്ക് പിന്നിൽ ആയി നടക്കാൻ തുടങ്ങി.അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർ വന്ന് അവളുടെ മുൻപിൽ ആയി വന്നുനിന്നു.പെട്ടെന്ന് തന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കാർ വന്ന്നിന്നതും ആരാധ്യ പേടിയോടെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ കാറിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ്‌ ധരിച്ച ഒരാൾ വന്ന് അവളെ കാറിലേക്ക് കയറ്റാൻ നോക്കി എന്നാൽ അവൾ അവന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും കുതറികൊണ്ട് നിന്നതും അയാൾ എന്തോ ഒന്ന് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തു. അതോടെ അവൾ മയങ്ങികൊണ്ട് അയാളുടെ കൈയിൽ വീണു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് ആ കാർ പൊടി പറത്തികൊണ്ട് അതിവേഗം അവിടെ നിന്നും പോയി പിള്ളേർ എല്ലാം മുൻപിൽ ആയതിനാൽ അവർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദി തിരിഞ്ഞതും ആരാധ്യയെ കാണുന്നില്ല. ചുറ്റും നോക്കി എങ്കിലും അവളെ കാണാതായതും അവൾ ശിവയുടെ കൈയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു "ശിവേട്ടാ ആരാധ്യചേച്ചിയെ കാണാനില്ല".....തുടരും.........

