ഡ്രാക്കുളയുടെ കാന്താരി ♥️: ഭാഗം 1

രചന: JaHN__02

I dont want to hear any explanation i need it before evning on my table.. Got it???😤 Yss sir 😫 Ok then get lost from here and do your work fastly😡 Ok sir അതും പറഞ്ഞു♥️അന്ന♥️ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഹോ എന്ത് മുരടനാ ഇയാൾ വല്ല എലിവിഷവും കൊടുത്തു കൊല്ലണം "ഡ്രാക്കുള" ... കമ്പനിയുടെ MD ആയി പോയി അല്ലേൽ വല്ല പൊട്ടകിണറ്റിലും കൊണ്ടിട്ടേനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഥനായികാ ♥️അന്ന തോമസ്♥ പാലക്കൽ തറവാട്ടിലെ സാക്ഷാൽ ️ തോമസിന്റെയും സാറയുടെയും 2 മക്കളിൽ ഇളയ സന്തതി. കുരുത്തക്കേടിന് കയ്യും കാലും വെച്ചത് പോലുള്ള പൊട്ടിത്തെറി സാധനം പഠിപ്പൊക്കെ കയിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു...

മൂത്ത ആൾ ആദം.പുള്ളിടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് റെയ്‌ചെൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി 3 ദിവസം ലീവ് എടുത്തു തിരിച്ചു വന്നു MD യെ കാണാൻ പോയ പുകിലാണ് നേരത്തെ കണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ നായകൻ..... Jk groups of componies MD യും കുറുവച്ചാൽ തറവാട്ടിലെ കുര്യന്റെയും മേരിയുടെയും 3 മക്കളിൽ മൂത്ത സന്തതിയുമായ ♥️ജോൺ കുര്യൻ ♥️ ആടാർ ലൂക്കൻ,, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡ്രീം ബോയ്...കുറച്ചു കലിപ്പനാണേലും നല്ല സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടത്തില 😝 ആൾക്ക് 1 അനിയത്തി മറിയം ഡിഗ്രിക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനി.. ഒരു അനിയൻ ആരോൺ PG ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

ഓഹ് ഈ കാന്താരിയെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഒരു വസ്തു മര്യാദക്ക് ചെയ്യില്ല ന്തേലും പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയും😤ഹാ വരട്ടെ ശെരിയാക്കാം...😝 അന്ന യെയും കുറിച്ചാലോചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആരോടും തോന്നാത്ത എന്തോ ഒന്ന് അവളിലുണ്ട് കാരണം അവളില്ലാത്ത 3 ദിവസങ്ങൾ എങ്ങന്യാ തള്ളി നീക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബട്ട്‌ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തോന്നിപോവ്വാ... ആ എന്തേലും ആവട്ടെ..... പയ്യെ അതെല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജോലികളിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

അയാളേം പ്രാകി 3 ദിവസത്തിന്റെ ജോലി ഞാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്തു അല്ലേൽ ഡ്രാക്കുളയുടെ ഒരു വേറെ വേർഷൻ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും (കുട്ടിക്ക് പേടിയൊന്നുല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭയം😛) ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോയേക്കും നേരം വൈകിയിരുന്നു സ്റ്റാഫ്സ് ഒരുവിധം എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.... അങ്ങനെ ഞാൻ ഡ്രാക്കുള യുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുവാണ് സൂർത്തുക്കളെ എന്താവുമോ എന്തോ... May i come in sir (കുറച്ചു വിനയം വരുത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു ) Yss come ദാ സർ ചെയ്ത് തീർന്നോ 😳(3 ദിവസത്തെ വർക്ക്‌ ആണ് ഓൾ ഒറ്റ ഡേ കൊണ്ട് ചെയ്തത് എന്റെ ഈശോയെ അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലേൽ ഫുൾ വർക്കും പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കുന്ന മൊതലാണ് 😂 കുട്ടിക്ക് പേടിയുണ്ട് 😝)

Yss സർ അപ്പൊ തനിക്ക് ടൈമിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം ചെയ്യാത്തതാണ് .....(എങ്ങന്യാ ഞാൻ ഇയാൾടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല കർത്താവേ പെരുവിരൽ മുതൽ അരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീണു പോകും ഡ്രാക്കുള തെണ്ടി) Hmm... Ok its clear..nd dont repeat it. എന്ത് ഇടക്ക് ഈ ലീവ് എടുത്ത് മുങ്ങുന്നത്... Got it..?? താൻ പോടോ ഡ്രാക്കുളെ (എന്റെ ഈശോയെ ചതിച്ചു നാവ് ചതിച്ചു 😑ഇനി എന്താവോ എന്തോ ) ഏഹ് 😤 നീ എന്നതാടി കാന്താരി എന്നെ വിളിച്ചത് (നിക്ക് ചിരി പൊട്ടിയിട്ടു പാടില്ല പക്ഷെ ചിരിച്ച പണി പാളും ) ഡ്രാക്കുളെന്ന് (കേട്ടതല്ലേ ഇനി വിളിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യല്ല്യ അതോണ്ട് ഇതും പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ഓടി 😝 )

ഹാവൂ രക്ഷപെട്ടു ഇല്ലേൽ അയാളെന്നെ കൊന്നിരുന്നു ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് കിതപ്പ് മാറ്റി ബാഗും എടുത്ത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വണ്ടിയും എടുത്ത് അവിടെന്ന് പൊന്നു... പക്ഷെ വഴിയിൽ എത്തിയപ്പോ വണ്ടി പണി തന്നു ഇച്ചായനെ വിളിച്ചപ്പോ ആൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ നിന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ബെൻസ് മുമ്പിൽ വന്നു നിർത്തിയത്... തുടരും.....