ഡ്രാക്കുളയുടെ കാന്താരി ♥️: ഭാഗം 10

രചന: JaHN__02

ഇന്ന് evng നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്നു ന്ത്യേ പറ്റൂലെ നിനക്ക്(ഡ്രാക്കു) അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ?? You know that you are my PA soo i think this is a stupid question is it right?? Sorry sir 🤧 ഹ്മ്മ് get ready okkay..?? ഹ്മ്മ് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ evng ready ആയി നിക്ക് 2 dys കഴിഞ്ഞേ വരുവൊള്ളൂ soo നിന്റെ things ഒക്കെ എടുത്തോ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നോ prblm Okay sir...😭 ഹ്മ്മ് ന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ ആഹ് അങ്ങനെ ഡ്രാക്കു പറഞ്ഞതും കേട്ട് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂട്ടിയും എടുത്ത് വിട്ടു അവിടെ എത്തിയപ്പോ മമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലേ ഈശോയേ ഒന്നുമില്ലേലും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അല്ലെ ഞാൻ പോവുന്നെ 🤧 ഈ സംശയം ഞാൻ മമ്മയോടും അപ്പച്ചനോടും ചോദിക്കാതിരുന്നില്ല അവർ തന്ന മറുപടി കേട്ട് എന്റെ കിളികളൊക്കെ കൂടും കുടുക്കയും എടുത്ത് റ്റാറ്റാ byby പറഞ്ഞു പോയി 🤒 അവർക്ക് ഡ്രാക്കുനെ വിശ്വാസമാണെന്ന് എന്നെയാണ് പേടി എന്ന് ഞാൻ ന്ത്‌ പറയണം അവരോട് 😬😬ബ്ലഡി മാതാപിതാസ് 😴

അങ്ങനെ തട്ടിയും മുട്ടിയും പാക്കിങ് ഒക്കെയായി വീട്ടിൽ നിന്നു വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണി ആയപ്പോയെക്കും ഡ്രാക്കു വന്നു കാറിലാണ് പുള്ളി ആൾ എന്നും വരുന്ന കാറിലല്ല വേറെയാണ് അപ്പച്ചനും മമ്മയും അധോലോക സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് 🤧 മരുമകനല്ലേ വന്നേക്കുന്നെ അജ്ജാതി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് 😬 ന്തൊരു ഒലിപ്പിക്കലാണ് കർത്താവേ..... ഞാൻ വേഗം എന്റെ luggage ഒക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങി 2 ബാഗ് മാത്രവേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായുള്ളു ഒരു വൈറ്റ് കുർത്തിയും അതിലേക്ക് grey കളർ ജീൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ തീറ്റിപ്പിക്കലൊക്കെ കയിഞ്ഞ് ഡ്രാക്കുനെ അവർ സ്വാതന്ത്രനാക്കി 😜 ഞാനും ഡ്രാക്കുവും ഇറങ്ങാൻ നേരം അപ്പച്ഛന്റ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് "സൂക്ഷിച്ചു പോണേ മോനേ ഇവളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടു തലതെറിച്ച സാധനവാ എപ്പോഴാ എന്താ കുരത്തക്കേട് ഒപ്പിക്കാന്ന് പറയാൻ ഒക്കുകേല എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തോണ്ടു " സുഭാഷ്.....😴 ഇനി എനെയാരെങ്കിലും കൊന്ന് തരുവോ 😬😬

മമ്മ കരയുമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ പൊട്ടത്തി മുപ്പത്തി എന്നെ ചിരിച് യാത്ര അയച്ചു് ചേട്ടായി അടുത്ത് വന്നു കൊണ്ട് ഡ്രാക്കു കേൾക്കാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ എനിക്കിട്ട് പണിതു മര്യാധക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നോണ്ടു എന്നോട് കാണിക്കുന്ന വേലതരം അവനോട് കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓ ശെരി രാജാവേ... പോയി വീട്ടി കേറട ചേട്ടായി പൊട്ടാ... ടി ടി ഈൗ 😆 ഡ്രാക്കുവിന് എന്തോ files പോകും വഴി ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു collect ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് so കാറിനാണ് പോകുന്നത് വരുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് ഡ്രാക്കു അപ്പച്ചനോട് പറയുന്നത് കേട്ടു (ഇത് വരെ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി കുറച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ല്ലേ ഞാൻ 😜) കാറിൽ മൗനം തളം കെട്ടി നിന്നു രണ്ട് പേരുടെയും ചുണ്ടിൽ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു രണ്ടാളുടെയും ഹൃദയം വല്ലാതെ ഇടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു....💞 അന്നമ്മ കാറിലെ മ്യൂസിക് ഓൺ ആകിയപ്പോ ജീവനാ song play ആയി.... 🎶🎶മഞ്ഞു മൂടും മാന്താരം തെന്നൽ മൂളും കിന്നാരം..... ചാഞ്ചാടും മൗനരാഗം....

മെല്ലെ മെല്ലെ തൊട്ടുണർത്തും ആ സുകന്ധം തെന്നലിൻ നിശ്വാസമാകും ആർദ്ര നിമിഷം...🎶🎶 കാതിലേക്ക് ഒഴികി എത്തുന്ന ആ മനോഹര ഗാനം രണ്ട് പേരുടെയും അധരങ്ങളിലെ പുഞ്ചിരിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടിയതെ ഒള്ളു.. ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാതെ ഏറെ ദൂരം രണ്ട് പേരും കാറിലിരുന്നു... നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്നമ്മ ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു ഡ്രാക്കുവിന്റെ കണ്ണ് ഇടക്ക് ഇടക്ക് അവളുടെ മേലെ പതിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു 💞 ഒരു 10 മണിയായപ്പോ ഡ്രാക്കു അടുത്തുള്ള ഒരു five star ഹോട്ടലിൽ വണ്ടി നിർത്തി അന്നമ്മയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പെണ്ണ് നീക്കണ്ടേ 😴😴 മമ്മ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി 😆അവളത് പറഞ്ഞതും ഡ്രാക്കു ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പയ്യെ അവൾ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ കാണുന്നത് അവളെ കളിയാക്കി പൊട്ടി ചിരിക്കുന്ന ഡ്രാക്കുനെ ആണ് 😁കുട്ടി ആകെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി വേഗം അവൾ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ബോട്ടിൽ എടുത്ത് face വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി രണ്ടാളും ഹോട്ടലിൽ കേറി ഒരു കോർണറിലുള്ള സീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു

രണ്ടു പേരും ഫുഡ്‌ ഓർഡർ ചെയ്തു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉം ചിക്കൻ gravy ഉം ആണ്‌ ഓർഡർ ചെയ്തത് അവിടെ കുറച്ചു ചെക്കന്മാർ അന്നമ്മയെ നോക്കി കമന്റ്‌ അടിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും ശ്രെദ്ധിച്ചിരുന്നു അന്നമ്മ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഫുഡ്‌ കയിച് കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഡ്രാക്കുവിന് ഒരു സുഖവും തോന്നിയില്ല.... അവന്റെ മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു... ഫുഡ്‌ കഴിച്ച് വാഷ് റൂമിൽ പോയി കൈ വാഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ കണ്ടവന്മാർ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഡ്രാക്കു cash pay ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അന്നമ്മ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അവളവരെ മറികടന്നു പോകാൻ നിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൊരുത്തൻ വന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചത് അന്നമ്മ വിടാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന്മാർ കേക്കുന്നുണ്ടായില്ല ഡ്രാക്കുനെയും അവളെയും കുറിച്ച് അവന്മാര് മോശമായി സംസാരിച്ചതും അവന്റെ മോന്തക്കിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ അന്നമ്മ കൈ ഉയർത്തിയതും വേറെ ഒരാളുടെ കൈ അവന്റെ മോന്തമേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു......തുടരും…………

