💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 12

രചന: MINNA MEHAK

ലക്ഷ്മി നേരെ റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നു... അവരാരും പോലീസ് യൂണിഫോമിലല്ലായിരുന്നു..... "മാഡം what i can do for you "(റിസപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ) "if you don't mind show your record book " "sry, അതിന് ഞങ്ങള്ക്ക് പെർമിഷനില്ല " "ok we are പോലീസ്..."(ലക്ഷ്മി തന്റെ ഐഡി കാർഡ് എടുത്തു കാണിച്ചു ) "sry മാഡം, ഇതാ റെക്കോർഡ് ബുക്ക്‌ ". ലക്ഷ്മി ഫുൾ നോക്കി... "അതേ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇനി എത്ര റൂം ബാക്കിയുണ്ട് "(ലക്ഷ്മി ) "മൂന്നെണ്ണം " "ഏതെങ്കിലും ബുക്ക്‌ ചെയ്തതുണ്ടോ " "ഉണ്ട് മാഡം, ഇന്നലെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു " "ok, അയാളുടെ റൂം മതി ഞങ്ങള്ക്ക് "മാഡം... അതിന് അവർ ഇപ്പൊ ആ റൂമിലുണ്ട് " "ലക്ഷ്മി ഒരു ഫോട്ടോ അവനു നേരെ കാണിച്ചു.. "ഇവനെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ "(ലക്ഷ്മി ) "ഉണ്ട് മാഡം.. ഇവരാണ് റൂം ബുക്ക്‌ ചെയ്തത് " "ഇവരുടെ റൂം നമ്പർ എത്ര "(lakshmi ) "386" "ok താങ്ക്സ്..

പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കാര്യം ആരും അറിയണ്ട " "മാഡം cctv ഉണ്ട് " "i know.. നീയായിട്ട് പറയണ്ട എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് " "ശരി മാഡം " ലക്ഷ്മിയും സിദ്ധാർഥും രൺവീറും ദേവും 386റൂമിന് മുമ്പിൽ എത്തി.. അവർ അവരുടെ ധൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തങ്ങൾക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിശ അനുസരിച്ചു പോയി. ദേവ് ഹോട്ടലിന്റെ ടെറസിൽ പോയി. അവിടെ തന്റെ ടീം അവനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു... അവന്റെ കാലിൽ അവർ കയർ കെട്ടി അവനെ തലകീഴായ് ഇറക്കി.. അവൻ കൈ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.. അവൻ സ്‌പൈ ക്യാമറ വായുപുറത്തു പോകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹോൾ വഴി ഇറക്കി.. പെട്ടന്ന് അതിൽ ഒരാൾ അവനെ കാണാൻ ഇടവന്നു... അപ്പൊ തന്നെ അവനെ പൊക്കാൻ ദേവ് തന്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു.. ഉടനെ അവർ അവനെ പൊക്കി ടെറസിലേക്ക് ഇട്ടു....

അവൻ ദീർഘശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടു... അത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പോലീസുകളും അവനും ഹോട്ടലിന്റെ പാർക്കിംഗ് അറീയിലേക് പോയി... അടുത്ത ഇരക്കായി അവർ കാത്തിരുന്നു...... ഒടുവിൽ അവരും അവിടെ എത്തി... ആ ഇൻഫർമേഷൻ ദേവ് ലക്ഷ്മിക്കും സിദ്ധാർഥിനും രൺവീറിനും കൈമാറി...... അവർ ദേവിനോട് വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു.. ബാക്കി പോലീസ്കാരോട് വീട്ടിൽ പോവാനും പറഞ്ഞു.. ദേവ് വണ്ടി ഹോട്ടലിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത് നിറുത്തി രണ്വീറിനായ് കാത്തിരുന്നു... *രൺവീർ * ദേവ് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചു ഞാൻ അയാളുടെ പുറകെ പോയി.. വൈറ്റ് കദറായിരുന്നു അയാളുടെ വേഷം.

കൂടെ ഒരാളും ഉണ്ട്.... ഞാൻ അയാളെ കാണാതെ അവന്റെ പുറകെ പോയി.... ഒടുവിൽ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഏരിയ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ നൽകി ദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു *സിദ്ധാർഥ് * ഞാൻ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി... ഞട്ടി പണ്ടാരടങ്ങി പറയാലോ... കൂടെ ദേഷ്യവും നുരച്ചു പൊന്തി... ഞങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ട ആൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നു... ഞാൻ അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു.. ലക്ഷ്മിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറി... ലക്ഷ്മി അയാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു..... ഇയാൾ ഇത്ര ദുഷ്ടൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ വൈകി.. MLA എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നെറികേട് ഇനി ഈ ലക്ഷ്മി കണ്ടു നിൽക്കില്ല...

അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു.. *റൂമിനുള്ളിൽ * "ഹലോ മിസ്റ്റർ റോക്കി... യാത്ര ഒക്കെ സുഗായിരുന്നോ "(mLA) "സുഗായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാമചന്ദ്രൻ " "നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി.. ന്ക്സ്റ്റ് ആരും പോകും എന്ന് കണ്ടറിയാം... "(mla) "അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇനി ഡീൽ ലേക്ക് കടക്കാം " "പറ എത്രണത്തിനെ നിനക്ക് വേണ്ടത് "(mla) "അതെന്ത് ചോദ്യമാ , നിങ്ങൾക് അറിയില്ലേ അതിൽ ഒരു എൻഡിങ് ഇല്ലന്ന്.. " "അതെനിക്കറിയാം... " "ഓക്കേ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് പറ... " "100 crore "(mla) "ഡീൽ "(റോക്കി ) "ഡീൽ " ""എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് "(റോക്കി )

"നാളെ പുലർച്ചെ 3:00, ബീച്ചിനടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ച് 8 ന്നതിനെ " "ഓക്കേ " "done " അതും പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം മുറി വിട്ടിറങ്ങി. അത് കണ്ടു സിദ്ധാർഥ് ഓടി പോയി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു നിന്നു.. ലക്ഷ്മി സ്‌പൈ ക്യാമറയും എടുത്തു പുറത്തിറങ്ങി.. വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നു... ഒടുവിൽ ആ രണ്ട് വണ്ടികളും ഹോട്ടലിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടിറങ്ങി. റോക്കിയെ പിന്തുടർന്ന് ലക്ഷ്മിയും.. mla പിന്തുടർന്ന് ദേവും വണ്ടി ഓടിച്ചു... നേരം രാത്രി 11:48..അർദ്ധ രാത്രിയിൽ ആ നാലുവണ്ടികളും ചീറി പാഞ്ഞു പോയി... (തുടരും )

