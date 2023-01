💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 13

രചന: MINNA MEHAK

ലക്ഷ്മി ഫോണെടുത്തു റാമിന് വിളിച്ചു.... "ലക്ഷ്മി.. നീ ഇതെവിടെ " "ചേട്ടാ ഞാൻ ഡയിലാണ് .... നൗ you ഹാവ് a മിഷൻ "(ലക്ഷ്മി ) ലക്ഷ്മി തന്റെ പ്ലാൻ വിശദീകരിച്ചു... "ഓക്കേ ലക്ഷ്മി... ഞാൻ ഉടനെ മീരയെ കൊണ്ട് അവിടെ എത്താം ".. (റാം ) "സിദ്ധാർഥ് , മന്ത്രി വീട്ടിലോട്ട് തന്നെയാ പോയത്.. so നമ്മുടെ ഒരാളെ ഇവിടെ നിർത്തി നമ്മുക്ക് ബീച്ചിനടുത്തേക് പോകാം " "ശരി മാഡം " ലക്ഷ്മി 2 വിശ്വസ്തരായ പൊലീസുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി... അവർ ഒരാൾ താറിലും മറ്റൊരാൾ ബൈക്കിലുമായിരുന്നു... ലക്ഷ്മി കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി താറിൽ കയറി ഇരുന്നു... ഇതുപോലെ ദേവും രൺവീറും റോക്കി പോയ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി...

അവിടെ അവൻ ഇന്നലെ തന്നെ വന്നിരുന്നു എന്നവർക് മനസിലായില്ല. അവിടുന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച് രൺവീർ വേറെ ഒരു ജീപ്പിൽ കയറി... റോക്കിയെ വീക്ഷിക്കാൻ 2പൊലീസുകാരെ അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി.....5 വണ്ടികളും നാടിന്റെ സുരക്ഷക്കായി നട്ടപാതിരയിലും ഓടി കൊണ്ടിരുന്നു..................... സമയം 2:00 അഞ്ചുപേരും അവരുടെ സംഘവും ആ പഴയ കെട്ടിടം മുഴുവൻ അന്വേഷണം നടത്തി... ബട്ട്‌ അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ലായിരുന്നു... ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ടോ എന്നവർ ചിന്തിച്ചു...... *ഇനി ഇവർ അഞ്ചു പേർക്കിടയിൽ * "മാഡം, നമ്മളെ അവർ കപളിപ്പിച്ചതാണോ "(ദേവ് ) "അതിന് അവരുടെ രഹസ്യം ചോർത്തിയത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ "(സിദ്ധാർഥ് ) "ലക്ഷ്മി, ആ ക്ലിപ്പ് ഇങ് താ ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ "(റാം )

"ലക്ഷ്മി , ഇനി അവർ പറഞ്ഞ സമയത്തു അവരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാണ്ണോ "(രൺവീർ ) "മാഡം, ഇവിടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ പഴയ കെട്ടിടം ഉണ്ടോ.... അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ആണെങ്കിലോ.... "(മീര ) "shut up.... ഊഹം തെറ്റിയിട്ടില്ല.....നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലകൂടി നോക്കാനുണ്ട് "(ലക്ഷ്മി ) "എവിടെ "(അവർ ഒരുമിച്ച് ) "come follow me " അവർ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ടെറസിലോട് പോയി... "മാഡം, ഇവിടെ എങ്ങും ഒരാളില്ല " ലക്ഷ്മി അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു... അവൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ടാങ്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറി.....അവരെല്ലാം അരത്ഭുതതോടെ അവളെ നോക്കി... അവൾ ടാങ്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി..

അപ്പോഴേക്കും ആ കെട്ടിടം ലക്‌ഷ്യം വെച്ച് കുറെ വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... "ലക്ഷ്മി അവർ വരുന്നുണ്ട്... വേഗം ഓരോരുത്തരെ പൊക്ക് "(സിദ്ധാർഥ് ) ലക്ഷ്മി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബോധരഹിതരായ പെൺകുട്ടികളെ പൊക്കി.. അവർ നാലുപേരും അവരെ പതിയെ ഇറക്കി... അവർ മൂന്നാണുങ്ങളും രണ്ട് പേരെ വിധം... പിന്നെ ലക്ഷ്മിയും മീരയും ഓരോരുതരേ വീതവും എടുത്തു കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകുവഷത്തിലൂടെ അവരെ തങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചു... ദേവിനെയും മീരയെയും അവരെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.... ആ വണ്ടി കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു... അവർ ആശ്വാസത്തോടെ നെടുവീർപ്പിട്ടു.

റാമും രൺവീറും സിദ്ധാർഥും ലക്ഷ്മിയും മുഖതോട്‌ മുഖം നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കി ...... റാം തന്റെ കയ്യിലെ ക്ലിപ്പ് ലക്ഷ്മിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു...... അവർ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകുവശത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.... പക്ഷെ അവരുടെ നാലുപേർക്കും അവരുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ...... റോക്കിയും mla യും പറഞ്ഞത് 8പേരന്നല്ലേ പക്ഷേ ആ തടിമാടന്മാർ റസിയയെയും വേറെ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെയും പുറകിലോട്ട് കൈ കെട്ടി കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു.. കുറച്ചു പേർ നഷ്ടപെട്ടവർക്കായ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു..... പെട്ടന്ന് സ്വബോധം തിരിച്ചെടുത്തു അവർ ആ ഗുണ്ടകളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി..... ശബ്ദം കേട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഗുണ്ടകളും ഓടിയെത്തി.. അവർ നാലുപേരെയും വളഞ്ഞു .... (തുടരും )

