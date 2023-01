💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 14

രചന: MINNA MEHAK

നാലുപേരും തന്റെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി..... അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ നേരെയായി... മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് പേർ.. ഒരാൾക്കു ആർ എന്ന കണക്ക് അനുസരിച്ചു അവർ നിന്നു.. ആദ്യം ഒരാൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി നിന്നതും ലക്ഷ്മി തന്റെ മുഷ്ടി അയാളുടെ വയറ്റിൽ കുത്തി.. റാം തന്റെ വലത്തേ കാൽ പൊക്കി അവന്റെ നാവിക്കിട്ടു ഒരു ചവിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു. സിദ്ധാർഥ് അവന്റെ നേരെ വന്ന ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് ഇടതു കൈ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു വലത്തെ മുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ മൂക്കിനിട്ട് ഒരു കുത്തങ് കൊടുത്തു.. രൺവീർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ പന്ത് തട്ടും പോലെ ഒരു ചവിട്ടങ് കൊടുത്തു... ഒരു ഭീകര ശബ്ദത്തോടെ അവർ നാലുപേരും കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു..... പിന്നെ അവിടെ പ്ലാൻഡ് ഫൈറ്റ് തന്നെ നടന്നു..... ഒടുവിൽ ആ ഗുണ്ടകളിലും മരണഭയം വന്നു തുടങ്ങി.... ലക്ഷ്മി ദേവിന് വിളിച്ചു വലിയ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു... 10 മിനിറ്റിനു ശേഷം ദേവ് ഒരു ബസ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു..... അവസാനപ്രോയോഗം എന്നപോലെ ഗുണ്ടയിൽ നിന്നൊരുത്തൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള റിവോൾവർ എടുത്ത് ലക്ഷ്മിക് നേരെ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്തു..

വലിയ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സിദ്ധാർഥ് അയാളെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി...... അവർ ഗുണ്ടകളെ ബസ്സിൽ കയറ്റി ദേവും കുറച്ചു പോലീസും അതിൽ കയറി....... ലക്ഷ്മിക്കൊപ്പം റസിയയും ബാക്കി രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും കയറി.. എല്ലാവരും ആ കെട്ടിടം വിട്ട് പോയി... *രാവിലെ * ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു...... *ലക്ഷ്മി * ആദ്യം കൊണ്ട് വന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ കുറെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു.... അതിനാൽ അവർക്ക് ബോധം വരാനും സമയം കുറച്ചധികം എടുത്തു... അവർ ഇനി നോർമൽ സ്റ്റേജ്ലോട്ട് വരാൻ കുറച്ചുദിവസങ്ങൾ എടുക്കും... എന്നാൽ റസിയക്കും മറ്റു രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾക്കും കുഴപ്പം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.. അതിനാൽ ലക്ഷ്മി റസിയയോട് കാര്യം തിരക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു...... മറ്റു രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെയും അവരുടെ പേരെന്റ്സ് വന്നു കൊണ്ട് പോയി..... അവർ എക്കണോമിക്കലി റേഞ്ച് കൂടിയവർ ആയിരുന്നു.. രണ്ടു പേരും ഫാമിലി മെംബേർസ്... അവർ ഇന്ന് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു.....

അവർ അപ്പൊ സേഫ് ആയി.. ബട്ട്‌ റസിയ അവളെയാണ് ഇനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ പ്ലാൻനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല... so അവർ സേഫ് ആണ്.. ബട്ട്‌ റസിയക് എല്ലാം അറിയാം എന്നവർക് അറിയാം... അതുകൊണ്ട് അവളെ എന്ത് ചെയ്യാനും അവർ മടിക്കില്ല.. അവളുടെ പേരെന്റ്സ് വരട്ടെ... കുറച്ചുനേരത്തിനു ശേഷം റസിയയുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വന്നു..... "മാഡം , ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട്... " "എയ് അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്...എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ചു സംസാരിക്കാനുണ്ട് "(ലക്ഷ്മി ) "അതിനെന്താ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ " "റസിയയെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വീട്ടിലേക് വിടണം... "(ലക്ഷ്മി ) "എന്തിനാ മാഡം " "അവളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വിടുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല... ഈ കേസ് തീർന്നാൽ അവളെ നിങ്ങൾക് കൊണ്ട്പോകാം "(ലക്ഷ്മി ) "മാഡം അത് " "ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി "(ലക്ഷ്മി )

അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക് പോയി... , "ഡോക്ടർ... അവർക്ക് " "കൊഴപ്പമൊന്നുമില്ല.... കുറച്ചു കാലം അവർ ഫുൾ ഡൾ ആയിരിക്കും... അതൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ " "ഓക്കേ thank you ഡോക്ടർ " അപ്പോഴേക്കും റസിയയുടെ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും സമ്മതമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു...... ലക്ഷ്മി പുറത്തേക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സിദ്ധാർഥും റാമും രൺവീറും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു.... "മാഡം പുറത്തു ഫുൾ മീഡിയയാണ് " "സിദ്ധാർഥ് എന്നത്തേയും പോലെ നീ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യ്.... റസിയ പ്ലീസ് come വിത്ത്‌ me " റസിയയും ലക്ഷ്മിയും അവരുടെ പുറകെ പോയി... ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു..... റസിയയോട് ഒപിയിലുള്ള വഴിയിലൂടെ പുറത്തു കടക്കാൻ പറഞ്ഞു.... "sir... നിങ്ങൾക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് " "പെൺകുട്ടികളെ നാടുകടത്തി അവരെ വിറ്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം " "സർ അതിനർത്ഥം ഈ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾ സേഫ് അല്ലാന്നല്ലേ "(മീഡിയ ) "നാട്ടിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഇത്തരം കേസ്കളുടെ ഉറവിടം ഞങ്ങൾ എത്രെയും പെട്ടന്ന് കണ്ടതും.. "

"മാഡം ഈ ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് മാഡത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് " "ഇതിന് പിറകിൽ ആരുടെ കൈയായാലും വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ " "മാഡം പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയോ " "ഇല്ല... അവരെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല " അതും പറഞ്ഞു അവർ വണ്ടിയിൽ കയറി.. അതിൽ റസിയയും ഉണ്ടായിരുന്നു... *ഇന്നേരം mlaയുടെ വീട്ടിൽ * "എന്താഡോ mla നിനക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാനറിയില്ലേ "(റോക്കി ഫോണിൽ ) "ഞാൻ വാക്കൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല..... എന്തായാലും നീ ക്യാഷ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ... അതോണ്ട് നീ വെച്ച് പൊ " mla ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു.... അയാൾക് ഉള്ളിൽ ഭീതിയും കൂടെ ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... അവന്റെ ഉള്ളിൽ റസിയ ഒരു ഭീതിയായി നിറഞ്ഞു നിന്നു... തന്റെ അധികാരം സൂക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം ആ ഉമ്മച്ചികുട്ടിയെ ഇല്ലാതാകണം.. അവൾക് മാത്രമേ ഞങ്ങളുട താവളം അറിയൂ... പിന്നെ ആ ഡിജിപിയെയും....... അവൻ മനസ്സിൽ ഓരോ കളികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിന്നു........ (തുടരും )

