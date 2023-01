💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 16

രചന: MINNA MEHAK

"അപ്പൊ നീ സമ്മതിച്ചോ " "അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ... മുത്തച്ഛൻ ആരെ ചൂണ്ടി കെട്ടാൻ പറഞ്ഞാലും... ഞാൻ കഴുത്തു നീട്ടി കൊടുക്കും " "അപ്പൊ പാതി സമ്മതം കിട്ടി... ഇനി മുത്തച്ഛനെ വരുതിയിലാകണമല്ലേ.... " അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു.... ആ ചിരി അഖിൽന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ തറച്ചു... അവൾ എണീറ്റു താഴേക്കു പോയി... താഴെ റിച്ചു അവൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..... "നീ ഇതുവരെ ഇരുന്നില്ലേ "(ലക്ഷ്മി ) "ഇല്ല.. ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാം എന്നുകരുതി " "എങ്കി വാ... അമ്മേ.... "(ലക്ഷ്മി ) അവളും റിച്ചുവും അടുക്കളയിലെ ടേബിളിൽ പോയി ഇരുന്നു..അപ്പോഴേക്കും റാമും രൺവീറും ടേബിളിൽ വന്നിരുന്നു....

അക്കൂട്ടത്തിൽ സിദ്ധാർഥ് ഇല്ലാത്തതു ലക്ഷ്മി ശ്രദ്ധിച്ചു.... "സിദ്ധാർഥ് എവിടെ? "(ലക്ഷ്മി ) "ഞങ്ങടെ കൂടെ വന്നതാണല്ലോ "(റാം ) "അവൻ അപ്പോഴേക്കും ആവിയായോ "(രൺവീർ ) അപ്പൊയുണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ അവനെയും കൂട്ടി വന്നത് "റാം.. രൺവീർ... നിങ്ങൾ എന്താ ഇവനെ കൂട്ടാതെ വന്നേ " "ചെറിയമ്മേ.. അവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോന്നതാ... നീ അപ്പോഴേക്കും എവിടെ പോയി "(റാം ) "സിദ്ധാർഥ്... നീ ഇരിക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം... അമ്മേ അതിങ്ങോട്ട് വിളമ്പ് "(ലക്ഷ്മി ).. സിദ്ധാർഥ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഓപ്പോസിറ് വന്നിരിന്നു..... "അവന്മാർ വല്ലതും പറഞ്ഞോ "(ലക്ഷ്മി ) "എവിടെ ലക്ഷ്മി... അവർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...

"(റാം ) "അവരെ തല്ലി ചതച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല.. അവരൊന്നും സത്യം പറയുന്നില്ല " "മാഡം " "സിദ്ധാർഥ്... വീട്ടിൽ എന്നെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി.. got it " "ഒക്കെ " . "എന്താ പറയാൻ വന്നത് "(ലക്ഷ്മി ) "അത് ഹാ... അവരെ എത്ര തല്ലി ചതച്ചാലും അവർ പറയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കിട്ടിയതാണ്... സൊ നമ്മൾ mla ക്ക് എതിരെ പുതിയ evidence കണ്ടത്തണം... അതിന് ഇനി ഒറ്റ മാർഗം... റസിയ ". "അവൻ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട്..... mla ക് എതിരെ ഇനി വേറെ evidence കണ്ടത്തേണ്ടി വരും..... "(റാം ) "റിച്ചു...ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ എന്റെ കൂടെ മുറിയിൽ വരണം... കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് .. പിന്നെ വല്യേട്ട ഇവളോട് അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ചോദിച്ചറിയണം..

. പിന്നെ വല്യേട്ടൻ ഇനി മുതൽ ജോലിക് കേറണ്ട.. സൺ‌ഡേ ആണ് കല്യാണം.. അത് മറക്കണ്ട ".. "പിന്നെ... ഇന്ന് കളക്ടർ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തു... മാടത്തിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ ... "(സിദ്ധാർഥ് ) "വേണം.. എന്നാ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം " അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ഡ്രസ്സ്‌ മാറാൻ വേണ്ടി മുറിയിലേക്ക് പോയി... ഡ്രസ്സ്‌ മാറി ഫോണും കയ്യിലെടുത്തു അവൾ ഡോർ തുറന്നു പുറത്തിറങ്ങി.. അപ്പോൾ അവളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു... ലക്ഷ്മി അത് തുറന്നു നോക്കി........ "നീ എവിടെ എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടോ.. അവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് മുകളിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കും... my second target close soon..... (തുടരും )

