💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 17

രചന: MINNA MEHAK

ലക്ഷ്മി ആ മെസ്സേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി.. "സിദ്ധാർഥ്....... വേഗം വണ്ടിയെടുക് "(ലക്ഷ്മി ) "ഒക്കെ മാഡം "(സിദ്ധാർഥ് ) "ലക്ഷ്മി നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ.... "(അമ്മായി ) "ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി വരാം "(ലക്ഷ്മി ) "നീ ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഒള്ളു "(അമ്മ ) "അമ്മേ ഇതു അര്ജന്റ് ആണ് " "ലക്ഷ്മി എന്നാ ഞാൻ കൂടെ വരാം "(റാം ) "വേണ്ട വല്യേട്ട... ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മതി നിങ്ങൾ സെർവിസിൽ "(ലക്ഷ്മി ) "എന്നാ ഞാൻ കൂടെ വരാം "(രൺവീർ ) "കുഞ്ഞേട്ടൻ .... മരിച്ച വെക്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റെ ക്യാമ്പിനയിൽ ഉണ്ട്... അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം...എത്രെയും പെട്ടന്ന് കൊലയാളിയെ കണ്ടത്തണം.... "(ലക്ഷ്മി ).. അവൾ അമ്മുയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറി.. സിദ്ധാർഥ് വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.... "മാഡം... എവിടെക്കാ.... " "മെഡിക്കൽ കോളേജ് " മിനിട്ടുകൾക്കകം അവർ അവിടെ എത്തി...

സിദ്ധാർഥ് വണ്ടി സൈഡ് ആക്കി അവളുടെ പിറകെ പോയി... അവൾ നേരെ പോയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാണ്..... "ഡോക്ടർ " "ആഹ് മാഡം ചോദിക്കൂ "(dr ) "ഞാൻ വന്നതിന്റെ കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ..... ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്‌ വായിച്ചു.... അയാൾ മരിക്കാൻ കാരണം നെഞ്ചിൽ തുളച്ച ബുള്ളറ്റ് ആണ്.. ബട്ട്‌ ആ ബുള്ളറ്റ് ഞങ്ങള്ക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല... how it possible "(ലക്ഷ്മി ) "മാഡം... ബോഡിയുടെ ഒരു വൃക്ക മിസ്സിംഗ്‌ ആണ് " "വാട്ട്‌ "(സിദ്ധാർഥ് ) "yes സർ....ഒരാളുടെ കൈ അകത്തു കടക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഹോൾ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ ഉണ്ട് "(dr) "ബട്ട്‌ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ലല്ലോ "(ലക്ഷ്മി ) "മാഡം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രതി.. he is ബ്രില്ലിയൻറ് ഗയ്‌..... നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്... because അവൻ ആ ഹോളിൽ കോട്ടൻ നിറച്ചുവെച്ചിരുന്നു.....പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോഡി ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്തു.... പിന്നെ എവിടെയും ഒരു പോറല് പോലുമില്ല.....

"(dr ) "thank you ഡോക്ടർ "(ലക്ഷ്മി ) ലക്ഷ്മി സിദ്ധാർഥിനെ ഒന്ന് നോക്കി... "മാഡം ഇതിനർത്ഥം.. അവൻ... അവനൊരു സീരിയല് കില്ലർ അല്ലെ "(സിദ്ധാർഥ്, ) "ഒരു മനുഷ്യനും ഇത്ര ക്രൂരത ചെയ്യാൻ കയ്യില്ല.. പിന്നെ ഇയാൾക്കു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുമായി വെക്തിപരമായി വല്ല പകയും ഉണ്ടാകും.. " "മാഡം അയാൾ അത്ര ചില്ലറകാരൻ ആവില്ല.. " "i know സിദ്ധാർഥ്.... അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കില്ലല്ലോ "(ലക്ഷ്മി ) "മാഡം... " "relax.... എന്തോ എന്റെ മനസ്സും പറയുന്നു... he is correct.... but നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അവനു ആരും അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല... നീ വണ്ടി കളക്ടറേറ്ററിലോട്ട് വിട്... പുതിയ കളക്ടറെ ഒന്ന് കാണണം.... " ലക്ഷ്മിയുടെ വണ്ടി കളക്ടറേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു... ലക്ഷ്മി അതിൽ നിന്നിറങ്ങി സിദ്ധാർഥിനോട്‌ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഉള്ളിലോട്ടു പോയി *ലക്ഷ്മി * ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു .. "may i come "

"yes... ലക്ഷ്മി നീയോ " "yes... " "ഇത് സപ്രയ്സായല്ലോ... നീ ഐഎസ് കളഞ്ഞു ips ആകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രെയൊന്നും പ്രദീക്ഷിചില്ല " "രേണു.. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിജിപിയാ... അതൊക്കെ നിക്കട്ടെ.. ഇവിടെ ഒക്കെ പരിചയപെട്ടോ " "ഇല്ല... സമയം നീണ്ടുകിടക്കല്ലേ കാണാല്ലോ.... എങ്ങനെ പോവുന്നു ജോലിയൊക്കെ " "നന്നായിട്ടു പോവുന്നു...... ഞാൻ ഒന്ന് കാണണം എന്നു വിചാരിച്ചിഇരിക്കയായിരുന്നു... അപ്പൊ ജോലി നടക്കട്ടെ.. ഒരു ദിവസം വീട്ടിലോട്ടു ഒക്കെ വാ... " . "ശരി..... നിന്റെ കല്യാണം " . ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി... അവൾ ആണ് രേണുക.. എന്റെ ജൂനിയർ ആണ്... ബട്ട്‌ ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റീസ് ആണ്.... ഞാൻ നേരെ വണ്ടിയിൽ കയറി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിട്ടു... അവിടെ എന്നെ കാത്തു രൺവീർ ഉണ്ടായിരുന്നു... "മാഡം... പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ.. " "i know... ബുള്ളറ്റ് ആണ് മരണകാരണം എന്നല്ലേ... അതിനർത്ഥം ആദ്യം അയാൾ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്തു കൊന്നു...

നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപോയോഗിച്ച ഗൺ identify ചെയ്യും എന്നറിയാം.. അതോണ്ട് തന്നെ നെഞ്ച് പിളർത്തി അവൻ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു... ബട്ട്‌ എനിക്ക് മനസിൽ ആവാത്തത് എന്തിനാ അയാൾ കരൾ വൃക്ക എടുത്തു... പിന്നെ അപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റും അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല...കുഞ്ഞേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ നേരം സന്ധ്യ ആവാറായി.. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കോളാം " രൺവീർ അവിടെ നിന്നും പോയി.. ലക്ഷ്മി നടന്ന കൊലപാതകത്തെ കുറിച് കൊറേ അന്വേഷിച്ചു.. ബട്ട്‌ അവൾക് അവനിൽ എത്താനുള്ള ഒരു എവിഡൻസും കിട്ടിയില്ല... അവൾ ചുമരിൽ ഒരു സ്കെച്ച് വരച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടന്ന് ഒരു കാര്യം ഓടി..... അതിനർത്ഥം mla അവന്റെ ഇരയിൽ പെട്ടതാണന്നല്ലേ... എത്രെയും പെട്ടന്ന് cm നെ കാണണം.... അവൾ cm ന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു നാളേക് ഒരു അപ്പോയ്മെന്റ് എടുത്തു.... അവൾ വീട്ടിലേക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു... വഴിയിൽ വെച്ചു സിദ്ധാർത്തിനോട് നാളെ തിരുവനന്തപുരം പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു... പെട്ടന്ന് അവളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു .. "ഞാൻ നീ കടന്നു പോയ വഴികളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്....നീ എന്നെ കാണില്ലെന്ന് മാത്രം "..... (തുടരും )

