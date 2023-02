💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 26

രചന: MINNA MEHAK

ജോയിൻ ചെയ്തു മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക് പോയി.... അവർ ഞങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ ഓടി വന്നു അവരുടെ മകനെ അന്വേഷിച്ചു... അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു... അവിടെ അപ്പോൾ പാർട്ടി പ്ലാന്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു... അവർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു... ദേവിനോട് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് സൈബർ സെല്ലിലോട്ട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു... ആ നബറിലേക് സംശയം തോന്നുന്ന കാൾകളല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു.... ഞാനും സിദ്ധാർഥും വീടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ക്യാമറ ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തു... ഏതൊരാളുടെ കണ്ണിലും അത് പെടില്ല.... പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഗാർഡൻ... വീടിന്റെ ഗേറ്റ് മുതൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പുരയിൽ വരെ ക്യാമറ ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തു.. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയതും നമ്മുടെ ബാക്കി ടീമും എത്തി.. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും wireless സ്കാനർ ഫോൺ കൊടുത്തു.... സംശയം തോന്നുന്ന എന്ത് കണ്ടാലും ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു.....ഇതുവരെ സംശയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാളും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല എന്നുറപ്പായി... എല്ലാം ഇനി നേർക്കുനേർ... അങ്ങനെ അവന്റെ വരവിനായി കാത്തു സമയം കടന്നു പോയി... പാർട്ടിക്കുള്ള ആളുകളും എത്തി തുടങ്ങി...

ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എല്ലാവരെയും ഉറ്റു നോക്കി... ഞാൻ കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഫുറ്റേജ്‌ നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു.. സംശയം തോന്നിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയോട് വാതിൽ അടക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു... അയാൾ അത് പാലിച്ചു... ഇനി അവൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും... ഞാൻ എണീറ്റു ഗാര്ഡനിലോട്ട് പോയി.. സിദ്ധാർഥ് സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കാണ് ... ദേവ് ഫുഡ്‌ സെർവ് ചെയ്യുന്നവിടത്തു നിന്ന് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്.... നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഒരു അലർച്ച കേട്ടത്.. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മിനിസ്റ്ററുടെ സിസ്റ്ററുടെ മകൻ ആകെ പേടിച്ചു കാറിന്റെ ഡിക്കി തുറന്നു നിൽക്കുന്നു..നമ്മൾ അവനെ മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ ഡിക്കി മുഴുവൻ ചോര.. കൂടെ ഒരു സ്യൂട്ട്കേസും ഒരു ചോരയിൽ കുതിർന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും... അവൻ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ്‌ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാകും..... അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചു കൂടി... അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ടീമിനോട് ആവിശ്യപെട്ടു.... അവരെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി... സിദ്ധാർഥ് സ്യൂട്ട് കേസ് തുറന്നു....

അതിൽ മുഴുവൻ ചോരയും മിനിസ്റ്ററുടെ മകനെ മടക്കി ആയിരുന്നു അതിൽ ഇട്ടത്.... അത് കണ്ടതും മിനിസ്റ്ററും ഭാര്യയും വാവിട്ട് കരഞ്ഞു... ആകെ ഉള്ള സന്ധദി അല്ലെ... അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്കു ഒരു മെസ്സേജ്... "എന്ത് പറ്റി സിബിഐ... ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും എന്ന്.. എന്നിട്ടും ഇത്ര അത്യാഗ്രഹമോ... ബൈ ദി ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ മിനിസ്റ്റർക്കുള്ള ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.... ഇനി പാവം ആ മിനിസ്റ്ററുടെ സിസ്റ്ററുടെ മകനെ സംശയിക്കല്ലേ ഹി ഈസ്‌ ഇന്നസെന്റ്.. ആളു ഇപ്പോഴ അറിഞ്ഞത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടന്ന്..അപ്പൊ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ... അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും നിന്റെ മുന്നിൽ.. ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങാനായി..... .. എന്ന് നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ " "ചീഫ് ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ട് പോകാണ്... " "സിദ്ധാർഥ് നീ നടക്ക് ഞാൻ വരാം " "എന്താ ചീഫ് ആകെ ഡൾ ആയിരിക്കുന്നെ "(ദേവ് ) "ഈ മെസ്സേജ് വായിച്ചു നോക്ക് " അവര് മെസ്സേജ് വായിച്ചതും.. "മാഡം അതിനർത്ഥം " "യെസ് ഈ മരണ പരമ്പര ഒരാളിൽ അവസാനിക്കും.....

അയാളെ അവസാനം ആകണമെങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങ്‌ ആകണം " "മാഡം... മാടത്തിന് ഒരു കാൾ " "ആരാ " "Sp യാണ് " "ഹലോ " "ലക്ഷ്മി ഐ വാണ്ട്‌ മീറ്റ് യൂ ഇമ്മീഡിയറ്റിലി... കം to ഓഫീസ് " "ദേവ് സിദ്ധാർഥ് ഞാൻ ഓഫീസ് വരെ പോകാ. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പരുപാടി കഴിഞ്ഞു വാ " "ഒക്കെ " ലക്ഷ്മി വണ്ടി എടുത്തു ഓഫീസിലേക്ക് വിട്ടു.. "May i come in സർ " "Come സിറ്റ് " "Thank you sir " "ലക്ഷ്മി വാട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ... മരണപെട്ടത് മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണ്... സിഎംന്റെ സ്ട്രിക്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട്... " "സർ ഐ നോ ബട്ട്‌ ക്രിമിനൽ ഒരു evidence പോലും വെച്ചിട്ടില്ല.. എന്തിനു പറയുന്നു ആളുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പോലും ഇല്ല.... ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് ഒരാൾ ആണ് " "ഹൌ യു നോ it ". "സർ ഫേമസ് ബിസിനസ് മാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് കൊല്ലപെട്ടില്ലേ അവരുടെയും ഇവനെയും കൊന്നത് ഒരേ പാറ്റേണിൽ ആണ് " "അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് " "യെസ് സർ ഇവരുമായി ബന്ധപെട്ട ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആകാം ഇവർ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം.. അവരും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അവൻ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും "

"അവന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് കണ്ടത്തിയോ " "ഇല്ല സർ അതിനുള്ള ഒരു ക്ലൂ പോലും ഇല്ല " "സാധാരണ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ " "He is playing a different game.... and sir can i go" "Sure.. " ഞാൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി സിദ്ധാർത്ഥിനെ വിളിച്ചു "സിദ്ധാർഥ് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ " "ഇല്ല... ബോഡി നാളെ രാവിലെ മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക് അയക്കും.. " "ഓക്കേ നിങ്ങൾ നേരെ സൈബർ സെല്ലിലോട് വാ.. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും " അതും പറഞ്ഞു ഫോൺ വെച്ചതും ഏട്ടൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. സമയം 11:45 ആയിട്ടുണ്ട്... കാണാത്തത് കൊണ്ട് വിളിച്ചത്താകും... "ഹലോ ഏട്ട " "ലക്ഷ്മി ബിസി ആണോ " "ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാത്രം ബിസി ഒന്നുമല്ല " "നീ എപ്പോഴാ വീട്ടിലേക് വരുന്നത് " "ഞാൻ ലേറ്റ് ആകും... ഏട്ടൻ ന്യൂസ്‌ കണ്ടില്ലേ " "അത് കണ്ടു വിളിച്ചതാ... " "അല്ല ഇന്നത്തെ ജോലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു " "അത് പൊളിച്ചു... നമ്മൾ പക്കാ ഹാപ്പി " "മാഡം.....ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണം "(സെക്യൂരിറ്റി ) "ഏട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിലാണ് "

"ഓക്കേ ബൈ. ആം വെയ്റ്റിംഗ് " ലക്ഷ്മി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു ഫിംഗർ സ്കാനെറിൽ ഫിംഗർ അമർത്തി അകത്തേക്ക് കയറി... "ഷഹദ് ഈ നമ്പർ മിനിസ്റ്ററുടെ മകന്റെ ആണ്... അത് ഇന്ന് രാവിലെ 10:00 മുതൽ ഏതിലൂടെ ആണ് പോയത് എന്നൊക്ക നോക്കി പറ " "ഹാഫ് ഹവർ മാഡം " *അര മണിക്കൂറിന് ശേഷം * സിദ്ധാർഥും ലക്ഷ്മിയും ദേവും ഷഹദിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേട്ടിരുന്നു.. "മാഡം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ 10:54 വരെ അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു... അതിനു ശേഷം അവൻ 11:9ന് മിനിസ്റ്ററുടെ വീടിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് " "മാഡം അത് മിനിസ്റ്ററുടെ തറവാട് വീടാണ് " "ഓക്കേ.. ഷഹദ് കണ്ടിന്യൂ " "പിന്നെ 11:24 ന് അവൻ സിറ്റിയിലെ vs മാളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്... അവിടുന്ന് അവൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ 12:32ആണ്.. പിന്നെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ആണ് പോയത്.. പിന്നെ രാത്രി 7:8ന് അവൻ മിനിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 7:23... " "ബോഡി നമ്മൾ കണ്ടത് 9:06ന് "(സിദ്ധു ) "അതുവരെ അവൻ അവിടെ വന്നവരോട് സംസരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു "

"ഇവിടെ സംശയം തോന്നിക്കുന്നത് vs മാള് മാത്രം ആണ്... അത് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും... നാളെ അവിടെ വരെ പോകണം " "പിന്നെ സിദ്ധാർഥ് ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണണം. " "ഓക്കേ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം " "ദേവ് നിന്റെ വണ്ടി വീട്ടിൽ അല്ലെ... ഇന്ന താറിന്റെ കീ. പോയി വണ്ടി എടുക്ക് " "ഡ്രൈവർ ദേവ്... നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇരുന്നോളാം ട്ടോ " "മാഡം... ഇവനെ ഞാൻ " "സിദ്ധു.. വേണ്ടാട്ടോ.. ദേവ് നീ കീ താ ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം " "അയ്യോ വേണ്ട.. ഡ്രൈവിംഗ് നമ്മളെ ഒരു വീക്നെസ് ആണേ " അങ്ങനെ അര മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തി... ദേവ് വണ്ടി പാർക്ക്‌ ചെയ്തു അവന്റെ വണ്ടി എടുത്തു രാവിലെ വരാം എന്നും പറഞ്ഞു പോയി....

സിദ്ധാർഥിനോട് രാവിലെ നേരത്തെ ഒരുങ്ങി നിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആകാൻ പോയി.. നമ്മൾ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു... നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയി വന്നു കിടന്നു... അപ്പൊ ഏട്ടൻ നമ്മളെ ഇറുകെ പുണർന്നു... "അപ്പൊ ഉറങ്ങിയില്ലേ " "ഇല്ല.. നീ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു " "നാളെ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ.... " "പോകണം... എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം " "ഗുഡ്... ഇന്നും കേസിന്റെ ഒരു ക്ലൂ പോലും കിട്ടിയില്ല " "അതൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും.. നല്ല രെലക്സ് ആയി ഉറങ്ങിക്കോ " "ഏട്ടാ നാളെ കാർത്തിയോട് മുത്തച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോകാൻ പറയണേ " "അതൊക്കെ എപ്പഴോ പറഞ്ഞു " വരാനിരിക്കുന്ന ഭവിഷത് അറിയാതെ അവർ നാളത്തെ നല്ല പുലരി കിനാവും കണ്ടുറങ്ങി ........ (തുടരും )

