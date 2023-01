💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 3

രചന: MINNA MEHAK

" അല്ല അമ്മമ്മ " "മുത്തശ്ശി ദിവാകരേട്ടനെ ഞാൻ നോക്കിയതാ ബട്ട്‌ കണ്ടില്ല " " ശരി ശരി മോനെ ഞാൻ ആരധി ഉഴിയട്ടെ " അവൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി വലതു കാൽ വെച്ച് അകത്തേക്കു കയറി. "അമ്മക്കും അച്ഛനും അനിയത്തിക്കും സുഖമാണോ " "അവരൊക്കെ സുഗായി ഇരിക്കുന്നു.. " "മോളെ ലക്ഷ്മി നീ ആ കറുപ്പനോട് ഇങ് വരാൻ പറ " "ശരി മുത്തശ്ശി " "എങ്ങനെ മോനെ ഇവിടെ ഒക്കെ പിടിച്ചോ " "മമ്മി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രദീക്ഷിചില്ല it is amazing " "നീ ഫ്രഷ് ആയി വാ.. അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാം " "കാവ്യാ മോന് മുകളിലെ ലക്ഷ്മിയുടെ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള മുറി കാണിച്ചുകൊടുക്ക് " "മോന് നടക്കു ഇതു ഞാൻ എടുത്തോളാം " "എയ് അത് വേണ്ട ആന്റി ഇത് ഞാൻ എടുത്തോളാം " "കണ്ണാ നീ മുകളിൽ ഉണ്ടോ " "ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമ്മേ " "ദേ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക് " "hi അങ്കിൾ " "hi വാട്ട്‌ ഈസ്‌ യുവർ നെയിം " "അരുൺ കൃഷ്ണ " "nice name.. ആന്റി ഇനി ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം "

"ശരി എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ " അവർ ഗോവണി കയറി. അവൻ ചുറ്റും ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കണ്ടു "അങ്കിൾ ഇതാണ് മുറി. അങ്കിൾ ഫ്രഷ് ആയി വാ " "ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് എവിടെയാ " "ഓ കുളപുര " "അത് വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ്. അവിടെ ഇനി നാളെ പോകാം. ഇപ്പൊ അവിടെ പണിക് വന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും " "ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണാം " ------🙂 hi frndz. ഇത് ഞാനാണ് അഖിൽ വർമ. ദേ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങഇന് പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാ. പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് പഴയ കാര്യം ഓർത്തു പാര പണിയും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഈ മുറി മമ്മി ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസിലായില്ല. മമ്മിയും അമ്മാവന്മാരും മുത്തച്ഛന്റെയും മുത്തശിയുടെയും പിക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ....

അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയി വന്നു ഒരു ഷോർട്സും പിന്നെ ടീഷർട് എടുതിട്ടഉ. അങ്ങനെ മുകളിൽ ഓരോ കാഴ്ച കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ "അതേ താഴേക്കു വരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചന്തം നോക്കിയിരിക്കാം " . "ലക്ഷ്മി ഒരു മിനിറ്റ് " "ഹും എന്താ ". "നീ എന്തിനാ മുത്തശ്ശിയോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ". "പിന്നെ നിന്നെ മനഃപൂർവം നടത്തിച്ചതാണന്ന് പറയണോ " "അതായത് രമണാ. നീ കൊച്ചയിരിക്കുമ്പോൾ. ഇവിടുന്നു പോകുമ്പോൾ നീ എന്റെ കളറിംഗ് ബുക്ക്‌ എടുത്തല്ല ഓടിയത് so revenge ചെയ്തു " "നീ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കാണോ. ഞാൻ അതൊക്കെ എന്നോ മറന്നു " "എന്നാ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞ ഞ" അവൾ കൊഞ്ഞനം കുത്തി . "ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലേ " "നീ പോടാ " "മോളെ ലക്ഷ്മി " "ദാ വരുന്നു മുത്തച്ഛ" "മുത്തച്ഛൻ വിളിക്കുനുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ്. ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോകുമ്പോൾ കണ്ണനെ കൂട്ടിക്കോ " അതും പറഞ്ഞു അവൾ ഓടി. ഞാൻ കണ്ണനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി യുടെ റൂമിന്റെ അടുത്തുള്ള റൂം പൂട്ടി കിടക്കന്നു.

ഞാൻ അത് തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ "അങ്കിൾ ആ മുറി ആരും തുറക്കാറില്ല. അതിലേക് മുത്തച്ചനും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയും മാത്രം കയറൂ " " "അത് എന്താ അപ്പൊ അവിടെ വൃത്തിയാക്കൽ ആരാ " "അതും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാ...ആരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് ചേച്ചിക് ഇഷ്ട്ടമല്ല " "എന്നാ ശരി പോകാം " അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ആണ് ലക്ഷ്മിയും മുത്തച്ചനും പിന്നെ ഒരു പോലീസ് കാരനും സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.. ഒടുവിൽ അയാൾ ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി ഏല്പിച്ചു. അതും നൽകി അയാൾ പൊഴി. പിന്നെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി അവൾ ആ പൊതി ഉടുത്തുള്ള ദാവണ്ണിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വന്നു.. ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നടന്നു. ..... (ലക്ഷ്മി ) ഞാൻ പോലീസ് സർ തന്ന പൊതി ആ സീക്രെട് റൂമിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ താഴെ നിന്നും വിളി വന്നു

"ലക്ഷ്മി നീ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ " "പോവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത അല്ലേ " "എന്നാ വേഗം പൊക്കോ. അഖിൽ മോൻ വരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്ക് " "അമ്മേ ഏട്ടനെ കൂട്ടി നാളെ പോകാം. " "ആഹ് ശരി " അവൾ ഒന്ന് കുളിച്ചു ചുവന്ന പാട്ടുപാവാടയും ധരിച്ചു ഇറങ്ങി.. വഴിയിൽ വെച്ചു അക്ഷര മോളെയും കൂട്ടി.. അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ എത്തി. അവൾ നേർന്നിരുന്ന വഴിപാട് ചെയ്തു ഇറങ്ങി.. "ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയ ഒരാൾ വന്നില്ലേ.. ആരാ അത് " "അമ്മായിടെ മോനാ " "ചേച്ചി ക്ലാസ്സ്‌ എന്നാ കഴിയുക " "വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കോഴ്സ് തീരുക " "അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ചേച്ചി ഒരു ഡോക്ടർ ആവും അല്ലേ. '" "ഹ്മ്മ് " "എന്നാ ശരി ചേച്ചി പിന്നെ കാണം " "അവള് വീട്ടിലേക്ക് പൊഴി. "അല്ല എവിടെ പോയതാ " "ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ " "അതോ ആരെയെങ്കിലും കാണാൻ പോയതോ ".... (തുടരും )

