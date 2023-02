💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 35

രചന: MINNA MEHAK

റോക്കി വണ്ടി തിരിച്ചു അടുത്തുള്ള മാൾന്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് നിറുത്തി.... ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കി... cctv ക്യാമറയുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ അവൻ ഇരുന്നു...കയ്യിൽ കരുതിയ മറ്റൊരാളുടെ മുഖചായം ഉള്ള മാസ്ക് ധരിച്ചു.... കയ്യിലെ ലാപ് തുറന്നു അവൻ സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ വെച്ച ക്യാമറയുടെ വിശ്വാല് നോക്കി.... അതിലെ കാഴ്ച കണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തു *ലക്ഷ്മി * സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആർത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത... നമ്മൾ ശിവാനിയുടെ ക്ലാസ്സ്‌ ലക്ഷ്യം വെച്ചു ഓടി.... ടീച്ചേർസ് ഒക്കെ വരാന്തയിൽ തടിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു... നമ്മൾ അവരെ ഒക്കെ മാറ്റി മുന്നോട്ടു നടന്നു... അവിടെ ശിവാനിയെ മടിയിൽ വെച്ച് അവളെ തട്ടി വിളിക്കുന്ന ലിജോ... ഏട്ടൻ അവളെ ഏട്ടന്റെ മടിയിലേക്ക് കിടത്തി... ലിജോ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്.. നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് തരാൻ ആവിശ്യപെട്ടു .. അപ്പൊ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുതന്നു... നമ്മൾ അവളെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കുടഞ്ഞു... പതിയെ അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു... എല്ലാവരും അന്ധം വിട്ട് നോക്കുന്നു... എങ്ങനെ ആണ് വെടിയേറ്റ ഒരാൾ പനപോലെ എണീറ്റു നിൽക്കാ... നമ്മൾ അവൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു... അവൾ ഏട്ടന്റെ മാറിൽ കിടന്നു.....

ലിജോ അവളെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്.. നമ്മൾ അവനെ എന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തി.. "മമ്മ ശിവ " "She is allright " ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് തലോടി.... അന്നേരം ബാക്കി സ്റ്റുഡന്റസ്നെ എല്ലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റി... കുറച്ചു ടീച്ചേർസ് മാത്രം അവിടെ നിന്നു.... "ലിജോ ജോസഫ് നീ ക്ലാസ്സിൽ പോ "(പ്രിൻസിപ്പൽ ) "മാം ഞാൻ.. കുറച്ചു " അന്നേരം ശിവ അവനു നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "ഞാൻ ഓക്കേ ആണ് ലിജോ... നീ ക്ലാസ്സിൽ പോ.. " "ഞാൻ വരാം " "ബട്ട്‌ " അന്നേരം ശിവ അവനെ ഹഗ് ചെയ്തു ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു... അവൻ മനസ്സില്ല മനസോടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു... ഞങ്ങൾ ശിവാനിയെ കൂട്ടി ലൈബ്രറിയിൽ കയറി... അവളെ യൂണിഫോമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ധരിപ്പിച്ച ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പുറത്തു എടുത്തു... ഇത് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ കരുതിയ കാര്യം ആണ്... സൊ എല്ലാം മുൻ കരുതൽ... നമ്മൾ ആ ബുള്ളറ്റ് പുറത്തു എടുത്തു ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ റെഡി ആക്കി അവളെയും കൂട്ടി പുറത്തു ഇറങ്ങി... അന്നേരം ഒരു ക്യാമറ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട്.. അതിൽ നോക്കി ഒന്ന് പുച്ഛിച്ചു ചിരിച്ചു അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ വേർപ്പടുത്തി... അങ്ങനെ ലിജോനോട്‌ യാത്ര പറഞ്ഞു അവളെ ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്തു പുറത്തു ഇറങ്ങി..... ഏട്ടൻ ശിവാനിയെ എടുത്തു കാർ ലക്ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി....

ഞാൻ ബാഗ് പുറകിലെ സീറ്റിൽ വെച്ചു ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു.. ഏട്ടൻ ശിവാനിയെ കൂട്ടി മുന്നിൽ ഇരുന്നു.... നമ്മൾ അവളെ ഒന്ന് തലോടി നെറ്റിൽ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തു കാർ എടുത്തു... എന്തായാലും ഫ്ലാറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല.. നേരെ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി.... "ലക്ഷ്മി.. എപ്പോഴാ നീ ഇവളെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിപ്പിച്ച.. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് " "ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ മുന്നിൽ കണ്ടതാ... സൊ ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് ഒപ്പിച്ചു.... " "ശിവ നീ പേടിച്ചോ " "നോ പപ്പാ... നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം " ചേട്ടൻ അവളെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് മുത്തി നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് വെച്ചു.... കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്രക്ക്‌ ഒടുവിൽ ഓഫീസിൽ എത്തി... നമ്മൾ ശിവാനിയെ കൂട്ടി അകത്തു പ്രവേശിപ്പിച്ചു.... സിദ്ധുവും ദേവും ഞങ്ങൾ വന്നത് കണ്ടു ഓടി വന്നു... സിദ്ധു ശിവാനിയെ എടുത്തു മുത്തി.... ദേവ് അവളെ ചേർത്ത് നിറുത്തി നെറുകയിൽ മുത്തി.... നമ്മൾ അവളെയും കൂട്ടി നമ്മളെ ക്യാബിനയിൽ പോയി.... അവളെ അവിടെ ഇരുത്തി കുറച്ചു ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ പുറത്തു വന്നു... "സിദ്ധു.. അവനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും " "യെസ് ലക്ഷ്മി... അവന്റെ ഒരു സഹായിയെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.. അവനെ ട്രാപ്ൽ പെടുത്തണം "

"ബട്ട്‌ ഇത് സായിപ്പന്മാർ അറിയരുത്.. അവർ അത് കൊളമാക്കി കയ്യിൽ തരും " "നിന്റെ തലയിൽ ആള് താമസം ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ " "ദേ സിദ്ധു ഒന്ന് അങ്ങ് തരു " "അതൊക്കെ വിട്... പറ എവിടെ അവൻ " "ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്... " "ആഹ് ചെക്ക് ചെയ്യാം... അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ്‌ന്റെ ഫോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം " "ജസ്റ്റ്‌ ഫൈവ് മിനിറ്റ് " സിദ്ധു അത്‌ പറഞ്ഞു പോയി "ഡാ ദേവോ.. എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ പ്രേമിച്ചു നടക്കാൻ ആണോ " "ആവു ലക്ഷ്മി നീയെങ്കിലും ഇത് ചോദിച്ചല്ലോ... നമ്മളെ പെണ്ണിന് പോലും ഈ ചിന്ത ഇല്ല " "എന്തായാലും ഒന്നും വൈകിക്കണ്ട " "ലക്ഷ്മി... റാം ചേട്ടൻ... ranveer ഏട്ടൻ " "റാം ചേട്ടൻ ഫാമിലി ആയി കാനഡയിൽ....ആദി ചേച്ചി ഡോക്ടർ..... കുഞ്ഞേട്ടൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ... മറ്റേ വിവരം ഒക്കെ " "അറിയാം.. എന്നാലും ആ ആജ്ഞാതനെ നമ്മൾ എത്ര തേടി നടന്നു.. ഒടുവിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ തന്നെ കെട്ടി " ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധു ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു.. ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി... ഓഫീസിലെ ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെ ഫോണും ഹാക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു.... "സിദ്ധു നമ്മളെ ടീമിനെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ട്.. അതികനാൾ ഇനി അവൻ വായണ്ട " വിത്തിന് 10 മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഹാജർ ആയി...

"എന്റെ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാം.. എന്നാലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കാറില്ല... ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം... സിദ്ധാർഥ് പേര് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഫോൺ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം " സിദ്ധു പേര് വിളിച്ചു ഏകദേശം 21 ആളുകൾ... "കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോൺ എല്ലാം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.. സൊ പുതിയ ഒരു ഫോൺ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങണം... പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്... കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള ഒരു പടി നമ്മക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്... സിദ്ധു " സ്ക്രീനിൽ ഒരാളെ ചിത്രം വന്നു... " ഇവനെ നമ്മുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട്... കുറച്ചു കാലം ജയിലിൽ ആയിരുന്നു... ഇവൻ ഇന്ന് മാളിൽ വരുന്നുണ്ട്... സൊ ഇവനെ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്ലാനിൽ വീഴുത്തുന്നു " ലക്ഷ്മി പ്ലാൻ എല്ലാം വിവരിച്ചു... എല്ലാവരും തന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി...

ലക്ഷ്മിയും അജിത് ശിവാനിയേയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു....വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ റൂമിന് മുമ്പിൽ അവരെ കാത്തു ലിജോയും ഫാമിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവളെ അടുത്ത് വന്നു.... "Hi ഞാൻ ലിജോയുടെ ഫാദർ ജോസഫ് .. ദിസ്‌ ഈസ്‌ മൈ വൈഫ്‌ ലീന ജോസഫ് " "Hi... ഡാ ജോസഫ് ഇത് ഒന്നും വേണ്ടാട്ടോ... നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്‌സ് അല്ലേ.. ഈ വരവ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല..." "അത് നിനക്ക് ഓർമ ഉണ്ടോ " "വാ അകത്തു ഇരുന്നു സംസാരിക്കാം " ലക്ഷ്മി ഡോർ തുറന്നു അവരെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു... അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചു ഇരുന്നു.. അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിങ് ലാണ് അവർ താമസം... ഇന്നത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശിവാനിയെ ലിജോയുടെ അടുത്ത് നിർത്താൻ അവർ പറഞ്ഞു... എന്തായാലും അവളെ അവിടെ നിർത്തി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു..... അവർ ശിവാനിയെ ഒരുക്കി അവരോടു ഒപ്പം പറഞ്ഞു അയച്ചു.. രാത്രി കൂട്ടാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു... അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിച്ചു മുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട്‌ എടുത്തു ഇട്ടു...

അത് പോലെ അജിത്തും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ധരിച്ചു ഒരു ബ്ലോക്ക്‌ ഷർട്ട്‌ ധരിച്ചു...അവർ കാർ എടുത്തു മാള ലക്ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി.... പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വണ്ടി നിർത്തി പ്ലാൻ പ്രകാരം അവർ ഓരോ വണ്ടിക്ക് പിറകിലും ഒളിച്ചു അവന്റെ വരവിനായി കാത്തു നിന്നു... *ലക്ഷ്മി അവൻ വരുന്നുണ്ട് * സിദ്ധു മെസ്സേജ് കൈമാറി... ല്ലാവരും അവനെ കാത്തു അവിടെ നിന്ന്.... ഗൺ ഫുൾ ലോഡ് ചെയ്തു അവൻ വരുന്ന വഴി നോക്കി നിന്നു... കുറച്ചു നേരത്തിനു ശേഷം അവൻ കയ്യിൽ ഒരു പൊതിയും ആയി ഫോൺ നോക്കി വരുന്നു... അന്നേരം അവന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ച ഓഫീസർ പുറകിൽ നിന്നു.. അപകടം മണത്ത അവൻ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു... അതിനു മുമ്പേ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും അവനെ വളഞ്ഞു.... ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടതും അവൻ ഒന്ന് ഞട്ടി.... "വാട്ട് are you doing " "നതിംഗ് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ആയിരുന്നു... " "ഫോർ വാട്ട്‌ " "പറഞ്ഞാലേ വരൂ " "യെസ് " അത്‌ പറയലും ഒരു സ്റ്റാഫ് അവന്റെ നെഞ്ച് നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു.... പിന്നെ അവിടെ പൊരിഞ്ഞ അടി.. ഇനി രക്ഷ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞതും അവൻ കുത്രി ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു.. അതിനു മുമ്പേ ലക്ഷ്മി കയ്യിൽ കരുതിയ മയക്കുന്ന സ്പ്രേ എടുത്തു അവന്റെ മുഖത്തു അടിച്ചു........ (തുടരും )

