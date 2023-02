💞ഏകലവ്യ 💞: ഭാഗം 36

രചന: MINNA MEHAK

അവൻ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അവൻ ബന്ധനത്തിൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി .. "എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടതു " അവൻ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് അലറി..... "ലക്ഷ്മി അവൻ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ". "സിദ്ധു നീ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ്നെ വിളിക്ക..... ദേവ് ഇന്ന് ലീവ് ആണ് അറിയാലോ.. ഇത് തീർത്തു വേണം അവന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ " അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ അടച്ചിട്ട റൂമിലേക്ക് കയറി.... "Mr ഫിലിപ്പ്... ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായി നിന്നോട് മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നെ.... where is he " അവൻ പുച്ഛിച്ചു മുഖം തിരിച്ചു.... "നീ പറയില്ല അല്ലേ മോനെ " ലക്ഷ്മി ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റു അവന്റെ നെഞ്ചിൻ കൂടു നോക്കി ചവിട്ടി താഴെ ഇട്ടു... ഇരുന്ന ചെയർ കൊണ്ടു അവൻ മറഞ്ഞു വീണു... അവനെ പിടിച്ചു നന്നായി അങ്ങ് പെരുമാറി..... കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൺ അവന്റെ വായിലേക്ക് തിരുകി "വേണ്ട ഒന്നും ചെ..യ്യല്ലേ ഞാ..ൻ ഞാ..ൻ പറയാം " ലക്ഷ്മി ഗൺ പിൻവലിച്ചു.. അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക്‌ ആയി കാതോർത്തു...

അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അവൾ കൈ ഉയർത്തി നിരത്താൻ പറഞ്ഞു.... "സിദ്ധാർഥ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്‌ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാളും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല " "ഓക്കേ " **** മുറിയുടെ ചില്ല്ലൂടെ എല്ലാവരും അത് നോക്കി കാണുക ആയിരുന്നു... കൂട്ടത്തിൽ സിദ്ധുവും അജിത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു... എല്ലാർക്കും അറിയാം ലക്ഷ്മി അജിത്തിന്റെ വൈഫ്‌ ആണ് എന്ന്... എല്ലാവരും അജിത്തിനെ നോക്കി എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്ന കോലത്തിൽ... പക്ഷേ അന്നേരം അജിത് വളരെ സന്തോഷവനായിരുന്നു... അതുപോലെ സിദ്ധുവും... ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക്‌ ശേഷം പഴയ ലക്ഷ്മി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു... "എന്ന പറ എവിടെ അവൻ " "അവൻ... ബ്രിഡ്ജ്നടുത്ത സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ട്... അവിടെ അവനെ എത്തിക്കുക എന്ന ഡ്യൂട്ടി മാത്രം എനിക്ക് ഒള്ളു... അത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വാക് തന്ന പണം തന്നു . പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല " ലക്ഷ്മി ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നു... "ഓക്കേ ഫൈൻ... നിനക്ക് സത്യം പറയാൻ വയ്യല്ലേ " അവന്റെ കരണം നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു.... "നീ പറയുന്നോ "

"ഞാ..ൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ആണ് " അവൾ പ്രൊജക്ടർ ഓൺ ചെയ്തു അവൻ റോക്കിയോടപ്പം ഉള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ നിരത്തി.... ഇനി സത്യം പറയാതെ രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ആയതും അവൻ സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങി... "ഞാൻ ഫിലിപ്പ്... സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു വെക്തി ആയിരുന്നു... അമ്മ അച്ഛൻ ഞാൻ അടങ്ങിയ ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലി.... പണ്ട് മുതലേ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫീൽഡ് എനിക്ക് ഒരു ഹരം ആയിരുന്നു.. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ഞാൻ ഉപരി പഠനത്തിന് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്... അത് എനിക്ക് വലിയ ഓപ്പർട്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു.. അങ്ങനെ പതിയെ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു.. പഠനം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി.. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അമേരിക്കയിടെ ആർമി അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതു... അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചു... നിങ്ങളുടെ ഈ പവർ ഉപയോഗിച്ച്... ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ല കരുതിയത്.. സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു.. അത്രേ ചെയ്തു...

അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു... അങ്ങനെ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഹാക്കിങ് ഒക്കെ വിട്ട് കേരളത്തിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു.. അപ്പൊഴാണ് റോക്കി എന്ന വെക്തി നമ്മളെ പേരെന്റ്സ്നെ വെച്ചു ഭീഷണി പെടുത്തി നമ്മളെ അവന്റെ ഇരയാക്കുന്നെ... അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടിൽ അടച്ച പക്ഷിയെ പോലെ അവന്റെ താളത്തിന് ഒത്തു തുള്ളുന്നു... പിന്നെ ഇപ്പൊ അവൻ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ... " "എല്ലാം പറയണം " "എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് " "ഡാ നിന്നെ " "പ്ലീസ് understand.. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവന്റെ പ്രധാന കണ്ണിയുണ്ട് " ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തു ഏട്ടനോടും സിദ്ധുവിനോടും അല്ലാത്ത എല്ലാവരോടും അവിടുന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞു... "ഇനി പറ " "യുവർ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് " "വാട്ട് " "യെസ് അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഉണ്ട്.. ബട്ട്‌ ഐ വാണ്ട്‌ യുവർ ഹെല്പ്. " "ഞാൻ ചെയ്യാം " "എന്റെ ഫാമിലി കാനഡയിൽ ഉണ്ട്.. അവന്റെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഫാമിലിക്കു ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം... പിന്നെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തണം "

"ഓക്കേ ഫൈൻ... നിനക്ക് ഒരു കുഴവും സംഭവിക്കില്ല " അതും പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ഡോർ തുറന്നു പുറത്തു ഇറങ്ങി... ഏട്ടനും സിദ്ധുവും ഇനി എന്ത് എന്ന മട്ടിൽ.. ഞാൻ കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ്ന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു.... "സർ may i come " "യെസ് കം in " അയാൾ മുഖത്തു ഉള്ള പരിഭ്രമം മറച്ചു വെച്ചു പറഞ്ഞു... "അവൻ എന്തെങ്കിലും " "നതിംഗ് സർ.. നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് ചതിച്ച ഓഫീസർനെ മാത്രം അവനു അറിയൂ.. പിന്നെ അവൻ റോക്കിയും ആയി കുറെ ആയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.... സൊ അവനെ ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും " അവന്റെ മുഖത്തു ഉള്ള ആശ്വാസ അവൾ കണ്ടു... "സർ വരുന്നില്ലേ ഇന്ന് ചീഫ്ന്റെ മകളെ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ... "ഹ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് " "എന്ന ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്‌ " . "ഓക്കേ " ലക്ഷ്മി പുറത്തു ഇറങ്ങി ചീഫ്നു വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു... അവനു എതിരെ എന്ത് ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ഉള്ള അനുവാദം കിട്ടി.. " ലക്ഷ്മി ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഫിലിപ്പ്ന്റെ റൂമിന്റെ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ആക്കി അവൻ വേണ്ട ഫുഡ്‌ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ്നുള്ള പണിയു ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അവൾ അജിത്തിന്റെ കൂടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നു... വരുന്ന വഴിക്ക് ശിവാനിയെ ലിജോയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിക് ചെയ്യാനും മറന്നില്ല...

അങ്ങനെ റൂമിൽ എത്തി ശിവാനിയെ ഒരുക്കി ലക്ഷ്മി ഒരു പട്ടിന്റെ സ്കൈ ബ്ലു യിൽ ഗ്രീൻ കര വരുന്ന സാരീ ഉടുത്തു....വിത്ത്‌ കോളർ നെക്ക് സ്കൈ ബ്ലു ബ്ലൗസ്....മുടി കെട്ടി വലിയ ഒരു ജിമിക്കി കമ്മലും ധരിച്ചു കഴുത്തിൽ താലി ഒഴിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.... പൊട്ടു തൊട്ട് സിന്ദൂരം അണിഞ്ഞു ഫോൺ കയ്യിൽ എടുത്തു അവൾ പുറത്തു ഇറങ്ങി... അവിടെ അവളെ കാത്തു ശിവാനിയും അജിത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.... അവൾ അവർക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു..... അജിത് കാണുകയായിരുന്നു പഴയ ലക്ഷ്മിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം... അത് അവനെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു... അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു ശിവാനിയെ കൂട്ടി കാറിന്റെ കീ എടുത്തു പുറത്തു ഇറങ്ങി... ലക്ഷ്മി ഡോർ അടച്ചു അവരുടെ കൂടെ നടന്നു..... "പപ്പാ one മിനിറ്റ്.. " "എന്തുപറ്റി ശിവ " "നതിംഗ് പപ്പാ ലിജോ കൂടി വരാനുണ്ട്... അവൻ വരുന്നുണ്ട് " "എന്താ മോളെ ഒരു ചുറ്റിക്കളി " "നതിംഗ് മമ്മ... അവനും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നു അത്രേ ഒള്ളു " "ഓഹ് നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ " "വാ നടക്കു അവനെ വിളിച്ചു വരാം " ലിജോയുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അജിത് ഡോറിൽ മുട്ടി... ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഡോർ തുറന്നു...

ജോസഫ്നോട്‌ കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു ലിജോനെയും കൂട്ടി അവർ ചീഫ്ന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു... മുന്നിൽ തന്നെ ബോർഡ്... എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് മൈ ഡോടർ കീർത്തി... all are വെൽക്കം... നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്‌ നടന്നു അപ്പൊ തന്നെ സിദ്ധുവും അമയയും അങ്ങോട്ട്‌ വന്നു... കുഞ്ഞേട്ടന് വരാൻ പറ്റില്ല.. അതോണ്ട് റിച്ചുവും കാർത്തിയും വന്നിട്ടുണ്ട്.. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ശിവാനി ലിജോനെയും കൂട്ടി അവന്റെ കൂടെ കൂടി... നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു ദേവ്നെയും കീർത്തിയെയും wish ചെയ്തു ചേട്ടനെയും കൂട്ടി അവിടെ ഉള്ള ചെയറിൽ പോയി ഇരുന്നു..... മോതിര കൈമാറി അവർ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഇരുന്നു..... *ഇന്നേരം ഓഫീസിൽ * അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ഫോൺ എടുത്തു റോക്കിക്ക്‌ വിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി..... പക്ഷേ റിങ് ഒന്നും തന്നെ പോവുന്നില്ല... എന്തായാലും ഇനി നേരിട്ട് കണ്ടു പറയാം എന്ന് കരുതി ചെയറിൽ നിന്ന് എണീറ്റു ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടി സ്കാനറിൽ വിരൽ വെച്ചു... not match എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു... പോരാത്തതിന് സൈറൺ മുഴങ്ങി കേട്ടോണ്ട് ഇരുന്നു... താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി..... ലക്ഷ്മിയുടെ മുഖം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പേടി ഉടൽ എടുത്തു......... (തുടരും )

