എൻകാതലീ: ഭാഗം 11

രചന: ANSIYA SHERY

"നീ ഇന്ന് കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടോ..?" രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ആലിയെ കണ്ട് ഉമ്മ ചോദിച്ചതും അവൾ തലയാട്ടി.... "വേദന മാറിയോ നിന്റെ..?" "ഇപ്പോ വല്യ കുഴപ്പം ഇല്ല ഉമ്മാ.. അത് കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് കരുതി.." "മ്മ്... നിന്റെ ഇഷ്ടം.." കോളേജിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയം ആയതും ഉമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടവൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു... ബസ്സെത്തി കയറി ഇരിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് മറു വശത്തെ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന സാതിയെ കണ്ടത്... അപ്പോൾ തന്നെ ആലി വേഗം അവൾക്കടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു... "ഹേയ്...ആലീ..." അവളെ കണ്ട സാതി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു.... "ഞാൻ തന്നെയാ...😁" "നിന്റെ വേദന മാറിയോ...?" "ഹാ... ഇപ്പോ വല്യ കുഴപ്പല്ല..." "പിന്നെ ആലീ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ..?" പതുങ്ങിയ ശബ്ദത്തിൽ സാതി ചോദിച്ചതും ആലി അവളെ സംശയത്തോടെ നോക്കി... "നിന്റെ അറിവിൽ വല്ല അറിവിൽ വല്ല ജോലിയും ഉണ്ടോ..?" "ആർക്കാ..?" "എനിക്ക്..." "നിനക്കോ...? നിനക്ക് ഇപ്പോ എന്തിനാ ഒരു ജോലി.."

"ആവശ്യം ഉണ്ടെടീ...പാർട്ട്‌ ടൈം ജോബ് മതി..." "ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ.. എന്നിട്ട് പറയാം.." "മ്മ്... മതി..." കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയതും സാതിയും ആലിയും ഇറങ്ങി.... "എടീ... ഇന്ന് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയെന്നാ തോന്നുന്നത്..." നിശബ്ദത നിറഞ്ഞ കോളേജ് ക്യാമ്പൗണ്ട് കണ്ട് ആലി കയ്യിലെ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കി.... "പടച്ചോനേ... ഒമ്പതേ മുക്കാൽ..."ന്ന് ഒരു ഞെട്ടലോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് സാതിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ഓടി... ക്ലാസ്സിൻ മുന്നിൽ എത്തി അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ദിയാനെ കണ്ടത്... വെപ്രാളത്തോടെ സാതിയുടെ പിടി വിട്ട് കൊണ്ട് അവൾ വേഗം പിറകിലേക്ക് നീങ്ങി വാതിലിനടുത്ത് നിന്നു... "What is this..?ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ കയറി വരുന്നത്...?" ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും പേടിയോടെ ആലി സാതിയുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു.... "Sorry sir..." എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചിട്ടവൾ തല താഴ്ത്തി... "ലേറ്റ് ആയതിൻ വല്ല റീസണും രണ്ട് പേർക്കും പറയാനുണ്ടോ..?"ന്ന ചോദ്യം കേട്ടതും രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ഇല്ലന്ന് തലയാട്ടി...

. "ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു...ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങടെ അന്നത്തെ പ്രെസെന്റ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്...Go to class..." ന്ന് അവൻ വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതും രണ്ട് പേരും അകത്തേക്ക് കയറി സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു.... "ഇങ്ങേര് ആ അലക്സിന്റെ ബാക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു..." ബുക്കെടുത്ത് ഡെസ്ക്കിൽ വെച്ച് സാതി പിറു പിറുത്തതും ആലി അവളെ തല ചെരിച്ച് നോക്കി... "അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ..?" "കണ്ടില്ലേ കിടന്ന് അലറുന്നത്..വീട്ടീന്ന് ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ട് വന്നതായിരിക്കും.." "അതിന് സാറിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ..?" "ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും.. ഇല്ലേൽ കാമുകിടെ കയ്യിന്ന് കിട്ടിക്കാണും.." "ആലിയാ..."ക്ലാസ്സൊന്നാകെ തന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയതും ഞെട്ടലോടെ ആലി എഴുന്നേറ്റു.... "ക്ലാസ്സിൽ നേരാ വണ്ണം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും പുറത്തേക്ക് പോകാം..." സാതിയേയും ആലിയേയും തറപ്പിച്ചു നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞതും... "സോറി സാർ...."ന്ന് സാതി പറഞ്ഞതും ഒന്ന് അമർത്തി മൂളിയിട്ടവൻ ആലിയോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു.... **

ഇന്റർവെൽ ടൈമിൽ രണ്ട് പേരും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ്... "ഹലോ..."എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടത്... ആലിയും സാതിയും ഒരുമിച്ച് നോക്കിയതും ആലിയുടെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു.... "താൻ ഇന്നലെ അബ്സെന്റ് ആയിരുന്നല്ലേ... അത് കൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല...അയാം അനുരാഗ്..." ആലിക്ക് നേരേ കൈ നീട്ടി അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ പകപ്പോടെ അവനെയും സാതിയേയും അവനെയും മാറി മാറി നോക്കി.... "നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റാ.. ഇന്നലെയാ ജോയിൻ ചെയ്തത്..."ന്ന് സാതി പറഞ്ഞതും ആലി അവനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.... അവൾ കൈ തരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടതും അനുരാഗ് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് കൈ പിറകോട്ട് വലിച്ചു... "തന്റെ പേരെന്താ..?" "ആലിയ...." "ഇവളെന്താ ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ലേ സാതീ..."ന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതും ആലി പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേറ്റു... "സാതീ...ഞാനൊന്ന് ബാത്‌റൂമിൽ പോയി വരാം..." അവളെന്തെങ്കിലും പറയും മുന്നേ ആലി വേഗം പുറത്തേക്ക് നടന്നു.... ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന വെപ്രാളത്തോടെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ സാതി ബാത്‌റൂമിൽ കയറി നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചു നിന്നു.....

"പടച്ചോനേ.. ആമിറിനെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവനെ കാണാനും.." ചുണ്ടിൽ തടഞ്ഞ കണ്ണീർ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ കരയുകയായിരുന്നെന്ന് പോലും ആലിക്ക് മനസ്സിലായത്... പൈപ്പ് തുറന്ന് മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം ആലി വേഗം പുറത്തേക്കിറങ്ങി... ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതും വേഗത്തിൽ നടന്നപ്പോ എതിർവശത്തൂടെ നടന്നു വന്ന ദിയാനെ പോയിടിച്ച് വീഴാൻ പോയതും അതിന് മുന്നേ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചവൻ നേരേ നിർത്തിയിരുന്നു... "എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ..?"ന്ന് ചോദിച്ചു നിർത്തിയതും ചുവന്ന അവളുടെ കവിളും മൂക്കും കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടി.... "തനിക്കെന്താ പറ്റിയേ..?"എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതും ആലി ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി.... "സാറേ ബെല്ലടിച്ചു...."ന്ന് പറഞ് അവനെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി.... മിസ്സ്‌ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല... വേഗം ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ടവൾ ഡെസ്ക്കിൽ തല വെച്ച് കിടന്നു.... "ആലീ... നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ...?"സാതി ചോദിച്ചതും... "വയർ വേദനയാണ്... ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കിടന്നോട്ടെ..

."ന്ന് തല ഉയർത്താതെ തന്നെ ആലി പറഞ്ഞതും സാതി പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല... മിസ്സ്‌ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞതും ആലി വേഗം നേരെ ഇരുന്നു... "നല്ലോണം വേദന ഉണ്ടോ..?" അവളുടെ മുഖം കണ്ട് സാതി ചോദിച്ചതും ആലി ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി മുഖം അമർത്തിത്തുടച്ചു... ആലി തല ചെരിച്ച് മറുവശത്ത് ഒന്നാകെ കണ്ണോടിച്ചതും ബാക്ക് ബെഞ്ചിലെ സീറ്റിലിരുന്ന് തന്നെ നോക്കുന്ന അനുരാഗിനെ കണ്ട് ഞെട്ടലോടെ മിഴികൾ പിൻ വലിച്ചു...! ------- ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനുള്ള ബെല്ലടിച്ച് മിസ് പോയതും ആലി ഡെസ്ക്കിന് മുകളിൽ തല വെച്ച് കിടന്നു.... "ആലീ... ഫുഡ്‌ കഴിക്കണ്ടേ.."

"നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ..എനിക്ക് വേണ്ട.." "അതെന്താ നീ കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ..?" "ഉണ്ട്... പക്ഷെ വിശപ്പില്ല.. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം.." "അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല... നീ വേണേൽ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോ..?"ന്ന് പറഞ് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചതും ആലി ദയനീയമായി അവളെ നോക്കി.... "സത്യായിട്ടും വിശപ്പ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാടീ..." "ഞാൻ ദിയാൻ സാറിനെ വിളിച്ച് കൊണ്ട് വരണോ..?"ന്ന് സാതി ചോദിച്ചതും ആലി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു... "ഞാൻ കഴിക്കാം.." *** ഫുഡ്‌ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തോ ആവശ്യത്തിനായി സാതി മിസ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതും ഡെസ്ക്കിൽ തല വെച്ചു കിടക്കുന്നതിൻ ഇടയിലാണ് അടുത്താരോ വന്നിരുന്നത് ആലി മനസ്സിലാക്കിയത്.... തല ഉയർത്തി നോക്കിയതും അടുത്തിരിക്കുന്ന അനുരാഗിനെ കണ്ടവൾ ഞെട്ടി........കാത്തിരിക്കൂ.........

നോവലുകൾ ഇനി വാട്സാപ്പിലും വായിക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...