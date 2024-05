എൻകാതലീ: ഭാഗം 114

രചന: ANSIYA SHERY

തങ്ങൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ശാലിനിയെ കണ്ടതും അനു തിരിഞ്ഞു നിന്നു.



"ഹായ്....."

കൈ വീശി കാണിച്ചു കൊണ്ട് ശാലിനി അവർക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു കൊണ്ട് ഇടം കണ്ണിട്ട് അവനെ നോക്കി.

"ഹായ്... ഇപ്പോ പോയത് ആരാ..?"

അകന്നു പോകുന്ന കാറിനെ ചൂണ്ടി സാതി ചോദിച്ചതും അവളൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.



"എന്റെ ഏട്ടനാണ്..."

നെഞ്ചിലൊരു തണുപ്പ് വീണ പോലെ..

അനു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു.



"എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണോ രണ്ട് ദിവസം ക്ലാസ്സിൻ വരാതിരുന്നത്..?"

എടുത്തടിച്ച പോലെ അവൾ ചോദിച്ചതും അനു ഞെട്ടി കൊണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടിനെയും നോക്കി.

അവര് വാ പൊത്തി ചിരിക്കുവാണെന്ന് കണ്ടതും അവൻ പല്ല് കടിച്ചു.

"നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിന് ലീവെടുക്കണം... അതിന് മാത്രം നീയാരാ... നിന്റെ തന്തയെ പോലും എനിക്ക് പേടിയില്ല... എന്നിട്ടാ നീ.."

പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ ചവിട്ടിത്തുള്ളി പോയി.

ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി നിന്നവളെ ആലി തട്ടി വിളിച്ചതും അവൾ ഞെട്ടലോടെ അവരെ നോക്കി.



"ഞങ്ങടെ പയ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ... നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ..?"

ചമ്മലോടെ അവൾ മുഖം താഴ്ത്തിയതും ആലിയുടെയും സാതിയുടെയും കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.



"സത്യാണോ... അവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടാണോ..? ഇതൊക്കെ എപ്പോ തുടങ്ങി.. ആ പണ്ടത്തെ ഉമ്മ കൊണ്ടാണോ..?"

"ഹേയ് അല്ല... പണ്ടൊരിക്കൽ ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടതാണവനെ... അന്ന് ക്രഷ് അടിച്ചു...

പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഇഷ്ടമായി മാറി. പിന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വട്ട് കളിപ്പിക്കാലോ കരുതി.

അപ്പോഴാ ആ പണ്ട് എന്നെ ഉമ്മച്ചവൻ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്.

അതോർക്കുമ്പോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കിസ് കൊണ്ട് പോയ അവനെ കൊറേ പ്രാകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രേമിച്ചവനും ഉമ്മ വെച്ചവനും ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ സമാധാനം ആയത്.."

പെട്ടെന്ന് ആലിയും സാതിയും അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും പുഞ്ചിരിയോടെ അവരെ തിരികെ പുണർന്നു കൊണ്ട് ശാലിനി നേരെ നോക്കിയത് കൈ കെട്ടി തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അനുവിനെയാണ്..

ചേർത്തു പിടിച്ചിരുന്ന അവളുടെ കൈകൾ അയഞ്ഞു.

ഒരു പകപ്പോടെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയവൾ തല താഴ്ത്തി നിന്നു.



"നീ പോയില്ലായിരുന്നോ..?"

സാതി അവനെ നോക്കി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു.

"പോയാരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ തിരികെ വന്നതാണ്. അത് കൊണ്ട് പലതും കേൾക്കാനായി.."

ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രെസ്സിൽ പിടി മുറുക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവളെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കി ഗൗരവത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞതും സാതിക്കും ആലിക്കും ചിരി പൊട്ടി.

"നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊക്കോ... ഞാനിവളെ ഒന്ന് വിശദമായി കണ്ടിട്ട് വരാം..."

മീശ പിരിച്ചവൻ പറഞ്ഞതും ശാലിനി ഒരു വിറയലോടെ നിന്നു.



അവനടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്ന ആലി മെല്ലെ അവൻ കേൾക്കാൻ പാലത്തിൽ പറഞ്ഞു.



"കൂടുതൽ ഓവർ ആക്കി ചളമാക്കാതെടാ... നീയിങ്ങനൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിയാ വരുന്നത്...."

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സാതിയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് അവൾ പോയതും അനു കാറ്റഴിച്ചു വിട്ട പോലെയായി.

"ദുഷ്ട... ഒന്ന് കലിപ്പിൽ വന്നതായിരുന്നു. മൂഡ് കളഞ്ഞു..."

പിറു പിറുത്തവൻ ശാലിനിയെ നോക്കിയതും അതേ നിർത്തം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടവൻ വീണ്ടും ഗൗരവം മുഖത്ത് വരുത്തിക്കൊണ്ടവൾക്ക് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.



"ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണോ..?"

അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ശാലിനി മുഖമുയർത്തിക്കൊണ്ട് വിറയലോടെ ഒന്ന് മൂളി.

"പറ... എന്നെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത്... എന്നാ കണ്ടത്.. ശെടാ... എന്നാലും എന്റെ മുന്നേ നീ എന്നെ പ്രേമിച്ചല്ലേ... ശോ..."

നാണത്തോടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ശാലിനി ഞെട്ടലോടെ അവനെ നോക്കി.

പുലി പോലെ വന്നവൻ എലി പോലെ ആയി..

അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അനുവിന് ഗൗരവമൊന്നും ചേരത്തില്ലാന്നേ..😉

അവൻ വീണ്ടുമോരോന്ന് ചോദിച്ചതും അവളിൽ ആദ്യം നിറഞ്ഞിരുന്ന വെപ്രാളം മാറി അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.



***

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് തന്നെ ഉമ്മാടെ തട്ടി വിളി കേട്ടാണ്.

കണ്ണ് തുറന്നതും കണ്ടത് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മയെ ആണ്.

അവൾ പകപ്പോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു.



"എന്താ.. എന്താ ഉമ്മാ പറ്റിയേ...?"

"ഉ... ഉമ്മുമ്മ പോയെടീ.."

അതും പറഞ്ഞവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതും ആലി തരിച്ചു നിന്നു.



------------



വീടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴേ കേട്ടിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കരച്ചിലുകൾ...

കരഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മായി വന്ന് ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

അകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത് ചന്ദനത്തിരിയുടെ ഗന്ധമാണ്.

പൊടിയേയും കൂട്ടി ആലി ഒരു മൂലയിൽ ചെന്നിരുന്നു.

ഉമ്മയും പൊടിയുമടക്കം എല്ലാവരും കരയുന്നുണ്ട്...

എന്നിട്ടും തന്റെ മാത്രം കണ്ണ് നിറഞ്ഞില്ല.

എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉമ്മുമ്മയായത് കൊണ്ട് വെറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ അന്ന് ആ കല്യാണാലോചനക്ക് ശേഷം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ...



കണ്മുന്നിൽ അവയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നതും അവൾ കണ്ണുകളിറുകെ അടച്ചു.

ഇല്ല... കരയില്ല താൻ... അവരെ വെറുത്തതാണ്... തന്റെ മനസ്സിൽ എന്നോ അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി എങ്ങനെ കരയാനാണ്.

ഉമ്മുമ്മയെ അവസാനമായി ഒരു വട്ടം അവൾ നോക്കി.

ആ മുഖത്ത് പഴയ വാശിയില്ല...

ദേഷ്യമില്ല....

ഉമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ഉയർന്നിരുന്ന ആ നാവുകളിന്ന് ഉയരുന്നില്ല...



മയ്യത്ത് എടുക്കാനായി ആളുകൾ വന്നു.

പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയതോടെ മെല്ലെ വീട്ടിലും ആളുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

കരയാതെ നിൽക്കുന്ന അവളെ നോക്കി ചിലർ അടക്കം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ആ അവസ്ഥയിലും എന്തിനെന്നില്ലാതെ അവൾക്ക് ചിരിയായിരുന്നു വന്നത്...



ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ തോന്നിയവൾക്ക്...

ഓർമ്മിക്കാൻ മാത്രം നല്ല ഓർമ്മകളൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും തീയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതായാണവൾക്ക് തോന്നിയത്...

വന്നത് ദിയാന്റെ കൂടെയായിരുന്നു.

പള്ളിയിൽ നിന്നവൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ പോണം..

ഇനിയൊരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല..

ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഉമ്മുമ്മയുടെ മുഖം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞതും വിറയലോടെ അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നും അടച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു.



പള്ളിയിൽ പോയവരെല്ലാം തിരികെ വന്നു.

അതിൽ ദിയാനായി അവൾ പരതി.

ഇടക്കെപ്പോഴോ തനിക്ക് നേരെ നീളുന്ന അർഷാദിന്റെ നോട്ടം അവളിൽ ഭയം നിറച്ചു.

ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദിയാനെ കണ്ടതും അവൾ ഉമ്മാനെ ഉറ്റു നോക്കി.

ആ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ണീരുണ്ട്..

എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പെറ്റു വളർത്തിയ ഉമ്മയല്ലേ... വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല..!



"എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ്... ലിയാ... ഇറങ്ങുവാ..."

ദിയാന്റെ സ്വരം കാതിൽ പതിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.



"ഞാ... ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ...."

അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് ദിയാനും ഉമ്മയും പകച്ചവളെ നോക്കി.



"ആലീ... നീ എന്തൊക്കയാ പറയുന്നേ.. ഉമ്മ മരിച്ച് ഒരു ദിവസം പോലും ആയില്ല... അവരെന്തൊക്കെ കരുതും.."

"എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാ.. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ചുട്ട് പൊള്ളുവാണ്. ആര് എന്ത് കരുതിയാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല.. ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് പോകുവോ ദിയാ....."



കണ്ണീരോടെ ദിയാനെ നോക്കി അവൾ ചോദിച്ചതും അവൻ ഉമ്മയെ നോക്കി.



"ഹൈറുമ്മാ... ഞാനിവളെ കൊണ്ട് പൊക്കോട്ടേ..."

"മോനേ... അത്... ഇവിടെ എല്ലാരും ആലിയെ തിരക്കും. അതുമല്ല.. അവിടെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലല്ലോ.. അപ്പൊ.."

"ഹൈറുമ്മ പേടിക്കണ്ട.. ആലി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോളും... അവളവിടെ സേഫ് ആണ്.."



"ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഉമ്മാ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോയത്... ആ ബന്ധം പുതുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല...

ഉമ്മാടെ സങ്കടം എനിക്ക് അറിയാം. ഉമ്മാക്ക് ഇവിടെ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം.

പക്ഷെ, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാ..

ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടുന്ന് വേദന മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു.

ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോൾ പോലും ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്...

ഉമ്മിക്ക് മാത്രല്ലേ ന്നേ അറിയൂ..."

നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവൾ ചോദിച്ചതും ഉമ്മ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

പിന്നെ അകറ്റി നിർത്തി ആ കണ്ണ് തുടച്ചു കൊടുത്തു.



"പൊക്കോ... നിന്റവസ്ഥ എനിക്കറിയാം..

എനിക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നേ തീരൂ..

അത് വരെ നീ മിശു മോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ..

പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല...

ഞാനത് നോക്കിക്കോളാം.. എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി..."



അവൾ ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

അതേ.. തന്റെ ഉമ്മാക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും...

ദിയാന്റെ കൂടെ അവളിറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പലരും പിറു പിറുത്തു.

അതിന് മറുപടി നൽകി ദിയാനും ഉമ്മയും രംഗത്ത് വന്നത് ആരും പിന്നെയൊന്നും മിണ്ടിയില്ല..

***

വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകും വഴി തന്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവളെ ദിയാനൊന്ന് നോക്കി.

സീറ്റിൽ ചാരിയിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാണ് അവളുടെ ഇരിപ്പ്..

പക്ഷെ, ചിന്ത ഇവിടെയൊന്നുമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതും അവനൊന്ന് നിശ്വസിച്ചു.



പെട്ടെന്നെന്തോ ഓർത്ത പോലെ കാർ അവൻ വഴിയോരത്തേക്ക് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തല വെച്ചു.

അപ്പോഴാണ് ആലിയും ചിന്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്.

അവൾ സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി.

#"എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാ.. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ചുട്ട് പൊള്ളുവാണ്. ആര് എന്ത് കരുതിയാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല.. ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് പോകുവോ ദിയാ....."#

അവൾ അവസാനം വിളിച്ച പേര് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതും അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.

ദിയാ... ദിയാ... ഇത് വരെ ആരും വിളിക്കാത്തൊരു പേര്... കൊള്ളാം..

അങ്ങനെയൊരു പേര് വിളിച്ച നിമിഷം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു.



അവന്റെ കണ്ണുകൾ വല്ലാതെ തിളങ്ങി.

ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി മായ്ക്കാതെ തന്നെയവൻ മുഖമുയർത്തിയതും കണ്ടത് തനിക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വരുന്ന കൈകളെയാണ്.

"എന്താ...?"

അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും ആലി പെട്ടെന്ന് കൈകൾ പിൻ വലിച്ചു.



"അത്... ഞാൻ.... പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ... എന്താ പറ്റിയേ...?"



"ഒന്നുമില്ല....."

അത്രമാത്രം പറഞ്ഞവൻ കാർ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു. അധരങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി വീണ്ടും വിടർന്നു.



അപ്പോഴാണ് ആലിയുടെ ഫോൺ അടിച്ചത്.

എടുത്തു നോക്കിയതും സാതിയാണെന്ന് കണ്ടവൾ കാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയോട് ചേർത്തു.



ഉമ്മുമ്മ മരിച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞാണ് അവൾ വിളിച്ചതെന്ന് ആലി തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയിൽ നിന്ന് അവൻ മനസ്സിലായി.



"മ്മ്.... ഞാൻ കൊടുക്കാം..."

അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ദിയാൻ അവളെ സംശയത്തോടെ നോക്കിയതും സ്പീക്കറിലിട്ടു കൊണ്ട് ആലി ഫോൺ ദിയാൻ നേരെ നീട്ടി.



"സാതിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന്..."

"ആഹ്..പറ... സാതീ...."

അവൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഡ്രൈവിംഗിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തു.



"സാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് അവളിനി കുറച്ചു ദിവസം എന്നറിയാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് ഓർമ്മ വേണം.

സാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ലാന്ന് അറിയാം.. എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മ വേണം.."

പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ കാൾ കട്ട് ആയതും കാർ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.



ദിയാൻ ആലിയേയും അവൾ ദിയാനേയും നോക്കി.



"നിന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ നീ അവളോട് പറഞ്ഞെ..?"

തറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചതും ആലി മുഖം വെട്ടിച്ചു.

"ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ.... ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല... അവൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതാവും.."

"ഓഹ് പിന്നെ...."

ആലിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി.

"എല്ലാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ..."

അവൾ പിറുപിറുത്തതും ദിയാന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ചെവിക്ക് നേരെ നീണ്ടു.



"ഞാൻ നോക്കട്ടേ... മുറിവായോന്ന്..."

ആർദ്രമായി അവൻ പറഞ്ഞതും ആലിയൊന്ന് പിറകോട്ട് നീങ്ങി.



"വേ... വേണ്ട പൊക്കേ..."

ചെവി പൊത്തിയവൾ പറഞ്ഞതും അവൻ ചിരി വന്നു.

അവനെയൊന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കിയവൾ ഡോർ തുറന്നിറങ്ങിയതും ചിരിയോടെ അവനും ഇറങ്ങി.



---------



രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോളിങ്ങ് ബെൽ അടിച്ചത്.

"ഈ സമയത്ത് ഇതാരാണ്...?"

അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാതിയും അതാണ് ചിന്തിച്ചത്.



"നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ...

ഞാൻ നോക്കി വരാം.."

പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ ആരവ് എഴുന്നേറ്റ് പോയതും അമ്മയും പിറകെ പോയി.

കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ളേറ്റും എടുത്ത് സാതി അടുക്കളയിലേക്കും നടന്നു.

ഡോർ തുറന്നതും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അലക്സിനെ കണ്ട് ആരവ് ഞെട്ടി.

"അളിയോ....."

എന്നും പറഞ്ഞവൻ വീഴാൻ പോയതും പകപ്പോടെ ആരവ് അവനെ താങ്ങി നിർത്തി.

"നീയെന്താ മോനേ ഇവിടെ....?"

സാതിയുടെ അമ്മ ചോദിച്ചതും എങ്ങനെയൊക്കെയോ നേരെ നിന്നവൻ അവരെ നോക്കി.

"ഹായ്... ന്റെ അമ്മായിഅമ്മേ..."

എന്നും പറഞ്ഞവൻ അവർക്കടുത്തേക്ക് പോവാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാതിയെ അവൻ കണ്ടത്.

സാതി അവനെ പകപ്പോടെ നോക്കി നിന്നപ്പോഴേക്കും അവനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു.



"ഹലോ... ഭാവി ഭാര്യേ... ന്റെ പെണ്ണേ...."

അവൾക്കടുത്തേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചവൻ പറഞ്ഞതും സാതിയുടെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു.



"നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ..?"

"മ്മ്.. ഇച്ചിരി... ഇത്രേ ഒള്ളു...."

ആദ്യം കുറച്ച് കാണിച്ചവൻ പിന്നീട് വലുതാക്കി കാണിച്ചതും സാതി പല്ല് കടിച്ചു.



"ഇവനെന്താ പറ്റിയേ.... കള്ള് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ..?"

ആരവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും അവളൊന്ന് മൂളി.



"അപ്പൊ ഇവനിനി എന്താ ചെയ്യുന്നേ..?"

അമ്മയുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും സാതി അവനെ നോക്കി.

ചുണ്ട് ചുളുക്കി എന്തൊക്കെയോ പിറു പിറുക്കുകയാണവൻ...



"ഇന്നിവിടെ കിടക്കട്ടെ.. ഈ അവസ്ഥയിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ... എന്റെ റൂമിൽ കിടത്തിക്കോളാം..."

"വേണ്ട...."

എടുത്തടിച്ച പോലെ സാതി പറഞ്ഞതും ആരവ് സംശയത്തോടെ അവളെ നോക്കി.



"അത് എന്റെ മുറിയിൽ കിടന്നോട്ടെ... ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം..."

"അത്...."

"ഏട്ടൻ പേടിക്കണ്ട... അവനെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല.... "



"നിന്നെക്കുറിച്ചല്ല.. അവനെക്കുറിച്ചോർത്തിട്ടാ എനിക്ക് പേടി... അവൻ ബോധമില്ല... നിനക്കതുണ്ടല്ലോ... നീയവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതേ..."

"ഏട്ടാ......"

ദേഷ്യത്തോടെ അവളവനെ വിളിച്ചതും കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ചവൻ അമ്മയേയും വിളിച്ച് അകത്തേക്ക് പോയി.

സാതി അലക്സിനെ കനപ്പിച്ചൊന്ന് നോക്കി. അവന്റെ കോപ്രായം കണ്ടവൾക്ക് എറിഞ്ഞു കയറി.

ഇങ്ങേരെയാണോ ഞാൻ അസുരൻ എന്ന് വിളിച്ചത്... വെള്ളമടിച്ചാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാ...

സ്വയം പറഞ്ഞു കൊണ്ടവൾ അവനെ താങ്ങി മുറിയിലേക്ക് നടന്നു.

------



"ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു...."

കട്ടിലിലേക്ക് അവനെ താങ്ങി ഇരുത്തുമ്പോൾ സാതി സ്വയം പറഞ്ഞു.

അവൾ ഇരുത്തിയതും കട്ടിലിലേക്ക് മലർന്നു കിടന്നു.

"ഇവനിങ്ങനെ കിടന്നാൽ ഞാൻ എവിടെ കിടക്കാനാ...."

അവളവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചതും ദോ പോണ് അവന്റെ നെഞ്ചിലോട്ട്...

മുഖം കൃത്യസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നിടിച്ചതും കണ്ണുകൾ തുറന്ന് അലക്സ് അവളെ നോക്കി.

പിന്നെ ചിരിയോടെ അവളെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതും അവൾ ഞെട്ടി.



"ഡോ.... ഡാ...."

"ഡാ.... ഡീ... ഡൂ..."

അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവളവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.

ചിരിയും വരുന്നുണ്ട് ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ട്...

പെട്ടെന്നെന്തോ ഓർത്ത വണ്ണം അവൾ ചുറ്റും നോക്കി. ടേബിളിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ കണ്ടതും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവനിൽ നിന്ന് പിടഞ്ഞു മാറിയവൾ ഫോൺ എടുത്തു വന്നു.



"ഇച്ചായാ...."

"മ്മ്....."

കണ്ണ് തുറന്ന് അവളെ നോക്കിയവൻ മൂളി.



"ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്‌താൽ ഇച്ചായൻ ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാം.. ചെയ്യുവോ..?"

"എന്താ...?"

"ആദ്യം എഴുന്നേറ്റിരിക്ക്..."

അലക്സ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് അവളെ നോക്കി.



"ഇച്ചായൻ എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരോ..?"

"പാട്ടോ... എനിക്ക് പാട്ടൊന്നും അറിയില്ല..."



"അറിയുന്ന ഏതേലും ഒന്ന് മതിയേ... ഉമ്മ വേണ്ടേ...?"

അതിനവൻ വേണം എന്ന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

"മ്മ്... കിട്ടി...."

"ന്നാ പാട്..."



തൊണ്ടയൊന്നനക്കിക്കൊണ്ട് അലക്സ് പാടാൻ തുടങ്ങി.



"🎶🎶 Johny, Johny Yes, Papa?

Eating sugar.. No, papa!

Telling lies... No, papa!

Open your mouth Ha, ha, ha!.🎶🎶"



അവന്റെ പാട്ടും അവസാനത്തെ ചിരിയും കണ്ട് സാതി പകച്ചു നിന്നു.

അത് പൊട്ടിച്ചിരിയിലേക്ക് വഴി മാറാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല.........കാത്തിരിക്കൂ.........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...