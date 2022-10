❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 18

രചന: ചിലങ്ക

എന്താടാ എന്ത് പറ്റി.. അത് ഈ 4 പേരെയും കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടിക്കുന്നത് ഇവരോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉള്ള ആരോ ആണ്.. കാരണം അത്രക്ക് ക്രൂരമായി ആണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്..ബോഡിയിലൂടെ അമിതമായി electrons കടത്തിവിട്ട്... എന്നാൽ ഒരു തെളിവ് പോലും എല്ലാം.. Cctv ദൃശ്യം പോലും crt അല്ല... എന്തായാലും ആ കൊല്ലുന്നത് ഒരാൾ ഒറ്റക്കല്ല... ആരൊക്കെയോ ചേർന്നാണ്.. But അവർ ആരെന്നു ആർക്കും അറിയില്ല.. പോലീസ് അത്ര crt ആയി അന്വേഷിക്കില്ല.. കാരണം മരിച്ചവൻമാർ സ്ഥിരംപ്രേശ്നക്കാർ ആണ്. അതുപോരാത്തതിന് ഇതുപോലെ ഒരു case.. അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും അടുത്ത ആ ഒരാൾ മരണപെടും... അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.. ആ ആളെ, ആ ആളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കണം... നീ എന്റെ കൂടെ വന്നെ പറ്റു... എന്തേലും വഴി ഉണ്ടോ? ഹെലോ.. ഹെലോ.. നിച്ചു.. ഹെലോ.. ആ...ഹാ.... എന്താടാ എന്ത് പറ്റി.. ശ്രീ... ഞാൻ.. എനിക്ക്.. പറയടാ... ""ഇന്നലെ.. രാത്രി... എബി......................................................................................................""'""

അപ്പൊ അവനെ സംശയിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ആണേൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിന്നെ അല്ലെ.. ആദ്യം കൊള്ളേണ്ടത്... അതേ.. പക്ഷെ.. എനിക്കറിയില്ല.. അപ്പൊ അവനെ സംശയിക്കണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ... എന്റെ ഒരറിവിൽ ഇല്ല.... എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് സംശയിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല... ഇപ്പോൾ എബി എവിടെ ഉണ്ട്?? അവൻ ഓഫീസ് പോയി.. അവൻ എപ്പോ വരും പോകും എന്ന് എന്നോട് പറയണം... ഇന്ന് ആ ഒരാളെ നമുക്ക് കാണണം... അത്... പിന്നെ... ശ്രീ... ഇന്ന് എബി വരില്ല.. What...?? അതേ.. അവൻ ഇന്ന് tvm പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി... ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിക്കും... എന്ന് വരും..?? ശ്രീ... അവന്റെ ഒരു മിന്ന് കഴുത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന ഒരു പറച്ചിലെ ഒള്ളു.. അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല.. ഇന്ന് അതുപോലും ചേച്ചിയാ പറഞ്ഞത്.. Ah ok... ഞാൻ നിവിച്ചേട്ടനോട്‌ പറഞ്ഞോള.. നീ...uncle വിളിച്ചു ചോദിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് വരാ.. എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്.. അപ്പൊ നിവിയോട് പറഞ്ഞാലോ.. അത് ഞാൻ വല്ല സർപ്രൈസ്‌ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോള.. നീ പെട്ടന്ന് ഇറങ്.. നമുക്ക് സമയം ഇല്ല.. എബി ആണേൽ അവൻ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം... ഇല്ലേൽ.. പിന്നെ..

നിനക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും കണ്ടെത്താൻ പട്ടികൊളണം എന്നില്ല.. അത് പറഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ കട്ടാക്കിയതും.. പപ്പയെ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ റെഡി ആക്കി.. ചേച്ചിനാരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മമാരോടും മുത്തശ്ശിയോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി.. വഴിയിൽ ശ്രീ കാറുമായി wait ചെയ്യുന്നടായിരുന്നു.. അവനെ കണ്ടതും ഞാൻ വേഗം കാറിൽ കയറി.. നീ ആ ആളുടെ details പറ... ദേവൻ 45 വയസ് വീട് എറണാകുളം കൊച്ചി ഭാര്യ സരസ്വതി മകൻ ഭദ്രൻ bcom student Ok നമുക്ക് ആദ്യം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം.. ആൾ ഗുണ്ടയാസത്തിന് മുന്നിൽ ആയത്കൊണ്ട് അധികം കഷ്ട്ടപെടേണ്ടി വരില്ല.. അഴുക്ക് ചാലുകളും കലപില ഒച്ചയും ഒക്കെ ആയി ഒരു കോളനിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർതിയിട്ട് നടന്നു.. വെള്ളത്തിനായി അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചേച്ചിമാർ, കരഞ്ഞു ഓടുന്ന കുട്ടികൾ, ചാലിലെ അഴുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന രൂക്ഷഗന്ധം.. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തി.. ഒരു കൊച്ചുവീട് പുല്ല് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ വീട്, പുല്ലിന് മീതെ തുണികൾ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, സൈഡിയിൽ ആയി കുടം നിറച്ചതും അല്ലാത്തതുമായി കിടക്കുന്നു.. അതിശക്തമായി വെയിലിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി മുന്നിൽ തുക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി..

ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വാതിലിൽ കൊട്ടി.. 30,38 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ ചേച്ചി.. മുടികൾ പാറി,ചൂടിൽ വിയർത്തു കുളിച് നില്കുന്നു.. ചേച്ചി ഈ ദേവന്റെ വീട്.. ശ്രീ ചോദിച്ചതും ആ സ്ത്രീ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെറ്റിലയുടെ ചുവപ്പ് തീർത്തവ സൈഡിലേക്ക് ചുണ്ടിൽ കൈ വെച്ച് തുപ്പി... അയാളെ കുറിച് ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞുപോകരുത്.. പൊക്കോണം രണ്ടും. എന്നാത്തിനാ ഇനി.. അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല... വല്ല ബാറിൽ പോയി അന്വേഷിക്കു... അല്ലടി കൊച്ചേ.. നീ ഇനി അങ്ങേരുടെ പുതിയ സെറ്റപ്പ് വല്ലതും ആണോ.. അല്ല അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റീല... അതോണ്ടാ ചോദിച്ചേ... അഹ്മ.. ഇവിടെ നിക്കണ്ട പോകാൻ നോക്ക്.. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നിൽ ദേഷ്യം കൊള്ളിച്ചു.. അപ്പോഴും ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു.. അയാളെ കുറിച് അറിയാൻ ആണ് വന്നത് എങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടേ പോകു... എന്റെ പോന്നു കൊച്ചനെ എനിക്ക് അറിയേലാ... അയാൾ എന്നാ അവസാനം ആയി ഇവിടെ വന്നത്... ഇത് നല്ല കഥ... ഇയാളോട് അല്ലെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അല്ല.. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ 😏

ശ്രീരാഗ് ips Case അന്വേഷണത്തിന് ആയി വന്നതാണ്.. ശ്രീ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം ഒന്ന് പതറിയത് ഞങ്ങൾ ശ്രെധിച്ചു.. അത്.. പിന്നെ.. സാറെ... എനിക്ക് അങ്ങേരെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ മേല... അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ.. ഭാര്യ അറിയാതെ ഭർത്താവ് എവിടെ പോകാനാ... ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു സാർ വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു.. പിന്നീട് ആണ് അറിഞ്ഞത് അത് പോലീസ് അല്ല എന്ന് അതാ ഞാൻ പെട്ടന്ന്.. വേറെ സാറോ.. അതേ.. ഇപ്പോ കുറച്ചു മുന്നേ വന്നതേ ഒള്ളു... ആ സാർ എന്താ ചോദിച്ചേ.. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ അങ്ങേര് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ... പറയില്ല എന്നായപ്പോ കുറച്ചു പണം കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു... അയാളുടെ കൂടെ ആരേലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹാ.. ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.... പിന്നെ അങ്ങ് റോഡിൽ കാർ നിർത്തിയ വന്നെ.. ഇവിടെ അപ്പുറത് താമസിക്കുന്ന സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു കാറിൽ വേറെ 2 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്.. Oo.. നിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ എബിയുടെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്നെ നോക്കി ശ്രീ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് തലയാട്ടി...

സാറെ ആ സാർ ഇതിനുമുൻപ് ഇവിടെ കോളനിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വന്നിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ.. Eay എബി ആവില്ല.. രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ sunday അവൻ ഓഫീസ് മാത്രം പോയി..1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി.. ആഹാ.. അല്ല.. നിങ്ങൾ എന്താ എന്നിട്ട് ആ സാറിനോട് പറഞ്ഞത്.. ദേവൻ എവിടെ? അത് എനിക്കും അറിയേലാ.. അയാൾ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു.. പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ case കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു.. പിന്നെ കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു.. എന്നാൽ 2 മാസം ആയിട്ട് വല്ലാത്ത പരവേഷം ഒക്കെ പോലെയായിരുന്നു.. പിന്നെ 3 ദിവസം മുന്നേ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാറെ ഇല്ല.. ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പിന് പോയി മോൻ ഫീസ് അടക്കാൻ വെച്ച ക്യാഷ് കൊണ്ട അയാൾ പോയത്.. എവിടെ ആണേലും ഗുണം പിടിക്കില്ല... അയാൾ.. പറയുന്നതിന് ഒപ്പം കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ താഴേക്ക് ഇരുന്നു.. ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു കുറച്ചു പണം കയ്യിൽ കൊടുത്തു ശ്രീയുടെ കൂടെ പോന്നു... കാറിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി..

എങ്ങോട്ടാ ഇനി നീ.. അയാളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് അയാളെ കാണാൻ.. നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ.. നീ ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ച നിന്നപ്പോ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതാ... Oo.. കുറച്ചു കൂടെ പോയതും ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിയിൽ വണ്ടി നിന്നു.. ഇറങ്... അവൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി.. റോഡിന്റെ സൈഡിയിൽ ആയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അവന്റെ കൂടെ നടന്നു.. അത്യാവശ്യത്തിന് കുഴപ്പം ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്.. Bell അടിച്ചതും ഒരു 50 വയസ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു... ആരാ എന്ത് വേണം.. I am sreerag ips.. തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദേവൻ.. അയാൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു call എത്തി.. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പോലീസ് protection കൊടുക്കണം.. നിങ്ങൾ പോലീസ് ആണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?? അത് ചോദിച്ചതും ഞാനും ശ്രീയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി.. അവൻ പോക്കറ്റ് നിന്നും ഒരു card എടുത്ത് അയാൾക്ക് നിട്ടി... അത് കണ്ടതും അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു.. ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു.. ഞങ്ങൾ അയാളുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്നു.. ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് പേര് വന്ന് ചോദിച്ചു.. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരാൾ താന്നെ.അതാ എനിക്ക് ഒരു സംശയം...

Eay sorry.. ഞങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും clear ആയില്ല.. അപ്പൊ അവർ തന്നെ ആണ് ഇവിടേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്... Oo... അവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞെ... ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കി നില്കുകയായിരുന്നു... അവനെ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ തുമ്പി മലയുടെ നേർ താഴെ ഒരു വീട് ഉണ്ട്.. എന്റെ വീടാ... അവന് ഭീഷണി ആണെന്ന് അവന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി... അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നിട്ട ഇതിന് മൂൻപ് വന്ന പോലീസ്കരേം ഞാൻ പറഞ്ഞുവിട്ടത്.. അവനും ഒരാശ്വാസം ആയിരുന്നു.. പോലീസ് protection എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ... അവിടെ ആരും അറിയില്ല.. ഒരു അനക്കം പോലും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കില്ല.. മുഴുവൻ പൊടി പിടിച്ചു പോളിയനായി കിടക്കുന്ന വീടാ.. വണ്ടി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കേറത്തില്ല....ദിഷ അറിയാതെ പോയാൽ കട്ടിൽ പെടും.. അത്രക്ക് കുഞ്ഞൻകാട... Ok thanks... അഹം.. അവനെ നോക്കിക്കോളണം.. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്നത്... ആഹാ ok.. ഇയാൾക്ക് age എത്രയായി.. ഇത്രയും പൊട്ടൻ ആയി ഞങ്ങളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന അയാളെ നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു..

എനിക്ക് 60 ഉണ്ട്.. ആഹാ... കണ്ടാൽ 50 തോന്നിക്കു... എങ്ങനെയാ ദേവൻ ആയി.. അവൻ എന്റെ അനിയൻ ആണ്.. കൂട്ടുകാരൻ ആണ്.. അങ്ങനെ.. ഉള്ള ബന്ധം.. ആഹാ.. എന്നാ വരട്ടെ.. പറ്റിയാൽ കാണം.. അതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.. ഞങ്ങൾ നേരെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് വിട്ടു.. ഒരുപാട് കാടും കുന്നും ഒക്കെ ആയി ഇടുക്കി.. ❣️ മനസ് നിറയെ എന്തോ ഇളകിമറയുന്ന പോലെ... ആരായിരിക്കും? എബി ആകാൻ chance ഇല്ല.. എന്നാലും അവൻ ആയിരിക്കുമോ? ആണെകിൽ അവൻ എന്താ എന്നെ കൊല്ലാതിരുന്നത്? ആദ്യം എന്നെ അല്ലെ കൊള്ളേണ്ടത്? എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ... ഓരോന്ന് ആലോചിച് എനിക്ക് തല വെട്ടി പൊളിയുന്നത് പോലെ തോന്നി... മണിക്കൂർ കൾക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇടുക്കി തുമ്പിമലയുടെ സൈഡിയിൽ എത്തി കാർ stop ആക്കി........തുടരും………..........

