❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 2

രചന: ചിലങ്ക

എടി സമയം ഒരുപാട് ആയി നീ ഒന്ന് വേഗം പോ ( sheri) നിനക്ക് ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ലെ.. ( nichu) നിനക്ക് അവിടെ എത്തണ്ടേ ഇപ്പോൾ തന്നെ 10:00 ആയി. 11:00 ആണ് prgrm നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും 10:30 ആകും(sheri) അയ്യോ നീ ടെൻഷൻ ആകല്ലേ prgrm അറ്റന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നേക്കാൾ ടെൻഷൻ നിനക്കാണല്ലോ ( nichu) എന്നോട് നിന്നെ പിടിച്ചാപിടിയാലേ ഓഡിറ്റോറിയം എത്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നിവിച്ചേട്ടൻ ഇനി എങ്ങാനും വൈകിയാൽ നിവിച്ചേട്ടൻ എന്നേ തൂക്കിഎടുക്കും Eay ആ കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും 😌( nichu) * മോനെ ഒന്ന് പെട്ടന്ന് ഓടിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചു മുന്നേ എങ്കിലും എത്തണം (benny) എന്റെ പപ്പാ പപ്പയെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചുതരാം ( eby) Aha.. എത്തിയാൽ മതി ( beny) എടാ. നിനക്ക് ഒന്ന് inside ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നൂടെ ഇത് ഒരുമാതിരി black ടീഷർട്ടും ക്രീം പാന്റും നല്ല സെറ്റ് അപ്പിൽ വേണ്ടേ ഇറങ്ങാൻ ( bibi) എന്റെ പൊന്നുചേട്ടാ ഞാൻ പെണ്ണുകാണാൻ പോവുകയല്ലാ അവിടെ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ( eby)

അത് മോനെ.. ഇന്നൊരു പെണ്ണുകാണൽ കൂടി നടക്കും.. ( benny) What..?? പെട്ടന്ന് വണ്ടി suddenbreak ഇട്ട് നിന്നു. അതിന് നീ എന്തിനാ വണ്ടി നിർത്തിയെ ഞാൻ പറയാം നീ വണ്ടി എടുക്ക് ( benny) ഈ prgrm കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകും. കുട്ടിയെ നിനക്ക് പറഞ്ഞുകേട്ട് നല്ല പരിജയം ആണ്. ( eby) എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു കല്യാണം വേണ്ട പപ്പാ നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം ( eby) നടക്കില്ല മോനെ.. നിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചാപിടിയാലേ വെച്ചിരിക്ക മിക്കവാറും ഈ മാരേജ് നടക്കും ( abi) Eay എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ എന്റെ മാരേജോ.. ( eby) ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയോ എന്റെ ഇഷ്ടം ഉള്ള പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചാമതി കേട്ടാൻ ഞാൻ ready ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ( benny ) പപ്പാ കാണിച്ചോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നേ പറഞ്ഞോളു ( eby) ഇനി എപ്പഴാ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ട നീ ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടായില്ല എന്ന് എന്നോട് ഇനി പറയാൻ നിക്കണ്ട കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഒന്ന് കാണുന്നു അത്രമാത്രം കരുതിയാൽ മതി കേട്ടല്ലോ.. ( benny) പപ്പാ അലീന ഒക്കെ വന്നിട്ട് ( eby) നീ മിണ്ടാതെ വണ്ടി ഓടിക്ക് എബി ( benny) Okei നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്രേം പിടിച്ച ആ കുട്ടി ആരാ 👀? ( eby) ഓ.. കൊച്ചുകള്ളൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടോ ( സിനി )

പോ ചേച്ചി എന്തായാലും ഞാൻ കെട്ടണം അപ്പൊ പിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാലോ 😌( eby) അത് ശെരിയാ.. നിഖിത നമ്മുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചർ ആണ്. തെറ്റു കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കുന്ന കുട്ടി പണത്തിനോട് അങ്ങനെ അധിക സ്നേഹം ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ല പാവപെട്ടവർക്ക് നല്ലത് മാത്രേ ചെയ്യൂ.. നല്ല കുട്ടി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി. ( benny) ഞങ്ങൾക്കും ( abi) നടക്കില്ല ( eby) അതെന്താ 🤨( bibi) കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അലീന അവളെ...( eby) മതി നിർത്ത് (beny) ഇത് നടക്കും ഇതേ നടക്കു ഞാൻ ഒരുപാട് ആശിച്ചു. നീ എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനി മാറ്റം ഇല്ല.. പിന്നെ വല്ല ഉടായിപ്പ് കൊണ്ട് ഈ കല്യാണം മുടക്കാം എന്ന് നീ കരുതണ്ട നടക്കില്ല... അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ നീ ഈ പപ്പയോടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അത് 😤( benny) പിന്നീട് ആ കാറിൽ ഒരു മൗനം ആയിരുന്നു. * എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീ ആ മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ഇടാൻ സമ്മതിക്ക് ( sheri) എടി പന്നെ... ഇതുതന്നെ ഓവർ ആണ്. ഇനി ഓവർ മേക്കപ്പ് വേണ്ട. ( nichu) മാഡം ഒരു ഡാൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നന്നായി വേണം (makeupman ) എന്റെ പൊന്നുചേട്ടാ മതി ഇതൊക്കെ സമയം ആയി. ചേട്ടനും കേട്ടതല്ലേ chiefguest ഫാമിലി ഒക്കെ എത്തി.

( nichu) Okei മാഡം മാഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. (Makeupman അയ്യോ എന്റെ നിച്ചു സമ്മതിച്ചു നിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇല്ലേൽ വേണ്ട.. നീ വാ.. Prgrm തുടങ്ങാൻ ആയി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാം നിനക്ക് tension ഒന്നുമില്ലല്ലോ.. ( sheri) നീ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കേണ്ട വാ.. 😒( nichu) ശെരി ശെരി വാ.. ( sheri) * നമസ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ ജന്ന മാളിന്റെ 20 വാർഷികം തുടർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ prgrmil ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന best ബിസിനസ്‌ man benny sirnum മകൻ എബി ക്കും ഫാമിലിക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതേക സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു... അധികം പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രെശസ്ത നർത്തകി ആയ നിഖിതയുടെ നൃത്തചുവടുകളിലേക്ക് ആണ്. പപ്പാ ഇതല്ലേ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ( bibi) അതേടാ ( benny) എടാ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കുട്ടി. ദേ ഇതാ.. നിഖിത ( anu) ആണോ ( sini) അബി ഇതാണത്രേ ആ കുട്ടി ( sini) അഹം.. അവനോട് പറയട്ടെ.. ( അഭി) Aha..( sini) എടാ ഇതാണ് ആ കുട്ടി നല്ലപോലെ നോക്കിക്കോ ഇനി കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല 😁( abi)

പോടാ... ചേട്ടൻ ആണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല എടുത്ത് എറിയും ഞാൻ (eby) 😁😁😌😌( abi) * എപ്പോഴോ എബിയുടെ കണ്ണുകൾ മുദ്രകൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ഥാനം മാറുന്ന അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കും ഭാവത്തിന് അനുസരിച് തെളിഞ്ഞുവരുന്ന അവളുടെ കവിളിലേ നുണക്കുഴിയിലേക്കും പടർന്നു... നന്നായി കളിക്കുണ്ടാല്ലേ ( bibi) അതെ ചേട്ടാ നന്നായി കളിക്കുന്നു ( anu) കൊയ് എല്ലാവരും എബിയേ നോക്ക് ( abi) എല്ലാവരും അവനിലേക്ക് ശ്രെദ്ധിച്ചപ്പോൾ ചെക്കൻ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല 👀 എടാ.. പതിയെ നോക്കടാ ... ആ പെണ്ണുകൂടി മനസ് വെച്ചാൽ അവൾ നിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അല്ലെ... ( abi) ഞാൻ അവളെ അല്ല അവളുടെ ഡാൻസ് ആണ് നോക്കിയത് നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ( eby) അതെ അതെ.. നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് 😁(bibi) അത്ര നിർബന്ധം ആണേൽ ചേട്ടൻ കെട്ടിക്കോ ( eby) എബി..... No..... ( anu) ഓ.. സോറി ചേച്ചി ഞാൻ ഓർത്തില്ല 😁( എബി) * സാർ വന്നതിൽ നല്ല സന്തോഷം.. കുടുംബസമേതം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ അതികം സന്തോഷം ( ഓണർ ) ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം ഈ ഒരു പരുപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വരട്ടെ... പോയിട്ട് ഇത്തിരി തിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.. ( benny) അല്ല.. ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിഖിത? (Beny)

ആ മോൾ പോയി. കുറച്ചു നേരം ആയിട്ടേ ഒള്ളു പോയിട്ട്... ( oner) അഹം.. Okei 🙏 * പപ്പാ പോകണോ? ( eby) നീ വണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വിട്ടോ... എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും.. എബി 😤( benny) പപ്പാ എനിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല ( eby) എന്നാ വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ട് വരാലോ.. ( benny) കണ്ടുവരുക okei ആണോ? ( eby) Okei.. 😊( benny ) അവരുടെ കാർ നിച്ചുവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തി. പൂക്കൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വീക്നെസ് ( bibi) അതെ.. എന്തൊരു പൂക്കള.. ( anu) അതും പലതരം ( sini) പപ്പാ ഈ കുട്ടീടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന പറഞ്ഞെ... ( abi) ഒരു ചേട്ടൻ നിവിൻ ഡോക്ടർ ആണ്. ഭാര്യ പേര് അറിയില്ല ഡോക്ടർ ആണ്.. പപ്പാ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആക്‌സിഡന്റിൽ മരിച്ചെന്നു കേട്ടു... ( benny) അതെ.. നിങ്ങൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞുനിൽക്കാതെ വരാൻ നോക്ക്.. ഞാൻ ഇറങ്ങാ. ( eby) അവർ എല്ലാവരും പുറത്തേക് ഇറങ്ങി. * നിവി പുറത്ത് ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഋതുവിന്റെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു നിവി ഉമ്മറത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ മുറ്റത് എത്തിയിരുന്നു നിവിൻ?( benny) അതെ.. ആരാണ് മനസിലായില്ല 😊( nivi) ഞാൻ എറണാകുളത്തിന്ന നിഖിത വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്ന കോളേജിലെ md ആണ്. ( benny) Aha.. കയറി വരു.. എനിക്ക് മനസിലായില്ല.. വരും.. അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. എല്ലാവരും വരൂ... ( nivi)

എല്ലാവരും പതിയെ അകത്തേക്ക് കയറി. ഇരുന്നു.. റിതു കുടിക്കാൻ എന്തേലും എടുത്തോളൂ...( nivi) ആ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം ( റിതു ) എടാ.... നിവി എടാ തെണ്ടി ചേട്ടാ.... പുറത്ത് നിന്നും നിച്ചുവിന്റെ ശബ്‌ദം ഉയർന്നു. അത് കേട്ടപ്പഴേ മനസിലായി എല്ലാവർക്കും നിച്ചു ആണെന്ന്.. അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. നിവി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചമ്മിയ ചിരി ചിരിച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. ആ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ.. ഇത് ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ആണ് ഇനി മേലാൽ ആ ബ്രോക്കർ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ അന്ന് നിന്നേം കൊല്ലും ഞാനും ചാവും കേട്ടല്ലോ... അതും പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കാണുന്നത് തന്റെ കോളേജ് md യെയും ഫാമിലിയും.. അവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാം കേട്ടെന്ന്... ഞാൻ.. ചേട്ടനെ... സാർ എന്താ ഇവിടെ? ( nichu) ഞാൻ ഇയാളുടെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ.. ( benny) ഓ... Okei.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ അടുക്കളലേക്ക് നടന്നു.. അപ്പോഴാണ് അകത്തേക്ക് ഷെറി കയറിവന്നത്. എന്നാടാ prblm.. ആൾ നല്ല ചൂടിൽ ആണല്ലോ ഇന്ന് ( nivi) എന്റെ പൊന്നുചേട്ടാ... ആ ബ്രോക്കർ രാധാകൃഷ്ണൻ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടി നല്ല പയ്യനാ സർക്കാർ ജോലിയാ മോളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കും തേങ്ങയ മാങ്ങായാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു..

ഇവൾ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ മോളെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ് അയാളുടെ അടുത്ത ഡയലോഗ് ആൾക്കാർ മൊത്തം ഞങ്ങളെ നോക്കട്ടെ.. വഴിയിൽ വെച്ചുള്ള ആ പെണ്ണാലോചനയെ കണ്ട്.. പിന്നെ ഇവൾ വണ്ടി സൈഡിലൂടെ എടുത്ത് ഇങ് പോന്നു. സബാഷ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവർ പോയ എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഉള്ള വകയായി എന്നർത്ഥം (nivi) Ofcource.. ഇന്ന ആഷിക് വരുന്നുണ്ട്.. ഞാൻ പോവാ... നിക്കാൻ സമയം ഇല്ല.. ( കയ്യിലെ വണ്ടിയുടെ കീ നിവിയെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഷെറി പറഞ്ഞു Aha.. നടക്കട്ടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കറങ്ങി നടക്കല്ലേ... ( nivi) പ്രായം ഇപ്പോൾ അതല്ലേ...( ഷെറി) * സാർ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ...ഷെറി പോയതും ബെന്നിയോടായി നിവി ചോദിച്ചു ആ ബ്രോക്കർ പറയുന്ന കാര്യം ആയി തന്നെ ആണ് ഞാൻ വന്നത്.. ( beny) സാർ.... മനസിലായില്ല.... ( nivi) ഇനി ജ്യൂസ്‌ കുടിച്ചിട്ടാകാം സംസാരം എന്നുപറഞ്ഞു റിതു ജ്യൂസ്‌ കൊണ്ടുവന്നു.. ഡ്രസ്സ്‌ മാറ്റി നിച്ചുവും എത്തിയിരുന്നു. അത് പിന്നെ.. നിഖിതക്ക് ഒരു ആലോചന അത് കേട്ടതും നിഖിത ഞെട്ടി. ഒരു പണി തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോ അടുത്ത പണി വണ്ടി വിളിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയല്ലോ ദൈവമേ.😤( നിച്ചു ആത്മ ) നിവിൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ( benny) അല്ല.. അതിപ്പോ പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ.. അല്ല ആരാ...( nivi) എന്റെ മകൻ എബി.. ഇതാണ് ആൾ എബിയേ ചൂടികാണിച്ചുകൊണ്ട് benny പറഞ്ഞു.. നിവി എബിക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊടുത്തു എബി തിരിച്ചും. ആൾ എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്‌ നോക്കി നടത്തുന്നത്..

ഭാവിയിലോട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആകും മൂത്ത രണ്ടു മക്കൾക്കും ബിസിനസ്‌ അത്ര താല്പര്യം ഉള്ള മേഖല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചത്.. അതായത് എല്ലാ ബിസിനസ്‌ ന്റേം ഒരേഒരു അവകാശി.. ( benny) ഒരുപാട് സ്വത്തും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല.. എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം അത്രമാത്രം അതുമാത്രമേ ഒള്ളു.. ( nivi) അത് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാം.. വന്നു കയറി രണ്ടുമക്കളേം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ആണ് കാണുന്നത്.. നിഖിതയും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ( benny) അല്ല. നിച്ചുന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ അതാണ് ഞങ്ങളുടേം അഭിപ്രായം.. എന്താ മോളെ നിന്റെ അഭിപ്രായം? ( nivi) എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ചേട്ടാ... എടുത്തടിച്ചത് പോലുള്ള അവളുടെ മറുപടി എല്ലാവരിലും സങ്കടം ഉണ്ടാക്കി.. എബി എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നതെ അല്ല എന്ന മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ല.. മോളെ.. അത് എന്തെ.. നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അതോ വേറെ ആരേലും? അവസാന പ്രേതീക്ഷ പോലെ അയാൾ ചോദിച്ചു Eay ഒരിക്കലും അല്ല സാർ സാറിന്റെ മകനോടോ കുടുംബത്തോടൊ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല.. പക്ഷെ.. ഒരു കാരണം കൂടാതെ എന്നേ കോളേജ് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട നിങ്ങളുടെ ന്യായം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല..

കല്യാണം കഴിഞ്ഞും അങ്ങനെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ 😊വെറുതെ എന്തിനാ?. ( nichu) മോൾ തെറ്റുധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അലീന മോൾക്ക് അറിയോ അവൾ എന്തോ പൊട്ടാ ബുദിക്ക് ചെയ്തത് ആണ് മോൾ അത് കാര്യം ആക്കണ്ട.. അത് ഞങ്ങളുടെ ന്യായം അല്ല... ഒരിക്കലും അന്യായതിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ല.. ഇത്രേം കാലത്തെ ബിസിനസ്‌ ജീവിതത്തിൽ അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല.. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ പ്രൊപോസൽ മോൾ തള്ളികളയരുത് അഭേക്ഷ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന ബെന്നിയെ എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ നിച്ചു നിവിയെയും ഋതുവിനെയും നോക്കി അവർക്ക് സമ്മതം എന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ വിളിച്ചോത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അത്രേം പേരെ നിരാശ പെടുത്തുവാൻ അവൾക്കും തോന്നിയില്ല.. എനിക്ക് സമ്മതം ആണ്.. ( nichu) ഇപ്പോ ഞെട്ടിയത് എബി ആയിരുന്നു.. എല്ലാവരിലും സതോഷം നിറഞ്ഞു.. എന്നാ നമുക്ക് ഇതങ് ഉറപ്പിച്ചാലോ നിവിയെ.. ( benny) പെട്ടന്നുള്ള നിവി എന്നാ വിളി കേട്ട് ബെന്നിയെ നിവി നോക്കി.. അല്ല.. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ അല്ലെ.. അതുകൊണ്ട്... Eay അതൊന്നുമില്ല പെട്ടന് കേട്ടപ്പോ... സന്തോഷേ ഒള്ളു.. Aha. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നല്ല ഒരു ദിവസം നോക്കി ഇതങ് ഉറപ്പിക്കാം... സമയം നോക്കി നിന്നാണ് അവിടേക്ക് വരണം.

വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വരണം. ഈ ആഴ്ച ഉള്ളിൽ വന്നാൽ അത്രേം നല്ലത് വിവാഹം പെട്ടന്ന് നടക്കണം എന്നാണ്. Okei അല്ലെ...?( beny) എനിക്ക് ഇയാളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എബിയേ നോക്കികൊണ്ട് നിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഒരു ചിരി ആയിരുന്നു മറുപടി. അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി അതെ.. എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല.. പ്രേതേകിച് ഇയാൾ എന്റെ അനിയത്തിയെ തല്ലി എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം അല്ല.. നിന്നോട് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല..ഇയാൾ no പറയും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷെ ഇയാൾ വിപരീതം ആയി yes പറഞ്ഞു.. സാരമില്ല ഇനി മാറ്റിപറഞ്ഞാൽ മതി.. Okei?? (എബി ) എന്തായാലും പെട്ടന്ന് starting trouble പോലും ഇല്ലാതെ താൻ പറഞ്ഞത് നന്നായി എനിക്കും ഒരു ആശ്വാസം ആയി. എനിക്കും അത്രേം താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല.. Benny സാർ അത്രേം ഇതായി ചോദിച്ചപ്പോൾ yes പറഞ്ഞു എന്നേ ഒള്ളു.. ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോയി no പറഞ്ഞോളൂ.. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല..( nichu) Okei... ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി നോക്കാം ✨️(എബി ) Okei THANKS ( NICHU).......തുടരും………..........

