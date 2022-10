❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 23

രചന: ചിലങ്ക

കാർ ഓടിക്കുന്നത് പ്രവിയാണ്. കോസീറ്റിൽ രഞ്ജിത് പുറകിൽ ശ്രീയും ദർശനും അതിന്റെ പുറകിൽ ആയി നിചുവും ഞാനും ആണ് ഇരുത്തം.. അറിയാതെ പോലും അവളുടെ നോട്ടമെനിക്ക് നീണ്ടില്ല... ഞാൻ ആയിട്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയതും ഇല്ല...മുന്നിൽ ഇരുന്ന് അവളെ നോക്കുന്നതിന് എല്ലാം എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല... വഴിയിൽ വെച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു... നിച്ചു ശ്രീയോട് മാത്രമേ സംസാരിക്കു.. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക പോലും ഇല്ല.. അത് എല്ലാവർക്കും സങ്കടം തന്നെ ആയിരുന്നു... രാത്രിയുടെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം എത്തി.. അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പപ്പക്ക് ഒഴിച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം... അത് ഒരു കണക്കിന് ആശ്വാസം ആയിരുന്നു... ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇറക്കി അവരെല്ലാവരും സമയം വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ കയറി.. ഡ്രസ്സ്‌ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല.. അവർ പോയെന്ന് കണ്ടതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. എവിടെ? ആൾ കയറി... ഞാനും ഒപ്പം കയറി.. ഹാളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ കാത്തെന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു... ആഹാ.. നിങ്ങൾ വന്നോ? (Abi) ഹാ ചേട്ടാ..

നിച്ചുവിനോട് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലും ഒന്നും അവൾ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ ആരെയും ഒന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മുകളിലേക്ക് കയറി.. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മറുപടി.. പറഞ്ഞു.. എന്നാൽ എല്ലാവരും അവൾ കയറിപോയത് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.. അവൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു.. അതിന്റെ ആണ്... നമ്മളോടൊക്കെ ഉണ്ടാകും.. ദേഷ്യം... അത് കാര്യാക്കണ്ട... ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും അതിന് ശേരി വെച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ ശ്രീയുടെ നിർബന്ധം ആണ് വരാൻ കാരണം.. ഹം... നീ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയരുത് ഇനി... Eay ഞാൻ ആയിട്ട് ഒന്നിനുമില്ലോ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണ്ടേ? ( sini) വേണ്ട ചേച്ചി ഞങ്ങൾ പുറത്തുന്നു കഴിച്ചു.. പപ്പ എവിടെ,? പപ്പ കിടന്നു.. മുത്തശ്ശി ഇന്നല്ലേ പോയത്.. കൊണ്ടുപോയാക്കിയത് പപ്പയ.... അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടന്നു... എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല... ആഹാ.. ഞാൻ എന്നാ കിടക്കട്ടെ... അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി.. ഒപ്പം എല്ലാവരും light ഓഫ്‌ ആക്കി കിടന്നു... ~~~~~ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു.. എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും... എന്നോട് ഒന്നും അറിയില്ല പപ്പ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.. എന്തൊക്കെ നുണകൾ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയത്...

പിന്നെ.. എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും കുറച്ചു പിണങ്ങി നടക്കാം എന്ന് കരുതി തന്നെ ആണ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവരെ നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്... ~~~~~ റൂം തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവൾ താഴെ കിടന്നിരുന്നു... ഞാൻ ഫോൺ ഒക്കെ ടേബിൾ വെച്ച് fresh ആകാൻ കയറി... കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അവൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്.. നിച്ചു.... എന്റെ വിളി കേട്ടു കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു... ആഹ്മ്മ്‌?? നീ മുകളിലേക്ക് കിടന്നോ? അപ്പൊ ഇയാളോ?? ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം.. അയ്യയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ സാറെ.. ഞാൻ താഴെ തന്നെ കിടന്നോളാം... സാർ ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യരുത്... നിച്ചു..ഞാൻ... Call me nikitha.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു... ഞാൻ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറയാനും പോയില്ല.. ~~~~~ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ കണ്ണുകൾ പോയത് തറയിലേക്ക് ആണ്.. എന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു.... പിന്നെ.. ഞാൻ ഡ്രസ്സ്‌ എടുത്ത് കുളിച് ഇറങ്ങി.. അതും കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വരുകയായിരുന്നു സിനിചേച്ചിയും അനുചേച്ചിയും ഹാളിൽ ചേട്ടന്മാരും ഉണ്ട്.. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക lap എടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു.. ഓഫീസിലെ കുറെ works നോക്കാൻ ഉണ്ട്.. കുറെ ദിവസം ഓഫീസ് നിന്ന് മാറി നിന്നതിന്റെ എല്ലാ തകരാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു... എന്താടോ ഇന്ന് പോകുന്നില്ലേ.. ( bibi) പോകണം.. ഫുഡ്‌ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്...

എന്നും അങ്ങനെ അല്ലെ...?? (Anu) ആണ്.. പക്ഷെ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്..(abi) ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പണി ഒന്നുമില്ല.. അമ്മമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്.. നിച്ചു ആണേൽ നല്ല പാചകത്തിൽ ആണ്.. ഞങ്ങളെ mind ആക്കുന്നുപോലും ഇല്ല...(sini) ആഹാ.. അത് നന്നായി ഞങ്ങളോട് മാത്രം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമോ എന്നാ tension ആയിരുന്നു.. ( abi) ഒരു റൂമിൽ കിടക്കുന്ന എന്നോട് പോലും ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല പിന്നെയാ നിങ്ങളോട്... 🤧 എല്ലാത്തിനും സമയം ഉണ്ട് ദാസാ... നീ കുറച്ചൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിനോട് ചെയ്തത്... അതിന് അവൾ ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു.... ( abi) അത് പോയിന്റ് ( anu) ഒന്ന് പോയെ.. ഇനി അതും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ( eby) Gudmrng പപ്പ കോലായിൽ നിന്നും കയറി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു... ഇന്ന് എബി പോകുമ്പോൾ നിച്ചുവിനെ കൂടി കൂട്ടിക്കോ... എങ്ങോട്ട്??? നീ എങ്ങോട്ടാ എന്നും പോകാർ അവിടേക്ക് തന്നെ.... ഓഫീസിലേക്കോ?? 🙄 ആ.. അവൾ ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസ് വരും.. അവിടെ അവളെ ഞാൻ post ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.. നീ ഇനി തടസം ഒന്നും പറയണ്ട... മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... അതും പറഞ്ഞു പപ്പ റൂമിലേക്ക് പോയി.. ആ... പിന്നെ... പെട്ടന്ന് പപ്പ വീണ്ടും വിളിച്ചതും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് നോക്കി...

അവൾ ഒരു കണ്ടിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്... എന്ത് കണ്ടിഷൻ ( abi) അവൾ എബിയുടെ ഭാര്യ ആണെന്ന് ആരും അറിയിക്കേണ്ട.... അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലലോ നിച്ചുവിനെ അതുകൊണ്ട് ഇനി അറിയിക്കാൻ നിക്കണ്ട..കേട്ടോ... ആ... Okei... ( eby) ~~~ മോനെ.. കോൾ അടിച്ചല്ലോ... പക്ഷെ അവൾ എന്തിനാ നിന്റെ ഭാര്യ ആണെന്ന് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്...(anu) നിനക്ക് അത് മനസിലായില്ല.. അവൾ ഇവനെ അടച്ചു പിണ്ടം വെച്ചു... 😂( abi) അത് കേട്ടതും എല്ലാം ഒടുക്കാത്ത ചിരി... അതേ.. സമയം 8:00 കഴിഞ്ഞു നിനഗൽ ആരും പോകുന്നില്ലേ... എന്നേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ അല്ലെ ഇറങ്ങാറ്? വിഷയം മാറ്റാൻ എന്നോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു... അയ്യോ.. എച്ചു.. അവനെ വിളിച്ചില്ലലോ.. സമയം ഒരുപാട് വൈകി... ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ... ഇന്ന് കുറെ work ഉള്ളതാ... അതും പറഞ്ഞു സിനിചേച്ചി അകത്തേക്ക് പോയി... ഒപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടേതായ പരുപാടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു... സമയം ആയപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ചെന്നു... എനിക്ക് ഉള്ള ഡ്രസ്സ്‌ കർച്ചീഫ് എല്ലാം കട്ടിലിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഞാൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ എല്ലാം എടുത്തു. ഒരുങ്ങി... താഴേക്ക് നടന്നു... നിച്ചു ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു... ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപേ... അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിരുന്നു...

അത് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറിയത്... താഴെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ ഇരുന്നിരുന്നു... നിച്ചു എല്ലാവർക്കും serve ചെയ്ത് ഇരുന്നു... ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു.. എന്നിട്ടും അവൾ no mind... മോളെ.. മോളുടെ mba സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി... കേട്ടോ... കഴിക്കുന്നതും ഒപ്പം പപ്പ അവളോട് പറയുന്നത് കേട്ട്.. ഞാൻ മുഖമുയർത്തി അവരെ നോക്കി.. അവൾ ശെരിയെന്നു പറഞ്ഞു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഇവൾ mba ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?? 🙄 എനിക്ക് ഉയർന്ന അതേ ചോദ്യഭവത്തോടെ എല്ലാം എന്നെ നോക്കി.. ഞാൻ അറിയില്ല എന്നാ മട്ടിൽ ചുമൽ കൂച്ചി കൊടുത്തു... കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി... എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾ എഴുന്നേറ്റു.. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാളിൽ പോകാൻ ഉള്ള തിരക്ക് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ പപ്പയുടെ റൂമിൽ കയറി പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി വീണ്ടും shoe കെട്ടാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയി തിരിഞ്ഞു... എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള food,അടക്കം ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോയത്... ഞാനും കാർ എടുത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചു... പോകുന്ന വഴി ഒക്കെ ഞാൻ അവളെ നോക്കി എങ്കിലും അവളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല... അവസാനം ഓഫീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മെറി വന്ന് എന്റെ bag file ഒക്കെ വാങ്ങി എന്റെ PA ആണ്.. കുറച്ചായിട്ടേ ഒള്ളു... Join ചെയ്തിട്ടുള്ളു... Makeup കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത പോലെ ഒരു item...

Sir, ഒരു കുട്ടി join ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്... കുട്ടിയോ? അതേ സാർ.. ഇയാൾ എന്താ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്... അയാൾക്ക് പേരില്ലേ.. Name എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ, ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല,, പിന്നെ ആൾ എന്നേക്കാൾ ഇളയത് ആണ് എന്ന് മനസിലായി.. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഒള്ളു... Aham.. 😊.. ഒന്ന് മൂളി ഞാനും അകത്തേക്ക് കയറി... എനിക്ക് മനസിലായിരുന്നു നിച്ചു ആണ് അതെന്ന്... ഓഫീസിൽ എന്നെ കണ്ടതും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് gudmrng പറഞ്ഞു... എല്ലാവരെയും നോക്കി.. ഞാൻ md ക്യാമ്പിനിലേക്ക് നടന്നു... അവിടെ പുറത്തായി നിൽക്കുന്ന നിച്ചുവിനെ ഞാൻ കണ്ടു..എന്നെ കണ്ടതും ഏഴുന്നേറ്റ് നിന്ന അവളെ കണ്ടതും എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി.. ഈ ഓഫീസിലെ ഒരു പങ്കു അവൾക്കും ഉണ്ട്.. എന്നിട്ടും.. അവൾ അങ്ങനെ നിക്കുന്നെ കാണുമ്പോൾ അതും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ... ഞാൻ ക്യാമ്പിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി... സാർ,, അയാളോട് എന്താ പറയണ്ടേ... ഇന്റർവ്യൂ കോർട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറയട്ടെ... ആഹാ.. അവർ വന്നോ... Yes സാർ, Okei.. ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം അയാളോട് പുറത്ത് wait ചെയ്യാൻ പറ.... Okei സാർ... അതും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി.. ~~~~~ ഇയാൾ next ഫ്ലോർ wait ചെയ്യു... I mean interview court.. അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും..... Ok.. Thanks നിവിയെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ mam വന്ന് പറഞ്ഞത്... ഞാൻ interview കോർട്ടിലേക്ക് നടന്നു.. പുറത്ത് wait ചെയ്തു...

അപ്പോഴേക്കും എബി വന്നു കോട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല excutive ലുക്കിൽ ആണ് വരവ്... ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ തിരിന്നു.. Come... ( meri) അകത്തേക്ക് വിളിച്ചതും ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി.. അവിടെ 4 chair അതിൽ ദർശൻ, രഞ്ജിത്, പ്രവി, എബി.. അങ്ങനെ അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അവർക്ക് മുന്നിൽ ആയി ഒരു നീളത്തിൽ ഉള്ള ടേബിൾ.. ആവർക്ക് അഭിമുഖമായി ഒരു 3 chair... ഞാൻ അവർക്ക് അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. മൂൻപ് ഒരു പരിജയം ഇല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ പെരുമാറി... Sit.. ( pravi) ഞാൻ ചെയറിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നു..എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്ക് നേരെ നീട്ടി... Name ( പ്രവി) നിഖിത Full name നിഖിത സുരേഷ് Okei... Husband? (Renjith) Eby... എന്നെ നോക്കി എല്ലാം ഫയൽയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നേരിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് അറിയണം എന്നപോലെ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു.. Husbend എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എബിയുടെ മുഖത്ത് ഉള്ള ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു... അവൻ അവർ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മനസിലായി... MBA പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറെ ആയിട്ടും..എന്തുകൊണ്ടാണ് job ഇപ്പോൾ select ചെയ്യാൻ കാരണം??(eby)

എനിക്ക് teaching ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.. എന്റെ ലൈഫിൽ ആ job പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു.. So ഞാൻ mba കൂടി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് just ഒന്ന് വന്നു that's it.. Okei.. ഇവിടെ job കിട്ടിയില്ലേൽ... (ദർശൻ ) വേറെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി interview try ചെയ്യും... അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? RR groups എനിക്ക് job ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു.. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നതാണ് better.. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേൽ.. ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട അവിടെ പോകാതിരുന്നത്.? Any reason? (പ്രവി ) Yes.. എന്റെ husbend father നിർബന്ധം കാരണം... Oh okei okei... റാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ... ( eby) Yes. Okei.. Ur appointed to the marketing section.. Congrats...(eby) Thanku.. 😊 Okei ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ...(രഞ്ജിത് ) Okei.. Husbend എന്ത് ചെയ്യുന്നു.. 😉 Sir, ഞങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആകാൻ wait ചെയ്യുകയാണ്.. So husbend husbend എന്ന് പറയേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല.. Okei?? Okei... 😊 😊 Personal കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്... എബയെ ഒന്ന് അറിയിപ്പിക്കാനും.. അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ മെറിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... നിഖിതക്ക് എബി സാറിനെ ഇതിന് മുൻപ് അറിയോ? ( മെറി ) Eay no... എന്തെ?? അല്ല... സാർ ഇങ്ങനെ അല്ല.. ഒരു interview ആണേൽ ആ ആളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു

ആകെ താളം തെറ്റിക്കും.. ഇന്നാണേൽ സാർ ഒന്നും അധികം ചോദിക്കുന്നുമില്ല.. File ആണേൽ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചേ ഒരാളെ select ചെയ്യൂ.. ഇതാണെൽ നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കിയതുപോലും ഇല്ല.. 😊 Eay ഇയാൾ സംശയിക്കണ്ട... ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഒള്ളു... എനിക്ക് ഇയാളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ട്ടായി.. നല്ല cute ആയിട്ടുണ്ട്... Frnds... കൈ തന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന മെറിന് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു... നമുക്ക് ഒരു coffee ആയാലോ?? എന്നിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം... പെട്ടന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിരസിക്കാനും തോന്നിയില്ല.. ഞങ്ങൾ ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു coffee പാർലറിലേക്ക് പോയി.. ~~~~ എടാ തെണ്ടി നീ എന്തിനാടാ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ അവൾ പറയാൻ പാകത്തിന് എപ്പോഴും husbend husbent എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നെ.. 😤 അത് ഒരു രസല്ലേ... അവളുടെ മനസ് അറിയാൻ... എടാ.. ഇത് നല്ല ഒരു അവസരം ആണ്... അവൾ ഈ കമ്പനി work ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് ഇടക്കിടക്ക് കാണാലോ... അതാണ് ഒരു ആശ്വാസം... 😒 Aham... നിനക്ക് എന്താ അപ്പോഴും ഒരു വിഷാദം... അവൾ ഡിവോഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്... 😤 ആണെന്നല്ല ആകാൻ നിൽക്കുകയാണെന്... ആ... രണ്ടും ഒന്ന്... ആ... അത് കാര്യാക്കണ്ട.... Aham... °°°°°°°••••••••••°°°°°°°° തനിക് കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ... Eay വേണ്ട... Ahaa ok.. എന്റെ പേര് മെറി.. മെറി സെബാസ്റ്റ്യൻ.. എബി സാറിന്റെ PA ആണ്.... ഒപ്പം സാറിന്റെ നല്ല frnd ഉം... Aham.. സാർ സമ്മതിച്ചാൽ partnerum... What??

Sir married അല്ലെ?? പെട്ടന് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ആണ് തോന്നിയത്... അത് അതേപോലെ ചോദിച്ചു. ആണ്.. But... എനിക്ക് സാറിനെ ഇഷ്ട്ട.. സാറിന്റെ ചില behavings കാണുമ്പോ എന്നേ ഇഷ്ടം ആണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.. അപ്പൊ സാറിന്റെ wife?? നീ ആരോടും പറയില്ലേൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ... Eay പറയില്ല... Mam പറഞ്ഞോ... ഈ സാർ married ആണ്.. പക്ഷെ അവർ അത്ര നല്ല രസത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് പല ഇടത്തു നിന്നും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത്... അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും..? Marrage കഴിഞ്ഞിട്ട് 3,4 മാസം ആയി ഇതുവരെ സാറിന്റെ wife ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല... അവരുടെ കോളേജിലെ teacher ആണ്.. ബെന്നി സാറിന് ഇഷ്ടം ആയി കെട്ടിച്ചത്...ആണ്.. അല്ലേലും ആ ബെന്നി സാറിനെ പറഞ്ഞ മതി... എബി സാറിന്റെ ഇഷ്ടം ഇല്ലാതെ ഒരു teacher ഒക്കെ ചേരുമോ സാറിന്?? നീ പറ... ഇല്ല... അത് അറിയാൻ വൈകിപ്പോയി... എന്താ.. നീ എന്താ പറയുന്നേ? എന്ത് അറിയാൻ വൈകി എന്ന്?? അ..ല്ല...ശെരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ... Aham.. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ലേ.. എനിക്ക് ശെരിക്കും ഇഷ്ടം ആണ്.. സാർ ഒരു chance തന്നാൽ പൊന്നുപോലെ നോക്കും ഞാൻ... ഓഹോ... എന്നാൽ സാറിനോട് പറഞൂടെ... Eay no.. എന്റെ behave കണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ എന്നോട് പറയിപ്പിക്കും... But ഇതുവരെ ഒന്നും നടന്നില്ല.. നീ എന്നേ help ചെയ്യണം.. Plz... നിന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാ frnds ഒക്കെ നന്നായി support ചെയ്യുന്ന ആൾ ആണെന്ന്.. അല്ലെ??

അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി കൊടുത്തു... എനിക്ക് mam... Eay... ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ... എന്നേ ഈ mam mam വിളിക്കണ്ട.. മെറി അത് മതി.... Okei... മെറിയെ പോലെ എനിക്ക് ഒരു frnd ഉണ്ട് നാട്ടിൽ... ഷെറി.. അവൾ teaching ആണ്.. ഒരു സ്കൂളിൽ... അവളും ഇങ്ങനെയാ.. നല്ലപോലെ സംസാരിക്കും.. എല്ലാം തുറന്ന്... Hey... അപ്പൊ ഞാൻ ആ നാട്ടിലെ frnd പോലെ നിനക്ക് ഇവിടെ.. Okei??? Okei... അപ്പൊ വാ.. ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ച തരാം... മെറി തന്നെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നത്.. എന്റെ സീറ്റിന് നേരെ opposite ആയാണ് എബിയുടെ ക്യാമ്പിൻ.. Glass ഡോറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ... മെറി അവന്റെ strictness എല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നു.. ഒപ്പം പ്രവിയെയും രഞ്ജിത് പറ്റി ഒക്കെ... അവരൊക്കെ എബിയുടെ അതേ postion ആയി നിൽക്കുന്നവർ ആണ്.. ഇതല്ലാതെ ഉള്ള അവരുടെ ഓഫീസിൽ എബി മാത്രം ഒള്ളു... ഓരോ അസിസ്റ്റന്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.. അവിടെ ഇടക്ക് visiting ഉണ്ടത്രേ... ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിൽ ആണ് ഇവർ അധികവും... എനിക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു മെറി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി.. അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിക്കുകയും file മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. അവന്റെ നോട്ടം ഇടക്ക് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്നും mind ആക്കാതെ എന്റെ ജോലിയിൽ ശ്രെധിച്ചു.........തുടരും………..........

