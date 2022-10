❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 27

രചന: ചിലങ്ക

നിച്ചു നീ ഇവിടെ ആദ്യം ആയിട്ടല്ലേ? അതേ.. എന്തെ.. ഒന്നുല്ല നീ മുഴുവൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്നത്കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ.. 😊 നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം സാർ ഇപ്പോൾ വരും.. എന്നിട്ട് സാർ ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് staff visiting.. Okei? Office section എത്തിയപ്പോൾ മെറി എന്നെ നിർത്തിച്ചു.. മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ആണ് വെറുതെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്.. മെറി കാര്യമായി ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. അവൾ നോക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക്‌ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എബി നടന്നു വരുന്നു.. ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും അതുപോലെ ആണ് വേഷം.. Dark blue shirt, coat,black pant,black shoe, hair jel തേച് ഒതുക്കAhmവീട്ടിയൊതുക്കിയ താടിയും മീശയും.. അതേ... മതി... അല്ലാടി ഒന്ന് ചിന്തിച് നോക്ക് ആ സൈഡിൽ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ.. ഇവർക്ക് എന്തോരം ബിസിനസ്‌ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ.. അവിടെ ഒക്കെ സാറിന്റെ കൂടെ ഒപ്പം aoow what a feel നീ അത് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട.. നീ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് reply നോക്കിയിട്ട് മതി... Eay അവളെ മാറ്റി സാർ എന്നേ കെട്ടും മോളെ... ഇല്ലേൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കും.. സാറിന്റെ ഭാര്യ അത്ര നല്ല പാർട്ടി ഒന്നും അല്ല... അതെന്താ അങ്ങനെ.. അങ്ങനെ ഒരു talk ഓഫീസിൽ ഉണ്ട്.. ഓഹോ.. ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് എബിയും ദർശൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിരുന്നു..

അകത്തേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റില്ല അവൻ മാത്രേ പോകാറുള്ളു എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ മെറിയുടെ കൂടെ മാറി നിന്നു... ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ദർശനും വന്നു നിന്നു.. നിഖിത... Come with me... എഹ്? 🙄 തന്നോട് എന്റെ കൂടെ വരാൻ അതും പറഞ്ഞു അവൻ office റൂമിലേക്ക് കയറി.. ഞാൻ മെറിയെ നോക്കി അവളുടെ ഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം അത്രക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്... ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി.. ആഹ്‌.. ഇരിക്കെടോ... അവൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ നോക്കി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു.. അപ്പൊ father.. പറഞ്ഞ ആൾ ഇതാണ്.. എന്റെ ഭാ...ര്യാ.. ആക്കുന്ന പോലെ നീട്ടി ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മുന്നിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു.. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊടുത്തു... ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരാം എന്ന്... എന്നാൽ വൈകിട്ടോ... കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞു... പ്രായത്തിന്റെതായ ശബ്‌ദവ്യത്യാസത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. അത് അച്ഛാ എനിക്ക് സമയം വേണ്ടെ... പിന്നെ കുറച്ചു പരുപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു... ആഹ്മ്മ്‌. എപ്പോഴും നിനക്ക് ന്യായം ഉണ്ടാകുമല്ലോ... ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല... ഇപ്പോഴേലും വന്നല്ലോ... അത് മതി..

. അച്ഛന്റെ പരാതികൾ ഒക്കെ തീർക്കാൻ കലാക്ഷേത്ര യിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.... ഒരു one week plan ചെയ്ത്... പെട്ടന്ന് തന്നെ വേണം... 🤧 പിന്നെന്താ.. നീ അല്ല.. മോൾ പറയട്ടെ... വരും.. എന്ന്.. അതും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നേ നോക്കി.. കൂടെ എബിയും ഞാൻ.. വരാം... ആഹം.. ഇപ്പോൾ okei... അപ്പഴേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ്‌ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാ... ആഹ്‌ ok എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ട്.. ഞാനും ഇറങ്ങാ... അതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ office നിന്ന് ഇറങ്ങി. യാത്ര പറഞ് അച്ഛൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി.. ഞങ്ങൾ മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് സ്റ്റെപ് കയറി.. അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ ആണ് പോകുന്നത്.. അതേ... ആഹ്മ്മ്‌?? അവർ എവിടെ? ആര്?? മെറിയും ദർഷേട്ടനും.. അവർ താഴെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നേം നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. ~~~~~ അവളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. Staff റൂം കുറച്ചു ചുറ്റി വളയാൻ ഉണ്ട്... പിന്നിൽ ഒരു ആൾ അനക്കം ഇല്ലാതെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ആ നീണ്ട വരാന്തയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക്... പിന്നെ അവളെ അന്വേഷിച്ചു നടപ്പായി.. തിരിഞ്ഞുനടന്നു... കുറെ അന്വേഷിച്ചു ആ കോളേജിലെ വരാന്തകളിലൂടെ നടന്നപ്പോ കണ്ടു ഒരറ്റത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അവളെ.. അവൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല... ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്നേ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു... അവളിലെ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞ മുഖം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായില്ല....

ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു.. എന്നാലും ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടും നിനക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ പെണ്ണെ... ആ സൗന്ദര്യവും മേൽവഴുക്കവും അഹ്.... കൊള്ളം Hey mind ur words അച്ചോ... മാഡം ചൂടാവല്ലേ.... പെണ്ണെ.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു.. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട... കൈ എടുക്കട... ~~~ നടന്നു നടന്നു കാൽ കുഴയുന്ന പോലെ ആയപ്പോ ഒന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ്.. നിഖിത.... ആ വിളി കേട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി... ഒരേസമയം ദേഷ്യവും സങ്കടവും കുമിഞ്ഞുകൂടി.. ഇല്ലെങ്കിൽ... വശ്യമായ ചിരിയോടെ എന്റെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മുറുക്കി കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു.. കൈ എടുക്കട.... നീ ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ കുഞ്ഞാ... അതുംകൂടെ ആയതും എനിക്ക് control ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.. പൊട്ടിച്ചു കരണം നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു.. ഇടാത്തെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ വലത്തേ കൈ പിടുത്തം ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൈ വാശിയോടെ വലിച്ചു മാറ്റി കൊടുത്തു... പെട്ടന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ഒന്ന് നീങ്ങിയിരുന്നു കത്തുന്ന നോട്ടത്തോടെ എന്റെ നേർക്ക് അവൻ വന്നു നിന്നു നീ തൊടുമ്പോൾ കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രായക അല്ല ഞാൻ അത് നീ മറക്കണ്ട... അത് പറഞ്ഞതും അവൻ എന്റെ ഇടുപ്പിലൂടെ കൈ ഇട്ട് എന്നേ പിടിച്ചു നിർത്തി...

അവനിൽ നിന്ന് കൂതരാൻ നോക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല.. അവനിൽ നിന്നും പെട്ടന്ന് ഉന്തി മാറ്റി തിരിഞ്ഞതും കണ്ടത് ഞങ്ങളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എബിയേ ആണ്... അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്നു.. ഇതാരാ... അത്... എ..ന്റെ collagemate... ഓഹോ.. നീ എന്തിനാ ഇവനെ തല്ലിയത്.. അത് ഒന്നുല്ല... വെറുതെ ആരെങ്കിലും തല്ലുമോ... അതും പറഞ്ഞു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ഞങ്ങളെ മാറി മാറി നോക്കുന്ന അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് എബി ആന്നടിച്ചു... Eay വേണ്ട.... Plz.. മാറി നിൽക്കടി... അവന്റെ നേർക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ നിന്നതും ഞാൻ അവനെ തടഞ്ഞു എങ്കിലും എന്നോട് ദേഷ്യത്തോടെ അലറിക്കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ നേർക്ക് പോയി.. എന്നിട്ടും ഞാൻ പരമാവധി അവനെ മാറ്റി നിൽക്കാൻ ശ്രെമിച്ചു.. എന്നാൽ എനിക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു അവന്റെ ദേഷ്യം... കോളേജിലെ staff ഒക്കെ ഓടിക്കൂടി.... Class ഇല്ലാത്തത്കൊണ്ട് staffs മാത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു... അത് ഏറെ ആശ്വാസം ആയിരുന്നു... താഴെ നിന്നും എബി അടിക്കുന്നത് ശ്രെദ്ധിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തോ ദർശനും മെറിയും എത്തി... എബി അവനെ അടിച്ചു താഴേക്ക് ഇട്ടു... ചുണ്ടിൽ ചെറിയ പൊട്ടൽ ഉണ്ട്... അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് ആയിട്ടില്ല...

വീണ്ടും എബി അവനിലേക്ക് അടുത്തതും ഞാൻ മുന്നിൽ പോയി അവനെ ഇറുകെ പുണർന്നു.... ഇരുകണ്ണുകളും അടച്ചു ഞാൻ അവനിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു... അവന്റെ ഹൃദയം വേഗത്തിൽ ഇടിക്കുന്നത് വളരെ ആഴത്തിൽ എന്റെ കാതുകൾ ശ്രെവിച്ചു... അവൻ വലതു കൈയ്യാൽ എന്നേ ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തു ഇനി നിന്റെ കൈ പതിഞ്ഞാൽ... നീ എന്താണെന്നോ ആരാണെന്നോ എന്തിനാണ് ഇവളെ പിടിച്ചതെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല.. പക്ഷെ.. ഇനി മേലാൽ..... മാറിപ്പോടാ.... അത് പറഞ്ഞു ഭീഷണിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു.. അതൊക്കെ കേൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല... അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി കിടന്നു.. ~~~~~ അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവനിലേക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ എന്റെ കൈ തരിച്ചതാ... മുന്നിലേക്ക് ആന്നതും അവന്റെ മുഖത്ത് നിച്ചു അടിച്ചിരുന്നു... പിന്നെ അവൾ അവനോട് കൊടുത്ത മറുപടി കൂടെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി അവൻ നല്ല ആളല്ല... എന്ന്... ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് കണ്ടിട്ടും അവൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല... നല്ലപോലെ കൊടുത്തു.. അവളോട് ഉള്ള ദേഷ്യം കൂടെ അവനിൽ തീർത്തു... അവൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട.. പറയുന്നു എങ്കിലും അത് കേൾക്കാതെ വീണ്ടും അവനെ തല്ലാൻ പോയപ്പോൾ അവൾ എന്നേ വരിഞ്ഞുമുറുകിയിരുന്നു...

ആ നിമിഷം എന്റെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടായ മാറ്റം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്തോ ആ ചൂടിൽ ഒരു കുളിർ വന്ന് നിറയുന്നതുപോലെ... അവളെ എന്റെ വലംകയ്യാൽ ചേർത്ത് നിർത്തി.. അവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞതും അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ഏഴുന്നേറ്റ പോയി... സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കോളേജ് staff മൊത്തം ഉണ്ട്... മുന്നിൽ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന മെറി ഒപ്പം പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ദർശൻ... എല്ലാവരിലും ഒരു പുഞ്ചിരി ആയിരുന്നു.. ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല wife ആണെന്ന് പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയത്കൊണ്ടാകാം എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തോടെ എന്നെയും എന്റെ നെഞ്ചിൽ പതുങ്ങി കിടന്ന് കരയുന്നവളെയും നോക്കി... ആ ആശ്ചര്യം പിന്നീട് ഒരു പുഞ്ചിരിയായി മാറി... എല്ലാവരും അവരുടേതായ ജോലികളിലേക്ക് കടന്നു... അവളിലെ പിടി അഴിക്കാതെ തന്നെ അവളെ ചേർത്ത് അടുത്തുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തി ഒപ്പം ഞാനും ഇരുന്നു... അപ്പോഴും അവൾ എന്നിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു... ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന താക്കോൽ എടുത്ത് ദർശനു നീട്ടി.. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസിലായ പോലെ ദർശൻ ചാവി വാങ്ങി മെറിയെ കൂട്ടി പോയി.. മെറിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഷോക്കിൽ ആണെന്ന്.... ഞാൻ പുഞ്ചിരിയോടെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നവളെ നോക്കി.. അവളിലെ തേങ്ങൽ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല...

അവളെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്.. നിച്ചു.... പതുങ്ങിയ ശബ്ദത്തോടെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു... ആൾ no mind... നിച്ചു ..... അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കി.... അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് മുഖം മാറ്റി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... പെട്ടന്ന് അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി... ഞാൻ ഒരു ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി.. അവൻ ആരാ... എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ മുഖം ഉയർത്തി എന്നേ നോക്കി ശേഷം ചുറ്റും നോക്കി... നിച്ചു പറ.. അവൻ ആരാ... എന്തായാലും അവൻ കിച്ചുവിനെ അറിയാം... എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കോളേജിലെ പ്രശനം... പറ.. നിച്ചു... അറിയാതെ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തതിന് ഒക്കെ സോറി... പറ.. എന്താ ഉണ്ടായത്... ദയനീയമായി... ഞാൻ അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു... മെറി ദർഷേട്ടൻ ഒക്കെ..?? എല്ലാരും എവിടെ?? ദർശൻ ഒക്കെ പോയി... Staffs പോയി... നമുക്കും പോകാം... അത് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവളെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കി.. എന്തെ?? നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല... എഹ്?? പോകുന്നില്ല.. വീട്ടിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം..

നമ്മൾ ഇന്ന് കലാക്ഷേത്രയിലേക്ക് പോകുന്നു... വേണ്ട.. ഞാൻ ഇല്ല. നീ ഉണ്ട്.. അ..ത്... പറ നിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം വേണം എനിക്ക്.... എന്നോട് അറിയാതെ ചെയ്ത് പോയ തെറ്റിന് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ലേ...? എ..ബി.. ഇടറിയ ശബ്ദത്തോടെ അവൾ എന്നേ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു പ്രേതീക്ഷ തല പൊക്കി.. അവൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ഏഴുന്നേറ്റ നിന്നു.. പറയാം.... ഒരു നിശ്വാസത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു... അത് കേട്ടതും ഞാൻ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു... അവളുടെ നെറുകയിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു... പെട്ടന്ന് അവൾ എന്നേ അടർത്തി എന്നേ നോക്കി... ഞാൻ sight അടിച്ചു കൊടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു നടന്നു... ആ നിമിഷം അവളിൽ നിറഞ്ഞ ഇളംപുഞ്ചിരി മതിയായിരുന്നു....2 മാസം ആയി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റബോധത്തിനും സങ്കടത്തിനും ഉണർവേകാൻ...... അവളെ പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് നടന്നു... താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ driver കാറുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.. എങ്ങോട്ടാ സാർ, വീട്ടിലേക്ക്... അല്ല.. പിന്നെ... കലാക്ഷേത്ര... കണ്ണൂർ..............തുടരും………..........

