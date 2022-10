❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 30

രചന: ചിലങ്ക

ഗൗരി നീ പോയിട്ട് എന്റെ കാറിൽ കുറച്ചു കവറുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരോ plz ടാ... Ahm..... ഗൗരി അവൾ പോയതും ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്കായി.. അവരൊക്കെ കാര്യമായ സംസാരത്തിൽ ആണ്... എത്ര മടുപ്പ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ സംസാരത്തിൽ പോലും ആ അകൽച്ച കാണിക്കുന്നില്ല.. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും കുറച്ചു കവറുകളും ആയി ഗൗരി കയറിവന്നു.. ആഹ്‌.. ഇവിടേക്ക് താടാ.. അവൾ ആ കവറുകൾ വാങ്ങി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. ഇത് സ്വാമിജിക്ക് എന്റെ വക....ക്രിസ്മസ് അല്ലെ വരാൻ പോകുന്നത്... അതിന്റെ ആണുകേട്ടോ... എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്.. അതും പറഞ്ഞു സ്വാമിജിക്കും അച്ഛനും ഓരോ കവർ നീട്ടി.. പിന്നീട് ഒരു കവർ എടുത്ത് എബിക്ക് നീട്ടി... ഇത് ഇവന്.. ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയി ഞാൻ നൽകുന്നത്.. പള്ളി പെരുന്നാൾ അല്ലെ നാളെ ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകണം.. അപ്പൊ നീ ഇതാണ് ഇടേണ്ടത്... ഒക്കെയ്? Ahm നിന്റെ ഇഷ്ടം... എബി ഇത് ഗൗരിക്ക് ചമോഡേൺ ആയ ഒരു ഡ്രസ്സ്‌ ആണ്.. എപ്പോഴും ഈ നാടൻ വേഷം മതിയോ.. വീട്ടിൽ ആണേൽ ok എന്ന് വെക്കാം.. പുറത്തു പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെത്തെ ഒക്കെ ഇടം.. നാളെ ഇത് ഇടണം.. Okei?? നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ ഗൗരിയോട് പറഞ്ഞു അവൾ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി..

ഇതാരാ അച്ഛാ.. പുതിയ ആൾ ആണോ? എന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൗരി പറഞ്ഞിരുന്നു.. എന്നിട്ടും അവളുടെ ആ ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊടുത്തു... അത്.... അച്ഛൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും... എബി പറഞ്ഞു.. She is my wife ഓഹ്.. ഇതാണോ ആൾ... അറിഞ്ഞിരുന്നു.. നിനക്ക് ഇഷ്ടം allathe ഒരു marrage നടന്നു എന്ന്.. ഒരു പുച്ഛത്തോടെ എന്നെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു.. അത് ശെരിയാണ്.. But ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ok ആണ്..(eby ) ആഹ്‌.. ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ല... ഇവിടെ പ്രേതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല... അവൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പ്രേതേകിച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് അവൾ കൊടുത്ത് തീർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസിലായി അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ എബിയുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന്... ഗൗരി അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല... ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകട്ടെ... പെട്ടന്ന് അതും പറഞ്ഞു അവൾ മുകളിലേക്ക് കയറി... മോൾ കാര്യം ആക്കണ്ട... അവൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും അതാകും.. അതും പറഞ്ഞു സ്വാമിജിയും അച്ഛനും പോയി.. അവൾ അത് മറന്നതൊന്നുമല്ല...അവൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് നിനക്ക് വാങ്ങാതിരുന്നതാ... അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പറയാ.... നിനക്ക് വിഷമം ഉണ്ടോ? പിന്നെ..

എന്റെ ഭാര്യ ഡ്രസ്സ്‌ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാലോ അല്ലെ.. ഭാര്യേ... എന്റെ തോളിലേക്ക് താടി കുത്തി വെച്ച് അവൻ ഗൗരിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു.. ഞാനും അവൾക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊടുത്തു... അത് ശെരിയാ... ഇനി അവളുടെ മോഡേൺ ഡ്രെസ് എന്താണാവോ? അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഉടുപ്പ് വല്ലതും ആയ.. എടുത്ത് ഏറിയും ഞാൻ ഇത്.. നീ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്ക്...ഞാൻ അവളോടായി പറഞ്ഞു.. അത്ശേരിയാ.. നീ ഓരോന്ന് പറയാതെ തുറന്ന് നോക്ക്.. Eby ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി സെറ്റിയിലേക്ക് ഇരുന്നു... അവൾ കവറിൽ നിന്നും പൊതി തുറന്നു... ബോക്സ്‌ തുറന്നപ്പോ dark blue കളർ ആണ് തുണി.. നെറ്റ് പോലെ.... നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലോ കളർ... പെട്ടന്ന് ആ ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന തുണിയെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു.. പക്ഷെ ഇത് അധികം കാണുന്നില്ലല്ലോ... ഇനി തൈക്കേണ്ടി വരുമോ? നീ എടുത്ത് നോക്ക് പെണ്ണെ.. (Eby) അവൾ ആ തുണി എടുത്തു... നിവർത്തി നോക്കി.. അത് നിവർത്തി അവൾ ഏഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ ദേഹത്തു വെച്ച് കാണിച്ചു.. ഞങ്ങളെ നോക്കി. അത് കണ്ടതും ഞാൻ എബിയെ ഒന്ന് നോക്കി.. അവൻ അവളെ നോക്കി ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ ചുണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിപിടിച്ചിരിക്ക.... കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ.. എല്ലാ പ്രാവിശ്യം ആ പൂതന എനിക്ക് ഇതാ കൊണ്ടുവരുക... ഐഷ്...

ചേർത്തു വെച്ച തുണി ചുരുട്ടി കവറും എടുത്തോണ്ട് ചവിട്ടി കുത്തി പോകുന്നുണ്ട്... കൂടെ അവളുടെ ഒരു കുട്ടിയുടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിറുപിറുക്കുന്നുമുണ്ട്... അത് കണ്ട് അവൾ പോയതും ഞങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ച ചിരി മുഴുവൻ ചിരിച്ചുതീർത്തു... അതേ... എന്റെ ഭാര്യക്ക് ശെരിക്കും സങ്കടം ഉണ്ടോ?? ചിരിക്ക് വിരാമം ഇട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സെറ്റിയിലേക്ക് ചാരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവന്റെ ചോദ്യം.. എന്തിന്?? തല ചെരിച്ചു അവനെ നോക്കികൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.. അവൾ നിനക്ക് മാത്രം ഡ്രെസ് തരാത്തത് കൊണ്ട്... അയ്യേ.. നേരത്തെ ഗൗരിയോട് മറുപടി കൊടുത്ത ആൾ ആണോ എന്നോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നെ?? എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഡ്രസ്സ്‌ ഉണ്ട്.. ഒരുപക്ഷെ അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ... കോളേജിൽ പോകുമ്പോ സാരി അല്ലെ.. അതുകൊണ്ട് നിവി ഒരു ഷോപ്പ് കേറിയാൽ ഒരു സാരീ എനിക്ക് ഉറപ്പാ... അതിന്റെ ഇടയിൽ അവൾ വാങ്ങിയില്ല പറഞ്ഞു. ചെ ഛെ ഞാൻ അത്ര സില്ലി അല്ലെ. എബി.. 🙈 ഓഹോ.. അങ്ങനെ.. അപ്പൊ കുഴപ്പം ഇല്ല..... എന്റെ ഭാര്യ വളരെ സില്ലി ആണ്... എന്റെ കവിളിൽ പിച്ചി അവൻ പറഞ്ഞു.. ആ....... മുകളിൽ നിന്നും ഉറക്കെ അലർച്ച കേട്ടതും എബി എന്താ അത് എന്നും പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് ഓടി.. കൂടെ ഞാനും... അവന്റെ പുറകെ ഓടിയത് ആണെങ്കിലും അവന്റെ ഓട്ടത്തിന് എനിക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ പറ്റിയില്ല.. അതിന് അവൻ കോണി രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റെപ് ചാടി ആണ് ഓടുന്നത്...

ഞാൻ റൂമിലേക്കു കടന്നതും മുന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് നിന്നു.. എബിയെ കെട്ടിപിടിച്ചു നിൽക്കാ.. അവൾ... അവൻ അവളെ മാറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അട്ട അള്ളിപിടിക്കണപോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാണ്...🤧 എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നെ?? പെട്ടന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് എന്റെ ചെവിയോയടുത്തേക്ക് ഒരു ശബ്‌ദം വന്നതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു.. എന്നെ നോക്കാതെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കി അവരെ നോക്കി നിന്ന് അന്തം വിട്ട് ചോദിക്കാണ്.. ഞാൻ അവളെ നോക്കി, മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു... എബി കൈ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.. ഞാൻ അവളെ കൈ പിടിച്ചു അവനിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റാൻ നോക്കി.. എവിടെ ആൾ അനക്കം ഇല്ലേ.. ഇല്ല.. ഞാൻ എബയെ നോക്കി.. അവൻ ചിരിക്കാ...അവനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഗൗരിയെ നോക്കി.. നോക്കിയതിന്റെ അർത്ഥം മനസിലാക്കിയപോലെ അവൾ അവളെ അമർത്തി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കി.. കണ്ണും അടച്ചു നിക്കാ.. കണ്ടാൽ അറിയാം.. വെറും show കാണിച്ച കെട്ടിപിടിക്കുകയാണ്.. അറിഞ്ഞോണ്ട്..... വശൂലം.. അപ്പോഴാണ് സൈഡിയിൽ ആയി ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പീപ്പി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്... ബൾബ് കത്തി.. ഞാൻ അത് എടുത്തോണ്ട് വന്നു.. അവളുടെ ചെവി കീഴെ പോയി ഊതി... ഏറ്റു...

നല്ല അസ്സലായി ഏറ്റു.. അവൾ പെട്ടന്ന് അവനിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറി.. ~~~~~ കേറി ചെന്നപ്പോ എന്തോ എന്നെ വന്ന് മൂടിയത് മാത്രേ അറിഞ്ഞോളു... അവളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പരമാവധി മാറ്റാൻ നോക്കിയെങ്കിലും മാറണ്ടേ... എന്നെ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി അവളും ഗൗരിയും കൂടി പരമാവധി നോക്കി... എവിടെ... കണ്ടാൽ അറിയാം അറിഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാണെന്ന്.. അല്ലെങ്കിൽ അത്രേം നേരം ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ടും മാറാതെ നിൽക്കോ? പിന്നെ എന്തോ കണ്ണിൽ പെട്ടപോലെ നിച്ചു സൈഡിലേക്ക് പോയി.. ആരോ മറന്നുവെച്ച കുട്ടികളുടെ പീപ്പി, അത് എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഒരൊറ്റ ഊത്ത... ചെവിയൊക്കെ ഒരു മൂളൽ..അടുത്ത് നിന്നായപ്പോ എന്റെ അങ്ങനെ.... അപ്പൊ ചെവികീഴെ സൗണ്ട് കേട്ട ദിയയുടെ അവസ്ഥ... ഉയ്യോ... എന്തായാലും അവൾ വിട്ട് മാറി.. എന്തോ നേടിയ വിജയഭാവം ആണ് രണ്ടിന്റേം മുഖത്ത്... ഛെ....what the hell are you doing..?? ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നിശബ്ദത കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ നിച്ചുവിന് നേരെ ചോദിച്ചു.. സോറി... ഞാൻ ഇയാൾക്ക് പെട്ടന്ന് എന്താ പറ്റിയെ എന്ന് അറിയാതെ പേടിച് ചെയ്തതാ... പരമാവധി നിഷ്കളങ്ക വാരി വിതറി ആണ് അവളുടെ പറച്ചിൽ... ആരും ഒന്ന് വീണുപോകും.... ഓഹ്...shit... ~~~~~~ നീ എന്താ അലറിയെ?? അത്... എബി...

അവിടെ ഒരു lizard.. എബിയോട് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്നു അവൾ പറഞ്ഞു... പറഞ്ഞത് മാത്രേ ഒള്ളു... അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേരാൻ നിന്നതും ഞാൻ മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.. അവൾ മുഖമുയർത്തി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ.. ആർക്കായാലും സഹിക്കോ പ്രേതീക്ഷിച്ച ഒന്ന് പെട്ടന്ന് നഷ്ടപെട്ട് പോകുമ്പോ... അത് ആ വികാരം അവളുടെ മുഖത്ത് നല്ല വ്യക്തമായി കാണാം... അവൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി.. ദിയക്ക് lizard ഒക്കെ അത്രക്ക് പേടിയാണോ? ഒരു ഭാവവെത്യാസം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു Yes... എനിക്ക് പെട്ടന്ന് കണ്ടപ്പോ... പക്ഷെ ഇതത്ര നല്ല ശീലം അല്ല... എന്ത്?? അല്ല... ഇത്ര അലർച്ച... ഇയാൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? ഏയ് no...just പറഞ്ഞുന്നെ ഒള്ളു... ഇയാൾ fresh ആകാൻ കയറിയതല്ലേ.. ഇയാൾ കയറിക്കോ... അത്... അവിടെ lizard ഉണ്ടാകും... ഞാൻ പോകില്ല.. എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരോ എബി... ഒന്ന് അവിടെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് പൊയ്ക്കോ... ഏയ് അതിന്റെ ആവിശ്യം ഇല്ല... അത് ദിയയുടെ അലർച്ച കേട്ടപ്പോഴേ ഓടിയിട്ടുണ്ടാകും... Hey നീ മിണ്ടാതിരിക്ക്.. ഞാൻ എബിയോട് ആണ് ചോദിച്ചത്... അത് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ നോക്കി.... അവൻ എന്നെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കി... നിക്കാണ്... ~~~~~~~ ചെകുത്താനും കടലിനും നടുവിൽ പെട്ടല്ലോ ദൈവമേ....

ദിയയോട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ വിടുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ല.. പിടിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോകും... ഇനിപ്പോ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിച്ചു എന്നെ കൊല്ലും... ഞാൻ ദയനീയമായി അവരെ രണ്ട് പേരേം നോക്കി..... അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അടുത്ത് നിക്കുന്ന ഗൗരിയെ കിട്ടിയത്.. മുത്തേ ഗൗരി... ചക്കര.. നിന്നെ ദൈവം കൊണ്ടെത്തിച്ചതാ.... ഞാൻ അവളെ നോക്കി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു... അത് മനസിലാക്കിയ പോലെ അവൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു.. നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ.. അവിടെ പല്ലി.. Oh സോറി നിന്റെ lizard ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം അല്ലെ..?? അതിന് എബി തന്നെ വന്ന് നോക്കണം എന്നില്ല.. ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കണ്ണ് ഉണ്ട്... ഞാൻ നോക്കി തരാം...വാ... അതും പറഞ്ഞു അവൾ ദിയയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു വലിച്ചു ബാത്‌റൂമിലേക്ക് നടന്നു... ദിയ തിരിഞ്ഞു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല.. സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അവരെ നോക്കി നിൽക്കാ... നിച്ചു... ദിയയെ ബാത്രൂം check ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്കി ഗൗരി വന്നു... വാ... നമുക്ക് ഇറങ്ങാം.ഇല്ലേൽ അടുത്ത show കാണേണ്ടി വരും... ഗൗരി.. അതും പറഞ്ഞു ഗൗരി പുറത്തേക്ക് പോയി.. എന്നെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി നിച്ചുവും അവളുടെ ഒപ്പം പോയി.. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ.. അവൾ അല്ലെ.. എന്നെ കേറി പിടിച്ചത്...ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടുകൂടി ഇല്ലല്ലോ? ഇനിം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആണോ...?? വാതിൽക്കൽ നിന്ന് അത്രയും പറഞ്ഞു നിച്ചു കോണി ഇറങ്ങി... അവളുടെ സംസാരം കേട്ട് പെട്ടന്ന് ഞാനും ഇറങ്ങി..........തുടരും………..........

