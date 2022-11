❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 31

രചന: ചിലങ്ക

താഴെ ചെന്നപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഇല്ല.. ചുറ്റും നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ആണ് മേശപ്പുറത്തേക്ക് പത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ടത്.. ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു... സംശയിച്ച പോലെ തന്നെ നിച്ചു തന്നെ ആണ്... പത്രങ്ങൾ ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ്... ഓരോ കറികൾ ആയി ഗൗരി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെതായ രീതിയിൽ ഒഴുക്കുന്നു... ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല... പുറകിൽ നിന്നും ശബ്‌ദം കേട്ടതും ഞാൻ അവിടേക്ക് നോക്കി... അച്ഛനോ?? ആഹ്‌.. എന്താ.. പറഞ്ഞെ.. അല്ല... ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ... ഒന്ന് ആക്കികൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.. ഏയ് ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിയേനെ ഒള്ളു... അത് നിന്റെ ബോധം ഇല്ലാത്ത നോട്ടം കണ്ടപ്പോ മനസിലായി... അതിന് ഞാൻ വെളുക്കാനേ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും സ്വാമിജിയും വന്നിരുന്നു... ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഊൺമേശയിലേക്ക് ഇരുന്നു... അപ്പോഴേക്കും കുളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദിയ താഴേക്ക് വന്നു.. കുട്ടി ഉടുപ്പ് ഇട്ടോണ്ട്... അമേരിക്കൻ ശീലം അല്ലെ ഉണ്ടാകു അതോണ്ട് അധികം അതിശയിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.. അവൾ എബിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു... പണ്ടുമുതലേ അറിയുന്നവർ അല്ലെ... ഒരുമിച്ചിരിക്കും.. ഇത്ര സില്ലി കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും കരുതേണ്ട... എന്റെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി ചപ്പാത്തിയും വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും ആണ്... ഗൗരി നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും അവളെയും ഇരുത്തിയാണ് ഞാൻ ആഹാരം വിളമ്പിയത്...

എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി. ഞാനും ഇരുന്നു.. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാവരും വളരെ നിശബ്ദതതയാണ്.. അല്ലെങ്കിൽ വാ അടക്കാത്ത പെണ്ണാ ഗൗരി അവൾ വരെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നു... വീട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ കലപില ശബ്‌ദം ഉണ്ടാക്കി ചേച്ചി അത് ഇത്.. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളും ഇന്ന് silent.. എല്ലാവരേം അതിശയത്തോടെ നോക്കി.ഞാൻ കഴിച്ചു... കഴിപ്പ് കഴിഞ്ഞതും ഓരോരുത്തർ ആയി ഏഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി.. എബി കൈ കഴുകി മുകളിലേക്ക് കയറി.. പുറകെ ദിയയും... സ്വാമിജിയും അച്ഛനും കഴിച്ചു പോയി.. പ്രാർത്ഥന നേരത്തെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ കിടക്കാൻ ആണ് പോയത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.. ഞാനും ഗൗരിയും കൂടി അടുക്കളയിലെ പത്രങ്ങൾ ഒക്കെ കഴുകി, രാവിലത്തേക്ക് ദോശ മാവ് അരച്ചുവെച്ചു അടുക്കളയിൽ നിന്നിറങ്ങി... എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതേ നിന്ന ഗൗരിയെ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയി തളർത്തി.. ഞാൻ ഇവിടെ അന്യ ആണോ എന്ന എന്റെ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിൽ അവൾ മൂക്കും കുത്തി വീണു. അതുകൊണ്ട് പെട്ടന്ന് പണി തീർന്നു... അവളെ താഴെ റൂമിൽ ആക്കി ഞാൻ മുകളിലേക്കു കയറി.. റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴേ ദിയയുടെ പൊട്ടിച്ചിരി കേൾക്കാൻ ഉണ്ട്...

എന്താണാവോ ഇത്രേം ചിരിക്കാൻ അയാൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് 😏.. ഇത്രക്ക് തമാശയോ .... പിറുപിറുത് ഞാൻ റൂമിലെ ചാരി ഇട്ടിരുന്ന വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി... എന്നെ കണ്ടതും ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന അവൾ എന്നെ നോക്കി.. കട്ടിലിൽ ഇരിക്കാണ് എബി.. കാട്ടിലിനോട് അടുപ്പിച്ചു ആണ് കസേര ഇട്ട് അവൾ ഇരിക്കുന്നത്... ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കി കയ്യിലെ വെള്ളം മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചു... ദിയ ഞാൻ തിരിഞ്ഞതും അവനോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്... ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോൺ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. ഇന്ന് നിവിയെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല... അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്.. എന്നാൽ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ തന്നെ അവന്റെ call ഇങ്ങോട്ട് വന്നു... അവനോട് വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഋതുവിനോടും സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു... പിന്നെ.. ശ്രീയെ വിളിച്ചു case പറ്റി അന്വേഷിച്ചു... എന്തൊക്കെയോ എത്താൻ ആയി.. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ call കട്ട്‌ ആക്കി... പിന്നെ.. ഞാൻ അവിടെ അധികം നിന്നില്ല.. റൂമിലേക്ക് നടന്നു.. അപ്പോഴും അവരുടെ വർത്താനം തുടരെ ആണ്.. ~~~~ അവൾ റൂമിലേക്കു വന്നതും പോയതും ഞാൻ കണ്ടു... പ്രേതേകിച് പിണക്ക ഭാവം ഒന്നുമില്ല.. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആശ്വാസം.. അത് കഴിഞ്ഞു അവൾ വന്നപ്പോ കിടക്കാൻ ഉള്ള പുറപ്പാട് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി.. ദിയ ആണേൽ വർത്താനം നിർത്തുന്നുമില്ല..

അവൾ വന്ന് കട്ടിലിൽ വന്ന് കിടന്നപ്പോ പിന്നെ അവളോട് പോകാൻ പറയ അല്ലാതെ വേറെ വഴി വന്നില്ല.. എന്നാ ദിയ നീ പോയി കിടന്നോ ഞങ്ങൾ കിടക്കട്ടെ... അതെന്താ എബി നമുക്ക് കുറച്ചുനേരം കൂടി ഇരിക്കാം... അല്ല നിച്ചു അവൾ കിടന്നില്ലേ.. നീ പോയി കിടക്ക് സമയം കുറെ ആയി.. അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആവുകയാണേൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി ഇരിക്കാ.. വേണ്ട. ദിയ എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിച്ച നിക്കാൻ വയ്യ.. നീ ചെല്ല്.. അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിൽക്കലേക്ക് നടന്നു.. തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ അവൾ അപ്പോഴും കസേരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല... വാടോ.. സമയം ഒരുപാട് ആയില്ലേ.. നാളെ സംസാരിക്കാം... ആദ്യം ദേഷ്യം കാണിച്ചു പിന്നെ.. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ okei പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി... അവൾ ഇറങ്ങിയതും വാതിൽ അടച്ചു ഞാൻ light ഓഫ്‌ ചെയ്തു കട്ടിലിലേക്ക് കിടന്നു... അടുത്തോട്ടു ചേർന്ന് കിടന്നാലോ.. എന്ത് ചോദിച്ച തുടങ്ങ... അയ്യോ.. പിണക്കം ആണോ എന്തോ... അതിന് പിണങ്ങാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ... ഏയ്‌ ഒന്നും ചെയ്തില്ല... ഓരോന്ന് ചിന്തിച് അവളുടെ സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.. പെട്ടന്ന് അവൾ തിരിഞ്ഞു എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചു നെഞ്ചിൽ ചേർന്നു കിടന്നു... പെട്ടന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടി... വെറുതെ ഞാൻ bulidup ഇട്ട് നിന്നു.. ഛെ... നിച്ചു....

പതിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു.. ആഹ്മ്മ്‌?? നിനക്ക് പേടിയില്ലേ...? എന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൾ മുഖം ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കി.. എന്തിനെ?? Lizard cockroch അങ്ങനെ ഉള്ള items... അതെന്താ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം... അല്ല.. ഇന്ന് ദിയ വിളിച്ചുകൂകിയാല്ലോ... പൊതുവെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ items പേടിയാണെന്ന് ഒരു അറിവ് ഉണ്ട്.. നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ 6,7 മാസം ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ... ഓഹോ.. അങ്ങനെ... എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ.... ചോദിച്ചാൽ.... ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള items പേടിയാണ്... അത് സമ്മതിച്ചു തരുന്നു.. പക്ഷെ പേടിയില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്.. ഞാൻ പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആണ്.. പക്ഷെ പല്ലിയെ ഒന്നുമില്ല.. എന്നുവെച്ചു പല്ലിയെ പിടിക്കുകയൊന്നും ഇല്ല... അവൾ കാണിച്ച പോലെ ഈ സിനിമയിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ.. കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ നായിക പാറ്റയെയോ പല്ലിയെയോ കണ്ട് ഓടി നായകനെ കെട്ടിപിടിക്കുന്ന പോലെ ഓടി പോവുക ഒന്നും ഇല്ല.. ഞാൻ...പഴുതാര ഒക്കെ പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കും.. അല്ലാതെ കാറികൂകി ആൾക്കാരെ മൊത്തം അറിയിക്കില്ല... ഓഹോ... അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞുവരുന്നത് നായിക ദിയയും നായകൻ ഞാനും ആണെന്നാണോ? നായിക നായകനെ കെട്ടിപിടിക്കുന്നത് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ..... അയ്യാ... അങ്ങനെ വല്ല പൂതി ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ.... 🤨 ഏയ് തല്ക്കാലം ഇല്ല.. എനിക്ക് എന്റെ നിച്ചുനെ മതി... ആഹ്‌....

അങ്ങനെയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം.. അയ്യോ.. എന്റെ പൊന്നെ.. കിടന്നുറങ്... Oh.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും എന്നെ വലിഞ്ഞു മുറുകി കിടന്നു.. അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു ഞാനും അവളെ ചേർത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചു... രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയ പത്നി എന്റെ അടുത്തില്ല... മുഷിച്ചിലോടെ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു... സമയം 7:00 8:00 ക്ക് ഒരു conference പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്... ഞാൻ പെട്ടന്ന് പോയി fresh ആയി താഴെക്ക് വന്നു... താഴെ തന്നെ അച്ഛനും സ്വാമിജിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ ഇല്ല.. മോൾ അടുക്കളയിലാണ്... ഗൗരിയുടെ കൂടെ... എന്റെ നോട്ടം കണ്ടുകൊണ്ടാകണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു... ഒപ്പം രണ്ട് പേരും ഇരുന്ന് ചിരിക്കാ... ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു.. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒന്നും വരാറില്ലേ? ആഹ്‌.. വരും.. രണ്ട് ദിവസം പള്ളി പെരുന്നാൾ ആയത്കൊണ്ട് അവധി പറഞ്ഞു... നാളെ തൊട്ട് വരും.. ആഹ്‌... നിച്ചു നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ?(സ്വാമി ) ആഹ്‌..എങ്ങനെ മനസിലായി..? അത് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം.. ഓഹ്.. ആഹഹാ... നീ എഴുന്നേറ്റോ? മുകളിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കായിരുന്നു.. ഞാൻ.. അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു കൈ മുന്താണി കൊണ്ട് തുടച്ചുകൊണ്ട് ഗൗരി പറഞ്ഞു ആഹ്‌.. എഴുന്നേറ്റു.. അപ്പോഴേക്കും വേറെ ഒരു അമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്നും എനിക്കായ് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു...

ഇതാരാ? ഇത് ഇവിടെ പാചകത്തിന് വന്നതാ.. കുറെ പേര് ഉണ്ട്.. ഒരു 5,6 പേര് ഉണ്ടാകും.. അതെന്താ... അങ്ങനെ.. പള്ളി പെരുന്നാളല്ലേ? ഇവിടുന്നാ രാത്രിത്തേക്കുള്ള അത്താഴം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്... അതിന് സഹായിക്കാൻ വന്നവരാ.. ഓഹ്.. നിച്ചൂന് പാചകം ഒക്കെ നല്ല വശം ആണല്ലേ?? ആണോ?? അയ്യാ.. സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് പാചകം അറിയോ എന്നറിയാത്ത കഴുത... എന്തായാലും നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം.. ഓഹോ... എന്നിട്ട് എന്താ ആഹാരം.. സദ്യ... ഓ.. എന്നാ നടക്കട്ടെ.. എനിക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്..നിച്ചുനോട് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ വരാൻ പറ... ആഹ്‌.. അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി.. ~~~~~ രാവിലെ എഴുനേൽക്കാൻ കുറച്ചു വൈകിയിരുന്നു.. അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പതിവില്ലാതെ കുറെ ആളുകൾ... കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പഴല്ലേ മനസിലായത് പെരുന്നാളിന് ഇങ്ങനെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന പരുപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്... പിന്നെ.. അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടി... പിന്നെ.. എല്ലാരും കാര്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു... സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ അവർ ആക്കി തരും...പാചകം ഞാനും ഉപ്പ്, മുളക്, പുളി എല്ലാം എന്റെ പാകം മതി എന്നായി.. എല്ലാർക്കും... സദ്യ ആയത്കൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടം കുറെ ഉണ്ട്.. ചോറൊക്കെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് മതി.. പക്ഷെ.. ഇഞ്ചികൂട്ടാൻ, അച്ചാർ ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കണം... രാവിലത്തെ ആഹാരം പോലും അടുക്കളയിൽ അമ്മമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്കും ഗൗരിക്കും...

ഗൗരി ആഹാരം ഹാളിലേക്ക് ആക്കികൊടുത്തു.. എല്ലാരും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു.. പോകാൻ ഒരു നേരം ഇല്ല.. പുറത്തേക്ക്... സദ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ണിയപ്പവും, കൊടുക്കണത്രെ... 5000, പേർക്കുള്ള ആഹാരം ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെക്കുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ സംശയം... ഉച്ച ആകുന്നതിനു അനുസരിച് ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്ന് തുടങ്ങി... പച്ചക്കറി അരിയാനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും നല്ലോം സഹകരിച്ചു... ഉച്ചക്ക് ഊണും ഏകദേശം എല്ലാവരും അടുക്കളയിൽ കഴിച്ചു... ദിയയെ ഈ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല..ഗൗരി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ എബി കൂടെ അതിനെ ശല്യപെടുത്തി ഇരിക്കാണെന്ന്.... നിച്ചു... പുറത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അടുപ്പിൽ സാമ്പാർ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഗൗരിയുടെ വിളി... ആഹ്‌...?? നീ ഇങ് വന്നെ.. ദാ വരുന്നു... അതും പറഞ്ഞു തവി ഒരു ചേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ച ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറി... എന്താടി.. നീ ഏതാ ഡ്രസ്സ്‌?? എഹ്..?? ടി.. നമ്മൾ രാത്രി പോകുമ്പോ നീ ഏതാ ഡ്രസ്സ്‌... ഞാൻ വല്ല സാരി... ഏയ് വേണ്ട.. ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ്‌ തരാം.. കുട്ടിയുടുപ്പ് ആണോ.. പോടീ.. എന്റെ ഒരു ദാവണി... പുതിയതാ.. ഞാനും ദാവാണി ആണ്.. Okei?? Ahada.. നീ റൂമിൽ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എടുത്തോളാം.. ആഹ്‌.. അല്ല...

കഴിയാൻ ആയില്ലേ... അവിടുത്തെ... ആഹ്‌.. കഴിഞ്ഞു.. സാമ്പാറിന് ഉപ്പ് നോക്കിയാൽ സംഗതി okei ആണ്.. അഹ്.. എന്നാലേ പോയി ഒരുങ്ങിക്കോ.. സ്വാമിജിയും അച്ഛനും പോയി.. ദിയ ഒരുങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്.. സമയം 6 ആയി.. കുർബാന ആണ് ആദ്യം... അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റു പരുപാടി.. ആഹാരം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും.. നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ആൾ വരും.. അവർ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും.. അച്ചാർ, ഇഞ്ചിക്കറി, പച്ചടി കിച്ചടി items ഒക്കെ പള്ളിയിൽ എത്തി... ആഹ്‌.. ഞാൻ ദേ വരുന്നു... അതും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി... എല്ലാം റെഡി അല്ലെ.. നോക്കി.. Okei ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോ ദേ വരുന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ആൾക്കാർ... പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്തോ സ്വർഗം കിട്ടിയപോലെ ആയിരുന്നു...പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല എല്ലാവരേം പറഞ്ഞുവിട്ട് പെട്ടന്ന് റൂമിലേക്ക് വെച്ചുപിടിച്ചു.. മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ദിയ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു... ഞാനും അവളുടെ കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.. ഒരു മാനുവേഴ്സ് ഇല്ലേ...?? എന്താ എബി എന്ത് പറ്റി...? എടി നിന്നോട് ആണ് ചോദിച്ചത്?? എന്ത്..? ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ്‌ change ചെയ്യുകയാണ്...

അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുവേസ് ഇല്ലാതെ കയറാൻ പടോ? അതാണോ അമേരിക്കൻ നിയമം.. ഓ.. ഇതായിരുന്നോ... പോ എബി.. ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ഒരുമിച്ച് ഡ്രസ്സ്‌ ചേഞ്ച്‌ ചെയ്തന്നു... 3"4 വയസ് ഉള്ള പോലെ ആണോ ഇപ്പോൾ.. Hey.. Cool... Dah... റൂമിലേക്ക് കയറിയതും അവന്റെ മാനുവേഴ്സ്... ഒരുനിമിഷം എന്നോടാണോ കരുതി... പിന്നെ.. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദിയ മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസിലായി അവളോട് ആണെന്ന്... എന്ത് cool.. നീ ഇറങ്ങിക്കെ... പോ... Okei okei ഞാൻ താഴെ wait ചെയ്യാ.. നീ പെട്ടന്ന് വാ... അതും പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടത് എന്നെ.. എന്നാലും ഒരു ഭാവവും ഇല്ലാതെ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു അവൾ താഴേക്ക് പോയി.. ഞാൻ അകത്തേക്കും.. ഞാൻ കയറുമ്പോൾ അവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മുടി ചീകുകയാണ്... Dark blue shirt, black pant.. ✨️അവനെ നോക്കി ഞാൻ കട്ടിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാവണി എടുത്ത് കുളിക്കാൻ കയറി... കുളിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ മുറിയിൽ അവനെ കണ്ടില്ല.. താഴെ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി.. Dark pink പാവാടയും ബ്ലൗസും, dark green ഷാൾ.... ഗൗരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടു കൂടി ഇല്ല എന്ന് മനസിലാകും... ഷാൾ one side ആയി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്... തോർത്തു കൊണ്ട് കെട്ടിയ മുടി അഴിച് മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തൂവർത്തി, പൊട്ടും തൊട്ട് കണ്മഷിയും എഴുതി.. ഗൗരി തന്നാ കുഞ്ഞിതായ എന്നാൽ ഡ്രെസ്സിന് മാച്ച് ആയ ജിമിക്കിയും ഇട്ടു...

ഷാൾ അരയിൽ കയറ്റി കുത്തി, pin ചെയ്ത്, ചുറ്റി സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും റൂമിന്റെ കതക് തുറന്ന് ആരോ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ പെട്ടന്ന് ചുറ്റി പിടിച്ചു നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് അവിടേക്ക് നോക്കി... നീ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ?? അകത്തേക്ക് കയറി വാതിൽ അടക്കുന്നതിനൊപ്പം എബി ചോദിച്ചു.. ആഹ്‌.. ഇപ്പോ കഴിയും... അതും പറഞ്ഞു അവൻ എതിരായി തിരിഞ്ഞ് തുമ്പ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഇരുന്ന് ഫോൺ നോകാ... ~~~~~~ ദിയ എന്റെ കൂടെ ആണെന്നും പറഞ്ഞു താഴെ നിൽക്കാണ്...ഗൗരിയും നിച്ചുവും മാത്രം എത്തിയിട്ടില്ല... നിച്ചുവിനെ വിളിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴേ ഗൗരി താഴേക്ക് വന്നു... Hey what is this gouri... എന്തെ... നീ എന്താ ഞാൻ തന്നാ ഡ്രസ്സ്‌ ഇടത്തെ.. മോളെ ദിയ എനിക്ക് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ട്... നീ തന്ന കുട്ടിയുടപ്പ് ഇട്ടോണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് കുറച്ചു മടി ഉണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ്‌ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ തരാം... എന്നാലും... ഒരു എന്നാലും ഇല്ല.. ഇത് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്.. അല്ലെങ്കിലും ഈ വേഷം ആണ് നല്ലത്... ഞാനുംകൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാകാം ദിയ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല.. ഞാൻ നിച്ചുവിനെ വിളിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി.. വന്നപ്പോഴോ കുളി കഴിഞ്ഞു പരത്തി ഇട്ട മുടിയുമായി നിന്ന് ദാവാണി തുമ്പ് നേരെ യാക്കുന്നവളെ... ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അവളെ നോക്കി നിന്നുപോയി..

സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഇത് ആദ്യമായി ഇട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാകാം പ്രതേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്.. കുഞ്ഞിജിമിക്കിയും, പൊട്ടും.. കരിമഷി പടർന്ന അവളുടെ കണ്ണുകളും രക്ഷ ഇല്ല...ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ടിട്ടില്ല... അതിന്റെ പിണക്കം ഉണ്ട്..കുറച്ചുനേരം bulidup ഇട്ട് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി നിക്കർന്നു ഞാൻ.. പക്ഷെ... നിവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ..ചുറ്റും ഉള്ളത് ഒന്നും കാണുല്ല സാറെ... അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് തുമ്പ് നേരെയാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഫോൺ നോക്കി ~~~ പോകാം... മുടി കൂടി നേരെ പരത്തി ഇട്ട് ഗൗരി ടേബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂ ചൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ആഹ്‌. ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേലും എനിക്ക് ഇത് വേണം ഗൗരി പറഞ്ഞതാ അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അമ്മമാർ അത് ഇത് പറഞ്ഞു നിന്നപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി.. രാവിലെ ഏഴുന്നേറ്റ പോന്നതാ... അവൻ അടുക്കളയിൽ വന്നു എന്നും ഗൗരി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ കറിവേപ്പില പറക്കാൻ പറമ്പിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു.. ഏതായാലും ഈ പിണക്കം ഒക്കെ എങ്ങനേലും മാറ്റണം.. അതുംകരുതി അവൻ ഇറങ്ങിയ വഴിയേ ഞാനും ഇറങ്ങി താഴേക്ക് നടന്നു.... താഴെ ചെന്നപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞെട്ടി.... ദാവാണി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന ദിയ.. കുറച്ചു അപ്പുറത്തു മാറി നിന്ന് ഗൗരി ചിരി പരമാവധി ഒതുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്.. ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി..

ഗൗരിയുടെ അടുത്ത് പോയി. നിന്നു.. നന്നായിട്ടുണ്ട് നിച്ചൂന് ദാവാണി ആണുട്ടോ കൂടുതൽ ചേർച്ച... 😊 എന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. എബി..?? നീ എന്താ പെട്ടന്ന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ? നീ അല്ലെ പറഞ്ഞത് ദാവാണി ആണ് നല്ല വേഷം എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട്.. നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗൗരിയുടെ ഒരു ദാവാണി അവളെക്കൊണ്ട് ഉടുപ്പിച്ചു... പറ.. കൊള്ളാം........ ഒന്ന് മൂളി പറഞ്ഞു എബി പുറത്തേക്ക് പോയി..ഒപ്പം ചിരിയോടെ ദിയയും.. പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഞങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വാതിൽ പൂട്ടി ഇറങ്ങി... കാറിൽ ആണ് പോകുന്നത്.. ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ ദിയ frond സീറ്റിൽ എബിയോടൊപ്പം കയറിയിരുന്നു... അവളെ ഇറക്ക്... എഹ്ഹ?? അവളോട് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ.. അവൾ കയറിയില്ലേ... ഇനീപ്പോ ഇരുന്നോട്ടെ.... എന്നാലും.. പോയി കയറ് പെണ്ണെ... അതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് കയറി... ഞങ്ങൾ കയറാൻ കാത്ത് നിന്നപോലെ അവൻ പെട്ടന്ന് വണ്ടി എടുത്തു... ~~~~~ കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയപോലെ ആണ് ദിയയുടെ കയ്യിൽ ദാവാണി കിട്ടിയത്... അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ് കാറിൽ കയറി... നിച്ചു വന്ന് മുന്നിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് എന്നാ... പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ചു അവൾ വന്നിരുന്നു 😖.. ഒപ്പം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഭാവം ഇല്ലാതെ പുറകിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന നിച്ചുവിനെ കൂടി കണ്ടപ്പോ പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം മുഴുവൻ സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ തീർത്തു വണ്ടി start ആക്കി.........തുടരും………..........

