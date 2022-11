❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 36

രചന: ചിലങ്ക

അങ്ങനെ ഒരു vacation കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി... Vacation ഇടയിൽ അവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.. നിവിക്കും ഋതുവിനും എന്നെപോലെതന്നെ ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു പാറുവിനെയും... ആരായാലും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും അവളുടെ സംസാരവും എല്ലാം കേട്ടാൽത്തന്നെ.. അത് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എബിക്ക് അറിയാലോ.. എവിടെക്കെന്നില്ലാതെ കണ്ണുകൾ പായിച്ചു അവൾ പറയുന്നത് അവളെ തന്നെ കണ്ണിമാവെട്ടാതെ അവളിൽ വിരിയുന്ന ഓരോ ഭാവങ്ങളും ഒപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ... കിച്ചുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ നിറയുന്ന അവളുടെ കരിനീലകണ്ണുകൾ... അതിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ശ്രെദ്ധ... അവൾ തുടർന്നു.... ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങി... അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം freshers day ആഘോഷിക്കാൻ എല്ലാവരും plan ചെയ്തു... അതിന്റെ തിരക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ചുദിവസം.. അന്ന് freshers day... ഹാളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ്.. എബി വിളിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Mba നല്ല mark ഉണ്ട്... എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ.. അനിയത്തിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്... ഹാളിൽ ബഹളം കാരണം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. കുറെ നേരം ആയിട്ടും കാണാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവളെ അന്വേഷിക്കാൻ...

ഒരുപാട് അവിടെ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ലൈബ്രറിക്കടുത്ത ജനൽ പാളിയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി പെട്ടന്ന് മാറി എന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നവളെ ആണ് ഞാൻ കണ്ടത്... എന്താടി... എന്ത് പറ്റി... ഒന്നുമില്ല.. ഒന്നുമില്ലാന്നിട്ടാണോ... നീ.. ആകെ വിയർത്തത്? എന്താ പറ്റിയെ.. പറ... പാറു..അവിടെ എന്താ നീ കണ്ടത്... പറയാൻ... എന്നാ നീ പറയണ്ട.. ഞാൻ പോയി നോക്കിക്കോളാം... അതും പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് നടക്കാൻ പോയതും അവൾ എന്നെ തടന്നു... പോകണ്ട.. എന്നാ പറ.. അവിടെ.. വിഷ്ണു...ഉണ്ട്.. വിഷ്‌ണു അവനെ കണ്ടാൽ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പെരുമാറുന്നത്... അത്.. അവിടെ... അവൾ പറഞ്ഞു മുഴുവിപ്പിക്കും മുന്നേ.. എന്റെ കണ്ണുകൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടിയിറങ്ങുന്ന first ഇയറിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് ആണ്... പിന്നാലെ മുഖം തുടച്ചു ഇറങ്ങി വരുന്ന വിഷ്ണു, ഒപ്പം ചിരിച്ചോണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ പ്രണവ്, അന്ന് കോളേജിൽവെച്ചു ഞാൻ തല്ലിയത് അവനെ ആണ്.. രാഗേഷ് ജിതിൻ...

അപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസിലായി... പ്രശനം വേണ്ട.. അവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല... നമ്മൾ ആയി ഒന്നിനും പോകണ്ട എന്നൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയി അത് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തില്ല... പക്ഷെ.. അത് ഞങ്ങളെ തേടി വരുന്നതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിയൂൺ വന്നു... കാര്യം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ല.. പക്ഷെ.. പ്രിൻസിയുടെ മുറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയും, വിഷ്ണു അടക്കം ആ 3 പേരെയും കണ്ടപ്പോ കാര്യം മനസിലായി... പ്രായക.. ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ first year പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്.. പേര് റീത്ത... ഈ കുട്ടിയോട് ഇവർ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും, കുട്ടിയെ അശ്ലീലവാക്കുകൾ വിളിക്കുകയും, ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പരാതി... ഇത് പ്രായക കണ്ടു എന്നും, പുറത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതയും പറയുന്നു... ശെരിയാണോ?? ശെരിയാണ്... ഇവൾ കണ്ടു.. അത് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു.. പറയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എങ്കിലും പുറത്തേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ കുട്ടിയേയും ചിരിയോടെ ഇറങ്ങിവരുന്ന ഇവമ്മാരെയും കണ്ടപ്പോ കാര്യം ഏകദേശം എനിക്ക് മനസിലായി.. പക്ഷെ.. അകത്തു നടന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല...

എനിക്ക് അറിയാം... ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശെരിയാണ്.. ഇവന്മാർ ആ കുട്ടിയെ.. ഛെ... ഈ കോളേജിൽ ഇതുപോലെ എത്രയത്രെ സംഭവങ്ങൾ എന്നിട്ടും ഇവന് എതിരെ ഒരു നടപടിയും ഇല്ല.. ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണം sir, ഈ കോളേജിൽ പേടിയാണ് ആണ് sir പഠിക്കാൻ മോഹിച്ചുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ sir മനസിലാക്കണം... ഇവനെ പോലെ ഉള്ള ചെറ്റകളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് വെന്തുരുകാൻ... വയ്യ... Plz.. Take.. Decision against him.. അത്രയും പറഞ്ഞു അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞത് പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു, അഭിമാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ.. പുഞ്ചിരി.. എന്നാൽ... മറ്റുള്ളവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി.. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് അവനും കൂട്ടുകാരും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തി... എടി... നീ കരുതി ഇരുന്നോ.. അനുഭവിക്കും നീ... എല്ലാം ചേർത്ത് തരും... ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഒന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആളില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ.. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എതിര് പറയാൻ മാത്രം നീയൊക്കെ വളർന്നെങ്കിൽ അത് മുളയിലേ നുള്ളണം... അത് ഞാൻ തന്നെ നുള്ളിക്കോളം... അതും പറഞ്ഞു അവർ എല്ലാവരും പോയി..

. Suspention കിട്ടിയതാണെകിലും പണത്തിന്റെ കൈയൂക്കിൽ അവനും കൂട്ടുകാരും രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോളേജിൽ കയറി... ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ അവൻ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ല... പിന്നീട് ഒരു ഉപദ്രവും അവനിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.... അവൻ അവളെക്കാൾ ദേഷ്യം എന്നോടായിരുന്നു... എന്നിട്ടും എന്നെ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അവൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. അത് ഞങ്ങളിലും ഒരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ... പക്ഷെ കോളേജ് day prgrms ഇടയിൽ ഡ്രസ്സ്‌ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ആണ് ഗ്രീൻറൂമിൽ എത്തിച്ചത്.. പാറു എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.. പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം അവളെ കാണാൻ ഇല്ലായിരുന്നു... ഡ്രസ്സ്‌ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ഞാൻ ഇരുന്നു... കണ്ണാടിക്കിടയിലൂടെ എന്നെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു വാതിലിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന അവനെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പണി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്.... Makeup കഴിഞ്ഞു dressing timeil ഡ്രസ്സ്‌ നോക്കിയപ്പോ കാണാൻ ഇല്ല.. അപ്പോഴാണ് പാറു അവിടേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് അവളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു... ഞങ്ങൾ dance ടീം മൊത്തം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഡ്രസ്സ്‌ കാണാൻ ഇല്ല.... ഗ്രീൻറൂമിൽ പ്രിൻസിയും makeup artists, പിന്നെ.. മറ്റു കലപരം ആയി പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്... പ്രിൻസി ചോദിച്ചിട്ടും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല...

അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് വിഷ്ണു കയറിവന്നത്... എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒരു പ്രശനം?? തനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം... മോളെ.. അങ്ങനെ പറയല്ലേ.. ചേട്ടൻ ആണ്.. പരുപാടി എല്ലാം manage ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ bagde ഒക്കെ ഉണ്ട്... പറയു.. എന്താണ് പ്രശ്നം? താൻ അല്ലെ.. എന്റെ dancing dress, ornaments, ഡിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയത്... അയ്യോ. എന്താ കുട്ടി ഈ പറയുന്നേ..?? Sir ഞാൻ കണ്ടതാ... ഇയാളും ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ ചുറ്റി തിരയുന്നത്, ഇവർക്ക് എന്നോട് നല്ല ശത്രുത ഉണ്ട്.. ഇവർ തന്നെ ആകും... മോളെ.. അങ്ങനെ പറയല്ലേ.. ചേട്ടൻ അന്ന് ആദ്യമായി എനിക്ക് മോളൊക്കെ കൂടി സാക്ഷി പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ.. ഒരു പ്രേഷണത്തിനും വന്നിട്ടില്ല.. വേണേൽ പ്രിൻസിയോട് ചോദിച്ചുനോക്ക്?? സമാധാനം അതല്ലേ. എല്ലാം... ഞാൻ മോൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടില്ല... സത്യം ആയിട്ടും...ഞൻ അല്ല.. മോളെ... ഛെ.. താൻ.... നിഖിത... ഒരാളെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ കുറ്റം പറയരുത്.... അത് ശരിയാ.. നമുക്ക് വേണേൽ cctv check ചെയ്യാം.. എന്താ?? ചെയ്യല്ലേ..?? അതിന് ഇവിടെ cctv ഇല്ലാലോ? (Paru) ഇവിടെ വേണ്ടല്ലോ... പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആര് കയറുന്നത് ആര് എന്നൊക്കെ നല്ല വെടിപ്പായി കാണാം...

വരുന്നേ... ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോ ഫിറ്റ്‌ ചെയ്തത...എന്നെ ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ പരുപാടി നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അത് കുറച്ചു over പരിശുദ്ധത ഞാൻ കാണിച്ചു... നോക്കിയാലോ?? ആഹ്‌.. നോക്കാം... എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.. ഇതിന് പിന്നിൽ അവൻ തന്നെ ആകും എന്ന്.. പക്ഷെ അവൻ cctv എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവനല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു... പക്ഷെ cctv കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. പാറു അവൾ ornaments ഒക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പക്ഷെ എന്തിന് അവൾ എന്തിന് അത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല.... എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇത് അവളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്ന്, അത് ആവുന്നത് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ആരാ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് അത് പറ എന്ന് പക്ഷെ.. അവൾ മറുപടി തന്നില്ല.... പ്രിൻസി അവൾക്ക് punishment കൊടുത്തു one week വീട്ടിൽ പോകാൻ അതുകൂടെ ആയതും ഞാൻ അവിടെനിന്നും പാലക്കാടിലേക്ക് പോന്നു... അന്ന് എന്റെ കലാതിലകം നഷ്ട്ടപെട്ടു.. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ സങ്കടം ഉണ്ടായത് അവൾ സത്യം എന്നോടുപോലും പറയാതിരുന്നതിൽ ആണ്... ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞൻ കോളേജിൽക്ക് വന്നത്.. അന്ന് തന്നെ അവളും അവിടെ വന്നു... അവൾ എന്നോട് മിണ്ടാൻ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി... പക്ഷെ അധികകാലം എനിക്ക് അത് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല...

ഒരു പൊട്ടികരച്ചിലോടെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അത് തീർത്തു.. പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പോയത്.. പക്ഷെ അവൾ എന്നിൽനിന്നും പലതും മറക്കുന്നപോലെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി..ഞാൻ അത് ചോദിച്ചുവെങ്കിലും അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന call ഞാൻ എടുക്കാൻ ഇടയായി... വിഷ്ണു ആയിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായി? വല്ലതും നടക്കുമോ? അടയും ചക്കരയും പോലെ പിന്നേം ഒന്നായല്ലോ രണ്ടും.. ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കോടി, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും.. അത്രയും പറഞ്ഞു ആ call കട്ട്‌ ആയി.. കുളി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയ അവളോട് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചു എങ്കിലും അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. അവളുടെകാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട പോലും... പിന്നെ.. ഞാൻ ആയി ഇടപെട്ടുമില്ല... പക്ഷെ അവളെ അവൾ അറിയാതെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആയില്ല... പിന്നീട് അവനോട്‌ അവൾ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി... എന്നോട് അധികം മിണ്ടില്ല.. ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയാലും അവൾ എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല... എന്റെ prgrms എല്ലാം അവൾ കാണാൻ പോലും വരാറില്ല..

നിവിയോട് ഒരു ദിവസം അവൾ മോശമായി പെരുമാറി... അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം.. പക്ഷെ.... ഒരു ദിവസം അവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഒരു അടഞ്ഞു കിടന്ന ക്ലാസ്സ്‌ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നതും ആ കുട്ടി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇറങ്ങിവരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടോ എന്തോ അവൾ എന്നെ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തു.. വൈകിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ നേരം കംപ്ലയിന്റ് പിൻവലിക്കണം പറഞ്ഞു അവൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു... ആ കുട്ടി സമ്മതിച്ചു.. ഞാൻ വെറുതെ scene ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല.. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോയപ്പോ ഗേറ്റ് കടന്നുവരുന്ന എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടക്കം പറയുവാനും, ചിരിക്കാനും തുടങ്ങി.. കാര്യം എനിക്ക് മനസിലായില്ല എങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറി കുട്ടികൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനും പോയി നോക്കി.. എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചിരിയോടെ അവർ മാറിനിന്നു.. അവർ മാറിനിന്ന വഴിയിലൂടെ ഞാൻ മതിലിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കണ്ടു.... ചിലരിൽ സഹതാപം,ചിലരിൽ കളിയാക്കൽ,

അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല.. പ്രായക ആണ്.. ഇത് എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടുവെങ്കിലും ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല... പക്ഷെ.. അവൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു... അന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി.. അവിടെ പാറു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... ഞാൻ dress എല്ലാം pack ചെയ്ത് പാലക്കാട്‌ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു... പതിവുപോലെ 7:00 ഒക്കെ ആയപ്പോ അവൾ റൂമിലേക്ക് വന്നു..pg ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോ വന്നാലും ആരും ചോദിക്കില്ലലോ.. എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം അവൾ വേഗം കുളിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാത്‌റൂമിൽ കയറി.. കുറെ കഴിഞ്ഞ വന്നത്... കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകാണുമല്ലോ.. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുവാണ്.. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവിശ്യം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെട്ടിരുന്നേൽ... അവൾ അത് പറഞ്ഞത് മാത്രേ ആ നിമിഷം ഞാൻ കേട്ടോളു... ആയിരം തിരമാല ഒറ്റയടിക്ക് നെഞ്ചിൽ ആന്നടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി.. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത കാര്യം ആണ്.. പക്ഷെ അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ... അപ്പൊ... നീയാണോ? അങ്ങനെയും പറയാം.. അവൾ അത് പറഞ്ഞതും എന്റെ കൈ അവളുടെ കവിളിൽ പതിഞ്ഞതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു... അത്രയേറെ സങ്കടം ആയിരുന്നു അന്നെനിക്ക്... അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാ ബോധം എനിക്ക് വന്നത്....

അവളെ നോക്കിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞുവന്ന കണ്ണുകളോടെ അവൾ എന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു... പക്ഷെ.. അവൾ വേഗം അവളുടെ ഒരു bag എടുത്ത് ഇറങ്ങി.. തടയാൻ ഞാനും നിന്നില്ല.. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ തടഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ.... ഞാൻ നേരെ പാലക്കാട്‌ പോയി.. നിവിയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു.. അവൻ പാലക്കാട്‌ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കോളേജിൽ admission ready ആക്കി.. പിന്നെ ഞാൻ bagloreilekk പോയിട്ടില്ല.. പാറുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.. അവൾ അവിടെത്തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നെ കരുതിയത്.. പക്ഷെ.. അവൾ ഇങ്ങനെ.. ഒക്കെ നടന്നത്.... ഞാൻ എബിയേ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മരണം കാരണമാണ് എന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ മിന്ന് വീണത് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ്.. എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത്.... എനിക്ക്.. അറിയില്ല.. ഞാൻ കാരണം ആണോ.. എന്തിന് അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്നും.. ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല... ഒരു പൊട്ടികരച്ചിലോടെ അവൾ ജനൽ പാളിയിൽ നോക്കി പറഞ്ഞ അവൾ താഴേക്ക് ഊർന്നിരുന്നു.... ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയി എങ്കിലും ശ്രീ ഇപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തടഞ്ഞു... എനിക്കും തോന്നി ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് സങ്കടപെടുന്നു എന്ന്.. ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് ആണ് better എന്ന്... ഞാനും ശ്രീയും പുറത്തേക്ക് നടന്നു...........തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...