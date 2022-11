❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 42

രചന: ചിലങ്ക

എന്നാൽ അത് കേട്ടതും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയത് ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നു.. എബിക്ക് എങ്ങനെ അവനെ അറിയാം എന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ... ഓഹ് സംസാരിക്കാലോ... അതിനാണല്ലോ വർഷങ്ങൾ ആയി ഉള്ള എന്റെ കാത്തിരിപ്പ്... എബി അത് പറഞ്ഞതും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അവനിലേക്ക് നീണ്ടു.. വർഷങ്ങൾ??മനസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആണെങ്കിലും അത് കുറച്ചു ഉറക്കെ ആയിരുന്നു.. ഏതോ ലോകത്ത് എന്ന പോലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു.. അഹ്.. അപ്പൊ കെട്ടിയോളോട് കെട്ടിയോൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ?? 😏 അവൻ ഒരു പുച്ഛത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകൾ അവനെ ക്രോദത്തോടെ നോക്കുന്ന എബിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു... അറിഞ്ഞില്ല.. അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ കൊന്നു തള്ളുമായിരുന്നു.. അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിന്നെ... ഓ.. നീ ഒലത്തും.. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ആണ് നീയും നീ വർഷങ്ങൾ ആയി പറയാതെ കൊണ്ടുനടന്ന നിന്റെ പ്രണയവും ദേ നിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരും 😏 Oo.. So sorry... Mr. Sreejith നിനക്ക് തെറ്റി.. ഇത് എനിക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ അല്ല നിനക്ക് ഉള്ള trap... 😊

ഹഹഹ... I like it.. കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഒളിച്ചുപോകുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ആത്മവിശ്വാസം, അതെനിക് അങ്ങ് ബോദിച്ചു... അതേ.. ഈ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് എബി ഇപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത്... പക്ഷെ അതൊരു hope ആയിരുന്നു.. ബട്ട്‌ ഇവിടെ അതല്ല... Ooo.. My god... അടിപതറിയിട്ടും നിന്റെ ഈ dialogues.. എന്റെ പൊന്നോ.. മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോൾ നിന്റെ പെങ്ങളും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു, അവളുടെ ഇച്ഛൻ എന്നോ വിഷ്ണു എന്നോ നിച്ചു എന്നോ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നോ മറ്റോ... 😏... അതേടാ വരും.. അവളുടെ ഇച്ഛൻ ഇതാ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.. അവൾ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഞൻ.... അതും പറഞ്ഞു എബി ശ്രീജിത്തിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആന്നു ചവിട്ടി... പെട്ടന്നുള്ളതിനാൽ ശ്രീജിത്ത്‌ പുറകിലേക്ക് മറന്നു വീണു... അത് കണ്ടതും ശ്രീജിത്ത്‌ വീണ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറെ ഗുണ്ടകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ചീറി വന്നു.. Hey.... ശ്രീജിത്ത്‌ അവരെ തടന്നു.. ആ നിമിഷം അവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു നിന്നു.. വേണ്ട.. ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോളാം... അവൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ലേ.. സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ വന്നതല്ലേ..

അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം... അതും പറഞ്ഞു ഏഴുന്നേറ്റ കയ്യിലെ പോടീ തട്ടി ശ്രീജിത്ത്‌ എഴുന്നേറ്റു... ഇന്നും ഇന്നലേം അല്ല.. വർഷങ്ങൾ ആയി.. എന്നിൽ നിന്നല്ല എന്റെ ചേട്ടനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ നീ നിന്റെ ഈ over smartness... പക്ഷെ അവസാനം അത് എന്റെ അടുത്ത് അടിയറവ് വെക്കേണ്ടി വന്നു... 😏 തെറ്റി നിനക്ക് അവിടെ ആണ് തെറ്റിയത്...ഇല്ല... ഒരിക്കലും കുരിശിങ്ങൾ എബി നിന്നെപ്പോലൊരു ചെറ്റയുടെ മുന്നിൽ അടിപതരില്ല അതിന് ഈ ശരീരം അങ്ങ് പള്ളി പറമ്പിലേക്ക് എടുക്കണം.. അതേ.. നിന്നെ എടുക്കാൻ പോകുവാ.. ഇതാ നിന്റെ പാതിയായ ഇവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു...എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നതിനു എന്റെ ചാച്ചനെ കൊന്നതിനു നീ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ട്ടപെട്ടത് 2 ജീവനുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരെ... കത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ ശ്രീജിത്ത്‌ എബിയേ നോക്കി പറയുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ അവരെ മാത്രം നോക്കി നിന്നു... ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത് അല്ലെ സത്യം? കൂടെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്നിട്ടും ചതിക്കുകയായിരുന്നോ എബി?

അവൻ ആരാ സത്യത്തിൽ? ഒരുപാട് ചോദ്യം ആ കുറച്ചു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു... എബി ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും നിനക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ചേട്ടനും ചാച്ചനും അറിയാമായിരുന്നു, പെങ്ങളെ പോലെ കാണേണ്ട സ്ത്രീയെ പിച്ചിച്ചീന്തൻ ചാച്ചന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ആണോ നീ നിന്റെ ചേട്ടനിൽ കണ്ടാ ശെരി... ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തും സാധിച്ചിട്ടേ ഒള്ളു... അവരെ കണ്ടാൽ ആർക്കാ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കാൻ തോന്നാതിരിക്ക... പാൽവെണ്ണ പോലെ അല്ലെ ഇരിക്കുന്നെ..😏അതേ അവരും ചെയ്തോളു.. ഫ.. നായെ.. നീർത്തട...1½ വയസ് പ്രായം ഉള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടണ്ട നിന്റെ ചേട്ടന് രുചിക്കാൻ തോന്നിയത്... അത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം എബിയുടെ കൈകൾ അവന്റെ നേരെ ഉയർന്നു താന്നു... 😏😏അതേടാ... തോന്നും... ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ കെട്ടിയോളോട് തോന്നിയതാ.. എനിക്ക് പക്ഷെ പെട്ടത് നിന്റെ പെങ്ങൾ ആണെന്ന് മാത്രം... നിന്റെ പെങ്ങൾ കൂടെ ആണെന്ന് അരിഞ്ഞതും ആവേശത്തോടെ ... ഓ.. ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ.. എന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ അവളുടെ ശരീരം... Oow എന്റെ മോനെ...

മത്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ കൈകൾ തലയോട് ചേർത്ത് അവൻ ഞങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ദേഹത്തുകൂടെ പുഴു അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി പോയി... കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ.?? ഇവൻ ചേട്ടനും ചാച്ചനും?? പാറു?? എബിക്ക് എങ്ങനെ?? ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രേതികാരത്തിനാണോ അവൻ എന്റെ പാറുവിനെ... ഓരോന്ന് ആലോചക്കുന്നതിനൊപ്പം എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി.. അതോടൊപ്പം പെരുവിരൽ മുതൽ ദേഷ്യം കടന്നു കയറി... ഛെ... നീർത്തട ചെറ്റേ.... അതും പറഞ്ഞു എബി അവനു നേരെ ചെന്നു... അവനെ തടയാൻ ഞങ്ങൾ ആരും മുതിർന്നില്ല.... എബി അവനെ രണ്ടു കവിളിലും മാറി മാറി അടിച്ചു.. അവന്റെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി നെരിച്ചു.... അവന്റെ കരുത്തിനുള്ളിൽ ശ്രീജിത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, എബി ഒരു ദയയും ഇല്ലാതെ അവനെ ചവിട്ടിയരച്ചു... ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടു നിറഞ്ഞ മനസോടെ തന്നെ ആണ് നിന്നത്.... ശ്രീജിത്ത്‌ തളർച്ചയോടെ താഴേക്ക് ഊർന്നു വീണു... എന്ത് പറഞ്ഞടാ നായെ.... നിന്റെ ഒക്കെ കാമം തീർക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ചേട്ടന്മാരും അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും പെൺകുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ അയക്കുന്നത്... നിന്റെ ഒക്കെ കാമം തീർക്കാൻ അല്ല അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്നത്... കൂടെ നടന്നവന്റെ പെണ്ണിനോട് നിന്റെ ചേട്ടനും ചാച്ചനും തീർത്തത് എന്താ?

എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത അവന്റെ പിഞ്ചു കൊച്ചിനോട് നിന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്തത് എന്താ?? ഒരു ന്യായം എങ്കിലും നിനക്ക് നേരാവണ്ണം പറയാൻ പറ്റോ അവർക്ക് വേണ്ടി?? ഓരോ പ്രേതീക്ഷകളോടെ അവരുടെ വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിട്ട് നിന്നെ ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ മാനവിൽപ്പനക്ക് എന്ത് ന്യായം പറയാൻ കഴിയും നിനക്ക്? Sex market എന്ന് പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ നടത്തുന്ന തോന്യവാസങ്ങൾക്കും, ഭാവിയിലെ പ്രേതീക്ഷയായ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്കും പല രൂപത്തിൽ ലഹരി വെച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ പ്രേതീക്ഷ അർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥക്ക് എന്ത് ന്യായം പറയാൻ പറ്റും നിനക്ക്?? പറ.... ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നിനക്ക്?? ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന തോന്യവാസങ്ങൾ കണ്ണീരോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ആ സമയം നീയൊക്കെ ബാറിൽ മറ്റും ആ കണ്ണീർ വിറ്റ് പണം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആലോചിച്ചോ നീ... നിന്റെ ചെയ്തികളെ പറ്റി...... എന്റെ പെങ്ങൾ അവൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തടാ നിന്നോട്... ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നെടും തൂൺ തന്നെ അവൾ ആയിരുന്നെടാ.....കൊന്നുകളന്നില്ലേടാ ചെറ്റേ നിന്റെ കാമകണ്ണോടു നീ..... ഇനി ഒരു പെണ്ണിനോടും നീ നിന്റെ ഈ വെറി കാണിക്കരുത്.. അതിന് നീ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല...

അവസാന വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറിയിരുന്നു... പറഞ്ഞുനിർത്തിയതിനൊപ്പം അവന്റെ കാലുകൾ തളർന്നു താഴെ കിടക്കുന്നവന്റെ നേരെ വീശി... ശ്രീജിത്ത്‌ നിരങ്ങി സൈഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു... അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന അവന്റെ ആളുകളെ അവൻ നിഷ്പ്രയാസം തല്ലിയൊതുക്കി... ഒപ്പം ശ്രീയും വിഷ്ണുവും ചേർന്നു... ഞാനും കൃഷ്ണയും അവരെ നോക്കി നിന്നു.. ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആണ് പൊട്ടിപോളിഞ്ഞ ആ വലിയ ഗോഡൗണിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടിപ്പടലങ്ങൾ പാറിച്ചു, ഒരു എരപ്പോടെ ഒരു black കാർ വന്നു നിന്നത്.. അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആളെ കണ്ടതും എന്റെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു... രോഹിത്... ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രെദ്ധ അവനിലേക്ക് ആയി.. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ശ്രീജിത്തിനെ നോക്കി അവൻ ആകെ തളർന്നു ചോര തുപ്പി സൈഡിയിൽ ആയി കിടക്കുകയാണ്.. മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ.. വീണ്ടും ഞാൻ രോഹിത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ മാറ്റിയത് അവൻ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കാറിന്റെ back ഡോർ തുറന്നു... അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടതും എന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു അവരുടെ ദേഹത്തെ പൊട്ടിയ ചുണ്ടും, ചുവന്ന കവിളും കാണെ ഞാൻ ദയനീയമായി അവരെ നോക്കി.... നിവി... ഋതു... തേങ്ങലോടെ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ മന്ദ്രിച്ചു.......തുടരും………..........

