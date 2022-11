❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 44

രചന: ചിലങ്ക

ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് എറണാകുളത്തേക്ക് ആയിരുന്നു.. രാവിലെ ആണ് എത്തിയത്..വീട്ടിൽ എത്തി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടായി.. എന്നാൽ മിന്ന് പൊട്ടിച്ചത് അവർക്കും എന്തോ എന്തിന്റെ പേരിലായാലും അത് ചെയ്തത് ശെരി ആയില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം... ശ്രീയെയും വിഷ്ണുവിനെയും കൃഷ്ണയെയും അവർക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു... വിഷ്ണുനോട് പപ്പ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു.. എല്ലാവരും ആയും ആവർ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്.. സംസാരിച്ചു ഇരുന്നപ്പോൾ ആണ് വീണ്ടും നിച്ചു എന്നാ വിഷയം വന്നത്.. അത് കേട്ടതും എന്തോ ഒരു ചിരി എന്നിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.. എന്നോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവൾ കാൾ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു..... പക്ഷെ അവർ എന്നേ വിട്ടില്ല.. ഞാൻ ആണത്രേ തെറ്റുകാരൻ.. എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നും അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു കാൾ ചെയ്തു.. എവിടെ..? എടുക്കുക പോയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട്‌ ആക്കാൻ പോലും ആൾ മുതിർന്നില്ല.. ദേഷ്യം കാണും.. എന്റെ മോൾ അവിടെ എത്തിയോ ആവോ? (Benny) ഇവന്റെ number കണ്ടുകൊണ്ടാകും എടുക്കാത്തത് ( sini) അതേ..ഈ കുരുത്തംകെട്ടവൻ അങ്ങനെ അല്ലെ അതിനെ പറഞ്ഞത്... ഇനി ഇവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വേണ്ട പപ്പയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്ക് (bibi) അതും പറഞ്ഞു പപ്പ വിളിച്ചു...

ആദ്യ റിങ്ങിൽ തന്നെ അവൾ ഫോൺ എടുത്തതും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു നിരാശ... എന്റെ കാൾ കണ്ടിട്ടും കട്ട്‌ ആക്കാൻ പോലും അവൾ മുതിർന്നില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു നിരാശ.. എന്താ പപ്പ... അവളുടെ ശബ്‌ദം അവിടെ നിന്നും ഉയർന്നു... ആ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തളർച്ച അത് കേട്ടതും എല്ലാം എന്നേ നോക്കി... എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇളി pass ആക്കി ഞാൻ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി.. മോൾ അവിടെ എത്തിയോ എന്നറിയാൻ.. വിളിച്ചതാ... അതിനെന്താ പപ്പ ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ എത്തി... ആഹ്‌.. മോളെന്താ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നത് എബിയേ വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ?? അതിന് ഞാൻ വന്നത് അറിയാത്ത ആരുടെയും കൂടെ അല്ലല്ലോ.. എന്റെ ലൈഫിയിൽ എന്നിൽ ആരെക്കാളും അവകാശം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അല്ലേ.. പിന്നെ എല്ലാവരേം വിളിക്കേണ്ട ആവിശ്യം എന്താ? പപ്പയെ വിളിക്കാഞ്ഞത് വെളുപ്പിനെ അല്ലെ.. അതുകൊണ്ടാ... ഇപ്പോൾ ദേ പപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു... ആഹ്മ്മ്‌.... പപ്പ എന്നേ നോക്കി ഒന്ന് അമർത്തി മൂളി.. മോൾ കഴിച്ചോ?? ഇല്ല.. ഋതു ഫുഡ്‌ ആക്കി വെച്ചുന്പോയി... കഴിക്കണം.. ആഹാ അവർ പോയോ? ആഹ്‌ ഇന്ന് എന്തോ urgent case ഉണ്ടെന്ന് പോലും... ഓഹ്.. അവർക്ക് കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലലോ.. ഏയ് നിവിയുടെ കൈക്ക് ചെറിയ പൊട്ടൽ ഉണ്ട്... അവിടെന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചതുമല്ലേ.. അപ്പൊ pain നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു... ഇപ്പോ ഋതു dr കാണാൻ പോയതാ...

ഇനി അവർ രാത്രി ഒരുമിച്ച് വന്നോളും... ആഹ്‌.. മോൾക്ക്.. കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ.. ഏയ് ഇല്ല.. ഇല്ല.. എനിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം ഞാൻ happy അല്ലെ... ആ മറുപടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പപ്പ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രേതിഷേദം.. അപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലാം എന്റെ നേർക്ക്.. മോളെ.. നീ ഇങ്ങോട്ട് എന്നാ?? റസ്റ്റ്‌ എടുക്ക് എന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ok ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എബിയേ പറഞ്ഞയക്കാം..(abi) അവളുടെ മറുപടി എന്താകും എന്നതിൽ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും അവളുടെ മറുപടിക്കായി എല്ലാവരും ആകാംഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു... പക്ഷെ അവിടെ മൗനം ആയിരുന്നു.. മോളെ... (Benny) ഈ പറയുന്ന എബി അവിടെ എത്തിയോ? ആഹ്‌ അവൻ എത്തി.. കൊടുക്കണോ?? അവളിൽ നിന്ന് എന്നേ പറ്റി ചോദിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു.. അത് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.. പക്ഷെ ആ ആകാംഷയിൽ പപ്പ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അവളുടെ മറുപടിയിൽ ഇല്ല കാറ്റ് അഴിച്ചുവിട്ട ബലൂൺ പോലെയായി.. ഏയ് no never ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറെ ഒരു കാര്യം അറിയാന.. ഇപ്പോ അയാൾ അടുത്തു ഉണ്ടാകുമല്ലോ... അതുകൊണ്ട് just ഒന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേള്ളൂ... എന്തായാലും ഞാൻ എന്ത് അവകാശത്തിന്റെ പേരില അവിടേക്ക് ഇനി വരണ്ടേ... ഒരു കുസൃതിനിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ അവൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. മോളെ...അവൻ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി...

രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി.. ശെരിയാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ താലി പൊട്ടിക്കാൻ ആണ് അത് നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അത് ready ആയല്ലോ അല്ലെ...? അതിനുമെച്ചം അവൻ എന്നേ ആ കത്തി വെച്ചു കുത്തുന്നതായിരുന്നു.... പപ്പ ശെരിന്ന.. ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ നോക്കട്ടെ.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ കാൾ കട്ട്‌ ആക്കി... വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല എന്നമട്ടിൽ.... കാൾ കട്ട്‌ ആക്കിയതും പിന്നെ എല്ലാം എന്റെ നേർക്ക് ആയി.. ശ്രീയും വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണയും വിഷ്ണുവിന്റെ തിരിച്ചുപോക്ക് നാളെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് കരുതി... എനിക്ക് ഒരു all the best പറഞ്ഞു ശ്രീ അബിയുടെ കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയി.. കൂടെ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണയും.. ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെന്ന് പോയി.. ഞാനും റൂമിലേക്ക് പോയി.. ഉറക്ക ക്ഷീണം മുഴവൻ തീർക്കാം എന്ന് കരുതി നല്ലപോലെ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി... എന്നേ ശല്യപെടുത്തേണ്ട കരുതിയിട്ടാകും ആരും വന്നുമില്ല.. എന്തോ ഞെരുക്കത്തിൽ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ സമയം 3:00 ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഉറങ്ങിയോ എന്നതിൽ പെട്ടന്ന് ചാടി ഏഴുന്നേറ്റ താഴേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു.... അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാം താഴെ ഉണ്ട്.. ആഹഹാ..

പൊന്നുമോന്റെ പള്ളിയുറക്കം കഴിഞ്ഞോ? (Sini) ക്ഷീണം... ഞാൻ വളിച്ച ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു എന്നേ നോക്കി ഒന്ന് അമർത്തി മോളു ഒരു ഗ്ലാസ്‌ എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി. അതും വാങ്ങി ഞാൻ ശ്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇരുന്നു... നമുക്ക് ഇന്ന് പുറത്ത് പോയാലോ ഒന്ന് കടൽ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ? (Vishnu) അത് ശെരിയാ വിഷ്ണു നാളെ പോകുവല്ലേ... നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാം... അതേ.. പോയാലോ എബി? അവരുടെ ആവിശ്യം ഞാനും അംഗീകരിച്ചു... ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു... 5:00 ആയപ്പോൾ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുറികളിലേക്ക് പോയി.. കുറെ കഴിഞ്ഞു കുളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുങ്ങി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടത് സെറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന നിച്ചു...ഒപ്പം ആഷിയും ഷെറിയും ഉണ്ട്.. ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ ആയില്ല.. ഞാൻ പതിയെ കയ്യിൽ വാച്ച് കെട്ടികൊണ്ട് ഇറങ്ങി എന്നേ കണ്ടുകൊണ്ടോ എന്തോ അവൾ അവിടേക്ക് നോക്കി... കണ്ടാ ഉടനെ കണ്ണുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി അവരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ.. പപ്പ എന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം... അതും പറഞ്ഞു അവൾ എന്നേ മറികടന്നു stair കയറി പോയി.. എന്നേ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും അവൾ മുതിർന്നില്ല.. അവൾ കയറിപോയതും ഞാൻ സംശയിച്ചു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കി..

എന്റെ നോട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് ഷെറി എനിക്ക് മറുപടി തന്നു.. അവളുടെ ഡ്രസ്സ്‌ എടുക്കാൻ വന്നതാ... ഡ്രസ്സൊ?? പെട്ടന്ന് കേട്ടതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ അവളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.. എന്താ അളിയാ പറ്റിയത് ഇത്ര ഞെട്ടാൽ 😂(ആഷി ) Eah ഒന്നുല്ല..ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ.. അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി... പുറകിൽ നിന്ന് ചില ചിരികൾ ഉയർന്നെങ്കിലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ പണി ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നോക്കിയില്ല.. ~~~~ രാവിലെ പപ്പയോടു സാ. സംസാരിച്ചപ്പോൾ പപ്പയുടെ ഓരോ സംസാരവും ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും പതിയെ വൈകി കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയും എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് മനസിലായി എബി അടുത്തുണ്ടെന്നു.. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്... ഒരുപക്ഷെ ആ ചോദ്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാവും.. സത്യമല്ലേ.. എന്ത് അവകാശം ആണ്.. ശ്രീജിത്ത്‌ എന്നോട് കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രേ എനിക്ക് അപ്പൊ ഓർമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. നിന്റെ കെട്ട് താലി ഊരും.. അതിനുള്ള യോഗം നിനക്ക് തരില്ല എന്ന്... പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യവും ഒപ്പം അവന്റെ കോപ്പിലെ ഡയലോഗ്....

എത്രയൊക്കെ എന്നേ രക്ഷിക്കാൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു... അല്ലേലും അവന്റെ ആൾക്കാർ അത്രേം വൈകി വന്നത് ശെരിയായോ? നിങ്ങൾ പറ.. എല്ലാം ഓർത്തു തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്... അപ്പോൾ ആണ് കാളിങ് bell അടിക്കുന്ന ശബ്‌ദം കേട്ട് പപ്പയോടു പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട്‌ ചെയ്തു.. ഒരു നേരം എനിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി കേൾക്കാനോ അതിന് മറുപടി പറയാനോ ആവില്ലായിരുന്നു... നോക്കുമ്പോ ഷെറിയും ആഷിയും... അവരോട് സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ഒരു കോളേജ് ഓപ്പോർട്യൂണിറ്റി കാര്യം ആഷി പറയുന്നത്.. പക്ഷെ തിരുവന്തപുരം ആണ്.. കുറച്ചു ദൂരം അല്ലെ.. അതുമല്ല.. ഇപ്പോൾ എബിയോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ അതും ആലോചിച്ചു പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു... അങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചു നേരം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല.. ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നതിനാൽ അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആഷിയും ഷെറിയും ആണ് നിർബന്ധിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു.. ഒരുകണക്കിന് അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ എത്രയൊക്കെ പിണക്കം ആണേലും ആളെ ഒന്ന് കാണുക കൂടി ചെയ്യാലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ok പറഞ്ഞു...ഇത്രയും നേരം ആയിട്ടും ആരുടെ ഫോണിന്നയാളും എന്നേ ഒന്ന് വിളിക്കലോ അത് ഉണ്ടായില്ല 😒😏 അങ്ങനെ അവർ പോയി 2:00 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു..

കാര്യം നിവിയെയും ഋതുവിനെയും അറിയിച്ചു ഞാൻ അവർ വന്നപ്പോഴേക്കും കാറിൽ കയറി.... എടാ... ഡ്രസ്സ്‌ ഒക്കെ എടുക്കണോ?? ( sheri) 😒എന്താടി പോത്തേ.. ഇത്രേം നേരം ആയിട്ട് ആ കാലൻ എന്നേ വിളിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ... അതുപോട്ടെ അയാൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു.. പൊട്ടൻ ആട്ടം കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ അവിടെ നിക്കുകയായിരുന്നില്ല... അയാൾ എന്റമിന്നും പൊട്ടിച്ചു അതും ആ നാറിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട്... നിനക്ക് ഇത്ര ധന്നം ആണേൽ എന്നേ ഇവിടെ ഇറക്കിക്കോ ഞാൻ പൊക്കോളാം... അയ്യോ എന്റെ പോന്നു നിച്ചൂട്ടി വേണ്ട.. ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നെ ഒള്ളു... (Sheri) അതേ.. നിച്ചൂന് തോന്നുമ്പോൾ മതി.. ഒന്ന് relax ആകട്ടെ... ആഹ്മ്മ്‌... അതൊക്കെ പോട്ടെ.. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയ time ആണേലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നേ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നോ.. തിരക്കായിപ്പോയി.. സുന്ദരി... ( sheri) No soaping ഞാൻ കുളിച്ചതാ.. ഓഹ് പോടീ... നിന്റെ ബിരിയാണി ഞാൻ pass ആക്കിക്കോളാം.. പോരെ.. ആഹ്മ്മ്മ്... എനിക്ക് വയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.. അതും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ യാത്ര അവസാനം കുരിശിങ്ങൾ വീടിന് മുൻപിൽ അവസാനിച്ചു.. ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ കണ്ടു കോലായിൽ ഇരിക്കുന്ന പപ്പയെ. എന്നേ കണ്ടതും പപ്പ വന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചു.. പക്ഷെ എന്തിനാ വന്നത് എന്നാ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ മുഖം വാടിയത്...

പിന്നെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു അകത്തേക്ക് കയറി.. എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നു... കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖം വാടിയെങ്കിലും നിവി അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ളപ്പോ മാത്രം അവിടേക്ക് വിടുകയൊള്ളു.. എന്ന്.. അത് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്.. അതുകൊണ്ടാകും ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല..ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു ബീച് കാണാൻ പോക പോലും.. 😏 അല്ലേലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ആണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്.. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് മഹാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്.. ഞാൻ നോക്കുന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭാവവും ഇല്ലാതെ എന്നേ നോക്കി പിന്നെ സിനിചേച്ചി എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു.. അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പോകാം കരുതി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.. അവൻ താഴെ ഇറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവരോട് എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് കയറി.. അവൻ സൈഡിയിൽ നിൽക്കുന്നെണ്ടെങ്കിലും എന്തോ നോക്കാൻ തോന്നിയില്ല... മുകളിലേക്ക് കയറി റൂം തുറന്നപ്പോ നിറയെ സ്പ്രേയുടെ മണം.. 😏 അതിന് ഒരു കുറവും വേണ്ട 😒 പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കബോർഡ് തുറന്ന് എന്റെ tops സാരി ഒക്കെ എടുത്തു കട്ടിലിലേക്ക് ഇട്ടു.. Bag എടുത്ത് അതിലേക്ക് നിറച്ചു..

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഡോർ അടയുന്ന ശബ്‌ദം കെട്ട് അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വാതിലിൽ ചാരി വളത്തുകാൽ വാതിലിൽ മടക്കി കുത്തി കൈ രണ്ടും പിണച്ചു കെട്ടി നിൽക്കാ.. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളും ബാഗിൽ ആക്കി, bag എടുത്ത് വാതിലേക്ക് നടന്നു.. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടും അവന്റെ മുഖത്ത് പ്രതേകഭാവം ഒന്നും. ഉണ്ടായില്ല.. ഒപ്പം അവൻ അവിടെ നിന്നും ഒരടി മാറുകയും ചെയ്തില്ല.. എങ്ങോട്ടാ?? എന്നെ വേണ്ടാത്തവരുടെ അടുത്ത് ഞാനും നിൽക്കില്ല.. U didn't answer my question I mean where are u going? അവന്റെ കുത്തിയുള്ള അടുത്ത സംസാരം കേട്ടതും ഞാൻ മുഖമുയർത്തി അവനെ നോക്കി.. എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടമേ ഒള്ളു.. That's my brother's home.. ഓഹോ അവിടെ അവരുടെ ലൈഫിയിൽ കരടാകാൻ പോകുവാണോ? That's none of ur business. And one thing അതിന് mr. Eby അല്ല നിവിൻ mind it ഓഹോ അങ്ങനെ.. Okei ഞാൻ കരുതി ഡ്രെസ് എടുക്കാൻ പോലും ഇവിടേക്ക് വരില്ല എന്ന് വലിയ ഗമ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ.. എന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ പിന്നെ തന്റെ മറ്റവൾക്ക് ഇടാൻ ആണോ? അഹ് വേണേൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു.. അങ്ങനെ എന്റെ കാശിനു തന്റെ മറ്റവൾ ഉടുക്കണ്ട.. മാറി നിക്കഡോ അതും പറഞ്ഞു അവനെ തള്ളി മാറ്റി ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. താഴെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാം stair നോക്കി നിൽക്കാ..

എന്നെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടന്ന് ഭിത്തിയുടെ ഭംഗി കാണുന്നു... ഞാൻ താഴെക്കിറങ്ങി.. അവരോട് പോകുവാണെന്നു പറഞ്ഞു പെട്ടന്ന് ഇറങ്ങി..പോയി കാറിൽ കയറി ഇരുന്നു.. കോന്തൻ പോകണ്ട എന്ന് പറയാ അതില്ല നോക്കിക്കോ ഇനി ഞാൻ വരില്ല ചത്താലും വരില്ല... 😒ബെസ്മം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു സങ്കടം 😒 അങ്ങനെ അവനെ പ്രാകി ഞാൻ കാറിൽ ഇരുന്നു.. അധികം wait ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ആഷിയും ഷെറിയും വന്നു.. എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു കാർ എടുത്തു... ~~~~~ ഇപ്പോ പെണ്ണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ ശെരിയാകില്ല അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെ.. അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിഭവം.. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല.. അവളുടെ മുഖത്തെ ഓരോ ഭാവവും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടി എങ്ങനെയോ ഒരു വിതം ചിരി അടക്കി പിടിച്ചു... Control ചെയ്തത് എനിക്കെ അറിയൂ എങ്ങനെ ആണെന്ന്... എന്നെ ഉന്തി തള്ളി വാതിൽ തുറന്ന് ദേ പോകുന്നു 😂 പെണ്ണ് വാണം വിട്ടപോലെ.. അവളുടെ പിന്നാലെ ഞാനും വെച്ചു പിടിച്ചു.. നോക്കുമ്പോ പെണ്ണ് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. അവൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വാതിൽക്കലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ നേരെ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ stair നോക്കിയപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഞാൻ.. എന്താ അളിയാ പെട്ടോ അതോ ഒട്ടിയോ..

ആ വാണം വിട്ട പോക്ക് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുണ്ടോ അളിയാ ഒട്ടി എന്ന് 😌 അതില്ല... അപ്പൊ ഒട്ടാൻ ഉദ്ദേശം ഇല്ലേ..? അതെന്തേ നീ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ പോകണോ? ആഹ്‌.. അവൾ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിലും മെച്ചം നല്ലൊരുത്തന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ... നിവിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം.. ഒരു നെടുവീർപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആഷി പറഞ്ഞു അത് ശെരിയാ... നിവിക്ക് ആശ്വാസം അത് വേണ്ട....അവൾ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാൻ mr. Eby അല്ല നിവിൻ എന്നാണ് നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭാവം അവൻ പറഞ്ഞ അതേ ടോണിൽ ഞാനും തിരിച്ചു പറഞ്ഞു 😌 അഹ് എന്തായാലും അവൾക്ക് പറ്റിയ ചെക്കന്മാരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ 😌😌 അതുപറഞ്ഞു ആഷി എഴുന്നേറ്റു കൂടെ ഷെറിയും.. മോനെ അങ്ങനെ അബദ്ധം ഒന്നും കാണിക്കല്ലേ.. ചെറിയൊരു ഡോസ് കൊടുത്തു.. അത് ആറിക്കോളും.. നീ പെങ്ങളെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക്.. ഓഹ് ശെരി അളിയാ അതും പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവർ ഇറങ്ങി... അവർ ഇറങ്ങിയതും എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നല്ലപോലെ ഇളിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഞാനും അവിടെന്ന് ഇറങ്ങി ഇല്ലേൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല... എന്ന് അറിയാലോ.. 😌😁 ഞാനും വിഷ്ണുവും ശ്രീയും കൃഷ്ണയും കൂടെ അവരുടെ പിന്നാലെ ആണ് പോയത്... കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ റൂട്ടും അവർ വേറെ റൂട്ടും ആണ്....

ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ തന്നെ പോയി.. പുറകിലെ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണുന്ന അവളുടെ തലരൂപത്തിൽ മാത്രം ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കണ്ണ്.... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് വണ്ടികൾ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ.. അവരുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വണ്ടി ചലിച്ചു.. അവരുടെ ഒപ്പം വണ്ടി ഓടി എത്തിയതും ഞാൻ ഒന്ന് തല ചെരിച്ചു നോക്കി.. എവിടെ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല... നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഹോൺ അടിച്ചു.. അപ്പൊ ദാ പാറിവീഴുന്ന മുടികൾ ഒതുക്കി പെണ്ണ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു... എന്നെ കണ്ടതും മുഖം ഒരു കൊട്ടക്ക് ഉണ്ട്.. ഞാൻ പിന്നെ ആഷിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു.. പുറകിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദേ പെണ്ണ് window ഗ്ലാസ്‌ അടച്ചു.. സബാഷ്.. 😁 പിന്നെ ആഷിയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വണ്ടി അവർ പോകുന്നതിന്റെ നേരെ എതിർവശത്തെ റോഡിലൂടെ വണ്ടി ബീച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു... അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അധികം ആളുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു... വെയിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.. അവരോട് നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി park ചെയ്തു അവരുടെ പിന്നാലെ നടന്നു... കുറെ നേരം ശാന്തമായ ആ കരയിലൂടെ കാറ്റിന്റെ ആവാഹിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നു.. ആ നിമിഷം എന്റെ ഉള്ളിൽ വിരിഞ്ഞത് ഒരു മുഖം മാത്രമാണ്...❣️....നിച്ചു... ❣️

അവളുടെ ഗന്ധം ആണ് എന്റെ ചുറ്റോരം എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോയി.. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തല ഒന്ന് കുടഞ്ഞു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട്.. മൂന്നും എന്നെ നോക്കുന്നു... ഞാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്രണ്ട് പല്ലും കാണിച്ചു ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.. ആഹ്മ്മ്മ്മ്.... മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.. (Krishna) ചുമ്മാ...അവളെയും എന്നെ നോക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടെണ്ണത്തോടും കണ്ണ് ചിമ്മി പറഞ്ഞു... ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? എന്താ ഇത്ര മുഖവര ചോദിക്ക് കേൾക്കട്ടെ.. കൃഷ്ണയുടെ ചോദ്യം കെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു.. അല്ല...ചേച്ചിയുടെ ഈ unromantic മൂരാച്ചിയും ഞങ്ങളുടെ.. Hey hey hey.. Wait wait... അവളുടെ ആ unromantic മൂരാച്ചി എന്ന പ്രയോഗം കെട്ട് കൊണ്ട് അവളോട് ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു.. അവൾ സംശയ ഭാവത്തോടെ നോക്കിയതും ഞാൻ പറഞ്ഞു.. ഞാൻ unromantic ആണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞെ 🤧😒 ആര് പറയാൻ ചേച്ചി താനെ.. അവളോ ..... അതേ.. ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ ചേട്ടനെ കുറിച് പറഞ്ഞതാ... എന്നെ കുറിച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ... എന്താ അളിയാ അങ്ങനെ വരാൻ വഴി ഇല്ലേ.. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു physical realtion ഇല്ല എന്നല്ലേ ആ ശ്രീജിത്ത്‌ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തെ.. ഇനി വല്ലതും 😌 പോടാ..

അതല്ല.. എന്നാലും അവൾ അങ്ങനെ..എനിക്ക് ഒന്ന് സമയം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല... ഒന്നിനും 😒🥴 അയ്യാ... ഒരു റൊമാന്റിക് man.. ആഹ്മ്മ്മ്.. എന്റെ റൊമാന്റിക് അവളെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.. 😉 ആഹഹാ.. നീ പറയു കൃഷ്ണ... ആഹ്‌... ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ സംസാരിച്ച ഈ sweet ചേട്ടന്.. എങ്ങനെയാ ചെകുത്താൻ എന്നാ name വന്നത്... എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അത് പറയാവോ? സത്യത്തിൽ ചേട്ടൻ ആരാ?? ഒരേ കളർ യൂണിഫോം പോലെ ഇട്ട് കുറെ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ചു ഈ tv ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഗാങ് ചേട്ടന് വേണ്ടി വരുക അതൊക്കെ കാണുബോ... ചേട്ടന് പറ.... അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു... എന്റെ ചിരി കണ്ട് അവർ മൂന്നും എന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി ഞാൻ ഒന്ന് sight അടിച്ചു കാണിച്ചു അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കല്ലിന്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് കടലിന് അഭിമുഖമായി ഇരുന്നു.. കൂടെ അവർ മൂന്നും ആ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരുന്നു.......തുടരും………..........

