❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 53

രചന: ചിലങ്ക

മോളെ... അലർച്ചയോടെ നിവി കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. എന്താ നിവി എന്താ? ഉന്തിയ വയർ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഋതു പതിയെ ഏഴുന്നേറ്റ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അത്.. ഏയ് ഒന്നുമില്ല.. അയ്യോ എന്താ ആകെ വിയർത്തിരിക്കുന്നലോ... അത് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം നീ ആ ഫോൺ എടുത്തേ... എന്തിനാ നീ എടുക്ക് ഞാൻ നിച്ചുവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ... ഇപ്പഴോ സമയം നോക്കിക്കേ...1:30 ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വിളിക്കാ.. നിവി രാവിലെ ആകട്ടെ... വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വിളിക്കണം... അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ എടുത്തു വിളിച്ചു ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്നു കാൾ പോയിട്ടും അവർ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതും അവൻ പെടിയായി.. പിന്നേം ഒന്നുംകൂടെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലേൽ തിരുവന്തപുരം പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ നിവിയെ ഋതു അത്ഭുദത്തോടെ നോക്കി.. എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തിന് ആ കാൾ എടുത്തു.. Helo... ഉറക്ക ചവയോടെ നിച്ചു വിളിച്ചു.. ഹാ.. മോളെ.. നീ നീ എവിടെയ.. അത് പറയുമ്പോൾ നിവിയുടെ ശബ്‌ദം ഇടറി... എന്താടാ.. ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്.. എന്താ ഋതു എവിടെ.. നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് നിച്ചു ചോദിച്ചു.. അപ്പോഴേക്കും ഋതു ഫോൺ തട്ടി വാങ്ങി..

എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീ കിടന്നോ.. നിവി എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടു ഈ കാൾ നീ എടുത്തില്ലേൽ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരാൻ നിൽക്കർന്നു 🤧 ഓഹ് അതായിരുന്നു നീ ഫോൺ സ്പീക്കർ വെക്ക്.. എന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ.. എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല.. എന്നേ കുറിച് നീ പേടിക്കേ വേണ്ട.. നിന്റെ പ്രശനം ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ആണ് എബി മാത്രമേ ഒള്ളു എന്നൊക്കെ ആണേൽ അത് മാത്രം നീ ചിന്തിക്കരുത്... ഇങ്ങേർക്ക് കുഞ്ഞിനോടാ സ്നേഹം.. അതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നേ ഭയങ്കര കാര്യം ആണ്.. അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോൻ ഡെലിവറി കഴിയുന്നത് വരെ പേടിക്കണ്ട.. അത് കഴിഞ്ഞ് പേടിക്കണം.. കേട്ടോ.. നല്ല കുട്ടിയായി കിടക്ക് എനിക്ക് നാളെ കോളേജ് പോകാൻ ഉള്ളതാ... മോളെ നീ എന്തിനാ ഇനിയും കോളേജ് പോകുന്നത് അയ്യോ exam ഒക്കെ അല്ലെ വരുന്നതു Just two weeks അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം വരും.. അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടേക്ക് പോരും... അല്ല പോരാൻ നോക്കാം 😌 പോരെ... നീ കുരിശോക്കെ വരച്ചു കിടക്ക്... അഹ് മോളെ നാളെ വിളിക്കാം.. അവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആശ്വാസം കളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലായതും ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു അവൾ ഒന്നുകൂടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്നു കിടന്നു...

നിനക്ക് എന്താടി എന്റെ മോനോട് മാത്രേ എനിക്ക് സ്നേഹം ഒള്ളു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പെട്ടന്നുള്ള എബിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അവൾ ഒന്ന് മുഖമുയർത്തി അവനെ നോക്കി... ആഹ്മ്മ്‌ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ.. ഓഹ് അപ്പോൾ നീ പോകാൻ പോകുകയാണ്... അവിടെ നിന്റെ ആങ്ങള നല്ലപോലെ നോക്കുമല്ലോ അല്ലെ.. Aha.. പിന്നെ അവൻ എൻറെ മുത്തല്ലേ.. അവൻ നോക്കും.. ഋതുവും ഉണ്ടല്ലോ.. അവനെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വരും ഒപ്പം ഇടക്ക് ഇടക്ക് leave നിങ്ങൾ അതിന് നേരം ഉണ്ടോ.. എപ്പോഴും office office.. ഇപ്പോൾ ദേ.. പോകുമല്ലോ അല്ലെ... വെളുപ്പിനെ... അത് കേട്ടതും അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അവളുടെ തല അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഇറക്കി നീങ്ങി കിടന്നു.. നീ പോകണോ? എങ്ങോട്ട്?? നീ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയ്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെനിന്നു പോകുമോ പാലക്കാടിലേക്ക്... പിന്നെ പോകണ്ടേ.. അതല്ലേ.. നാട്ടു നടപ്പ്... നീ അങ്ങനെ നാട്നടപ്പണ്ട എന്താ എബി എനിക്ക് പോകണം.. നീ പോകണ്ട.. ഞാൻ പോകും.. പോകില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.. ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു പോകും.. ഇപ്പോൾ 6 two weeks കഴിയുമ്പോ 7 എല്ലാരും പോകുന്ന പോലെ ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും.. പപ്പ അല്ല ഞാനാ നിന്നെ കെട്ടിയത്.. ഞാൻ വിടില്ല.. എനിക്ക് പോയേ പറ്റു... നടക്കില്ല.. ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടം ആണ്.. ഞാൻ പോയാൽ ആ വഴി ചാവാൻ പോകല്ല...

അത് പറഞ്ഞതും എബി അവളുടെ നേരെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു... ആഹ്മ്മ്‌?? ചവാൻ അത്ര പൂതി ആണേൽ പോയി ചാവടി... വേണ്ടി വന്നാൽ ചാവും.. അത് പറഞ്ഞു തീർന്നതും എബി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു.. അവൾ കണ്ണുകൾ നിറച്ചു അവനെ നോക്കി.. കിടന്ന് മോങ്ങാതെ മര്യാദക്ക് കിടന്നോ.. അത് പറഞ്ഞു അവൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു... അവനെ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ണുകൾ ഇറുകെ അടച്ചു അവളും അവന്റെ എതിർവശം ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു.. അവന്റെ ദേഷ്യത്തിന് അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് അനുസരിച്ചു അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വന്നു.. എന്നേ തൊടരുത്... തിരിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിച്ചു പറഞ്ഞു.. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാതെ അവൻ അവളുടെ വയറിലേക്ക് കൈകൾ ചേർത്തു കഴുത്തിൽ മുഖം ചേർത്തു.. നിങ്ങളോടല്ലേ മനുഷ്യ പറഞ്ഞത്.. പിന്നെ നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെ പോയി പിടിക്കും.. വേറെ പലരും ഉണ്ടാകും എനിക്ക് അറിയാം.. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ.. എന്നേ വേണ്ടാത്തത്.. എഹ്ഹ...? മനസ്സാ വാച കർമണാ... അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയല്ലേ.. പൊന്നെ.. നീ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്..

പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ... പോകരുത് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.. പക്ഷെ ഈ 7 ആം മാസം പോകുന്ന പരുപാടി വേണ്ട.. അതെന്താ..പോയാൽ.. എനിക്ക് ഒരു വീട് അല്ലെ പോകാൻ പറ്റു അവിടെ നിവി ഒക്കെ ഇല്ലേ.. ഞാൻ ഇല്ലാലോ.. അതിനെന്താ... നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലേ... ഒന്നുമില്ല.. ചിരി ഒളിപ്പിച്ചു നിച്ചു പറഞ്ഞു... ഓഹോ അങ്ങനെ ആണല്ലേ... ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേലും ഇത്രേം കാലം ഞാൻ ആണ് പൊട്ടൻ... പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞു നിന്റെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ.. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ വഴിക്ക് വരില്ല.. 😏 അതും പറഞ്ഞു അവൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു... ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ മറുപടിയോ ശബ്ദമോ കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ പതിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറച്ചു അവനെ തന്നെ നോക്കി ചുണ്ട് പിളിർക്കുന്ന നിച്ചു... എന്താ.. എന്താടാ എന്തിനാ കരയുന്നെ.. അവൻ ആവലാതിയോടെ ചോദിച്ചതും അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക് ചേർന്നു.. അൽപ്പം ഉയർന്ന വയറിൽ പതിയെ പിടിച്ചു അവളെ ചെരിച്ചു കിടത്തി അവൻ അവളെ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു...

(അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവളുടെ പുറം ചേർത്തുകൊണ്ട് ) എന്തിനാ എന്റെ നിച്ചുട്ടി കരയുന്നത്? എബിക് എന്നേ വേണ്ടല്ലോ.. കുഞ്ഞിനെ മതില്ലേ... ചെറിയ എങ്ങൽ അടികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കേട്ടതും അവന് ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്ന അവസ്ഥയായി... അയ്യേ.. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത്.. ആണ്.. എപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്ന മാത്രേ ഒള്ളു.. ഞാൻ pregent ആണെ..ന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എന്നേ പുറകെ നടപ്പ് ആ..ഹാരം കഴിപ്പിക്കു ..ന്നതും choclates വാങ്ങി തരുന്നതും ഒ..ക്കെ ഒ...ക്കെ...കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാ.. എനിക്കറിയ.. എല്ലാർക്കും കുഞ്ഞിനെ മതി ഇപ്പോൾ എന്നേ ആർക്കും വേണ്ട... കുഞ്ഞു ആയാൽ എന്നേ വേണ്ടിവരില്ല എന്ന് നിവി പറഞ്ഞത് ശെരിയാ... 6 മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായോ അതൊക്കെ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അവൾ ഇടറിയ ശബ്ദതതോട് കൂടി പറഞ്ഞതൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ ആകെ മരവിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു.. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ല.. പക്ഷെ കൂടെ നടന്നതും ആഹാരം കഴിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഒക്കെ അവൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ആകെ ഞെട്ടിയിരുന്നു..

ഇതെല്ലാം അവൾ ഓർത്തിരുന്നു ഒപ്പം ഇത്രേം സില്ലി ആയ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇതെല്ലാം പറയുകയും... പഴയ നിച്ചു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പറയും.. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ... അവന് അവളെ കൂടുതൽ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊടുത്തു.. മോളെ.. നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.. നീ അല്ലെ എനിക്ക് വലുത്.. അത് കഴിഞ്ഞേ ഒള്ളു നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പോലും... ഞാൻ നിന്നെ ഇത്ര മാത്രം care ചെയ്യുന്നത്.. അത് നിനക്കും അറിയില്ലേ.. Dr പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ല compilcations ഉണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ശ്രെദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നുപോലും എനിക്ക് നഷ്ടം ആകും.. കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാലും നീ പോയാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല.. അതുകൊണ്ടാ dr പറഞ്ഞപ്പോ ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലന്നിട്ടും ഞാൻ അബോർഷൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നീ സമ്മതിച്ചില്ല... പിന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് എല്ലാം... അങ്ങനെ ഇതുവരെ എത്തി... നീ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടെ സങ്കടം ആകുവ... I know i know ur feelings now... But i don't know how to express my feelings നിന്റെ ഡെലിവറി അടുക്കും തോറും തീ ആണ് നെഞ്ചിൽ..

ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ നമ്മൾ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയാണ്.. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചു bp കൂട്ടരുത്.. നിഖിത ഇല്ലാതെ എബി ഇല്ല.. എബി ഇല്ലാതെ നിഖിതയും.. അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടവൻ അവളെ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു നിർത്തി.. ഒന്നും മിണ്ടുവാൻ അവൾക്കും സാധിച്ചില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവനിലേക്കും അവൾ ഒതുങ്ങി തീർന്നു... ശെരിയാണ് എല്ലാം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു.. മരണത്തിലേക്ക് ആണ് അടുക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു... തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി.. ❣️ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നുന്നേ.. പെട്ടന്ന് സങ്കടം വരുന്നു. പ്രേതേകിച് എബി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ... പതിയെ മൗനത്തിൽ ഇരുവരും മയങ്ങി.. ഓരോ രാത്രികൾ ഓരോ യുകങ്ങൾ പോലെ തള്ളി നീക്കി.. അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്നുകിടന്ന് ഓരോ രാത്രിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു... ❣️

അങ്ങനെ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ദിവസം വന്നെത്തി.. ഏറെ സന്തോഷത്തിൽ ആയിരുന്നു രണ്ടാളും ൻ. കോളേജിൽ അവർക്കായി യാത്രഅയപ്പ് പോലും കുട്ടികൾ ഒരുക്കി.. എബി കുറച്ചു പരുക്കൻ സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും നിച്ചുവിനെ എല്ലാവർക്കും ജീവൻ ആയിരുന്നു... എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു അവർ വൈകിട്ടത്തോടെ വീട്ടിൽ എത്തി.. ഏട്ടാ... അവർ എത്തി... കൃഷ്ണ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. അത് കേട്ടതും വിഷ്ണുവും ശ്രീയും ബെന്നിയും ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു.. പതിയെ ഉയർന്ന വയറിൽ കൈ താങ്ങി പിടിച്ചു ഇറങ്ങുന്ന നിച്ചുവിനെ കണ്ടതും സിനിയും അനുവും കൃഷ്ണയും അവിടേക്ക് ചെന്ന് അവളെ പിടിച്ചിറക്കി.. 7 മാസം ആണെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ തളർച്ചയും വയ്യായ്മയും അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു... അവർ എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറ്റി സെറ്റിയിലേക് ഇരുന്നു.. മോൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് fruits എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ? (Sini) ചേച്ചി u ടൂ.... 😒

നിങ്ങളുടെ അനിയൻ കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ തൊട്ട് കുറച്ചു ഒണക്ക ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ തീറ്റിക്ക എന്നേ.. അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ ആപ്പിൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നേം വണ്ടി നിർത്തി വാങ്ങും... Unsahikable തീറ്റിക്കൽ... വലത് കൈ വയറിൽ പൊതിഞ്ഞും ഇടത് കൈ സെറ്റിയുടെ പിന്നിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് നിച്ചു നെടുവീർപ്പിട്ടു.. അത് കേട്ടതും അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി... ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ... I think ഈ കാണുന്ന വയർ കുഞ്ഞിനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകില്ല.. വീർതിരിക്കുന്നത്... ഫുഡ്‌ ആകും.. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് രക്ഷപെടാം എന്ന് കരുതി അതും പോയി.. അഹ്.. അതൊക്കെ നല്ലതന്നെ ആണ്.. അതും പറഞ്ഞോണ്ട് അനു അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തോ എണ്ടുതുകൊണ്ട് വന്നു.. ഇന്ന ഇത് മോൾ കഴിച്ചോ 😌 ചിരി അടക്കിപിടിച്ചു അനു പാത്രം അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി.. ഇതെന്താ.. നീ കഴിക്കുന്നത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എബി... നീ കഴിക്ക് മോളെ.. യാത്ര ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും... എല്ലാം കേട്ട് സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവൾ ഒന്ന് taste ചെയ്തു.. അയ്യേ... അവൾ മുഖം ചുളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. എന്താ മോളെ... ഈ സാധനം ഇവിടെയും എനിക്ക് സമാധാനം തരില്ലേ...

എന്തെ സാധനം മോളെ..( benny) ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.. പപ്പ... U too... യായ.. Me too... 😌 അപ്പോഴായാണ് അവിടേക്ക് bag എടുത്തോണ്ട് എബി കയറി വന്നത്.. അവനെ കണ്ടതും നിച്ചു അവനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി... എന്നാൽ അവന് അവളെ നോക്കി നല്ലപോലെ ഇളിച്ചുകൊടുത്തു മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി... ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ..? തെല്ലൊരു സംശയത്തോടെ 😒നിച്ചു ചോദിച്ചു.. മോളെ നിച്ചു.. നിന്റെ കെട്ടിയോൻ നിനക്ക് വേണ്ട ലിസ്റ്റ് ഇന്നലെ അയച്ചിരുന്നു.. അതിൽ ഇത് പ്രേത്യേകം പറഞ്ഞു ഓട്സ് 😂😁.. അതിന്റെ കൂടെ ഇടേണ്ട protein ക്രീംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു താന്നു.. അത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നിന്റെ ബിബി യും അബിയും വിഷ്ണുവും ഒന്ന് സൂപ്പർമാർക്കെറ്റ് കേറി... അവിടെ ഉള്ള എല്ലാം വാങ്ങി പോന്നു.. നീ അടുക്കൽ പോയി നോക്ക്.. നല്ല രസ ഇപ്പോൾ കാണാൻ 😌.. (Anu) ഇതൊക്കെ കേട്ട് നിച്ചുവിന്റെ കണ്ണ് തള്ളി പോയി.. പപ്പ നിങ്ങൾ എങ്കിലും....എനിക്ക് വേണ്ടി.. അയ്‌യോ മോളെ.. പപ്പ ആണ് ഇനി എന്തേലും വാങ്ങൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കാണ്... 😂(sini) ഇക്കാര്യത്തിൽ പപ്പ എതിരാണ്...നിച്ചുട്ടി മോൾ കഴിക്ക്... വേറെ നിവർത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആരും തന്റെ ഭാഗം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അത് കഴിച്ചു ക്ഷീണം എന്നും പറഞ്ഞു നിച്ചു കിടക്കാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി...

അവൾ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എബി കിടക്കുകയായിരുന്നു.. അവൾ വാതിൽ ഒന്ന് വെറുതെ ചാരിയിട്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു അവന്റെ അടുത്ത് പോയി ഹെഡ്ബോർഡിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നു.. അവൻ അപ്പോഴും കണ്ണുകൾ അടച്ചു കൈ കുറുകെ വെച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു... അവൾ പതിയെ അവന്റെ നെറുകയിൽ ഒന്ന് തലോടി.. അത് അറിഞ്ഞത് എന്നോണം അവന് കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആകെ ചുവന്നിരുന്നു.. എന്ത് പറ്റി.. ആവലാതിയോടെ അവൾ അന്വേഷിച്ചു.. അവൻ ഒന്നുമില്ലന്ന് കണ്ണ് അടച്ചു കാണിച്ചു അവളുടെ മടിയിലേക്ക് തലവെച്ചു വയറിലേക്ക് മുഖം മുട്ടിച്ചു കിടന്നു.. അത് അറിഞ്ഞെന്നോണം അവൾ ഒന്ന് പൊള്ളി.. അവനെ അത്രയേറെ ചൂട് ഉണ്ടായിരുന്നു.. എബി വാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോകാം... അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു.. എന്നാൽ അവൻ അവളെ ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റി പിടിച്ചു എ..ബി തണുപ്പ് അടിച്ചതിന്റെയാ.. നീ കാര്യം ആക്കണ്ട.. അത് നാളെ ആകുമ്പോൾ ശെരിയാകും... വേണ്ട.. എബി ഇത് നല്ല ചൂട് ഉണ്ട്.. അവൾ അവന്റെ നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.. എടി പെണ്ണെ. നീ ഒന്ന് അടങ്ങി കിടക്ക്...

ഇനി മിണ്ടിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ഏറിയും... പിന്നെ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല.. അവനെ ഒന്ന് മരുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുടിപ്പിച്ചു അവനെ മടിയിലേക്ക് കിടത്തി.. പതിയെ തലയിൽ തലോടി കൊടുത്തു.. എന്തെന്നില്ലാതെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു... അവന്റെ ഓർമകളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം കടന്നു വന്നു.. അമ്മ ❣️ ഒരു അമ്മ നൽകുന്ന കരുതലോടെ അവൾ അവനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു.. അ..മ്മേ....അപ്പ.... ഓടി ഭാ... കുഞ്ഞാവയെ വഴക്ക് കാട്ടന്നു... വാതിൽക്കൽ നിന്നുള്ള ഏച്ചുവിന്റെ ശബ്‌ദം ഉയരന്നു... അത് കേട്ടതും എബി അവളിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.. എച്ചു ആണെന്ന് കണ്ടതും അവൻ വീണ്ടും പഴയ പടിയെ കിടന്നു... പിന്നേം എച്ചു കാറി പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി.. അത് കേട്ടതും അവൻ പതിയെ എഴുന്നേറ്റു.. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു.. എന്താടാ. എന്തിനാ എച്ചു നീ ഇവിടെ കിടന്ന് അല്ലാരുന്നേ.. (Sini) അമ്മേ... എബിച്ച നിചുമ്മാ കുഞ്ഞാവ കാട്ടുന്നു... അവർ അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല എന്താ എന്നർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണ്.. എങ്ങനെ? (Vishnu) അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ.. വാവ കരയും അതോണ്ട് നിചുമ്മാ മടിയിൽ കിക്കണ്ട എന്ന്..

എബിച്ച കിടന്നു.. ഇവിടെ മുഖം അമർത്തി കിടന്നു.. അവന്റെ കുഞ്ഞിവയറിലേക്ക് അമർത്തികൊണ്ട് എച്ചു പറഞ്ഞു.. അത് കേട്ടതും എബി ഇഞ്ചി കടിച്ച പരുവം ആയി... നിച്ചുവിന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ചാല്ലായിരുന്നു.. അതേടാ.. ഞാൻ നിച്ചുനെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വരണ്ട കരുതി മടിയിൽ എടുക്കരുത് വാവക്ക് വേദനിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെയ... അബി നല്ലപോലെ ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. ഓഹ് വല്ലാത്ത ഉപദേശം ആയിപോയി.. (Eby) Sorry അളിയാ.. (Abi) മതി മതി വന്നെ.. അവർ അവിടെ റസ്റ്റ്‌ എടുക്കട്ടെ... നമ്മൾ കട്ടുറുമ്പ് ആകേണ്ട.കൃഷ്ണ ഒരു കള്ള ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും അത് ശെരി വെച്ചു എല്ലാവരും പുറത്തേക്കിറങ്ങി... വിഷ്ണുവും ശ്രീയും കൃഷ്ണയും റൂമിലേക്ക് വന്നു.. എടാ.. വാതിൽ അടച്ചു റൊമാസിച്ചൂടെ.. നിനക്ക് (vishnu) പോടാ.. ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നതേ ഒള്ളു.. പിന്നെ.. ഇവിടെ മുഖം അമർത്തി അല്ലെ.. കിടക്കുന്നത്.. വയറിലേക്ക് ചൂണ്ടികൊണ്ട് ശ്രീ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നോ ഇറങ്ങി പോടാ... 🤧

എബി എല്ലാത്തിനേം ആട്ടിയതും എല്ലാം ഇറങ്ങി പോയി.. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നേം കേറി വരുന്ന ശ്രീയെയും വിഷ്ണുവിനെ കണ്ട് എബി മുഖം ചുളിച്ചു.. Sorry അളിയാ വാതിൽ അടക്കാൻ മറന്നു പോയി.. അതും പറഞ്ഞു നല്ലപോലെ ഇളിച്ചുകൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ചു അവർ പോയി എബി വീണ്ടും നിച്ചുവിന്റെ മടിയിലേക്ക് തല വെച്ചു കിടന്നു... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ഇടനാഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയ അവളെ ആരോ കൈകൾ വലിച്ചു ഇരുട്ടുകൾ മൂടിയ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് കയറ്റി.. തന്റെ പ്രിയന്റെ സ്പർശനം അറിഞ്ഞെന്നോളം അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വഴങ്ങി.. എന്താണ് ശ്രീമതി ഒരു പുഞ്ചിരി..തുറന്ന ജനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഷോബിക്കുന്ന അവളുടെ മുഖത്തെ നോക്കികൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു.. എന്നാൽ അവൾ തല താഴ്ത്തി.. അയ്യയോ.. നാണം ആ വിചാരം ഒക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടോ താഴേക്ക് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു താഴേക്ക് നോക്കുന്ന അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കികൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു പോടാ...

അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഇടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കപട ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചു ആഹാ.. ഇപ്പോൾ correct ആയി 😁😁 എന്റെ പൊന്നു.. ഇങ്ങനെ ചിരിക്കല്ലേ... ആ മൂക്കുത്തിയും കവിളും ഒക്കെ തുടുക്കുന്നുണ്ട്.. എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകില്ല മോളെ.. അത് പറഞ്ഞതും അവളുടെ മുഖം രക്ത വർണമായി പതിയെ നാണത്താൽ ഒരു പുഞ്ചിരി അവളിൽ കലർന്നു.. പതിയെ അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു.. അവൾ അവനെ പെട്ടന്ന് മുഖമുയർത്തി നോക്കി.. ആഹ്മ്മ്മ്..?? മുച്ചും... ചുമൽ കുലുക്കി ഒന്നുമില്ലന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളിലേക്ക് അമർന്നു.. അവൾ ചുമരിലേക്ക് പരമാവധി അമർന്നു നിന്നു.. അവരുടെ ശ്വാസഗതി ഉയരുന്നത് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.. ആ ചെറുവെളിച്ചതിൽ അവളുടെ കുഞ്ഞു മുഖം കാണെ അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ കവർന്നെടുത്തു.. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം കണ്ട് വാതിൽക്കൽ നിന്ന ആളെ അവർ കണ്ടില്ല.. അതറിയാതെ അവർ പ്രണയമഴയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു..ആ ആൾ പെട്ടന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നും മാറി പോയി.. അവൾ കിതപ്പോടെ അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി അമർന്നു കിടന്നു.. അവരുടെ ശ്വാസശബ്‌ദം അവിടെ ആ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ അലതല്ലി നിന്നു.........തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...