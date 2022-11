❣️എന്റെ പ്രാണനായ് ❣️: ഭാഗം 56

രചന: ചിലങ്ക

ഒന്നുമില്ലടാ പേടിക്കല്ലേ... മോൾക്ക് ഒന്നുമില്ല.. കരഞ്ഞു തളർന്ന അവളുടെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് എബി.. കൂടെ അബിയും ബിബിയും സിനിയും പുറകെ വരുന്നുണ്ട്.. എ..നി...ക്ക് പറ്റുന്നി...ല്ല... നമ്മ.ടെ കു...ഞ്ഞു.. 8 പോ...ലും ആ...യി...ട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ..ന്താ.. ഇ..ങ്ങ..നെ അടർന്നുപോകുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയാൻ പോലും അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല... പേടിയാണോ ദുഃഖമാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വികാരങ്ങൾ അവളെ വന്നു മൂടി . മോളെ. അത് ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെയും വരാർ ഉണ്ട്.. മോൾ പേടിക്കണ്ട.. ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്.. സിനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നില്ല.. വേഗതയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കിടക്കക്ക് വേഗത ഇല്ലേ.. എന്ന് എബി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു.. അത്രയും ഭയം അവനെ പിടിപെട്ടിരുന്നു.. എന്നാൽ ആ ഭയത്തെ പുറത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ പരമാവധി ശ്രെമിച്ചു.. എങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ പ്രാണന്റെ കണ്ണീരിന് മുൻപിൽ തോറ്റു പോയിരുന്നു......❣️

ലേബർ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതും കൈകൾ അവൻ വിടാൻ ശ്രെമിച്ചെങ്കിക്കും അവളുടെ കൈകൾ അവനിൽ മുറുകിയിരുന്നു... അവൻ ദയനീയതയോടെ അവളെ നോക്കി.. കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്ന അവളെ കാണെ.. അവന്റെ ചങ്ക് ഒന്ന് പിടഞ്ഞു... അവൻ പാതിയെ അവളുട കൈകൾ വിടുവിച്ചു.. ആ നിമിഷം തന്നെ അവളെ നേഴ്സ് അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നു... നിച്ചുവിന്റെ കൈകൾ ബെഡിൽ മുറുകി.. ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് പോലെ തോന്നി അവൾക്ക്... കണ്ണുനീർ പോലും വറ്റി വരണ്ടപോലെ... ഒപ്പം മനസ് പോലും തന്റെ ഒപ്പം ഇല്ലേ.. എന്നാ തോന്നൽ.... Dr പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞതും അവളോട് ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ടെകിലും അതൊന്നും അവളെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.. അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയതും അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിന്നതും അവരുടെ കയ്യിൽ നിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു.. നിവി.. എനിക്ക് അവനെ കാണണം.. പിന്നെ.. എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേണം.. എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്റെ കുഞ്ഞു ജീവനോടെ വേണം.. Plz... Dr..... Ok ok. Cool.. താൻ പേടിക്കല്ലേ.. ഞാൻ എബിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ.. വേണ്ട..

എബി സമ്മതിക്കില്ല... കുഞ്ഞു മതി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കൂ... ഞാൻ മരിച്ചാൽ കുഞ്ഞു ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മാറും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ പക്ഷെ കുഞ്ഞു പോയാൽ നീറി നീറി ജീവിക്കാൻ എന്നെകൊണ്ട് കഴിയില്ല.. Plz.. Dr... Ok ok.. താൻ കരയാതെ.. Pain കുറയാൻ ഉള്ളത് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ്‌ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.. എന്തായാലും ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം.. തന്നോട് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം.. നോർമൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല.. നമുക്ക് സിസേറിയെൻ ചെയ്യാം.. Ok പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഒക്കെ ഇല്ലേ. കൂടെ.. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുരക്ഷിതരാകും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം.. പ്രാർത്ഥിക്കു.. അതും പറഞ്ഞു dr അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. നിച്ചുവിന്റെ മനസ് ആസ്വസ്ഥനായിരുന്നു.. Dr വെക്തമായി ഒരു മറുപടി നൽകിയില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം.. ❣️ അവളുടെ മനസ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിനെ ഉരുവിട്ടു... ,,,,,,,,,,,,,,,,,........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

നിച്ചുവിന് ഒരു സർപ്രൈസ്‌ ആകട്ടെ കരുതി പറയാതെ നേരത്തെ വന്നതാണ് എബി.. വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് വേദനകൊണ്ട് പുളയുന്നവളെ.. അവളുടെ അടുത്തുവന്ന് അവളെ കോരി എടുത്തപ്പോൾ ഒരു നനവ് കയ്യിൽ പടർന്നു... ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടതും പേടി മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി... ഒരുപാട് complications ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല... അവളെ കോരിയെടുത്തു ഓടുമ്പോഴും താഴെ വീണു കിടക്കുന്ന ആ device നേക്കി കാൾ ചെയ്യാനും അവൻ മറന്നില്ല.. അവൻ റൂമിന് വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പേടിയോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു... എച്ചു ഉറങ്ങിയത്കൊണ്ടും എല്ലാവരും വരേണ്ട ആവിശ്യം വേണ്ട എന്ന് സിനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പപ്പയും അനുവും വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണയും ഏച്ചുവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്നു... പിന്നെ ഇതുവരെ വന്നത് എങ്ങനെ ആണെന്ന് അവർക്ക് മാത്ര അറിയൂ.. എല്ലാവരിലും ഭയം ആയിരുന്നു.. നിച്ചുവിനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും നല്ല വാക്കുകൾ അവരിൽ വരുന്നില്ലായിരുന്നു ആ നിമിഷം.. 🥀 അകത്തേക്ക് അവളെ കയറ്റി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ദർശനും രഞ്ജിത്തും ശ്രീരാഗും അവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു..

അവർക്കൊക്കെ എബി എന്നാ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പുതിയൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു... ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ അവനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളു.. കിച്ചു അവൾ മരണപെട്ടപ്പോഴും അതിനെതുടർന്ന് അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും... ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും... പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തോ അകലുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തളർന്നുപോകും അവിടെ വലിയൻ എന്നോ ചെറിയവൻ എന്നോ ഇല്ല.. എല്ലാവരും അവിടെ ഒരൊറ്റ കൂട്ടം.. 🌸മനുഷ്യൻ 🌸 പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ടതും എല്ലാവരും അവിടേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി.. എന്തായി dr നിച്ചു അവൾ.. കുഞ്ഞു?? ""See mr എബി... ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ചിന്തിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു... നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഡെലിവറി risk ആണ് എന്ന്.. കുഞ്ഞിനെ അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് എന്ന്.."" അത് കേട്ടതും എബിയും ശ്രീരാഗും ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും ഞെട്ടി.. കാരണം അവർക്ക് ഡെൽവെറി complication ഒക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവ് ആയിരുന്നു.. 🥀 ""ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കൈ വിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്..

പ്രാർത്ഥന.. അത്രമാത്രം... ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുദം കൊണ്ടല്ലാതെ ഇനി ഒന്നും സാധ്യമല്ല.. എന്റെ പരമാവധി ഞാൻ നോക്കാം.. രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിക്കാൻ.. പക്ഷെ.. എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം.. കുഞ്ഞു or നിഖിത? കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു നമുക്ക് നിജിതയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ... No....... no..no.. No.. അതൊരു അലർച്ച ആയിരുന്നു.. ആദ്യം ശബ്‌ദം ഉയർത്തി അലറിയെങ്കിലും പാതിയെ അവന്റെ ശബ്‌ദം ചിലമ്പിച്ചു..🥀 എല്ലാവരും ആകെ എന്തോ പോലെയായി... അഭിയും ബിബിനും അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു..... Dr.. അത്രയും പ്രശ്നം ആണെകിൽ നിഖിതയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ.. Renjith ഡോക്ടറോഡായി പറഞ്ഞു.. പക്ഷെ നിഖിത പറയുന്നു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ.. അവൾക് എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് എന്നോട് എബിയോട് ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസിലായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസിലായി.. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം.. നിങ്ങൾ പറയു.. ഞാൻ പരമാവധി രണ്ടുപേരെയും നോക്കം.. But എനിക്ക് ഒരു second option അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് നൽകണം..

Yes or no?? Dr പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകളും എബിയിലേക്ക് നീണ്ടു അവൻ അപ്പോഴും കസേരയിൽ ഇരുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.. എന്ത് പറയണം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു.. കുഞ്ഞു അവളും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ച കാത്തിരുന്ന ഒന്ന്.. പക്ഷേ നിച്ചു അവളുടെ കുറുമ്പും കുസൃതിയും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനും തോന്നുന്നില്ല.. അവരുടെ കുഞ്ഞുപെങ്ങൾ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടത് ആണോ അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടത് ആണ് അവർക്ക് ആ പെങ്ങളുടെ മക്കളും.. ആകെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയ അവസ്ഥ... എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ നിമിഷം എബി എഴുന്നേറ്റു വന്നു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്നു നിന്നു.. അത്രയും പ്രശനം ആയി മാറുകയാണേൽ മാത്രം കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാം.. ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ അത്രെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ആ വരാന്തയുടെ ഒരറ്റത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി.... അവിടെ ഉള്ള ചില്ലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു.. എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസിലാവാതെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെയും നിൽക്കുമയായിരുന്നു ബാക്കി ഉള്ളവർ......തുടരും………..........

