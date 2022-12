ഏഴാം ബഹർ: ഭാഗം 5

രചന: SHAMSEENA FIROZ

താജുo മുന്നയും പരസ്പരം കോളറിനു കുത്തി പിടിക്കുന്നതും കയ്യാങ്കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അവളൊരു ഞെട്ടലോടെ കണ്ടു നിന്നു...അവർക്ക് പിന്നിലായി കാണികളായി ഒരു ആൾക്കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട്..അവൾ വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി ചെന്നു..നുസ്ര രണ്ടാളെയും തടയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്..പക്ഷെ രണ്ടും പരസ്പരം വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തയാറാവുന്നില്ല.. "എന്താ...എന്താ കാര്യം..." അവൾ നുസ്റയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ചോദിച്ചു.. "എടീ...എപ്പോ തുടങ്ങിയതാന്നറിയോ രണ്ടും..തുടങ്ങിയത് ഫ്ലക്സ്ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ..മുന്ന ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് എംകോമിനു മുന്നിൽ ഫ്ലെക്സ് അടിച്ചിരുന്നു..അത് ഞങ്ങടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റ്റാ,, ആരോടു ചോദിച്ചിട്ടാ നീയവിടെ ഫ്ലക്സ് അടിച്ചേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു താജ് അത് കീറി കളഞ്ഞു..പിന്നെ വാക്ക് തർക്കം തുടങ്ങി..അതിൽ എപ്പോഴോ താജ് നിന്റെ പേര് എടുത്തിട്ടു..മുന്നയെ അറിയാല്ലോ നിനക്ക്..നിന്നെ പറഞ്ഞത് ദഹിച്ചില്ല..താജ്ന്റെ ചെകിടു നോക്കി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു...

താജ് ആണോ വിട്ടു കൊടുക്കുക..അവനും കൊടുത്തു തിരിച്ചു അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ....നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങിയതാ...ഇപ്പം ദേ കൈ വിട്ട കളിയിലേക്ക് എത്തി...ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റടീ..നീ ചെന്നാലെ രണ്ടാളും ഒന്ന് അടങ്ങുള്ളൂ... " പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും നുസ്ര കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളം എത്തിയിരുന്നു.. രണ്ടും തുല്യ ശക്തികൾ..അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല...അവൾക്ക് താജ്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഒന്നൂടെ വർധിച്ചു.. "മുന്നാ...വേണ്ടാ...വിട്..." അവൾ രണ്ട് പേർക്കും ഇടയിൽ കയറി മുന്നയെ പിടിച്ചു മാറ്റി.. "ഇല്ല ലൈല...നീ പൊക്കോ...നീ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ നിക്കണ്ട...ഇവനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടെ ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ... " മുന്ന വീണ്ടും താജ്ന് നേർക്ക് പാഞ്ഞടുക്കാൻ നോക്കി.. "എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോ ഈ അടിപിടി...അതിൽ ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഇടപെടണ്ടത്..ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാക്കി പോര്...അല്ലെങ്കിൽ തല്ലേ കൊല്ലെ എന്താ വെച്ചാ ആയിക്കോ നീ...

പിന്നെ ലൈലന്നും വിളിച്ചോണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കരുത്..." എന്ന് അവൾ സഹികെട്ടു അലറിയതും മുന്നയൊന്നു അടങ്ങി... "ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്...ഇവള് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം വെറുതെ വിടുന്നു നിന്നെ ഞാൻ...അല്ലെങ്കിൽ....." "അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കാണാമായിരുന്നു എന്റെ കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്...അല്ലേ...പിന്നേ...ഒന്ന് പോടാ അവിടെന്ന്...എന്റെയൊരു രോമം പിഴുതു മാറ്റാൻ പോലും നിനക്കാവില്ല..ഈ താജ്ന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പോറൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ആയിട്ടില്ല നീ...അതിനും മാത്രം പോന്ന ഒരുത്തനും ഈ കോളേജിൽ ഇല്ലാ... പിന്നെ നിന്റെ ഈ ചോര തിളപ്പ്...അത് എന്നോട് ഏറ്റു മുട്ടി ഇവളുടെ മുന്നിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മാത്രല്ല..ഇവിടെ കൂടി നിക്കുന്ന സകലർക്കും അറിയാം...ഇവളുടെ മനസ്സിൽ നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒന്നൂടെ കൂടണം...അതിന് വേണ്ടി അല്ലേ നീ എന്നെ മുട്ടാൻ നിക്കുന്നത്...ഇവള് പറഞ്ഞതോണ്ട് മാത്രം വെറുതെ വിടുന്നെന്ന്...അതിന് ഇവൾ നിന്റെ ആരെടാ..ബോസ്സൊ...അതോ ഇരട്ട പെറ്റതോ...വെറുതെ നിന്നു തടി കേടാക്കാൻ നോക്കാതെ മക്കള് അങ്ങോട്ട്‌ ചെല്ല്... "

മുന്ന പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുന്നേ താജ്ന്റെ ഗാoഭീര്യ ശബ്ദം മുന്നയ്ക്കും അവൾക്കും നേരെ ഉയർന്നു...പറഞ്ഞത് മുഴുവനും മുന്നയോടു ആണെങ്കിലും അവന്റെ നോട്ടം മുഴുവനും അവളിലായിരുന്നു..അതു കണ്ട അവൾ അവനെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി...അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ദേഷ്യം മാത്രം..അത് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി.. "നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം...ഇവന്റെ നേർക്ക് നിന്റെ ഒരു ആക്രമണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു... അല്ല...നിന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർഥി ആണല്ലോ ഇവൻ ഇപ്പൊ..അതും നിനക്ക് എതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ സ്ഥാനാർഥി...അപ്പൊ ദേഷ്യം മാത്രല്ല..കൊല്ലാനുള്ള പക നിനക്ക് ഇവനോട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം...എന്നിട്ടും പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ വലിച്ചു ഇടാൻ എന്റെ പേരും...നീയൊരു ബുദ്ധി രാക്ഷസൻ തന്നെ അമൻ..പക്ഷെ ചെറ്റത്തരത്തിന്റെ ആണെന്ന് മാത്രം...ഇവനോട് ഒക്കെ മുട്ടാനും തട്ടാനും നിക്കുന്നത് എന്തിനാ മുന്നാ...

നിന്റെ വില കളയാനോ..അല്ലാതെ തന്നെ ഇവനു നിന്നോട് ദേഷ്യമാണ്..ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കൂടി..നീയൊന്നു വന്നേ.. " അവൾ മുന്നയെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി..താജ്ന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകി..അവൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചതു അവൾക്കു മുന്നയോടുള്ള സ്നേഹവും പെരുമാറ്റവുമാണ്..അവൻ അവർ പോകുന്നതും നോക്കി പല്ല് ഞെരിച്ചു നിന്നു.. അവൻ മാത്രമല്ല..അവൾക്ക് മുന്നയോടുള്ള അടുപ്പവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടു അവിടെ മറ്റൊരാളുടെ മുഖവും കൂടി ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറക്കുകയും പല്ലുകൾ ഞെരിഞ്ഞു അമരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു... "കോളേജ് ഹീറോസ് രണ്ടാളും അവൾക്ക് വേണ്ടി തല്ലും കൊല്ലും...അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഒന്നും ഇനി ചാൻസ് ഇല്ലല്ലേ..." "സൂപ്പർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലേടാ..അതിൽ വീണു പോയിട്ട് ഉണ്ടാകും രണ്ടാളും..അല്ലങ്കിൽ അവൾ വശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും..എന്തായാലും അവളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ.."

പിന്നിൽ നിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാരിൽ നിന്നും അടക്കി പിടിച്ച സംസാരം ഉയർന്നു..അത് കേട്ടതും താജ് ശര വേഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..അവരെ ഭസ്മം ആക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതായിരുന്നു ആ നോട്ടം.അത് നേരിടാൻ ആകാതെ അവർ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞു...അവന്റെ കണ്ണിൽ കനൽ എരിയുന്നതു കണ്ട എബി അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി..മുഷ്ടി ചുരുണ്ടു കൂടി എല്ലുകൾ ഒടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു..എബി വേഗം വന്നു അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി..ഇല്ലങ്കിൽ നേരത്തെ മുന്നയോടു നടത്തിയതിന്റെ ബാക്കി ഇവരോട് ആയിരിക്കും..ലൈലയെ പറയുന്നത് പോയിട്ട് ഒന്നു നോക്കിയാൽ കൂടി അവൻ അടങ്ങി ഇരിക്കില്ലന്ന് എബിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു...ഒരു യുദ്ധം കൂടി അരങ്ങേറണ്ടന്ന് കരുതിയാണ് അവൻ താജ്നെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയത്.. ** ലൈല മുന്നയെയും കൂട്ടി നേരെ പോയത് റസ്റ്റ്‌ റൂമിലേക്ക്‌ ആണ്..അവന്റെ ചുണ്ട് പൊട്ടി ചെറുതായി ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു...അവൾ അവനെ അവിടെ കസേരയിൽ പിടിച്ചു ഇരുത്തി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്‌ ബോക്സ്‌ എടുത്തു വന്നു.. "എത്രവട്ടം പറഞ്ഞതാ നിന്നോട് ഞാൻ അവനുമായി കൊമ്പ് കോർക്കാൻ നിക്കരുതെന്ന്...മതി ആയല്ലോ ഇപ്പൊ...

ചോര വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നീ.. " അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടിലെ ചോര ഒപ്പി എടുത്തു മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു..സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് സഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..താജ് എന്നല്ല..ഒരുത്തനും മുന്നയെ തൊടുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല...അവൻ വേദനിക്കുന്നതു കാണാൻ അവൾക്കു ആവില്ല..പ്രത്യേകിച്ച് അവൾക്ക് വേണ്ടി.. "എന്തെടാ..നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ..ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ.." അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു.. "നിന്റെ ദേഷ്യം ഒന്നടങ്ങിക്കോട്ടേന്ന് കരുതി.." "ഞാൻ വല്ലതും പറയുമ്പോൾ വായിൽ കൊഴുക്കട്ട തിരുകിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണു എനിക്ക് ദേഷ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക്.. " "ലൈലാ..ഞാനല്ല...അവനാ...അവനാ തുടങ്ങി വെച്ചത്..ഫ്ലക്സ്ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു..കീറി കളയേം ചെയ്തു..എന്നിട്ടും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയിട്ടില്ല...എല്ലാം കേട്ടു നിക്കുമ്പോൾ അവൻ തലയിൽ കയറാൻ വന്നു..അതും നിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ട്..അത്രേം നേരം മിണ്ടാതെ നിന്നത് എന്റെ കഴിവ് കേട് കൊണ്ടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു...നിന്നെ ഓർത്തിട്ടാ...നിനക്ക് തന്ന വാക്ക് തെറ്റിക്കണ്ടന്ന് കരുതിയാ...

പക്ഷെ നിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല..പൊട്ടിച്ചു ഒരെണ്ണം...." "ആ പൊട്ടിച്ചു...അത് മനസ്സിലായി..രണ്ടാളുടെ മുഖത്തും കാണാനുണ്ടല്ലോ അത്...ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നങ്കിലോ..തല്ലു കൂടി ചത്തേനെ രണ്ടും.. വേണ്ടടാ..അവൻ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ..എന്താച്ചാ ചെയ്തോട്ടെ..എന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്...ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ..ഇതൊന്നും എനിക്ക് പുത്തരി അല്ലല്ലോ മുന്ന..ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത അന്ന് തൊട്ടു കാണാനും കേക്കാനും തുടങ്ങിയതാ അവനെ...അവനെ ഞാൻ വിട്ടു..ഇപ്പം കാര്യമാക്കാറില്ല...അത് പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല..താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ..അതോണ്ട് നീയും അങ്ങനെ തന്നെ മതി...അവനെ കണ്ടില്ലന്നു നടിച്ചാൽ മതി.. എന്റെ പേടി മുഴുവനും നിന്നെ ഓർത്തിട്ട മുന്നാ...എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് പലപ്പോഴായി മറന്നു പോകുന്നു നീ..അതിലൂടെ ഞാൻ നൽകിയ വാക്കും കൂടെ തെറ്റി പോകുവാ..നിന്റെ ഉമ്മാക്ക്...നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു മുന്ന..നീയും കൂടി കേട്ടതാ അത്... നീ കാരണം അതെനിക്ക് തെറ്റിക്കേണ്ടി വരരുത്...എന്നെ നീ അനുസരിക്കണം..അനുസരിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ... "

"ഇല്ല ലൈല...എന്തും ഞാൻ സഹിക്കാം..ക്ഷമിക്കാം..പക്ഷെ നിന്റെ നേർക്കൊരു ശബ്ദം ഉയർന്നെന്നാൽ പോലും ഞാനത് സഹിക്കില്ല...അതേതു കൊമ്പത്തവനായാലും ഞാൻ വെറുതെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല...ചോദിച്ചിരിക്കും..കൊടുത്തിരിക്കും..ഇരട്ടിയായി തന്നെ.." "ഓ...ആയിക്കോ..എന്നാൽ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ..പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ വേണം.. നിന്നെ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ..നിന്റെ പ്രവർത്തി കാരണം സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന ജീവിതം നഷ്ടമായൊരു പാവം പെണ്ണുണ്ട്..നിന്റെ ഇത്ത...ഇന്നും കണ്ണീരിലാണ്.. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എല്ലാത്തിനും ഞാനാണ് കാരണക്കാരി..എനിക്ക് വേണ്ടിയാണു അന്നും ഇന്നും നീ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്നു ചാടുന്നത്... മകൻ വെട്ടും കുത്തും ആയി നടക്കുന്നത് ഏതു ഉമ്മയാടാ ഇഷ്ടപ്പെടുക..പുറത്ത് പറയുന്നില്ലന്നേ ഉള്ളു..ആ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിട്ട് ഉണ്ടാകില്ലേ...ആരോരും അല്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടിയാണു നീയിങ്ങനൊക്കെ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അറിയാതെയെങ്കിലും ആ മാതൃ ഹൃദയം എന്നെ ശപിച്ചു പോയിട്ട് ഉണ്ടാകില്ലേ ടാ..

.ഉണ്ടാവും..പെറ്റ വയറിന്റെ വേദനയാണ്..അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം..നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം തകർക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കരിനിഴലായി വന്നവളാണ് ഞാനെന്നു ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ നിന്റെ ഇത്ത കരുതിക്കാണും...അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെടാ അനുഭവിക്കാൻ...ഇനിയീ ശാപവും കൂടി തലയിലേറ്റാൻ വയ്യാ...അതോണ്ടാ പറയുന്നേ... ആരോടും ഒന്നിനും പോകണ്ട..ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും വിട്ടു കൊടുത്തേരെ...നീ തുടങ്ങി വെച്ചത് എനിക്കും റമിക്കും വേണ്ടിയാ..ഇന്ന് ഇതൊന്നും കാണാൻ അവൻ അടുത്തില്ല..നിന്നെ കൂടെ നഷ്ടപെടുത്താൻ വയ്യ...നീയും കൂടി അകന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഈ ലൈല ഉണ്ടാവില്ല..." അവളുടെ സ്വരത്തിൽ ഒരേസമയം വേദനയും ഭീഷണിയും നിറയുന്നതു അവൻ അറിഞ്ഞു.. "ലൈലാ.. " "അതേ..ലൈല തന്നെയാ...ഇനി നീ ഒന്നിനും പോകില്ലന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു താ...താജ്നെ നേരിടാൻ ഞാൻ മതി..ഞാൻ മാത്രം...അതിന് വേണ്ടി നീയിനി കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത്...നിനക്ക് ഞാനൊരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട്...സ്ഥാനാർഥിയാണ് ഇപ്പോൾ നീ..അവനെതിരെയുള്ള സ്ഥാനാർഥി...അന്തസ് ആയി മത്സരിക്ക്...ജയവും തോൽവിയും സ്വാഭാവികം...

കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഏറ്റു വാങ്ങിക്കോളം..മാന്യത വിട്ടു കളിക്കണ്ട..." അവൾ വീറോടെ പറഞ്ഞു...അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല..അവളെ അനുസരിക്കുകയെ വഴിയുള്ളൂ...അല്ലങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ചെയ്താലോന്നുള്ള ഭയം അവന് ഉണ്ടായിരുന്നു...ചെയ്താലോ എന്നല്ല..വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവളെ തോല്പിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ലന്ന് അവന് അറിയാം.. "മുന്നാ..നീയിവിടെ ഇരിക്ക്...റസ്റ്റ്‌ എടുത്തോ...ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാ...കുറച്ചു നോട്സ് എഴുതണം..." അവൾ പറഞ്ഞു..അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ശെരിയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി..അവൾ ബാഗ് എടുത്തു പോകാൻ നോക്കിയതും പെട്ടെന്ന് എന്തോ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയതു പോലെ അവൻ അവളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവിടെത്തന്നെ നിർത്തിച്ചു.. "ഹൂ...എന്താടാ..എന്റെ കൈ ഇപ്പം ഒടിഞ്ഞെനെല്ലോ..." അവൾ കൈ കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് മുഖം ചുളിച്ചു.. "എന്താ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ..." "അ..അതോ...അതൊന്നു വീണതാടാ..." അവൾ പെട്ടന്ന് നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു തപ്പി തടയാൻ തുടങ്ങി..

"എവിടെ...? " "വീട്ടിൽ...ടേബിളിൽ കാല് തടഞ്ഞു വീണതാ.." "വീണതോ അതോ വീഴ്ത്തിയതോ...എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയരുതെന്ന്..." "അതിന് നീയാര്...സിബിഐയോ...അറിയാമല്ലോ...പിന്നെന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്..." "നിനക്ക് അവിടുന്ന് മാറാൻ പാടില്ലേ ലൈല...എന്റെ വീട്ടിലേക്കു വരില്ലെന്ന് അറിയാം..അതിനും വാശി ആണല്ലോ..ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എങ്കിലും മാറിക്കൂടെ...ഇക്കണക്കിനു പോയാൽ അവർ നിന്നെ കൊല്ലില്ലാന്നു എന്താ ഉറപ്പ്... " "ഇല്ലടാ..അത് നീ പേടിക്കണ്ട...അങ്ങനെ എളുപ്പം അവരെന്നെ കൊന്നു കളയില്ല...സ്വത്തു മാത്രം അല്ലല്ലോ...ഈ ശരീരത്തിലും കൂടി അവർക്കൊരു കണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ... ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി...ഒരേ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കറ പോലും ഏല്പ്പിക്കാതെ ഇന്നുവരെ കൊണ്ട് നടന്ന ഈ ശരീരം മോഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ...അതുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അവരെന്നെ കൊന്നു കളയില്ല ടാ... മാറി നിൽക്കാനും പറ്റില്ല..സനു..അവനെ ഓർത്തിട്ട...

എന്റെ സ്വന്തമെന്നു പറയാൻ ഇന്നീ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് അവനാ..ഞാൻ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആ സജാദ് സനുവിനെ വെച്ചായിരിക്കും എന്നോട് കളിക്കുക..സനു സ്വന്തം മകൻ ആണെന്ന് പോലും നോക്കില്ല...പൊന്നും പണവും കൈക്കലാക്കാൻ ആ സ്ത്രീ സജാദ്നു കൂട്ട് നിന്നെന്നു വരും...സനുവിനെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ലടാ അവർ.. " അവളുടെ ശബ്ദം ഇടറി..കണ്കോണിൽ എവിടെയോ നനവ് പടർന്നു..അവളുടെ ഉള്ളം കിടന്നു പിടയുകയാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി..അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല...അവളെ പിടിച്ചു അടുത്തു ഇരുത്തി.. "നീ മരുന്ന് ഒന്നും വെച്ചില്ലേ...നല്ല പൊട്ടൽ ഉണ്ടല്ലോ...ചോര കാണുന്നില്ലന്നേ ഒള്ളൂ...മുറിവ് ആഴത്തിലുണ്ട്.." എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ തനിക്ക് മരുന്ന് വെച്ചു തന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ അവൾക്കും മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.. ** "താജ്...ചോര... " എബി അവന്റെ ചുണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൈ കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയതും അവൻ എബിയെ ഒന്നു തറപ്പിച്ചു നോക്കി...അത് കണ്ട എബിയുടെ കൈ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് വന്നു.. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടു എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നോ...വെറുതെ അല്ലടാ അവളു നിന്നോട് ഇങ്ങനെ...

നിന്റെ ഈ കാണ്ടാ മൃഗത്തിന്റെ സ്വാഭാവം കൊണ്ടാ.. എബി നഖവും കടിച്ചോണ്ട് അവനെ നോക്കി പിറു പിറുത്തു.. "എന്താ... " എബിയുടെ നോട്ടവും ചുണ്ട് അനക്കവും കണ്ടു അവൻ കനത്തിൽ ചോദിച്ചു.. "അതല്ലേ പറഞ്ഞെ...ചോര... " എന്ന് പറഞ്ഞു എബി വീണ്ടും അവന്റെ ചുണ്ടിനു നേർക്കു കൈ കൊണ്ട് പോയി.. "ആ...വന്നോട്ടെ..എന്റെ ചോര..എന്റെ ചുണ്ട്..നിനക്കെന്താ.." അവൻ അപ്പൊത്തന്നെ എബിയുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റി.. "അയ്യേ...നിന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു.." "എങ്ങനെ ഒന്നും... " അവൻ എബിയെ നോക്കി പുരികം പൊക്കി.. "അല്ല...ആരോടേലും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു തെറ്റിയാൽ ബാക്കി ഉള്ളോരോടും കൂടി മുഖം വീർപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾടെ സ്വാഭാവമാ...നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾടെ സ്വാഭാവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലന്നാ പറഞ്ഞെ... " എബി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല..അതിന് മുന്നെ അവന്റെ കൈ എബിയുടെ തലയ്ക്കു ഇട്ടു കൊട്ടി.. "ഞാൻ ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നോട് ആരും സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നിനക്ക്...അതാ എനിക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യമെന്ന് അറിയില്ലേ നിനക്ക്..? "

"ഉവ്വ്...അറിയാം... " എബി എണീറ്റു പോകാൻ നോക്കി.. "എവിടെ പോവാ..." "നീയല്ലേ പറഞ്ഞെ പോകാൻ..." "തെണ്ടീ...ഞാൻ എപ്പോഴാടാ നിന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞെ...നിന്റെ പത്തു പൈസയ്ക്ക് വക ഇല്ലാത്ത ആ വായയൊന്നു അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്..." "യെസ് യുവർ ഓണർ.. " എബിയുടെ മുഖത്ത് ചിരി.. "എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ..." അവൻ കണ്ണുരുട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു..എബി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല..പകരം ചിരി കൂട്ടി.. "എടാ..ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അണ്ടർ വെയർ മാത്രം ഇട്ടു നിക്കാണോ ഇങ്ങനെ കിണിക്കാൻ...പട്ടി...വായ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടോ വല്ലതും..." അവൻ എബിയുടെ കവിളിനു കുത്തി പിടിച്ചു.. "അപ്പോ നീയല്ലേ പറഞ്ഞെ വായ അടച്ചു വെക്കാൻ.." എബി അവന്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു...ഇപ്രാവശ്യം അവനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല... "എടാ നഗര പിതാവിന്റെ പുത്രാ...നിനക്കിത്രേ ബുദ്ധി ഉള്ളോടാ...ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിന്റെ ഡാഡ്ന്റെ എല്ലാ കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും നിനക്ക് കിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകും ന്ന്...എവിടുന്ന്...

നീ അസ്സല് മര മണ്ടൻ പത്രോസ് ആണ്.. അവളുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാൻ നോക്കുന്ന നീ തന്നെ മുന്നയുടെ മെക്കിട്ട് കയറണം...ഇതിപ്പോ അവൾക്ക് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ടാകും...എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ നിന്നോട് ആരോടു ഉടക്കിനു ചെന്നാലും മുന്നയോട് ഉടക്കാൻ ചെല്ലരുത് എന്ന്...അവളോട്‌ വരെ നീ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോ...അത് അവൾ സഹിക്കും മറക്കും...പക്ഷെ മുന്നയെ തൊട്ടാൽ അതെന്നും അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് ആയി അവശേഷിക്കും ടാ...ഈ ജീവിതത്തിൽ അത് തീർന്നു കിട്ടില്ല...അത്രക്കും ഉണ്ട് അവളും മുന്നയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട്‌...കണ്ടിട്ട് വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്‌ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല..അതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ ആരും അറിയാത്ത എന്തോ ഒന്നു അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെടാ..അത് ഉറപ്പാ.. തരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാനാ നുസ്രയെ ചാക്കിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്...നമ്മക്ക് അറിയുന്നത്ര പോലും അവൾക്ക് ലൈലയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല...ഏതു അടുപ്പിന്റെ മൂലയിലെ ഫ്രണ്ട് ആണാവോ അവളൊക്കെ.." "നീ നുസ്രയെ പറയണ്ട...എങ്ങനെയാ നുസ്രക്ക് അവളെക്കുറിച്ച് അറിയുക...അവളു എന്തേലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ..പറയില്ല..ആ മൂരാച്ചിയെ കൊന്നാലും അവളുടെ വായിന്നു അവളെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം വീഴില്ല...

മേയർ പുത്രൻ ആയ എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഗർവ് ആണ് അവൾക്ക്...അതിനും മാത്രം ആരാ അവൾ..ജാഡ തെണ്ടീ...പിന്നെ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതി എനിക്ക് എന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല...ഞാൻ അല്ലാതെ ആവാൻ കഴിയില്ല..എനിക്ക് വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയാൽ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കും..തല്ലാൻ തോന്നിയാൽ തല്ലും..കൊല്ലാൻ തോന്നിയാൽ അതും ചെയ്യും...ആർക്ക് വേണ്ടിയും മാറാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല.." "നീയാണെടാ യഥാർത്ഥ കാമുകൻ..നിന്നെപ്പോലൊരു കാമുകൻ സ്വപ്‍നങ്ങളിൽ മാത്രം... " "മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറണ്ടങ്കിൽ വായ അടക്കി വെച്ചിരുന്നോ... " "ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാ...ഞാൻ വായ തുറന്നാൽ അപ്പൊ അടക്കാൻ പറയും..അടച്ചാലോ അപ്പൊ ഞെക്കി പിടിച്ചു തുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും....എടാ...താജ് മോനെ...നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്..പറയട്ടെ.. "

"ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ആണെങ്കിൽ മതി..അല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട.. " "നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടും..നിനക്കെ ഉപകാരപ്പെടു..ലൈലയുടെ വീട്ട് അഡ്രെസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്... എടാ..അവള് AK നഗറിലാ താമസം..ആ സ്നേഹതീരം ഹൌസിങ് കോളനിയില്ലേ..ആ ഭാഗത്തൂടെയാ അവൾ പോകുന്നേ... ബസ് ഇറങ്ങി കുറച്ചു നടക്കണം..നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലൊന്നും അല്ലടാ അവൾ..നിന്നോളം പോന്നൊരുത്തി തന്നെയാ...വല്യ വീട്ടിലെ പെണ്ണാണ്.." "അതു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം.. " "ഞാൻ കണ്ടതാ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ബസ്സ് ഇറങ്ങി അവൾ നടന്നു പോകുന്നത്...ഞാൻ ഇന്നലെ ആ വഴിയൊന്നു പോയിരുന്നു..അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ അവളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു...കോളനി റോഡ് കയറി സ്ട്രൈറ്..അവിടെന്നു ലെഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വീട്..ഒരു ബംഗ്ലാവ് തന്നെ.. " "നീ എന്തിനാ അതുവഴി പോയെ..." "അതു...അതുപിന്നെ ചുമ്മാ.. " "എടാ എബിക്കുട്ടാ...പറയുന്നോ അതോ കുത്തിനു പിടിച്ചു ഞാൻ പറയിപ്പിക്കണോ..." "അതു പിന്നെ...അതില്ലേ താജ്...തേർഡ് ബികോമിലെ ജുവൽ ഇല്ലേ...അവളെ ഫോളോ ചെയ്തു പോയതാ... " "ഏതു ജുവൽ ... " അവൻ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ചോദിച്ചു..

"പോ അവിടെന്ന്...ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ...എടാ...എത്ര നാളായി ഞാൻ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നു..അവള് പോലും അറിഞ്ഞല്ലോ..എന്നിട്ടും നീയറിഞ്ഞില്ലെ....ദുഷ്ട..നിന്റെയൊക്കെ പ്രണയത്തിനു സാക്ഷിയും സപ്പോർട്ടും ആയി നിക്കുന്ന എന്നോട് തന്നെ വേണം ടാ ഇതൊക്കെ... " "കിടന്നു മോങ്ങാതെ പട്ടി...ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ...അപ്പൊ നീ അവളെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ...അതെപ്പം മുതലാടാ.." "പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിനെക്കുറിച്ച് എന്തേലുമൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചു റിസ്ക് എടുക്കണം...അല്ലാതെ കണ്ണിനു മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോഴോക്കെ കടിച്ചു കീറാൻ നിന്നാൽ അഡ്രസ് പോയിട്ട് അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലും കിട്ടില്ല..." എബി പറഞ്ഞു...നൈസ് ആയി തനിക്ക് ഇട്ടു താങ്ങിയതാണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി..രണ്ട് പറയാൻ അവന്റെ നാവ് തരിച്ചു എങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു...കാരണം അവളുടെ അഡ്രെസ്സ് കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്...ശെരിയാ അവൻ പറഞ്ഞത്..അവളെ കുറിച്ച് അറിയണം അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്നുവരെ അവളെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകാൻ നിന്നിട്ടില്ല..വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല..

അഹങ്കാരം അനുവദിച്ചില്ല...അവളുടെ മുന്നിൽ ചെറുതായി പോയാലോന്ന് തോന്നി..അവളെക്കുറിച്ചു സകലതും അവളെക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കണമെന്നു കരുതി നടന്നതാ..അവളുടെ നാവിൽ നിന്നും തന്നെ കേൾക്കണമെന്ന്..അതേതായാലും ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല..വീട് എങ്കിൽ വീട്..അതെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ... "സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വാ...ബ്ലഡ്‌ കൂടുന്നത് അല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല..മരുന്ന് വെക്കാം..നിന്റെ ചുണ്ട്..നിന്റെ ചോര..എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ പഞ്ചർ ആയി കിടന്നാൽ ശെരി ആവില്ലല്ലോ...എന്നെങ്കിലും അവള് നിനക്ക് വളഞ്ഞെന്ന് കരുതുക...അപ്പൊ അവൾക്ക് കിസ്സ് ചെയ്യണംന്ന് തോന്നി...കീറി പറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ചുണ്ട് കാണുമ്പോഴേ അവളുടെ മൂഡ് പോകും..പിന്നെ നിനക്ക് അതും ഇല്ലാതെ ആകും...അങ്ങനെ കുറെ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടെടാ..." "പൊന്നു എബി...എന്നോട് പറഞ്ഞത് പോട്ടെ...അറിയാതെ പോലും അവളുടെ മുന്നിന്ന് നിന്റെ വായെന്ന് ഇങ്ങനൊന്നും വീണ് പോയേക്കല്ലെ...നിന്നെ ജീവനോടെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാ ടാ.. " "ഡോണ്ട് വറി ബ്രോ...അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ആരേലും ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്സ്‌നു തല വെക്കോ..

എനിക്ക് എന്റെ ജീവനിൽ നല്ല കൊതി ഉണ്ടെടാ.." എബി ചിരിച്ചോണ്ട് അവനെയും കൂട്ടി റസ്റ്റ്‌ റൂമിലേക്ക്‌ നടന്നു.. "പിന്നെ താജ്...ഞാൻ കണ്ടു... " നടത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ എബി അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി പറഞ്ഞു.. "എന്ത്... " "നീ അവളെ നോക്കുന്നത്...ഡയലോഗ് മുഴുവനും മുന്നയോട് ആയിരുന്നെങ്കിലും നോട്ടം മുഴുവൻ അവളിലേക്ക് അല്ലായിരുന്നോ...എന്തൊരു നോട്ടം ആയിരുന്നെടാ ഉവ്വേ...നിന്ന നിൽപ്പിൽ നീ അവളെ ഗർഭം ധരിപ്പിക്കുമെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചേ..." "പോടാ...ഞാൻ നോക്കിയത് അതൊന്നുമല്ല...അവൾക്ക് ഇന്നൊരു ചേഞ്ച്‌ ഉണ്ട്..ലുക്കിൽ..." "ആ...മാറ്റം ഉണ്ട്..ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചതാ..." "ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് പോട്ടെ...ഇനി നോക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനുമൊന്നും പോണ്ടാ...കാരണം അവൾ........അറിയാല്ലോ ബാക്കി..." "അറിയാമേ...അവൾ നിന്റെ പെണ്ണാണ്...നിന്റെ മാത്രം..." "അതാണ്...അവളുടെ ആ മാറ്റം പോലും ഞാൻ കാരണമാണ്..." "നീ കാരണമോ...നിന്നെ ഇഷ്ടം അല്ലാത്ത അവൾ നിനക്ക് വേണ്ടി മാറിയെന്നോ.. "

എബിയുടെ മുഖത്ത് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞു..അത് കണ്ടു അവൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എബിയോട് പറഞ്ഞു...എല്ലാം കേട്ടു എബി നിന്നു പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "എന്താടാ തെണ്ടി..." "ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചു...നിന്നെ കണ്ണിനു കണ്ടൂടാത്ത അവളാണോ നിനക്ക് വേണ്ടി മാറുന്നെന്ന്...നീ പറഞ്ഞത് ശെരിയാട്ടൊ...നീ കാരണമാ അവളുടെ ഈ മാറ്റം..അല്ലാതെ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല..നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും..നിന്റെ നോട്ടം ശെരിയില്ലന്നും അതിനേക്കാൾ നീ ശെരിയില്ലന്നും തോന്നിക്കാണും... ഇത് അവളുടെ വെറും മാറ്റം മാത്രല്ല..മിടുക്ക് കൂടിയാ...അവൾ കൂടുതൽ ബോധവതിയാണ്..ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വല്യ സമ്പത്തു അവളുടെ ശരീരമാണ്..അതു മുഴുവനായും മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം തിരഞ്ഞു എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ വിജയിക്കുന്നത്...ലൈല അന്നും ഇന്നുമൊക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചവളാണ്...ഫുൾ സ്ലീവ് ചുരിദാർ മാത്രം..പക്ഷെ ഇന്നലെ അവളുടെ തലയിലെ തട്ടം നീ വീഴ്ത്തി..

മാത്രല്ല..നിന്റെ കണ്ണ് ഒരുനിമിഷം അവളുടെ മുഖത്തുന്ന് തെന്നി മാറി മറ്റെവിടെക്കോ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു...അതവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല...അതോണ്ട് അവളിന്ന് പൂർണ ബോധവതിയാണ്..തന്റെ ഒരു ശരീര ഭാഗത്തും ഒരു പുരുഷന്റെയും കണ്ണ് എത്തിപ്പെടാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല...അതുതന്നെ കാര്യം...സംശയം ഉണ്ടേൽ നീ പോയി അവളോട്‌ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോ..." "വേണ്ടായേ...നീ ഇത്രേം വല്യ സ്ത്രീ വിഞ്ജാനിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല..ആരും ഒട്ടും പറഞ്ഞതുമില്ല.. " താജ് എബിക്ക് നേരെ കൈ കൂപ്പി കാണിച്ചു..എബിയൊന്നു ഇളിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തെന്ന മട്ടിൽ ഷർട്ടിന്റെ കോളർ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചു.. * റസ്റ്റ്‌ റൂമിലേക്ക്‌ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ താജുo എബിയും കണ്ടത് മുന്ന അവളുടെ നെറ്റിയിൽ മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്..പോരാത്തതിന് അവൾ മുന്നയെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ലന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്.. കർത്താവെ..ഏതു നിമിഷവും ഇവിടെ എന്തും സംഭവിക്കാം..അടുത്ത യുദ്ധത്തിനുള്ളതു ഇത്രേം പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങി കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല...

ആരും പറഞ്ഞുമില്ല..വേണ്ടായിരുന്നു...ഇവനെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് വരണ്ടായിരുന്നു...ഇതിപ്പോ അറിയാതെ ആണേലും ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്സ്‌നു തലവെച്ച അവസ്ഥയായി പോയി എന്റേത്...പിടിച്ചു വലിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വന്നതിനു ഉറപ്പായും ഇവനെന്നെ പഞ്ഞിക്കിടും... സത്യം ആയിട്ടും ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലടാ എന്ന ഭാവത്തോടെ എബി പതിയെ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി... ഈശോയെ...ഒരു മൊട്ടു സൂചി എടുത്തു കുത്തിയാൽ ചോര നാലു ഭാഗത്തേക്ക്‌ തെറിക്കും...അങ്ങനെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകിട്ടുണ്ട് അവന്റെ മുഖം.. താജ് മുന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ ആഞ്ഞു..എബി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അവിടെ അടുത്തുള്ള കസേരയിൽ പിടിച്ചു ഇരുത്തി.. ശബ്ദം കേട്ടു ലൈലയും മുന്നയും തിരിഞ്ഞു നോക്കി..താജ്നെ കണ്ടതും രണ്ടാളുടെ മുഖത്തും ദേഷ്യം നിറഞ്ഞു.. "ലൈല...ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാ..എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല..നിനക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ റസ്റ്റ്‌ എടുത്തോ...കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി ക്ലാസ്സിലേക്ക്.."

മുന്ന അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു...അവളുടെ മറുപടിക്ക് കാത്തില്ലാ..വേഗം തന്നെ അവിടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോയി..സത്യം പറഞ്ഞാൽ താജ്നെ കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ്..അവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നയ്ക്ക് ദേഷ്യം എവിടുന്നു ഒക്കെയോ നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നുണ്ട്...ലൈല പറഞ്ഞതൊക്കെ പെട്ടന്ന് ഓർമ വന്നു..വെറുതെ ഇനിയൊരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണ്ടാന്ന് കരുതിയാ അവൻ വേഗം എണീറ്റു പോയത്...അവളും അവന്റെ പിന്നാലെ എണീറ്റു പോകാൻ നോക്കി..അപ്പോഴാണ് എടുത്ത ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്‌ ബോക്സ്‌ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലന്ന കാര്യം ഓർമ വന്നത്..അവൾ വേഗം അതെടുത്തു ഷെൽഫിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു.. "വെക്കണ്ട...എനിക്ക് വേണം...ഇങ്ങു താ... " പിന്നിൽ നിന്നും താജ്ന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു.. ഇവനിതെന്ത്‌ ഭാവിച്ചാ.. എബി അവനെ നോക്കി തലയ്ക്കു കൈ കൊടുത്തു.. അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ..അവൾ കയ്യിലെ ബോക്സിലേക്കും അവന്റെ മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കി..

വേണ്ടാ..വന്നു എടുക്കട്ടെ..കാല് ഒടിഞ്ഞു കിടപ്പ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ.. അവൾ അത് ഷെൽഫിലേക്ക് വെച്ചു.. എബിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു..എന്നാലും പുറത്തു കാണിച്ചില്ല... അവനൊരു കൂസലും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു.. അവൾ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയതും അവൻ കാല് നീട്ടി വെച്ചതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു...അവൾ കാല് മടങ്ങി വീഴാൻ നോക്കി..പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു മടിയിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു.. "എടാ..." അവൾ ഞെട്ടി തരിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുന്നെ എബിയുടെ ശബ്ദം അവന് നേരെ പൊങ്ങി.. "നീ പൊക്കോ..." അവൻ എബിയോട് പറഞ്ഞു.. "എടാ...ഞാൻ...അല്ല..നീ...വേണ്ടാത്തത് ഒന്നും ചെയ്യരുത്.." എബി പതുക്കെ പറഞ്ഞു...അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ അവളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോന്നുള്ള ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു എബിക്ക്... "പോവാനാ പറഞ്ഞത്... " അവൻ അലറി..അടുത്ത സെക്കന്റ്‌ൽ എബി സ്ഥലം വിട്ടു.. തന്നെ കടിച്ചു കീറണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ ഭാഗത്തുന്ന് അനക്കമൊന്നുമില്ലാത്തതു കണ്ടു അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..വീണ വീഴ്ചയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും..കണ്ണു രണ്ടും ഇറുക്കി അടച്ചു അവന്റെ ഷർട്ടിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.. റബ്ബേ..കാറ്റു പോയോ..

അപ്പൊ ഞാൻ എബിയോട് അലറിയത് ഒന്നും ഈ കുരുപ്പ് കേട്ടില്ലേ..ഭയങ്കരം.. "ടീ.. " അവൻ അവളുടെ കവിളിൽ തട്ടി..അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു.. "വിട്.. " പെട്ടെന്ന് വന്ന ബോധത്തിൽ അവൾ തന്നെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ അവന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. "കിടന്നു പിടയ്ക്കാതെടീ... " "വിടെടാ...പട്ടി..തെണ്ടി...വിടാനാ പറഞ്ഞത്.. " അവൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി.. "അടങ്ങി ഇരിക്കാനാ പറഞ്ഞത്.." അവൻ അവളുടെ രണ്ട് കയ്യും പിടിച്ചു വെച്ചു...അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..മുന്ന നേരത്തെ പോയതാണ്..എബി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ..എവിടെ പോയി..നിന്നിടത്ത് പൊടി പോലും കാണാനില്ല.. "നോക്കണ്ട..അവൻ പോയി.. " "This is too much Aman..എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത്..." "വേണ്ടത് ചോദിച്ചല്ലോ..തന്നോ നീ.. " "എന്ത്... " അവളുടെ കണ്ണ് കൂർത്തു.. "ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്‌..." "വേണമെങ്കിൽ പോയി എടുക്ക്...നീയിവിടെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടക്കുക ഒന്നുമല്ലല്ലോ...കയ്യിനും കാലിനും തകരാർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ...മാത്രല്ല...കരിങ്കല്ല് പോലത്തെ ബോഡിയും ആണല്ലോ..." "അപ്പോ അവനാണോ മരിക്കാൻ കിടന്നിട്ടുള്ളത്...അവന്റെ കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടക്കാണോ...

അവന് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും നിനക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ...കണ്ടവനെയൊക്കെ ശ്രുശ്രൂഷിക്കാൻ നിനക്ക് നല്ല ഉത്സാഹം ആണല്ലോ..." "അതിന് നിനക്കെന്താ...അതൊക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടം...നിന്നോട് വിടാനാ പറഞ്ഞത്.. " അവൾ പറഞ്ഞതും അവന്റെ പിടുത്തം മുറുകി... "അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രം അവൻ ആരാടീ നിന്റെ...സദാ സമയവും തൊട്ടുരുമ്മി നടക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ...ഇനിയീ കോളേജിലെ സംസാരം പോലെ വഴി വിട്ട ബന്ധം തന്നെയാണോ... പരസ്യമായി നടത്തിയ സ്നേഹ പ്രകടനം പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു നടത്തിയത്...ഓ...അവിടുന്ന് കൂടുതലായി ഒന്നും കഴിയില്ലല്ലോ...അതായിരിക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെന്ന് അപ്പൊത്തന്നെ അവനേം വലിച്ചു വന്നത്..." "സൂക്ഷിച്ചു സംസാരിക്കണം...ഒന്നല്ല..ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ നിന്നോട് ഞാൻ, നിന്റെയീ പിഴച്ച നാക്കു എന്റെ അടുത്ത് ചിലവാക്കരുതെന്ന്..നീ എന്തിനാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തല ഇടാൻ വരുന്നത്..എനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും..അതൊന്നും ആരെയും ബോധിപ്പിക്കണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല..പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ..

എന്താ നീയിപ്പോ ചോദിച്ചത്..വഴി വിട്ട ബന്ധം ആണോന്നല്ലെ..എന്നാൽ കേട്ടോ..ആണെടാ..വഴി വിട്ട ബന്ധം തന്നെയാ..നല്ല അസ്സല് അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിയാ ഞാൻ..ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവന്റെ ഒപ്പം നടക്കും ഇരിക്കും കിടക്കും..നിനക്ക് നഷ്ടം ഒന്നുല്ലല്ലോ..എന്റെ പുറകെ മണപ്പിച്ചു നടക്കണ്ടന്ന് പറഞ്ഞതല്ലെ.. ഞാൻ അത്രക്കും തരം താണ ഒരുവൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്...നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ്നു ചേർന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഈ കോളേജിൽ..നിന്റെ വാപ്പ ചുരുങ്ങിയതു നിനക്കൊരു മന്ത്രി പുത്രിയെ എങ്കിലും കണ്ടെത്തി തരുമല്ലോ... " അവൾ ശബ്ദം എടുത്തു ഓരോന്നു ചോദിക്കുംതോറും അവന്റെ ദേഷ്യം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..ഒപ്പം അവന്റെ പിടുത്തവും..എല്ലു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന വേദന തോന്നി അവൾക്ക്..അത് അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു...അതു മനസ്സിലാക്കിയ പോൽ അവൻ അവളിലുള്ള പിടി അയച്ചു.

.അവള് അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും ബാലൻസ് കിട്ടാതെ വീണ്ടും അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തന്നെ വീണു..വീഴ്ചയിൽ അവളുടെ നെറ്റി അവന്റെ ചുണ്ടിൽ തട്ടി..അവൾ നെറ്റിയും തടവി തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് എരിവും വലിച്ചോണ്ട് ചുണ്ടിൽ തൊട്ടു നോക്കുന്ന അവനെയാണ്..അപ്പോഴാണ് അവൾ അവന്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത്..നന്നായി ചോര വരുന്നുണ്ട്..അതു കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കു എന്തോ സങ്കടം പോലെ തോന്നി..വേദന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ലേ... "എന്ത് നോക്കി കിടക്കാടി...എഴുന്നേറ്റു പോടീ... " വേദനയും ദേഷ്യവുമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വന്ന അവൻ അലറി..അവളപ്പോ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു മാറി നിന്നു..അവൾക്ക് ശെരിക്കു നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല..അവന്റെ പിടുത്തത്തിന്റെ ഫലമായി ബാക്ക് ഭാഗത്തു നല്ല വേദന തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു..അവൾ നടുവിനും കൈ കൊടുത്തു അവനെയൊന്നു തറപ്പിച്ചു നോക്കി..അവൻ അപ്പോഴും ചുണ്ടിൽ തൊട്ടു നോക്കി എരിവ് വലിക്കുന്നുണ്ട്.. ഇത്രേം ബ്ലഡ്‌ എങ്ങനെയാ..മുന്നയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചല്ലേ വന്നുള്ളൂ..

അപ്പൊ ഇവന്റെ അടിയെക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങ്‌ മുന്നയുടെ അടിക്കാണ്... അവൾ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി.. "എന്തിനാടീ ചിരിക്കുന്നോ..." "വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോയിട്ടല്ലെ..അവൻ വെച്ച ഫ്ലക്സ് കീറി കളയണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക്...അന്തസ് ആയി മത്സരിച്ചു ജയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല..തറ വേലക്കേ പോകുള്ളൂ..ഒരു ഫ്ലക്സ് അധികം അടിച്ചാൽ അവന് ഒരു വോട്ട് അധികം കിട്ടുമോന്നു പേടിച്ചു കാണും അല്ലേ... " "മതി...സഹികെട്ടു നിക്കുവാ...വായ തുറന്നാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മാത്രേ സംസാരമുള്ളു...ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ..." "ഇല്ല..നിർത്തുന്നില്ല..നിന്റെ നല്ലതിന് കൂടെ പറയുവാ...ബാക്കിയുള്ളവരോടു കൈ കരുത്ത് കാണിച്ചു ജയിക്കുന്നത് പോലെ അവനോടു പറ്റുമെന്ന് കരുതണ്ട...നിന്നെപ്പോലെ ഊതി വീർപ്പിച്ച മസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേയുള്ളൂ..പക്ഷെ ബോഡി സ്ട്രോങ്ങാ...നിന്റെയീ സിക്സ് പാക്കിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി സ്ട്രോങ്ങ്‌...അവനൊന്നു ആഞ്ഞു പെരുമാറിയാൽ നീ പിന്നെ കിടന്നിടത്ത് നിന്നും എഴുന്നേൽക്കില്ല..കാരണം അവന്റെ ഉള്ളം അത്രക്കും ദൃഡമാണ്..എന്തും നേരിടാനുള്ള കരുത്താർജിച്ച മനസ്സ് അവനുണ്ട് അമൻ..നിനക്ക് അതില്ലാ..അത് കൊണ്ടാ പറയുന്നേ...

ആണായും പെണ്ണായും വാപ്പാക്ക് ഒന്നല്ലേയുള്ളൂ...സങ്കടത്തിൽ ആക്കണ്ട.. " അവളുടെ സ്വരത്തിൽ ഉപദേശവും പരിഹാസവും...അവന് അവളെ കടിച്ചു കീറാനുള്ള ദേഷ്യം വന്നു..എന്നാലും സഹിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു..വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല..ചുണ്ടും കവിളുമൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അവന്റെ മുഖം കണ്ടു അവൾക്ക് വല്ലായ്മ തോന്നി..അവൾ ഷെൽഫിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്‌ ബോക്സ് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു അവന് നേരെ നീട്ടി.. "എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ.. " "വേണേൽ വാങ്ങിക്ക്...നിന്റെ വാശി എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല...ഇത് ലൈലയാന്ന് അറിയാലോ..." എന്നിട്ടും അവൻ വാങ്ങിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. "വേണ്ടങ്കിൽ വേണ്ടാ..." അവൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. "ലൈല... " അവൻ പതിയെ വിളിച്ചു... "എന്താ... " അവൾ കനത്തിൽ ചോദിച്ചു. "ഇവിടെ വെക്ക്...എനിക്ക് വേണം..." "സത്യത്തിൽ നിനക്ക് വട്ടോ..അതോ വട്ടനായി അഭിനയിക്കുന്നതോ...കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ വേണ്ടാ...കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ വേണം...നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഇട്ടു പൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ വേലക്കാരിയല്ല..." "നിനക്ക് പതുക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലേ...എപ്പോഴും ഇടി മുഴക്കം പോലെയാണല്ലോ..

.ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തെണ്ണം പറയും...എന്താടി നീയിങ്ങനെ..." "ആാാ...ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ...പറയുന്ന ആള് പിന്നെ ശബ്ദം പുറത്ത് വരാതെ ആണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നേ...ഗർജിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സിംഹത്തിനെയും തോപ്പിക്കും നീ..ആദ്യം സ്വയം നന്നാവ്...എന്നിട്ടു മതി എന്നെ നന്നാക്കാൻ വരുന്നത്...ഇന്നാ പിടിക്ക്...ഞാൻ എബിയെ പറഞ്ഞു വിടാം..." അവൾ ബോക്സ്‌ അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടെന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി... "ടീ വെടക്കേ...ഒന്ന് നിന്നേ..." "ഇനിയെന്താ...? " "ഇന്നെന്താ ഒരു ചേഞ്ച്‌...എന്നെ പേടിച്ചിട്ടല്ലെ.. " എബി പറഞ്ഞ ഓർമയിൽ സംശയം തീർക്കാൻ അവനൊന്നു ചോദിച്ചു നോക്കി.. "അതേ...എന്താ സംശയം...നിന്നെ പോലുള്ള കഴുകന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും എന്റെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണല്ലോ...ഇന്നലെ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു..നിന്റെ കണ്ണ് എവിടേക്ക് ഒക്കെയാ പോകുന്നേന്ന്...ഒരുകാലത്തും എന്റെ മനസ്സിൽ തൊടാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല..പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല..നീ നിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് തൊട്ടു പോയാലോ...അത്രക്കും എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലടാ നാറി..."

അവൾ വേഗം അവിടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി..ഒരുനിമിഷം വേണ്ടി വന്നു അവന് അവൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ.. എബിയും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ..അതിന് ഞാൻ എന്താ അത്രയും വല്യ ചെറ്റയാണോ..ഒന്ന് സംശയം തീർക്കാന്ന് കരുതിയ ചോദിച്ചത്..അതിന് ഇവള് ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുമെന്ന് കരുതീല..ഭാഗ്യം എബി അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത്..ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ അവൻ നാറിയിൽ നിന്നു പരമ നാറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേനെ... എന്നാലും അങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്താ അവളെ ചെയ്തെ...ഷാൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്രേം അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോയി..അതാണോ ഞാൻ നാറിയും ചെറ്റയും ആവാൻ..അതത്ര വല്യ വൃത്തികേട് ആണോ..ആ...ആണെങ്കിലും ഞാൻ സഹിച്ചു..വേറെ ആരെയും അല്ലല്ലോ..നിന്നെ അല്ലേടി പോത്തേ.. ** രാത്രിയിൽ കിടന്ന അവന്റെ ഉറക്കം കളയാൻ ഇന്നും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ...കണ്ണടച്ചാൽ അവളുടെ മുഖമാണ്...തട്ടിനു മുട്ടെന്ന പോലെയുള്ള അവളുടെ സംസാരമാണ്..

ആ കരിനീല മിഴികളാണ്..സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആ കണ്ണുകൾ തന്നെ കൊത്തി വലിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു... തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തലയിണ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുമൊക്കെ കിടന്നു..എന്തെന്തായിട്ടും ഒറക്കം വരുന്നില്ല.. ഹൂ...ഇതൊരു വല്ലാത്ത കഷ്ടം ആയല്ലോ റബ്ബി... അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു.. ഇന്നാണ് എങ്കിൽ പറ്റി ചേർന്നു കിടക്കാൻ ഡാഡിയുമില്ല...എന്ത് ചെയ്യാനാ..ആ രാക്ഷസിയെ കണ്ടു മുട്ടിയ അന്ന് പോയി കിട്ടിയതാ ഉറക്കം..നൂറ് കണക്കിന് കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ..എന്നിട്ടും അവൾക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് മാത്രെ കിട്ടിയുള്ളോ വന്നു ചേരാൻ..ചേർന്നതോ പോട്ടെ...ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനം കവരാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു പെടണമായിരുന്നോ അവൾക്ക്...മുന്നിൽ പെട്ടതോ പോട്ടെ..എന്നാൽ എന്നെയൊന്നു പ്രണയിച്ചാൽ എന്താ അവൾക്ക്...എന്ത് കൊണ്ടും അവളെക്കാൾ യോഗ്യൻ ആണല്ലോ ഞാൻ..ഗ്ലാമർൽ ആയാലും കാശിൽ ആയാലും സ്റ്റാറ്റസ്ൽ ആയാലുമൊക്കെ.. ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയ അവൻ മുടിയും പിച്ചിക്കൊണ്ട് നാലു ഭാഗത്തേക്ക്‌ നോക്കി..

ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം അവന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി..അവൻ അതെടുത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചു നോക്കി.. എടീ...മൂരാച്ചി.. അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ പുസ്തകം ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു..അവന് ആകെ വട്ടു പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..അവളെ കാണണമെന്നു തന്നെ തോന്നി. പെട്ടെന്നാണ് എബി പറഞ്ഞ കാര്യം അവന്റെ ഓർമയിൽ വന്നത്.. AK നഗർ സ്നേഹ തീരം ഹൗസിങ്ങ് കോളനി സ്ട്രൈറ് Then ലെഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വീട്.. Yes.. അതുതന്നെ...ഏതായാലും ഒറക്കം പോയി കിട്ടി..കാണാതെ പറ്റില്ല..കാണാൻ തന്നെ തോന്നുവാ..എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടു നീയവിടെ സുഖിച്ചു കിടന്നു ഉറങ്ങണ്ട മോളെ... അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഒരു ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചു..ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന പുസ്തകം എടുത്തു ജാക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടു..ഫോണും ബൈക്കിന്റെ ചാവിയും എടുത്തു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി..ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു കടന്നു.....തുടരും…………

