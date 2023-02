ഏഴാം ബഹർ: ഭാഗം 63

രചന: SHAMSEENA FIROZ

"ടീ..എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ.. " കണ്ണും തള്ളി നോക്കി നിന്നാൽ അവൾ ഈ റൂമിന്റെ അല്ല, വീടിന്റെ തന്നെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കുമെന്ന് തോന്നിയതും അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു.. "ഔ..ഇത്തിരി പതുക്കെ ചോദിച്ചൂടെ നിനക്ക്..ഇപ്പൊ കയ്യിന്ന് പോയേനെല്ലോ..? " പെട്ടെന്നുള്ള അവന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവൾ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിരുന്നു.ഒരു കയ്യിൽ ബ്രഷും മറ്റേ കയ്യിൽ കളർ ടിന്നുമാണ്..അവന്റെ തൊണ്ട പൊട്ടിക്കലിൽ അവളുടെ കയ്യിലെ ടിൻ താഴേക്ക് വഴുക്കി.പക്ഷെ വീണില്ല.അതിന് മുന്നേ അവൾ അത് ശെരിക്കും കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവനെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചു.. "കയ്യിന്ന് പോയേനെല്ലോന്നല്ല..കൈ നീട്ടി ഒരെണ്ണം തന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ.. ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേടീ..എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ..അവളുടെയൊരു കണ്ണുരുട്ടൽ..നിന്റെ ഉണ്ടക്കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും " "എന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ വരട്ടെ..നിന്റെ കണ്ണ് എന്താ പൊട്ടി പോയോ..? കാണുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേന്ന്.. "

"കാണുന്നുണ്ട്..അത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ചോദിച്ചത്..എന്ത് വില പിടിപ്പുള്ള ചുവരാ..വരച്ചു നാശമാക്കി വെച്ചു പിശാശ്... ഇപ്പൊ കഴുകിക്കോണം..വേഗം വൃത്തിയാക്കിക്കോ..ഇല്ലേൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും.. " അവൻ കലിപ്പ് ആയി.. "അയ്യോ..ചുവരിനും വില ഉണ്ടോ.. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത്.. ഒന്ന് പോടാ അവിടെന്ന്..ഞാൻ ഒന്നും കഴുകില്ല..കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല വരച്ചത്..പിന്നെ മുഴുവനും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഇല്ലേൽ ഞാൻ കഴുകി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടേനെ ചുവര്. പക്ഷെ ഇനി ഇടില്ല.. കാരണം എന്താന്നോ..നീ..നീയാ കാരണം..നീ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാശിയാ.. എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ.. നീ ഒരു കാര്യം വേണ്ടാന്നും ചെയ്യണ്ടന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ചെയ്യണം.. അതൊരു ഹരം ആയിപോയി.. അപ്പൊ മോൻ പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക്.. ഞാൻ എന്റെ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ.. ഗോ ഗോ.. " അവൾ അവനോട് കൈ കൊണ്ട് പോന്ന് കാണിച്ചു.. "എടീ.. " അവന് ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു.. മുഖം ചുമന്നു തുടുത്തു..

അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കിയതും അവൾ കയ്യിലെ ബ്രഷ് അവന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ വീശി.അവൻ വേഗം പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി കളഞ്ഞു.. വാശി കയറിയാൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, അതിന് അപ്പുറവും ചെയ്യും.. ചുവരു തികഞ്ഞില്ലന്നും പറഞ്ഞു തന്റെ മുഖത്തും പെയിന്റടിച്ചു കളയും..അമ്മാതിരി ഐറ്റമാ കോപ്പ്.. അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവിടെ നിന്നവളെ നോക്കി പല്ല് ഞെരിച്ചു.. "നിന്നു പല്ല് പൊട്ടിക്കണ്ടാ..പോയി കുളിക്കാനാ പറഞ്ഞത്..എന്നോടാ അവന്റെ കളി..ഹല്ല പിന്നെ.. " അവനു ദേഷ്യം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവൾക്ക് പുച്ഛം ആയിരുന്നു.. ഒട്ടും കുറച്ചില്ല..ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം അവന് ഫ്രീയായി കൊടുത്തു.. എന്നിട്ട് ചുവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.. അവൻ നിന്നിടത്ത് നാലു ചവിട്ടും ചവിട്ടി സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്നു.. ചുവരിലേക്ക് നോക്കും തോറും അവന് ദേഷ്യത്തിനേക്കാൾ ഏറെ കരച്ചിൽ വന്നു പോയി..എന്താ പെയിന്റ്റു ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത അവൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ലന്ന് തോന്നി അവന്..

ഒരു ഭാഗത്തു കാക്ക പറക്കുന്നു.മറ്റേ ഭാഗത്തു പൂച്ച ഇരിക്കുന്നു.അങ്ങേ തലയ്ക്കുള്ള തെങ്ങ് ആണേൽ ഇപ്പൊ കട പുഴകി വീഴും.അത്രക്കും ശോകമായിരുന്നു ചുവരിൻറെ അവസ്ഥ..ഒന്നൊന്നും അല്ല..ഒരു നൂറു കൂട്ടം കളറാ ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്... അതോണ്ട് ടേബിൾ ചുവരിന് മുൻപേ നാറി ഒരു പരുവം ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗി ഉള്ള റൂം ആയിരുന്നു.. വൃത്തിയും കോലവുമൊക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു പോത്ത്.. സകലതും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കോപ്പത്തി.. അവളുടെ കാട്ടി കൂട്ടൽ കാണും തോറും അവന് ഒന്നാകെ വരാൻ തുടങ്ങി..എന്നിട്ടും സഹിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു..അവളുടെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെയല്ലേ,, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതൊന്നും കെടുത്തി കളയണ്ടന്ന് തോന്നി അവന്..പതിയെ ദേഷ്യമൊക്കെ ആവിയായി പോയി..അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ കളി കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ തോന്നുന്ന ദേഷ്യമേയുള്ളൂ.. പിന്നീട് അത് മാറും.അവളുടെ ആ കളിയും ചെയ്ത്തുമൊക്കെ തന്നെ അത് മാറ്റി തരും..ചുണ്ടിൽ ചെറുചിരി നിറഞ്ഞു..പതിയെ എണീറ്റു അവളുടെ പുറകിൽ ചെന്നു നിന്നു രണ്ടു നടുവിനും കൈ കുത്തി ചുവരിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി.. "എന്താ...എന്തുവേണം..? " കളർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞ അവൾ അവനെ കണ്ടു.

അപ്പൊത്തന്നെ അവൾ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി അവനെ. "അല്ലടി..സത്യത്തിൽ നീ എന്താ കാണിക്കുന്നേന്ന് നിനക്ക് തന്നെ വല്ല നിശ്ചയവും ഉണ്ടോ..? ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി സനു പോലും വരക്കുമല്ലോ..ഡ്രോയിങ്ങും പെയിന്റിംഗുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടേൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ.. എന്റെ മോൾക്ക്‌ ഞാൻ ക്യാൻവാസ് സെറ്റ് ചെയ്തു തരുമായിരുന്നല്ലോ.. എന്തിന്..ഒരു പെയിന്റിംഗ് റൂം തന്നെ ഒരുക്കി തരുമായിരുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ..അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമൊക്കെ ബോധം വരാനും ഞാൻ നിന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ആർട്സ് സെന്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ട് പോയി ചേർത്തേനെ..എന്റെ ഈ റൂമിൽ വേണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധൂസെ നിന്റെ ഈ അറ്റ കൈ പ്രയോഗം.. " "അമൻ..നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല..നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലേറ് ഉണ്ടാകുക..അതാ നീയിപ്പോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല..നീ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല..

ഞാൻ തളരില്ല മോനെ.. തളരില്ല..കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ ഞാൻ ഇത് നിർത്തുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല.. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി..എന്താണെന്നോ.. നിനക്ക് തീരെ കലാബോധം ഇല്ലെന്ന്..അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നീയിപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനൊന്നും പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ... " അവൾ വീണ്ടും അവനെ പുച്ഛിച്ചു കളഞ്ഞു കളറും എടുത്തു ചുവരിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു.. ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല.. തെറ്റ് മുഴുവനും എന്റേത് തന്നെയാ.. വേലിയിൽ കിടന്നതിനേയാ എടുത്തു തോളത്തിട്ടത്..ഇനി അനുഭവിക്കുക തന്നെ.. അവൻ ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിട്ടു കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതും എന്തോ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത് പോലെ തിരിഞ്ഞു അവളെ തന്നെ നോക്കി.. അതും അടിമുടി ഒരു നോട്ടം.. അടുത്ത നിമിഷം ഡീീീന്നും പറഞ്ഞു ഒരലർച്ചയായിരുന്നു.ഇപ്രാവശ്യം അവളുടെ കയ്യിന്ന് കളർ ടിൻ താഴെ പോയി... "എന്താടാ തെണ്ടി നിനക്ക്..കൊറേ നേരം ആയല്ലോ തുടങ്ങിട്ട്.. " അവൾ ചവിട്ടി തുള്ളിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.. "തെണ്ടി നിന്റെ മറ്റവൻ.. ആരുടെയാടീ ഈ ഷർട്ട്.. " അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷർട്ടിലേക്ക് അവൻ വീണ്ടും നോക്കി.. "എന്റെ മറ്റവൻ തെണ്ടിയുടെ.. " അവൾ രണ്ടു കയ്യും കെട്ടി നിന്ന് കൂസലൊന്നും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു..

"വിളച്ചിൽ എടുക്കുന്നോ..? അടിച്ചു നിന്റെ ചെപ്പ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കളയും..ആരോടു ചോദിച്ചിട്ടാടീ നീ ഇത് എടുത്തിട്ടത്." "ആരോടും ചോദിച്ചില്ല..ഇത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയാ.. ഭർത്താവിന്റെതു എടുക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ആരോടാ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടത്... " അപ്പോഴും അവൾക്ക് കൂസൽ ഇല്ലായ്മ തന്നെ.. "അപ്പൊ നീ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് ആണെന്ന്.. " അവൻ അവളെ ഉറ്റു നോക്കി.. "അത് നീ ഇപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത്..ഞാൻ എപ്പോഴേ സമ്മതിച്ചു തന്നതാ..മിനിയാന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ എന്റെ ഭർത്താവും ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയും ആണെന്ന്... " "ശെരി..ഏതായാലും നീ അക്കാര്യം സമ്മതിച്ചു തന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്.. അതെന്താണെന്നൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.. നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളുമൊക്കെ.. Not only mentally, Also physically..So.. " മുഴുവനും പറഞ്ഞില്ല..അത്രയും പറഞ്ഞു താടിയും ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവൻ അവളെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി..

അതും വല്ലാത്തൊരു നോട്ടം.. Yuuu Bhudhooss Lailaa.. നീയും നിന്റെ ഒരു നാവും..ഒതുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ.. നിനക്കുള്ള പണി നീ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതാ..നാവ് ചിലവാക്കാൻ നിന്നിട്ടല്ലേ.. ഇനി എങ്ങനെ ഇവന്റെ കയ്യിന്ന് രക്ഷപ്പെടും... അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോഴേ അവളുടെ നെഞ്ചിൽ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു..ആ നോട്ടം കൂടി ആയതും അവൾ ആകെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി.. "അപ്പൊ എങ്ങനെയാ...തുടങ്ങുവല്ലേ ഭാര്യേ.. " അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു..പണ്ടേ നല്ല ബാലൻസ് ആയതോണ്ട് കറക്റ്റ് ആയി അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ മുഖവും കുത്തി വീണു..അവൾ വേഗം മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി.അവന്റെ മുഖത്ത് കുറുമ്പും പ്രണയവുമൊക്കെ ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞിരുന്നു..അതൂടെ ആയതും അവൾ ഉറപ്പിച്ചു ഈ പോക്ക് ശാന്തി മുഹൂർത്തത്തിലെ കലാശിക്കൂന്ന്.. No Laila.. പാടില്ല.. എസ്‌കേപ്പ്... ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ... "പിശാശ്..വായിന്നു എന്തേലും വീഴാൻ കാത്ത് നിക്കുവാ പിടിക്കാനും വലിക്കാനും..

എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദേഹത്ത് തൊടരുത് എന്ന്...നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു.ഇപ്പൊ എപ്പോ നോക്കിയാലും എനിക്ക് നിന്നെക്കൊണ്ട് കഷ്ടം തന്നെയാ... ഓ സോറി..ഇപ്പൊ അല്ലല്ലോ..എന്ന് നിന്റെ കണ്ടു മുട്ടിയോ അന്ന് തുടങ്ങിയ കഷ്ട കാലമാ...കൈ എടുക്കടാ..." അവൾ ഇല്ലാത്ത ധൈര്യവും ദേഷ്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു അവന്റെ പിടി വിടുവിച്ചു വേഗം അകന്ന് നിന്നു..മറുപടിയായി അവൻ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു..ചുണ്ടിൽ ചിരിയും നിറഞ്ഞിരുന്നു. "എന്താ..? " അവൾ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി.. "ചുമ്മാ..നിന്റെ ചന്തം നോക്കിയതല്ലേ മുത്തേ..ആ..അത് പറയുമ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത്..ഷർട്ട്‌.. പറയെടി..എന്തിനാ നീ ഇത് എടുത്തത്..ഞാൻ മടക്കി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഷർട്ട്‌ അല്ലായിരുന്നോ.. എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എടുത്തത് എന്തിനാ..നിനക്ക് വീണ്ടും വസ്ത്രത്തിനു ക്ഷാമം വന്നോ.." "ഇല്ലല്ലോ..എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നി..എടുത്തു..ഇടണമെന്ന് തോന്നി..ഇട്ടു..അത്രതന്നെ.. " "എന്തു ചോദിച്ചാലും തറു തല..ശെരിയാക്കി തരാം നിന്നെ ഞാൻ.. " എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് കയ്യോങ്ങി. "ആാാ...വേണ്ടാ.. " അവൾ അപ്പൊത്തന്നെ രണ്ടു കവിളും പൊത്തി പിടിച്ചു അലറി.. "എന്നാൽ പറയെടി.. "

അവൻ കൈ താഴ്ത്തി.. "പറയാൻ എന്താ ഒള്ളെ..ഇത് വാഷ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുവല്ലായിരുന്നോ.. അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ എടുത്തു വാഷ് ചെയ്തു..ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ പോലെ മടക്കി വെക്കേo ചെയ്തു..പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നു ഷെൽഫ് തുറന്നപ്പോ ആദ്യം കണ്ടത് ഇതാ..എനിക്ക് വൈറ്റ് ഷർട്ട്‌ ഇഷ്ടമാ..അപ്പൊ ഇടാൻ തോന്നി..എടുത്തിട്ടു.." "നിന്നോടാരാടീ ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്..? നീ ഇത് എടുത്തിട്ടതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല.. വാഷ് ചെയ്തത് എന്തിനാ..ആരോടു ചോദിച്ചിട്ടാ ചെയ്തെ.. ഞാൻ പന പോലെ ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ ഏതു നേരവും ഇവിടെ..എന്നിട്ടു എന്നോട് ചോദിച്ചോ നീ.. " അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു.. "ആഹാ...ഇപ്പൊ വാഷ് ചെയ്തത് ആയോ കുറ്റം.ആദ്യം പറഞ്ഞു ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും എടുത്തിട്ടതാണ് പ്രശ്നമെന്ന്.. ഇപ്പൊ പറയുന്നു വാഷ് ചെയ്തതാണു പ്രശ്നമെന്ന്..ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ന്യായം എങ്കിലും ഉണ്ട്..പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിലോ.. എടാ..കെട്ട്യോൻ തെണ്ടി..വട്ടാ നിനക്ക്..മുഴുവട്ട്.നിനക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പുമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല..

അലക്കാൻ ഉള്ളത് കണ്ടാൽ ഞാൻ എടുത്തു അലക്കും.. അതിപ്പോ വസ്ത്രം ആയാലും നിന്നെ ആയാലും..കേട്ടല്ലോ... പിന്നെ നിനക്കീ ഷർട്ട്‌ പഴയ കോലത്തിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി തരാം.. അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു തരാം... ഞാനായി ചെയ്യണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ലന്ന് തോന്നുന്നു..ഈ പെയിന്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭംഗിയായിക്കോളും നിന്റെ ഷർട്ട്‌.. അക്കാര്യത്തിൽ നീ വറി ചെയ്യുകയേ വേണ്ടാ.. ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഇപ്പൊ..ഇനി മോൻ ചെല്ല്.. പോയി കുളിക്കടാ..വിയർപ്പ് നാറിട്ടു മേലാ..." അവൾ മുഖം ചുളിച്ചു മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചു.. "ഭംഗിയാവുകയോ ആക്കുകയോ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോ.. പക്ഷെ പഴയത് പോലെ ഐ ലവ് യൂ ഉണ്ടാവണം ഈ ഷർട്ടിൽ..അതും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും എണ്ണം തന്നെ.. നടുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.. അതു മസ്റ്റാ..ഒപ്പം ഒരു റോസാ പൂവും ഉണ്ടായിരുന്നു.. അതും മറക്കണ്ട...അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്റെ ഈ ഷർട്ട്‌..എന്നാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം.. " അവൻ പറഞ്ഞു.

ഇതെന്തു ജന്മം..ഇതിന് ശെരിക്കും വട്ടാണോ.. അവൾ മനസ്സിൽ കരുതി കണ്ണും മിഴിച്ചു അവനെ നോക്കി.. "കണ്ണ് മിഴിക്കണ്ട..നീയെന്താ പറഞ്ഞെ എനിക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇത് അതുപോലെതന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചത് എന്നല്ലേ..എന്നാൽ കേട്ടോ..ഞാൻ എന്റെ പ്രണയം പറഞ്ഞു നിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും വന്നിട്ടും നാളൊരുപാടായി..അന്ന് തൊട്ടു ഇന്ന് വരെയ്ക്കും നിന്റെ വായേന്ന് അറിയാതെ പോലും ഒരു ഐ ലവ് യൂ വീണിട്ടില്ല..പക്ഷെ തന്നു നീയെനിക്ക്..അതും ഈ ഷർട്ടിൽ.. ചെയ്തത് സനുവാണെങ്കിലും എനിക്കിത് തന്നത് നീയാ.. ഇനിയൊരെണ്ണം കിട്ടിയെന്നു വരില്ല.. ആദ്യത്തേത് മാത്രമല്ല.. അവസാനത്തെതും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കും..അതുകൊണ്ടാ അലക്കാതെയും തേക്കാതെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് വന്നു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്..കഴുകി കളഞ്ഞില്ലേ നീയത്..അത്ര പോലും നിന്റേത് ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലന്നാണോ.. ഇത്തിരി പോലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ..?" അവൾക്ക് മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല..അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നെഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു..എവിടൊക്കെയോ വേദന തോന്നാൻ തുടങ്ങി..

"എന്തെടി...നാവ് ഇറങ്ങി പോയോ നിന്റെ...ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ലേ നിനക്ക്.. " "അമൻ...ഞാൻ...എനിക്ക്...എനിക്കറി....." "വേണ്ടാ..നിന്നു തപ്പണ്ട..എനിക്ക് കാണണ്ട ഇങ്ങനെ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന നിന്നെ..എനിക്ക് കാണണ്ടതും വേണ്ടതും ധൈര്യമായി വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രണയിച്ച ലൈലയെയാണ്..എന്നും ആ പെണ്ണിനെ കാണാനാ മോഹം..വിട്ടു കള..ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. വരച്ചോ..നിർത്തണ്ട.. ഏതായാലും നീ ഈ റൂം നനച്ചു കളഞ്ഞു..ഇനി കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി.. " അവൻ പറഞ്ഞു.അവൾ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല..നിന്നിടത്ത് നിന്നും അനങ്ങിയത് പോലുമില്ല.. "വരയ്ക്കാനുള്ള നിന്റെ മൂഡ് ഞാൻ കളഞ്ഞു അല്ലേ..കുഴപ്പമില്ല..ഞാൻ വരയ്ക്കാം..ഈ ചുവരിനോട് നീ കാണിച്ച അത്രേം വല്യ അറ്റാക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് വശമില്ല..എന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞ് അറ്റാക്ക് കാണിച്ചു തരാം.. ഇങ്ങ് താ.." അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബ്രഷ് വാങ്ങിച്ചു.. അവൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും അവൾക്ക് വിട്ടു കളയാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു.പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ വേദന കൂട്ടാനും വയ്യായിരുന്നു.അതോണ്ട് മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു രണ്ടു കയ്യും കെട്ടി അവൻ വരക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നു.

. 5 ഇട്ടു കാക്കയെയോ 6 ഇട്ടു പൂച്ചയെയോ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്..വേറെന്ത്‌ അറിയാനാ ഇവന് എന്നും വിചാരിച്ചോണ്ട് ആയിരുന്നു അവളുടെ നിൽപ്..പക്ഷെ അവളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ രണ്ടു കണ്ണുകൾ വരച്ചു. ഇവൻ ആള് കൊള്ളാല്ലോ..? അവൾ അവനെ ഇരുത്തി ഒന്ന് നോക്കി..അന്നേരം തന്നെ അവൻ അവളെയും നോക്കി..അവൾ പുരികം പൊക്കി എന്താന്ന് ചോദിച്ചതും അവൻ ഒന്നുമില്ലന്ന് തലയാട്ടി കാണിച്ചു.. എന്നിട്ടു ബാക്കി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടു മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞതും പടം പൂർത്തിയായി.. അവൻ വരക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കി നിന്നിരുന്നവളുടെ കണ്ണുകൾ അവൾ പോലും അറിയാതെ വിടർന്നു വന്നു..അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി..അവളുടെ മുഖം തന്നെയായിരുന്നു ചുവരിൽ.ഒരു കുറവ് പോലും ഇല്ലാതെ അത്രക്കും പെർഫെക്ട് ആയി അവൻ വരച്ചു തന്റെ പ്രാണൻറെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം.. "ഇപ്പൊ പറയെടി...എനിക്കാണോ കലാബോധം ഇല്ലാത്തത് അതോ നിനക്കോ..? " "അയ്യേ...ഇതാണോ കലാബോധം.. എന്നോട് പറഞ്ഞത് പോട്ടേ.. ഇനി പുറത്ത് ആരോടും പോയി പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ട്ടോ.. ഒലക്ക വെച്ചടിക്കും നിന്നെ.. എന്നാലും എന്റെ അമൻ.. എന്താ ഇത്.. അയ്യോ..ഈ ചുവരിൻറെ ഒരു ഗതിയേ..

നശിപ്പിച്ചു.. എന്റെ റബ്ബേ.. ഇവൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു.. " അങ്ങനെ നീയിപ്പോ അഹങ്കരിക്കണ്ടടാന്നും കരുതി അവൾ അസ്സലായെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല..കഴിയുന്നത്ര അവനെ കളിയാക്കി.. "ശെരിയാ..മൊത്തം നശിച്ചു..നിന്റെ മുഖം ആയത് കൊണ്ടാ ചുവരിൻറെ ഉള്ള കോലം കൂടി പോയത്..വല്ല കാട്ടു കുരങ്ങോ കഴുതയോ മറ്റും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കിടുക്കിയേനെ.. അല്ലേ ഭാര്യേ.. " അവനും ഒരു തരി പോലും കുറച്ചില്ല..അവളെ നല്ല പോലെ ആക്കി പറഞ്ഞു.. "വരച്ചു വെച്ചിട്ടിപ്പോ എന്നെ പറയുന്നോ..നീയും നിന്റെ ഒരു പെയിന്റ്റിങ്ങും..ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാടാ ഞാൻ.. " അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു. കൈ രണ്ടും ചായത്തിൽ മുക്കി എടുത്തു അവൻ വരച്ച തന്റെ പടത്തിനു മുകളിൽ തേച്ചുരച്ചു.. "എടീ.. " അവളുടെ ചെയ്ത്ത് കണ്ടു അവന് ഒന്നാകെ വന്നു..അവനും കൈ പെയിന്റ്റിൽ മുക്കി..ചുവരിലേക്ക് അല്ല,,അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആണ് അവൻ കൈ കൊണ്ട് പോയത്..അതുകണ്ടു അവൾ അപ്പൊത്തന്നെ മുഖം വെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു..

അത് അവൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല..കൈ ബാലൻസ് തെറ്റി അവളുടെ മാറിലേക്ക് അമർന്നു.അവളുടെ ശ്വാസം ഉയർന്നു പൊങ്ങി.. കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു... ആകെ ഫ്യൂസ് പോയത് പോലെ പതിയെ തല ചെരിച്ചു അവനെ നോക്കി.. അന്നേരമാ അവനു തനിക്ക് പറ്റിയ പറ്റു മനസ്സിലായത്..വേഗം കൈ പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞു..അവൾ മുഖം താഴ്ത്തി നോക്കി..ഇടത്തെ മാറിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ അവന്റെ കൈ പത്തി അതേ പോലെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..അവൾക്ക് ദേഷ്യമാണോ സങ്കടമാണോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല.മുഖം വീർത്തു വന്നു..അവനെ നോക്കിയതേയില്ല.. തല താഴ്ത്തി പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ നിർത്തം നിന്നു.. "എടീ.... " അവനു എന്തോ പോലെ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.പതിയെ അവളുടെ ചുമലിൽ തൊട്ടു.. അവൾ മുഖം ഉയർത്തി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..മുഖം വീർത്തതു മാത്രല്ല,കണ്ണും നിറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ.. "ലൈല..ഞാൻ...സോറി.. " അവനു എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല..ആകെ പാടെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ..നിന്നു തപ്പുകയും തടയുകയും വിയർക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു.. പൊടുന്നനെ അവൾ കുപ്പിവള കിലുക്കം പോലെ പൊട്ടി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..അവന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അന്തം വിട്ടു അവളെ നോക്കി.. "അയ്യേ...അമൻ...നിന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നു വിയർക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്..ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നെ.. അയ്യേ..അയ്യയ്യേ..അപ്പൊ ഇത്രേ ഒള്ളുല്ലേ നീ..പറ്റിച്ചേ.. പറ്റിച്ചേ.. "

അവൾ വയറും അമർത്തി പിടിച്ചു തലങ്ങും വിലങ്ങും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി..കിതപ്പ് വന്നു കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ ചിരി ഒന്ന് നിർത്തി അവനെ നോക്കി... നോക്കിയതിന് ശേഷം തോന്നിപ്പോയി നോക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലന്ന്.. അവന്റെ മുഖം ചുമന്നതു മാത്രമല്ല..ആകെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ടുണ്ട്..തന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞെന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവനെ നോക്കി വേണോ വേണ്ടയോന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് പല്ല് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.. "ഇളിക്കുന്നോ..നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ.. " എന്നും പല്ല് ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു കളർ ടിൻ എടുത്തതും അവൾ അയ്യോ വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു ഓടി കട്ടിലിൽ കയറി.. "ഇറങ്ങടീ ഇങ്ങോട്ട്.. " അവൻ അലറി.. "ഇല്ല.." "നിന്നെ ഇറക്കാൻ എനിക്കറിയാം.. " എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ കട്ടിലിലേക്ക് ചാടി കയറിയതും അവൾ വേഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കട്ടിലിനു ചുറ്റും ഓടാൻ തുടങ്ങി.. "ടീ..കോപ്പേ..നിക്കടീ അവിടെ.. " അവൻ വിട്ടില്ല..ഇറങ്ങി പിന്നാലെ ഓടി.. "ഇല്ല..നിക്കില്ല.. " "നിക്കണ്ട..നിർത്തിപ്പിച്ചോളാം.. "

അവൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല.. കയ്യിലെ കളർ മുഴുവനും കൈ നീട്ടി അവളുടെ മേലേക്ക് വീശി..വൈറ്റ് ഷർട്ട്‌ നല്ല ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട്‌ ആയി മാറി..ആ നിമിഷം തന്നെ അവളുടെ ഓട്ടവും ചാട്ടവുമൊക്കെ നിന്നു.. "Yuuhhh.." താ താഴ്ത്തി ദേഹം മുഴുവനും നോക്കി അവൾ.. പിന്നെ കണ്ണും മുഖവും കൂർപ്പിച്ചു അവനെ നോക്കി ഒരു അലർച്ച ആയിരുന്നു.. "Yes..ഞാൻ തന്നെ.. എന്തുവേണം.. " അവൻ ടിൻ താഴേക്ക് ഇട്ടു കൈ രണ്ടും തട്ടി കുടഞ്ഞു അവളുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു.. അതും ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ.. അലറിയിട്ടും ചവിട്ടി തുള്ളിയിട്ടുമൊന്നും കാര്യമില്ലന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി..ഒരു ചെറിയ കുസൃതി തോന്നി.. കണ്ണ് എടുക്കാതെ അവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവന്റെ തൊട്ടരികിൽ വന്നു നിന്നു.. അവൻ പുരികം ചുളിച്ചു അവളെ നോക്കിയതും അവൾ അവന്റെ കാലുകൾക്ക് മീതെ കയറി കൈ രണ്ടും അവന്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഇട്ടു അവനെ ഒട്ടിച്ചേർന്നു നിന്നു..എന്നിട്ട് ഒരു ചിരിയോടെ ആ കവിളിലും നെറ്റിയിലുമൊക്കെ തഴുകാൻ തുടങ്ങി..അവനു കാര്യം മനസ്സിലായി.. "മാറടീ അങ്ങോട്ട്‌.. " എന്നും ഒച്ച എടുത്തു കൊണ്ട് അവളെ പിടിച്ചു ഒരു തള്ള് കൊടുത്തു..അവൻ ദേഹത്തേക്ക് നോക്കി.അവളുടെ ദേഹത്തെ മുഴുവൻ കളറും അവന്റെ മേലേക്ക് പടർന്നിരുന്നു..

"എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.." അവൾ വിജയിയെപ്പോലെ അവനെ പുച്ഛിച്ചു കളഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുങ്ങി. "അങ്ങനങ്ങു പോയാലോ.. " അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു നെഞ്ചിലേക്ക് ഇട്ടു..മൂക്കും കുത്തി വീണ അവൾ മുഖം ഉയർത്തി അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി.അവന്റെ മുഖത്ത് അവൾ തന്റെ കയ്യിലെ കളർ തേച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവളുടെ മുഖത്ത് അവന്റെ നെഞ്ചിലെ കളർ പറ്റി..അവനു അത് കണ്ടു ചിരി വന്നു. "എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.." അവൻ അവളുടെ മൂക്കിൽ വിരൽ വെച്ചുരസി..കയ്യിൽ പറ്റിയ കളർ അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നേരത്തെ അവൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ..അവളുടെ മുഖം വീർത്തു.. അവനു തുറിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി..അവളുടെ കൈ ടേബിളിലേക്ക് നീങ്ങിയതും വീണ്ടും ചായത്തിൽ മുങ്ങിയതും അവൻ കണ്ടു..അത് തന്റെ മുഖത്ത് പതിയുന്നതിനു മുന്നേ അവൻ ആ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചു.. അവൾ വിടെന്നും പറഞ്ഞു കുതറിയതും അവൻ അവളെ പിടിച്ച പിടിയാലെ തിരിച്ചു നിർത്തി.

അവളുടെ പുറം ഭാഗം അവന്റെ നെഞ്ചിനെ ചേർന്നു നിന്നു.അവൻ അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് പോയി ചുവരിലേക്ക് അമർത്തി..ശേഷം തന്റെ കൈ ചായത്തിൽ മുക്കി എടുത്തു അവളുടെ കൈക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു. അവളുടെ കയ്യിൽ കൈ ചേർത്തു കൊണ്ട് അവനാ ചുമരിൽ വർണങ്ങൾ നിറച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല.. മറ്റേതോ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. കൈ അവന്റെ കൈക്കൊപ്പം ചായത്തിലേക്കും ചുവരിലേക്കും മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..അതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴോ അവന്റെ മറ്റേ കൈ അവളുടെ നടുവിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു വന്നു വയറിൽ അമർന്നു നിന്നു.. അവൾടെ ശ്വാസ ഗതി വർധിച്ചു. ശരീരമാകെ കുളിരു കോരുന്നതു പോലെ തോന്നി.പതിയെ തല ചെരിച്ചു അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി..അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ പുറം കഴുത്തിൽ ആയിരുന്നു.അവന്റെ സ്പർശനത്തിൽ ആ കഴുത്തിലെ സ്വർണ വർണ്ണമുള്ള ചെറുരോമങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്നു.. അവയെ അവൻ ചുംബനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി പൊതിഞ്ഞു..അവളുടെ മിഴികൾ അടഞ്ഞു പോയി. കുറുകലോടെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് മുഖം ചേർത്തു..പക്ഷെ അവന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം അവളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു..

രണ്ടു കൈകൊണ്ടും അവനെ വരിഞ്ഞു ചുറ്റി..അവൻ അന്നേരം തന്നെ അവളുടെ വട്ട മുഖം കൈകളിൽ ഒതുക്കി തന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചു..അവന്റെ ചാര കണ്ണുകളിലെ മുഴുവൻ പ്രണയവും ഞൊടി ഇടയിൽ തന്നെ അവളുടെ കരിനീല മിഴികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. അവളുടെ ഇരു കാലുകളും ഉയർന്നു.അവൾ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ മാറി മാറി പതിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു..അടുത്ത നിമിഷം അവനവളെ കോരി എടുത്തു ബെഡിലേക്ക് ഇട്ടു..ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് ഓരോന്നു വീതം അഴിയുന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞു.പക്ഷെ എതിർപ്പുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല..മിഴികൾ താഴ്ത്തി അവനെ നോക്കി കിടന്നു.അവന്റെ താടി രോമങ്ങൾ അവളുടെ പഞ്ഞിക്കെട്ടു പോലുള്ള വയറിനെ ഇക്കിളി പെടുത്തി.അവളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന മൂളലുകൾ അവനെ കിക്ക് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു.അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ വയറിലും മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.അവളൊന്നു പുളഞ്ഞു കൊണ്ട് മറിഞ്ഞു കിടന്നു.. പരസ്പരം ഒന്നായി ചേരാൻ നേരമെല്ലാം അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം അവളിലേക്ക് റമിയും റമിയുടെ ഓർമ്മകളും വരാറുണ്ട്..ഇന്നത് ഉണ്ടായില്ല.അവളിലെ വികാരങ്ങൾ പൂർണമായും താജ്ൻറെ സ്പർശനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു..പക്ഷെ താജ്.. അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടന്നാണ് ഓരോ ചിന്തകളും കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത്.

എല്ലാം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവൾക്ക് തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലാ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വല്യ തെറ്റായി പോകില്ലേന്നുള്ള ചോദ്യം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി..വേണ്ടാ..പാടില്ല.. മനസ്സ് കൊണ്ട് പൂർണമായും തന്നെ ഉൾകൊള്ളാത്തവളുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനൊന്നു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല.. മനസ്സിൽ ഉണർന്ന ചിന്തകൾ അവന്റെ വികാരങ്ങളെ അടക്കി നിർത്തി..അവൻ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന അവളുടെ അരികിലേക്ക് കിടന്നു.അവൾ അപ്പൊത്തന്നെ ചെരിഞ്ഞു അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചായിച്ചു ആ ഹൃദയ താളം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി.. "ലൈലാ.." അവന്റെ കൈ വിരലുകൾ അവളുടെ ഈറൻ മുടി ഇഴകളിൽ കോർത്തു. "മ്മ്... " "എന്താ ഇന്ന് ഇത്രക്കും സന്തോഷം..?" "അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം.. " അവൾ തല ഉയർത്തിയില്ല..ആ നെഞ്ചിൽ തന്നെ മുഖം വെച്ചു പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു.. "മനസ്സറിഞ്ഞു നിന്നെ പ്രണയിക്കുന്ന എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് അറിയാൻ കഴിയില്ലേ..? " "മ്മ്..സന്തോഷം ഉണ്ട്..നീ പറഞ്ഞത് ശെരിയാ..മുന്ന ഇപ്പൊ നുസ്രയ്ക്ക് എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്.ഒത്തിരി നേരം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പഴയതിനേക്കാൾ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട്..

നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്‌ ലീവിന് വരുന്നുണ്ടെന്നും അന്നേരം നേരിട്ട് തന്നെ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി കൊടുക്കാമെന്നുമാണത്രേ അവൻ അവളോട്‌ പറഞ്ഞത്..ഇന്ന് നുസ്ര പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്നോട്..അവളിപ്പോ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാ..അതിനേക്കാൾ ഹാപ്പിയാ ഞാൻ..അവർ ഒരുമിക്കാൻ പോകുകയാ..." അവളുടെ ഓരോ വാക്കിലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു..കൈ വിരലുകൾ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ കളം വരച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. "മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയേ.. " അവൻ അവളുടെ നെറുകിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. അവൾക്ക് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനോ അവനെ നേരിടാനോ ഒന്നും ചമ്മൽ തോന്നിയില്ല.വേഗം മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി. അത് തന്നെയായിരുന്നു അവന് അറിയേണ്ടതും.ഒരുവേള അവളും തന്നിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ തെല്ലു പോലും പരിഭ്രമമോ വേദനയോ ഇല്ലാത്ത മുഖം അവനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.അത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു.റമിയുടെ ഓർമ്മകളൊന്നും അവളെ അലട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്നീ ലോകത്ത് അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊതിക്കുന്ന സാമീപ്യവും സ്പർശവും അവളുടെ കഴുത്തിൽ മഹർ ചാർത്തിയവന്റെത് തന്നെയാണ്..അവളെ ഇപ്പൊ മാറോടടക്കി കിടത്തിയിട്ടുള്ള താജ്ന്റേത് തന്നെയാണ്..

അതു കൊണ്ടാണ് ഈ നേരം വരെ ആയിട്ടും അവളിൽ നിന്നും പേരിനു പോലും ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടാവാതെ നിന്നത്.. "സന്തോഷം ആയല്ലോ..മതി..എന്നും സന്തോഷം ആയിരുന്നാൽ മതി.. ഈ സന്തോഷം തന്നെയാ ഈ ജീവിത കാലം മുഴുവനും എനിക്ക് കാണേണ്ടത്...പൗലോസ് ചേട്ടൻ കോഫി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്..പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ..ഞാൻ കുളിച്ചു വരാം.." അവൾ തല കുലുക്കി കാണിച്ചു അവനിൽ നിന്നും അകന്ന് മാറി. അവൻ എണീറ്റു കുളിക്കാൻ പോയി. അവൾ എണീറ്റു പുറത്തേക്കും.പക്ഷെ എന്തോ തോന്നിയത് പോലെ വേഗം അകത്തേക്ക് വന്നു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. ഷർട്ട്‌ അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്.വയറ്റിൽ അവന്റെ മുഖത്തെ കളർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്..ഒപ്പം മുഖത്തും കഴുത്തിലുമൊക്കെയുണ്ട്.അവൾ പതിയെ കഴുത്തിൽ തലോടി.ആ കൈ താനേ വയറ്റിൽ എത്തി. അവന്റെ ചുംബനത്തിന്റെ ചൂട് ഇപ്പോഴും വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ലന്ന് തോന്നി അവൾക്ക്..കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തതും മുഖം ചുമന്നു തുടുത്തു.ചുണ്ടിൽ നാണം കലർന്നൊരു ചിരി വിടർന്നു.. കുറച്ച് നേരം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഏതോ ലോകത്തെന്ന പോലെയുള്ള അതേ നിൽപ് തുടർന്നു.. "ഇതുവരെ പോയില്ലേ..? " തലയും തുവർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി.. അന്നേരമാ അവൾക്ക് ബോധം വന്നത്..

ചേ ന്നും പറഞ്ഞു സ്വയം തലയ്ക്കിട്ട് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്തു.. "ദേ..പോകുവാ.. " വേഗം ഷർട്ട്‌ൻറെ ബട്ടൺസ് ഇട്ടു ഒരു ഷാൾ എടുത്തു കഴുത്തിലേക്കും ഇട്ടു അവനെ നോക്കി ചമ്മിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു അവൾ താഴേക്ക് പോയി.. തന്നോട് അവൾ കാണിച്ചിരുന്ന അകലം പൂർണമായും കുറഞ്ഞത് അവൻ അറിഞ്ഞു.അവളുടെ ഈ മാറ്റം അവനെ ഒരുപാട് സന്തോഷപ്പെടുത്തി..ഇത്രേം നാളും കൊതിച്ചതും കാത്തു നിന്നതും അവളുടെ ഈയൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാ..എന്നിട്ടും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന്.. എല്ലാം അറിയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ഈ അടുപ്പത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരുമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അകലത്തിലേക്ക് അവൾ വീണ്ടും മാറി കളയില്ലേന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ..ഒരുനിമിഷം വേദനയോടെ നിന്നു അവൻ.. ** "കുറച്ചൂടെ കഴിക്ക് മോളെ.. എപ്പോഴും ഈ ഒന്നും ഒന്നര കഷ്ണവും ആയാൽ എങ്ങനെയാ ശെരി ആകുക..ഒന്നൂടെ ഇട്ടു കഴിക്ക്..ഒന്നുമില്ലങ്കിലും ഇവന്റെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചു നിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം വേണ്ടേ.. " രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴുള്ള സീനാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല.. ഇപ്പോൾ ഫുഡ്‌നോട് വല്യ ആക്രാന്തമൊന്നും ഇല്ല അവൾക്ക്..ഇല്ലെന്നല്ല.. കാണിക്കാറില്ല..അതിന് കാരണം നുസ്രയുടെയും എബിയുടെയും ബാക്കി ഫ്രണ്ട്‌സ്ന്റെയുമൊക്കെ കളിയാക്കലാണ്..

കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലോണം തടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു സകല തെണ്ടികളും അർത്ഥം വെച്ചു നോക്കുകയും ഇരുത്തി മൂളുകയും കളിയാക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു.. ഓരോ വൃത്തികെട്ടവളുമാരുടെ നോട്ടം നേരെ വയറ്റിലേക്ക് ആണ്.. വിശേഷം ഉണ്ടോ ലൈലാന്നുള്ള ചോദ്യവും ഒരു ആക്കി ചിരിയും.. അന്നൊരു മിസ്സ്‌നോട് പ്രെഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആ മിസ്സിന്റെ കാര്യം ആണേൽ പറയേ വേണ്ടാ.കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സുഖ വിവരം തിരക്കലും ഉപദേശവും അതും ഇതും കോപ്പുമൊക്കെയാണ്.. കേട്ടാൽ തോന്നും എംബിബിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ കയറിയത് എന്ന്.. അമ്മാതിരി വെറുപ്പിക്കലാണ് പെണ്ണും പിള്ള.. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. ക്ഷീണം തോന്നും ബോഡി വീക്ക്‌ ആകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരാവണ്ണം ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ വരാന്ത പോലും കയറി ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല.. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെയൊരു കൊട്ടത്തലയിലെ പ്രെഗ്നന്ൻസി കാരണം ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിരങ്ങാനും കറങ്ങാനും വിലസാനുമൊന്നും പറ്റുന്നില്ല.. എപ്പോഴും അടങ്ങി ഇരിക്കണം.. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വന്നത് ഫുഡിന്റെയും തടിയുടെയും കാര്യമാണ്.ആരുടെയും നോട്ടവും കളിയാക്കലും സഹിക്കാൻ വയ്യാ. ദേഷ്യം വരുന്നു. മാത്രമല്ല സ്ലിം ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇഷ്ടം.

ഒരുപാട് ഒന്നും തടിച്ചിട്ടില്ല.ഇത്തിരി.. ദേ ഇത്തിരി മാത്രം. പക്ഷെ ആ ഇത്തിരി അധികം ആവാൻ കൂടുതൽ ദിവസമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ.. അതോണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നല്ല കണ്ട്രോളിങ്ങ് ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഉപ്പ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല..അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്.ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും കിണിക്കാൻ.അതോണ്ട് വേണ്ടുപ്പാ.. ജ്യൂസ്‌ കുടിച്ചു.. വിശക്കുന്നില്ലന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ നോക്കി. പക്ഷെ ഉപ്പ വിട്ടതേയില്ല.. കഴിക്കെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ചപ്പാത്തിയും കൂടെ അവളുടെ പ്ലേറ്റിലേക്കിട്ടു കൊടുത്തു. "അവളു മാത്രമല്ല.. ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ.. എന്നെ ഡാഡ് കാണാത്തത് ആണൊ.. അതോ മനഃപൂർവം കണ്ടില്ലന്ന് വെക്കുന്നതാണോ.. ഇതിപ്പോ ഇന്ന് മാത്രമല്ല. എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ.. ഇവള് ഈ വീട്ടിൽ വന്നന്നു തൊട്ടു തുടങ്ങിയതാ ഡാഡ്ന് ഈ വേർതിരിവ്.. ഇപ്പൊ എന്നെ വേണ്ടാ.. ഇങ്ങനൊരുത്തൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത പോലുമില്ല.." അവൻ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തി രണ്ടുപേരെയും രൂക്ഷമായി നോക്കി.. "ഉപ്പാന്റെ മോന് തീരെ അസൂയ ഇല്ല.. അല്ലേ ഉപ്പ..? " അവൾ ഉപ്പാനോട് പറഞ്ഞു. നോട്ടം അവന്റെ മുഖത്ത് ആയിരുന്നു.. അതും കളിയാക്കിയുള്ള നോട്ടം..

"അതിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ മോൾക്ക്‌.. അവന് ഈ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല.. " ഉപ്പ ഒരു ചിരിയോടെ അവളുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു.. "ദേ..എന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്..ഒരു ഉപ്പയും മോളും വന്നേക്കുന്നു.. ഡാഡ്.. ഇവള് ഇന്നലെ വന്നതാ..ഞാൻ പണ്ടേ ഉള്ളതാ..ഞാൻ ഡാഡ്ൻറെയാ.. ഡാഡ് എന്റേതാ.. അത് മറക്കണ്ട.. " അവൻ ഉപ്പാനെ നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.. "കേട്ടോ മോളെ..ഇവൻ ഇങ്ങനെയാ.. ഇവനേക്കാൾ ഏറെ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല.. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും.. ഇവനേക്കാൾ ഏറെ ഞാൻ ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല.. എന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നെന്നും ഞാൻ കൊഞ്ചിച്ചെന്നും എനിക്ക് മുത്തം തന്നെന്നും പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ മടിയിന്നു ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്..അതിനൊരു മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് പ്രായം.. അത്രേ കാണുള്ളൂ.. നെറ്റി പൊട്ടലും ചോര ഒഴുകലും കരച്ചിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായി..ഇവൻ ആ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ ഇത്തിരി വലുത്.. പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധിയും വിവരവുമൊന്നും ഇവൻ കാണിച്ചില്ല..അതെങ്ങനെയാ.. കൈ നിറയെ വികൃതി അല്ലായിരുന്നോ.. കുഞ്ഞ് നാള് തൊട്ടേ ഇവനീ സ്വഭാവം തന്നെയാ മോളെ.. അന്ന് തൊട്ടു ഇന്ന് വരെക്കും ഒരു മാറ്റവുമില്ല.. ആ അസൂയ അതേ പടിയുണ്ട്.. ആ വികൃതികൾ ആണേൽ തെമ്മാടിത്തരവുമായി മാറി.. " ഉപ്പ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല..അതിന് മുന്നേ അവളുടെ കൈ അവൾ അറിയാതെ തന്നെ നെറ്റിയിലേക്ക് പോയി..........തുടരും…………

