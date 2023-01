🤍♬Healing Love♬❤️: ഭാഗം 20

രചന: RANIYA

അസ്ഹ അവന്റെ കണ്ണിലേക്കു തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു.... അജാസിന് അവൾടെ നോട്ടം താങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.... അവൻ അവൾടെ മുഖത്തോട് അവന്റെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു... പെട്ടന്ന് എന്തോ ബോധം വന്നതും അസ്ഹ അവനെ തട്ടി മാറ്റി എണീറ്റു പുറത്തേക്ക് പോയി.... "അ..."അജാസ് അവളെ വിളിക്കാൻ നിന്നെങ്കിലും അവൾ ഓടി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു.... അസ്ഹ നന്നേ കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... അവൾ വേഗം ഗേൾസ് റൂമിലേക്ക് ഓടി... ചുറ്റും ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി വാഷ്ബേസിനിന്റെ അടുത്ത് പോയി...അവൾ ടാപ്പിലെ വെള്ളം തുറന്നു.... "എന്തിനാ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്...?"അസ്ഹ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് മുഖം പൊത്തി പൊട്ടി കരഞ്ഞു... അവൾക്ക് സങ്കടം സഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല... അവൾ സങ്കടം തീരുവോളം കരഞ്ഞു... ആരേലും ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നേൽ എന്ന് പോലും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി... "അസ്ഹ... നീ അകത്തുണ്ടോ?" ഇബ്നുന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ അവൾ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു...

എന്നിട്ട് അവിടന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി... ഇബ്നു അവള് വരുന്നത് നോക്കി നിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ മുഖത്തെ സങ്കടം ശ്രദ്ധിച്ചേ.... "നിനക്ക് വയ്യേ? എന്താ പറ്റിയെ?"ഇബ്നു "ഇബ്നു...."ചോദിക്കാൻ കാത്തു നിന്ന പോലെ അസ്ഹ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി.... "എന്താടാ എന്ത് പറ്റി?"ഇബ്നു അവൾടെ മുഖത്തേക്ക് വേവലാതിയോടെ നോക്കി... അസ്ഹ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി....ഇബ്നു പിന്നൊന്നും ചോദിക്കാതെ അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു... പെട്ടന്നാണ് അവന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്... അവൻ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കി.... ഇഹാൻ ആണ്.... "ഹലോ...."ഇബ്നു കാൾ എടുത്തു... "നീയെവിടെ? തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് എത്ര നേരായി?"ഇഹാൻ "ഞാൻ ദേ എത്തി... ഇപ്പൊ വരാം.... നീ അവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല്..."ഇബ്നു "ആഹ് പെട്ടന്ന് വാ... ടൈം ആയി..." ഇഹാൻ അതും പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട്‌ ആക്കി... "അസ്ഹ... മതി കരഞ്ഞത്....ഈ മുഖവുമായി അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോണ്ട.... ഇഹാൻ എന്നാ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യില്ല... അജാസും ആയി എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസിലായി...

എന്ത് തന്നെയാണേലും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം... ഓക്കേ?"ഇബ്നു അസ്ഹയേ പിടിച്ചു മാറ്റി അവളെ തോളിൽ കൈ വെച്ച് ചോദിച്ചു.. അസ്ഹ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചു ശരിയെന്നു തലയാട്ടി.... "ഗുഡ് ഗേൾ..."ഇബ്നു അവൾടെ കവിളിലൊന്ന് തട്ടി... എന്നിട്ട് അവളെ കൈയും പിടിച്ചു നടന്നു.... ബോയ് ബാണ്ടിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി... അവിടെ അജാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു... അസ്ഹ ഇബ്നുന്റെ കൈയിലെ പിടി മുറുക്കി അവന്റെ പുറകിലായി നിന്നു... "എടി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി.... നിന്റെ മുഖമെന്താ വല്ലാതിരിക്കണേ?"ഇഹാൻ "അത്... അത് അവൾക്ക് ഈ കോമ്പറ്റിഷന്റെ ടെൻഷൻ.... വേറൊന്നുല്ല..."ഇബ്നു ആണ് പറഞ്ഞത്... "പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങക്കില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആണല്ലോ നിനക്ക്... 🙄" ഇഹാൻ "അതെന്താടാ കൊരങ്ങാ എനിക്കു ടെൻഷൻ ആയിക്കൂടെ?"അസ്ഹ അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി... "ഓഹ് നീ ടെൻഷൻ ആയിക്കോ... എത്ര വേണേലും ആയിക്കോ... എനിക്കെന്താ?"ഇഹാൻ അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു...

"ഇങ്ങക്ക് ടൈം ആയില്ലേ? ഈ ചിമ്പാൻസിനെയും വിളിച്ചു പൊയ്ക്കോ..."അസ്ഹ "നീ പോടി..."ഇഹാൻ "ആഹ് മതി മതി... ഇനി വഴക്കിട്ടു സമയം കളയണ്ട... നിങ്ങള് ചെല്ല്..." ഇബ്നു "വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്.... വി മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്..." എന്ന് പറഞ്ഞു ഫർഹാൻ കൈ നീട്ടിയതും ഒരു ആവേശത്തോടെ അവരൊക്കെ അവന്റെ കൈയിലടിച്ചു... അസ്ഹ അവരെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു.... "ഞങ്ങൾ എന്നാ പോവാ... നീ റൂമിലോട്ട് ചെല്ല്... ഞാൻ വിളിക്കാം..."ഇബ്നു "ഓക്കേ.... ഗുഡ് ലക്ക്..."അസ്ഹ എല്ലാരും അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചു അവിടന്ന് ഇറങ്ങി പോയി... അജാസ് ഇറങ്ങാൻ നേരം അസ്ഹ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു... ഇബ്നു കാര്യം മനസിലായതും അജാസിന്റെ തോളിലൂടെ കൈയിട്ടു അവിടന്ന് കൊണ്ട് പോയി... 🖤🖤🖤🖤 (അസ്ഹ) അവർ പോയതും ഞാൻ തിരിച്ചു റൂമിലേക്ക് പോയി.... ഡോർ അടച്ചു ലോക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ ബെഡിൽ ഇരുന്നു... മനസൊക്കെ ആകെ കലങ്ങി ഇരിപ്പാണ്... വീണ്ടും വീണ്ടും ആ രംഗം എന്റെ മനസിലേക്ക് കടന്നു വന്നു... ദേഹമാകെ ഒരു മരവിപ്പ്... അപ്പോഴാണ് ഇബ്നു വിളിച്ചത്.... അവൾ വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുത്തു.... "അസ്ഹ... ഇങ്ങോട്ട് വരണോ?"ഇബ്നു "വരണമെന്നൊക്കെയുണ്ട്....

പക്ഷെ വേണ്ട... പേടിയാണ്..." "നീ ഒറ്റക്ക് ഓക്കേ ആണോ?"ഇബ്നു "മ്മ്മ്...." "ഡാ... ഞങ്ങള് ബാക്സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാ..."ഇഹാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസൊന്നു തണുത്തു... "ആഹ് ഡാ...എടി ഞാൻ പിന്നേ വിളിക്കാം..."ഇബ്നു അതും പറഞ്ഞു കാൾ കട്ട്‌ ആക്കി... ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മൈൻഡ് ഒന്ന് ഓക്കേ ആവാൻ വേണ്ടി ഫോണിൽ ഗെയിം കളിച്ചു...അങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇബ്നു വീഡിയോ കാൾ വിളിച്ചേ... ഞാൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ അറ്റൻട് ചെയ്തു... "എടി... ഇപ്പൊ തുടങ്ങും...."ഇബ്നു "ആഹ്..." അവിടമാകെ പെട്ടന്ന് ഇരുട്ട് പടർന്നു... സ്റ്റേജിൽ സ്പോട് ലൈറ്റ് മാത്രം മിന്നി... പൊടുന്നനെ സ്റ്റേജ് ക്രൈനിൽ ഇഹാൻ പൊങ്ങി വന്നു.... സൈഡിലൂടെ ഫർഹാനും കാർത്തിക്കും അജിത്തും വന്നു.... ഇഹാൻ ആണ് സെന്റർ.... റാപ്പിംഗ് ഫർഹാൻ ആണ്.... അജിത്തും കാർത്തിക്കും ആണ് വോക്കൽസ്.... ഇഹാൻ പൊങ്ങിയതും സ്റ്റേജിൽ ആകെ കൈയടി ആയിരുന്നു.... അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി.... ഞാൻ ഇമ ചിമ്മാതെ അവരെ നോക്കിയിരുന്നു... നാല് പേരും സ്റ്റേജിൽ നിക്കുമ്പോ അത്രയും ലുക്ക്‌ ആയിരുന്നു... എനിക്ക് പോലും അത്ഭുതം തോന്നി...

അവരുടെ മൂവ്മെന്റസും ഗിറ്റാരും പിടിച്ചുള്ള ലുക്കും.. ശരിക്കും ഡ്രാമയിലൊക്കെ കാണും പോലെ... എന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു.... അവരുടെ പരുപാടി കഴിഞ്ഞതും ഓഡിയൻസ് സന്തോഷത്തിൽ കൈയടിച്ചു.... "അടുത്തത് അജാസിന്റെ ന്യൂ സോങ് റിലീസ് ആണ്... വേണോ?"ഇബ്നു "മ്മ്മ്... വേണം..." ഇബ്നു ഒന്നമർത്തി മൂളി... ഇഹാനും കൂട്ടരും ഇറങ്ങിയതും അതിനു പുറകെയായി ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടെ അജാസ് കേറി വന്നു.... വീണ്ടും ഹാൾ മുഴുവൻ ഇരുട്ട് പടർന്നു... അവനിൽ മാത്രം ഒരു സ്പോട്ലൈറ്റ്.... അവൻ പാടാൻ തുടങ്ങി... തീം വൺ സൈഡ് ലവ് ആയിരുന്നു... നായിക അറിയാതെ പ്രേമിച്ച നായകന്റെ കഥ... അവളറിയാതെ അവളെ അറിയിക്കാതെ അവളോട് പറയാതെ അവൻ മാത്രം സ്നേഹിച്ചു... ജീവനായി കണ്ടു... പാട്ടിൽ അവളുടെ ഭംഗിയെ നന്നായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.... പാട്ടിന്റെ അവസാനം അവൾ വേറെ ഒരാളുടെ സ്വന്തമാവുന്നതും അവൻ ഒരു വിങ്ങലോടെ നോക്കി നിന്നതാണ് പറയുന്നത്... അത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞു.... 🖤🖤🖤🖤 പരിപാടിയൊക്കെ പെട്ടന്ന് പെട്ടന്ന് കഴിഞ്ഞു... റിസൾട്ട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു.... ഇഹാന്റെ ബാൻഡിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി...

ഇഹാനു അതൊരു പുത്തരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്യ ആവേശം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല... എന്നാൽ ഫർഹാനും കാർത്തിക്കിനും അജിത്തിനും അത് ജാക്പോട്ട് ആയിരുന്നു... ഇഹാൻ റിസൾട്ട്‌ അറിഞ്ഞതും പെട്ടന്ന് തന്നെ അവിടന്ന് ഇറങ്ങി... ഇബ്നുവും അവന്റെ പുറകെ പോയി... "ഇഹാൻ..."ഇബ്നു "ഇബ്നു.... നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്..."ഇഹാൻ അവനെ നോക്കി കിതച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു... "എന്താടാ?"ഇബ്നു "ഞാൻ... ഞാൻ അവളെ നോക്കുന്നതിൽ എന്താടാ ഡിഫറെൻസ്... എല്ലാരും പറയുന്നു..."ഇഹാൻ "ഏഹ്?"ഇബ്നു "അജാസ് പറഞ്ഞു... The way I look at her is too different.... വഫി പറഞ്ഞു... The way I look at her is different..എന്താടാ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം?"ഇഹാൻ "സത്യാണ്.... ഞാൻ നോക്കുന്നത് പോലെയോ അജാസ് നോക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല നീ അവളെ കാണുന്നെ.... അവളെ നിന്റെ സ്വന്തം പോലെയാ നീ കാണുന്നെ... നിന്റെ കണ്ണുകൾ പറയുന്നുണ്ട്... She is mine...എന്ന്.... പലപ്പോഴായി എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്...

പക്ഷെ അത് അക്‌സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്റെ മനസ്സൊട്ടും റെഡി അല്ല..."ഇബ്നു "ഞാനെന്താടാ വേണ്ടേ? അവളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ?"ഇഹാൻ "അരുത്... അധികം ആരോടും അടുക്കാത്ത അവൾ നിന്നോടും എന്നോടും മാത്രേ ഇപ്പൊ അടുക്കുന്നുള്ളു... നീ അവളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്‌താൽ ആ പാവം തനിച്ചാവുമെടാ..."ഇബ്നു "അവളെവിടെ?"ഇഹാൻ. "റൂമിൽ കാണും.... ഞാൻ വരുന്നില്ല... നി ചെല്ല്... ഞാൻ ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ്‌ കൊടുത്തിട്ട് വരാം..." ഇബ്നു ഇഹാൻ ശരിയെന്നു തലയാട്ടി അവിടന്നിറങ്ങി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി.... 🖤🖤🖤🖤 (ഇഹാൻ) ഇബ്നു പറഞ്ഞത് എന്റെ മൈൻഡിൽ വന്നൊണ്ടെ ഇരുന്നു.... She is mine... ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല... പക്ഷെ...? ഞാൻ ചിന്തകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വേഗം റൂമിലേക്ക് പോയി.... ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ ലോക്ക് ആണ്... "എടി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി... ഡോർ തുറക്ക്..."ഞാൻ ഡോർ കൊട്ടി... കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് വന്ന് ഡോർ തുറന്നു... എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു...

ഇവൾക്കെന്താ വട്ടായോ..? ആ എന്തേലും ആവട്ടെ... ഞാൻ അകത്തേക്ക് കേറി ഡോർ അടച്ചു ലോക്ക് ഇട്ട് ഫ്രഷ് ആവൻ നിന്നു... അപ്പോഴ അവൾടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചേ.... ആകെ വല്ലാതായിട്ടുണ്ട്.... "പെണ്ണെ... എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്?"ഞാൻ അവൾടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു... അവൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തലയാട്ടി... എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ.... എന്താ ഇവൾക്ക്? "പറയെടോ.... ഞാനും കൂടെ അറിയട്ടെ ഈ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി എന്താ ഇങ്ങനെ വാടി നിക്കണേന്ന്..."ഞാൻ അവളെ വലിച്ചു എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിർത്തി... പെട്ടന്ന് അവളെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി... ഞാൻ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ അങ്ങനെ നിന്നു.... എന്ത് പറ്റി ഇവൾക്ക്? ഇങ്ങനെ അല്ലാലോ ഇവൾ...?എന്തോ കാര്യമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.... "കൊ... കൊരങ്ങാ...."അവൾ തേങ്ങി തേങ്ങി എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ അവളോട് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല... പകരം ആശ്വാസമേന്നോണം അവളുടെ തലയിൽ തലോടി.... അവളപ്പൊ എന്നെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു...

നെഞ്ചിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി കരയുമ്പോഴും അവൾടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ വികാരങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു.... "കൊരങ്ങാ... അജാസ്..."അവളങ്ങനെ തുടങ്ങി അവിടെ നടന്നത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു... ദേഷ്യത്താൽ എന്റെ ദേഹം വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.... എന്തിനു? അവളോട് അവൻ എന്തിനു അങ്ങനെ ചെയ്തു? അവനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല...അവന്റെ വിഷമവും എനിക്ക് മനസിലാവും... പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചു കൂടി പോയി... "ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഇപ്പഴാണോ നീ പറയണേ...?ഇതവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം...." "വേണ്ട.... അവൻ... അവനൊന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടാവില്ല..."അവളെന്റെ കണ്ണിലേക്കു നോക്കി പറഞ്ഞു... അവൾടെ നിറഞ്ഞ മിഴികൾ കാണേ കാണേ എന്റെ നെഞ്ചിലെന്തോ ഒരു പിടച്ചിൽ.....ഞാൻ പെട്ടന്ന് തന്നെ മുഖം തിരിച്ചു... "മ്മ്മ്...ഞാൻ കോമ്പറ്റിഷനിൽ ജയിച്ചു... എന്റെ കൂടെ നീ പുറത്തേക്ക് വരണം..." അവൾടെ മൂഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു...

"ഞാനില്ല..."അവൾ വേഗം ഒഴിഞ്ഞു മാറി... "നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചേ... വരണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെ... ഈ മൂഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം... വാ..." ഞാൻ അവൾടെ കൈയും പിടിച്ചു ഇറങ്ങി.... ഹോട്ടലിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു കാബും വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയി... ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ എന്തോ ഹാലിൽ അവൾ ഡ്രൈവറോട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു... അയാൾ നിർത്തിയതും അവൾ ഇറങ്ങി പോയി... "ഏയ്.... നിക്ക്..."ഞാൻ അവൾടെ പുറകെ ഇറങ്ങി,നടന്ന് പോവുന്ന അവളോട് പറഞ്ഞു... അവൾ പോണതെങ്ങോട്ടാ എന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് തള്ളി പോയി.... പബിലേക്കോ? ഓഹ് നോ....!! ഞാൻ അവൾടെ പുറകെ ഓടി പോയി... അവൾ പക്ഷെ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ കേറി പോയി... അപ്പൊ ഇവൾടെ ആന്റി സോഷ്യൽ ഡിസ്ഓർഡർ ഒക്കെ മാറിയോ? ഞാൻ അവൾടെ പുറകെ പബിലേക്ക് കേറി പോയി... അവൾ കേറിയതും ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് പേടിച്ചു... പിന്നേ കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചു ശ്വാസം വിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു..

ആക്ച്വലി ഇവൾടെ പ്രശ്നം എന്താ? അവൾ പോയതും അവിടുള്ള ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു തീർത്തു... ഏയ്... അല്ലോഹ്... അത് വെള്ളം അല്ല... വോഡ്ക ആണ്... 😲 "എടി എടി.... നീ എന്താ ഈ ചെയ്യണേ?"ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി ചോദിച്ചു... അവളപ്പൊ എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ചു ഡാൻസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു... അവൾ കേറിയതും ഡിജെ റിമിക്സ് വെച്ചു.... അത് കേട്ടതും അവൾ ആ ഹാലിൽ തുള്ളി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.... ഞാൻ അവിടുള്ള സോഫയിൽ താടിക്കും കൈ കൊടുത്ത് വായും പൊളിച്ചു ഇരുന്നു.... "ഹേയ് ഹാൻഡ്സം.... കം ആൻഡ് ഡാൻസ് വിത്ത്‌ മി..!"ഒരു മദാമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു... "നോ നോ നോ... സോറി.... ഐ ഡോണ്ട് ഡാൻസ്..."ഞാൻ അവരെ അതും പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി.. അല്ല പിന്നേ..!മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തീയിൽ ചവിട്ടി നിക്കുമ്പോഴാ മദാമ്മയുടെ ഡാൻസ്.... അവൾ കുറെ നേരായി നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു.... ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് വട്ടായപ്പോ ഞാൻ അവൾടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവളെയും വലിച്ചു അവിടന്നിറങ്ങി ഒരു കാബ് വിളിച്ചു നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിട്ടു...

. "കൊരങ്ങാ... എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മാനെ കാണണം..."കാറിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ മുടിയിൽ കളിച്ചു അവൾ ചിണുങ്ങി പറഞ്ഞു... "കാണാലോ.... നമുക്ക് എല്ലാരേം കാണാം..." "നീ എന്തിനാടാ ചിമ്പാൻസി എന്റെ ഉമ്മാനെ കാണണേ...?"അവളെന്നെ നോക്കി ചുണ്ട് ചുള്ക്കി... റബ്ബേ... ഈ പിശാഷിനെ ഉണ്ടല്ലോ... 😬 "നിന്റെ മറ്റൊന്റെ ഓളെ കെട്ടിക്കാൻ... മിണ്ടാതിരിക്കെടി..."ഞാൻ അവളെ നോക്കി നന്നായി കണ്ണുരുട്ടി... "നീ പോടാ പട്ടി..."തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി എന്റെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു... "ആാാ.... വിടെടി... അല്ലോഹ്... വിടെടി നീർക്കോലി..."വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ അലറി... ഡ്രൈവർ ആണേൽ ഞങ്ങളെ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.... ഇങ്ങേർക്കൊന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചൂടെ.... "കൊരങ്ങാ... എനിക്ക് ഐച് കീം വേണം..."അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ എന്ത് എന്നാ പോലെ നോക്കി... "എന്താ ന്ന്?" "ഐച് കീം...."ലവൾ കുഞ്ഞു കുട്യോളെ പോലെ കണ്ണ് വിടർത്തി പറഞ്ഞു... ഐച് കീമോ... അതെന്തോന്ന് സാധനം... 🙄

"ഒക്കെ വാങ്ങി തരാം.... ഒരു ഭാഗത്തു നല്ല കുട്ടിയായി ഇരിക്ക്..." "എനിക്കിപ്പോ വേണം... 😭"ന്നും പറഞ്ഞു അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി... ഏതു നേരത്താണോ ഇതിനെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തോന്നിയെ... ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം സൈക്കിളിൽ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു... ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒരു കോൺ ഐസ്ക്രീംമും വാങ്ങി കാറിൽ കേറി അവൾക്ക് കൊടുത്തു... അപ്പൊ തന്നെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുത്തു.... അവൾ ഐസ്ക്രീം നുണയുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസാണ്.... മുഖത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ടേ കഴിക്കു... അവൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഞാൻ എന്റെ കൈയിലുള്ള ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുത്തു.... അവളതിന് എന്നെ നോക്കി ഇളിച്ചു കാണിച്ചു... ഞാനും അവൾക്കൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്തു.... പെട്ടന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തി... ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് കാബിന്ന് ഇറങ്ങി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തു നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി.... അവന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുണു....

റൂമിൽ നല്ല ബഹളം.... ഞാൻ മെല്ലെ അവളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങടെ റൂമിലേക്ക് കേറി... അവളെ ഒരു വിധത്തിൽ ബെഡിൽ കിടത്തി ഞാൻ ഒന്ന് നടുനിവർത്തി അവൾടെ അടുത്തായി ഇരുന്നു.. "ഈ പിശാഷിന് എന്ത് മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റ് ആണ്.... എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞു..." "കൊരങ്ങാ..."അവൾ എന്റെ തോളിൽ കൈ വെച്ച് എണീറ്റു.. പടച്ചോനെ പെട്ടു... ഞാൻ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി... ബോധത്തിൽ അല്ല... ഭാഗ്യം....!!അവൾ മെല്ലെ എണീറ്റ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വന്നു... ഞാൻ അവളെ എന്താ എന്നാ നിലക്ക് നോക്കി... അവളപ്പൊ എന്റെ മടിയിൽ കേറി ഇരുന്നു... "എന്താടി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി നീ ചെയ്യണേ?" ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടു പെട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.... "ഇങ്ങനെയാടാ ആ അജാസ് എന്നെ ഇരുത്തിയെ.... എന്നിട്ട്...."അതും പറഞ്ഞവൾ എന്റെ രണ്ട് കവിളിലും കൈ വെച്ചു... പെട്ടന്ന് അവൾ അവൾടെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോടെടുപ്പിച്ചു.... എന്റെ ഹൃദയം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് വേഗത്തിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.... മൊത്തത്തിൽ ഒരു പരവേഷം... അവൾ അവൾടെ അധരം എന്റെ അധരത്തിൽ ചേർത്തതും ഞാൻ ഞെട്ടി രണ്ട് കണ്ണും വിടർത്തി ഷോക്കടിച്ച പോലെ ഇരുന്നു പോയി............ (തുടരും)

എല്ലാ പാർട്ടുകളും വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക