💖 HeZliN💖: ഭാഗം 45

രചന: Jumaila Jumi

അവൻ സിംഗിൾ ഒക്കെ തന്നെയാണ്..പക്ഷെ.. പിന്നെന്ത് പക്ഷെ.. ഇവൻ ഇതെന്ത് തേങ്ങയാ ഈ പറയുന്നേ.. അവൻക്ക് ഇത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം.... എന്ന് വെച്ചാൽ.. എന്ന് വെച്ചാൽ നീ തന്നെ പോയി അവനോട് കാര്യം പറ.... അത് പറ്റില്ല..അവൻ no പറഞ്ഞാലോ.. ഒരിക്കലും ഇല്ല..എന്റെ അറിവ് ശരിയാണേൽ അവൻ നിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. സത്യം... നീയാണേ സത്യം.. ഓഹോ അപ്പൊ കാലൻ കോഴി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി അല്ലെ.. വെയിറ്റ് മോനെ വെയിറ്റ്..ആദ്യം ഇവനെയൊന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ...നിനക്ക് ഉള്ളത് on the way ആണ്. അവൾ രണ്ടും കല്പിച് ഹൈസാന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി..അപ്പോഴേക്കും അവളുമാർ അവിടെ നിന്നും പോയിരുന്നു.. എന്നെക്കൊണ്ട് തോറ്റു.. എന്നും പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ അവൻ കാണുന്നത് കട്ട കലിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഹെസ്‌ലിനെ ആണ്..

അവൻ അവൾക്ക് ഒരു വളിഞ്ഞ ഇളി പാസ്സാക്കി.. നീ..നീ എപ്പോ വന്നു.. ഇജ്ജ് ന്റെ കെട്ട്യോൻക്ക് ബ്രോക്കർ പണി തുടങ്ങിയില്ലെ..അപ്പൊ വന്നു.. ഈ ഈ..എല്ലാം കേട്ടല്ലേ.. ഡാ തെണ്ടി.. എന്നും പറഞ്ഞു അവന്റെ കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ ചെന്നതും നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്നും പോയ അവൾ ഉണ്ട് അതെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നു..അതും കവിളിൽ കൈ വെച്ചോണ്ട്.. എന്റെ കൊല്ലിക് പിടിക്കുന്ന മുന്നേ നീ കമോൺ ഡി.. എന്നും പറഞ്ഞു ഹൈസാൻ അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ചു അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി കുറച്ച് മാറി നിന്നു.. എടി എന്തായെടി പോയിട്ട്.. ഇവളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കവിളിലും കൈ വെച്ച് നിൽക്കുന്നെ.. അതും പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരുത്തി അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് താഴ്ത്തിയതും അവൾ അലറി.. ആ. ആ.. എന്താടി അന്റെ മുഖത്ത്.. അവൻ തല്ലിയതാടി.. ആര് ഷാനോ.. ആ അവൻ തന്നെ.. യാ യുറീക.. എന്നും പറഞ്ഞു ഹൈസാൻ അവിടെ നിന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങി..

ഹെസ്‌ലി എല്ലാം കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിക്കാണ്.. എന്തിന്..ഒന്ന് പ്രൊപോസ് ചെയ്തതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരേലും ചെയ്യോ.. അല്ലടി..ഞാൻ അവനോട് ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു.. എന്നിട്ട്..അവൻ no പറഞ്ഞോ.. മ്.. അവൻ പോവാൻ നിന്നപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചു.. അവളുടെ ഓർമ കുറച്ചു മുന്നേക്ക് പോയി.. ഷാനോ പ്ലീസ്..എന്നെയൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്..എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടം ആയിട്ടാ.. കൈ എടുക്ക്.. ഇല്ല..നീ yes പറയാതെ.. പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ അവന്റെ കൈ അവളുടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു.. അടി സക്കെ..അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി..ആരാന്റെ മുതല് അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം കിട്ടും.. ഇവനിത് എന്ത് ക്ണാപ്പനാടി..ഒരു പെണ്ണ് കയ്യിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ mingle ആയ ആൺപിളേരുടെ വരെ കിളി പോവും.എന്നിട്ടാ സിംഗിൾ ആയ ഇവൻ.. ആ അതിന് അവൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് വേണ്ടേ.. What.. ആടി അവന്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞതാ..

പെണ്ണ് വേറെ ആരും അല്ല ഹൈസാന്റെ പെങ്ങള് തന്നെയാണ്.. എടി മോളെ ഇതവൻ നിനക്കിട്ട് ഒന്ന് പണിതതാ..പണ്ട് നീ കോളേജിൽ അവൻക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അത് പോലെ.. ഹെസ്‌ലി നേരെ ഹൈസാനെ ഒന്ന് നോക്കി..അവൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചോണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി.. അനക്ക് ഓർമ ഇല്ലേ ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കന്റ് ഇയർ പടിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്.. ആ ആ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു..അതിന് നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം ആയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു നീ അത് വിട്ടതല്ലേ.. വിട്ടതല്ല വിടിപ്പിച്ചതാ.. എന്തോ എങ്ങനെ.. ആക്ച്വലി..ഈ മരകഴുത എനിക്കിട്ട് ഒരു പണി തരാൻ വേണ്ടി വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ആ പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടം ആണെന്ന്.ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവളോട് പോയി ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു..അവൾ കുറെ ഇഷ്ടം അല്ല ഓൾക്ക് വേറെ ആള് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു..ഞാൻ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അവളുടെ കയ്യിൽ കേറി പിടിച്ചിട്ട്..

നീയില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ് ബാക്കി പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ ഇല്ല..പിന്നെ കണ്ടത് എനിക്ക് ചുറ്റും പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയും കൈ കുടയുന്ന അവളെയും ആണ്..തലയൊന്ന് കുടഞ്ഞു നേരെ നിന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കിട്ടി മറ്റേ സൈഡിലും.. നോക്കിയപ്പോ ആരാ അവളുടെ lover.. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവള് എന്നോട് വെറുതെ പറഞ്ഞത് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്..അന്നേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഒരു ഗുമുക്കൻ പണി അവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന്.. ഇന്ന് അതിന് ഒരു അവസരം വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം അങ് സാധിച്ചു.. പറഞ്ഞു തീർന്നതും ഹെസ്‌ലി അവിടെ ഇരുന്നും അവനെ തല്ലിയും ഒക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.. നീയെന്തിനാടി കോപ്പേ ചിരിക്കുന്നെ.. അല്ല ആ പെണ്ണ് നിനക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചത് ഓർത്തു ചിരിച്ചതാ.. എന്നാ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചോ ഞാൻ പോവാ..

ഹേയ് കാക്കു പോവല്ലേ ഞാനും ഉണ്ട്.. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടരാൻ എല്ലാരും പോയി..ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കോട്ടും വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആയിരുന്നു ഹൈസാന്റെ വേഷം..ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ലെഹങ്കയിൽ ഷെറിൽ സുന്ദരി ആയിരുന്നു..വീട്ടിൽ എത്തി അവരെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടോയി ഇരുത്തി..പിന്നീട അങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പ് ആയിരുന്നു.. ആ ഡ്രെഡ്ഡ് അവളിട്ടപ്പോ നീ ഇട്ട അത്ര ഭംഗി ഇല്ല.. അവരെയും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ചെവിയോരം ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞത്..ഹെസ്‌ലി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു അവൾക്ക് തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഷാനുവിനെ.. എന്താ പറഞ്ഞെ... ഞാനോ..ഞാനെന്ത് പറയാൻ.. അല്ല ഷെറിന്റെ ഡ്രെസ്സിനെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞില്ലെ.. ഞാനോ..ആ അതോ ..അത് നീ ഇട്ടതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ട് അവൾ ആ ഡ്രെസ്സ് ഇട്ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ.. ആണോ കണക്കായി പോയി....ഹും.. അവൻക്ക് നേരെ മുഖം കൊട്ടി അവൾ മുന്നിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു..

കുശുമ്പി.. കള്ള ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞതും അവളുടെ ചുണ്ടിലും ഒരു ഇളം ചിരി തത്തി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. രാത്രി ഷാനു റൂമിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഹെസ്‌ലി ഉറങ്ങിയിരുന്നു.. ഇവള് ഇത്ര നേരത്തെ ഉറങ്ങിയോ..ഇത് പതിവില്ലാത്തത് ആണല്ലോ..ആ ചിലപ്പോ ക്ഷീണം കൊണ്ടാവും.. മറു സൈഡിൽ അവനും കിടക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതും വാതിലിൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടു.. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഹൈസാൻ.. നീ എന്താടാ ഇത് വരെ ഉറങ്ങാൻ പോയില്ലേ.. പോയി..അപ്പോഴാ ഇവളെ ഓർമ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവള് ഉറങ്ങിയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ.. ഓളൊക്കെ എപ്പോഴോ ഉറങ്ങി.... ആണല്ലേ..എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട്..ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണേ.. ആ ആ..ഇത് നിന്റെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആവാതെ ഇരുന്നാൽ മതി.. നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ.. മ് ച്.. ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്.. ആ ആ ആക്കല്ലേ.. ഈ ഈ... അവൻ പോയതും ഷാനു ഡോർ അടച്ചു വന്നു കിടന്നു..

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും.. അള്ളോൻ്റുമ്മാ.. എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടതും ഷാനു കിടന്നിടത് നിന്നും ചാടി എണീറ്റു.. ഹെസ്‌ലിനെ നോക്കിയപ്പോ അവൾ കണ്ണ് രണ്ടും അമർത്തി ചിമ്മിയിട്ട് നെറ്റി ചുളിച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നു.. ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നെ.. അവളെ വിളിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ശബ്ദം കേട്ടതും ഷാനു വേഗം ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തോട്ട് ഓടി..ഓട്ടം നിന്നത് ഹൈസാന്റെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ ആണ്.. കുഞ്ഞോനെ..എടാ കുഞ്ഞോനെ വാതിൽ തുറക്ക് ..എടാ തുറക്കടാ..ഇവനിത് എന്താ തുറക്കാത്തെ.. ഷെറി..ഷെറി.. എന്താ ഷാനുക്ക..എന്താ ഇവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടേ.. നീ അപ്പൊ ഇതിനകത് ഇല്ലായിരുന്നോ.. ഞാൻ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ..അപ്പോഴാ ശബ്ദം കേട്ടേ.. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും വന്നിരുന്നു..ഷാനു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തു കയറി നോക്കി..ബാത്‌റൂമിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായതും അവൻ ഡോർ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി..

ഹൈസാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഡോർ തുറന്നു..ഡോർ തുറന്ന അവനെ കണ്ട് എല്ലാരും അന്തം വിട്ട് നിന്നു.. ഹെസ്‌ലിയു. ഷെറിയും മാത്രം ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു.. ഹെസ്‌ലി ഷെറിക്ക് നേരെ തപ് സപ് കണിച്ചതും അവളും അത് പോലെ കാണിച്ചു.. ഹൈസാനെ കണ്ടതും എല്ലാരും താഴോട്ട് നോക്കി..തറയിൽ നിറയെ മുളക് പൊടി ചിതറി കിടക്കുന്നു.. നീയെന്തിനാടാ ഈ മുളക് പൊടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ.. സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ നിനക്ക് വേണോ.. പല്ല് കടിച്ചോണ്ട് ഷാനുവിനോട് പറഞ്ഞതും അവൻ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു.. നീ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ.. സൈനബ പറഞ്ഞതും അവൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തല തുവർത്തി വന്നു..അപ്പോഴേക്കും സൈനബ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു.. ആഹാ.എണ്ണയും റെഡി..ഇനി ആ മസാല തേച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിനെ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അസ്സൽ man ഫ്രൈ കഴിക്കാം..

ഹെസ്‌ലിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ഹൈസാൻ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചു അവളെ നോക്കി.. എന്താന്നറീല ഭയങ്കര ക്ഷീണം. ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ.. ഹെസ്‌ലി പതിയെ അവിടെ നിന്നും വലിയാൻ നിന്നതും ഷെറിൻ അവളെ വിളിച്ചു.. ഹെസ്‌ലി...ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു സാധനം ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ..അത് എവിടെ.. ഹെസ്‌ലി എന്ത് എന്ന രീതിയിൽ അവളെ നോക്കി അപ്പൊ ഷെറി കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തോ കാണിച്ചു.. ഹോ ഹാ..അത് നീ വാ ഞാൻ എടുത്ത് തരാം.. ഷെറി പോവരുത്.. പിന്നിൽ നിന്നും ഹൈസാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും രണ്ട് പേരും സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിന്നു.. ഷെറിൻ അവളെ നോക്കി നീ വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹെസ്‌ലി അവിടെ നിന്നും ഓടി..ബാക്കിയുള്ളവർ ഷെറിനെയും ഹൈസാനെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട്.. എന്നാ എല്ലാരും പോയി കിടന്നോ..കുഞ്ഞോനെ കിടക്കുമ്പോ ഈ എണ്ണ തേചോണ്ടു..നീറ്റലിന് ആക്കം കിട്ടും.. മ്.. എല്ലാരും പോയതും ഷെറിൻ പതിയെ അവനെ നോക്കി..

രണ്ട് ഓലക്കീറും വെള്ളതുണിയും എടുത്തോളൂ എന്നെ മൂടാൻ.. റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ ഷാനു കണ്ടത് ഓരോന്ന് പിറുപിറുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ഹെസ്‌ലിനെ ആണ്. ഇതെന്താ ഇവളുടെ മൂട്ടിന് ആരേലും തീ ഇട്ടൊ. അവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും ഹെസ്‌ലി അവനെ നോക്കി എന്താ എന്ന് പുരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു. അവൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് ചുമലിൽ കൂച്ചി.. എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പന പോലെ നിക്കാതെ കിടന്നൂടെ.. ഇതെന്ത് സാധനം പടച്ചോനേ.. എന്നും വിചാരിച്ചു അവൻ ബെഡിൽ കേറി കിടന്നു.. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ഹെസ്‌ലി എങ്ങോട്ടോ പോവാൻ വേണ്ടി റെഡി ആകാവുന്നതാണ് കണ്ടത്..അവൻ ക്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ സമയം 7 മണി ആവുന്നെ ഒള്ളു.. ഇവള് ഇത്ര നേരത്തെ ഇതെങ്ങോട്ടാ.. അപ്പോഴാണ് ഹെസ്‌ലി അവൻ എണീറ്റത് കണ്ടത്.. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്.. വന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റൈൽ ആയിട്ട് പറയാം..പോവരുത് എന്ന് മാത്രം പറയരുത്..

അത്രക്ക് അത്യാവശ്യം ആയ കാര്യം ആയാതൊണ്ടാ. അതിന് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. അല്ല ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞന്നേ ഒള്ളു..അപ്പൊ ശരി..വന്നിട്ട് കാണാം.. ശെടാ എന്നാലും ഇവളിത് എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര നേരത്തെ..അവൻ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവള് സ്‌കൂട്ടിയും എടുത്തു പോകുന്നത് കണ്ടു.. വഴിയിൽ വെച്ച് അല്ലുവിനെയും ജൂവലിനെയും എടുത്ത് അവൾ യാത്ര തുടർന്ന്..പിന്നീട് അവരുടെ സ്‌കൂട്ടി നിർത്തിയത് ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിലാണ്.. Dii നമ്മളെ കണ്ടാൽ അവൾ സംസാരിക്കാൻ വരോ.. അവളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്..നിങ്ങള് വാ.. ഡോറിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതും അല്ലു കാളിംഗ് ബെൽ അടിക്കാൻ പോയി.. ഹേയ് വെയിറ്റ്. ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്കാം..എന്നെ കണ്ടാൽ അവർ അപ്പൊ തന്നെ ഡോർ അടച്ചാലോ.. ഓക്കേ.. അല്ലു കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതും ദിയയുടെ ഇത്ത ഡോർ തുറന്നു.. നിങ്ങളോ നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ..

ഇത്ത പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ദിയനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം .. അവൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ..നിങ്ങള് പോവാൻ നോക്ക്.. സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലേൽ അവള് വന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോവാം.. അല്ലുവിന്റെ ബാക്കിലായി വന്ന് കൊണ്ട് ഹെസ്‌ലി പറഞ്ഞതും ദിയയുടെ ഇത്ത (ഹസി)ഒന്ന് ഞെട്ടി.. എന്തേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ.. ഹെസ്‌ലി നീയും ഉണ്ടായിരുന്നോ.. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്നെ കണ്ടിരുന്നേൽ ഈ വാതിൽ ഇത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ തുറക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ.. ഹസി ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു.. ഞങ്ങൾക്കു ദിയനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം..ഇങ്ങള് വഴി മാറി തരോ അതോ.. പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും ഹസി അവർക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി മാറി കൊടുത്തു.. അവർ ദിയയുടെ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ അവൾ ജനലിലൂടെ പുറത്തോട്ട് നോക്കി നിക്കായിരുന്നു.. എന്നും ആ കാഴ്ച തന്നെയല്ലേ കാണുന്നെ..

കുറച്ച് നേരത്തിന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്ക് നീ.. ഹെസ്‌ലിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഹെസ്‌ലി നീ.. അവൾ മാത്രം അല്ല ഞങ്ങളും ഉണ്ട്.. അവൾക്ക് പിറകിലായി അല്ലുവും ജുവലും വന്നു നിന്നു.. അല്ലു ജുവലേ.. ഹോ അപ്പൊ നീ ഞങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ.. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തലയും താഴ്ത്തി നിന്നു.. നീയെന്തിനാ ദിയ തല താഴ്ത്തുന്നെ..തെറ്റ് ചെയ്തവരുടെ തലയാണ് കുനിഞ്ഞു പോകുന്നത്..ഇവിടെ നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം.. ഹെസ്‌ലി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ തല ഉയർത്തി.. ഇനി പറ ദിയ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം..എല്ലാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ മാത്രം എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയെ.. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു.... ദിയ എന്നെ നോക്ക് നീ..ഇങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോവും എന്ന് കരുതിയോ നീ..ഞങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടെ ഇവിടുന്ന് പോവൂ.. ഇവർ പറഞ്ഞു എന്റെയും ഷാനുവിന്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണ് നീ ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന്..

ഇതിൽ നിന്നും ഞാനെന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടെ..ഇനി നിനക്ക് ഷാനുവിനെ.. അവളെ പറഞ്ഞു മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ദിയ അവളുടെ വായ പൊത്തി.. നീയെന്തൊക്കെയാ ഹെസ്‌ലി പറയുന്നേ..ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ നീയിപ്പോ പറഞ്ഞെ.. എന്നാ പറ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം.. അവൾ ഒന്നും പറയില്ല..കാരണം പ്രശ്നം അവൾക്കല്ല എനിക്കാ..ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ അവൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത്.. എന്തിന്.. പിന്നീട് ഹസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എല്ലാരും ഷോക്ക് ആയി.. നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഷാനുവിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ..അപ്പൊ തന്നെ ഇവളെയും കൂട്ടി ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പോരാൻ നിന്നതാ..പക്ഷെ ഇവള് സമ്മതിച്ചില്ല..

അപ്പോഴാ നിന്റെയും ഷാനുവിന്റെയും കല്യാണം അവിടെ നടന്നത്..അതോടെ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവിടെ നിക്കാതെ ഇവളെയും കൂട്ടി ഞാൻ പോന്നു..എന്നോട് കുറെ ചോദിച്ചു ഇവള് എന്താ കാര്യം എന്ന്..നിങ്ങളോട് കൂട്ട് കൂടുന്നതിൽ നിന്നും ഇവളെ വിലക്കിയപ്പോഴും ചോദിച്ചു..അവസാനം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇവള് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത്.. ഷാനു അവൻ എന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല.. ദിയയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഹസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഹെസ്‌ലിയുടെ മനസ്സിൽ..ഒപ്പം ആ പേരും റസാഖ്.. ആ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ.. എന്താഡാ എന്താ നീ ആലോജിക്കുന്നെ.. അല്ലടി ആ പേര്.. പേരോ.. ആ ഹസി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റസാഖ്..ആ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ട പോലെ.. നീയൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ..എന്തേലും ക്ലൂ കിട്ടിയാലോ..

ഇല്ലടി..ഓർമ കിട്ടുന്നില്ല..നിങ്ങള് വാ..ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം..എനിക്കിതിരി ജോലി കൂടിയുണ്ട്.. അവരെ വീട്ടിൽ ആക്കി ഹെസ്‌ലി ഷാനുവിന് വിളിച്ചു.. ഇവളിതെന്തിനാപ്പോ വിളിക്കുന്നെ.. ഹെലോ.. ഷാനു നീ ടൗണിലേ ഹോട്ടൽ വൈറ്റ്ലോട്ട് വാ.. എന്തിനാടി.. വാ അത്യാവശ്യം ആണ്.. ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും അവൻ വന്നു..അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിനാനുസരിച്ചു ഫാമിലി റൂമിലോട്ട് ആണ് അവൻ പോയത്..അവനെ കണ്ടതും അവൾ അവനെ മാടി വിളിച്ചു.. എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞെ. ഇരിക്ക്.. അപ്പോഴേക്കും വൈറ്റർ വന്നതും അവർ രണ്ട് കോഫിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു.. ഇനി പറ എന്താ. ആയിഷ , ആരിഫ് , ഇവര് ആരാ.. ഹെസ്‌ലി..നിനക്ക്.. ആയിഷ ഖാസിം, ആരിഫ് ഖാസിം ഇബ്രാഹീം..ഇവര് ആരാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ.. ഷാനു അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് തന്നെ നോക്കി..ആ മുഖം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന്.. ഷാനു..ചോദിച്ചതിന് മറുപടി താ.. എന്റെ കാക്കയും ഇത്തയും ആണ്........ തുടരും..

