💖 HeZliN💖: ഭാഗം 46

രചന: Jumaila Jumi

ഷാനു..ചോദിച്ചതിന് മറുപടി താ.. എന്റെ കാക്കയും ഇത്തയും ആണ്.. അത് കേട്ടിട്ടും അവളുടെ മുഖത്ത് ഞെട്ടൽ ഒന്നും അവൻ കണ്ടില്ല.. ഹെസ്‌ലി..നിനക്കെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ.. ഇനിയുമുണ്ടോ ഇത് പോലെ എന്നിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചത്.. ഹെസ്‌ലി ഞാൻ ഒന്നും hide ചെയ്തിട്ടില്ല..നമ്മൾ ശരിക്കും ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നിന്നോട് പറയാം എന്ന് കരുതിയതാ..പക്ഷെ നിനക്കെങ്ങനെ ഇതൊക്കെ.. നിങ്ങളെ ഫാമിലിയെ കുറച്ചറിയാൻ എനിക്ക് മൂന്നാമതൊരാളുടെ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നു.. Ok fine.. ഇനി ഞാനായിട്ട് ഒന്നും hide ചെയ്യുന്നില്ല..നീ അറിയണം എല്ലാം.. (ഇനി കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക് ആണേ..നമ്മടെ ഷാനുവിന് എന്തിനാ ഗേൾസിനോട് ഇത്രക്ക് ദേഷ്യം എന്നറിയണ്ടെ..അപ്പൊ ചലോ ബേബി ) B D Group ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന നമ്പർ one കമ്പനി ആവാൻ കാരണം എന്റെ ഇക്കാക്ക ആരിഫ് ഖാസിം ഇബ്രാഹിം ആണ്..

ഞാൻ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്..ഉപ്പയും ഉമ്മയും ലവ് മാര്യേജ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാന്റെ വീട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല..പക്ഷെ ഉമ്മാന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ട്.. ഉപ്പാക് വല്യുപ്പാനെ(ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പ) ഭയങ്കര കാര്യം ആയിരുന്നു..അതോണ്ടാണ് വലിയുപ്പാന്റെ പേര് തന്നെ ഞങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് ഇട്ടത്..B D group.. അഥവാ ബദറുദ്ധീൻ ഗ്രൂപ്പ് BD group അതിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നേരത്തായിരുന്നു അവളുടെ വരവ്. ഹസീന.. ഇക്കാന്റെ സ്വന്തം ഹസി.. ആദ്യം ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അവളോടും ഉണ്ടായിരുന്നത്..ഞാൻ ഡിഗ്രി ബാംഗ്ളൂർ ആയിരുന്നു..എന്നും ഇക്കാക്ക ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവളെ പറ്റിയായിരുന്നു.. ഹസി ഇന്ന് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു..അവളിന്ന് ഇന്ന കളർ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇട്ടത്..

അവള് ഇന്ന് നേരം വൈകിയാണ് വന്നത്..അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇക്കാക്കാന്റെ സംസാരത്തിൽ മുഴുവൻ അവളായിരുന്നു.. കുറച്ച് ദിവസാം അവൾ ഓഫീസിൽ വന്നില്ല..അന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞു..അവസാനം ഞാൻ ആണ് ഇക്കാക്കാനോട് ചോദിച്ചത്..അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്.. ഇക്കാക്ക.. i think you love her?? I don't know..shanu..but. she is not am nothing..എന്തോ അവളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.. എടാ കള്ള കാമുകാ ഇത് തന്നെയാണെടാ പ്രണയം..ലവ്..കാതൽ..ഇഷ്‌ക്.. പ്യാർ.. മോഹബ്ബത്.. നീയൊന്ന് പോയെ ഷാനു. ഓഹോ അപ്പോഴേക്കും ക്യമുകന് നാണം വന്നു.. നീ പോയെ. ഞാൻ വെക്കാ.. പിന്നെ അവൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹസിനോട് ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും അവൾ തിരിച്ചു. ഇഷ്ടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു..അതിൽ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു..

കാരണം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പാന്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തി. അതിനിടക്ക് ഇക്കാക്ക അവന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. പിന്നേ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവര്ക്കും അവന്റെ സന്തോഷം ആണ് വലുത്. ഞാൻ MBA ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് അവരുടെ കല്യാണം.. എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും അധികം ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിനാണ് വന്നത്..അത് കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇത്താത്താൻ്റെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടാണ്.. ഒരുതരം മരവിപ്പ് ബാധിച്ച പോലെയായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക്.. ഇക്കാന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവളുടെ കല്യാണവും നടത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരിക്കായിരുന്നു..അതിനിടക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം.. Suicide ആയിരുന്നു..എന്തിനെന്നോ ഏതിനെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല..അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചുമ്മാ ഞാൻ അവളുടെ മുറിയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കി..

ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പൊ ആണ് അലമാരയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ടത്.. ഞാൻ അതെടുത്തു നോക്കി..അതിന് മുകളിൽ "Sorry"എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.. ഞാൻ വേഗം അത് തുറന്ന് നോക്കി..അതിൽ അവളുടെ ഫോൺ ആയിരുന്നു..കൂടെ ഒരു ലെറ്ററും.. "എന്റെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അത് ആരുടെ മുന്നിലും അടിയറവ് വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല..ഞാൻ പോവാണ് സോറി.." ഇതായിരുന്നു അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത്..അത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിൽ ആയില്ല. ശ്രദ ഫോണിലോട്ട് വന്നതും ഞാൻ വേഗം ഫോൺ എടുത്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു..ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് ഗാലറി ആണ്. അതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഫോട്ടോസ്..ഒരു സഹോദരനും സ്വന്തം സഹോദരിയെ ആ ഒരു കോലത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല.. അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ..

എന്റെ ഇത്താത്താൻ്റെ ബാത്രൂം വീഡിയോ ആയിരുന്നു..അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റി.. പിന്നീട് ഞാൻ അവളുടെ വാട്സ്ആപ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോക്കി..അതിൽ മുകളിൽ തന്നെ "Devil" എന്ന ഒരു നമ്പർ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു..അത് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ താഴെ വീണു.. ആ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നാണ് അവളുടെ ആ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്..അതിന് താഴെ അവളുടെ കുറെ വോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു..പക്ഷെ അയാൾ അയച്ച ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അല്ലാതെ അയാളുടെ വോയിസ് ഒന്നും അതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.. അവളുടെ വോയിസ് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി..ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മോഫിങ് ആണ്..പിന്നെ ആ വീഡിയോ അത് അവൾ അറിയാതെ ആരോ ക്യാമറ വെച്ച് എടുത്തത് ആണ്. അതും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച്..ഞാൻ ഇക്കാക്കാനോട് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു..

ഷാനു തൽക്കാലം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി..ഉമ്മയും ഉപ്പയും അറിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല.. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവൻ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആയിരുന്നു..എനിക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരുച് പോന്നു..എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വന്നു..ഇക്കാക്കാനെ കണ്ടപ്പോ അത് എന്റെ ഇക്കാക്ക തന്നെയാണോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നി..ആകെ എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള പോലെ..ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആയിശാന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ആവും എന്ന്. പക്ഷെ അതല്ല കാരണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇക്കാക്കാന്റെ റൂമിൽ നിന്നും അവന്റെയും ഹസിയുടെയും വഴക്ക് കേട്ടപ്പോ ആണ്. അവനോട് കാര്യം ചോദിച്ചെങ്കിലും സമയം ആവുമ്പോ പറയാം എന്നും പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറി..അവിടുന്ന് ഒരാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇക്കാക്കയും.. അതും കൂടി ആയപ്പോ ഉമ്മ ആകെ തളർന്ന് പോയി..വീടിന്റെ നെടും തൂൺ വീണ പോലെ ആയി..

അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി ഹസിന്റെ റൂമിൽ നിന്നും സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ റൂമിന്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി..അവൾ ഇദ്ദ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.. (ഇദ്ദ എന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ 40 ദിവസം അല്ലേൽ 4 മാസം 10 ദിവസം ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കണം അതിനാണ് പറയുന്നത്) പക്ഷെ അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി.. ആരോടോ ഫോണിൽ ഇക്കാന്റെയും ആയിശാന്റെയും മരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു..അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ രണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനും അവൾക്ക് പങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന്.. റൂമിൽ എന്നെ കണ്ടതും അവൾ വേഗം ഫോൺ ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചു.. നീയെന്താ ഷാനു ഇവിടെ..നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലാന്ന് അറിയാവുന്നതല്ലേ.. ഷാനു അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി..അത് ഹസി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിന്നു..

ഷാനു നീയിപ്പോ പുറത്ത് പോകുന്നോ അതോ ഞാൻ ഉമ്മാനെ വിളിക്കണോ.. വിളിക്കടി. ഷാനു. നിന്നോടല്ലടി ഉമ്മാനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞെ.. ഷാനു മര്യാദക്ക് സംസാരിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഇക്കാക്കാന്റെ.. ബാക്കി പറയുന്നതിന് മുന്നേ ശാനുവിന്റെ കൈ അവളുടെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്നു..കവിളിൽ കൈ വെച്ച് ഹസി അവനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. എന്റെ ഇക്കാക്കാൻറെ പേര് പറയാൻ പോലും നിനക്ക് ഇനി അവകാശം ഇല്ല..പറയടി..ഏത് ##@&& മോൻക്ക് വേണ്ടിയാണെടി പുല്ലേ നീ ഇത് ചെയ്തത്.. ഷാനു. നീ..നീയെന്തൊക്കെയാ..ഈ പറയുന്നേ..എനിക്ക്..എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.. ഛി നിർത്തടി നാവാട്ടം..എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെയുള്ള നിന്റെ ഈ അഭിനയം ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട.. പറഞ്ഞോ ആർക്ക് വേണ്ടി..എന്തിന് വേണ്ടി..നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു.. ഷാനു ഞാൻ ഒന്നും.. അപ്പോഴേക്കും ഷാനു അവളുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു ചുമരിലോട്ട് തള്ളി..

എന്റെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആണ് ഭാവം എങ്കിൽ കൊന്ന് കളയും ഞാൻ.. ഷാനു..ഞാൻ..പ..പറ.. അവൾ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയതും ഷാനു അവളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്നും പിടി വിട്ടു..അവൾ കഴുത്തിൽ കൈ വെച്ച് ചുമച്ചിട്ട് അവനെ ഭയത്തോടെ നോക്കി.. മ് പറ..ഒന്നും എന്നിൽ നിന്നും ഒളിക്കാൻ നോക്കണ്ട.. റസാഖ്..അയാള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ.. എന്തിന്.. അത്..നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത്..സ്വത്തിന് വേണ്ടി.. പറഞ്ഞു തീർന്നതും അവിടെയുള്ള ഗ്ലാസ് ജാർ എടുത്ത് അവൻ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു.. എന്നിട്ട് കിട്ടിയോടി നിനക്കും നിന്റെ മറ്റവൻക്കും ന്റെ ഇക്കാക്കാന്റെ സ്വത്ത്.. എന്റെ സാഹചര്യം. ഹ്മ് സാഹചര്യം..ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ന്റെ ഇത്താത്താൻ്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ്..നിനക്കറിയാല്ലോ എന്തിനാ അവൾ മരിച്ചതെന്ന്..ആ വിഡിയോ അതെങ്ങനെ.. അത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതാ.. അതിന് രൂക്ഷമായ ഒരു നോട്ടം ആയിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി..

ആദ്യം ആയിഷാനെ വെച്ച് എല്ലാ സ്വത്തും കൈക്കലാക്കാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ..അതിന് വേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ അവളുടെ ബാത്‌റൂമിൽ ക്യാമറ വെച്ചത്.. മുഖമടക്കി ഒരടിയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നടന്നത്.. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നിട്ടു കൂടി മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ സ്വകാര്യതയെ misuse ചെയ്തതിന്..ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി.. അവളുടെ ഫോണിൽ devil എന്നൊരു contact ഉണ്ടായിരുന്നു..അതിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും വന്നിട്ടുള്ളത്..അതാരാ.. റസാഖിന്റെ മകൻ അർഷിക് ആണ് അവൾക്ക് അതൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്..ഞാൻ അത് ആദ്യം അവൻക്ക് ആണ് അയച്ചു കൊടുത്തത്.. അവൾക്കറിയായിരുന്നോ.നീയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന്.. ഇല്ല..പിന്നെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു.. അർഷിക് ആ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു..

ആ ടൈമിൽ ആണ് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നത്.. നിനക്കെന്താ ആയിഷ പറ്റിയെ..എന്ത് കോലാടി ഇത്.. അത്പിന്നെ ഇത്താ എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു തലവേദന..അതാ. മ്..ആയിഷ എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്..ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരോ.. ഇത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ..എനിക്ക് തലവേദന ആണ്. പ്ലീസ്.. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ്..ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടാൽ നിന്റെ തലവേദനക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടിയാലോ.. ഹസി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാതെ ആയിഷ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. ഞാൻ പുറത്ത് ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടാവും.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ പോയി. ആയിഷ നേരെ ഗാർഡാനിലോട്ട് പോയി.. എന്താ ഇത്താ..എന്താ പറയാൻ ഉള്ളത്.. ഹസി അവളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ആ വിഡിയോ ആയിഷാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു..അത് കണ്ടതും ആയിഷ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവളെ നോക്കി. ഇത്.. സംശയിക്കേണ്ട..ഞാൻ തന്നെ എടുത്തതാ.. എന്തിനാ..എന്തിന് വേണ്ടിയാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ.. അവളെ പിടിച്ചു കുലുക്കി കൊണ്ട് ചോദിച്ചതും ഹസി അവളെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് അവളുടെ കൈ വിടുവിച്ചു.

ഹേയ് ആയിഷ കൂൾ..ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല.. ഹസി അവിടെയുള്ള ടേബിളിൽ നിന്നും കുറച്ച് papers എടുത്ത് ആയിഷാക്ക് നേരെ നീട്ടി ..അവൾ ഒരു സംശയത്തോടെ ഹസിനെയും ആ paper .ലോട്ടും മാറി മാറി നോക്കി.. നോക്കണ്ട..ഈ വീടും സ്ഥലവും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്റെ പേരിലോട്ട് ആക്കിയതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ്..പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഇക്കാക്കാന്റെ സൈൻ വേണം. മൂപ്പര് ആണല്ലോ B D ഗ്രൂപ്പിന്റെ md.. അത് നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കേണ്ട.ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം എന്റെ ഇക്കാക്കാന്റെ അധ്വാനം ആണ്..ആ മനുഷ്യന്റെ ചോരയാണ് ഇതൊക്കെ. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതി തരണം അല്ലെ..നടക്കില്ല. .. ഓക്കേ ഫൈൻ..ഖാസിമിന്റെ സന്തതി ആണെന്ന് തെളിയിച്ചല്ലോ..എന്നാ മോള് ചെല്ലു.. ആവശ്യം എന്റേത് ആയി പോയില്ലേ..അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ മാർഗം നോക്കേണ്ടി വരും.. അന്ന് രാത്രി ആയിശാന്റെ ഫോണിലോട്ട് അർഷിക് വിളിച്ച് അവളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ നെറ്റിൽ ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി തന്നെയാണ് അവൾ. ..

ബാക്കി ഹസി പറഞ്ഞില്ല..ഷാനുവിന്റെ കണ്ണ് ആകെ രക്തവർണമായിട്ടുണ്ട്.. ഇക്കാക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ ഇത്.. മ്.. ഒരു രാത്രി ഞാൻ ഫോൺ റൂമിൽ വെച്ച് താഴോട്ട് പോയി..ഫോൺ ലോക്ക് ആയിരുന്നില്ല..അപ്പൊ റസാഖ് എന്റെ ഫോണിലോട്ട് വിളിച്ചു. അറ്റന്റ് ചെയ്തത് നിന്റെ ഇക്കാക്കയായിരുന്നു..അയാൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്തു..സംശയം തോന്നിയ നിന്റെ ഇക്കാക്ക എന്റെ ഫോൺ സേർച്ച് ചെയ്തു..,അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം.. ഞാൻ റൂമിലോട്ട് വന്നപ്പോ കണ്ടത് എന്റെ ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരിഫ്നേയാണ്.... എന്നെ കണ്ടതും പാഞ്ഞ് വന്നു എന്റെ മുഖം നോക്കി ഒന്ന് തന്നു.. നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയടി കൂടെ നിന്ന് ഒറ്റി കൊടുക്കാൻ..ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ടല്ലേ കണ്ടത് എന്നിട്ടും.... ഹും എല്ലാം അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ നല്ല പിള്ള വേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.. എന്തിനാടി നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട്.. ഉത്തരം സിമ്പിൾ..ഈ കാണുന്ന എല്ലാം എന്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റണം.. ഹും നടക്കുന്ന വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടേൽ പറയടി.

ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ പുന്നാര പെങ്ങളും പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടെന്തായി. അവൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവളെ നോക്കി.. നോക്കണ്ട..ഞാൻ തന്നെയാണ് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചത്..അതും അവളുടെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട്.. എടി.. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ കയ്യിലുള്ള അവളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു..അവളെ തന്നെ നോക്കികൊണ്ട് അവൻ ഫോൺ അറ്റന്റ് ചെയ്തു.. ഹെലോ മിസ്റ്റർ ആരിഫ് ഖാസിം ഇബ്രാഹീം.. അവൻ നെറ്റി ചുളിച് കൊണ്ട് ചെവിയിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുത്തു അതിലോട്ട് നോക്കി..പിന്നെ അവളെ നോക്കി ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചു.. ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കണ്ട..നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ മറുപടി ഇല്ലാതായപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സംശയിച്ചതാ..ഇനിപ്പോ മുഖവുരയുടെ ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ..ഹസിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ആ എഗ്രിമെന്റിൽ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തേക്ക്.. ഇല്ലേൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും.. ചു ചു. ഇല്ലേൽ മരിച്ചു പോയ നിന്റെ പുന്നാര പെങ്ങളെ ശരീരം ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണും..മരിച്ചിട്ടും അവളുടെ ശരീരത്തെ കാമ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണും..നിനക്ക് കാണണോ അത്. ഒരു നിമിഷം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫോൺ താഴെ വീണു..

ഹസി അതെടുത്തു അവൻക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. ഖാസിമിന്റെ സന്തതി ഭീഷണിയിൽ ഒന്നും വീഴില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണെടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചത്..ഇനി മോൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആലോജിക്ക്..ഈ രാത്രി മുഴുവൻ നിനക്ക് സമയം ഉണ്ട്..നാളെ രാവിലെ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്ത് അവളെ ഏല്പിക്കണം..അതോടെ അവളുടെ അവിടുത്തെ ജോലി തീർന്നു. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആലോജിക്ക്.. ഫോൺ കട്ട് ആയതും ആരിഫ് പകയാർന്ന കണ്ണുകളോടെ അവളെ നോക്കി.. സ്നേഹത്തിൽ മായം കലർത്താൻ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല..അതാ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നെ.. കൂൾ..എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബിപി കൂട്ടുന്നെ..ദാ ഇതിൽ ഒന്ന് ഒപ്പ് വെച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഒള്ളു.. ഞാൻ ചത്താലും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും നിനക്കോ അവൻക്കോ കിട്ടില്ലടി.. എന്നാൽ നാളെ നേരം പുലരുമ്പോ ചത്ത് പോയ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ശരീരം ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നത് നീ കണ്ടോ.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ അവിടെ നിന്നും പോയി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആരിഫിന്റെ തൂങ്ങിയാടുന്ന ശരീരം ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടത്..

എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഒരു ഏങ്ങലടി കേട്ടപ്പോ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി..വാതിലിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന ഖാസിമിനെയും മറിയനെയും കണ്ടതും ഷാനു എന്ത് പറയണം എന്നറിയാതെ നിന്നു.. ഖാസിമിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഹസിനെ ചുട്ടെരിക്കാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഷാനു ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നാല് പേര് അല്ലാതെ അഞ്ചാമതൊരാൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല..മനസ്സിലായല്ലോ നിനക്ക്.. അവൻ തലയാട്ടി സമ്മതം അറിയിച്ചു..ഖാസിം മറിയയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു റൂമിലോട്ട് പോയി..അവർ പോയതും ഷാനു ഹസിയുടെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വീടിന് വെളിയിലോട്ട് തള്ളി.. ഇനി ഈ വീട്ടിലോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ നിനക്ക് സ്ഥാനം ഇല്ല..നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്റെ ഉമ്മ ഒരു പെണ്ണായത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ്. അത്രയും പറഞ്ഞ് അവൻ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു..അതിന് ശേഷം എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്നത് തന്നെ ദേഷ്യം ആണ്..എന്നിട്ട് അവൻ ഉമ്മാന്റെ റൂമിലോട്ട് പോയി..

അപ്പോഴാണ് അവരുടെ റൂമിൽ നിന്നും അടക്കിപിടിച്ച സംസാരം കേട്ടത്.. ഇങ്ങള് കേട്ടില്ലേ അവൾ പറഞ്ഞത്.. മ്.. റസാഖ്..അവൻ അവൻ അപ്പൊ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല..അല്ലെ.. മ്.. അവൻ നമ്മളെ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു..നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകി പോയി.. ഷാനു..അവൻ ഇനി അവന്റെ പിറകെ പോവോ.. ഇല്ല..അവനെ ഇതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം..ഞാൻ അതല്ല ഇപ്പൊ ആലോജിക്കുന്നെ.. എന്താ.. റസാഖ് നമ്മളെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ..ഉറപ്പായും അവൻ മൻസൂറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നാലെയും ഉണ്ടാകും.. അത് കേട്ടതും ഹെസ്‌ലി അവിടെ നിന്നും ചാടി എണീറ്റു.. ഷാനു..നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ ഉപ്പാനെ അറിയാം........ തുടരും..

