💖 HeZliN💖: ഭാഗം 47

രചന: Jumaila Jumi

റസാഖ് നമ്മളെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ..ഉറപ്പായും അവൻ മൻസൂറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നാലെയും ഉണ്ടാകും.. അത് കേട്ടതും ഹെസ്‌ലി അവിടെ നിന്നും ചാടി എണീറ്റു.. ഷാനു..നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ ഉപ്പാനെ അറിയാം.. എന്താ.. എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരും മൻസൂർ എന്നാ.. ഓ വല്യ കാര്യം ആയി. നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് മാത്രേ ആ പേര് ഉണ്ടാവു.. ആ you are right.. you continue.. Continue ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല..ഞാൻ അയാളെ പറ്റി ഉപ്പാനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഉപ്പ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു.. എന്താ പറഞ്ഞെ.. ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ..ഇനി അതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട എന്ന്.. അതെന്താ ഉപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ.... എനിക്കും അറിയില്ല..ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല..അതൊക്കെ പോട്ടെ..

എനിക്ക് ഒരു ഇത്താത്തയും ഇക്കാക്കയും ഉള്ള കാര്യം നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞെ.. അതൊക്കെ ഒരാള് പറഞ്ഞു.. ആര്.. അറിയാൻ ടൈം ആയിട്ടില്ല മോനെ.. അവൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവളെ നോക്കി.. ഇയാളോട് എല്ലാം പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാ..പക്ഷെ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നൂടെ ആലോചിക്കണം എന്ന് തോന്നി.. ഓ..അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ എഴുനേറ്റു.. അല്ല പോവാണോ.. കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ.. അതൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചെ. അവൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കി പിറുപിറുത്തു.. ഇജ്ജെന്താ ആലോജിക്കുന്നെ.. മ്ച്.. അവർ രണ്ടും നടന്ന് പുറത്തെത്തി.. ആയ് തൊരപ്പൻ കാറും കൊണ്ടാണല്ലോ വന്നേക്കുന്നെ..ഒരു ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചാലോ..അയ്യോ കയ്യിൽ സ്‌കൂട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.. ഇനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും..ആ പഞ്ചർ .. അല്ലേൽ വേണ്ട..ആറ്റു നോറ്റ് കിട്ടിയ സ്‌കൂട്ടി ആണ്..

അതിന് അറിഞ്ഞോണ്ട് പണി കൊടുക്കണ്ട.. അവൾ സ്‌കൂട്ടിയെ നോക്കി ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഷാനു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഇവളെന്താ ഇതിന്റെ സ്കാനിംഗ് എടുക്കാണോ.. ഹെസ്‌ലി ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഭയങ്കര ആലോചനയിൽ ആണ്. അല്ല കാർക്കോടകനോട് ലിഫ്റ്റ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ..വേണോ..ആ ചോദിക്കാം..പോയാ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു റൈഡ്..യൂറീക്ക.. അവൾ ചിരിച്ചോണ്ട് അവനെ നോക്കിയതും അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഷാനുവിനെയാണ് കണ്ടത്.. ഉയ്യോ..എല്ലാം കണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ.. ഹീ ഹീ.. എന്താ കുറെ നേരം ആയല്ലോ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങീട്ട്.. അല്ല നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ട് അല്ലെ പോകുന്നേ.. അതിന്.. എന്റെ സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറിക്കോ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം.. എന്താ.. അല്ല ഒപ്പം പോവാം.. വേണ്ട..ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്നാൽ എന്റെ വണ്ടി പറന്നോണ്ട് വരോ അങ്ങോട്ട്.. ആ അത് ശരിയാണല്ലോ..

പിന്നെ നിന്റെ ഈ പാട്ട സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല..നിനക്ക് വേണേൽ എന്റെ ഒപ്പം പോര്.. അയ്യടാ..അത്രക്ക് സഹതാപം ഒന്നും വേണ്ട..ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ അറിയാമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവാനും എനിക്ക് അറിയാം.. ഹ്മ്.. ഹെല്പ് കൊണ്ട് വന്നേക്കുവാ കള്ള ബടു.. അവൾ സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് മിററിലൂടെ അവനെയൊന്ന് നോക്കി.. തെണ്ടി നിക്കുന്ന നിൽപ് കണ്ടില്ലേ..ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചൂടെ എന്നോട്..ഓ അല്ലേൽ എന്തിനാ അങ്ങേരെ പറയുന്നേ..ചോദിച്ചപ്പോ ജാഡ ഇട്ട് നിന്നിട്ടല്ലേ.. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം.. അവൾ പോയതും ഷാനു അവൾ പോയ വഴി നോക്കി നിന്നു.. ശേ.. അവള് ചോദിച്ചപ്പോ ഓക്കേ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു..ഇനിയിപ്പോ എന്താ വഴി.. എന്നും ആലോചിച്ചു നിന്ന അവന്റെ കണ്ണ് നേരെ ടയറിലോട്ട് പോയി.. ആ..എന്റെ പഞ്ചർ കുട്ടാ..ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പൊളി പൊളിക്കും.. അവൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു..

എന്നിട്ട് പതിയെ ടയറിന്റെ കാറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടു.. അങ്ങോട്ട് വേഗം പൊക്കൂടെ എന്റെ കാറ്റേ..ആ..കഴിഞ്ഞു..ഇനി അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചുനോക്കാം.. അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതും പിന്നിൽ ഹെസ്‌ലി സ്‌കൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. ഹീ..ഹീ... മ്.. അവൾ എന്താ എന്ന് പിരികം പൊക്കി ചോദിച്ചു.. അതോ..കാറ്റ്..ടയർ..പഞ്ചർ..പടച്ചോനേ ഇവള് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ.. എന്താ.. പഞ്ചർ.. ആഹാ എവിടെ.. അവൾ ചിരിച്ചോണ്ട് ടയറിലോട്ട് നോക്കി..എന്നിട്ട് അവനെയൊന്ന് നോക്കി.. ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരോ.. അയ്യോ അതിന് സാർ എന്റെ ഈ പാട്ട സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറോ.. അത് മാത്രം അല്ല എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ സാറിന്റെ വണ്ടി പറന്ന് വരോ അങ്ങോട്ട്.. കാലത്തി..കൊടുത്തത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തരാൻ ഇവളെന്താ ബുമാറാങ് ആണോ.. അവൻ താഴെ നോക്കി പിറുപിറുക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കി..

എന്താ.. അല്ല കുറെ നേരം ആയല്ലോ താഴോട്ടും നോക്കി നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ലതും കളഞ്ഞു പോയോ എന്ന് നോക്കിയതാ.. പോയാലും പോയില്ലേലും നിനക്കെന്താ..മിണ്ടാതെ പോവാൻ നോക്ക്.. ആ..ആ..പോവാൻ തന്നെയാണ് നിക്കുന്നത്.. അവൾ പോയതും അവൾ പോയ വഴിയേ നോക്കി അവൻ കുറെ പ്രാകി.. ശേഷം കാറ്റ് പോയ ടയറിനെ നോക്കി അവൻ അണ്ടി പോയ അണ്ണാനെ പോലെ നിന്നു.. പുല്ല് ..എന്നാലും എന്റെ ടയറേ.. അവളുടെ സ്വഭാവം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ഗധി വരില്ലായിരുന്നു. പെട്ടന്നാണ് അവന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്‌കൂട്ടി വന്ന് നിന്നത്..നോക്കിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി. ഇവിടെ നിന്ന് വെയില് കൊള്ളേണ്ട..കയറിക്കോ.. കേൾക്കേണ്ട താമസം അവൻ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ കയറി..അവൾ ഒരു ചിരിയോടെ വണ്ടി എടുത്തു.. എന്നാലും കാർക്കോടകന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര..ഹോ..ദേഹത്തൂടെ എന്തൊക്കെയോ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ..

ഇതേ സമയം തട്ടത്തിനിടയിലൂടെ പാറുന്ന അവളുടെ മുടികളെ ഒരു ചിരിയോടെ കൈ കൊണ്ട് ഒതുക്കി വെക്കായിരുന്നു അവൻ..പെട്ടന്നാണ് അവൾ വണ്ടി നിർത്തിയത്..പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് ആയത് കൊണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു..അവളുടെ ഹെല്മെറ്റിൽ അവന്റെ തല ഇടിച്ചു.. ഹോ..ഇജ്ജ് എന്നെ കൊല്ലാൻ ആണോടി ഇതുമ്മെ കേറ്റിയത്.. നോക്ക്.. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്നേ..ഇജ്ജല്ലേ നോക്കാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചെ.. എടാ പൊട്ടാ അതല്ല...മുന്നോട്ട് നോക്കടാ കാലാ.. അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിങിന് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പോലീസ് അല്ലെ..അതിന് നീയെന്തിനാ വണ്ടി നിർത്തിയെ.. എടൊ കാലാ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല.. ഓഹോ..ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണോടി ഇജ്ജ് ഇതിൽ കേറി ഇങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞോണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചേ ഹീ ഹീ..അതൊരു കയ്യബദ്ധം..പ്ലീസ്..എന്തേലും ഒന്ന് ചെയ്യ്.. ഹ് മ്..

ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്.. എന്തിനാ.. അവൾ ഇറങ്ങിയതും അവൻ മുന്നിൽ കയറി..ഇനി കേറ്.. അവൾ കയറിയതും അവൻ വണ്ടി എടുത്തു..അവർ പോലീസിനെ മറി കടന്ന് പോയതും അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ അവനെ നോക്കി.. അപ്പൊ തനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.. ഹേ.. എന്താ.. അതൊണ്ടല്ലേ അവര് കൈ കാണിക്കാഞ്ഞേ.. ഉയ്യോ...എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്..പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ ആണെന്നേ ഒള്ളു.. എന്നിട്ട് അവരെന്താ കൈ കാണിക്കാഞ്ഞേ.. ദേ ഇത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട്.. അവൻ ഹെൽമെറ്റ് തൊട്ട് കാണിച്ചു.. എന്നാ തനിക്ക് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുടായിരുന്നോ.. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ രസം.. അവൾ അവന്റെ വയറിൽ പിച്ചിയതും അവൻ ആർത്തു കരഞ്ഞു. എടി യക്ഷി..എന്തൊരു. നുള്ള് ആണേടി നുള്ളിയെ.. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ രസം.. പിന്നെ അവൻ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല.. രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് സ്‌കൂട്ടിയിൽ വരുന്നത് കണ്ടതും ലിയയുടെ കണ്ണ് തള്ളി.. ഉമ്മാ..ഇങ്ങള് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ..

അവൾ ഗേറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടിയതും മറിയയും സൈനബയും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കി.. ഇങ്ങളെന്താ ഉമ്മ കാണുന്നെ.. അവർ രണ്ട് പേരും അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കി.. ഷാനുവും ഹെസ്‌ലിയും ഒരുമിച്ച് സ്‌കൂട്ടിയിൽ വരുന്നു.. ആ ആണല്ലേ..അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിന് കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല.. അവർ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട് ഒന്ന് ഇളിച്ചു കാണിച്ചു അകത്തോട്ട് പോയി.. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഷാനുവും ഹെസ്‌ലിയും ഒക്കെ ഷാനുവിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി.. ഹെസ്‌ലി നാളെ മുതൽ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം.. നാളെയോ.. ആ നാളെ..ഇജ്ജ് അല്ലെ പറഞ്ഞെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം എന്ന്.. ആ ആണല്ലേ..ഓക്കേ . അവൾ അതും ആലോചിച്ചു നടക്കുമ്പോ ആണ് ലിയ അവളുടെ മുന്നിൽ വന്നത്.. മ് എന്താ.. ഞാൻ ഇത്തൂനോട് ചോദിച്ച കാര്യം എന്തായി. എന്ത് കാര്യം. ഇവിടെ നിക്കുന്ന കാര്യം..

ആദ്യം നീയൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ട് മര്യാദക്ക് നിക്ക്.. അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾ കയറ്റി വെച്ച മസിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൂൾ ആയി നിന്നു.. ആ ഇപ്പൊ ഓക്കേ..ഇനി ഉത്തരം..തൽക്കാലം ആ കാർക്കോടകനെ വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാനും ഞാൻ ഉദ്ധേശിച്ചിട്ടില്ല.. സത്യം.. സത്യം..ശിവം..സുന്ദരം.. ഉയ്യോ..ശിവനും സുന്ദരനും ഒക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ..സത്യൻ മതി. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഹെസ്‌ലിനെ പിടിച്ച് വട്ടം കറക്കി.. ഇനി ഞാൻ പോയി ഇത്തിരി ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കട്ടെ.. എന്തിന്.. ഇങ്ങളോട് വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത മസിൽ ഒക്കെ പെരുപ്പിച്ചു നിന്നപ്പോ ഉള്ള എനർജി മുഴുവൻ പോയി. ഹോ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി..ഇനി പാകിസ്ഥാൻ എന്താവോ എന്തോ.. എന്നും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ലിയ അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി..അവൾ പോകുന്നതും നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ ഹെസ്‌ലി റൂമിലോട്ടും പോയി.. രാത്രി ഷാനു വന്നപ്പോ ഹെസ്‌ലി ബെഡിൽ കിടന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കായിരുന്നു..

അവനെ കണ്ടതും അവനെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവൾ വീണ്ടും ഫോണിലോട്ടു തന്നെ നോക്കി.. അല്ല എന്താ മേടം ഇന്ന് ബെഡിൽ.. ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു വാവ..ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ കിടന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്തോണ്ട് വരാനല്ലടാ തൊരപ്പാ.. അവൾ അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാണ് ആത്മതിച്ചത്.. ഇജ്ജെന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.. ഹേ.. എന്താപ്പൊ പറഞ്ഞെ.. ഹാ ബെസ്റ്റ്..ഇതിലിങ്ങനെ പെറ്റ് കിടന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ എങ്ങനെ കേൾക്കാനാ.. അവൻ അവളുടെ ഫോണിനെ നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്... ഇയാൾക്ക് എന്തേലും പറയാൻ ഉണ്ടേൽ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി..വെറുതെ എന്റെ ഫോണിനെ കുറ്റം പറയണ്ട.. ഇല്ല പറയുന്നില്ല..പോരെ..ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കിടന്നിരുന്നേൽ അടിയന് ഇവിടെ എവിടേലും ഒന്ന് ചുരുണ്ട് കൂടിയേനെ.. അവൾ അപ്പൊ തന്നെ ചിറി ഒന്ന് കോട്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിയതു്ം അവൻ അവിടെ കയറി കിടന്നു..

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി അവനെ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..അവൻ തിരിഞ്ഞതും അവൾ വേഗം ഫോണിലോട്ട് നോക്കി.. ഓ ഇത്രേം നേരം എന്റെ ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നിട്ടിപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ലേ.. അല്ല ഇന്നെന്താ മോള് ബാൽക്കണിയിൽ പോയി കിടക്കുന്നില്ലേ. ഓ എന്തിന്..നമ്മള് കാരണം എന്തിനാ ഓരോരുത്തരുടെ ഊരക്ക് ഒക്കെ പണി കൊടുക്കുന്നെ.. ഞെട്ടി ഞെട്ടി കാർക്കോടകൻ ഞെട്ടി പണ്ടാരടങ്ങി.. അവൻ അവളെ തന്നെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നിക്കാണ്.. മ് എന്തെ.. മ് ച്.. അവൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നതും ഹെസ്‌ലി ഒരു ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി ഇരുന്നു..കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവൾ അതെ ഇരിപ്പ് ആയിരുന്നു.. മ്മ് മ്മ്.. അല്ല..അത്.. ഞാൻ ആ സ്വിങ് ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ അതാ താഴോട്ട് വീണാൽ എന്റെ ഊരക്ക് പണിയാവില്ലേ.. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞെ.

ആ...ഓ .അങ്ങനെ.. മ് ആ.. ഹോ.. അവൻ ഒരു ആശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു കിടന്നു..അവൻ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാണ്.. ഈ ശവത്തിന് എന്താ ഉറക്കവും ഇല്ലേ . കാർക്കോടകന് എന്തോ പണി ഒപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ..കുറെ നേരം ആയി ആമ തലയിട്ടു നോക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്..എന്തായാലും ഉറങ്ങിയ പോലെ കിടക്കാം..എന്താ പണി എന്ന് നോക്കാല്ലോ.. ഇപ്രാവശ്യം അവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ അവൾ ഉറങ്ങിയിരുന്നു. ഓ ഉറങ്ങിയോ..എന്തെ ഇത്ര നേരത്തെ ഉറങ്ങിയേ.. അവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അവളെ നോക്കി ചോദിച്ചു.. ഇനി ഇത് ഉറങ്ങിയില്ലേ..എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം.. അവൻ അവളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ കൈ വീശുകയും അവളുടെ കവിളിലൂടെ വിരൽ ഓടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്..അതിനനുസരിച്ച് അവൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നുണ്ട് മ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.. ഹോ കുറച്ചൂടെ കാർക്കോടകൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നേൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയേനെ.. പെട്ടന്നാണ് ഷാനു അവളെ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കിടത്തിയത്..

ലാ ഹൗല വലാ..എന്റെ ഹിസ്റ്ററി നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്കും ബിയോളജി ആവോ..ഹെസ്‌ലി കൺട്രോൾ കണ്ട്രോൾ.... അവൻ പതിയെ അവളുടെ കവിളിൽ നുള്ളുകയും മൂക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. ഇങ്ങേരിത് എന്ത് തേങ്ങയാ ഈ കാണിക്കുന്നെ.. അവൻ അവളുടെ മൂക്ക് ഒന്നൂടെ പിടിച്ചു വലിച്ചതും ഹെസ്‌ലി കാല് കൊണ്ട് ഒരു ചവിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്തു.. ഹല്ല പിന്നെ..മനുഷ്യൻ എത്ര എന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഇങ്ങനെ സഹിച്ചു നിക്കുന്നെ.. ഓ റൊമാൻസ് അറിയാത്ത അൺറോമന്റിക് മൂരാച്ചി.. അവളെ നോക്കി ചവിട്ട് കിട്ടിയ കാൽ ഉഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു.. പിന്നേ നുള്ളിയിട്ടും മൂക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ആണല്ലോ റൊമാൻസിക്കേണ്ടത്.. അവൾ മനസ്സാലെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കിടന്നു..അപ്പോഴേക്കും ഷാനു അവളുടെ അടുത്തോട്ട് കിടന്നിരുന്നു..തിരിഞ്ഞു കിടന്ന അവളെ അവന്റെ നേരെ പിടിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിലും കവിളിലും അവൻ ചുംബിച്ചു..

കിട്ടി..കിട്ടി..എന്താ കിട്ടാത്തെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു..എന്നാ ഇനി നോം അങ്ങോട്ട്.. അവൾ കണ്ണ് പതിയെ തുറന്ന് കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി..അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കായിരുന്നു..അവൾ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണ് ഇറുകെ പൂട്ടി കിടന്നു..എപ്പോഴോ രണ്ടാളും ഉറക്കിലേക്ക് വീണു.. രാവിലെ ഷാനു തട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഹെസ്‌ലി കണ്ണ് തുറന്നത്..ഒരു ട്രാക് ഷൂട്ട് മാത്രം ഇട്ട് കയ്യിൽ ബാത്ത് ടവ്വലും പിടിച്ചു നിക്കാണ്.. അയ്യേ രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങേരേ ഈ അവിഞ്ഞ ബോഡി ഷോ കാണിക്കാനായിരുന്നോ എന്നെ തട്ടി വിളിച്ചത്.. എന്താടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട കണ്ണും തുറപ്പിച്ചു നോക്കി ഇരിക്കുന്നെ.. നീയെന്താ ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ.. ഓ പറ്റിയ ഒറാണ് വന്നിരിക്കുന്നു.. എന്താടി നിനക്ക് ഇത്രക്ക് വല്യ ഡൌട്ട് ഉണ്ടോ.. അവൻ ടവൽ ചെയറിൽ ഇട്ട് അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നു..അവൾ അപ്പൊ തന്നെ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേറ്റ് നിന്നു.. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ആണ്. എന്താ ചെയ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.. മ് എന്തെ. മ് ച്.. എന്നാ വേഗം പോയി റെഡി ആയി വാ.. എങ്ങോട്ട് പോവാനാ.. അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ട് അവൻ അവളെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി..

അപ്പൊ മോള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ മറന്നോ..ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ.. ഓ നശിപ്പിച്ച്..മൂഡ് പോയി..രാവിലെ തന്നെ മൂഡ് പോയി.. എന്താടി.. അല്ല..എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം.. അവൾ കൈ നെറ്റിയിൽ വെച് അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു.. ചെറുതായിട്ട് അല്ലെ..അത് കാര്യം ആക്കണ്ട..ഞാൻ മരുന്ന് തരാം അത് കുടിച്ചാൽ മതി.. ഓ പിന്നെ..മരുന്ന് തരാൻ താൻ ആരുവാ..ഡോക്ടറോ.. അതല്ല..പനി മാത്രം അല്ല..തലവേദനയും ഉണ്ട്.. അവൾ കഴുത്തിൽ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞതും അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. ഓഹോ..നിന്റെ തലയുടെ സ്ഥാനം എപ്പോഴാ കഴുത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ.. അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായത്..അവൾ വേഗം കൈ തലയിൽ വെച്ച്.. അത് പെട്ടന്ന് കൈ മാറി പോയതാ..ഞാൻ നാളെ വന്നാൽ പോരെ.. 15 മിനിറ്റ്..അതിനുള്ളിൽ നീ റെഡി ആയി താഴെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ..നീ ഇട്ട വേഷത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി എടുത്തോണ്ട് കൊണ്ട് പോവും ഓഫീസിലോട്ട്..അറിയാല്ലോ നിനക്ക് എന്നെ..

എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി താഴോട്ട് പോയി..അവൻ പോയതും ഹെസ്‌ലി ഡ്രോയറിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രസ്സ് വലിച്ചെടുത്തു ബാത്റൂമിലോട്ട് ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു.. ഷാനു ഹെസ്‌ലി എവിടെ.. ഷാനു മാത്രം റെഡി ആയി വരുന്നത് കണ്ട് മറിയം ചോദിച്ചു.. റെഡി ആകുന്നുണ്ട്..ഇങ്ങള് എനിക്ക് ഫുഡ് തരി.. അവൻ കഴിക്കുമ്പോ ആണ് അവൾ ഇറങ്ങി വന്നത്..ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരുമാതിരി നനഞ്ഞ കോഴികളെ പോലെയാണ് അവളുടെ വരവ്.. ഇങ്ങളെന്താ കള്ള് കുടിച്ചവരെ പോലെ ആടിപ്പാടി വരുന്നേ..ഒന്ന് തുള്ളിചാടി വാ എന്റെ കുഞ്ഞി പുഴു.. ലിയ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ലിയയെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി..അത് കണ്ട് ലിയ അവൾക്ക് ഒന്ന് ഇളിച് കൊടുത്തു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.. എന്ത് പറ്റി മോളെ..നിനക്ക് ഒരു ഉഷാർ ഇല്ലല്ലോ.. ഒന്നും ഇല്ല ഉമ്മ..ഒരു ചെറിയ തലവേദന.. ആണോ..എന്നാ ഇന്ന് മോള് പോണ്ട..നാളെ മുതൽ പോയി തുടങ്ങാം.. മറിയ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൾ ചിരിയോടെ ഷാനുവിനെ നോക്കി..

അതൊന്നും കുഴപ്പം ഇല്ല ഉമ്മ..ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്..അത് കുടിച്ചാൽ മാറിക്കോളും.. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തിനാ..ആ ഫോണിൽ തോണ്ടി കളിക്കാനല്ലേ.. ഗർർർർ.. അവൾ അവനെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചതും അവൻ പുച്ഛിച്ചു.. ഇത്തൂ ഇങ്ങള് ഇങ്ങനെ കോഴികൾ കൊത്തി പെറുക്കി തിന്നുന്ന പോലെ തിന്നാതെ ഒന്ന് സ്പീഡ് ആക്കി..നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ.. ഈ പിശാചിനെ ഞാനിന്ന്.. നിനക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലേ.. ഇല്ലല്ലോ..ഫൈനൽ ഇയർന് എക്സാം ആണ്..സൊ എനിക്ക് ഒരു മാസം ലീവ് ആണ്.. ആ ഒരു മാസം എന്നത് അവൾ ഇത്തിരി കനം കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്.. ഓ വല്ല കോളേജിലും പോയാ മതിയായിരുന്നു..പുല്ല്.. അവൾ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചെന്ന് വരൂത്തി എണീറ്റു.. ഷാനു കാറിലും ഹെസ്‌ലി അവളുടെ സ്‌കൂട്ടിയിലും ആണ് പോവാൻ നിന്നത്.. അല്ല രണ്ടാളും ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ട് അല്ലെ പോകുന്നേ..ഹെസ്‌ലി നിനക്ക് ഷാനുവിന്റെ ഒപ്പം പോയാൽ പോരെ.. അത് സാരല്യ ഉമ്മ..

എനിക്ക് സ്‌കൂട്ടിയാ ഇഷ്ടം.. അല്ല എന്നാലും.. മറിയ എന്തോ പറയാൻ നിന്നതും ലിയ അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു.. എന്താടി.. അവര് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഓഫീസിൽ ആർക്കും അറിയില്ല..അതാ അവർ രണ്ടാളും രണ്ട് വണ്ടിയിൽ പോകുന്നേ.. ഓ..എന്നാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവുന്നെ ന്റെ പടച്ചോനേ.. അതൊക്കെ വൈകാതെ ശരിയാവും ഉമ്മ..ആവോളം കാത്ത നമുക്കെന്താ ഉമ്മ ആറോളം കാത്താൽ .. ഹ്മ്.. ഒന്ന് നെടുവീർപ്പ് ഇട്ടൊണ്ട് അവർ അവരെ നോക്കി.. ഷാനു കാറിൽ കയറിയിട്ട് അവളെ നോക്കിയതും അവൾ സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറി അവനെ നോക്കി ചുണ്ട് ഒന്ന് കോട്ടി. എന്നിട്ട് അവളുടെ മുടി പിന്നിലോട്ട് ഇട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഊതിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി..പിന്നാലെ ഷാനുവും.. പടച്ചോനേ രണ്ടും കൂടി ഓഫീസ് തല കീഴായി വെക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു.. ലിയ അവർ പോയ വഴി നോക്കി മുകളിലോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു......... തുടരും..

