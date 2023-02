💖 HeZliN💖: ഭാഗം 48

രചന: Jumaila Jumi

ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയ ഹെസ്‌ലി അത് മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി..അത് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഷാനു അങ്ങോട്ട് വന്നത്.. എന്താണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ് വാങ്ങാൻ ഉള്ള വല്ല ഉദ്ധേശവും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ.. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്ധേശം എട്ടായി മടക്കി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോ..ഹല്ല പിന്നെ..കമ്പനി വാങ്ങാൻ നടക്കാ ഓള്.. മര്യാദക്ക് നടക്കടി അങ്ങോട്ട്.. ഹെലോ..ഹെലോ..താൻ ആരുവാ..ഞാൻ lkg സ്റ്റുഡന്റ് ഒന്നും അല്ല..ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോവാൻ.. ആ അത് ശരിയാ..അഞ്ച് ആനയുടെ വലിപ്പവും അഞ്ച് വയസ്സ് കാരന്റെ ബുദ്ധിയും ആണല്ലോ..അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല.. എടൊ..എടൊ.. എന്താ വിളിച്ചെ എടൊ എന്നോ..ഇവിടെ ഞാൻ നിന്റെ ബോസ്സും നീയെന്റെ സ്റ്റാഫും ആണ്..മനസ്സിലായല്ലോ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ കൈ ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ചു. ആ മനസ്സിലായി കൈ വേദനിക്കുന്നു..വിട് വിട്.. ഇല്ല..

അങ്ങനെ വിടാൻ ഉദ്ധേശിച്ചിട്ടില്ല മോളെ.. ഓ കാട്ടുമാക്കാൻറെ അടുത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താപ്പൊ ഒരു വഴി.. ദേ ആരോ വരുന്നു..md സ്റ്റാഫിന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാ എന്നറിയാലോ.. അവൾ ചൂണ്ടിയ ഭാഗത്തോട്ട് അവൻ നോക്കിയതും സ്പോട്ടിൽ അവന്റെ കാലിന് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തു കൈ വലിച്ചു അവൾ ഓടി.. എടി ഒളിമ്പ്യാന്റെ പെങ്ങളെ..നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും..അപ്പൊ തരാടി നിനക്ക് ഞാൻ.. അപ്പോഴാണ് എന്താ സർ..any problem.. എന്നും ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരു സ്റ്റാഫ് അങ്ങോട്ട് വന്നത്.. Hey nothing..you may go now.. Ok sir.. അയാൾ പോയതും അവൻ കാല് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോയി..അവൻ ചെന്നപ്പോ ഹെസ്‌ലി അവളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടു ഏന്തി വലിഞ്ഞു നോക്കാണ്.. ന്റെ തമ്പുരാനേ..ഏതാ ഈ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഇറക്കുമതി..ആ ആമിയെ ഇവിടെ എവിടേലും ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നേൽ..

അപ്പോഴാണ് ആമി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വന്നത്.. ഹെസ്‌ലി. എപ്പോ വന്നടി നീ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ഹെസ്‌ലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ഓ വന്നോ..ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ആയി വന്നിട്ട്.. നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു.. നിന്റെ ആ കാർക്കോടകൻ hus ഇപ്പൊ ലീവ് അല്ലെ..അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്ജോയ് ചെയ്യട്ടടി. ദേ ആമി വേണ്ടത്.. ഓ കെട്ട്യോനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓൾക്ക് നൊന്തു.. ആ നൊന്തു..നീ അത് വിട്ടിട്ട് ദേ ആ ഇരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച മുതൽ ഏതാന്ന് പറ..കണ്ടില്ലേ അവളുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ്..ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ബാക്കും മുന്നും ഒരുപോലെ കാണും.. ആ അതാണ് മോളെ ലിയോണ ഫിലിപ്പ്..അങ് ജർമൻ ഇറക്കുമതിയാ.. അയ്യേ അപ്പൊ മലയാളി നഹീഹെ.. പിന്നെ..മലയാളം ഒക്കെ ഓൾക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെ അറിയാം.. എങ്ങനെ എങ്ങനെ.. അവളുടെ പരെന്റ്സ് ഒക്കെ മലയാളി ആണ്..അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജർമനിയിൽ settled ആയതാ..

ഓഹോ..ഇത്രേം ഡീറ്റൈൽസ് നിനക്ക് അറിയണെൽ നീ അവളുമായി നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുക്കുമല്ലോ.. പിന്നെ ക്ലോസ് അല്ല ഓപ്പൺ ആണ്..ഇതൊക്കെ എന്നോട് ആ സിദ്ധു പറഞ്ഞതാ..അവൾക്ക് നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങളെ ഭയങ്കര അലർജി ആണ്.. ഓഹോ..ആ ഇറക്കുമതി വന്നിട്ടിപ്പൊ എത്ര ആയി.. 2 വീക്ക്..പക്ഷെ അവളോട് ഈ ഓഫീസിലെ സകല ബോയ്സിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അവൾ അവരുടെ ബയോഡാറ്റ അടക്കം പറഞ്ഞു തരും.. ആഹാ..അപ്പൊ ഈ കോഴി ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടതാ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ ലിയോണയെ ഒന്ന് നോക്കി.. ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടാലും അവൾ നിനക്ക് ഒരു പാരയാകും മോളെ.. എന്നും പറഞ്ഞു ആമി തിരിഞ്ഞപ്പോ ആണ് തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഷാനുവിനെ കണ്ടത്.. സ്..സാ..ർ.. ഗു..ഗുഡ്..മോർണിംഗ്.. എന്നും പറഞ്ഞു അവനെ നോക്കി ഒരു സല്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് അവൾ ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു..അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ട് ഹെസ്‌ലി വായും പൊളിച്ചു നിന്നു..

അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ ക്യാബിനിലോട്ട് വാ.. മോളെ ഹെസ്‌ലി നിനക്കുള്ള പണി no1 ആണ് നിന്റെ ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുന്നത്.. അവളെ നോക്കി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഷാനു ക്യാബിനിലോട്ട് പോയി.. എന്നാലും ആമി എന്തിനാ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെ എനിക്ക് ഈ സാധനം പാരയാണെന്ന്.. ഹെസ്‌ലി.. ഓ കിടന്ന് കാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്..ചെന്ന് നോക്കട്ടെ.. അവൾ അവന്റെ ക്യാബിനിലോട്ട് പോയി..അവളെ കണ്ടതും അകത്തോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു..അവൾ കയറിയതും അവൻ ആർക്കോ ഫോൺ ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞു..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞതും ലിയോണ അങ്ങോട്ട് വന്നു.. ഓ ഈ ഏപ്പരാച്ചിനെയാണോ ഏമാൻ വിളിച്ചെ.. ആ ലിയോണ..this heslin mehak..our new company project head.. അവൾ ഹെസ്‌ലിയെ നോക്കിയതും ഹെസ്‌ലി അവൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി..പക്ഷെ അവൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുഖം തിരിച്ചു.. ഓഹോ..തരാടി മോളെ നിനക്ക്..

ഈ ഹെസ്‌ലിയെ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല.. See ലിയോണ..ഇനിമുതൽ താൻ തന്റെ ജോബ് മാത്രം ചെയ്‌താൽ മതി...ഓക്കേ.. ഓക്കേ സർ.. ഇവൾക്ക് ഇവിടെ എന്താപ്പൊ പണി.. അവൾ ലിയോണയെ നോക്കിയതും അവൾ ഷാനുവിനെ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കുകയാണ്..ഷാനു ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡ്രോയറിൽ നിന്നും എന്തോ എടുക്കാണ്.. കശ്മല മോറൻ ബട്ടൻസ് അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങേരെന്താ ബോഡി ഷോക്ക് പോവാണോ.. പടച്ചോനേ ആമി പറഞ്ഞ ഇതായിരിക്കോ..അങ്ങനെ നീയിപ്പോ ഓസിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണ്ടടി ശവമേ.. സാർ.. അവൾ ഇല്ലാത്ത വിനയം ഒക്കെ കാണിച്ചു അവനെ വിളിച്ചു..അവളുടെ സാർ വിളിയിൽ ഷാനുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫയൽ താഴെ വീണു..അവൻ ഇവള് തന്നെയാണോ സാർ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന രീതിയിൽ അവളെ നോക്കാണ്.. എന്റെ വർക്ക്.. ആ..ലിയോണ താൻ പോയി താൻ ചെയ്തോണ്ട് ഇരുന്നിരുന്ന വർക്ക് എടുത്തോണ്ട് വാ.. ഓക്കേ സർ..

പോവുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ഹെസ്‌ലിയെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാനും മറന്നില്ല.. നീ പ്യോടി തുണി കണ്ടം വെച്ച് ഏച്ചവളേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ രണ്ട് ഫയലും കൊണ്ട് വന്നു.. ലിയോണ താൻ ഒന്ന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്..ഞാൻ ഇതൊന്ന് explain ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ.. ഓകെ.. അവൾ പോവാൻ നിന്നതും ഹെസ്‌ലി കാൽ വെച്ച് അവളെ ഒന്ന് തട്ടി..ദേ കിടക്കുന്നു ചക്ക വെട്ടിയിട്ട പോലെ നിലത്ത്..ഷാനു അവളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നിന്നതും ഹെസ്‌ലി ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഫയലിലെ ഓരോ പേജ് മറിക്കാൻ തുടങ്ങി.... ലിയോണ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റ് മുടന്തി മുടന്തി പുറത്തോട്ട് പോയി..അവൾ പോകുന്നത് കണ്ടതും ഹെസ്‌ലി ബാക്കിൽ നിന്നും എട്ടേ പത്തേ എട്ടെ പത്തേ..എന്ന് കളിയാക്കി പറഞ്ഞു.. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അവൾ ഷാനുവിനെ നോക്കിയതും അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു.

.അവൾ നോക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൻ അവളുടെ കയ്യിലോട്ട് നോക്കി..അപ്പൊ തന്നെ ഹെസ്‌ലി ഇളിചോണ്ട് അവന്റെ കൈ വിട്ട് ഫയലും എടുത്ത് ഒരു ഓട്ടം ആയിരുന്നു.. അവളുടെ ഓട്ടം കണ്ട് ഷാനു ഒരു പൊട്ടിചിരിയോടെ ചെയറിലോട്ട് ഇരുന്നു..അത് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് സിദ്ധു അങ്ങോട്ട് വന്നത്..അവന്റെ ചിരി കണ്ടതും സിദ്ധു അവിടെ തന്നെ stuck ആയി നിന്നു.. അപ്പോഴാണ് ഷാനു അവനെ കാണുന്നത്.. What.. Nothing sir.. സിദ്ധു.. ഓ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലായിരുന്നോ..ഇനി പറ..എന്താണ് മോനെ ഒരു ചിരി.. ഇത് സാംപിൾ ആണ് മോനെ..വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതെ ഒള്ളു.. ഓഹോ..അപ്പൊ ഇന്നത്തോടെ ഈ ക്യാബിനിലെ എന്റെ ജോബ് തീർന്നു..അപ്പൊ ഞാൻ ലിയോണയെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം. ലിയോണ ഷാനുവിന്റെ ക്യാബിനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഹെസ്‌ലി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു..അവൾ അവന്റെ ക്യാമ്പിനിലോട്ട് ഏന്തി വലിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആമി ഡോറും തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്നത്..

ഉളുപ്പുണ്ടോടി നിനക്ക് സ്വന്തം കെട്ട്യോന്റെ ക്യാബിനിലോട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ.. എന്റെ കെട്ട്യോനാ അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കാം.. അല്ല എന്താപ്പൊ കാര്യം ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ.. എടി ആ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി.. ആര് ലിയോണയാണോ.. ആ ആണി തന്നെ.. ഹ ഹ ഹ.. നീയെന്താടി ക ക ക എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നെ.. അവളെ ഇപ്പൊ മാത്രം അല്ല..ഇനി എപ്പോഴും നിന്റെ കെട്ട്യോന്റെ ക്യാബിനിലും അയാളുടെ ഒപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും.. What you mean.. I mean..she is a PA of your husband.. What.. Yes.. എടി ശവമേ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ.. അതല്ലേ ഇവള് നിനക്കുള്ള പാരയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.. അപ്പൊ പ്രതീഷേട്ടൻ.. മൂപ്പരൊക്കെ പോയി മോളെ..ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു..മര്യാദക്ക് ലേഡീസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത അങ്ങേർക്ക് PA ആയിട്ട് ഒരു ലേഡി.. ആ അതിനൊക്കെ എന്റെ ഒരേയൊരു ആങ്ങളയെ പറഞ്ഞാൽ മതി..

മ് എന്താണ്.. അതൊക്കെ ഞാൻ സമയം പോലെ പറഞ്ഞു തരാം .എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊരു ട്വിസ്റ്റ് അത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല.. എന്തായാലും നീ ഞെട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞെട്ടാൻ തരാം.. ഹെസ്‌ലി എന്താണെന്ന രീതിയിൽ അവളെ നോക്കി.. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിന്റെ കേട്ട്യോനും അവളും കൂടി ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ്. എന്തിന്.. ഏതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓർഡർ പിടിക്കാനാ.. ഓഹ് അവർക്ക് ആ ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ ഓർഡർ ഇവിടുന്ന് പോവും എന്നാ തോന്നുന്നേ.. നീ മുഴുവൻ കേൾക്ക്.. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്തോന്ന് കേൾക്കാനാ.. 3 ഡേയ്സ് ആണ് മോളെ അവരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്.. അത് കേട്ടതും ഹെസ്‌ലി നെഞ്ചത്തു കൈ വെച്ചു.. എന്താടി അറ്റാക്ക് ആണോ.. അല്ലടി അർബുദം..ആ പൂതനയെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വിടാൻ ഉദ്യേശിക്കുന്നില്ല..നീ ചെല്ല്..അവൾക്കുള്ള പണി അണിയറയിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. ഹെസ്‌ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ശാനുവിന്റെ അടുത്തോട്ട് ആയിരുന്നു..

അവൾ നോക്കുന്നത് ഷാനു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാനേ പോയില്ല.. ഓ കണ്ടില്ലേ ഓള്ടെ മുന്നിൽ ഇളിചോണ്ട് ഇരിക്കുന്നെ..ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വല്ല ബോധവും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ..ഇത് അങ്ങനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചു കൂടാ.. നാളെത്തന്നെ എന്തേലും ചെയ്തേ പറ്റു.. അന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോ ഷാനുവിന്റെ കൂടെ ലിയോണയും ഉണ്ടായിരുന്നു..അത് കണ്ടതും അവൻക്ക് നേരെ ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം വാരി വിതറി അവൾ സ്‌കൂട്ടിയിൽ കയറി.. അപ്പോഴാണ് മിററിൽ കൂടി ലിയോണയും അവന്റെ കൂടെ കാറിൽ കയറുന്നത് കണ്ടത്..അവൾ അവനെയൊന്ന് തുറുക്കനെ നോക്കി വണ്ടി എടുത്ത് പോയി.. ആഹാ ഇന്നത്തേക്ക് ഉള്ളത് ആയി..തിരുപ്പതി ആയി.. സർ.. അവൻ അവൾ പോയ വഴിയേ നോക്കി നിന്നപ്പോ ആണ് ലിയോണ അവനെ വിളിച്ചത്.. എന്താ.. പോവാം.. ആ..ഓ ഈ പൂതനക്ക് എന്റെ വണ്ടിയെ കയറാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ..

അവളോടുള്ള ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഗിയറിൽ തീർത്ത് അവൻ വണ്ടി എടുത്തു..അവളെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറക്കി അവൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയി.. അവൻ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി ഡ്രസ്സ് പോലും മാറാതെ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. പടച്ചോനേ ഇത്തിരി ജീവൻ എങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാവണെ ഈ ശരീരത്തിൽ.. അവൻ അവളെ ഇടംകണ്ണിട്ട് നോക്കി അകത്തോട്ട് കയറാൻ നിന്നതും ഹെസ്‌ലി വിളിച്ചു.. ഒന്നവിടെ നിന്നെ.. ഓ പിടിച്ചു.. ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു അവൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു.. ഹെസ്‌ലി അവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈ കെട്ടി നിന്നു.. ഇത്രയും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച സ്റ്റാഫിനെ ഒക്കെ PA ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തൂടെ.. ഹീ..ഹീ..ഹീ.. അയ്യട ഇളി കണ്ടേച്ചാലും മതി..ഇനി എങ്ങാനും അവളുടെ മൂടും തൂങ്ങി നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ.. അതൊരു വാർണിംഗ് ആയിരുന്നു അവൻക്ക്..

അവൾ പോയതും അവനൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു അകത്തോട്ട് പോയി..അവൻ ഫ്രഷ് ആയി താഴോട്ട് ചെന്നപ്പോ അവൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കാര്യം ആയിട്ടുള്ള ആലോചനയിൽ ആയിരുന്നു.. അപ്പോഴാണ് മറിയ അങ്ങോട്ട് വന്നത്..അവൻ ഹെസ്‌ലിയെ നോക്കി അവരോട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു..അവർ അതിന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമൽ കൂച്ചി.. ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയ ആലോചനയാണ്...എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നു ഇല്ല.. ഇത്തൂ എന്താ പ്രശ്നം..എന്നോട് പറ ഞാൻ സൊലൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാം.. ആ..വാ.. അതും പറഞ്ഞു അവൾ ലിയയേയും കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി..ഷാനു അവർ പോകുന്നതും നോക്കി ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. മ്.. നിന്റെ ഇക്കൂ ആയത് കൊണ്ട് പറയുകയല്ല..ആള് ഇപ്പൊ ഒരു കാസനോവ ആണെടീ.. ഇങ്ങളെ കഞ്ഞിയിലെ പാറ്റയാവോ ഓള്.. എന്നാ ആ കഞ്ഞിയിൽ ഇട്ട് അവളെ ഞാൻ മുക്കി കൊല്ലും.. അല്ല അതിന് അവൾ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെ.. എടി ഒലക്കെ..ഇപ്പൊ intercast മാര്യേജ് അല്ലെ ട്രെൻഡ്..നീ ഇതിന് ഒരു സൊലൂഷൻ പറഞ്ഞു താ..

സത്യം പറയട്ടെ..എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ..സൊലൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്.. ഗർർർ..നീയൊന്ന് പോയെ..എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം.. പിറ്റേന്ന് ഹെസ്‌ലി നേരത്തെ തന്നെ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി..ഷാനുവിനെ ഒന്ന് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല.. അവൻ കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അവൾ പോയത്.. ഇവള് ഇതെങ്ങോട്ടാ ഇത്ര നേരത്തെ.. ഇന്നലത്തെ എന്തോ പെന്റിങ് വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞാ പോയത്.. ഖാസിം ആണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.. നീ എന്തിനാടാ ഇത്ര അധികം വർക്ക് ഒക്കെ ഒക്കെ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നെ.. ഷാനു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം..അതിനെ അവിടെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ നീ വിവരം അറിയും..ഓർത്തോ.. അതും പറഞ്ഞു മറിയ അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി.. ഇവരെ വർത്താനം കേട്ടാൽ തോന്നും ഞാൻ അവൾക്ക് റസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ അവളെകൊണ്ട് അവിടത്തെ മുഴുവൻ പണിയും ചെയ്യിക്കാണെന്ന്.. എന്നാലും ഇവരോടൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞു ഇവള് എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര നേരത്തെ പോയെ..ഓഫീസിലോട്ട് അല്ലാന്ന് ഉറപ്പാണ്..എന്തായാലും പോയി നോക്കാം..

ഷാനു ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി അവളുടെ ക്യാബിനിൽ ഇരുന്ന് കാര്യമായ പണിയിൽ ആണ്.. ഇവളെന്താ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെറ്റ് കിടക്കാണോ.. അവൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും തല പൊക്കിയതും ഷാനുവിനെ കണ്ടു..അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവള് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് തന്നെ മുഖം പൂഴ്ത്തി..കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ലിയോണ അവന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി.. ഓ വന്നല്ലോ ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്..ഹും.. അവൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കംപ്യൂട്ടറിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി..കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും ആമി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നു.. Dii ഹെസ്‌ലി ആ പൂതന അന്റെ കെട്ട്യോന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്..നീയെന്താ ഈ സിസ്റ്റം അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കാണോ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവളുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി നോക്കി.ഹെസ്‌ലി ആണെങ്കിലോ ആമി വന്നതൊന്നും അറിയാതെ കംപ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിക്കോണ്ട് ഇരിക്കാണ് .. ഹമ്പടി കേമി ഇജ്ജ് ആള് കൊള്ളാലോ..

അവളുടെ തോളിൽ തട്ടി ആമി പറഞ്ഞപ്പോ ആണ് ഹെസ്‌ലി അവളെ കണ്ടത്.. ഈ.ഈ..ഇജ്ജ് എപ്പോ വന്നു.. കുറച്ച് നേരം ആയി..കെട്ട്യോന്റെ ക്യാബിനിൽ ഒളിക്യാമറ വെച്ച് നീ സീൻ പിടിക്കാണ് അല്ലെ.. As ഒരു typical വൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയെ ചെയ്യൂ.. അതെ ഞാനും ചെയ്തൊള്ളൂ.. ഇതൊക്കെ എപ്പോ.. ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാ..ഇങ്ങനെ ഏന്തി വലിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് കഴുത്തു വേദനിക്കുന്നു..ഇതാവുമ്പോ കുഴപ്പം ഇല്ല.. മ് അങ്ങേര് അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കുഴമ്പ് ഇട്ട് കിടത്തേണ്ടി വരും.. അറിഞ്ഞാൽ അല്ലെ..ഞാൻ എന്തായാലും പറയില്ല..നീയായിട്ട് പോയി അറിയിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി.. പിന്നെ എനിക്കിപ്പൊ അതാണല്ലോ പണി.. ആ എന്നാ മോള് പോയി മോളെ പണി നോക്ക്..ഞാൻ അടുത്ത സീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ.. എടി വല്ല ലൈവ് കിസിങ് സീനും വന്നാൽ വിളിക്കണെ.. പ്ഫാ.. ഹെസ്‌ലിയുടെ ഒരു ആട്ടിൽ ആമി അവളുടെ സീറ്റിൽ എത്തി.. ഇന്നെന്ത് പറ്റി.. ചീന മുളക് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് നോക്കുന്നതോന്നും കണ്ടില്ല..അല്ലേൽ ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തു പോലെ ഏത് നേരവും നീണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കും.. അവൻ നോക്കിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി അപ്പോഴും കംപ്യൂട്ടറിൽ തന്നെയാണ്..

ഇതിന് മാത്രം വർക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തില്ലല്ലോ.. അന്ന് വൈകുന്നേരം അവൻ ഇറങ്ങുന്ന മുന്നേ അവൾ ഇറങ്ങി..അവളുടെ ക്യാബിനിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോ അവളെ കണ്ടില്ല..അവൻ വണ്ടിയുടെ അടുത്തോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആണ് ലിയോണ അങ്ങോട്ട് വന്നത്.. സർ..if you don't mind..എന്നെയൊന്ന് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ.. അത് ലിയോണ..എനിക്ക് വേറെയൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാനുണ്ടായിരുന്നു.. അത് സാരല്ല പോവുന്ന വഴി എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്‌താൽ മതി.. അത്.. പറഞ്ഞു തീരും മുന്നേ അവൾ ഫ്രന്റ് ഡോർ തുറന്നിരുന്നു..പെട്ടന്നാണ് ഹെസ്‌ലി എവിടെ നിന്നോ ഓടി വന്നു അതിൽ കയറിയത്..അത് കണ്ട് ലിയോണ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ചു അവളെ നോക്കിയതും ഹെസ്‌ലി ഷാനുവിനെ നോക്കി.. സാർ..എന്റെ സ്‌കൂട്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചർ ആയി..എന്നെയൊന്ന് സ്റ്റാൻഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ.. Yaa why not.. ലിയോണ ത്തആൻ വരുന്നുണ്ടെൽ വാ..

അതും പറഞ്ഞു ഷാനു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി..ലിയോണ അവളെ നോക്കിയതും അവൾ ഇയർ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ച് സീറ്റിൽ ചാരി ഇരുന്നു..അത് കണ്ട് അവൾ ബാക് ഡോർ തുറന്ന് അവിടെ കയറി.. കാറി ഇരിക്കുന്ന അത്രയും നേരം ഹെസ്‌ലി ഫ്രന്റ് മിററിലൂടെ ലിയോണയെ നോക്കി ഓരോ കോഷ്ടി കാണിക്കായിരുന്നു..അവളുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബബിൾഗം അവളുടെ നേരെ ഊതി വീർപ്പിക്കുകയും ചാവക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു... ഷാനു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ചു ഇരിക്കായിരുന്നു.. സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയതും ഷാനു ലിയോണയോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു..അവൾ ഇറങ്ങി ഹെസ്‌ലിയെ നോക്കി.. അല്ല ഇവള് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ.. ഇല്ലല്ലോ.. അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഹെസ്‌ലി ആണ്.. അവളുടെ റൂട്ടിലോട്ട് ഉള്ള ബസ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടില്ല..നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നെ കിട്ടു..അപ്പൊ ഓക്കേ ലിയോണ.. അവൻ കാർ എടുത്തതും ഹെസ്‌ലി ലിയോണയെ നോക്കി മുടി ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഊതി.. അവർ പോയതും ലിയോണ അവളുടെ കയ്യിലെ ഫോൺ എറിഞ്ഞുടച്ചു........ തുടരും..

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...