💖 HeZliN💖: ഭാഗം 49

രചന: Jumaila Jumi

അവൻ കാർ എടുത്തതും ഹെസ്‌ലി ലിയോണയെ നോക്കി മുടി ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഊതി.. അവർ പോയതും ലിയോണ അവളുടെ കയ്യിലെ ഫോൺ എറിഞ്ഞുടച്ചു.. കാർ കുറച്ച് പോയതും ഷാനു പതിയെ ഹെസ്‌ലിയെ ഒന്ന് പാളി നോക്കി..അപ്പൊ അവൾ സീറ്റിൽ ചാരി കണ്ണടച്ച് കിടക്കായിരുന്നു.. ഹോ ഭാഗ്യം.. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാതെ നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം മിഷ്ടർ.. അവൻ നോക്കിയപ്പോ അവൾ അവനെ തന്നെ നോക്കി കിടക്കായിരുന്നു.. ശവി..ഉറങ്ങാതെ ആളെ പറ്റിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അല്ലടി.. ഇവളുടെ സ്‌കൂട്ടി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ..ആ ഒളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം.. അതേ.. മ് എന്താ.. നിന്റെ സ്‌കൂട്ടി.. അത് ആമി കൊണ്ടോയി..നാളെ വരുമ്പോ കൊണ്ട് വരും.. ഓ...ഓ..well planned ആയിരുന്നല്ലേ.. ഹും അവളോട് കൊഞ്ചാൻ ഉള്ള അവസരം മിസ്സ് ആയതിന്റെ വിഷമം ആണല്ലേ.. ആ മിസ്സ് ആയില്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല..

ഡോ ഡോ.. താൻ ആരുവാ..റോമിയോയൊ..അതോ കാസനോവയോ..കണ്ട തള്ളചികളുടെ മുന്നിൽ ബട്ടനും അഴിച്ചിട്ട് ബോഡി ഷോ കാണിക്കാൻ.. ഉയ്യോ..ലിയോനെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയോ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ വണ്ടി സൈഡ് ആക്കി.. ലിയോയൊ..അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ താൻ തന്റെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയാണോ അവൾക്ക് പേരിട്ടത്..വല്ല മെസ്സി ഫാനും കേൾക്കണ്ട..പിന്നെ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും വടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും.. അവൾ റോഡിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു.. ഒട്ടും കുശുമ്പ് ഇല്ലല്ലേ.. കു..കു..കുശുമ്പോ..എനിക്കോ..എന്തിന്.. കു..കു..കുശുമ്പ് അല്ല..വെറും കുശുമ്പ്.. എന്നാ ആ വെറും കുശുമ്പ് എനിക്കില്ല..കുശുംബിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവതാരം..ഓള്ടെ വീട്ടിൽ പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിട്ടാവും കണ്ടം വെച്ച തുണിയൊക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ.. അതൊക്കെ ഓരോ ഫാഷൻ അല്ലെ..

ഫാഷന്റെ എബിസിഡി അറിയാത്ത നിനക്ക് അത് കണ്ടം വെച്ച തുണി ആയിട്ടൊക്കെയെ തോന്നു.. ഓ പിന്നെ..ഇയാള് പിന്നെ ഫാഷന്റെ കാര്യത്തിൽ phd എടുത്തത് ആണല്ലോ..ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും പിങ്ക് ഏതാ പീച്ച് കളർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ച് അറിയാവോ.. ആ..ആ.അത്..നിന്നോടാരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെ.. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ലിയ കോളേജിലോട്ട് പീച് കളർ ടോപ്പും സ്‌കർട്ടും ഇട്ട് പോയപ്പോ..നിനക്ക് പിങ്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മറന്ന് പോയോ..അന്ന് ഞാനും ലിയയും ചിരിച്ചതിന് കയ്യും കണക്കും ഇല്ല.. അതെന്താ രണ്ടെണ്ണത്തിനും എണ്ണാൻ അറിയില്ലേ.... ഉയ്യോ വളിച്ച കോമഡി..ഈ. ഈ. ഞാൻ ചിരിച്ചു ഇനിയൊന്ന് വണ്ടിയെടുക്കാവോ.. നിനക്ക് ഞാൻ തരാടി പോകാച്ചി തവളെ.. എന്നും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അവൻ വണ്ടിയെടുത്തു..വീട്ടിൽ എത്തിയതും അവനെയൊന്ന് നോക്കി മുഖം കോട്ടി അവൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി..അത് കണ്ട് അവനും അവൾ പോയ വഴിയേ നോക്കി മുഖം കോട്ടി.. ഓ ഓള് വല്യ ഒരു ടീംസ് വന്ന്ക്ക്ണ്..

ഇജ്ജ് ന്റെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ വരൊടീ ചീന മുളകെ.. അവൻ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോ ഹെസ്‌ലി ഡ്രസ്സ് പോലും മാറാതെ ലിയയോട് കാര്യം ആയിട്ടെന്തോ പറയായിരുന്നു..എന്നെ കണ്ടതും സംസാരം നിർത്തി നേരെ ഇരുന്നു.. ലിയ അവനെ നോക്കി എന്താണെന്ന രീതിയിൽ പുരികം പൊക്കിയതും അവൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ചുമൽ കൂച്ചി പോയി.. എന്നാലും എന്റെ ഇത്തൂ ഇങ്ങളെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം..ഇക്കൂന്റെ ക്യാബിനിൽ കയറി ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ.. ഇതൊക്കെ എന്ത്..എടി ഒലക്കേ ഒന്ന് മെല്ലെ പറ..അന്റെ ഇക്കൂന് പത്ത് ചെവിയാണ്..ഇത് കേട്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ പണി ഇരന്നു വാങ്ങുന്നെ.. ഈ..ഈ.. അയ്യട..നീ ഇവിടെ ഇളിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നോ ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ബേബി.. അവൾ റൂമിൽ എത്തി ചുറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. ങേ..ഇങ്ങേര് ഇത് എവിടെ പോയി..ഇങ്ങോട്ട് കേറി പോരുന്നത് കണ്ടത് ആണല്ലോ...

പെട്ടന്നാണ് പുറകിൽ നിന്നും ആരോ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചത്..പെട്ടന്ന് ആയത് കൊണ്ട് അവൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു ആളുടെ മേലിൽ തട്ടി നിന്നു.. ആളുടെ സാമീപ്യം മനസ്സിലായതും ചുണ്ടിൽ ഊറിയ ചിരി മറച്ചു വെച് അവൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു.. എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നെ..എന്റെ കൈ വിട്ടേ.. ഇല്ലെങ്കിൽ.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളെ അവനു നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തി..അവൾ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ താഴോട്ട് നോക്കി നിൽക്കാണ്.. മുഖത്തോട്ട് നോക്കടി.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ മുഖം പിടിച്ചു ഉയർത്തി.. ഇല്ലെങ്കിൽ നീയെന്ത് ചെയ്യും.. അത്..എനിക്ക്..ഫ്രഷ്.. ശ്..ശ്..നിനക്ക് എപ്പോഴാ വിക്ക് തുടങ്ങിയെ.. അത്..പിന്നെ.. Ac ഇട്ടിട്ടും നീയെന്തിനാടി ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്നെ..അതിന് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പ് തുള്ളി ഒപ്പിയെടുത്തു..

ബള ബളാന്ന് പറയാൻ മാത്രം അറിയുള്ളൂ ല്ലേ..ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇനി എത്ര വിയർക്കേണ്ടതാ.. അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവൾ മനസ്സിലാവാതെ അവനെ നോക്കിയതും അവൻ അവളെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചു..അത് കണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടിയതും അവന്റെ നോട്ടം അവളുടെ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികളിൽ തങ്ങി നിന്നു.. പതിയെ ആ വിയർപ്പ് തുള്ളികളെ അവന്റെ ചുണ്ടിനാൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പോയതും ഹെസ്‌ലി കണ്ണടച്ച് നിന്നു.. ഇത്തൂസേ ഇത്തൂസേ..ഒന്ന് വേഗം വാ.. റൂമിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ലിയ വിളിച്ചു കൂവിയതും രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി പോയി..ഹെസ്‌ലി അവനെ നോക്കാതെ വേഗം ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി..അവളുടെ പുറകെ ശാനുവും.. എന്താടി.. അവളെ കണ്ട് ഷാനു സകല ദേഷ്യവും കടിച്ചമർത്തി കൊണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു....

അതിന് ഞാൻ ഇക്കൂനെ അല്ലല്ലോ വിളിച്ചെ.. എന്താടി.. ഹെസ്‌ലി അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു.. ദേ നമ്മടെ ടെറസ്സിന്റെ മോളിൽ ഒരു പൂച്ച പ്രസവിച്ചു..മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. എന്ത് രസാണെന്നറിയോ അതിറ്റിങ്ങളെ കാണാൻ.. നീയെന്താടി ഇത് വരെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ.. ഒന്ന് പോയെ ഇക്കൂ.. മൃഗസ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല.. അത് ശരിയാ..വർഗ സ്നേഹം..ഓക്കേ..ദേ ഇതിനെയും കൊണ്ടോയിക്കോ.. എന്നും പറഞ്ഞു ഹെസ്‌ലിയെ ഒരു തള്ള് തള്ളി അവൻ ടവൽ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലോട്ട് പോയി.. ആ വേണ്ടേൽ പോ..ഇത്തു വാ..നമ്മക്ക് പോയി നോക്കാം.. ലിയ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചതും അവൾ അനങ്ങിയില്ല..ഇതിപ്പോ എന്താ കഥ എന്നും വിചാരിച്ചു അവൾ തിരിഞ്ഞപ്പോ ആണ് അവളെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഹെസ്‌ലിയെ കണ്ടത്..അത് കണ്ട് അവൾ വേഗം കൈ വിട്ടു..

നിനക്കൊന്നും ഒരു പണിയും ഇല്ലടി..കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഓരോ കൊനിഷ്ടും കൊണ്ട് വന്നോളും.. ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കല്യാണം നോക്കാൻ പറയണം.. അല്ല..അതിപ്പോ.. മിണ്ടാതെ പോടീ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ റൂമിൽ കയറി പോയി.. അല്ല രണ്ടെണ്ണത്തിനും എന്താപ്പൊ പറ്റിയെ.. ലിയ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ.. ഓ മാതാശ്രീ...എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് ആലോജിക്കാനുള്ള സ്വന്തത്രം പോലും ഇല്ലേ..പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെയാ വല്ല ഐസക് ന്യൂട്ടണോ മേരി ക്യൂറിയോ ഒക്കെ ആവുന്നെ.. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു പിറുപിറുത്തോണ്ട് വരുന്ന ലിയയെ മറിയ നോക്കി നിന്നു.. Dii ഇജ്ജെന്താടി സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ട് ആണോ നടക്കുന്നെ.. ഓ ഇങ്ങള് ഇപ്പൊ ന്തിനാ വിളിച്ചെ.. ഇജ്ജ് എനിക്കൊരു ചായ ഇട്ട് തരോ.. ഉമ്മാ .... എന്താടി..ചായ ഇടാനല്ലേ പറഞ്ഞെ..അല്ലാതെ ബോംബ് ഒന്നും ഇടാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ.. ഓ ട്രോളിയാതാണല്ലേ.. എന്തെ മനസ്സിലായില്ലേ.. മ് മ് മ്.. നല്ലോണം.. എന്നാ പോയി ചായ ഇട്ടോണ്ട് വാ. ലിയ എടി എനിക്കും.. എന്നും പറഞ്ഞു ഷാനു അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നു.. അങ്ങനെയാണേൽ എനിക്കും.. കൂടെ ഹെസ്‌ലിയും..

ഉപ്പാ..ഉപ്പാ.. ലിയ ഖാസിമിനെ വിളിച്ചു കൂവിയതും അയാൾ എവിടെ നിന്നോ ഓടി വന്നു.. എന്താ..എന്താടി..എന്തിനാ വിളിച്ചെ.. അയാൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ..ഇങ്ങൾക്ക് വേണോ.. അവൾ ഇളിച്ചോണ്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു. അത് കേട്ട് അയാൾ അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരെയും നോക്കി.. ഇവരൊക്കെ നിന്റെ ചായക്കും വേണ്ടി വെയ്റ്റിംഗ് ആണോ. Yes.. എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ട.. അതെന്താ..എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും ഇല്ല..എല്ലാർക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി എടുത്താൽ പോരെ.. അതോണ്ട് അല്ല..എല്ലാരും നിന്റെ ചായ കുടിച്ചാൽ ആരേലും ഒരാൾ എല്ലാരേയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിവണ്ടെ..അതിന് ഒരാള് ഇവിടെ വേണ്ടേ..അതോണ്ടാ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞെ.. ഉപ്പാ.... ഈ. ഈ. .എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് മ് മ്. ചെല്ല് ചെല്ല്.. രാത്രി ഹെസ്‌ലി റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാനുവിന്റെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത്..ആദ്യം അവൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവൾ ഡോർ വഴി പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് നോക്കി..

ഷാനുവിനെ അവിടെയെങ്ങും കാണാതായപ്പോ അവൾ പതിയെ എഴുനേറ്റ് അവന്റെ ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി.ലിയോണയുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടതും അവൾക്ക് പെരുത്ത് കയറി.. ഈ താടകക്ക് ഇങ്ങേരെ കണാഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇരിപ്പ് ഉറക്കുന്നില്ലേ..നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരാടി.. അവൾ ഫോൺ ലോക്ക് തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിന് നമ്പർ ലോക്ക് ആയിരുന്നു.. തെണ്ടി..ഞാൻ എടുക്കേണ്ട എന്ന് വെച് ചെയ്തതാ.. അവൾ ഫോൺ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് തിരിഞ്ഞു നടന്നു.. അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ..നമ്പർ അല്ലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം.. അവൾ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോ നമ്പറും അടിച്ചു നോക്കി..പക്ഷെ ഓപ്പൺ ആയില്ല.. കോപ്പ്..ഈ തക്കാളി പെട്ടിക്ക് ഇനി ഏത് കോഗ്രേജിൻ്റെ പൂട്ടാന്നാവം ഇട്ടിട്ടുള്ളത്.. തക്കാളി പെട്ടി നിന്റെ കോഴിക്കൂട് പോലെയുള്ള ഫോൺ ആണെടി.. പിന്നിൽ നിന്നും ഷാനുവിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടതും അവൾ മെല്ലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഈ..ദാ ഫോൺ..താഴെ കിടന്നപ്പോ..

ഫോൺ വിളിക്കാൻ.. ഓ.അല്ലാതെ മെസ്സേജ് നോക്കാൻ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ.. ഹേയ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ.. ഉവ്വല്ലോ..അതാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയേ.. അവൻ ഫോൺ വാങ്ങി ലോക്ക് തുറന്ന് നോക്കി..ഫോണിൽ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഹെസ്‌ലി അമ്പരന്ന് അവനെ നോക്കി.. ഇതിന് മാത്രം ചിരിക്കാൻ ഈ കോപ്പ് എന്ത് മാങ്ങാതൊലിയാ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക..ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം.. അവൾ ഏന്തി വലിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കണ്ടതും അവൻ ഫോൺ വേഗം ഓഫ് ചെയ്തു.. ഓ ജാഡ..ഹും.. ആർക്ക് കാണണം ആ താടകയുടെ മെസ്സേജ്..എന്നാലും എന്താവും.. നീ ഇന്ന് മുഴുവൻ അതും ആലോചിച്ചു അവിടെ നിക്ക് കേട്ടാ.. അവൾ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് കണ്ട് ഷാനു മനസ്സാലെ പറഞ്ഞു.. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തു..നാളെയാണ് ഷാനുവിന്റെയും ഹെസ്‌ലിയുടെയും ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി..രണ്ട് പേർക്കും അത് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലും രണ്ടാളും അത് അറിയുന്ന പോലെ കാണിച്ചില്ല..

പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒക്കെ അത് ശരിക്കും ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു..പക്ഷെ ആ സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്ത പോലെയായിരുന്ന ഷാനുവിന്റെ തീരുമാനം.. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ചു ഹെസ്‌ലി നാളെ ലീവ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു..അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല..നാളെ ഷാനുവിന് ഒരു വല്യ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു അവളുടെ ഇഷ്ടം അവനെ അറിയിക്കാൻ ആയിരുന്നു തീരുമാനം.. ആ കാർക്കോടകൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇഷ്ടം പറയും എന്നും വിചാരിച്ചു ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൂത്ത് നരച്ചു പോകത്തേ ഒള്ളു..അതോടെ എന്റെ നഴ്സറി സ്വപ്നം ഒക്കെ ചിതലരിച്ച് പോകും.. അന്ന് ഷാനു വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്..വന്ന പാടെ അവൻ ഹെസ്‌ലിയെ വിളിച്ചു..അവന്റെ വിളി കേട്ട് എല്ലാരും ഹാളിൽ റെഡി.. നാളെ എനിക്ക് early morning ഹൈദ്രബാദ് പോണം..ഒരു കസ്റ്റമർ മീറ്റിങ്..സൊ ഇജ്ജ് നാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവണം.. അല്ല ഷാനു നാളെ എന്ന് പറയുമ്പോ.. ഉപ്പ ഇത് മൂന്ന് കോടിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അതോണ്ട് എതിര് പറയരുത്.. എടാ നാളെ നിങ്ങളുടെ വെഡിങ് aaniversary അല്ലെ..

അതിനേക്കാൾ important ആണ് എനിക്ക് ഇത്..ഹെസ്‌ലി പറഞ്ഞത് ഓർമ ഉണ്ടല്ലോ.. അവൾ അറിയാതെ തലയാട്ടി.. നീ ഒറ്റക്ക് ആണോ പോകുന്നേ.. അല്ല ലിയോണ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം... അതും കൂടി കേട്ടതും ഹെസ്‌ലി ആരെയും നോക്കാതെ റൂമിലേക്ക് ഓടി..അവൻക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി വെച്ച ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം അവൾ ബാൽക്കണിയിൽ ഉള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ കൊണ്ടോയി ഇട്ടു.. ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനാ മണ്ടി..എന്നോട് ഇത്തിരി എങ്കിലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നേൽ നാളെ അവളുടെ കൂടെ തന്നെ മീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നോ..ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഒന്നും ഇനി ഹെസ്‌ലിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല.. അവൾ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോ അവൻ ലാപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു.. ഹെസ്‌ലി നീ കിടന്നോ..എനിക്ക് നാളത്തെ മീറ്റിങിന്റെ കുറച്ച് വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്.. അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ബെഡിന്റെ ഒരു ഓരത്ത് കിടന്നു..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ഉറക്കെയുള്ള ശബ്ദവും ചിരിയും ഒക്കെ കേട്ടു.. അവൾ തല അല്പം ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോ ലാപ്പിൽ ലിയോണയോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്..

ഓ അപ്പൊ ഇതാവും നാളത്തെ മീറ്റിങ് വർക്ക്..ആയിക്കോട്ടെ..ഇനി ഒന്നിനും ഞാനില്ല.. പിറ്റേന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഹെസ്‌ലി ഓഫീസിലോട്ട് പോയി..അവളെ കണ്ട് ഖാസിമിനും എല്ലാവര്ക്കും എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.. ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോ ലിയോണ വന്നിട്ടില്ല..അപ്പോഴാണ് ആമി അങ്ങോട്ട് വന്നത്.. എടി ഇന്ന് നിങ്ങളെ wedding anniversary അല്ലെ..ഇന്ന് തന്നെ എന്തിനാ സർ ആ മീറ്റിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ.. ആമി അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആയത് കൊണ്ടാണ്.. എന്നാലും..അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ.. ആമി നീയിപ്പോ ചെല്ല്..എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ട്.. ആമി അവളെയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി..കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാനു അവൾക്ക് കാൾ ചെയ്തു.. ഹെസ്‌ലി പെട്ടന്ന് എല്ലാവരോടും കോൺഫറൻസ് ഹാളിലോട്ട് വരാൻ പറയണം..ഒരു മീറ്റിങ് ഉണ്ട്..ഞാൻ വീഡിയോ കോൺഫെറൻസിൽ വരാം..നമുക്ക് ആ ഓർഡർ കിട്ടി..അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാ..

നീ അവിടുന്ന് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം.. .അത്രയും പറഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ വെച്ച്.. ഹെസ്‌ലി പെട്ടന്ന് തന്നെ എല്ലാവരോടും കോൺഫറൻസ് ഹാളിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു..അവിടെ എത്തി ഹെസ്‌ലി ഷാനുവിനെ വീഡിയോ കാൾ ചെയ്തു.. ഹായ്..പെട്ടന്ന് ഒരു മീറ്റിങ് എന്തിനാണെന്നാവും എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത്...അല്ലെ..ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ തന്നെയാണ്.. അതും പറഞ്ഞു അവൻ ഹെസ്‌ലിയെ ഒന്ന് നോക്കി..പക്ഷെ അവളുടെ ശ്രദ്ധ വീഡിയോ കാളിൽ ആയിരുന്നില്ല.. ഹെസ്‌ലിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ആ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടിയതിന്റെ കാര്യം പറയാനാവും ഈ ഒരു മീറ്റിങ് എന്ന്.. ഇന്നത്തെ നമ്മടെ മീറ്റിങ് success ആയിരുന്നു..മൂന്ന് കോടിയുടെ പ്രോജേക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടി..and. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും important ആയ ഒരു കാര്യം ആണ്. അത്രയും പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ കാൾ കട്ട് ആയി..

ഹെസ്‌ലി വേഗം ചെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല..പെട്ടന്നാണ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെ വാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നത്..വെളിച്ചം അകത്തോട്ട് വന്നതും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ആയി..അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിയോണയിൽ ഹെസ്‌ലിയുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയത്.. അപ്പൊ ഇവള് ശാനുവിന്റെ ഒപ്പം പോയില്ലേ..അപ്പൊ ഷാനു പറഞ്ഞതോ.. പെട്ടന്നാണ് ആ ഹാളിൽ ഗിൽറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഒരു ശബ്ദത്തോടെ പൊങ്ങിയത്..ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ എല്ലാവരും പര്സപരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങി..അപ്പോഴാണ് ഹാളിലെ പ്രൊജക്റ്ററിൽ വെളിച്ചം വന്നത്..അതിൽ.. 💝HAPPY FIRST WEDDING ANNIVERSARY💝 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു..ഹെസ്‌ലി അമ്പരന്ന് കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കാൻ തുടങ്ങി.. Wedding anniversary.ആരുടെ.. ഇന്ന് ആരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി യാണ്.. എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉയർന്ന് വന്നു..ആമി മാത്രം അവളെ ഒരു ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു.. ഹെസ്‌ലിയുടെ നോട്ടം ആമിയിൽ എത്തി നിന്നു..

അവൾ കണ്ണ് കൊണ്ട് നിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതും ആമി ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു..അപ്പോഴേക്കും ആമി അവളുടെ അടുത്ത് എത്തി. എടി ആമി സത്യം പറഞ്ഞോ..ഇത് നിന്റെ പ്ലാൻ അല്ലെ..എനിക്ക് സർപ്രൈസ് തരാൻ.. ഒന്ന് പോടീ പുല്ലേ.. പിന്നെ നീയെന്തിനാ ചിരിച്ചേ.. ഇന്ന് നിന്റെയാണ് വെഡിങ് ആനിവേർസറി എന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ..അതോണ്ട് ചിരിച്ചതാ... അപ്പൊ നീയല്ലേ..പിന്നാരാ.. ഇനി നിന്റെ കേട്ട്യോൻ എങ്ങാനും ആണോ.. ഓ ഹൈദരാബാദിൽ കിടക്കുന്ന അങ്ങേരോ.. ആ അതും ശരിയാ.. ദേ..സർ വന്നിരിക്കുന്നു.. ആരോ പറഞ്ഞതും അവർ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ട് നോക്കി..കൈ രണ്ടും മാറിൽ പിണച്ചു കെട്ടി തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഷാനുവിനെ കണ്ടതും ഹെസ്‌ലി കണ്ണും മിഴിച്ചു നോക്കി നിന്നു.. ഷാനു അവളെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പോയി നിന്നു.. എല്ലാവരും അവനെയും സ്‌ക്രീനിലോട്ടും നോക്കി അടക്കം പറയാൻ തുടങ്ങി..

All of you Listening here.. എല്ലാവരും അവന്റെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർത്തു..അതിനേക്കാൾ ആകാംക്ഷയിൽ ഹെസ്‌ലിയും.. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സംശയവും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം..ഹൈദരാബാദിൽ ഉള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നാവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്.. Actually ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ടില്ല..വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് മീറ്റിങ് അറ്റന്റ് ചെയ്തത്.. പിന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ..ഇന്ന് എന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസം ആണ്.. അതെന്താ സർ.. സാർ...ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. വെയിറ്റ്..വെയിറ്റ്. എല്ലാം പറയാം..അത് പറയുന്ന മുന്നേ ഞാൻ ഒരാളെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോട്ടെ.. ഹെസ്‌ലി പ്ലീസ് come.. അവൻ വിളിച്ചതും ഹെസ്‌ലി യാന്ത്രികമെന്നോണം അവന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി.. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ലിയോണ ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു..അവൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അവരെ രണ്ട് പേരെയും നോക്കി നിൽക്കാണ്.. ഹെസ്‌ലി അവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും അവളുടെ കൈ പിടിച്ചു അവൻ അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി..അത് കണ്ട് എല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ്.. She is my wife..today our first wedding anniversary.. പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആമി അവിടെ നിന്നും ചാടി എണീറ്റ് കൈ അടിച്ചു........ തുടരും..

