💖 HeZliN💖: ഭാഗം 50

രചന: Jumaila Jumi

She is my wife,and today our first wedding anniversary.. അത് കേട്ടതും ആമി ചാടി എണീറ്റ് കൈ അടിച്ചു..എല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് അവരെ രണ്ട് പേരെയും നോക്കി നിക്കാണ് ഹെസ്‌ലി ഷാനുവിനെ തന്നെ കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കി നിക്കാണ്.. അവളുടെ കണ്ണുകൾ എന്തിനെന്നിലാതെ നിറയുന്നുണ്ട്..ഇടക്ക് അവൻ അവളെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ണ് നിറച്ചു തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവളെ കണ്ട് അവൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി..കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തേ എന്നു ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന പോലെ തലയാട്ടി..അത് കണ്ട് അവൻ ചിരിച്ചോണ്ട് അവളുടെ കണ്ണ് തുടച്ചു കൊടുത്തു..ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് നിന്ന എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു..എന്നാൽ ലിയോണ മാത്രം അവരെ നോക്കി കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു നിന്നു.. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കേക്ക് കട്ടിങ്ങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു..ലിയോണ മാത്രം ഒന്നിനും പോകാതെ അവിടെ മാറി നിന്നു.. ലിയോണ.. ആരോ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടതും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി..

അപ്പോഴുണ്ട് ഹെസ്‌ലിയും ഷാനുവും അവളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു.. Meet my wife Hezlin Ahsan khasim.. അത്രയും പറഞ്ഞു ഹെസ്‌ലിയെ അവളുടെ മുന്നിലോട്ട് നിർത്തി..ഹെസ്‌ലി അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് നേരെ കേക്ക് നീട്ടി..അവൾ അത് വാങ്ങാതെ ഹെസ്‌ലിയെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു.. അത് വാങ്ങിക്ക് ലിയോണ.. ഷാനു പറഞ്ഞതും അവൾ അത് വാങ്ങി..അവൾ അത് കഴിച്ചതും പെട്ടന്നാണ് ഹെസ്‌ലി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവളുടെ കവിളിൽ പറ്റിയ കേക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചു.. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ യാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ..ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഊറ്റൽ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൊ..ഇല്ലേൽ.. അത്രയും പറഞ്ഞ് ഹെസ്‌ലി അവളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വിട്ട് നിന്നു..ലിയോണയുടെ ഇഞ്ചി കടിച്ച പോലെയുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഹെസ്‌ലി അവൾക്കിട്ട് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാനുവിന് മനസ്സിലായി..അവൻ വന്ന ചിരി പിടിച്ചു നിർത്തി..

അവർ രണ്ട് പേരും പോയതും അവൾ ഹെസ്‌ലിയോടുള്ള ദേഷ്യം കയ്യിൽ ഇരുന്ന കേക്കിൽ തീർത്തു.. ഷാനുവും ഹെസ്‌ലിയും അപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി..കാറിൽ കയറിയതും ഷാനു ഹെസ്‌ലിയെ ഒന്ന് നോക്കി..അവൾ അവനെ നോക്കാതെ പുറത്തോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കാണ്.. ഓയ് കുൽഫി..ഇപ്പോഴും പിണക്കം മാറിയില്ല.. പറഞ്ഞ് തീർന്നതും ഹെസ്‌ലി അവനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലാൻ തുടങ്ങി.. ദുഷ്ട..ഞാൻ എന്ത് മാത്രം വിഷമിച്ചെന്ന് അറിയോ..എന്നിട്ട് ഇളിച്ചോണ്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിക്കാ.. ഹെയ് wait wait.. തല്ലല്ലേ കെട്ട്യോളെ.. ഞാൻ എന്റെ അരുമ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് സർപ്രൈസ് തന്നതല്ലേ.. സർപ്രൈസ്..മാങ്ങാതൊലി.. ഇഷ്ടായില്ല.. ഛെ.. ഇത് പോലെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആ ലിയോണക്ക് കൊടുത്തിരുന്നേൽ ഇപ്പൊ കിസ്സെങ്കിലും കിട്ടിയേനെ..

ഓഹോ..അപ്പൊ അതായിരുന്നല്ലേ മനസ്സിലിരുപ്പ് കാസനോവ..കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ.. വീണ്ടും അവൾ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയതും അവൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് വെച്ചു.. ഇനി തല്ലിയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചും തരും..പക്ഷെ അത് തല്ല് ആവില്ലാന്ന് മാത്രം.. അശേ വൃത്തികെട്ടവൻ.. ഓ.. ഇപ്പൊ ഞാൻ വൃത്തികെട്ടവൻ.. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ണടച്ച് നിന്ന ആളാ ഈ പറയുന്നേ..മ് മ് മ്.. അശോ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ തലയിൽ കൈ വെച്ച് കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നു..അത് കണ്ടവൻ ഒരു ചിരിയോടെ വണ്ടി എടുത്തു.. അവർ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് ആണ് പോയത്..മുൻവശത്തെ ഡോർ തുറന്ന് രണ്ട് പേരും അകത്തോട്ട് കയറിയതും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ഗിൽറ്റ് പേപ്പർ പൊട്ടി ദേഹത്തോട്ട് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. അവർ ചിരിച്ചോണ്ട് മുന്നിലോട്ട് നോക്കിയതും ഹെസ്‌ലിയുടെ ഫാമിലിയും ഷാനുവിന്റെ ഫാമിലിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..

അവർ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി.. ഹോ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എന്തൊരു ജാടയായിരുന്നു..എന്തൊരു നെഗളിപ്പ് ആയിരുന്നു.. ഹെസ്‌ലി നാളെ നേരത്തെ ഓഫീസിൽ എത്തണം..എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മീറ്റിങ് ഉണ്ട്..അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്.. ഹോ ന്റെ തമ്പുരാനേ. എന്നാ ഷോ ആയിരുന്നു എന്റെ ഇക്കൂ.. ലിയ അവനെ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതും അവൻ അവളുടെ തലക്കിട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടി.. ആവൂ ഇക്കൂ വേദനിച്ചുട്ടോ.. വേദനിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ തന്നെ.. ഹെസ്‌ലി അവളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു.. അയ്‌ശരി.. ഇപ്പൊ കെട്ട്യോനും കെട്ട്യോളും സെറ്റ്..കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു കരക്ക് എത്തിച്ച നമ്മള് ഔട്ടും..ഇക്കൂ this is too much.. ഓ ഞങ്ങളങ് സഹിച്ചു.. ഹാ മതി മതി മൂന്നും കൂടി കൊമ്പ് കോർത്തത് രണ്ടാളും വന്ന് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യ്.. അതന്നെ..ഇതിന്റെ മുന്നിൽ കായി ഇല്ലാത്തോര് ഇറച്ചിക്ക് വന്ന പോലെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടായി.. ഓ ഒരു കൊതിച്ചി..

ഷാനു പറഞ്ഞതിന് അവൾ അവനെ നോക്കി മുഖം കോട്ടി.. അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യലും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഒക്കെ ആയി നേരം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല.. ആ ഇനി രണ്ടാളും പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോര്.. എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം.. മറിയ പറഞ്ഞത് കേട്ട് രണ്ടാളും റൂമിലോട്ട് പോയി..ഷാനു ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നത് കണ്ടതും ഹെസ്‌ലി വേഗം ബാൽക്കണിയിലോട്ട് ഓടി.. ന്റെ പടച്ചോനെ ഇന്നലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സാധനം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാണെ.. അവൾ വേഗം വേസ്റ്റ് ബിൻ തുറന്നതും അതിൽ നിന്നും ഒരു ബലൂൺ പൊങ്ങി വന്നു.. ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെയുള്ളിൽ.. അവൾ അത് കയ്യിൽ എടുത്തതും അത് പൊട്ടി..നിറയെ ഗിൽറ്റ് പേപ്പറുകൾ അവിടെയാകെ പരന്നു.. അതിനോടൊപ്പം ഒരു സാധനം താഴോട്ട് വീണു..അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോഴേക്കും ഷാനു അതെടുത്തിരുന്നു..അവൻ മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു അവൾക്ക് നേരെ ആ റിങ് നീട്ടിപ്പിടിച്ചു.. Be with me..Always be with me..💓

അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ഹെസ്‌ലി ഒരു ചിരിയോടെ തലയാട്ടി..അവൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റിങ് അവളുടെ വിരലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു.. മ് ഇനി പോയി അതിൽ നിന്നും എനിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് വാ.. അവൻ എണീറ്റ് നിന്ന് കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ബിൻ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതും അവൾ നാക്ക് കടിച്ചു കൊണ്ട് ചെവിയുടെ ബാക്കിൽ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങി.. അല്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലായി.. അതൊക്കെ പറയാം പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ.. മ് മ്.. അവൾ ചിരിച്ചോണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് അവൻക്ക് കൊടുത്തു.. ഓ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടോ.. സംസാരിക്കാതെ അത് തുറന്ന് നോക്ക്.. Ok.. അവൻ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.. ഹെയ്.. അതല്ല..ആദ്യം വലുത് എന്നിട്ട് ഇത് തുറന്നാൽ മതി.. അതെന്താ.. അതൊക്കെയുണ്ട് ആദ്യം അത് തുറക്ക്.. അവൻ ആ ഗിഫ്റ്റ് തുറന്നതും അതിൽ അവന്റെയും അവളുടെയും ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ബുക് ആയിരുന്നു..

അവൻ അതിലെ ഓരോ പേജും മറിച്ചു നോക്കി..അതിനനുസരിച്ചു അവളുടെ മുഖത്തോട്ടും നോക്കുന്നുണ്ട്.. മ് എങ്ങനെയുണ്ട്.. സൂപ്പർ.. അതാണ് ഈ ഹെസ്‌ലിൻ. പറയുന്നതോടൊപ്പം അവൾ ഇട്ടിരുന്ന ടോപ്പിന്റെ കോളർ പൊക്കി.. ഇനി മറ്റേത് നോക്കട്ടെ.. അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റേ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി..അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതും അവൻ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.. ആ ബോക്സിനകത് വേറെയൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് ആയിരുന്നു..അതിനകത്ത് ഒരുപാട് റോസ് ഇതളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു റിങ്.. അവൻ ആ റിങ് കയ്യിൽ എടുത്ത് അവളെ നോക്കി.. അല്ല..ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ സീൻ ൻ അത് ഞാൻ expect ചെയ്തില്ല..അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കേറി പ്രൊപോസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു.. എന്നിട്ടാണോടി നീ ഇത് അതിനകത്ത് കൊണ്ടോയി ഇട്ടത്.. അവൻ വേസ്റ്റ് ബിൻ ചൂണ്ടി ചോദിച്ചു.. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ദേഷ്യത്തിന്.. മ് മ് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി..ഏതായാലും പ്രൊപോസ് ചെയ്യാൻ കരുതി വാങ്ങിയതല്ലേ..

ഞാനായിട്ട് അത് മാറ്റുന്നില്ല..നീ തന്നെ ഇട്ട് തന്നോ.. അവൾ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റിങ് വാങ്ങി അവൻക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു..അപ്പൊ തന്നെ ഷാനു അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ പിടിച്ചു അവളുടെ മൂർധാവിൽ ചുംബിച്ചു..ആ നിമിഷം അവൾ കണ്ണടച്ചു അത് സ്വീകരിച്ചു.. ഹ് മ്.. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാവോ.. പെട്ടന്ന് ലിയയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടതും അവർ രണ്ടു പേരും മാറി നിന്നു.. നിന്നെ ഇപ്പൊ ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ.. അത് ശരി.. ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ രണ്ട് പേരെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയി..കാണാതായപ്പോ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിട്ടത് ആയി കുറ്റം.. നീ പൊക്കോ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം.. മ്.. മ്.. ഇത്തൂ ഒരു കിസ്സിങ് സീൻ മിസ്സ്‌ ആയല്ലേ.. ഹെസ്‌ലിക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് അവൾ ചോദിച്ചതും ഹെസ്‌ലി അവളെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി.. Deeee.. ദേ ഞാൻ പോണ്.. ലിയ പോയതും ഷാനു അവളെ നോക്കി ഫ്രഷ് ആവാൻ പോയി.അവൻ പോയതും ഹെസ്‌ലി നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു..

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും രണ്ടാളും ഫ്രഷ് ആയി താഴോട്ട് ചെന്ന്.. ഫുഡ് ഓക്ക് കഴിച്ചു അവർ രണ്ടും കൂടി പുറത്തോട്ട് പോയി..ഷാനു നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് ആണ് പോയത്.. Evening time ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു...അവർ രണ്ടും കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അതിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി.ഇടക്ക് എപ്പോഴോ രണ്ടാളുടെയും കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടി..അത് കണ്ട് ഷാനു വേഗം കൈ മാറ്റിയെങ്കിലും ഹെസ്‌ലി വീണ്ടും വീണ്ടും പരസ്പരം കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ നോക്കി.. അവസാനം ഷാനു അവന്റെ കൈകൾ മാറിൽ പിണച്ചു കെട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഹെസ്‌ലി മുഖം തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി.. അൺറൊമാന്റിക് മൂരാച്ചി..ഹും.. പെട്ടന്നാണ് അവളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെയോ കൈ കോർത്തത്.. അവൾ ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിലൊട്ടും പിന്നെ ആ ആളുടെ മുഖത്തോട്ടും നോക്കി..ചിരി മറക്കാൻ പാട് പെടുന്നയാളെ കണ്ടതും അവൾ ചിരിയോടെ മുഖം തിരിച്ചു..

കുറെ നേരം ആ മണൽ പരപ്പിൽ രണ്ടാളും ഇരുന്നു..രാത്രി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാളും വീട്ടിലോട്ട് പോയത്.. ബെഡിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് ഒരു കൈ തലയുടെ ബാക്കിലും മറ്റേ കൈ അവന്റെ വയറിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഷാനു കിടന്നത്..തൊട്ടടുത്ത് ഹെസ്‌ലിയും കിടക്കുന്നുണ്ട്.. അവൾ പതിയെ തല ചെരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഷാനു കണ്ണടച്ചു കിടക്കായിരുന്നു.. അതേയ്.. മ്.. ഹേ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നോ.. ഉറങ്ങിയിരുന്നേൽ വിളി കേൾക്കോ.. അവളെ നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു.. അയ്യട എന്താപ്പോ ഇളി.. അതേയ്.. അവൻ വീണ്ടും കണ്ണടച്ചതും അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു.. എന്താ.. എന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടം ആയിട്ടാണോ പ്രൊപോസ് ചെയ്തേ.. അല്ല..എല്ലാരും ഇഷ്ടം അല്ലാതെയാണല്ലോ പ്രൊപോസ് ചെയ്യുന്നേ.. ഓ കോമഡി..ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത്.. പിന്നെങ്ങനെയാണാവോ.. എന്നും ചോദിച്ച് അവൻ തല കയ്യിൽ താങ്ങി അവളുടെ അടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു..

അവളും അത് പോലെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.. എന്നെ ആദ്യം ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നല്ലോ.. നിനക്കെന്നെയും ഇഷ്ടം അല്ലായിരുന്നല്ലോ.. ആ..അത്..അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നല്ലോ..അപ്പോഴും എന്നോട് ദേഷ്യത്തിൽ അല്ലായിരുന്നോ.. അത് നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട് അല്ലെ.. ഒകെ ഒകെ ഫൈൻ.. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൾ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു.. ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ കുമിഞ്ഞ് കൂടുമ്പോൾ ആണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നേ.. അവൻ ആരോടെന്നില്ലാതെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു..അത് കേട്ട് ഹെസ്‌ലി ഒരു ചിരിയോടെ അവനെ നോക്കി.. ആ പിന്നെയ്.. നാളെ തൊട്ട് ഒരാഴ്ച ഓഫീസിൽ പോവേണ്ട.. ഹേ അതെന്താ.. അതൊക്കെയുണ്ട്..കൂടുതൽ ചോദ്യം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി.. ഓമ്പ്രാ.. അവൾ വാ പൊത്തി പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻക്ക് ചിരി വന്നു.. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഹെസ്‌ലി റൂമിലോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഷാനു ഡ്രസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്..

ഹേ ഇങ്ങേര് ഇതെങ്ങോട്ടാ ഇത്ര രാവിലെ.. അതേയ്.. മ് എന്താ.. അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കാതെ അവൻ ചോദിച്ചു.. ഓ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയെന്ന് വെച്ച് എന്താ..ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴോ.. മ് ഇത്രേം മതിയോ.. അവളെ നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചു..അതിന് അവൾ വെളുക്കനെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു..അപ്പോഴാണ് അവൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്..അവൻ ബാഗിൽ ആക്കുന്ന ഡ്രസ് ഒക്കെ അവളുടെയായിരുന്നു.. ഹേ..ഇതെന്തിനാ എന്റെ ഡ്രെസ്സൊക്കെ ബാഗിലാക്കുന്നെ.. ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാനാ.. എന്റെ ഡ്രെസ്സും കൊണ്ട് നിങ്ങള് എങ്ങോട്ട് പോവാ.. നിന്റെ ഡ്രെസ്സും കൊണ്ട് ഞാൻ അല്ല നിന്റെ ഡ്രെസ്സും കൊണ്ട് നീയാണ് പോകാൻ പോകുന്നെ.. എന്നും പറഞ്ഞു അവൻ അവളുടെ മുന്നിൽ കൈ കെട്ടി നിന്നു.. ഓ അപ്പൊ ഒക്കെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നല്ലേ.. ഇന്നലെ എന്നോട് be with me always be with me.. എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർക്കണമായിരുന്നു..

അല്ലേലും നിങ്ങളെ സ്നേഹം ഒക്കെ 916 പോലെ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഞാനാ മണ്ടി.. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം.. അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവൻ അന്തം വിട്ട് നിന്നു..with ഇവളിത് എന്ത് തേങ്ങയാ പറയുന്നേ എസ്പ്രെഷൻ.. അവൾ മൂക്ക് പിഴിഞ്ഞ് അവിടെ തകർത്ത് വാരുന്നുണ്ട്.. അല്ല ഇതെന്തിനാ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്.. മൂക്ക് പിഴിയുന്നതിനിടെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഷാനുവിന്റെ ഡ്രസ് കണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു.. പുഴുങ്ങി തിന്നാനാ എന്തേ നിനക്ക് വേണോ.. ഇതോ..ശേ നുണ.. ഗർർ...നീയിപ്പോ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓസ്കാർ അഭിനയം കാഴ്ച വെച്ചിരുന്നെ.. നിങ്ങള് എന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞയക്കല്ലേ.. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ.. അപ്പൊ അല്ലല്ലേ.. പിന്നെന്തിനാ ഈ ഡ്രസ്.. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്. 1 വീക്.. എവിടേക്ക്.. ഷ്..go and ready.. മ് മ്.. അവൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയാതെ റെഡി ആവാൻ പോയി.. അല്ല അപ്പൊ ഉമ്മാനോടൊക്കെ.. അതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു..

Oh your so fast..Cute baby.. അവന്റെ കവിളിൽ പിച്ചിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പോയതും അവൻ അവളെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിന്നു.. അപ്പോഴാണ് ഹെസ്‌ലിക്ക് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ എന്ന ബോധം വന്നത്..അവൾ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചിട്ട് റെഡി ആവാൻ പോയി.. എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അവർ കാറിൽ കയറി.. അതേ നമ്മള് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ.. മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റോ.. എന്നാൽ മാത്രം വന്നാ മതി.. ഓ ഉത്തരവ്..ഇനി എന്തേലും ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ.. അവൾ പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു..അവളെ നോക്കി ഒരു ചിരിയോടെ അവൻ വണ്ടിയെടുത്തു........ തുടരും..

