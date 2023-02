💖 HeZliN💖: ഭാഗം 53

രചന: Jumaila Jumi

ഷാനു എന്താടാ.. നീ വണ്ടി ഫ്ളാറ്റിലോട്ട് വിട്.. എന്താടാ പ്രശ്നം.. അവൻ എല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു.. ഇനിയിപ്പോ അവളെയും കൂട്ടി പോവാൻ ആണോ നിന്റെ പ്ലാൻ.. അതേ..റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യടാ..അതും അവളുടെ കാര്യത്തിൽ.. മിഥുൻ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു തന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മാറ്റം..ഹെസ്‌ലിൻ എന്ന ആ പെണ്ണിലോട്ട് അവൻ എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങി എന്നു അവൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു.. കാളിംഗ്ബെൽ കേട്ട് ഹെസ്‌ലി അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഹാളിലോട്ട് വന്നു..ഡോർ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഷാനു പറഞ്ഞ കാര്യം അവൾ ഓർത്തത്.. ഷാനു വരാതെ ഡോർ തുറക്കരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ.. വീണ്ടും ബെൽ കേട്ടതും അവൾ ഡോറിലോട്ട് തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചു.. ഷാനു ആണേൽ ഫോൺ ചെയ്യാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ..അപ്പൊ ഇതാരാ എടാ ഷാനോ ഇവളെന്താ വാതിൽ തുറക്കാത്തെ.. ചിലപ്പോ ബാത്റൂമിൽ ആവും..കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല.. ഓ...ഞാൻ മറന്നു..ഞാൻ വന്നാൽ ഫോൺ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഡോർ തുറക്കരുത് എന്നാപറഞ്ഞേ..അതാവും തുറക്കാത്തെ..

എന്നാ നീ വിളിക്ക് ഷാനു ഫോൺ ചെയ്ത് അവളോട് ഡോർ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ഡോർ തുറന്നു.. ഹോ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന എന്ത് നല്ല ഉത്തമമായ ഭാര്യ.. അകത്തോട്ട് കയറിയ മിഥുൻ അവളെ നോക്കി കളിയായി പറഞ്ഞതും ഹെസ്‌ലി അവനെ നോക്കി ഇളിച്ചോണ്ട് ഷാനുവിനെ നോക്കി.. പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന്‌ അവനോട് പറയണ്ട. അവളുടെ ചെവിയോരം വന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ അവനെ നോക്കിയൊന്ന് ഇളിച്ചു.. അതേയ് ഭാര്യയോട് അവിടെ നിന്ന് കിന്നാരം പറയാതെ അവളോട് വേഗം പോയി റെഡി ആവാൻ പറയെടാ.. റെഡി ആവാനോ..എന്തിന്..അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നേ.. അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം..ആദ്യം നീ പോയി റെഡി ആയി വാ..ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നീയും വരുന്നുണ്ട്.. ഹെസ്‌ലി റെഡി ആയി വന്നതും അവർ മൂന്നാളും ഇറങ്ങി..അവർ നേരെ പോയത് ഇന്നലെ അവർ പോയ ആ ചേരിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു.. ഷാനു..are you sure.. ഇവിടെ അവർ ഉണ്ടാവോ.. I don't know.. പക്ഷെ ആ ഗേരേജിൽ എന്തേലും ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ..ഇത്രേം വന്നതല്ലേ..

എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം.. അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ആ ഗാരേജ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ തുടങ്ങി..അപ്പോഴാണ് ഷാനുവിന് അവിടെ നിന്നും ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കിട്ടിയത്..അവൻ അത് മിഥുനെ കാണിച്ചതും അവൻ വേഗം പോയി വണ്ടിയിൽ നിന്നും ലാപ് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ആ പെൻഡ്രൈവ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു.. അതിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്..അത് play ചെയ്തതും അതിലെ കാഴ്ച കണ്ട് ഹെസ്‌ലി അത് കാണാൻ കഴിയാതെ മുഖം തിരിച്ചു..ഷാനുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരിറ്റ് കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞു..മിച്ചുവിനെ തല കീഴായി കെട്ടിയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിഡിയോ ആയിരുന്നു അത്.. ഷാനു അത് കാണാൻ കഴിയാതെ ലാപ് ഓഫ് ചെയ്തു..അപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ ഫോണിലോട്ട് ഒരു കാൾ വന്നു..അറിയാത്ത നമ്പർ ആണെങ്കിലും അത് ആരാണെന്ന് അവൻക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു.. ഹെലോ..My dear frnd ...കൂട്ടുകാരനെ അന്വേഷിച്ചു അവസാനം നീയ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തു തന്നെ എത്തി അല്ലെ..but I am so sorry..എനിക്ക് അവനെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയെ പറ്റൂ..

പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാ.. ഓ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലേ...നിന്റെ ഈ വോയിസിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായി.. അവൻക്ക് എന്തേലും സംഭവിച്ചാൽ നീ പിന്നെ ഈ ലോകത് ഉണ്ടാവില്ല.. ചു..ചു...ചു..എനിക്ക് നീ ഒരു warning തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരാം..അവിടുത്തെ തിരച്ചിൽ ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നീ കേരളത്തിലോട്ട് തന്നെ വിട്ടോ..അവിടേക്ക് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞയക്കാം..with പെട്ടിയിൽ.. അത് കേട്ടതും ഷാനു ഒന്ന് ഞെട്ടി..പക്ഷെ അവൻ തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല.. പെട്ടിയിൽ ആവുന്നത് നീയാണോ അവനാണോ എന്നു നമുക്ക് കാണാം.. As your wish.. അതും പറഞ്ഞു ആ കാൾ cut ആയി.. ആരാടാ.. അയാള് തന്നെ..മിച്ചുവിനെ കൊന്ന് പെട്ടിയിലാക്കി കേരളത്തിലോട്ട് അയക്കും അപ്പോ എന്നോട് ഇവിടുത്തെ അന്വേഷണം മതിയാക്കി അങ്ങോട്ട് പോവാൻ..bloody .... എടാ..അയാള് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ.. ന്റെ മിഥു നീയൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ലെ..ഇതുപോലെയൊരു കാൾ വന്നെന്ന് വെച് അവരെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോണം എന്നാണോ നീ പറയുന്നേ.. അങ്ങനെയല്ല.. ഷാനു..മിഥു പറഞ്ഞതിലും കാര്യം ഉണ്ട്..ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇനി വല്യ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല..കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ എത്തിയ കാര്യം അവർക്ക് അറിയാം..അപ്പൊ അവര് മിച്ചുവിനെ ഇവിടെ നിർത്തും എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ.. Exactly..

അത് മാത്രം അല്ല..നമ്മള് അറിയാതെ നമ്മളെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്..അതാണ് നമ്മടെ up to date കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിയുന്നത്.. Ok.. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ നാട്ടിലോട്ട് പോവാം..പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്റെയൊരു കണ്ണ് എപ്പോഴും വേണം.. അത് നീ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ..ഇവിടുന്ന് എന്തേലും ഒരു അപ്ഡേഷൻ കിട്ടുയാൽ..at time..I will call you.. Ok.. പെട്ടന്നാണ് അവരെ ആരോ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലെ ഷാനുവിന് തോന്നിയത്..അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും ഒരു രൂപം ആ ഗേരേജിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടു.. മിഥു..catch the bloody.. എന്നും പറഞ്ഞു ഷാനു അയാൾക്ക് പിറകേ ഓടി..അവന്റെ പിന്നാലെ ഹെസ്‌ലിയും മിഥുനും..പക്ഷെ എത്ര ഓടിയിട്ടും അവർക്ക് അയാളെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. ഷാനു ആ ചേരിയിലോട്ട് പോയി അവിടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു.. ഇതിലൂടെ കറുത്ത ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇട്ട ആരേലും ഓടി പോകുന്നത് കണ്ടോ.. ഇല്ല സാറേ..ഇതിലൂടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും പോയില്ല.. എല്ലാവരും കണ്ടില്ലാന്നാണോ പറയുന്നേ.. അതേ സാറേ..ആരും ഇതിലൂടെ പോയില്ല.. Shit.. അപ്പോഴാണ് മിഥു അവന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നത്.. ടാ.. മിച്ചുവിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ.. ഷാനു അവനെ നോക്കി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫോൺ എടുത്തു..

എടാ പിന്നെ ചാന്ദിനിയുടെ (മിച്ചുവിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പെണ്ണ്)കൂടെയുള്ള അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കേണ്ട.. Ok. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇവിടെ എവിടേലും കണ്ടിരുന്നോ.. ഇല്ലല്ലോ.. ഒന്നൂടെ നോക്കു..എവിടേലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും.. ഇല്ല സാറേ.. ഞങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ.. പെട്ടന്നാണ് കുറച്ച് പിറകിൽ നിന്നും ഒരാണ്കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്..ഷാനു വേഗം അവന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി.. മോന് എവിടുന്ന ഇയാളെ കണ്ടത്.. ദേ അവിടെ നിന്നും.. എന്നും പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഗേരേജിലോട്ട് കൈ ചൂണ്ടി.. മോന് എന്നാ അയാളെ കണ്ടേ.. ഞാൻ മാത്രം അല്ല..ദിനേഷനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്..അല്ലടാ.. തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ ചൂണ്ടി അവൻ പറഞ്ഞതും ആ കുട്ടിയും അതേ എന്നു പറഞ്ഞു.. ഞങ്ങൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് കളിച്ചോണ്ട് ഇരുന്നപ്പോ പന്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി..അത് എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാ ആ കാട്ടിൽ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടേ.. കാട്ടിലോ.. ആ..അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കാടുണ്ട്..അവിടെ ഈ ചേട്ടൻ കിടക്കായിരുന്നു..ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഇത്തിരി വെള്ളം ചോദിച്ചു..ഞങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്തു വന്നപ്പോ ആ ചേട്ടനെ അവിടെ കണ്ടില്ല.. പിന്നെ ആ ചേട്ടനെ കണ്ടോ.. ആ..ഇന്നലെ രാവിലെ ആ ചേട്ടനെ വേറെ കുറെ ചേട്ടന്മാർ ചേർന്ന് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടോവുന്നത് കണ്ടു..

അത് കേട്ടതും ഷാനു മിഥുനെ ഒന്ന് നോക്കി.. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കൊണ്ട് ഒരാൾ അവരുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..ഹെസ്‌ലി എന്തിനോ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞതും തങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളെ കണ്ട് അവൾ ഷാനുവിനെ വിളിച്ചു.. ഷാനു..ദേ അവിടെ.. അവൾ ചൂണ്ടിയ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അയാൾ അവിടെ നിന്നും മാറിയിരുന്നു.. എന്താ ഹെസ്‌ലി..എന്താ അവിടെ.. അവിടെ ആരോ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ അയാള് അവിടുന്ന് പോയി.. ഷാനു..come.. അവർ മൂന്ന് പേരും അയാൾ പോയ വഴിയേ ഓടി..കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ജാക്കറ്റിട്ട രൂപത്തെ അവർ കണ്ടു..അവരെ കണ്ടതും അയാൾ വീണ്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങിയതും.. മിഥു..shoot him.. അപ്പൊ തന്നെ മിഥുൻ ഗൺ എടുത്ത് അയാളുടെ മുട്ടിന് താഴോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു..അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ നിലത്തോട്ട് വീണു..തന്റെ നേർക്ക് നടന്നടുക്കുന്നവരെ കണ്ടതും അയാൾ വീണിടത് നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരുശ്രമം നടത്തി..പക്ഷെ മര്യാദക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അയാൾ നിലത്തോട്ട് തന്നെ വീണു.. ഷാനു അയാളുടെ അടുത്ത് മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു അയാളുടെ മുഖത്തെ മാസ്‌ക് വലിച്ചൂരി..അയാളുടെ മുഖം കണ്ടതും മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ ഞെട്ടി.. ചാന്ദിനി......... തുടരും..

