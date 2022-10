ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 10

രചന: SANA

കോളേജിലേക്ക് ഒരുങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ആര്യ... കയ്യിലൊരു ഫോണും കൊണ്ട് അലേഖ് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്ന് വന്നു... "ഡീ ആര്യ... ഇന്ന ഫോൺ..." "പുതിയതാ 😃😃..." "ഹ്മ്മ്.... മറ്റേത് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല.." "ചുമ്മാ ശോ ഇറക്കീട്ടല്ലേ..." "ഞാനെനിക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യും.. നിനക്കിപ്പോ ഫോൺ കിട്ടിയില്ലേ, അത് പോരെ... 😤😤..." "ഓ... മതി.... അല്ല ഇന്നെന്താ റെഡി ആവണില്ലേ.... കോളേജിലേക്ക് ഇല്ലേ ആശാൻ..." "ഇല്ല... ഇന്ന് ലീവാ...." "വെറുതെ ലീവെടുക്കെ.." "ഞാനല്ലേ.. നീ പോകാൻ നോക്കെടി... 😡😡" "ഓ... ആയിക്കോട്ടെ..,.." ന്നും പറഞ്ഞു ആര്യ ബാഗും എടുത്തിറങ്ങി.,... "എടിയെ.. നിന്നെ... നാളെ യും മറ്റനാളെയും ലീവല്ലേ.. നാളെ നമുക്കൊരൂട്ടം വരെ പോണം.." "എങ്ങോട്ടാ ഏട്ട.." "നാളത്തെ പ്രതേകത എന്തെന്നോർത്ത് നോക്ക്.. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുമല്ലോ.." "നാളെന്താ.." "ഓർത്ത് നോക്ക്.. ഓർക്കുന്നില്ലേ.." "ഇല്യ... എന്താ...." "കുന്തം... നീ പോവാൻ നോക്കിയേ 😬😬.. നാളെ ഒരിടത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്.. അത്രേ അറിഞ്ഞാമതി.." എന്നും പറഞ്ഞു ആലേഖ് ദേഷ്യത്തോടെ പോയി... ആര്യ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് താഴോട്ടും ...... ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

"എന്തെടി നിനക്ക് മാർക്ക്‌ കുറഞ്ഞെ.." " ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു കറക്കി കുത്തി എഴുതിയതാ ഒന്ന്. അതോണ്ടന്നെ.. " "എന്ന എന്നോട് ചോയ്ച്ചൂടായിരുന്നോ.." "ഓ.. പിന്നെ സെം എക്സാംസൊന്നും അല്ലല്ലോ....ഇത്രൊക്കെ മതി.. അല്ലേലും ഇയ്യാൾക് മാത്രൊള്ളല്ലോ ഈ ടെസ്റ്റ്‌ ഇടണ സ്വാഭാവം... എന്തൊരു കഷ്ട്ട..." "എന്നാലും കഷ്ട്ടണ്ട് ട്ടോ.. ഇന്ന് മാഷ് വരാതിരുന്നത്.. " "ഓ... അവൾ ഇതിനെടീക്കും കൊണ്ടന്നു അവളെ മാഷിനെ... ഇതിനെണ്ടല്ലോ 😤😤😤..." "ഈ 😁😁😁..." രണ്ടും കൂടെ സിദ്ധാർഥിന്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് സംസാരിക്കയാണ്...സിദ്ധാർഥ് പ്രതേകിച്ചു ക്ലാസ്സൊന്നും എടുക്കാണ്ടേ പേപ്പറും കൊടുത്ത് ചുമ്മാ വായിനോക്കിയിരിക്കുന്നു 😌😌.. അപ്പൊ പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക് സംസാരിച്ചൂടെ 😁....... "ഹലോ സ്റ്റുഡന്റസ്......." പെട്ടെന്ന് സിദ്ധു എന്തോന്ന് ഓർത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാർക്കും നേരയായി തിരിഞ്ഞു... " നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്വയം ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവോലോ ല്ലേ.കോളേജ് അഡ്മിഷന് നമ്പർ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൊടുത്തതെന്നില്ല.അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നെ ..." "ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം...." ന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു

അനു മുന്നിലുള്ള ബുക്കിൽ നിന്നും പേജ് ചീന്തലും കഴിഞ്ഞു.... സിദ്ധു ആണേൽ സന്തോഷം എന്ന ഭാവത്തിലും... ചെക്കന് ആർക്കും ഡൗട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആര്യയുടെ നമ്പർ സങ്കടിപ്പിക്കാനുള്ള അടവായിരുന്നു 😁😁.... ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന സാറിന്റെ വിചാരം 😅😅.. നമ്മളെ അനു അതൊക്കെ വേം മനസ്സിലാക്കില്ലേ.. പെണ്ണ് പേപ്പറിൽ അവളെ പേരിന് നേരെ ആര്യയുടെതും ആര്യയുടെ പേരിന് നേരെ അവളുടേതും അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച്... എന്നിട്ട് ആര്യയെ നോക്കി ഒരു സൈറ്റടിയും...ശേഷം പേപ്പർ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.. "എന്തിനാടി അങ്ങനെ എഴുതിയെ.." "ചുമ്മാ ഒരു രസം... നിനക്ക് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് വിളിച്ചാലും ഒരു പോലെ അല്ലേടി..." "ഓഹ്... ആണോ..." "ആന്ന്😉.." "അതിന് നീ ഒരിക്കെ വിളിച്ചതല്ലേ സാറിന്.. നിന്റെ നമ്പർ അപ്പൊ സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവോലോ.." "നീ എന്നെ പറ്റി എന്താ കരുതിയെ.. ഹേ 😜ഞാനെ അന്ന് വിളിച്ച നമ്പർ അല്ല എഴുതിയെ 😎മറ്റേ സിം ആണ് 😎" "ഓ.. അല്ലേലും കുരുട്ടിൽ നീ തന്നെയല്ലേ മുന്നിൽ..." " എടി.. എടി..വേണ്ടാട്ടോ🧐.. " "യ്യോ... ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ.🤭🐒.." ★★★★★★★ "എന്നാലും ന്റെ അമ്മേ ഇന്ന് മാഷ് വരാത്തത് വല്ലാത്ത ചെയ്ത്തായി പോയിട്ടോ...." "നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയുമില്ലേ അനു..."

"ഒഹ്.. ഇല്യ 😤😤.. ഈ അമ്മ എപ്പഴും ദേഷ്യപെട്ടോണ്ട ഇപ്പൊ... നിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുവാ എന്താ അമ്മേടെ ഇപ്പത്തെ പ്രശ്നം..." "ഒന്നുല്ല്യ അനൂ... നീ ചെന്ന് കിടക്ക്...." എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അമ്മ അവിടെ നിന്നും എണീറ്റു നടന്നു.... അപ്പോഴാ അനൂന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത്...സ്‌ക്രീനിൽ സിദ്ധാർഥ് എന്ന് തെളിഞ്ഞതും ഫോൺ വേഗം എടുത്ത് ചെവിയോടടുപ്പിച്ചു.... അമ്പട കള്ളാ....ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല.... "ഹലോ.." "ഹലോ..." "ആര്യ അല്ലെ..." "അല്ലല്ലോ... ഞാൻ അൻവിക യാണല്ലോ 🤣🤣..." "എടി പെണ്ണെ നീയോ....ഇത് ആര്യയുടെ നമ്പർ ആണല്ലോ..." "ഹി.. ഹി... അവളോട് പറയാനുള്ളത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി.. രണ്ട് പേരും കേട്ടതിനു സമമാണ് അത്.." "തൽക്കാലം എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യം ഇല്ല്യ.. ന്തെ...." "കള്ള മാഷേ... രാത്രി പെമ്പിള്ളേർക് വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്യലാണല്ലേ പണി.. ഞാൻ പ്രിൻസിയോട് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യട്ടെ..." "ഈശ്വരാ.. 😲😲.. ദേ നീ ആയത് കൊണ്ട് തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യും .. പൊന്നു അൻവിക കൊച്ചേ നിനക്കെന്താ ഞാൻ ചെയ്ത് തരേണ്ട... പറ...."

"സോ സിമ്പിൾ... 😌😉... നിക്ക് എന്റെ മാഷിന്റെ നമ്പർ വേണം..." "അത്രേ ഒള്ളോ.... ഞാൻ msg അയച്ചു തരാം... അപ്പൊ ശരി.. ബായ്... ഗുഡ് നൈറ്റ്‌...." "അതേയ്.. അതേയ്... എങ്ങോട്ടാ ഇത്ര ദൃതിയിൽ വെച്ച് പോകുന്നെ...ആര്യയുടെ നമ്പർ വേണ്ടേ., അത് എന്റെ നമ്പറിന് നേരെ എഴുതീട്ടുണ്ടാകും..വിളിച്ചത് മുടക്കേണ്ട 😁😁. അപ്പൊ ശരി എന്റെ മാഷിന്റെ നമ്പർ വിട്ടാട്ടെ..." എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ വെച്ച് നമ്പറിനായി wgt ചെയ്തു...... ❤️❤️❤️❤️❣️❣️ ഹ്മ്മ്.. ഏട്ടൻ വാങ്ങി തന്ന ഫോൺ കൊള്ളാം 😌😌.... പുതിയ ഫോൺ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്യ.... അപ്പോഴാണ് സിദ്ധാർഥിന്റെ കാൾ അവളെ തേടി എത്തിയത്.... "ആഹാ... ആദ്യത്തെ കാൾ അറിയാത്ത നമ്പറീന്നാണല്ലോ...ഇതിപ്പോ ആരാവോ..." എന്നും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്തു... മറുതലയിൽ നിന്നും ആണിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു.... "ഹലോയ്... ആര്യ അല്ലെ എന്ന്..." "അതെ.. ഇതാരാ അതിന്...." "ഞാനാരാ എന്നൊക്കെ പറയാം... നിന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്തെടുക്കുന്നെന്ന് ആവോ...." "ഏയ്.. ഇയ്യാളാരാ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാൻ.... ടോ താനാരാ എന്ന്.." "നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കാലൻ...തൽക്കാലം ഇത്രേ അറിഞ്ഞാമതി...." "പ്ഫ്പ... നാറി....അതിന് മുന്നേ നിന്റെ കാലൊടിക്കുമെടാ പരട്ട കിളവാ... താനാരാടോ.. 😬😠😠." ***** [Sidhu 😉]

നീട്ടി ഒരാട്ടലായിരുന്നു ആര്യ....ഞാൻ തൊള്ളയും പൊളിച്ചിരുന്നു പോയി..... ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖമുണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ പെണ്ണിന് ഈശ്വരാ.... 😲😲... ഹാ 😒😒എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും ആ അനൂന്റെ വാലല്ലേ.. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതം....... "ടോ... താനെന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ.... നാവിറങ്ങി പോയോ.." "നാവൊന്നും പോയില്ല... ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്... നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കുറിച്ചും ഡിറ്റൈൽ ആയിട്ടെനിക്കറിയാം.അവള് ആ മാഷിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുവല്ലേ ഇപ്പൊ .. അവളെ കൊന്നിട്ടെ ഞാൻ അടങ്ങു നോക്കിക്കോ ..." "നീ പുളുത്തും... വെക്കടോ ഫോൺ...." എന്നും പറഞ്ഞു അവള് ഫോൺ കട്ടാക്കി പോയി.... 😁😁... കൂട്ടുകാരിയെ കുറിച് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളുമെന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചേ... ടോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക്‌ ആക്കാനും വഴി കാണുന്നില്ല.. 😜... ഹാ പറയാനും പറ്റില്ല ചെയ്തൂടായിയും ഇല്ല.... എന്തായാലും ഇനി പെണ്ണിനെ വിടാൻ കണ്ടിട്ടില്ല...നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ അത് മതി.... ഓരോന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ നെഞ്ചോട് വെച്ച് കണ്ണടച്ചവിടെ കിടന്നു... ❣️❤️💝❣️❤️💝❣️❤️💝 ഷിറ്റ്... എന്നാലും ഇതാരായിരിക്കും... ഞങ്ങളെ കുറിച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ്..

എന്തിനാ അനൂന്റെ കാലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെ... ഇനി അനു ഏട്ടന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ആവോ ..പക്ഷെ ഞാൻ ഏട്ടന്റെ അനിയത്തി ആണെന്നറിയില്ല തോനുന്നു.... അവളെ പഴയ കാമുകനെങ്ങാനും ആണോ ഈശ്വരാ 🤔😖😖..ഏയ്‌ അതിനവൾക് മുന്നേ കാമുകനില്ലല്ലോ.. അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല 😕🤔🤔...പിന്നെ ആരാ ഇത്..എന്റെ നമ്പർ എവിടെന്നു കിട്ടി.... ഇനി ഏതെങ്കിലും പെൺപിള്ളേർ കോട്ടെഷൻ കൊടുത്തത് വല്ലോം ആയിരിക്കോ...ഒഹ്... ആകെ പിരാന്ത് പിടിക്കണല്ലോ.... ഉണ്ടായിരുന്ന മൂഡ് മൊത്തം പോയതും അനുവിനെ വിളിച്ചു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാമെന്നും കരുതി ഫോൺ എടുത്തു...... 🎉🎀🎉🎀🎉🎀🎉🎀 (അലേഖ് ) രാത്രി നല്ല ഉറക്കം പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഫോൺ നിന്ന് കാറുന്നത്.. ഉറക്കച്ചടവോടെ തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചതും.... പിടഞ്ഞെണീറ്റു... അമ്മാതിരി അലറൽ ആയിരുന്നു മറുവശത്ത് നിന്ന്..... " ഹാപ്പി birthday മാഷേ... Meny many happy rtns of the ഡേ... 🎉🎉....and i റിയലി miss you ഡിയർ 😌😌😌....."

അലറലും മാഷേ എന്ന വിളിയും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി മറ്റേ അനു പിശാഷാണെന്ന്...ഫോൺ ചെവിയിൽ നിന്നെടുത്ത് സമയം നോക്കിയപ്പോ കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് ആണ്... "മാഷേ.. എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ 😕.. കഷ്ടപ്പെട്ട് fb യിൽ തപ്പിപിടിച്ചു ഡൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പാതിരാക്ക് വിഷ് ചെയ്തിട്ടും എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കണേ.. ഇനി എങ്കിലും ആ മസിലും പിടിത്തമൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ..." "താങ്ക്സ് ❣️❣️... നിന്റെ വിഷ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു... നിനക്കെവിടുന്നാ നമ്പർ കിട്ടിയേ...🤨 ആര് തന്നു.🤔." "അതൊക്കെ കിട്ടി... എന്താ പരിപാടി മാഷേ birthday ആയിട്ട്...." "ഒന്നുല്ല... ദേ നമ്പർ കിട്ടി എന്ന് കരുതി വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്യാൻ നിന്ന നല്ലത് കേൾക്കും എന്റെന്ന് ഓർത്തോണ്ടു...." "ഓ.. ഈ മാഷിത് 😠😕😕😒😒.... ഞാൻ വെക്കുവാ.. ഉറക്കമൊഴിച്ചു വിഷ് ചെയ്യാനിരുന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ..." എന്നും പറഞ്ഞു അവള് ഫോൺ കട്ടാക്കി.. ഞാൻ അതുപോലെ കട്ടിലിലേക്ക് ചായാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് വാതിലും തള്ളി തുറന്നു കോറസും പാടി ആര്യയും, അച്ഛനും, അമ്മയും ഒക്കെ അകത്തൊട്ട് വന്നത്.... "എടി കുട്ടി തേവാങ്കേ... നീ അപ്പൊ രാവിലെ ആക്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ..." "പിന്നെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ birthday ഞാൻ മറക്കോ 😁... ചുമ്മാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചതല്ലേ ഞാൻ 😌😌.." "ഹ്മ്മ്.. ഹ്മ്മ്... എന്താത് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ നിങ്ങൾ..." "യെസ്.. കഷ്ട്ടപെട്ട് ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ..." "ഈശ്വരാ 😲😲എന്ന ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ ഡെത്ത് ഡേ യും ആക്കാം.... 😆😆..."

"ഈ ഏട്ടൻ...... 😬😬😠..." എന്നും പറഞ്ഞു അവളെന്നെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി... ചുമ്മാ ഞാനാദ്യം തലയിട്ടതായത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുവിധം കൊണ്ട് നിന്ന് 😁 പിന്നെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു എല്ലാർക്കും കൊടുത്തു.. ഇത്രേ ഒള്ളു ആഘോഷം...കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ല... പിന്നെ ആര്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നത.. എന്റെ birthday തന്നെയ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്...ഒന്നും പറ്റിയില്ലേൽ കാണാം 😆😛😛.... "എന്ന എല്ലാരും പോയി കിടന്നോളു.. ഒരു ഏഴര ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് പോകാം.." "എവിടെയാ ഏട്ട ഈകുറി പോകുന്നെ ... ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടോ..സ്ഥലം മാറിയിട്ട് ആദ്യത്തെ birthday അല്ലെ ." "ഹാ.. ഉണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു..." "എങ്കി രാവിലെ പാക്കലാം.. നല്ല ക്ഷീണം..." എന്നും പറഞ്ഞവൾ പോയി.. പിന്നാലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയി.... രാവിലെ എണീറ്റ് പോകേണ്ടതായത് കൊണ്ട് ഞാനും വേഗം കിടന്നു... പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര സമയത്താണ് എണീറ്റത്.... എണീറ്റ ഉടനെ കുളിയും ഒരുങ്ങലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ പോയി... അവിടെന്ന് മുന്നേ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം നേരെ ഓർഫനേജിലേക്കും തിരിച്ചു .. പതിനാറു വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ എല്ലാ പിറന്നാളിനും ഓർഫനെജിൽ പോയി അവിടെക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകുന്ന ശീലം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

.ഇത് വരെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല... ഇപ്രാവിശ്യം ഞങ്ങൾ സ്ഥലം മാറി വന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഓർഫനേജിലേക്കാണ്.... ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്രയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അങ്ങോട്ട്.... വൈകുന്നേരം വരെ അവിടുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു സമയം സ്പെൻറ് ചെയ്തത്....ഭക്ഷണവും മറ്റുമെല്ലാം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വകയായിരുന്നു ... അവിടുള്ളവരുമായി അടുത്ത് സംസാരങ്ങളിലുമെല്ലാം ഏർപ്പെട്ട് വൈകീട്ട് ഒരു ആറ് ആറരക്കാണ് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചത്..... 😉❣️😉❣️😉❣️😉❣️ "ഇയ്യോ.. എന്ത് ബോറായിരുന്നെടി ഈ രണ്ട് ദിവസം അറിയോ.... കോളേജും ഇല്ല... വീട്ടിലാണെൽ അമ്മ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലും... ഈ ഇടയായി അമ്മക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.. തോട്ടത്തിലും പിടിച്ചതിലുമെല്ലാം ദേഷ്യമാണ്..." Anu "അതെന്തെടി അങ്ങനെ.." "ആവോ... ചോദിച്ച പറയും അങ്ങനെ അല്ലെ ഓരോരുത്തരുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലെന്ന്... എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലേ 😟.. പിന്നെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അടി മേടിക്കണേ.. അതോണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാൻ പോകാറില്ല.." "പിന്നെടി... ആ കാലൻ ഈ രണ്ട് ദിവസവും വിളിച്ചിരുന്നു..."arya "ഏത് കാലൻ.." "എടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കാലനാന്ന് പറഞ്ഞോരാൾ വിളിച്ചൂന്ന്.. അയാളന്നെ." "ഓ... ആ കാലൻ.. 🤭🤭🤭🤭😉 അതൊരു പ്രതേക തരം കാലനാണെടി 😁😁..."

"ചില സമയം സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ ചൊറിഞ്ഞു വരും... സത്യത്തിൽ അതാരായിരിക്കും.." "എനിക്ക് കൊറേ ഫാൻസില്ലേ അതിലാരെങ്കിലും ആവും.." "ഹ്മ്മ്.. ശരിയാ.. എല്ലായിടത്തും പോയി സീൻ ഡാർക്ക്‌ ആക്കുന്നതല്ലേ... ആരെങ്കിലും പക കാരണം പകരം വീട്ടാനായിരിക്കും...." "ഏയ്.. 🤭🤭" "എന്താണെങ്കിലും അയാൾ രണ്ടും കെട്ടറങ്ങി ഇരിക്കാ..ഞാൻ ബ്ലോക്ക്‌ ചെയ്തതാ നമ്പർ.. വേറെ സിമ്മിൽ വിളിച്ചു.. അങ്ങനെ മൂന്ന് സിം മാറി വിളിച്ചു ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ." "ഇനി ബ്ലോക്ക്‌ ആക്കണ്ട.. എന്താണ് ആളുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് അറിയാലോ... 😉😉" "ഹ്മ്മ്മ്..... നോക്കാലെ... എന്നാലും ആരായിരിക്കുമത്...." "ആവോ.. അതാരേലും ആയിക്കോട്ടെ... നമ്മക്ക് ചുമ്മാ കറങ്ങിയാലോ.." "എന്തിനാ വളച്ചൊണ്ട് പറയണേ.. മാഷിനെ കാണാൻ പോയാലോ എന്നങ്ങു പറഞ്ഞൂടെ.." "ഈ 😁😁😁.. എന്ന പോവാ..." ന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടൂടെ പാട്ടും പാടി നടന്നു... സ്റ്റാഫ് മുറിയിലേക്കുള്ള വരാന്തയിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള വളവിൽ ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ടും മാഷിനെ കണ്ടു.. അതും വല്ലാത്തൊരു കാണലായി പോയി..😜. രണ്ട് പെൺപിള്ളേർക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ആശാൻ... എന്ന ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും നോട്ടം മാഷിന്റെ വായിലോട്ടും.... ആര്യ തന്നെ അലേഖിനെ നോക്കിയാ കലി കയറുന്ന നമ്മളെ അനൂക്കുണ്ടോ ഇത് കണ്ട് സഹിക്കുന്നു... പെണ്ണങ് നീട്ടി വിളിച്ചു.... "ഡീീീ...................".......തുടരും………..........

