ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 3

രചന: SANA

"ആരൂട്ടി... എനിക്കെന്റെ മാഷിനെ കാണണം ഡീ...😕😢..." ആദ്യം തന്നെ അനൂന്റെ തൊള്ളയിൽ നിന്നും വീണത് അതാണ്... അത് കേട്ടതും തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് നെറുകയിൽ കയറി അലേഖ് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങി.. അടുത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി മണ്ടക്ക് കൊടുക്കുന്നും ഉണ്ട്... "ഹ്.. ഹ്.. ക്.. ഹ്മ്മ്...." "ആരാടി അവിടെ...." "അതെന്റെ ഏട്ടൻ ആണെടി...അല്ല മോളെ നിനക്ക് നിന്റെ മാഷിനെ ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ കാണണോ. അതോ നാളെ കണ്ടാൽ മതിയോ..." ഒരു കണ്ണ് അലേഖിലേക്ക് പായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്യയുടെ സംഭാക്ഷണങ്ങൾ.. "ആക്കിയതാണോ നീ..." Anu "പിന്നേ ഈ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു മാഷിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനെന്താ ചെയ്യാ..." "ഓ...😒😒... ഇനി നാളെ ആകാൻ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടെടി..." "കൂട്ടി നോക്ക് 😂😂...." "ഞ... ഞ... ഞ.... പിന്നേയ് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മാഷിന്റെ കാര്യം..." "ഹു.. ഹ്.. ക്ക്..." (അലേഖ്...) "എന്താടി നിന്റെ ഏട്ടന് ജലതോഷം പിടിച്ചാ.. എങ്കി ഏട്ടന്റെ അടുതീന്ന് മാറി നിക്ക് ട്ടോ... നാളെ എനിക്കെന്റെ മാഷിനെ കാണാൻ നീ കൂട്ട് വേണം...'' "അതൊക്കെ ഞാനുണ്ടാകും.. Don't വറി... 😂പിന്നേ ഏട്ടന് ജലധോഷം ഒന്നുമല്ല ആക്രാന്തം കാണിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് തരിപ്പിൽ പോയതാ.. 😂😂😂😂😂...

അല്ല.നീ അമ്മയോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു.. എന്നിട്ടെന്താ അമ്മ പറഞ്ഞെ..." "ചട്ടുകവും കൊണ്ട് പിറകെ വന്നതാ.. ജസ്റ്റ്‌ എസ്‌കേപ്പ് ആയി.. ഈ ൗ 😁😁😁...അല്ലേലും അമ്മ കേറി പ്രേമിച്ചോ എന്നൊന്നും പറയില്ല എന്നെനിക്കറിഞ്ഞൂടെ 😁... പിന്നേ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിതും അങ്ങ് പറഞ്ഞു.... ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും..എന്തായാലും ഞാൻ മാഷിനെ വിടമാട്ടെ..." "വിടണ്ടാ.. മുറുക്കി പിടിച്ചോ... ഞാനും ഉണ്ട് കട്ടക്ക് കൂടെ... അല്ല നാളെ പറയോ നീ മാഷിനോട്..." "Why no..?? അതൊക്കെ സെറ്റല്ലേ പൊന്നെ.... അപ്പൊ നാളെ കാണാവേ അമ്മ താഴെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്.. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവും.. നീ കഴിച്ചോ..." ''കഴിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു... " "എങ്കി ശെരി.. ഞാൻ വെക്കുവാ ബായ്..." "Bii ഡീ......" ഫോൺ വെച്ചതും അച്ഛനും അമ്മയും ചിരിയോട് ചിരിയാണ്... ആര്യയും കൂടെ അതിൽ പങ്കു ചേർന്നു...അലേഖ് എല്ലാരേയും നോക്കി പല്ലും കടിച്ചു കഴിച്ചെണീറ്റു.... "ദേ... ആര്യ ആദ്യേ പറഞ്ഞേക്കാം... ആ പേരും പറഞ്ഞു എന്റെ മുന്നിലെങ്ങാൻ നീയും കൂടെ പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ..." "ഞാൻ വരും..അവളെപ്പോഴൊക്കെ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് വരുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും കൂടെ കാണും..." "ഹും.. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മോളെ നീ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ ആണല്ലോ വരുവാ... പലിശ സഹിതം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും നീ..ഇതെന്റെ വാക്കാ..കൂട്ടുകാരിയെ ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ.ഇവിടെ നിന്ന് നീ അനുഭവിച്ചോണ്ടു..."

"എങ്കി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം.. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിക്ജ്ഞ ചെയ്യുവാണ് അനു തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ ഏട്ടത്തി... ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം.... ഇത് എന്റെയും വാക്കാ.." "നോക്കാം... എനിക്ക് ജീവനുണ്ടേൽ അത് നടക്കില്ല.." "ഹാ.. കാണാം..." "കാണാം.😡.." അതും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അലേഖ് ദേഷ്യത്തോടെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി.. "ഇത് വല്ലോം നടക്കോ മോളെ.." "പിന്നേ... നമ്മളെ അനു അല്ലെ ആള്... നടക്കുമായിരിക്കും... നടക്കാതെവിടെ പോകാൻ 😁..." "ഹ്മ്മ്.. എന്നാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കൊണ്ടു.. കോളേജ് ആണോ എന്നൊന്നും ചിലപ്പോ അവൻ നോക്കില്ല... അനൂനെയും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടു.." "അത് ഞാനേറ്റു..😊.." ❤❤❤❤ "അമ്മ.. പ്ലീസ് മാ.... ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കന്നെ.." "ഒരമ്മയോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന വല്ലോം ആണോ നീ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നേ.." "നല്ല മാഷാണന്നേ... സൽകുണ സമ്പനൻ.. വിനയൻ..ഹോ ." "എന്നിട്ടിതൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്..." "അതിന്നലെ അല്ലെ..ഇന്നലെ എനിക്ക് അങ്ങേരോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ..ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല.. പാവം മാഷാ.... അതോണ്ടല്ലേ എന്നോട് വന്നു sorry പറഞ്ഞെ..." "മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിക്ക് നീ..ഇന്നലെ ദേഷ്യം തോന്നിയ ആളോട് ഇന്ന് പ്രേമം തോന്ന.. വല്ലാത്ത കാര്യം തന്നെ 😤." "അതങ്ങനെ ഒരു പ്രത്തേക സാഹചര്യം ആയത് കൊണ്ടല്ലേ..."

"അല്ല.. നിനക്കെന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാഷിനോട് പ്രേമം പൊട്ടിമുളക്കാൻ കാരണം.." "അല്ല.. എന്നോട് ആദ്യായിട്ടാ ഒരാൾ sorry പറയുന്നത്.." "കാണുന്നവർ മുഴുവൻ sorry പറഞ്ഞാ നീ പോയി പ്രേമിക്കോ.." "അങ്ങനെ അല്ല ഇത്... മാഷ് അടുത്ത് വന്നു sorry ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കെന്തോ... 🙈പിന്നേ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ.., മാഷിനെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടെൽ പിന്നേ നെഞ്ചോക്കെ ആ സമയം മിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇത്ര വേഗത്തിൽ.. ഇപ്പോഴും നോർമൽ ആയിട്ടില്ല..." "വല്ല അസുഖവും ആവും എന്ന.." "അമ്മേ.. ചീഞ്ഞ കോമഡി അടിക്കല്ലേ..😡" "ഇതൊക്കെ നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെയാ... ഒന്നില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറല്ലേ അത്..." "ഏയ്... എന്നെ മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല..😌" "ഓ.. ഈ കഴുതയോട് പറയാൻ പോയ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ 😡..." "ഈ..... 😁😁😁" "നോക്ക് കുട്ടി നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തോന്നലാണ് ഇതൊക്കെ.. ഇതൊക്കെ ആലോചിച് പിന്നീട് നീ തന്നെ ചിരിക്കും..." "ഇല്ലമ്മ... അമ്മക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട... ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും... ഞാൻ വല്ലാതെ മുറുകി കഴിഞ്ഞു അമ്മ... ഇനി ആ കുരുക്കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല..."

അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം മതിയാക്കി മുറിയിലോട്ട് കയറി കട്ടിലിലേക്ക് കിടന്നു.... അമ്മക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ എത്രയധികം മാഷിൽ വീണുപോയെന്ന്... അമ്മക്കെന്നല്ല എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല... ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത്രയും ആഴത്തിൽ മാഷ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു... ചുമ്മാ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു... അമ്മ വന്നു തലയിൽ തലോടുന്നത് അറിഞ്ഞു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി... "നിന്റെ സ്വഭാവം നല്ല പോലെ അറിയുന്ന ആളാ ഞാൻ.. അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവും നിന്റെ മനസ്സ്... പിന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ എത്ര ആയാസപ്പെട്ടാലും നേടി എടുക്കുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവവും ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക്... നിന്റെ അച്ഛനും അങ്ങനെ ആണ്... ഒരു തീരുമാനമെടുത്താ അതിൽ നിന്നും പിന്നേ പിന്മാറില്ല...അതാണല്ലോ അമ്മ ഇങ്ങനെ കഷ്ട്ടപെടുന്നത് 😢നിനക്കും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ വാശിയ... അപ്പൊ പിന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ..നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യ് .." അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിലെ ഇടർച്ച ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു...ഈ ബാവമാറ്റം കാരണമാ അമ്മയോട് അച്ഛനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാത്തതും... "അമ്മേ... എനിക്കത്രക്ക് ഇഷ്ട്ടായതോണ്ടാ ന്നേ..." "ഇങ്ങനെയൊന്നും ഏതൊരു മക്കളും അമ്മമാരോട് പറയുന്നുണ്ടാവില്ല.. ഇതെന്തൊരു ജന്മമാണെന്റെ ഈശ്വരാ...."

"അമ്മയന്നല്ലേ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു ശീലിപ്പിച്ചേ.. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനായോ കുറ്റം.. എങ്കി ഇനി ഞാനൊന്നും പറയില്ല.." "ഇനി അങ്ങോട്ട് നീ എല്ലാം പറയണം..😡 ഇല്ലേൽന്റെ സ്വഭാവമറിയും.. ഇപ്പോഴല്ലേ ഉള്ള തരികിടയിലേക്ക് ചെന്ന് തലയിടാൻ പോകുന്നത്...ഇനിയാണ് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.. നീയായിട്ട് എല്ലാം വന്നു പറഞ്ഞാ നിനക്ക് നന്ന്..ഇപ്പൊ നീ കിടക്കാൻ നോക്ക്..." "ഞാനൊറ്റക്കല്ല ഇന്ന്.. അമ്മയും വാ കൂടെ കിടക്കാൻ..." " എങ്കി അങ് നീങ്ങി കിടക്ക്.☺️.." എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മ അടുത്ത് കിടന്നു.. അമ്മയെയും കെട്ടി പിടിച്ചു ഞാനും സുഗനിദ്രയിലേക്കാഴ്ന്നു പോയി..... ❤❤❤❤ ഒരു സോറിയിൽ ഉണ്ടായ പുലിവാലാണിതൊക്കെ.. എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ... ആ ആര്യയുടെ വാശിയും കണ്ട് ചെന്ന് sorry പറയാൻ പോയിട്ടല്ലേ...😡ഇപ്പൊ ആ നാശം പിടിച്ചതെന്റെ തലയിലായി... നാളെ അല്ലെ അവള് വരുന്നത് എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ.😏. ഇങ് വരട്ടേ... കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ 😤😤...അവളുടെ ഒരു പ്രേമം മണ്ണാങ്കട്ട😬...കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വരാ... ഇനി അതെന്റെ തലയിലാവോ ആവോ 😡പിന്നേ 🤨😏ആയത് തന്നെ... മുഷ്ടിയും ചുരുട്ടി ചുമ്മാ ചുമരിലും കുത്തി ദേഷ്യം അടങ്ങുന്ന വരെ കൈ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു...ഇനി അവള് സ്റ്റാഫ്റൂം മൊത്തം അറിയിക്കൊ എന്തോ...

അവളെ സ്വഭാവം ആര്യ പറഞ്ഞു കേട്ടറിയാം.. ഒരെല്ല് കൂടുതലാ... എത്ര പ്രാവിശ്യം പ്രിൻസിപ്പൾ പൊക്കിയിരിക്കുന്നു... പക്ഷേ കാണിക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പിനെക്കളൊക്കെ പാതിന്മടങ് നന്നായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും.. അതോണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് അതിനെ തട്ടുന്നില്ല... ഇനി കോളേജ് മൊത്തം പാട്ടും പാടി നടക്കോ എന്തോ.... ഓ ാ ാാ 😬😬ക്ഷമ തരണേ ഈശ്വാരാ.......😡...... നാളത്തെ പൊല്ലാപ്പൊക്കെ ആലോചിച് എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങിയതെന്നറിയില്ല.. രാവിലെ എണീറ്റ് കോളേജിലേക് പോകണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു... പിന്നേ ഞാനെന്തിന് ആ ബലാലിനെ പേടിക്കണം... അത് കൊണ്ട് റെഡി ആയി ഇറങ്ങി.. അപ്പോഴാ പെങ്ങൾ കുരുപ്പെടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത്... "ഏട്ടാ... All the best...." "അത് നിന്റെ മറ്റവൾക് കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്ക്... ഇന്നവളെ അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും.." "ചുമ്മാ ഡയലോകടിക്കാതെ പോ മോനെ ദിനേശാ..." "ഡീീ.... 😡" "ഹാ... ഇന്നേട്ടൻ ചുള്ളൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ...ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഒരുങ്ങാൻ പറ്റി.. അല്ലെ..." "നീ പോകാൻ നേരം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി കൂട്ടണ്ട.. പിന്നേ ഏട്ടൻ തല്ലിയെ എന്നും പറഞ്ഞു മോങ്ങിക്കൊണ്ട് കുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.. പറഞ്ഞേക്കാം..അമ്മേ.. ഞാൻ പോവാ..."

"ഒന്നും കഴിക്കാതെയോ..'' "കഴിക്കാനിരുന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ പൊങ്കാല കേൾക്കാനല്ലേ.. തല്ക്കാരം സൗകര്യം ഇല്ല.. ഞാൻ കോളേജ് ക്യാന്റീനിൽ നിന്നും വല്ലോം കഴിച്ചോണ്ട്....." അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ ബുള്ളറ്റും എടുത്ത് ഇറങ്ങി... അല്ലപിന്നെ ഇനി അവരുടെ ഉപദേശം കൂടെ കേൾക്കാൻ വയ്യ... നാശം ആ പെണ്ണ് ആണേ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും കയ്യിലെടുത്തിരിക്ക.... എങ്ങനെയാ... ആര്യയുടെ കട്ട ചങ്ക് അല്ലെ.... ഓ 😬😬😬 💞💕💞💕💞 "അമ്മാ... ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ട്ടോ.... അമ്മ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങില്ലേ..." "ഹ്മ്മ്.. ഞാനിറങ്ങുവാണ്.. ദേ പെണ്ണേ കുരുത്തകേടൊന്നും കാണിച്ചു വെക്കരുത് ട്ടോ... എനിക്ക് വയ്യ അതിന്റെ പിറകെ പോവാൻ..." "ഇല്ലാ..... 😝എന്ന ഞാൻ പോയെ.. ഉമ്മ്മ്മ്മ 😘..." ബസ്സ്‌ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും, ബസ്സിൽ നിന്നും, കോളേജിൽ എത്തിയപോഴും ഒക്കെ മാഷിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചിന്ത.. ഗ്രൗണ്ടിൽ മാഷിന്റെ ബുള്ളറ്റിരിപ്പുണ്ട്... അപ്പൊ ആശാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.... നമ്മൾ ചാടി കയറി കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലോട്ട് വെച്ചു പിടിച്ചു... ആര്യ ബുക്കിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്... "ഡീ... നീ എപ്പഴാ എത്തി.. ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ.." "ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇങ് പൊന്നു..നിന്നെ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു.. അല്ല എന്തായി.നിന്റെ മാഷിന്റെ കാര്യം .."

"ടെണ്ടടെ...📜..." "അയ്യേ.. Love ലെറ്ററ..." "യാ... ആദ്യം തന്നെ തൊള്ള തുറന്നു പറയാനൊരു പേടി.. ഇത് വായിച് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ മാഷ് വഴക്ക് പറയാനെങ്കിലും വരുമല്ലോ.. അപ്പൊ തൊള്ള തുറന്നും പറയാം.." "എന്നിട്ട് നീ എന്താ അതിലെഴുതി പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെ..." "അത് സീക്രട്ട്... നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല..." "ഓ.. ആയിക്കോട്ടെ തമ്പുരാട്ടി... അല്ല ഇനി എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ..." "അത് തന്നെയാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നെ... സ്റ്റാഫ്‌ റൂമിൽ ആയിരിക്കും സാറ്... അവിടെ ചെന്ന് കൊടുത്താ ബാക്കി ഉള്ളവരും കാണില്ലേ... പിന്നേ പുറത്തൊട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു വിളിക്കും നമ്മൾ... എന്തായാലും വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം..." "ഈ രാവിലെ തന്നെയോ..." "രാവിലെ ചീത്ത കേൾക്കുന്നതിന് പ്രതേകമൊരു സുഖമുണ്ട്.. അതൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല..." "നിനക്ക് പിന്നേ ശീലമാണല്ലോ...." "നീ അതും ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ടെ വാ.. പോയി നോക്കാം നമുക്ക്..." അതും പറഞ്ഞു അവളെയും വലിച്ചോണ്ട് സ്റ്റാഫ്റൂം ലക്ഷ്യം വെച്ചു നീങ്ങി... എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാത്ത് കൊള്ളണേ..... "ഹലോ... നിങ്ങള് എങ്ങോട്ടാ...." അയ്യോ... പിറകേന്ന് വിളിച്ചു... ഏത് തെണ്ടിയാ ഇതാവോ 😤.. എന്നും ചിന്തിച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയ.. കയ്യിലൊരു നോട്ട് ഉം ഉണ്ട്... "ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ്റൂംലേക്ക്..." "എന്ന ഈ നോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടു വെക്കുവോ... എനിക്ക് ഇച്ചിരി ധൃതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട.. അലേഖ് സാറേ മേശമേല് കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മതി.... അരേവാ.. പിറകേന്നുള്ള വിളി നല്ല കാര്യത്തിനാ എന്നറിഞ്ഞില്ല..... 😁

"അതിനെന്താ.ഇങ് തന്നേരെ.. അല്ല ഇയ്യാളെ പേരെന്തുവാ..." "സാന്ദ്ര..." "ശരി... ഞങ്ങൾ വെച്ചോളാം..." "Thankyou..." എന്നും പറഞ്ഞവൾ തിരികെ പോയി.... "ആര്യാ... ലോട്ടറി അടിച്ചെടി..." "ആർക്ക്.." "ഓ.. പിശാഷേ... എടി ഈ നോട്ടിന്റെ ആദ്യ പേജിൽ ഈ ലെറ്റർ വെക്കാം... നമ്മുടെ കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ... സാറ് മറിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോളും..." "അതാ കുട്ടി എഴുതിയതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ..." "അതിന് ഇതിനുള്ളിൽ മത്തങാ വലുപ്പത്തിൽ എന്റെ പേരുണ്ട്..." "എന്ന വെച്ചേക്ക്...കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ... മാഷ് കാണുവായിരിക്കും ല്ലേ.." "കാണും... ഉറപ്പാ...." "എങ്കി വാ.. ഇപ്പൊ ബെല്ലടിക്കും..." ഞങ്ങൾ രണ്ടും സ്റ്റാഫ്റൂമിലേക്കങ്ങനെ കടന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കടന്നു.... എന്റെ മാഷവിടെ ഇരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ തിരയുന്നുണ്ട്.. ഇങ്ങേരേത് സമയവും അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ.. "സാർ...." "ഹാ അൻവിക...." മാഷിനെ ആണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും മാഷിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സിദ്ധാർഥ് സാറാണ് വിളി കേട്ടത്...ഞങ്ങൾക്കൊരു സബ്ജെക്ട് എടുക്കുന്ന സാറാണ്.. ഇയ്യാളെ ഇപ്പൊ ആരാ വിളിച്ചു 😬... ഞാനെന്റെ മാഷിനെ അല്ലെ വിളിച്ചേ... ഹും.. 😤 പിന്നേ അനിഷ്ടമൊന്നും മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളിച്ചു കൊടുത്തു മാഷിന് നേരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു.. "അലേഖ് സാർ..."

വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ആള് ഒന്ന് മുഖമുയർത്തിയത് .... നോക്കി എന്താ എന്നർത്തത്തിൽ പിരികം പൊന്തിച്ചു.. മുഖത്ത് മുന്നേ കണ്ട പരിജയം പോലുമില്ല.. വേറെന്തോക്കെയോ ഭാവങ്ങളാ.. ഞാൻ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടാ... ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലേ ഒള്ളു മാഷേ.. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയാലെങ്ങനെയാ.. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക.... പെട്ടെന്ന എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്.... "സാറെ... ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി സാന്ദ്ര പറഞ്ഞ കുട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാ.. ക്ലാസ്സ്‌ നോട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു.. ആ കുട്ടി വേറെ എന്തോ ആവിശ്യത്തിന് പോയി..." "ഹ്മ്മ്.. ഇവിടെ വെച്ചേക്കു...." എന്നും പറഞ്ഞു മാഷ് വീണ്ടും പുസ്തകത്തിൽ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ തുടങ്ങി.. ആരെ ആണാവോ കാണാനില്ലാത്തത് 😤.. അടുത്തിരിക്കുന്ന സിദ്ധാർഥ് sir ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാനും ആര്യയും വേഗം അവിടെ നിന്നും എസ്‌കേപ്പ് ആയി... ❤❤❤❤ രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ആശ്വാസമായത്... ആ പെണ്ണ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല... അവര് കൊണ്ടു വന്ന നോട്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് മറിച്ചതും അതിൽ നിന്നെന്തോ താഴെ പോയി.. ഒരു മടക്ക് പേപ്പർ ആണ്.. കുമ്പിട്ടത് എടുത്ത് തിരിച്ചാ പേജിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലായിട്ടെന്തോ love ഹേർട്ട് ഒക്കെ വരച്ചു വെച്ചത് തെളിഞ്ഞു കണ്ടത്...

അപ്പോഴാ ആര്യ പോകുന്ന സമയം കണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ ബുക്കിലെക് നോക്കി എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓർമ്മ വന്നത്.. ഇതാ ഭ്രാന്തത്തി പെണ്ണിന്റെ പണി ആകും...എന്താ ഉള്ളിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നെ എന്നറിയാൻ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് തുറന്നു..... 📜.... പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മാഷിന് സ്നേഹത്തോടെ ഞാനെഴുതുന്നു...... ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് മാഷിനെ ഇഷ്ട്ടമാണ്.... മിനിഞ്ഞാന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിൽ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു... പക്ഷേ ഇന്നലെ മാഷ് എന്നെ കൊന്നിരിക്കുന്നു... എന്റെ ദേഷ്യത്തെ ഒക്കെ ആട്ടിപ്പായിപ്പിച് ഇപ്പൊ അവിടേം മുഴുവൻ പ്രണയമാണ്.... പിന്നേ....., തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലല്ലോ പ്രണയിക്കുന്നത്....തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലല്ലോ കാത്തിരിക്കുന്നതും....,, ഒറ്റവാക്കിൽ മാഷിന്റെ മറുപടി എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം.... ഇഷ്ട്ടമല്ല... അതായിരിക്കും.... എങ്കിലും ഞാൻ കാത്തിരിക്കും.... അത്രയും ആഴത്തിൽ വേരുറച്ചു പോയി... ഇനി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന് പോലും പിഴുതെറിയാൻ സാധ്യമല്ല... എന്ന് വെച്ചാ ഇഷ്ടല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്.... അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മിഷൻ പ്രപ്പോസൽ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്യുവല്ലേ.. ഓ സോറിയേ....ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു... അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മാഷേ..... എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അൻവിക ... കുത്ത് കോമ... ഒപ്പ്........ ...... ❤I LOVE YOU മാഷേ............💕 📜

"അവളുടെ അമ്മൂമ്മേടെ ഒരു ലെറ്റർ..." അലേഖ് "എന്താടാ എന്താ പിറുപിറുക്കുന്നെ...." തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്താണ്..കോളേജിൽ ചേർന്ന മുതൽ തന്റെ വലം കയ്യായി കൂടെ ഉണ്ട്... തന്റെ അതേ പ്രായമാണ് ആൾക്കും.. അത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാഷേ എന്നൊന്നും പരസ്പരം വിളിക്കാറില്ല.. എടാ പോടാ വിളികൾ തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ചാവുമ്പോൾ... "ദോ.. ഇപ്പൊ പോയില്ലേ ഒരു സാധനം അവള് തന്നതാ love ലെറ്റർ..." "ആര്... ആര്യയോ?? അൻവിക യൊ...??" "ഹാ... ആ പെണ്ണന്നേ... അൻവിക....." "കാണിച്ചേ നോക്കട്ടെ..." "ഇന്നാ.." ആ ലെറ്റർ അവന് കൈ മാറി അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു ഇരുന്നു ചിരിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാനത് തട്ടി പറിച്ചു വാങ്ങി ചുരുട്ടി കൂട്ടി ബാസ്‌ക്കറ്റിലേക്കിട്ടു..... "എന്താ ഇത്ര കിണിക്കാൻ..." "അല്ലേയ്... ഇത് വരെ നിന്നെ എല്ലാവരും വെള്ളമിറക്കുന്നതെ കണ്ടിട്ടുള്ളു.. അൻവിക ആള് പുലിയാട്ടോ.. ഉള്ളതങ് തുറന്നു പറഞ്ഞു.. അല്ല.., എന്താ ദേഷ്യപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നു..." "അതാ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാരണം... മിനിഞ്ഞാന്ന് അവള് ഓടിയപ്പോ അറിയാണ്ടെന്നേ തട്ടിയിരുന്നു... ഞാൻ ആണേ കഷ്ടകാലത്തിന് തൊള്ളയിൽ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു....ഇച്ചിരി കൂടി പോയെന്നു തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ പിന്നേ അവളെ കണ്ടൊരു sorry യും പറഞ്ഞു..അതാണിപ്പോ അവളെന്റെ തലയിലാവാൻ കാരണം..." "ഹ.. ഹ... 😂😂.. എന്തായാലും അസ്സലായിട്ടുണ്ട്... ഇനി നിന്റെ കാര്യം അവള് നോക്കിക്കോളും...

അവള് ആള് ഒരു പിരി ലൂസായതാ ...എന്ന മിടുക്കി ആണ് താനും... നീ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോടാ..." "ഇവനെ ഇന്ന്... നിനക്കിപ്പോ ക്ലാസ്സില്ലേ എണീറ്റ് പോയെ..." "ഹ... ഹ. 😂.. 😂 ഞാൻ പോകുവാ... നിനക്ക് ഈ ഹവർ ഫ്രീ ആണോ..." "ഹ്മ്മ്... അതേ..." "എങ്കി ആലോചിച്ചോ അവളെ തലയിലാക്കുന്ന കാര്യം..." "അതിന് ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു... കയ്യിൽ കിട്ടിയാ രണ്ട് പറഞ്ഞങ് ഒതുക്കും.. അത്രേ ഒള്ളു..." "ആരാ ഒതുങ്ങുവാ എന്ന് നോക്കാം..... 😂" എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ഇളിയും ഇളിച്ചു സിദ്ധാർഥ് പോയി... എല്ലാവരും കണക്കാ... എന്റെ ഈശ്വരാ ഇത്രയും ദൈര്യോ ആ പെണ്ണിന്... വരട്ടേ വഴി ഉണ്ട്... അവളെ വഴിക്ക് നിർത്താനോക്കെ ഉള്ളു... നേർക്ക് നേരെ നിന്നാൽ മുട്ട് കാൽ വിറക്കാൻ മാത്രേ ഒള്ളു അവളൊക്കെ....... 😤 മൈന്റ്റിൽ നിന്ന് വേഗം അതൊക്കെ കളഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ബാക്കി ഉള്ള notes നോക്കാനായി തിരിഞ്ഞു.... 💞💞💝💞💞 "അനൂസേ.. സാറിന് ഇടക്കിടക്ക് നിന്നെ നോക്കി ഒരു ആക്കിചിരി ഇല്ലേ എന്നെനിക്കൊരു ഡൗട്ട്..." "എനിക്കും ഇല്ലാതില്ലാതില്ല....കുറെ നേരമായി ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു..." ലഞ്ചിന് മുന്നേ ഉള്ള പിരീഡ് സിദ്ധാർത്തായിരുന്നു രണ്ടിന്റെയും ക്ലാസ്സിൽ... ഇടക്കിടക്ക് അനൂനെ നോക്കി ഒരു ആക്കിയ ചിരി ഇല്ലേ എന്ന് രണ്ടിനും ഒരു ഡൗട്ട് 😁😁

"ഇനി ആ ലെറ്റർ ഇയ്യാളും വായിച്ചു കാണോ..." ആര്യ "അതന്നെയാ എനിക്കും തോന്നുന്നത്..." " മട്ടും ബാവവും കണ്ടിട്ട് അത് തന്നെയാണ്... പിന്നേ സിദ്ധാർത്ത് സാറും അലേഖ് സാറും നല്ല കൂട്ട... " "അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം...'' "അല്ല.. അവരെപ്പഴും ഒരുമിച്ചാ ഉണ്ടാവാറ്.. അതാ പറഞ്ഞെ.." "നീയെന്താ അവരെ വായീ നോക്കി ഇരിക്കലാ ഏത് നേരോം..." "ഓ... ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല... നീ മിണ്ടാതിരുന്നേ.. സാറിനി പുറത്തോട്ട് കളയും നമ്മളെ രണ്ടിനെയും....." അത് കേട്ടതും അനു വായക്ക് സിബ് ഇട്ടു... ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഇറങ്ങാൻ നേരവും സാറൊന്ന് ആക്കി ചിരിച്ചിട്ട് പോയി.... അതോടെ രണ്ടിനും ഏകദെശം കാര്യം അത് തന്നെയാണെന്ന് പിടി കിട്ടി.... അപ്പോഴാ നമ്മളെ അനു കൊച്ചിന് മാഷിനെ കാണാനൊരു മോഹം... "അതേയ് നമുക്ക് ചുമ്മാ സ്റ്റാഫ്റൂം വരെ പോയാലോ..." "ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോരെ..." "പോരാ... ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം..😒..." "ഓ... ഇങ്ങനൊരു ഭ്രാന്തത്തി... മനുഷ്യന് വയറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂവുന്നുണ്ട്.. വിശന്നിട്ടു വയ്യ... എന്തായാലും നീ നടക്ക്..എന്നാലേ മനസ്സമാധാനത്തോടെ തിന്നാൻ പറ്റു..." അങ്ങനെ രണ്ടും സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചു നടന്നു നീങ്ങി.... പോകുന്ന വഴി കെമിസ്ട്രി ലാബിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ആരോ പിടിച്ച് രണ്ടിനെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു.. നോക്കുമ്പോ അലേഖ് ആണ്..... ❤❤❤❤❤ "ഹോ... മാഷായിരുന്നോ... പേടിച്ചു പോയി..." "ടീ... എന്താടി നിന്റെ ഉദ്ദേശം...😡"

എടുത്തടിച്ചു അലേഖ് കലിപ്പായി.... "ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന്... 🙈" "ദേ.. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം.. രണ്ട് പേരും മരിയാതക്കാണേൽ നിങ്ങൾക് നന്ന്... അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം രണ്ട് പേരും അറിയും.." "അതിന് ഇവള് മാഷിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ.. എന്റെ കൂടെ വരുന്നല്ലേ ഒള്ളു.. ഇവളെ മെക്കട്ട് കയറാൻ നിക്കണ്ട.. വല്ലോം പറയാനും കാണിക്കാനുമുണ്ടെൽ എന്റെ അടുത്ത് മതി... ഇവളെ മെക്കട്ട് കയറിയ എന്റെ സ്വഭാവവും അറിയും...." അവളെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് അലേഖിന് അടിമുടി അരിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്... ആര്യ ആണേൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന മട്ടിൽ അനു കാണാതെ പിരികം പൊക്കി കളിക്കുന്നു... "സീ... അൻവിക.... ഇത് നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെയാ... പിന്നേ ഞാൻ ഒരു അദ്ധ്യാപകനാണ്.. അതിനനുസരിച്ചു വേണം എന്നോട് പെരുമാറാൻ... So ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്... വാണിംഗ് ആണ്..." " എനിക്കിഷ്ട്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിറകെ നടക്കുന്നു.. That's ആൾ... അതെന്നോട് ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും... പിന്നേ എനിക്കെന്താ ഒരു കുഴപ്പം.. പ്രേമിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ 😝.. 🙈... " "ഇടിയറ്റ്.... What നോൺസൺസ്.... പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നിനക്ക്... നീ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്... സ്റ്റുഡന്റ് മാത്രം... Understand.. 😡..

ഇതും പറഞ്ഞിനി പിറകെ വന്നാൽ...." ഒരു വാണിംഗ് കൊടുത്തോണ്ടായിരുന്നു ആ സംസാരം... പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാ... പക്ഷേ അഭാരതൊലിക്കട്ടിയല്ലേ നമ്മളെ അനൂന്.... "മാഷെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല.... ഞാൻ പിറകെ നടന്നിരിക്കും, പിന്നേ ഞാനായിട്ട് വേറെ ആരെയും അറിയിക്കില്ല... ഇനി മാഷായിട്ട് അറിയിക്കാൻ നോക്കണ്ട ട്ടോ..😁" " ഓ.. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ... സീ.... ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ എടുത്ത് ചാട്ടമാണെന്ന്..തൽക്കാലം അതെന്റെ അടുത്തൊട്ട് വേണ്ട..അതേ എനിക്ക് പറയാനൊള്ളു.. ഇനി ഈ പേരും പറഞ്ഞു തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടു പോകരുത്... " എന്നും പറഞ്ഞു അലേഖ് അവിടെന്ന് പോകാനായി തുനിഞ്ഞു. "മാഷൊന്ന് നിന്നെ..." Anu "ഹ്മ്മ്... എന്ത് വേണം 🤨" "പ്രായത്തിന്റെ എടുത്ത് ചാട്ടം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ ..എടുത്ത് ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി....ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ്... ഇത് വരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രണയമെന്നൊരു വികാരം വന്നിട്ടില്ല... മാഷിനെ അടുത്ത് കാണും വരെയും.... ആദ്യമായി മനസ്സിൽ കോർത്തത് ദാ.. പിടക്കുന്ന ഈ മിഴികളാണ്.... അത് കോർത്തു വെച്ചു., ഇനി ഒരു തിരിച്ചു പോക്കില്ല... ഞാൻ പിറകെ തന്നെ കാണും... ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന വരെ...അതോണ്ട് എന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണ്ട... അപ്പോ ശരി മാഷേ.. പിന്നെ കാണാവേ...ഇപ്പോ വിശന്നിട്ടു പാടില്ല..." അതും പറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ട് ആര്യയെയും വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവളെ തൊള്ളയും പൊളിച്ചു നോക്കിയിരിക്കാനെ അലേഖിന് ആയുള്ളൂ.........തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...