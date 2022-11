ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 31

രചന: SANA

കുരച്ചു കുരച്ചു മണ്ടക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടു സിദ്ധാർഥ് സാർ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റു.. "നീയോ....." "Yes.... ഞാൻ തന്നെ 😅... അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ന്റെ പെങ്ങളെ ഇഷ്ട്ടായോ.. 😜" "എടാ... നിന്നെ ഞാൻ ...." എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് സാറ് വന്ന് മാഷിന്റെ വയറ്റിനിട്ടൊരു കുത്ത് കൊടുത്തു.. നന്നായി തന്നെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും...ബാക്കി ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവരുടെ കോപ്രായം കണ്ട് ചിരിക്കുവാണ്.. -------@------- "എന്താടാ നീ ഇത് നേരത്തെ പറയായിരുന്നത്.." "ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലാ എന്ന്.. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ.. പക്ഷെ നീ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി.. അതെന്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ.." "അത് നീ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാന്ന് ആര് അറിയുന്നു..." "നീ അറിയാതെ പോയതെന്റെ കുറ്റം അല്ലല്ലോ..." "ഇവിടെപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിപ്പോയി.. നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ടേണ്ടാ ചെറ്റേ ..." അവനെന്റെ ചെവിയിലായി അത്രയും പറഞ്ഞു കാലിനിട്ടൊരു ചവിട്ട് ചവിട്ടി... ഒരുമാതിരി ഇഞ്ചി കടിച്ച പോലെ ഉണ്ട് അവന്റെ മുഖം കാണാൻ..എനിക്കാണേൽ അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോഴേക്ക് ചിരി വരുന്നു... " അല്ലാ... കുട്ടികൾക്ക് എന്തേലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ.. " എന്റെ ചിരി കണ്ട് അവനെന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മുത്തച്ഛൻ അങ്ങനൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത്..

അപ്പോഴാ അവൻ വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആര്യയെ നോക്കുന്നത്.. ഇതുവരെ അവനെന്നെ പ്രാകുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നല്ലോ... ഞാനെന്തായാലും രണ്ടും മനസ്സ് തുറന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് പോയി പുറത്തേക്ക് തട്ടി.... പേരെന്റ്സ് എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് നല്ല സൊള്ളലിലാണ്.. __©___ (ആര്യ ) ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടപ്പോ ഇത് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിറയലായിരുന്നു ആകപാടെ..എന്ത് ചെയ്യണം ന്നറിയാതെ ആകെ പെട്ട അവസ്ഥ..വീടിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോ കുളക്കടവ് കണ്ടത് കൊണ്ടാവും സാറ് കുളത്തിനടുത്തേക്കാണ് പോയത്... അവിടെ രണ്ട് പടവിറങ്ങി ഒരരുവിൽ ചാരി നിന്നു ആള്.. ഞാനും പിറകെ ചെന്നു.. "എന്താ അലേഖ് നിന്റെ ചേട്ടനാണെന്ന കാര്യം എന്നോട് പറയാതിരുന്നേ.." "അതിന് സാറിനോട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ.." "ഹാ.. അതും ശരിയാ... ശേ.. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ നിന്നെ പറ്റി അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അറിയോ... അയ്യോ,ഓർക്കാനെ വയ്യ..എങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ പോലും അവൻ തന്നില്ല.. ശേ..." "ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരോടും പറയണ്ട എന്ന്..അനുവിനോടുപോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പക്ഷെ അപ്രതിക്ഷിതമായ ഞാനും അനുവും ഈ കുടുംബവും ഒക്കെ ഒന്നാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.. ആദ്യം കണ്ട അന്ന് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാനും ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയതാ.." "എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ.. അപ്പൊ ഇത് വരെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാത്തതെന്തേ.." സാറ് അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓൾഡ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു... "ഓഹ്... ശേ.. എന്നാലും എനിക്ക് അതല്ല.. അലേഖും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ വല്ലാണ്ടായേ.. ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചും, നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവനോട്.. അതൊക്കെ കേട്ടോണ്ട് അവൻ സപ്പോർട് ആയി ആണല്ലോ നിന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ 😵‍💫.." "ചേട്ടനോട് സാറ് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാനും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു.. ഇന്നലെയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞേ.." ഞാനത് പറഞ്ഞു സാറിന്റെ മുഖത്തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ ആളെന്നെ നോക്കി ഒരുമാതിരി ചിരി ചിരിക്കയാണ്.. അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി.. "എന്താ സാറിങ്ങനെ നോക്കുന്നെ.." "I can't believe it ..നീ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല..realy ഞാൻ ഷോക്കായി നിൽക്കയാണ്...

ഇന്നലെ നിന്റെ ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പെണ്ണുകാണാൻ നാളെ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു..നീ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട്.. നിനക്ക് വേറെ ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനാ.." "അത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ സാറേ.." "ഈ സാറ് വിളി ഒഴിവാക്ക്.. നീ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടാ..." "ആലോചിക്കട്ടെ.." "ഇതിന് ആലോചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു.." "ഹാ... ശ്രമിക്കാം.." എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു... " I feels more beautiful to see you today😍🥰... " പെട്ടെന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇമചിമ്മാതെ സാറ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ആകെ വല്ലാണ്ടായി പോയി ഞാൻ...അങ്ങേരാണേൽ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കുന്നെ ഇല്ല.. എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ മുഖം കുളത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു.. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആളെന്റെ മുഖം പിടിച്ചു സാറിന് നേരെ പിടിച്ചു ഉയർത്തി... "Tell me., Do you Love me? " ആള് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി..... __♥️__ രണ്ടും പോയിട്ട് ഒരു വിവരോം ഇല്ലല്ലോ... എന്റെ പെണ്ണിനേയും അവളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനെയും കാണുന്നും ഇല്ലാ.... ഞാൻ കിച്ചൺ പോയി നോക്കിയപ്പോ മീനാക്ഷിയെ അവിടെ കണ്ടു..

അപ്പോ മുഴുവട്ടത്തി ഇവിടെ ഇല്ലാ.. ഇനി എവിടെ തുള്ളിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണോ ആവോ... ആ പെണ്ണിനോടാണെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല.. ഇനി വീണ്ടും അസുഖം വരീപ്പിക്കൊ ആവോ... പിന്നെ അവളെയും തപ്പി നടക്കലായി എന്റെ പണി. ഒടുവിൽ മുറ്റത്ത് ആകെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടത്തി അവളെ.. "എന്താടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെ.." "രണ്ടണ്ണം പോയിട്ട് വരാത്തോണ്ട് പോവന്നെ.എന്നോട് അമ്മ വിളിച്ചു കൊണ്ടരാൻ പറഞ്ഞു.." "ഓഹോ.. ന്നിട്ട് എവിടെ അവര്.." "കണ്ടൂടെ.. ഞാനും അതെന്നെയാ ഈ നോക്കുന്നെ.." "ഓഹ്.. ആള് ചൂടിലാണല്ലോ.." "നിങ്ങളത്രെ വരൂല.." "ഓഹ്.. ഞാനൊരു ഒടക്കിനില്ല തല്ക്കാലം.. നീ നടക്. അവരെവിടെയാ നോക്കാം...." അതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടും അവരെ തപ്പി ഇറങ്ങി.. ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കി.. എവിടെ പെണ്ണ് പിടി തരുന്നേ ഇല്ല.. അവസാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടും അവരെ തപ്പി എത്തിപ്പെട്ടത് കുളക്കടവിലാ.. രണ്ടും ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു... "ദേ.. രണ്ടും... വാ.." "ശ്.. ശൂ...." "എന്താടി..." "മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ..." കണ്ണും ഉരുട്ടി പെണ്ണ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വായടക്കി പിടിച്ചു.. അവര് രണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാ തോന്നുന്നു..

ഞാനും അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ആര്യയുടെ മുഖം നേരെ പിടിച്ചോണ്ട് സിദ്ധു ഇഷ്ട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാ... അവളെന്താ മറുപടി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കി കണ്ണും വിടർത്തി നിൽക്ക ഇവിടൊരുത്തി.. ഞാൻ അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ എന്റെ താടി വെച്ച് നിന്നു.. "മ്ച്ച്.. മാറങ്ങോട്ട്..." എന്നും പറഞ്ഞു അവളെന്നെ തള്ളി മാറ്റി.. അത് പോലെ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ കൈ എടുത്ത് അവളുടെ ഷോൾഡറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു... ഒരൊറ്റ കടിയായിരുന്നു...നരഗം കണ്ടു... "ആഹ്..എടി പട്ടീടെ ജന്മമെ.എന്ത് കടിയാടി..എന്റെ കൈ..😬" "താൻ പോടോ.." "പോടോ എന്നോ..ഒന്നൂടെ വിളിച്ചെടി ." "പോടോ.. പോടോ..പോടോ.." എന്നും പറഞ്ഞു അവള് നിർത്തിയതും ഞാൻ അവളെ ചെവിക്കിട്ട് പിടിച്ചു.. "ആ... ആാാാ... വിട്.. വേദന ആവുന്നു... വിടെന്നെ..." അവളുടെ അലറൽ കേട്ട് സിദ്ധുവും ആര്യയും ഞങ്ങടെ അടുത്തെത്തി..നല്ലൊരു നുള്ള് കൊടുത്ത് ഞാൻ അവളെ ചെവിയിൽ നിന്നും കൈ എടുത്തതും, എനിക്ക് നേരെ സിദ്ധു വന്നു.. നല്ല പോലെ ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ .. "എടാ.. നിന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.. ഒരു ക്ലൂ തരുവാ.. ഹെഹെ.. ശേ.. നാണക്കേട്.. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാടാ നിന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നേ.."

"അതിനെന്താ അളിയാ... എന്നോടല്ലേ... ന്നാലും എന്റെ പെങ്ങൾക് ഒരുപാട് ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ പറച്ചിലൊക്കെ കേട്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.അതിന് നന്ദി ഉണ്ട് ." "പോടാ.. നാറി..നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഭൂമി പിളർന്നോണ്ട് എന്നെയും കൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു.." "അപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങളെ ആര് കെട്ടും.. അങ്ങനെ നീ സമാധാനത്തോടെ ഭൂമിക്ക് താഴെ പോകണ്ട.. ഇവളെ സഹിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയ മതി.." "ചേട്ടാ..." Arya "ചുമ്മാ ടി... പിന്നെ അളിയോ, ന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടാട്ടോ.. ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഇവളുടെ കരച്ചിൽ..പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നു എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ സർപ്രൈസ്‌ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. പക്ഷെ എന്നെ നെട്ടിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഇവള് വന്ന് ഇവൾക്ക് വേറെ ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ട്. ഈ പ്രപ്പോസൽ മുടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവൻ പോയ പോലെ ആയിരുന്നു. നിന്നോടെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ കരുതി ആകെ തലപുകഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാ, നിന്നെയാ ഇവൾക്കിഷ്ട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്..

കുറച്ചായി നീ ഉള്ളിൽ കൂടീട്ട്. പക്ഷെ, പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ആണെന്ന് മാത്രം അല്ലേടി..." ഞാൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോ അവളെന്റെ പിറകേക്കായി നീങ്ങി നിന്നു.. "അല്ല.., അനുവും നീയും എന്തായി ഡാ... നീ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്.. രണ്ടും ഇപ്പോഴും വഴക്കാ.." "ആദ്യം ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു.. അല്ലേടി.." "ഓഹ്.. ഇപ്പഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആണ്. വല്യ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല😒😏😏.." "അത് നിനക്കല്ലേ.. എനിക്കങ്ങനെ അല്ലല്ലോ😉😉.." "എന്താടാ... കാര്യം പറയ്..." സിദ്ധു ഞങ്ങടെ ഇടയിൽ കയറി വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കഥയും, അതിവളാണെന്നും ഇന്നലെയാ അറിഞ്ഞതെന്നും പറഞ്ഞു.. അവനത് കേട്ടതും ആദ്യം എന്റെ മണ്ടക്ക് നോക്കി ഒന്ന് തന്നു.. "കഷ്ട്ടം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം... എന്നേക്കാൾ തോൽവി ആണല്ലോ നീയ്..എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ അനൂന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ.. ഡീ നിനക്കിപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ.. എത്ര ആയി നീ ഇവന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങീട്ട്... ഇപ്പോഴല്ലേ ഒന്ന് ശരിയായെ.." "ഒന്നും ശരിയായില്ല.. ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു മാഷിനെ.😏💔." "എന്തോന്ന് divorce ഓ...." സിദ്ധു .........തുടരും………..........

മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...