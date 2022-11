ഹൃദയ സഖി .....💓: ഭാഗം 32

രചന: SANA

"എന്തോന്ന് ഡിവോഴ്സൊ .." "Yes ..☹️☹️..ഞാൻ ഇനി മാഷിന് പിറകെ നടക്കില്ല☹️.." "ഓ. അതായിയുന്നോ. ഞാൻ കരുതി ഞാനറിയാതെ നിങ്ങൾ കെട്ടി എന്ന് 😜അതിനിനി പിറകെ നടക്കേണ്ട ആവിശ്യമില്ലല്ലോ... ഒപ്പം നടന്നൂടെ.."സിദ്ധു "അങ്ങനേം നടക്കില്ല.. ഞാൻ മാഷിനോടിനി കൂട്ടില്ല.." "അതുശരി.. അപ്പൊ പിണക്കമാണ്.. എന്തിനാണാവോ.."സിദ്ധു "ഞാൻ തല്ലിയതിനാവും ല്ലേ.." അലേഖ് "No...." "പിന്നെ എന്തിനാ..." "നീ എന്തിനാ ഇവളെ തല്ലിയേ..."sidhu "ഓഹ്.. അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം.." "ആ.. അതെ, അതെ, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് കവിളിന്നിട്ട് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തില്ലേ ചേട്ടൻ .. ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ..." ആര്യയാണ്... കൃത്യസമയം വായ തുറന്നോളും... "തന്നെടാ... നീ അവളെ അടിച്ചോ..." "Yes.. ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാ അളിയോ ...അതിന് ഞാൻ sorry പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി എന്താ പ്രശ്നം.. അതോ sorry പോരെ.. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരണോ.." "അതിനല്ല ഞാൻ മിണ്ടാത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 😬.." "പിന്നെ എന്തിനാണ് ന്ന് പറ.." "സൗകര്യം ഇല്ല.." "എന്ന നീ പറയണ്ട.." "ആ.. പറയുന്നുമില്ല.." "ഓഹ്.. തുടങ്ങി രണ്ടും.. ഇത് അടുത്തൊന്നും തീരുന്ന പ്രശ്നമില്ല..രണ്ടും നടന്നെ... നമുക്ക് പോകാം.. " "അതാ നല്ലത് ഇതിനോട് കൊമ്പ് കോർക്കാൻ നിന്നാൽ അതിനെ നേരം കാണു..." എന്നും പറഞ് എല്ലാവരും അവിടെന്ന് നടന്നു.. __©__ "പരസ്പരം ഇഷ്ടക്കേട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങടെ കൊച്ചിന് മോതിരം ഇട്ടോട്ടെ.." സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചത്

"..സിദ്ധുവിനു മോളെ ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ.. ഇവിടെയും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ഇടീക്കാമെന്ന് കരുതി വാങ്ങിയതാ..ഇനി ഞങ്ങടെ മോളൂടെ അല്ലെ ഇവള്..." എന്നും പറഞ്ഞു അവര് ഒരു കുഞ്ഞു റിങ് ബോക്സെടുത്തു... ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നല്ല സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട്.. നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ആര്യയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്ന സംതൃപ്തി ആണ് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും.. "മോൻ തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്തോട്ടെ ല്ലേ..." "ഉവ്വ്..ആയിക്കോട്ടെ.." അച്ഛൻ അച്ഛനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധുവിന്റെ അമ്മ റിങ് എടുത്ത് അവന് നൽകി.. അവനത് ആര്യക്കും അണിഞ്ഞു കൊടുത്തു... എന്ത്‌ കൊണ്ടും എല്ലാർക്കും സന്തോഷം... ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരെല്ലാവരും യാത്ര പറഞ് ഇറങ്ങി... __••••••__ അവര് ഇറങ്ങിയതിന് പിറകെ ഞാനും മീനുവും ആര്യയെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചു.. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും അവളെ പൊങ്കാല ഇടലായിരുന്നു പണി.. ഞങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കലൊക്കെ സഹിച്ചു അവള് അടങ്ങി ഒരു മൂലക്കൽ ഇരുന്നു ... പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബോറടിച്ചപ്പോൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാലോ എന്ന് ചെറുതായി പ്ലാൻ ഇട്ടെങ്കിലും, എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി..

എന്നോട് എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങില്ലെന്ന് അമ്മ തീർത്തു പറഞ്ഞു.. കൂട്ടത്തിൽ മുത്തശ്ശിയും കൂടിയത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നടക്കത്തില്ല.. മൂപ്പത്തിടെ അടുത്ത് ഒരു സോപ്പും പതയൂല 😕😕... ശ്യോ.. ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം മാഷിന്റെ ഒടുക്കത്തെ അടിയാ.. അത്കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നത്.. അത്കൊണ്ടല്ലേ പനി വന്നത് 😥😥.. മാഷിനെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ..എന്നിട്ട് എവിടെ ആണാവോ ആശാൻ... സിദ്ധാർഥ് സാറൊക്കെ പോയതിന്റെ പിറകെ,വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇറങ്ങിയതാ... കോളേജിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു... എപ്പോ വരോ എന്തോ.. ഞങ്ങൾ പിന്നെ കൂടുതൽ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കാനാ... തായേരിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു നേരം കളഞ്ഞു... __©_ രാത്രി ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയത്..കോളേജിൽ നിന്നും ഞാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയായിരുന്നു.. അതാ വൈകിയേ... ഞാൻ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഒരു വിധം എല്ലാവരും കിടന്നായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മയും അനുവിന്റെ അമ്മയും നിത്യ ആന്റിയും മാത്രം കിടക്കാതെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്... ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക് ഭക്ഷണം തന്ന് അവരും കിടക്കാൻ പോയി... _©•©•©•©_ "എന്താടി ഫോണിലേക്കും നോക്കി നിൽക്കുന്നെ..

ഓഹോ... നിന്റെ സിദ്ധുവേട്ടൻ വിളിക്കുവോ എന്ന് നോക്കുവായിരിക്കും ല്ലേടി.." "ഒന്ന് പോടീ.." Arya "അയ്യടാ..അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഏതെങ്കിലും മൂലക്കലാവോലോ.. ഇന്നിതാ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം വെക്കുന്നെ ഇല്ല.." "നീ മിണ്ടാതെ കിടന്നുറങ്ങിക്കെ.." "അയ്യെടി.. അങ്ങനെ എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തി നീ കിന്നരിക്കണ്ട.., അല്ലടി സിദ്ധാർഥ് സാറ് പിന്നെ നിനക്ക് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ലേ.." "വിളിചിട്ടില്ലേ എന്നോ.. അന്ന് ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത അന്നും പിറ്റേന്നും വിളിയൊന്നും കണ്ടില്ല.. പിന്നെ വിളി തന്നെയാ... ഇന്നലെ മാത്രം 30 missed call ഉണ്ട് 😜..." "ഇന്നലെ മാത്രം മുപ്പതോ 😲😲.എന്നിട്ടും നീ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല..'' "ഇല്ലാ..." "നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മോളെ.. ഇഷ്ട്ടം ഉണ്ടായിട്ടും നീ എന്താടി ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞേ..ഞാനൊക്കെ ആയി നോക്കണമായിരുന്നു.. നിനക്കെന്ന വെറുതെ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറയാനെങ്കിലും ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്തൂടായിരുന്നോ...." "ഞാൻ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചു മതി ഫോണും ഇഷ്ട്ടം പറയലും എന്നൊക്കെ കരുതി..." "എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി...പെണ്ണ് കാണലിന്റെ തലേന്ന് വരെ പറയാതെ വിഴുങ്ങി ഇരുന്നു ല്ലേ " "ഈ 😁😁😁"

"ഇളിക്കണ്ട നീ..ഞാനേ കിടക്കാ.. നീ നിന്റെ ഭാവി കെട്ടിയോൻ വിളിക്കുമ്പോ സൊള്ളിയിട്ടൊക്കെ കിടന്നാ മതി..." "അതിന് വിളിക്കണത് കാണുന്നില്ലല്ലോ.."arya "ആ.. എങ്ങനെ വിളിക്കാനാ..ഇത് വരെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു പ്രതികാരം ആയിരിക്കും. നീ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേര്.." "ഏയ്‌.. ഞാനൊന്നും വിളിക്കില്ല.." Arya "എന്ന ഫോണവിടെ മൂലക്കെ ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ അതാ നല്ലത്.." "ദേടി സാറ് വിളിക്കുന്നു ..." എന്നും പറഞ്ഞു ആര്യ കട്ടിലിൽ നിന്നും ഒരറ്റ എണീക്കൽ.. മനുഷ്യൻ നെട്ടിപ്പോയി.. "ആ.. എങ്കിലെ നീ റൂം മാറി സൊള്ളിക്കോ.എനിക്കെ ഉറങ്ങണം.. ആ ലേറ്റ് അണച്ചു പോടീ..." എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ തലവഴി പുതപ്പിട്ടു കിടന്നു.... __°°°°°°__ അനുവിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കിടക്കുവായിരുന്നു.. കൂടുതൽ മൈന്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അന്നവൾ തലമിന്നി വീണപ്പോൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന തെറ്റായിരുന്നു.. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ എന്തോ പോലെ.. ഞാൻ കൊറേ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ...ചിലതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും...ചില സമയം തനി ഭ്രാന്താണ് അവൾക്കെന്ന് ആർക്കും തോന്നി പോകും..എന്തൊക്കെയാ അന്ന് അവള് ഓഫീസിൽ നിന്നും സാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നേ... 😅😅..

അവള് പറയുന്നത് കേട്ട് തുള്ളാൻ സാറും... എന്റെ ഈശ്വരാ ഇങ്ങനൊരു വട്ടത്തി.. ഇപ്പോഴത്തെ അവളെ പിണക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്താണാവോ... ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് റൂമിലെന്തോ സാധനം വീണത്.. നോക്കുമ്പോ ചുമരിൽ ചാരി വച്ചിരുന്ന ഒരു wood stick ആണ്.. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവളുടെ പൂച്ച നിൽപ്പുണ്ട്.. അത് തട്ടിയിട്ടതാ... അവളീ പൂച്ചയെ കാണിച്ച് ഒരിക്കെ എന്റെ അടുത്തൊട്ട് വന്നായിരുന്നു.. അന്നവളെ ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്...ഞാൻ ചെന്ന് ആ പൂച്ചയെ കയ്യിലെടുത്തു... "നീയും എങ്ങനെയാ... അവളെ പോലെയാ.." എന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് തലോടി ചോദിച്ചു തീർന്നതും കയ്യിന് നല്ലൊരു മാന്ത്‌ കിട്ടി... ഹോ എന്താ സംശയം.., 😕അവളല്ലേ വളർത്തുന്നെ, അവളെ പോലെത്തന്നെ ആണെന്ന് തെളീച്ചു തന്നതാ.. ഇനി ഇതിന് TT അടിക്കാൻ പോണല്ലോ ന്റെ ഈശ്വരാ... എന്തായാലും ഒരു TT അത്യാവശ്യ രാവിലെ അവളുടെ ഒരു കടിയും കിട്ടിയതാ 😜... രണ്ടിനൂടെ ഒന്നടിച്ച മതിയല്ലോ... "സന്തോഷം.. നീ പൊക്കോ ട്ടോ..." ന്നും പറഞ്ഞു ഞാനതിനെ നിലത്ത് വെച്ചു... അത് അപ്പോ തന്നെ മുറി വിട്ട് ഓടി.... __``´´_ രാവിലെ എണീച്ചു പല്ലും തേച് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കാനായി ഞാനും ആര്യയും കൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി...

ചായ ആയില്ലാ എന്നറിഞ്ഞതും ഞാൻ വേഗം തായേരീക്ക് മുങ്ങി.. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം എന്റെ വക ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ 🥱😌😌ഞാൻ പാവം വയ്യാത്ത കുട്ടിയല്ലേ 🤕🤒🤒...അതോണ്ട് നല്ല കുട്ടിയായി തായേരിയിൽ വന്നിരുന്നു... അപ്പോഴാ ഞങ്ങടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഉള്ള സ്റ്റെപ് കയറി വരുന്ന ആളെ കണ്ടത്...കണ്ടതും അപ്പേട്ട എന്നും വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി പോയി കെട്ടി പിടിച്ചു... "ശോ... ഞാൻ വന്ന മുതൽ കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു...എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചേ ഏട്ട.. ഇനി എന്ന പോവാ.., കുറച്ചൂസം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം.., എങ്ങിട്ടും പോവരുത്.., നമ്മക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം.. എപ്പഴാ അപ്പേട്ടൻ വന്നേ..." "ഒഹ്.. ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി ചോദിക്കെന്റെ പെണ്ണെ... ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല. നിന്നെ കാണാനാ ഞാനിങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നേ.." " ഒഹ്.. ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ.. എന്നിട്ട് പറ. എപ്പഴാ വന്നേ.. ഇന്നലെ ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ.. " "ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാ വന്നേ.. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. നേരം കൊറേ ഇരുട്ടിയിരുന്നു..അതാ രാവിലെ തന്നെ ഇങ് പൊന്നേ.." "ശോ... എനിക്ക് വയ്യ.. ഇവിടെത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ ഏട്ടൻ.." "ഹാ... എന്നോട് മീനു പറഞ്ഞു എല്ലാം..." "എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാ.." "എല്ലാം ന്ന് പറഞ്ഞാ എല്ലാം പറഞ്ഞു.. നിന്റെ മാഷിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു.. ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യം വരെ പറഞ്ഞു.. ഇനി ഒന്നും ഇല്ല അറിയാൻ ബാക്കി..😁"

"ഹ്മ്മ്.. അതെന്തയാലും നന്നായി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വായ കടയണ്ടല്ലോ...അപ്പേട്ടൻ വാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ...." എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏട്ടനെയും വലിച്ചു കുളക്കടവിലേക്ക് പോയി _😜😜__ " എടി.. എവിടെടി നിന്റെ ചങ്കത്തി... " കുളി കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആര്യ തനിയെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്.. ഇനി മറ്റവൾ ഉറങ്ങുവാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവളെവിടെ എന്ന് തിരക്കി. "ആ🤷🏻‍♀️.. എന്റെ കൂടെ താഴോട്ട് വന്നായിരുന്നു.. എനിക്ക് പണി കിട്ടിയപ്പോ തായേരിക്ക് മുങ്ങിയതാ .." അത് ശരി. അപ്പൊ എണീച്ചിട്ടുണ്ട്.. രാവിലെ തന്നെ അവളെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്നും കരുതി സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ അവളെ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല.. ഇതെവിടെ പോയി പെണ്ണ്.. പിന്നെ അവളെ തിരഞ്ഞ് അകം മൊത്തം നടന്നു.. അകത്തില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. മഞ്ഞു കൊണ്ട് വല്ല അസുഖവും വരുത്തിതീർക്കാൻ ആണാവോ അവളുടെ പുറപ്പാട്.. അവളെയും തിരഞ്ഞു അവസാനം എത്തി പെട്ടത് കുളത്തിൽ തന്നെ.. അവിടെ ഒരു ആരുടെയോ ഷോൾഡറിലും തലവെച്ചു കയ്യിലും ചുറ്റിപിടിച്ചു ഇരിക്കുന്നു... ഇതാരാണാവോ... "ഡീ....." എന്റെ വിളി കേട്ടതും രണ്ടു പേരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി.. അവളെന്നെ കണ്ടതും തിരിഞ്ഞു തന്നെ ഇരുന്നു.

.അവളുടെ കൂടെ ഉള്ളവൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ചിരിച്ചു...മൊടക്കില്ലാത്തതല്ലേ ഞാനും ചിരിച്ചു കൊടുത്തു... "ഡീ... നീയെന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിൽകുന്നെ.. മഞ്ഞു കൊണ്ട് അസുഖം വരീപ്പിക്കാനാണോ.." എവിടെ അവളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല... മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് പോയി അതെ ഇരുത്തം തന്നെ.. തിരിഞ്ഞുപോലും നോക്കുന്നില്ല.. "ടീ.. നിന്നോട ഈ ചോദിക്കണേ.. അല്ല..,ആരാ ഇത്...." അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാരാണെന്നങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു.. എവിടെ 🤨അതേ നിർത്തം തന്നെ.. അവൻ മാത്രം തിരിഞ്ഞു ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട്... കലിപ്പ് ഏതിലൂടെ വന്നതെന്നറിയില്ല.. ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ തിരിഞ്ഞു അവിടെന്ന് കയറി പൊന്നു..അവള് തോന്നുമ്പോ വരട്ടെ.. അവനാരാണാവോ അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ 😬😬....വരട്ടെ അവളിങ്ങട്ട് __°°°°__ മാഷവിടെന്ന് പോയതും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചോണ്ട് അപ്പേട്ടനെ നോക്കി.. "അടി കൈ..." എന്നും പറഞ് ഞങ്ങടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഉള്ളം കൈ കൂട്ടിയിടിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും ചിരി തുടങ്ങി... അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പേട്ടൻ എന്നെ തന്നെ ഇമചിമ്മാതെ നോക്കി നിൽക്കാ.............തുടരും………..........

